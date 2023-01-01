Целые числа в Python: операции с int от базовых до продвинутых

Для кого эта статья:

начинающие программисты, изучающие Python

специалисты, желающие углубить свои знания о типах данных в Python

разработчики, интересующиеся практическими задачами и алгоритмами, связанными с целыми числами Целые числа в Python — это не просто набор цифр, а мощный фундамент для построения сложных алгоритмов и решения повседневных задач программирования. Независимо от того, рассчитываете ли вы бюджет, анализируете данные или создаете игру, тип данных int является вашим надежным инструментом. В этом руководстве мы детально разберем все аспекты работы с целыми числами — от базовых операций до продвинутых техник, которыми владеют только опытные разработчики. Приготовьтесь открыть для себя мир Python, где каждое целое число имеет безграничные возможности! 🔢

Что такое целые числа в Python: особенности типа int

Целые числа (integers) в Python представлены типом данных int и являются одним из фундаментальных примитивных типов языка. В отличие от многих других языков программирования, Python не ограничивает размер целых чисел, что делает этот тип данных чрезвычайно гибким инструментом для разработчиков. 💪

В Python 3 существует только один тип целых чисел — int . Это отличается от Python 2, где были отдельные типы int и long . Такое объединение упростило работу с целыми числами и избавило разработчиков от необходимости следить за переполнением.

Давайте посмотрим на основные характеристики типа int в Python:

Неограниченная точность — размер целого числа ограничен только доступной памятью компьютера

— размер целого числа ограничен только доступной памятью компьютера Знаковые числа — могут быть как положительными, так и отрицательными

— могут быть как положительными, так и отрицательными Литеральные представления — поддержка различных систем счисления (десятичная, двоичная, восьмеричная, шестнадцатеричная)

— поддержка различных систем счисления (десятичная, двоичная, восьмеричная, шестнадцатеричная) Автоматическое приведение типов — при операциях между int и float результат автоматически преобразуется в float

Создать целое число в Python можно несколькими способами:

Python Скопировать код # Прямое присваивание x = 42 # Использование конструктора int() y = int(3.14) # Преобразует float в int, отбрасывая дробную часть z = int("100") # Преобразует строку в число # Использование различных систем счисления binary = 0b1010 # Двоичная (значение 10) octal = 0o12 # Восьмеричная (значение 10) hex_number = 0xA # Шестнадцатеричная (значение 10)

Важной особенностью целых чисел в Python является то, что они являются неизменяемыми (immutable) объектами. Это означает, что после создания целого числа его значение не может быть изменено — любая операция, модифицирующая число, фактически создает новый объект.

Характеристика Python 2.x Python 3.x Типы целых чисел int и long Только int Размер стандартного int Ограничен (обычно 32 или 64 бита) Неограниченный Результат деления целых чисел Целочисленное деление (5/2 = 2) Деление с плавающей точкой (5/2 = 2.5) Литерал long Требовался суффикс L (123L) Не требуется

Тип int в Python реализован таким образом, что обеспечивает высокую производительность при работе с небольшими числами и беспроблемно масштабируется для работы с очень большими значениями. Это делает Python идеальным языком для математических вычислений и задач, требующих работы с большими числами, таких как криптография.

Алексей Петров, старший преподаватель программирования Однажды на занятии по Python я столкнулся с интересным случаем. Студент пытался создать программу для расчета факториалов больших чисел и был уверен, что ему придется использовать специальные библиотеки для работы с большими числами, как он это делал в C++. "В Python это делается намного проще," — сказал я ему. "Давайте посчитаем факториал 1000 прямо сейчас." Мы написали простую функцию: Python Скопировать код def factorial(n): result = 1 for i in range(1, n+1): result *= i return result print(factorial(1000)) Когда программа вывела огромное число из 2568 цифр без каких-либо ошибок переполнения, студент был поражен. "В других языках мне пришлось бы писать специальный код для обработки таких чисел, а здесь это работает из коробки!" — воскликнул он. Этот момент стал для него переломным в понимании мощности Python. Студент понял, что язык спроектирован так, чтобы разработчик мог сосредоточиться на решении задачи, а не на преодолении ограничений языка.

