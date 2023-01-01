Pandas DataFrame: основы, фильтрация, группировка и объединение таблиц

Для кого эта статья:

Аналитики данных и специалисты по обработке данных

Python-разработчики, желающие улучшить навыки работы с данными

Студенты и начинающие специалисты, заинтересованные в обучении на курсах по аналитике данных Библиотека pandas стала незаменимым инструментом в арсенале аналитиков данных и Python-разработчиков, а центральный компонент этой библиотеки — DataFrame — фактически превратился в стандарт для представления табличных данных. Освоение базовых операций с DataFrame открывает перед вами огромные возможности для манипуляции с данными — от простой фильтрации до сложной агрегации и объединения таблиц. В этой статье я рассмотрю фундаментальные приемы работы с DataFrame, которые позволят вам быстро и эффективно анализировать информацию даже при работе с большими и сложными наборами данных. 🐼

Основы DataFrame: создание и структура данных в pandas

DataFrame — это двумерная структура данных в pandas, представляющая собой таблицу, состоящую из строк и столбцов. По сути, это аналог электронной таблицы Excel или таблицы SQL, но с гораздо более широкими возможностями обработки данных. Прежде чем приступать к сложным манипуляциям, необходимо понять, как создавать DataFrame и разобраться с его структурой.

Существует несколько способов создания DataFrame:

Из словарей, списков или массивов numpy

Из внешних источников (CSV, Excel, SQL и др.)

Из другого DataFrame

Рассмотрим базовые примеры создания DataFrame:

Python Скопировать код import pandas as pd import numpy as np # Создание из словаря data = { 'имя': ['Анна', 'Борис', 'Виктория', 'Григорий'], 'возраст': [25, 30, 22, 35], 'город': ['Москва', 'Санкт-Петербург', 'Казань', 'Новосибирск'], 'зарплата': [70000, 85000, 65000, 90000] } df = pd.DataFrame(data) # Создание из списка словарей data_list = [ {'имя': 'Анна', 'возраст': 25}, {'имя': 'Борис', 'возраст': 30}, {'имя': 'Виктория', 'возраст': 22} ] df2 = pd.DataFrame(data_list) # Создание из массива numpy array = np.random.randn(3, 4) # 3 строки, 4 столбца df3 = pd.DataFrame(array, columns=['A', 'B', 'C', 'D']) # Загрузка данных из CSV-файла df4 = pd.read_csv('data.csv')

После создания DataFrame мы можем изучить его структуру с помощью различных методов:

Python Скопировать код # Просмотр первых строк DataFrame print(df.head()) # Информация о DataFrame print(df.info()) # Статистика по числовым колонкам print(df.describe()) # Размерность DataFrame print(df.shape) # (строки, столбцы) # Названия столбцов print(df.columns) # Типы данных print(df.dtypes) # Индексы print(df.index)

Структура DataFrame включает в себя три ключевых компонента:

Данные — сами значения, хранящиеся в DataFrame Индекс — метки строк, которые могут быть числовыми или строковыми Столбцы — метки столбцов, обычно представляющие разные переменные

Давайте сравним различные способы создания DataFrame:

Метод создания Преимущества Недостатки Типичное применение Из словаря Простота, наглядность структуры Ограниченный объем данных Небольшие наборы данных, тестирование Из CSV/Excel Работа с большими данными, стандартный формат Необходимость обработки ошибок чтения Реальные проекты, аналитика Из SQL Прямая интеграция с БД Требует настройки подключения Корпоративные приложения, бизнес-аналитика Из массива numpy Эффективная работа с числовыми данными Сложнее работать с разнородными типами Научные вычисления, машинное обучение

Максим Соколов, Data Scientist На своем опыте могу сказать, что понимание структуры DataFrame — один из самых важных навыков для аналитика данных. Недавно я работал над проектом для ритейл-компании, где требовалось анализировать продажи в разных магазинах. Сначала я получил данные из трех разных источников: системы учета продаж (CSV), базы данных клиентов (SQL) и таблицы Excel с информацией о товарах. Благодаря универсальности pandas я смог быстро создать три DataFrame и начать с ними работать. Но самым сложным было понимание структуры данных — некоторые столбцы имели неочевидные типы (например, даты в формате строк), а индексация не всегда была логичной. Использование методов info() и describe() помогло мне быстро выявить эти особенности и скорректировать данные перед объединением. Один полезный прием, который я использую постоянно: после загрузки данных сразу проверяю размерность через df.shape, чтобы убедиться, что все строки загружены, а затем df.dtypes, чтобы выявить неправильные типы данных. Это экономит много времени на этапе предобработки.

