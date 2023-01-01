Ввод данных в Python: проверка, защита и обработка ошибок#Основы Python #Типы данных #Обработка ошибок (try/except)
Для кого эта статья:
- Начинающие Python-разработчики, желающие освоить основы ввода данных
- Опытные программисты, нуждающиеся в улучшении навыков обработки пользовательского ввода
Специалисты по безопасности ПО, интересующиеся валидацией пользовательских данных и безопасностью кода
Python захватывает мир разработки своей простотой и гибкостью, но даже самым опытным программистам приходится начинать с основ — ввода данных. От правильной организации этого процесса зависит и удобство взаимодействия пользователя с программой, и безопасность вашего кода. Будь то консольное приложение, веб-сервис или скрипт для анализа данных — корректная обработка ввода это фундамент, на котором строится всё остальное. Разберём, как превратить потенциально опасные пользовательские данные в надёжный и предсказуемый инструмент вашей программы. 🐍
Основы работы с вводом данных в Python: функция input()
Функция
input() — первое, с чем знакомится каждый начинающий Python-разработчик при изучении взаимодействия с пользователем. Этот инструмент позволяет получать данные из стандартного потока ввода (обычно с клавиатуры) и использовать их в программе.
Принцип работы
input() предельно прост:
- Выполнение программы приостанавливается
- Пользователю отображается приглашение для ввода (если оно указано)
- После ввода и нажатия Enter, функция возвращает введенные данные в виде строки
Базовый пример использования:
name = input("Введите ваше имя: ")
print(f"Привет, {name}!")
Важно понимать, что
input() всегда возвращает строку, даже если пользователь вводит число. Это фундаментальная особенность работы с вводом данных в Python, о которой часто забывают новички.
Давайте рассмотрим, как правильно организовать ввод, если нам нужны числовые значения:
# Неправильно
age = input("Введите ваш возраст: ")
years_to_retirement = 65 – age # TypeError: unsupported operand type(s)
# Правильно
age = int(input("Введите ваш возраст: "))
years_to_retirement = 65 – age
При таком преобразовании возникает новая проблема: что если пользователь введет нечисловое значение? В этом случае программа завершится с ошибкой
ValueError. Поэтому правильный подход — обрабатывать возможные исключения:
try:
age = int(input("Введите ваш возраст: "))
years_to_retirement = 65 – age
print(f"До пенсии вам осталось {years_to_retirement} лет")
except ValueError:
print("Пожалуйста, введите корректное число")
|Особенность функции input()
|Описание
|Решение
|Всегда возвращает строку
|Даже числа и логические значения представляются как текст
|Явное преобразование типов (int(), float(), etc.)
|Блокирует выполнение программы
|Ожидает ввода пользователя, что может замедлять работу
|Асинхронный ввод для продвинутых интерфейсов
|Не имеет встроенной валидации
|Принимает любой ввод без проверок
|Создание собственных функций валидации
|Может включать символ новой строки
|В некоторых системах символ '\n' сохраняется
|Использование .strip() для удаления лишних символов
Функция
input() прекрасно подходит для простых скриптов и учебных задач, но для более серьезных приложений стоит рассмотреть альтернативные методы ввода данных, которые мы обсудим далее.
Обработка различных типов данных при вводе в Python
Работа с вводом данных в Python становится значительно сложнее, когда мы переходим от простых строк к разнообразным типам данных. Пользовательский ввод, полученный через
input(), требует правильного преобразования и валидации, чтобы соответствовать ожиданиям программы. 🧩
Александр Петров, технический директор Однажды мы разрабатывали систему бронирования для небольшой сети отелей. Один из модулей принимал даты заезда и выезда от пользователя. Мы не продумали достаточно тщательно валидацию формата даты, и система позволяла вводить даты в любом виде — "01.01.2023", "2023-01-01", "1/1/23" и так далее. Это привело к хаосу в базе данных и многочисленным ошибкам при расчёте длительности проживания. После серии жалоб мы полностью переработали модуль ввода дат. Вместо простого преобразования строки мы создали специальную функцию, которая принимала строку, проверяла её на соответствие единому формату (YYYY-MM-DD), и только после успешной валидации преобразовывала в объект datetime. Для удобства пользователей добавили подсказку о требуемом формате. Число ошибок бронирования сократилось на 95%, а удовлетворённость клиентов выросла.
