40 задач для начинающих Python-разработчиков: от основ к практике

Для кого эта статья:

Новички в программировании, желающие изучить Python

Студенты, изучающие основы программирования

Люди, стремящиеся улучшить свои навыки решения задач с помощью логического мышления Программирование — это не просто умение писать код, а навык решения задач с помощью логического мышления. 🐍 Для тех, кто только начал изучать Python, практические задачи становятся тем мостиком, который превращает теоретические знания в реальные навыки. Я собрал 40 Python задач для начинающих с детальными решениями, которые позволят вам пройти путь от простейших операций с переменными до полноценной работы с коллекциями данных. Каждая из этих задач — не просто упражнение, а инструмент для формирования профессионального мышления разработчика.

Почему практические Python задач важны для новичков

Изучение программирования без практики подобно попытке научиться плавать по книгам. Без реального погружения в воду теория останется просто информацией, не преобразующейся в навык. Python задачи для начинающих — это ваш бассейн для тренировок, где можно безопасно экспериментировать и учиться на собственных ошибках.

Александр Петров, ведущий Python-разработчик Когда я начинал обучать студентов Python, я делал акцент на теоретических аспектах языка. Результат был предсказуем: студенты могли рассказать о принципах работы интерпретатора, но терялись при написании простейшего кода. Всё изменилось, когда я переработал программу, сделав упор на практические задачи. Особенно запомнился случай с Марией, которая после месяца безуспешных попыток понять Python, решила 30 базовых задач за неделю. Это полностью преобразило её понимание. "Только когда я начала решать реальные задачи, все эти абстрактные концепции внезапно обрели смысл", — сказала она на финальном собеседовании, уже получив оффер на позицию junior-разработчика.

Практические Python задачи для начинающих выполняют несколько критически важных функций в процессе обучения:

Закрепление синтаксиса : Теоретическое знание конструкций языка быстро испаряется без постоянной практики.

: Теоретическое знание конструкций языка быстро испаряется без постоянной практики. Развитие алгоритмического мышления : Задачи заставляют думать о последовательности действий и оптимальных путях решения.

: Задачи заставляют думать о последовательности действий и оптимальных путях решения. Формирование паттернов : Регулярная практика формирует интуитивное понимание типичных программистских решений.

: Регулярная практика формирует интуитивное понимание типичных программистских решений. Преодоление страха кода : Каждая решенная задача снижает психологический барьер перед написанием программ.

: Каждая решенная задача снижает психологический барьер перед написанием программ. Подготовка к реальным проектам: Практические упражнения — это миниатюрные версии задач, возникающих в производственной разработке.

Исследования показывают, что наиболее эффективные программисты проводят в 5 раз больше времени, практикуясь на задачах, чем изучая теорию. Это не означает, что теория не важна — она критически необходима, но только в связке с практикой. 🧩

Уровень программиста Соотношение теории к практике Рекомендуемое количество задач в неделю Абсолютный новичок 1:1 5-10 Освоивший основы 1:3 10-15 Продвинутый начинающий 1:5 15-20 Уверенный программист 1:10 20+ сложных задач

Для достижения максимальной эффективности при решении Python задач для начинающих, придерживайтесь следующих принципов:

Начинайте с простых задач, постепенно повышая сложность Пишите код самостоятельно, не копируя готовые решения После решения задачи сравнивайте свой код с образцовым решением Анализируйте свои ошибки и делайте из них выводы Регулярно возвращайтесь к уже решенным задачам, стремясь улучшить свой код

Базовые Python задачи с переменными и типами данных

Фундамент любого программирования — понимание переменных и типов данных. В Python эти концепции особенно важны, поскольку язык использует динамическую типизацию. Python задачи для начинающих в этой категории позволяют освоить основы манипулирования данными, которые станут основой для более сложного программирования. 💡

Давайте рассмотрим 8 базовых задач, которые помогут вам закрепить работу с переменными и типами данных:

Задача 1: Конвертер температур Напишите программу для преобразования температуры из градусов Цельсия в градусы Фаренгейта.