Выборка и фильтрация данных в pandas DataFrame

Возможность эффективно выбирать и фильтровать данные — одно из главных преимуществ pandas DataFrame. Эти операции позволяют извлекать именно те данные, которые необходимы для анализа, и являются фундаментом для более сложных манипуляций. 🔍

Существует несколько основных способов выборки данных в DataFrame:

Выборка по метке (loc) Выборка по позиции (iloc) Выборка по условию Выборка с помощью query()

Рассмотрим каждый из этих методов подробнее:

Python Скопировать код # Создадим тестовый DataFrame import pandas as pd data = { 'имя': ['Анна', 'Борис', 'Виктория', 'Григорий', 'Дарья'], 'возраст': [25, 30, 22, 35, 28], 'город': ['Москва', 'Санкт-Петербург', 'Казань', 'Новосибирск', 'Москва'], 'отдел': ['Маркетинг', 'IT', 'Финансы', 'IT', 'Маркетинг'], 'зарплата': [70000, 85000, 65000, 90000, 72000] } df = pd.DataFrame(data) df.set_index('имя', inplace=True) # Устанавливаем столбец 'имя' в качестве индекса

1. Выборка по метке с помощью loc

Метод loc позволяет выбирать данные на основе меток строк и столбцов:

Python Скопировать код # Выбрать одну строку по метке индекса print(df.loc['Анна']) # Выбрать несколько строк print(df.loc[['Анна', 'Виктория']]) # Выбрать конкретный элемент (строка, столбец) print(df.loc['Борис', 'возраст']) # Выбрать строки и столбцы print(df.loc[['Анна', 'Борис'], ['возраст', 'город']]) # Выбрать диапазон строк print(df.loc['Анна':'Виктория'])

2. Выборка по позиции с помощью iloc

Метод iloc работает с числовыми индексами позиций:

Python Скопировать код # Выбрать первую строку print(df.iloc[0]) # Выбрать несколько строк print(df.iloc[[0, 2]]) # Выбрать конкретный элемент (строка, столбец) print(df.iloc[1, 0]) # Элемент во второй строке, первом столбце # Выбрать диапазон строк и столбцов print(df.iloc[0:2, 1:3]) # Первые две строки, второй и третий столбцы

3. Фильтрация по условию

Одна из самых мощных возможностей pandas — фильтрация с использованием булевых масок:

Python Скопировать код # Фильтрация по одному условию print(df[df['возраст'] > 25]) # Фильтрация по нескольким условиям print(df[(df['возраст'] > 25) & (df['город'] == 'Москва')]) # Фильтрация с использованием оператора "или" print(df[(df['отдел'] == 'IT') | (df['зарплата'] > 75000)]) # Проверка на принадлежность множеству значений print(df[df['город'].isin(['Москва', 'Санкт-Петербург'])]) # Фильтрация с помощью строковых методов print(df[df['город'].str.contains('Москва')])

4. Использование метода query()

Метод query() предоставляет более удобный синтаксис для сложных условий:

Python Скопировать код # Простой запрос print(df.query('возраст > 25')) # Запрос с несколькими условиями print(df.query('возраст > 25 and город == "Москва"')) # Использование переменных в запросе min_salary = 70000 print(df.query('зарплата >= @min_salary'))

Методы выборки и фильтрации можно сравнить по эффективности и удобству использования:

Метод Преимущества Недостатки Рекомендуется для loc Интуитивное обращение по названиям Может работать медленнее на больших данных Когда известны метки строк/столбцов iloc Высокая производительность Менее читаемый код (числа вместо названий) Алгоритмической обработки, где важна скорость Булевы маски Гибкость в создании сложных условий Может выглядеть громоздко Сложных условий фильтрации query() Читаемость кода, компактность Немного медленнее булевых масок Удобочитаемых запросов средней сложности

Выбор метода зависит от конкретной задачи, размера данных и предпочтений в стиле кода. В больших проектах часто используют комбинацию этих подходов.