Базовые математические операции с целыми числами Python

Python предлагает полный набор базовых математических операций для работы с целыми числами, которые интуитивно понятны и соответствуют правилам математики. Эти операции — основа для создания практически любого алгоритма в программировании. 🧮

Рассмотрим основные арифметические операции, доступные для целых чисел:

Python Скопировать код # Сложение a = 5 + 3 # 8 # Вычитание b = 10 – 7 # 3 # Умножение c = 4 * 6 # 24 # Деление (возвращает float) d = 20 / 4 # 5.0 # Целочисленное деление (возвращает int) e = 20 // 6 # 3 # Остаток от деления (модуль) f = 20 % 6 # 2 # Возведение в степень g = 2 ** 3 # 8 # Отрицание h = -10 # -10

Одной из особенностей Python является то, что стандартное деление ( / ) всегда возвращает число с плавающей точкой, даже если оба операнда — целые числа и результат делится нацело. Если вам нужно целочисленное деление, следует использовать оператор // .

Python также поддерживает составные операторы присваивания, которые объединяют математическую операцию и присваивание:

Python Скопировать код x = 5 x += 3 # Эквивалентно x = x + 3, теперь x = 8 x -= 2 # Эквивалентно x = x – 2, теперь x = 6 x *= 4 # Эквивалентно x = x * 4, теперь x = 24 x //= 3 # Эквивалентно x = x // 3, теперь x = 8 x %= 5 # Эквивалентно x = x % 5, теперь x = 3 x **= 2 # Эквивалентно x = x ** 2, теперь x = 9

При выполнении математических выражений Python следует стандартному порядку операций (PEMDAS: скобки, экспоненты, умножение/деление, сложение/вычитание):

Python Скопировать код result = 2 + 3 * 4 # 14, а не 20 result = (2 + 3) * 4 # 20

Для целых чисел также доступны битовые операции, которые работают с двоичным представлением чисел:

Python Скопировать код # Побитовое И (AND) a = 5 & 3 # 1 (101 & 011 = 001) # Побитовое ИЛИ (OR) b = 5 | 3 # 7 (101 | 011 = 111) # Побитовое исключающее ИЛИ (XOR) c = 5 ^ 3 # 6 (101 ^ 011 = 110) # Побитовое отрицание (NOT) d = ~5 # -6 (инвертирует все биты и добавляет 1) # Сдвиг влево e = 5 << 1 # 10 (сдвигает биты на 1 позицию влево) # Сдвиг вправо f = 5 >> 1 # 2 (сдвигает биты на 1 позицию вправо)

Битовые операции часто используются в задачах, связанных с низкоуровневым программированием, оптимизацией производительности, работой с флагами и масками, а также в криптографии.

Операция Синтаксис Пример Результат Комментарий Сложение a + b 5 + 3 8 Базовая операция сложения Вычитание a – b 5 – 3 2 Базовая операция вычитания Умножение a * b 5 * 3 15 Базовая операция умножения Деление a / b 5 / 2 2.5 Всегда возвращает float Целочисленное деление a // b 5 // 2 2 Возвращает только целую часть Остаток от деления a % b 5 % 2 1 Возвращает остаток Возведение в степень a ** b 5 ** 2 25 Возведение a в степень b Отрицание -a -5 -5 Меняет знак числа

При работе с целыми числами в Python важно помнить об одной особенности: когда вы выполняете операцию между целым числом и числом с плавающей точкой, результат всегда будет числом с плавающей точкой. Это называется "расширяющим" приведением типов.

Python Скопировать код result = 5 + 3.0 # 8.0 (float, не int)

Продвинутые операции и методы работы с int в Python

Помимо базовых арифметических операций, Python предлагает множество продвинутых методов и функций для работы с целыми числами, которые значительно расширяют возможности разработчика. Эти инструменты особенно полезны при решении сложных математических задач, работе с большими числами и оптимизации вычислений. 🔍

Начнем с встроенных функций Python, специально предназначенных для работы с числами:

Python Скопировать код # Абсолютное значение abs_value = abs(-42) # 42 # Наибольший общий делитель import math gcd_value = math.gcd(48, 18) # 6 # Наименьшее общее кратное (Python 3.9+) lcm_value = math.lcm(4, 6) # 12 # Возведение в степень с модулем (эффективно для больших чисел) pow_mod = pow(2, 10, 1000) # 2^10 % 1000 = 24 # Округление числа rounded = round(4.6) # 5 # Определение знака числа import math sign = math.copysign(1, -42) # -1.0

Для работы с большими числами Python предоставляет встроенный модуль math , который содержит множество полезных функций:

Python Скопировать код import math # Факториал fact = math.factorial(5) # 120 # Квадратный корень sqrt = math.isqrt(16) # 4 (целочисленный квадратный корень) # Проверка, является ли число степенью двойки is_power = math.log2(16).is_integer() # True # Потолок и пол ceiling = math.ceil(4.2) # 5 floor = math.floor(4.8) # 4 # Число сочетаний combinations = math.comb(5, 2) # 10 (количество способов выбрать 2 элемента из 5)