Python Скопировать код # Решение: celsius = float(input("Введите температуру в градусах Цельсия: ")) fahrenheit = (celsius * 9/5) + 32 print(f"{celsius}°C = {fahrenheit}°F")

Задача 2: Расчет площади круга Создайте программу, которая вычисляет площадь круга по заданному радиусу.

Python Скопировать код # Решение: import math radius = float(input("Введите радиус круга: ")) area = math.pi * (radius ** 2) print(f"Площадь круга с радиусом {radius} = {area:.2f}")

Задача 3: Вычисление НДС Напишите программу, которая вычисляет сумму НДС (20%) от введенной пользователем суммы.

Python Скопировать код # Решение: price = float(input("Введите сумму без НДС: ")) vat = price * 0.2 total = price + vat print(f"Сумма НДС: {vat:.2f}") print(f"Итоговая сумма с НДС: {total:.2f}")

Задача 4: Обмен значений переменных Напишите программу, которая меняет значения двух переменных местами.

Python Скопировать код # Решение: a = input("Введите значение a: ") b = input("Введите значение b: ") # Способ 1: с использованием временной переменной temp = a a = b b = temp # Способ 2: особенность Python a, b = b, a print(f"После обмена: a = {a}, b = {b}")

Задача 5: Конвертер валют Создайте простой конвертер валют, который переводит рубли в доллары по заданному курсу.

Python Скопировать код # Решение: rate = float(input("Введите текущий курс доллара к рублю: ")) rubles = float(input("Введите сумму в рублях: ")) dollars = rubles / rate print(f"{rubles} рублей = {dollars:.2f} долларов")

Задача 6: Расчет индекса массы тела Напишите программу для расчета индекса массы тела (ИМТ) по формуле: вес (кг) / (рост (м))².

Python Скопировать код # Решение: weight = float(input("Введите вес в килограммах: ")) height = float(input("Введите рост в метрах: ")) bmi = weight / (height ** 2) print(f"Ваш индекс массы тела: {bmi:.2f}")

Задача 7: Расчет простых процентов Создайте программу для расчета суммы вклада через определенный срок при заданной процентной ставке.

Python Скопировать код # Решение: principal = float(input("Введите начальную сумму вклада: ")) rate = float(input("Введите годовую процентную ставку (%): ")) / 100 time = int(input("Введите срок вклада в годах: ")) interest = principal * rate * time total = principal + interest print(f"Накопленные проценты: {interest:.2f}") print(f"Итоговая сумма: {total:.2f}")

Задача 8: Разделение счета в ресторане Напишите программу, которая рассчитывает, сколько каждый человек должен заплатить, если общий счет делится поровну между несколькими людьми.

Python Скопировать код # Решение: bill = float(input("Введите сумму счета: ")) tip_percent = float(input("Введите процент чаевых (%): ")) / 100 people = int(input("Введите количество человек: ")) total = bill * (1 + tip_percent) per_person = total / people print(f"Каждый человек должен заплатить: {per_person:.2f}")

При решении этих базовых Python задач для начинающих обратите внимание на следующие аспекты:

Использование функции input() для получения данных от пользователя

для получения данных от пользователя Преобразование типов с помощью функций float() и int()

и Применение математических операторов: +, -, , /, *, %

Форматирование вывода с использованием f-строк

Работа с библиотечными функциями, такими как math.pi

Эти фундаментальные концепты станут основой для решения более сложных задач программирования в будущем. 🚀

Задачи на циклы и условные конструкции в Python

Циклы и условные конструкции — это инструменты, превращающие программирование из линейного процесса в гибкий и адаптивный. Python задачи для начинающих в этом разделе научат вас создавать программы, способные принимать решения и обрабатывать данные итеративно. 🔄

Рассмотрим 10 задач, которые помогут освоить условные операторы и циклы:

Задача 9: Проверка четности числа Напишите программу, которая определяет, является ли введенное число четным или нечетным.