Трансформация DataFrame: добавление и изменение строк и столбцов

Умение модифицировать существующие DataFrame — необходимый навык для эффективной работы с данными. Pandas предоставляет множество методов для добавления, изменения и удаления строк и столбцов. Рассмотрим основные операции трансформации DataFrame. ✨

Алексей Петров, Аналитик данных Работая над проектом по оптимизации маркетинговых кампаний, я столкнулся с необходимостью трансформировать данные о клиентах из CRM-системы. Изначально датафрейм содержал лишь базовую информацию: ID клиента, дату регистрации и сумму первой покупки. Однако для анализа требовалось гораздо больше параметров. Вместо того чтобы запрашивать новый выгруженный файл, я решил обогатить имеющиеся данные. Сначала добавил столбец с возрастом клиентской записи, используя простой код: Python Скопировать код df['возраст_записи'] = (pd.Timestamp.now() – df['дата_регистрации']).dt.days Затем мне потребовалось добавить категорию клиента на основе суммы первой покупки: Python Скопировать код def categorize(value): if value < 1000: return 'Эконом' elif value < 5000: return 'Стандарт' else: return 'Премиум' df['категория'] = df['сумма_первой_покупки'].apply(categorize) Самой сложной задачей было добавление данных о регионе по почтовому индексу. Для этого пришлось создать словарь соответствия индексов регионам и применить метод map(). Эта трансформация позволила сегментировать аудиторию и выявить, что клиенты из определенных регионов показывают лучший отклик на email-рассылки, чем на SMS-маркетинг. Благодаря возможностям pandas по трансформации данных, мы смогли перераспределить маркетинговый бюджет и повысить конверсию кампаний на 18% без запроса дополнительных данных из IT-отдела.

Добавление и изменение столбцов

В pandas существует несколько способов добавления столбца в датафрейм:

Python Скопировать код import pandas as pd import numpy as np # Создадим тестовый DataFrame data = { 'имя': ['Анна', 'Борис', 'Виктория', 'Григорий'], 'возраст': [25, 30, 22, 35], 'отдел': ['Маркетинг', 'IT', 'Финансы', 'IT'] } df = pd.DataFrame(data) # 1. Добавление столбца с константным значением df['активный'] = True # 2. Добавление столбца на основе вычислений из существующих столбцов df['возраст_через_5_лет'] = df['возраст'] + 5 # 3. Добавление столбца с использованием списка/массива df['стаж'] = [3, 7, 1, 10] # 4. Добавление столбца с использованием функции apply df['категория'] = df['возраст'].apply(lambda x: 'Молодой' if x < 25 else 'Опытный') # 5. Добавление столбца на основе условий df['зарплатная_категория'] = np.where(df['отдел'] == 'IT', 'Высокая', 'Средняя') # 6. Добавление нескольких столбцов одновременно df[['бонус_1', 'бонус_2']] = pd.DataFrame([[1000, 500], [1500, 700], [800, 300], [2000, 1000]]) # 7. Переименование столбцов df = df.rename(columns={'возраст': 'полных_лет'}) # 8. Изменение порядка столбцов df = df[['имя', 'полных_лет', 'отдел', 'активный', 'стаж', 'категория']]

Изменение существующих столбцов

Python Скопировать код # Изменение всех значений столбца df['активный'] = False # Изменение только определенных значений с использованием маски df.loc[df['полных_лет'] > 30, 'активный'] = True # Применение функции к столбцу для трансформации всех значений df['имя'] = df['имя'].str.upper() # Изменение типа данных столбца df['стаж'] = df['стаж'].astype(float) # Замена значений df['отдел'] = df['отдел'].replace('Маркетинг', 'Реклама')

Добавление и изменение строк

Работа со строками в pandas требует особого внимания, поскольку DataFrame оптимизированы для работы со столбцами. Тем не менее, существует несколько способов добавить строку в dataframe:

Python Скопировать код # 1. Добавление строки с помощью метода loc df.loc[len(df)] = ['ЕЛЕНА', 27, 'HR', True, 4, 'Опытный'] # 2. Добавление строки с помощью concat новая_строка = pd.DataFrame([['МИХАИЛ', 40, 'Руководство', False, 15, 'Опытный']], columns=df.columns) df = pd.concat([df, новая_строка], ignore_index=True) # 3. Добавление строк из другого DataFrame другой_df = pd.DataFrame([ ['ОЛЬГА', 23, 'Финансы', True, 2, 'Молодой'], ['ПАВЕЛ', 31, 'IT', True, 8, 'Опытный'] ], columns=df.columns) df = pd.concat([df, другой_df], ignore_index=True) # 4. Изменение существующей строки df.iloc[0] = ['АННА (изменено)', 26, 'Реклама', False, 3.5, 'Опытный'] # 5. Изменение конкретных значений в строке df.loc[1, ['активный', 'стаж']] = [True, 7.5]

Удаление строк и столбцов

Иногда требуется удалить ненужные данные из DataFrame:

Python Скопировать код # Удаление столбца df = df.drop('бонус_1', axis=1) # axis=1 указывает на столбец # Или альтернативный способ df.drop('бонус_2', axis=1, inplace=True) # inplace=True для изменения исходного DataFrame # Удаление нескольких столбцов df = df.drop(['зарплатная_категория', 'возраст_через_5_лет'], axis=1) # Удаление строки по индексу df = df.drop(0) # Удаление первой строки # Или с использованием inplace df.drop(1, inplace=True) # Удаление второй строки # Удаление строк по условию df = df[~(df['полных_лет'] > 30)] # Удаление строк, где возраст больше 30 # или df = df.drop(df[df['полных_лет'] > 30].index)

При работе с добавлением строк и столбцов важно учитывать следующие моменты:

При добавлении строк с использованием loc и concat может потребоваться перестройка индексов

Добавление столбца в датафрейм pandas обычно выполняется быстрее, чем добавление строк

Параметр inplace=True позволяет изменять DataFrame "на месте", без необходимости переприсваивания

При массовых операциях лучше сначала подготовить все данные, а затем добавить их одной операцией, а не по одному

Агрегация и группировка данных для эффективного анализа

Агрегация и группировка данных — это мощные инструменты для анализа и обобщения информации в DataFrame. С их помощью можно вычислять статистические показатели по группам, выявлять тренды и паттерны, а также существенно уменьшать объем данных для дальнейшего анализа. 📊

В pandas основным методом для группировки является groupby(), который разделяет данные на группы по указанному признаку и позволяет применять к ним различные функции агрегации.

Основы группировки с groupby()

Python Скопировать код import pandas as pd import numpy as np # Создаем пример DataFrame с данными о продажах data = { 'дата': pd.date_range(start='2023-01-01', periods=20), 'продукт': ['A', 'B', 'C', 'A', 'B', 'C', 'A', 'B', 'C', 'A', 'B', 'C', 'A', 'B', 'C', 'A', 'B', 'C', 'A', 'B'], 'регион': ['Восток', 'Запад', 'Восток', 'Запад', 'Восток', 'Запад', 'Восток', 'Запад', 'Восток', 'Запад', 'Восток', 'Запад', 'Восток', 'Запад', 'Восток', 'Запад', 'Восток', 'Запад', 'Восток', 'Запад'], 'менеджер': ['Иванов', 'Петров', 'Сидоров', 'Иванов', 'Петров', 'Сидоров', 'Петров', 'Иванов', 'Сидоров', 'Петров', 'Иванов', 'Сидоров', 'Петров', 'Иванов', 'Сидоров', 'Петров', 'Иванов', 'Сидоров', 'Петров', 'Иванов'], 'продажи': [100, 150, 200, 120, 160, 210, 90, 140, 180, 110, 130, 190, 105, 155, 205, 115, 165, 215, 95, 145], 'расходы': [80, 100, 120, 85, 105, 125, 75, 95, 115, 82, 90, 110, 83, 103, 123, 87, 107, 127, 78, 98] } df = pd.DataFrame(data) df['прибыль'] = df['продажи'] – df['расходы'] # Группировка по одному столбцу by_product = df.groupby('продукт') # Получение статистики по группам print(by_product['продажи'].mean()) # Средние продажи по продуктам print(by_product['продажи'].sum()) # Сумма продаж по продуктам print(by_product.size()) # Количество записей в каждой группе # Группировка по нескольким столбцам by_product_region = df.groupby(['продукт', 'регион']) print(by_product_region['продажи'].sum())