Для тех, кто работает с криптографией или требует более сложных операций с целыми числами, Python предлагает модуль sympy , который значительно расширяет возможности работы с целыми числами:

Python Скопировать код import sympy # Проверка, является ли число простым is_prime = sympy.isprime(17) # True # Получение всех простых множителей factors = sympy.factorint(100) # {2: 2, 5: 2} (2^2 * 5^2) # Расширенный алгоритм Евклида gcd, x, y = sympy.gcdex(42, 12) # (6, -1, 4), где 6 = gcd, -1*42 + 4*12 = 6 # Генерация простого числа заданной битности prime = sympy.randprime(2**100, 2**101)

Для работы с различными системами счисления Python предлагает несколько полезных функций:

Python Скопировать код # Преобразование в двоичную систему binary = bin(42) # '0b101010' # Преобразование в восьмеричную систему octal = oct(42) # '0o52' # Преобразование в шестнадцатеричную систему hexadecimal = hex(42) # '0x2a' # Преобразование из строки заданной системы счисления в int from_binary = int('101010', 2) # 42 from_octal = int('52', 8) # 42 from_hex = int('2a', 16) # 42 from_base36 = int('16', 36) # 42 (использует цифры 0-9 и буквы a-z)

Для операций с битами, которые часто требуются в низкоуровневом программировании и оптимизации, Python предоставляет модуль operator :

Python Скопировать код import operator # Подсчет количества установленных битов bit_count = bin(42).count('1') # 3 # Число бит, необходимое для представления числа в двоичном виде bit_length = 42.bit_length() # 6 # Побитовое И and_result = operator.and_(5, 3) # 1 # Побитовое ИЛИ or_result = operator.or_(5, 3) # 7 # Побитовое исключающее ИЛИ xor_result = operator.xor(5, 3) # 6 # Побитовое отрицание not_result = operator.invert(5) # -6

Иван Сорокин, разработчик алгоритмов машинного обучения В одном из проектов по анализу данных мне потребовалось оптимизировать алгоритм, который обрабатывал миллионы записей. Критическим местом стала функция, проверяющая, является ли число степенью двойки — это необходимо было для определенных операций бинарного дерева. Изначально я использовал стандартный подход с логарифмом: Python Скопировать код def is_power_of_two(n): if n <= 0: return False return math.log2(n).is_integer() Эта функция работала корректно, но когда я запускал ее миллионы раз, она становилась узким местом. Тогда я вспомнил о битовых операциях и переписал функцию: Python Скопировать код def is_power_of_two(n): if n <= 0: return False return (n & (n – 1)) == 0 Результат поразил всю команду — обработка данных ускорилась почти в 20 раз! Это был момент, когда я по-настоящему оценил мощь битовых операций в Python. Простое объяснение, почему это работает: число, являющееся степенью двойки, имеет только один установленный бит в двоичном представлении (например, 8 = 1000₂). Когда мы вычитаем 1, получаем число со всеми установленными битами до этой позиции (7 = 0111₂). Операция побитового И между ними всегда даст 0 только для степеней двойки.

Преобразование между целыми и другими типами данных

Преобразование между целыми и другими типами данных — важнейший навык в программировании на Python, особенно при работе с пользовательским вводом, обработке данных из различных источников или при выполнении математических операций. Правильное преобразование типов помогает избежать ошибок и повышает гибкость программы. 🔄

Рассмотрим основные сценарии преобразования между целыми числами и другими типами данных:

Преобразование из строки в целое число

Python Скопировать код # Базовое преобразование num = int("42") # 42 # Обработка чисел в разных системах счисления binary = int("101010", 2) # 42 octal = int("52", 8) # 42 hex_num = int("2A", 16) # 42 # Обработка чисел с пробелами num_with_spaces = int("1 000 000".replace(" ", "")) # 1000000 # Обработка строк с префиксами binary_with_prefix = int("0b101010", 0) # 42, префикс 0b распознается автоматически

При преобразовании строки в целое число важно учитывать, что строка должна содержать допустимое представление числа. Если строка не может быть преобразована в число, будет вызвано исключение ValueError :

Python Скопировать код try: int("abc") # Вызовет ValueError except ValueError as e: print(f"Ошибка преобразования: {e}") # Ошибка преобразования: invalid literal for int() with base 10: 'abc'

Преобразование из чисел с плавающей точкой в целые числа

При преобразовании числа с плавающей точкой в целое число дробная часть отбрасывается (не округляется):

Python Скопировать код # Базовое преобразование int(3.14) # 3 int(3.99) # 3 (обратите внимание, что число не округляется, а отсекается) # Преобразование отрицательных чисел int(-3.14) # -3 int(-3.99) # -3 (дробная часть также отсекается)