Python Скопировать код # Решение: number = int(input("Введите число: ")) if number % 2 == 0: print(f"{number} – четное число") else: print(f"{number} – нечетное число")

Задача 10: Определение наибольшего из трех чисел Напишите программу, которая находит наибольшее среди трех введенных пользователем чисел.

Python Скопировать код # Решение: a = float(input("Введите первое число: ")) b = float(input("Введите второе число: ")) c = float(input("Введите третье число: ")) if a >= b and a >= c: max_number = a elif b >= a and b >= c: max_number = b else: max_number = c print(f"Наибольшее число: {max_number}")

Задача 11: Калькулятор с выбором операции Создайте простой калькулятор, который выполняет базовые арифметические операции в зависимости от выбора пользователя.

Python Скопировать код # Решение: num1 = float(input("Введите первое число: ")) num2 = float(input("Введите второе число: ")) operation = input("Выберите операцию (+, -, *, /): ") if operation == "+": result = num1 + num2 elif operation == "-": result = num1 – num2 elif operation == "*": result = num1 * num2 elif operation == "/": if num2 != 0: result = num1 / num2 else: result = "Ошибка: деление на ноль" else: result = "Неизвестная операция" print(f"Результат: {result}")

Задача 12: Таблица умножения Напишите программу, которая выводит таблицу умножения для заданного числа.

Python Скопировать код # Решение: number = int(input("Введите число для таблицы умножения: ")) for i in range(1, 11): print(f"{number} × {i} = {number * i}")

Задача 13: Сумма чисел от 1 до N Напишите программу, которая вычисляет сумму всех чисел от 1 до введенного пользователем числа N.

Python Скопировать код # Решение: n = int(input("Введите число N: ")) sum_numbers = 0 for i in range(1, n + 1): sum_numbers += i print(f"Сумма чисел от 1 до {n}: {sum_numbers}")

Задача 14: Факториал числа Создайте программу для вычисления факториала введенного числа.

Python Скопировать код # Решение: n = int(input("Введите неотрицательное целое число: ")) factorial = 1 if n < 0: print("Факториал определен только для неотрицательных чисел") else: for i in range(1, n + 1): factorial *= i print(f"{n}! = {factorial}")

Задача 15: Поиск простых чисел Напишите программу, которая находит все простые числа в диапазоне от 2 до введенного пользователем числа.

Python Скопировать код # Решение: n = int(input("Введите верхнюю границу диапазона: ")) print(f"Простые числа в диапазоне от 2 до {n}:") for num in range(2, n + 1): is_prime = True for i in range(2, int(num ** 0.5) + 1): if num % i == 0: is_prime = False break if is_prime: print(num, end=" ")

Задача 16: Проверка на палиндром Напишите программу, которая проверяет, является ли введенная строка палиндромом (читается одинаково слева направо и справа налево).

Python Скопировать код # Решение: text = input("Введите строку: ").lower().replace(" ", "") is_palindrome = True for i in range(len(text) // 2): if text[i] != text[len(text) – 1 – i]: is_palindrome = False break if is_palindrome: print("Это палиндром!") else: print("Это не палиндром.")

Задача 17: Игра "Угадай число" Создайте игру, в которой программа загадывает число, а пользователь пытается его угадать.

Python Скопировать код # Решение: import random secret_number = random.randint(1, 100) attempts = 0 max_attempts = 7 print("Я загадал число от 1 до 100. У вас есть 7 попыток угадать его.") while attempts < max_attempts: guess = int(input("Ваш вариант: ")) attempts += 1 if guess < secret_number: print("Загаданное число больше.") elif guess > secret_number: print("Загаданное число меньше.") else: print(f"Поздравляю! Вы угадали число {secret_number} за {attempts} попыток!") break if guess != secret_number: print(f"Увы, попытки закончились. Загаданное число было: {secret_number}")

Задача 18: Вывод пирамиды из звездочек Напишите программу, которая выводит пирамиду из звездочек заданной высоты.