Рассмотрим основные типы данных и стратегии их обработки при вводе:
Целые числа (int) и числа с плавающей точкой (float)
# Преобразование в целое число
def get_integer_input(prompt):
while True:
try:
value = int(input(prompt))
return value
except ValueError:
print("Ошибка! Введите целое число.")
# Преобразование в число с плавающей точкой
def get_float_input(prompt):
while True:
try:
value = float(input(prompt))
return value
except ValueError:
print("Ошибка! Введите число.")
# Пример использования
age = get_integer_input("Введите ваш возраст: ")
height = get_float_input("Введите ваш рост в метрах: ")
Такой подход позволяет нам повторять попытку ввода до тех пор, пока пользователь не введёт корректное значение, что делает программу более устойчивой.
Логические значения (bool)
Python не имеет встроенного механизма преобразования строк напрямую в
bool. Обычно используются условные конструкции:
def get_boolean_input(prompt):
while True:
value = input(prompt).lower().strip()
if value in ('да', 'yes', 'y', 'true', 't', '1'):
return True
elif value in ('нет', 'no', 'n', 'false', 'f', '0'):
return False
else:
print("Пожалуйста, введите 'да' или 'нет'.")
is_student = get_boolean_input("Вы студент? (да/нет): ")
Даты и время
Работа с датами требует использования модуля
datetime:
from datetime import datetime
def get_date_input(prompt, format_str="%Y-%m-%d"):
while True:
date_str = input(prompt)
try:
return datetime.strptime(date_str, format_str)
except ValueError:
print(f"Ошибка! Используйте формат {format_str}")
birthday = get_date_input("Введите дату рождения (ГГГГ-ММ-ДД): ")
print(f"Вам {(datetime.now() – birthday).days // 365} лет")
Списки и множества
Для ввода нескольких значений часто используют разделение строки:
# Ввод списка чисел
def get_number_list(prompt):
while True:
try:
input_str = input(prompt)
return [float(x.strip()) for x in input_str.split(',')]
except ValueError:
print("Ошибка! Введите числа, разделенные запятыми.")
grades = get_number_list("Введите ваши оценки через запятую: ")
print(f"Средний балл: {sum(grades) / len(grades)}")
Для более сложных структур данных можно использовать JSON:
import json
def get_json_input(prompt):
while True:
try:
input_str = input(prompt)
return json.loads(input_str)
except json.JSONDecodeError:
print("Ошибка! Введите корректный JSON.")
user_data = get_json_input("Введите данные пользователя в формате JSON: ")
|Тип данных
|Метод преобразования
|Типичные ошибки
|Рекомендации
|int
|int(input_str)
|Нечисловые символы, дробные числа
|Проверка на isdigit() перед преобразованием
|float
|float(input_str)
|Нечисловые символы, разные разделители (,/.)
|Замена запятых на точки перед преобразованием
|bool
|Условная логика
|Неоднозначные значения
|Четкий список допустимых значений
|datetime
|datetime.strptime()
|Неверный формат даты
|Явное указание формата и пример в подсказке
|list/set
|split() и list comprehension
|Неверные разделители, некорректные элементы
|Пошаговая валидация каждого элемента
Умение правильно обрабатывать различные типы данных при вводе делает ваши программы более профессиональными и устойчивыми к ошибкам пользователей. Важно не только корректно преобразовывать данные, но и предоставлять понятную обратную связь в случае ошибок.