Если вам нужно округление, а не отсечение, используйте функцию round() перед преобразованием в int или функции math.floor() и math.ceil() :

Python Скопировать код import math # Округление до ближайшего целого round(3.14) # 3 round(3.5) # 4 # Округление вниз (пол) math.floor(3.99) # 3 # Округление вверх (потолок) math.ceil(3.01) # 4

Преобразование целых чисел в другие типы данных

Целые числа часто требуется преобразовывать в другие типы данных для различных операций:

Python Скопировать код # Преобразование в float float(42) # 42.0 # Преобразование в строку str(42) # "42" # Преобразование в boolean # 0 преобразуется в False, любое другое число — в True bool(0) # False bool(42) # True # Преобразование в строковое представление в разных системах счисления bin(42) # "0b101010" oct(42) # "0o52" hex(42) # "0x2a" # Преобразование в список цифр digits = [int(digit) for digit in str(42)] # [4, 2]

Преобразование между списками/кортежами и целыми числами

Иногда требуется преобразовать список цифр в число или наоборот:

Python Скопировать код # Список цифр в число digits = [1, 2, 3, 4] number = int(''.join(map(str, digits))) # 1234 # Число в список цифр number = 42 digits = [int(digit) for digit in str(number)] # [4, 2] # Более эффективный способ для чисел с большим количеством цифр digits = [] n = 123456789 while n > 0: digits.insert(0, n % 10) n //= 10 # digits = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

Особые случаи преобразования

В некоторых случаях стандартные функции преобразования могут не подходить. Например, при работе с очень большими числами:

Python Скопировать код # Преобразование очень большого числа из строки в int big_num = int("1" * 1000) # Создает число из 1000 единиц # Преобразование между целыми числами и байтами num = 42 # Преобразование в bytes в порядке big-endian bytes_representation = num.to_bytes(2, byteorder='big') # b'\x00*' # Обратное преобразование original_num = int.from_bytes(bytes_representation, byteorder='big') # 42

Исходный тип Целевой тип Метод преобразования Примечания str int int(string) Выбрасывает ValueError при недопустимых символах float int int(float_num) Отбрасывает дробную часть, не округляет bool int int(boolean) True → 1 , False → 0 int str str(integer) Десятичное представление по умолчанию int float float(integer) Добавляет .0 к числу int bool bool(integer) 0 → False , другие → True int bytes integer.to_bytes() Требуется указать длину и порядок байтов bytes int int.from_bytes() Требуется указать порядок байтов

Практические задачи и решения с использованием int

Решение практических задач — лучший способ закрепить знания о работе с целыми числами в Python. В этом разделе мы рассмотрим несколько типичных задач, с которыми вы можете столкнуться при программировании, и предложим эффективные решения с использованием целых чисел. 🧩

Задача 1: Проверка числа на простоту

Проверка, является ли число простым, — классическая задача в математике и программировании.

Python Скопировать код def is_prime(n): """Проверяет, является ли число простым.""" if n <= 1: return False if n <= 3: return True if n % 2 == 0 or n % 3 == 0: return False i = 5 while i * i <= n: if n % i == 0 or n % (i + 2) == 0: return False i += 6 return True # Проверка нескольких чисел for num in [2, 7, 10, 17, 20, 97]: print(f"{num} {'является' if is_prime(num) else 'не является'} простым числом")

Это эффективная реализация, использующая свойства простых чисел для минимизации количества проверок делимости.

Задача 2: Вычисление НОД и НОК

Нахождение наибольшего общего делителя (НОД) и наименьшего общего кратного (НОК) — распространенная задача в математике.

Python Скопировать код def gcd(a, b): """Вычисляет наибольший общий делитель двух чисел.""" while b: a, b = b, a % b return a def lcm(a, b): """Вычисляет наименьшее общее кратное двух чисел.""" return a * b // gcd(a, b) # Пример использования a, b = 48, 18 print(f"НОД({a}, {b}) = {gcd(a, b)}") # НОД(48, 18) = 6 print(f"НОК({a}, {b}) = {lcm(a, b)}") # НОК(48, 18) = 144

Для Python 3.5+ можно использовать встроенную функцию math.gcd() , а в Python 3.9+ также доступна функция math.lcm() .

Задача 3: Преобразование числа из одной системы счисления в другую

Часто требуется конвертировать числа между различными системами счисления.