Агрегирующие функции

С методом groupby() часто используются различные агрегирующие функции:

Python Скопировать код # Использование метода agg() для применения нескольких функций agg_result = df.groupby('продукт').agg({ 'продажи': ['sum', 'mean', 'max', 'min', 'count'], 'прибыль': ['sum', 'mean', 'max', 'min'] }) print(agg_result) # Применение пользовательской функции def profit_margin(x): return (x['прибыль'].sum() / x['продажи'].sum()) * 100 margins = df.groupby('продукт').apply(profit_margin) print(margins) # Использование именованных агрегаций (pandas >= 0.25) named_agg = df.groupby('продукт').agg( total_sales=('продажи', 'sum'), avg_sales=('продажи', 'mean'), total_profit=('прибыль', 'sum'), profit_margin=('прибыль', lambda x: (x.sum() / df.loc[x.index, 'продажи'].sum()) * 100) ) print(named_agg)

Наиболее часто используемые агрегирующие функции:

sum() — сумма значений

— сумма значений mean() — среднее значение

— среднее значение median() — медиана

— медиана min(), max() — минимальное и максимальное значения

— минимальное и максимальное значения count() — количество непустых значений

— количество непустых значений std(), var() — стандартное отклонение и дисперсия

— стандартное отклонение и дисперсия first(), last() — первое и последнее значения в группе

— первое и последнее значения в группе nunique() — количество уникальных значений

Продвинутые методы группировки

Python Скопировать код # Фильтрация групп на основе условия filtered = df.groupby('продукт').filter(lambda x: x['продажи'].mean() > 120) print(filtered) # Трансформация данных с сохранением структуры исходного DataFrame df['продажи_нормализованные'] = df.groupby('продукт')['продажи'].transform( lambda x: (x – x.mean()) / x.std() ) print(df[['продукт', 'продажи', 'продажи_нормализованные']]) # Оконные функции: накопительная сумма по группам df['накопительные_продажи'] = df.sort_values('дата').groupby('продукт')['продажи'].cumsum() print(df[['дата', 'продукт', 'продажи', 'накопительные_продажи']]) # Сдвиг данных внутри групп (лаги) df['предыдущие_продажи'] = df.sort_values('дата').groupby('продукт')['продажи'].shift(1) print(df[['дата', 'продукт', 'продажи', 'предыдущие_продажи']]) # Ранжирование внутри групп df['ранг_по_продажам'] = df.groupby('продукт')['продажи'].rank(method='dense', ascending=False) print(df[['продукт', 'продажи', 'ранг_по_продажам']])

Практические сценарии использования группировки и агрегации

Рассмотрим несколько реальных сценариев, где группировка и агрегация данных играют ключевую роль:

Сценарий Метод группировки Применение Пример кода Анализ продаж по периодам Группировка по временным периодам Выявление сезонности, трендов df.groupby(pd.Grouper(key='дата', freq='M'))['продажи'].sum() Отчет по эффективности менеджеров Группировка по сотрудникам Оценка KPI, бонусы df.groupby('менеджер').agg({'продажи': 'sum', 'прибыль': 'sum'}) Анализ региональных показателей Многоуровневая группировка Сравнение регионов по продуктам df.groupby(['регион', 'продукт'])['продажи'].sum().unstack() Выявление аномалий Группировка + фильтрация Поиск выбросов, fraud-анализ df.groupby('продукт').filter(lambda x: x['продажи'].std() > x['продажи'].mean() * 0.5)

Группировка и агрегация данных в pandas особенно полезны при работе с большими объемами данных, так как позволяют свести множество строк к компактным сводным результатам, значительно ускоряя последующий анализ и визуализацию.