Продвинутые методы ввода: аргументы и потоки в Python
Когда ваши Python-программы выходят за рамки простых скриптов, вам потребуются более мощные инструменты для работы с вводом данных. Командная строка и потоки ввода-вывода предоставляют гибкие возможности для взаимодействия с вашей программой. 🔧
Командная строка и модуль argparse
Библиотека
argparse — стандартный инструмент Python для создания интерфейса командной строки. Она позволяет определить, какие аргументы принимает программа, автоматически генерирует справку и сообщения об ошибках:
import argparse
def calculate_area(length, width):
return length * width
parser = argparse.ArgumentParser(description='Вычисляет площадь прямоугольника.')
parser.add_argument('length', type=float, help='Длина прямоугольника')
parser.add_argument('width', type=float, help='Ширина прямоугольника')
parser.add_argument('--unit', type=str, default='м²', help='Единица измерения (по умолчанию: м²)')
parser.add_argument('--verbose', '-v', action='store_true', help='Подробный вывод')
args = parser.parse_args()
area = calculate_area(args.length, args.width)
if args.verbose:
print(f"Площадь прямоугольника с длиной {args.length} и шириной {args.width} равна {area} {args.unit}")
else:
print(f"Площадь: {area} {args.unit}")
Запуск такой программы может выглядеть так:
python rectangle.py 5 3 --unit см² --verbose
Преимущества
argparse:
- Автоматическая генерация справки (--help)
- Проверка типов данных и ограничений
- Поддержка позиционных и именованных аргументов
- Поддержка для создания сложных команд
- Настраиваемые сообщения об ошибках
Системные потоки ввода-вывода (stdin, stdout, stderr)
Модуль
sys предоставляет доступ к системным потокам ввода-вывода, что полезно для создания скриптов, работающих в пайплайнах:
import sys
# Чтение из stdin
for line in sys.stdin:
# Удаляем символ новой строки и обрабатываем данные
processed_line = line.strip().upper()
# Запись в stdout
sys.stdout.write(processed_line + '\n')
# Запись ошибок или информационных сообщений в stderr
sys.stderr.write(f"Обработана строка длиной {len(line)} символов\n")
Такой скрипт можно использовать в конвейере команд:
cat file.txt | python process.py | grep "KEYWORD"
Интерактивный ввод с readline
Модуль
readline предоставляет расширенные возможности для интерактивного ввода, такие как история команд и автодополнение:
import readline
# Настройка автодополнения
def completer(text, state):
options = [i for i in ["help", "exit", "search", "download"] if i.startswith(text)]
if state < len(options):
return options[state]
else:
return None
readline.parse_and_bind("tab: complete")
readline.set_completer(completer)
# История команд
readline.read_history_file('.command_history')
while True:
try:
command = input("cli> ")
readline.write_history_file('.command_history')
if command.lower() == 'exit':
break
# Обработка команды
except KeyboardInterrupt:
print("\nПрограмма прервана пользователем")
break
Асинхронный ввод данных
Для приложений, которым требуется неблокирующий ввод, можно использовать асинхронные библиотеки:
import asyncio
async def get_user_input():
loop = asyncio.get_event_loop()
return await loop.run_in_executor(None, input, "Введите команду: ")
async def main():
print("Запуск программы...")