Python Скопировать код def convert_base(num, from_base, to_base): """Преобразует число из одной системы счисления в другую.""" # Сначала переводим в десятичную систему if from_base != 10: decimal = 0 power = 0 for digit in reversed(str(num)): decimal += int(digit, from_base) * (from_base ** power) power += 1 else: decimal = num # Затем из десятичной в целевую if to_base == 10: return decimal result = "" while decimal > 0: remainder = decimal % to_base if remainder < 10: result = str(remainder) + result else: result = chr(remainder – 10 + ord('A')) + result decimal //= to_base return result if result else "0" # Примеры использования print(convert_base("101010", 2, 10)) # 42 print(convert_base("42", 10, 2)) # 101010 print(convert_base("2A", 16, 8)) # 52

Для простых случаев можно использовать встроенные функции int() для преобразования в десятичную систему и bin() , oct() , hex() для преобразования из десятичной в соответствующие системы.

Задача 4: Факторизация числа

Разложение числа на простые множители — важная задача в криптографии и теории чисел.

Python Скопировать код def prime_factors(n): """Возвращает список простых множителей числа n.""" factors = [] # Проверяем делимость на 2 while n % 2 == 0: factors.append(2) n //= 2 # Проверяем делимость на нечетные числа i = 3 while i * i <= n: while n % i == 0: factors.append(i) n //= i i += 2 # Если n > 1, значит, n — простое число больше 2 if n > 1: factors.append(n) return factors # Пример использования num = 84 print(f"Простые множители {num}: {prime_factors(num)}") # [2, 2, 3, 7]

Задача 5: Решето Эратосфена для нахождения всех простых чисел до заданного предела

Алгоритм Решета Эратосфена — эффективный метод нахождения всех простых чисел до заданной границы.

Python Скопировать код def sieve_of_eratosthenes(limit): """Находит все простые числа до заданного предела.""" primes = [] sieve = [True] * (limit + 1) sieve[0] = sieve[1] = False for i in range(2, int(limit**0.5) + 1): if sieve[i]: for j in range(i*i, limit + 1, i): sieve[j] = False for i in range(2, limit + 1): if sieve[i]: primes.append(i) return primes # Пример использования limit = 50 print(f"Простые числа до {limit}: {sieve_of_eratosthenes(limit)}") # Простые числа до 50: [2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47]

Задача 6: Проверка на палиндром

Определение, является ли число палиндромом (читается одинаково слева направо и справа налево).

Python Скопировать код def is_palindrome(n): """Проверяет, является ли число палиндромом.""" return str(n) == str(n)[::-1] # Пример использования num = 12321 print(f"{num} {'является' if is_palindrome(num) else 'не является'} палиндромом") # 12321 является палиндромом # Альтернативный способ без преобразования в строку def is_palindrome_math(n): """Проверяет, является ли число палиндромом, используя только математические операции.""" if n < 0: return False original = n reversed_num = 0 while n > 0: reversed_num = reversed_num * 10 + n % 10 n //= 10 return original == reversed_num print(f"{num} {'является' if is_palindrome_math(num) else 'не является'} палиндромом (мат. метод)")

Задача 7: Бинарный поиск

Бинарный поиск — эффективный алгоритм поиска элемента в отсортированном массиве.

Python Скопировать код def binary_search(arr, target): """Выполняет бинарный поиск элемента в отсортированном массиве.""" left, right = 0, len(arr) – 1 while left <= right: mid = (left + right) // 2 # Целочисленное деление для нахождения среднего индекса if arr[mid] == target: return mid # Элемент найден, возвращаем индекс elif arr[mid] < target: left = mid + 1 # Ищем в правой половине else: right = mid – 1 # Ищем в левой половине return -1 # Элемент не найден # Пример использования sorted_array = [2, 5, 8, 12, 16, 23, 38, 56, 72, 91] target = 23 result = binary_search(sorted_array, target) print(f"Индекс элемента {target}: {result}") # Индекс элемента 23: 5

Целочисленное деление здесь играет ключевую роль — оно позволяет найти середину диапазона, не используя дробные индексы.

Эти практические задачи демонстрируют, как целые числа и операции с ними используются для решения различных алгоритмических проблем. Понимание и эффективное применение этих концепций поможет вам стать более уверенным и квалифицированным программистом на Python. 🚀

Мастерство работы с целыми числами в Python — это не просто технический навык, а настоящий фундамент программирования. Изучив операции с типом int , вы получили ключ к решению множества практических задач: от простых вычислений до сложных алгоритмов. Помните: в мире Python нет ограничений на размер целых чисел, что открывает безграничные возможности для ваших проектов. Используйте эти знания как строительные блоки вашего развития как разработчика — и вы увидите, как прежде сложные задачи становятся элегантными решениями в вашем коде.

