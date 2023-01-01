Автоматизация email-рассылок на Python: возможности и примеры кода

Python Скопировать код

from flask import Flask, request, jsonify import smtplib from email.mime.text import MIMEText from email.mime.multipart import MIMEMultipart import threading import json import logging app = Flask(__name__) # Настройка SMTP smtp_config = { "server": "smtp.gmail.com", "port": 465, "email": "your_email@gmail.com", "password": "your_app_password" } # Функция отправки триггерных писем def send_trigger_email(email_type, user_data): # Выбор шаблона на основе типа триггера templates = { "welcome": { "subject": "Добро пожаловать в наш сервис!", "template": "welcome_template.html" }, "abandoned_cart": { "subject": "Вы забыли что-то в корзине", "template": "cart_reminder_template.html" }, "password_reset": { "subject": "Сброс пароля", "template": "password_reset_template.html" } } template_info = templates.get(email_type) if not template_info: logging.error(f"Неизвестный тип триггера: {email_type}") return # Формирование HTML-контента (в реальном сценарии используйте шаблонизатор) html = f""" <html> <body> <h1>Здравствуйте, {user_data.get('name', 'пользователь')}!</h1> <p>Это триггерное письмо типа {email_type}.</p> <!-- Остальной контент на основе user_data --> </body> </html> """ # Создание сообщения message = MIMEMultipart("alternative") message["Subject"] = template_info["subject"] message["From"] = smtp_config["email"] message["To"] = user_data["email"] part = MIMEText(html, "html") message.attach(part) # Отправка в отдельном потоке def send_async(): try: with smtplib.SMTP_SSL(smtp_config["server"], smtp_config["port"]) as server: server.login(smtp_config["email"], smtp_config["password"]) server.send_message(message) logging.info(f"Триггерное письмо {email_type} отправлено: {user_data['email']}") except Exception as e: logging.error(f"Ошибка отправки триггерного письма: {str(e)}") # Запуск отправки в фоновом режиме threading.Thread(target=send_async).start() # API-endpoint для приема триггерных событий @app.route("/api/trigger-email", methods=["POST"]) def trigger_email(): data = request.json # Проверка обязательных полей required_fields = ["email_type", "user_data"] if not all(field in data for field in required_fields): return jsonify({"error": "Missing required fields"}), 400 # Проверка данных пользователя if "email" not in data["user_data"]: return jsonify({"error": "User email is required"}), 400 # Запуск отправки триггерного письма send_trigger_email(data["email_type"], data["user_data"]) return jsonify({"status": "Email triggered successfully"}), 200 if __name__ == "__main__": app.run(debug=True)