# Задача для обработки пользовательского ввода
input_task = asyncio.create_task(get_user_input())
# Другая асинхронная задача, которая не блокирует ввод
timer_task = asyncio.create_task(countdown(5))
# Ожидаем завершения ввода или таймера
done, pending = await asyncio.wait(
[input_task, timer_task],
return_when=asyncio.FIRST_COMPLETED
)
# Отменяем оставшиеся задачи
for task in pending:
task.cancel()
if input_task in done:
user_input = input_task.result()
print(f"Вы ввели: {user_input}")
else:
print("\nВремя истекло")
async def countdown(seconds):
for i in range(seconds, 0, -1):
print(f"\rОсталось {i} сек...", end="")
await asyncio.sleep(1)
return "Время истекло"
if __name__ == "__main__":
asyncio.run(main())
Работа с файлами для ввода данных
Иногда удобнее читать данные из файла, чем запрашивать их у пользователя:
def process_input_file(filename):
try:
with open(filename, 'r', encoding='utf-8') as file:
for line_number, line in enumerate(file, 1):
try:
# Обработка строки
data = line.strip().split(',')
if len(data) < 2:
print(f"Предупреждение: строка {line_number} имеет неверный формат")
continue
name, age = data[0], int(data[1])
print(f"Обработка: {name}, {age} лет")
except Exception as e:
print(f"Ошибка в строке {line_number}: {e}")
except FileNotFoundError:
print(f"Файл {filename} не найден")
except PermissionError:
print(f"Нет доступа к файлу {filename}")
# Использование
process_input_file('users.csv')
Выбор метода ввода данных зависит от типа вашего приложения и потребностей пользователей. Графические приложения и веб-сервисы требуют совершенно иных подходов, но принципы валидации и безопасной обработки данных остаются неизменными.
Валидация и защита пользовательского ввода в Python
Екатерина Соколова, специалист по информационной безопасности В 2020 году я проводила аудит безопасности для финтех-стартапа. Их основной продукт — API для интеграции платежей — имел серьезную уязвимость в обработке пользовательского ввода. Разработчики использовали необработанные данные из формы для построения SQL-запросов, что открывало возможности для SQL-инъекций. Во время демонстрации я смогла получить доступ к базе данных клиентов, просто введя в поле имени строку:
Robert'); DROP TABLE users; --. К счастью, это был тестовый стенд. Мы внедрили многоуровневую защиту: параметризованные запросы вместо конкатенации строк, валидацию на стороне клиента и сервера, а также регулярные выражения для проверки формата вводимых данных. Стоимость разработки увеличилась всего на 8%, но компания избежала потенциальной утечки данных, которая могла стоить миллионы в штрафах и репутационных потерях.
Валидация пользовательского ввода — один из краеугольных камней безопасности и надежности программного обеспечения. При работе с вводом данных в Python необходимо применять многоуровневый подход к проверке данных. 🔒
Базовые принципы валидации ввода
При разработке системы валидации следуйте этим принципам:
- Никогда не доверяйте пользовательскому вводу — проверяйте все входные данные, независимо от источника
- Применяйте принцип белого списка — разрешайте только известные безопасные значения
- Валидируйте как формат, так и содержимое — проверяйте не только синтаксическую корректность, но и логическую правильность
- Предоставляйте четкую обратную связь — пользователи должны понимать, что именно не так с вводом
Использование регулярных выражений для валидации
Регулярные выражения — мощный инструмент для проверки формата ввода:
import re
def validate_email(email):
pattern = r'^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}$'
if re.match(pattern, email):
return True
return False
def validate_password(password):
# Минимум 8 символов, хотя бы одна буква и одна цифра
pattern = r'^(?=.*[A-Za-z])(?=.*\d)[A-Za-z\d]{8,}$'
if re.match(pattern, password):
return True
return False
# Пример использования
email = input("Введите email: ")
if validate_email(email):
print("Email корректен")
else:
print("Неверный формат email")
Создание собственных валидаторов
Для сложных правил проверки удобно создавать специализированные валидаторы:
class Validator:
def __init__(self):
self.errors = []
def validate_age(self, age_str):
try:
age = int(age_str)
if age < 0 or age > 120:
self.errors.append("Возраст должен быть от 0 до 120 лет")
return False
return True
except ValueError:
self.errors.append("Возраст должен быть целым числом")
return False
def validate_name(self, name):
if not name:
self.errors.append("Имя не может быть пустым")