Python Скопировать код # Решение: height = int(input("Введите высоту пирамиды: ")) for i in range(1, height + 1): spaces = " " * (height – i) stars = "*" * (2 * i – 1) print(spaces + stars)

Михаил Соколов, технический тренер Я работал с группой студентов, которые застряли на изучении циклов и условных конструкций. Теория была понятна, но применение вызывало сложности. Тогда я предложил им решить задачу "Фибоначчи" — казалось бы, простую, но требующую точного понимания циклов. Один из студентов, Дмитрий, боролся с этой задачей два дня. Он писал сложные решения, использовал рекурсию, пытался применить списки — всё работало неправильно. Прорыв произошёл, когда я показал ему решение через простой цикл for с двумя переменными. Его реакция была бесценна: "Я думал, что задача сложная, но она требовала просто чёткого понимания, как работает цикл". После этого Дмитрий самостоятельно решил еще 15 задач за выходные, и проблемы с циклами исчезли навсегда.

Тип цикла Оптимальное применение Пример использования for Известное число итераций Обработка элементов списка, вывод диапазона чисел while Итерации с неизвестным количеством Ожидание определённого ввода, игровые циклы Вложенные циклы Обработка многомерных данных Работа с матрицами, построение фигур break/continue Прерывание/пропуск итераций Ранний выход при нахождении результата

При решении этих Python задач для начинающих на циклы и условные конструкции, обратите внимание на:

Разницу между циклами for и while

и Использование операторов break и continue для контроля выполнения циклов

и для контроля выполнения циклов Правильное использование условий в операторах if-elif-else

Вложенные циклы и их применение для решения более сложных задач

Практику использования переменных-счетчиков и аккумуляторов

Python задачи для начинающих: работа с функциями

Функции — это краеугольный камень структурного программирования, позволяющий разделять код на логические блоки и избегать повторений. Python задачи для начинающих в этом разделе помогут вам освоить создание и использование функций для решения практических задач. 🛠️

Рассмотрим 10 задач на работу с функциями:

Задача 19: Приветствие пользователя Напишите функцию, которая принимает имя пользователя и выводит персонализированное приветствие.

Python Скопировать код # Решение: def greet_user(name): """Функция для приветствия пользователя по имени.""" print(f"Привет, {name}! Рад тебя видеть.") # Пример использования user_name = input("Введите ваше имя: ") greet_user(user_name)

Задача 20: Расчет площади различных фигур Создайте набор функций для расчета площади различных геометрических фигур (круг, прямоугольник, треугольник).

Python Скопировать код # Решение: import math def calculate_circle_area(radius): """Вычисляет площадь круга по радиусу.""" return math.pi * radius ** 2 def calculate_rectangle_area(length, width): """Вычисляет площадь прямоугольника по длине и ширине.""" return length * width def calculate_triangle_area(a, b, c): """Вычисляет площадь треугольника по трем сторонам (формула Герона).""" s = (a + b + c) / 2 # полупериметр return math.sqrt(s * (s – a) * (s – b) * (s – c)) # Пример использования print(f"Площадь круга с радиусом 5: {calculate_circle_area(5):.2f}") print(f"Площадь прямоугольника 4×6: {calculate_rectangle_area(4, 6)}") print(f"Площадь треугольника со сторонами 3, 4, 5: {calculate_triangle_area(3, 4, 5):.2f}")

Задача 21: Проверка числа на простоту Напишите функцию, которая определяет, является ли число простым.

Python Скопировать код # Решение: def is_prime(number): """Проверяет, является ли число простым.""" if number <= 1: return False if number <= 3: return True if number % 2 == 0 or number % 3 == 0: return False i = 5 while i * i <= number: if number % i == 0 or number % (i + 2) == 0: return False i += 6 return True # Пример использования num = int(input("Введите число для проверки: ")) if is_prime(num): print(f"{num} – простое число") else: print(f"{num} – составное число")

Задача 22: Расчет факториала с использованием рекурсии Напишите рекурсивную функцию для вычисления факториала числа.