Важно помнить, что результат groupby() — это объект GroupBy, который не содержит данных, пока к нему не будет применен какой-либо метод агрегации. Этот подход называется "ленивые вычисления" и позволяет оптимизировать использование памяти.

Объединение DataFrame: методы merge, join и concat

Объединение таблиц данных — одна из самых востребованных операций в аналитике данных. Pandas предлагает три основных метода для объединения DataFrame: merge(), join() и concat(). Каждый из них имеет свои особенности и оптимальные сценарии применения. 🔄

Метод concat()

Метод concat() используется для объединения DataFrame по осям (строкам или столбцам). Это аналог операции Union в SQL.

Python Скопировать код import pandas as pd import numpy as np # Создаем два DataFrame для демонстрации df1 = pd.DataFrame({ 'ID': [1, 2, 3, 4], 'Name': ['Алексей', 'Мария', 'Иван', 'Елена'], 'Department': ['IT', 'HR', 'Finance', 'Marketing'] }) df2 = pd.DataFrame({ 'ID': [5, 6, 7, 8], 'Name': ['Анна', 'Сергей', 'Дмитрий', 'Ольга'], 'Department': ['IT', 'Sales', 'IT', 'HR'] }) # Вертикальное объединение (по строкам) result_rows = pd.concat([df1, df2]) print("Вертикальное объединение:") print(result_rows) # Вертикальное объединение с сбросом индекса result_reset = pd.concat([df1, df2], ignore_index=True) print("

Вертикальное объединение с новым индексом:") print(result_reset) # Создаем DataFrame с разными столбцами df3 = pd.DataFrame({ 'ID': [1, 2, 3, 4], 'Name': ['Алексей', 'Мария', 'Иван', 'Елена'], 'Salary': [70000, 65000, 80000, 75000] }) df4 = pd.DataFrame({ 'ID': [1, 2, 3, 4], 'Bonus': [10000, 5000, 15000, 7000], 'Experience': [5, 3, 7, 4] }) # Горизонтальное объединение (по столбцам) result_cols = pd.concat([df3, df4], axis=1) print("

Горизонтальное объединение:") print(result_cols) # Объединение с обработкой дубликатов столбцов df5 = pd.DataFrame({ 'ID': [1, 2, 3, 4], 'Name': ['А', 'Б', 'В', 'Г'] }) df6 = pd.DataFrame({ 'ID': [3, 4, 5, 6], 'Name': ['В2', 'Г2', 'Д', 'Е'] }) # Объединение с проверкой совпадения индексов result_outer = pd.concat([df5, df6], join='outer') # Включает все строки (значение по умолчанию) print("

Объединение outer:") print(result_outer) result_inner = pd.concat([df5, df6], join='inner') # Только строки, присутствующие в обоих DataFrame print("

Объединение inner:") print(result_inner)

Метод merge()

Метод merge() используется для объединения DataFrame по ключевым столбцам, аналогично операциям JOIN в SQL.

Python Скопировать код # Создаем DataFrame с информацией о сотрудниках employees = pd.DataFrame({ 'employee_id': [1, 2, 3, 4, 5], 'name': ['Алексей', 'Мария', 'Иван', 'Елена', 'Дмитрий'], 'department_id': [101, 102, 101, 103, 102] }) # Создаем DataFrame с информацией об отделах departments = pd.DataFrame({ 'department_id': [101, 102, 103, 104], 'department_name': ['IT', 'HR', 'Finance', 'Marketing'], 'location': ['Москва', 'Москва', 'Санкт-Петербург', 'Казань'] }) # Создаем DataFrame с зарплатами salaries = pd.DataFrame({ 'employee_id': [1, 2, 3, 5, 6], 'salary': [70000, 65000, 80000, 75000, 90000] }) # Внутреннее объединение (inner join) inner_merge = pd.merge(employees, departments, on='department_id') print("Inner merge (сотрудники и отделы):") print(inner_merge) # Левое объединение (left join) left_merge = pd.merge(employees, salaries, on='employee_id', how='left') print("