return False
if len(name) < 2:
self.errors.append("Имя должно содержать минимум 2 символа")
return False
if not all(c.isalpha() or c.isspace() for c in name):
self.errors.append("Имя должно содержать только буквы и пробелы")
return False
return True
def get_errors(self):
return self.errors
# Использование
validator = Validator()
name = input("Введите ваше имя: ")
age = input("Введите ваш возраст: ")
name_valid = validator.validate_name(name)
age_valid = validator.validate_age(age)
if name_valid and age_valid:
print("Все данные корректны")
else:
print("Ошибки валидации:")
for error in validator.get_errors():
print(f"- {error}")
Защита от инъекций и других атак
При работе с базами данных или командной строкой никогда не подставляйте пользовательский ввод напрямую:
import sqlite3
import shlex
import subprocess
# Защита от SQL-инъекций
def safe_db_query(username):
conn = sqlite3.connect('users.db')
cursor = conn.cursor()
# Неправильно (уязвимо к SQL-инъекциям):
# cursor.execute(f"SELECT * FROM users WHERE username = '{username}'")
# Правильно (параметризованный запрос):
cursor.execute("SELECT * FROM users WHERE username = ?", (username,))
result = cursor.fetchall()
conn.close()
return result
# Защита от инъекций в командную строку
def safe_command_execution(filename):
# Неправильно (уязвимо к инъекциям):
# os.system(f"cat {filename}")
# Правильно (безопасное выполнение):
try:
result = subprocess.run(["cat", filename], capture_output=True, text=True, check=True)
return result.stdout
except subprocess.CalledProcessError as e:
return f"Ошибка выполнения команды: {e}"
Валидация в веб-приложениях
Для веб-приложений на Python существуют специализированные библиотеки валидации:
from flask import Flask, request, jsonify
from marshmallow import Schema, fields, validate, ValidationError
app = Flask(__name__)
class UserSchema(Schema):
username = fields.Str(required=True, validate=[
validate.Length(min=3, max=50),
validate.Regexp('^[a-zA-Z0-9_]+$', error='Имя пользователя должно содержать только буквы, цифры и символ подчеркивания')
])
email = fields.Email(required=True)
age = fields.Integer(validate=validate.Range(min=18, max=100))
user_schema = UserSchema()
@app.route('/register', methods=['POST'])
def register():
try:
# Валидация входных данных
data = user_schema.load(request.json)
# Если валидация прошла успешно, обрабатываем данные
# ... код для сохранения пользователя ...
return jsonify({"message": "Пользователь зарегистрирован успешно"}), 201
except ValidationError as err:
return jsonify({"errors": err.messages}), 400
if __name__ == '__main__':
app.run(debug=True)
|Тип атаки
|Описание
|Метод защиты
|SQL-инъекции
|Внедрение SQL-кода через пользовательский ввод
|Параметризованные запросы, ORM
|XSS (межсайтовый скриптинг)
|Внедрение JavaScript через пользовательский ввод
|Экранирование HTML-тегов, Content Security Policy
|Инъекции в командную строку
|Внедрение системных команд через пользовательский ввод
|subprocess с аргументами списком, shlex.quote()
|Path traversal
|Доступ к файлам за пределами разрешенной директории
|os.path.normpath(), ограничение доступа по директориям
|Overflow
|Переполнение буферов или целочисленное переполнение
|Ограничения на размер ввода, проверка диапазонов
Валидация ввода — это не разовая операция, а непрерывный процесс, который должен быть интегрирован на всех уровнях вашего приложения. Следуя принципам безопасной обработки ввода, вы значительно снижаете риски для вашего приложения и данных пользователей.
Практические решения для типичных задач ввода данных
После изучения теоретических аспектов работы с вводом данных в Python, давайте рассмотрим практические решения для распространённых сценариев, с которыми сталкиваются разработчики. Эти готовые рецепты помогут сэкономить время и избежать типичных ошибок. 📋
Создание интерактивного меню
Консольное меню — частый элемент скриптов и утилит:
def display_menu():
menu_options = {
1: "Просмотр всех записей",
2: "Добавить запись",
3: "Изменить запись",
4: "Удалить запись",
5: "Выход"
}
print("\n" + "="*30)
print("ГЛАВНОЕ МЕНЮ".center(30))
print("="*30)
for key, value in menu_options.items():
print(f"{key}. {value}")
print("="*30)
def get_menu_choice(max_option):
while True:
display_menu()
try:
choice = int(input("\nВыберите действие: "))
if 1 <= choice <= max_option:
return choice
else:
print(f"Пожалуйста, выберите опцию от 1 до {max_option}")
except ValueError:
print("Введите число!")
