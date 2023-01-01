ТОП-5 Python библиотек для эффективной работы с базами данных

from sqlalchemy import create_engine, Column, Integer, String, ForeignKey from sqlalchemy.ext.declarative import declarative_base from sqlalchemy.orm import sessionmaker, relationship # Создаём подключение к БД engine = create_engine('sqlite:///example.db', echo=True) Base = declarative_base() # Определяем модели class User(Base): __tablename__ = 'users' id = Column(Integer, primary_key=True) name = Column(String) email = Column(String, unique=True) posts = relationship("Post", back_populates="author") def __repr__(self): return f"<User(name='{self.name}', email='{self.email}')>" class Post(Base): __tablename__ = 'posts' id = Column(Integer, primary_key=True) title = Column(String) content = Column(String) user_id = Column(Integer, ForeignKey('users.id')) author = relationship("User", back_populates="posts") def __repr__(self): return f"<Post(title='{self.title}')>" # Создаём таблицы в БД Base.metadata.create_all(engine) # Создаём сессию для работы с БД Session = sessionmaker(bind=engine) session = Session() # CRUD операции # Create new_user = User(name="John Doe", email="john@example.com") session.add(new_user) session.commit() # Добавляем пост для пользователя new_post = Post(title="First Post", content="Hello, SQLAlchemy!", author=new_user) session.add(new_post) session.commit() # Read users = session.query(User).all() for user in users: print(user.name, user.email) for post in user.posts: print(f"- {post.title}: {post.content}") # Update user_to_update = session.query(User).filter_by(name="John Doe").first() user_to_update.name = "John Smith" session.commit() # Delete post_to_delete = session.query(Post).first() session.delete(post_to_delete) session.commit()