Left merge (все сотрудники и их зарплаты, если есть):") print(left_merge) # Правое объединение (right join) right_merge = pd.merge(employees, salaries, on='employee_id', how='right') print("

Right merge (все записи о зарплатах и сотрудники к ним):") print(right_merge) # Полное объединение (outer join) outer_merge = pd.merge(employees, salaries, on='employee_id', how='outer') print("

Outer merge (все записи из обоих DataFrame):") print(outer_merge) # Объединение по разным именам столбцов employees_alt = employees.rename(columns={'employee_id': 'emp_id'}) merge_diff_cols = pd.merge( employees_alt, salaries, left_on='emp_id', right_on='employee_id' ) print("

Объединение по разным именам столбцов:") print(merge_diff_cols) # Объединение по нескольким столбцам df7 = pd.DataFrame({ 'key1': ['A', 'B', 'C', 'D'], 'key2': [1, 2, 3, 4], 'value1': [100, 200, 300, 400] }) df8 = pd.DataFrame({ 'key1': ['A', 'B', 'C', 'E'], 'key2': [1, 2, 3, 5], 'value2': [10, 20, 30, 50] }) merge_multi_cols = pd.merge(df7, df8, on=['key1', 'key2']) print("

Объединение по нескольким столбцам:") print(merge_multi_cols)

Метод join()

Метод join() является упрощенной версией merge(), специально предназначенной для объединения по индексу.

Python Скопировать код # Создаем DataFrame с индексами df9 = pd.DataFrame({ 'A': [1, 2, 3, 4], 'B': ['a', 'b', 'c', 'd'] }, index=['I1', 'I2', 'I3', 'I4']) df10 = pd.DataFrame({ 'C': [5, 6, 7, 8], 'D': ['e', 'f', 'g', 'h'] }, index=['I1', 'I2', 'I3', 'I5']) # Объединение по индексу join_result = df9.join(df10) print("Объединение по индексу (left join по умолчанию):") print(join_result) # Объединение с указанием типа объединения join_inner = df9.join(df10, how='inner') print("

Внутреннее объединение по индексу:") print(join_inner) # Объединение нескольких DataFrame df11 = pd.DataFrame({ 'E': [9, 10, 11, 12], 'F': ['i', 'j', 'k', 'l'] }, index=['I1', 'I2', 'I6', 'I7']) join_multiple = df9.join([df10, df11], how='outer') print("

Объединение трех DataFrame:") print(join_multiple)

Практические рекомендации по объединению DataFrame

Выбор правильного метода объединения: Используйте concat() для простого объединения DataFrame без связывания по ключам

Применяйте merge() для объединения по одному или нескольким столбцам (как SQL JOIN)

Выбирайте join() для быстрого объединения по индексу Обработка дубликатов: При объединении может возникнуть проблема дублирования столбцов

Используйте параметр suffixes в merge() и join() для добавления суффиксов к повторяющимся именам

Например: pd.merge(df1, df2, on='ID', suffixes=('_left', '_right')) Проверка результатов: Всегда проверяйте размерность результирующего DataFrame (shape)

Используйте indicator=True в merge() для добавления столбца, показывающего источник каждой строки

Например: pd.merge(df1, df2, how='outer', indicator=True) Производительность: При работе с большими данными merge() может быть ресурсоемким

Рассмотрите возможность предварительной фильтрации данных

Используйте параметр copy=False для экономии памяти, если это безопасно

Объединение DataFrame — это мощный инструмент, который позволяет комбинировать данные из разных источников для создания целостного представления. Выбор правильного метода объединения зависит от структуры данных и требований к результату.

Освоив базовые операции с DataFrame в pandas, вы получили фундаментальный набор инструментов для эффективного анализа данных на Python. От создания и фильтрации до группировки и объединения — эти навыки позволяют трансформировать сырые данные в ценные аналитические выводы. Помните, что настоящее мастерство приходит с практикой: экспериментируйте с различными методами на реальных данных, комбинируйте изученные техники и не бойтесь исследовать документацию pandas для углубления знаний. Сложные аналитические задачи становятся намного проще, когда вы уверенно владеете инструментарием работы с DataFrame.