# Использование
def main():
while True:
choice = get_menu_choice(5)
if choice == 1:
print("Выполняется: Просмотр всех записей")
# Код для просмотра записей
elif choice == 2:
print("Выполняется: Добавление записи")
# Код для добавления записи
elif choice == 3:
print("Выполняется: Изменение записи")
# Код для изменения записи
elif choice == 4:
print("Выполняется: Удаление записи")
# Код для удаления записи
elif choice == 5:
print("Выход из программы...")
break
if __name__ == "__main__":
main()
Ввод данных с ограничением по времени
Иногда необходимо ограничить время, выделенное пользователю на ввод:
import threading
import time
def input_with_timeout(prompt, timeout):
result = {"value": None, "timedout": False}
def get_input():
result["value"] = input(prompt)
# Создаем поток для ввода
thread = threading.Thread(target=get_input)
thread.daemon = True
thread.start()
# Ждем определенное время или до завершения ввода
thread.join(timeout)
if thread.is_alive():
# Ввод не завершен, помечаем как timeout
result["timedout"] = True
# Возвращаем курсор на новую строку для следующего вывода
print()
# Поток daemon завершится при выходе из функции
return result
# Пример использования
result = input_with_timeout("У вас есть 5 секунд на ввод ответа: ", 5)
if result["timedout"]:
print("Время вышло!")
else:
print(f"Ваш ответ: {result['value']}")
Пошаговый ввод сложных данных
Для сложных форм удобно использовать пошаговый ввод с валидацией на каждом этапе:
def create_user_profile():
# Словарь для хранения данных пользователя
user = {}
# Функции валидации
def validate_name(name):
return bool(name) and all(c.isalpha() or c.isspace() for c in name)
def validate_email(email):
import re
pattern = r'^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}$'
return bool(re.match(pattern, email))
def validate_age(age):
try:
age = int(age)
return 18 <= age <= 120
except ValueError:
return False
# Пошаговый ввод с валидацией
steps = [
{
"field": "name",
"prompt": "Введите ваше имя: ",
"validate": validate_name,
"error": "Имя должно содержать только буквы и пробелы"
},
{
"field": "email",
"prompt": "Введите ваш email: ",
"validate": validate_email,
"error": "Неверный формат email"
},
{
"field": "age",
"prompt": "Введите ваш возраст: ",
"validate": validate_age,
"error": "Возраст должен быть числом от 18 до 120"
}
]
# Проходим по каждому шагу
for step in steps:
while True:
value = input(step["prompt"])
if step["validate"](value):
# Если для поля age прошла валидация строки, преобразуем в число
if step["field"] == "age":
user[step["field"]] = int(value)
else:
user[step["field"]] = value
break
else:
print(step["error"])
# Подтверждение введенных данных
print("\nПроверьте введенные данные:")
for field, value in user.items():
print(f"{field.capitalize()}: {value}")
confirm = input("\nВсё верно? (да/нет): ").lower()
if confirm in ['да', 'yes', 'y']:
print("Профиль создан!")
return user
else:
print("Профиль не создан. Попробуйте снова.")
return None
# Использование
user_profile = create_user_profile()
if user_profile:
# Дальнейшая обработка данных пользователя
pass
Ввод данных с автодополнением
Для удобства пользователя можно реализовать автодополнение ввода:
import readline
# Список возможных команд
COMMANDS = ['help', 'status', 'start', 'stop', 'restart', 'config', 'exit']
def completer(text, state):
"""Функция автодополнения для readline"""
options = [cmd для cmd в COMMANDS, если cmd.startswith(text)]
если state < len(options):
return options[state]
else:
return None
# Настройка readline
readline.parse_and_bind("tab: complete")
readline.set_completer(completer)
def interactive_shell():
"""Простая интерактивная оболочка с автодополнением"""
print("Введите команду (используйте Tab для автодополнения):")
print("Доступные команды:", ", ".join(COMMANDS))
while True:
try:
command = input("$ ").strip()
if not command:
continue
elif command == 'exit':
print("Выход из программы...")
break
elif command == 'help':
print("Справка:")
for cmd in COMMANDS:
print(f" {cmd}")
elif command in COMMANDS:
print(f"Выполняется команда: {command}")
else:
print(f"Неизвестная команда: {command}")
except KeyboardInterrupt:
print("\nПрограмма прервана. Введите 'exit' для выхода.")
except EOFError:
print("\nВыход из программы...")
break
# Запуск интерактивной оболочки
interactive_shell()
Ввод пароля с маскированием
Для безопасного ввода паролей можно использовать модуль
getpass:
import getpass
import hashlib
def login():
username = input("Имя пользователя: ")
# Ввод пароля без отображения на экране
password = getpass.getpass("Пароль: ")
# Хеширование пароля (в реальном приложении следует использовать более безопасные методы)
hashed_password = hashlib.sha256(password.encode()).hexdigest()
# Проверка учетных данных (пример)
if authenticate(username, hashed_password):
print("Вход выполнен успешно!")
return True
else:
print("Неверное имя пользователя или пароль")
return False
def authenticate(username, hashed_password):
# Здесь должна быть реальная проверка по базе данных
# Это просто пример
stored_credentials = {
"admin": "8c6976e5b5410415bde908bd4dee15dfb167a9c873fc4bb8a81f6f2ab448a918" # admin
}
return username in stored_credentials and stored_credentials[username] == hashed_password
# Использование
login()
Ввод и выбор файлов
Для работы с файлами можно предложить пользователю список доступных файлов:
import os
def select_file(directory='.', extension=None):
"""Позволяет пользователю выбрать файл из указанной директории"""
try:
# Получаем список файлов
files = os.listdir(directory)
# Фильтруем по расширению, если указано
if extension:
files = [f для f в files, если f.endswith(extension)]
if not files:
print(f"В директории {directory} нет" +
(f" файлов с расширением {extension}" если extension иначе " файлов"))
return None
# Выводим список файлов
print(f"\nДоступные файлы в {directory}:")
for i, file in enumerate(files, 1):
print(f"{i}. {file}")
# Пользователь выбирает файл
while True:
try:
choice = int(input("\nВыберите номер файла (или 0 для отмены): "))
if choice == 0:
return None
if 1 <= choice <= len(files):
selected_file = os.path.join(directory, files[choice-1])
print(f"Выбран файл: {selected_file}")
return selected_file
else:
print(f"Пожалуйста, выберите номер от 1 до {len(files)} или 0")
except ValueError:
print("Введите число!")
except Exception as e:
print(f"Ошибка при работе с директорией: {e}")
return None
# Пример использования
filename = select_file('.', '.txt')
if filename:
with open(filename, 'r') as file:
content = file.read()
print(f"\nСодержимое файла:\n{content}")
Приведенные примеры демонстрируют, как решать распространенные задачи ввода данных в Python. Их можно адаптировать под конкретные потребности вашего приложения, комбинируя различные техники для достижения оптимального пользовательского опыта и безопасности.
Работа с вводом данных — это не просто технический навык, а искусство балансирования между удобством использования и безопасностью. Овладев принципами, описанными в этой статье, вы сможете создавать программы, которые корректно обрабатывают любой пользовательский ввод, предотвращают потенциальные уязвимости и обеспечивают отличный пользовательский опыт. Помните: хороший код не только работает правильно, но и предусматривает все возможные сценарии взаимодействия с пользователем — от простых опечаток до намеренных попыток взлома. Превратите работу с вводом данных из потенциального источника проблем в одну из сильных сторон ваших Python-приложений.
Читайте также
Антон Крылов
Python-разработчик