Python Скопировать код # Решение: def factorial(n): """Вычисляет факториал числа n с использованием рекурсии.""" if n == 0 or n == 1: return 1 else: return n * factorial(n – 1) # Пример использования num = int(input("Введите число для вычисления факториала: ")) if num < 0: print("Факториал определен только для неотрицательных чисел") else: print(f"{num}! = {factorial(num)}")

Задача 23: Конвертер температур с функциями Создайте функции для конвертации температуры между шкалами Цельсия, Фаренгейта и Кельвина.

Python Скопировать код # Решение: def celsius_to_fahrenheit(celsius): """Конвертирует температуру из Цельсия в Фаренгейт.""" return (celsius * 9/5) + 32 def fahrenheit_to_celsius(fahrenheit): """Конвертирует температуру из Фаренгейта в Цельсий.""" return (fahrenheit – 32) * 5/9 def celsius_to_kelvin(celsius): """Конвертирует температуру из Цельсия в Кельвин.""" return celsius + 273.15 def kelvin_to_celsius(kelvin): """Конвертирует температуру из Кельвина в Цельсий.""" return kelvin – 273.15 # Пример использования temp = float(input("Введите температуру: ")) unit = input("Введите единицу измерения (C, F, K): ").upper() if unit == "C": print(f"{temp}°C = {celsius_to_fahrenheit(temp):.2f}°F") print(f"{temp}°C = {celsius_to_kelvin(temp):.2f}K") elif unit == "F": celsius = fahrenheit_to_celsius(temp) print(f"{temp}°F = {celsius:.2f}°C") print(f"{temp}°F = {celsius_to_kelvin(celsius):.2f}K") elif unit == "K": celsius = kelvin_to_celsius(temp) print(f"{temp}K = {celsius:.2f}°C") print(f"{temp}K = {celsius_to_fahrenheit(celsius):.2f}°F") else: print("Неизвестная единица измерения")

Задача 24: Поиск наибольшего общего делителя Напишите функцию для нахождения НОД двух чисел с использованием алгоритма Евклида.

Python Скопировать код # Решение: def gcd(a, b): """Находит наибольший общий делитель двух чисел по алгоритму Евклида.""" while b: a, b = b, a % b return a # Пример использования num1 = int(input("Введите первое число: ")) num2 = int(input("Введите второе число: ")) print(f"НОД({num1}, {num2}) = {gcd(num1, num2)}")

Задача 25: Генерация чисел Фибоначчи Создайте функцию, которая генерирует последовательность чисел Фибоначчи до заданного предела.

Python Скопировать код # Решение: def fibonacci_sequence(limit): """Генерирует последовательность чисел Фибоначчи до заданного предела.""" sequence = [0, 1] while True: next_number = sequence[-1] + sequence[-2] if next_number > limit: break sequence.append(next_number) return sequence # Пример использования limit = int(input("Введите предел для последовательности Фибоначчи: ")) fib_sequence = fibonacci_sequence(limit) print(f"Последовательность Фибоначчи до {limit}: {fib_sequence}")

Задача 26: Подсчет гласных в строке Напишите функцию, которая подсчитывает количество гласных букв в строке.

Python Скопировать код # Решение: def count_vowels(text): """Подсчитывает количество гласных букв в строке.""" vowels = "аеёиоуыэюяaeiou" count = 0 for char in text.lower(): if char in vowels: count += 1 return count # Пример использования text = input("Введите строку для подсчета гласных: ") vowel_count = count_vowels(text) print(f"В строке '{text}' содержится {vowel_count} гласных букв.")

Задача 27: Проверка на палиндром с функцией Напишите функцию, которая проверяет, является ли строка палиндромом, игнорируя пробелы и регистр.

Python Скопировать код # Решение: def is_palindrome(text): """Проверяет, является ли строка палиндромом.""" # Удаляем пробелы и приводим к нижнему регистру cleaned_text = ''.join(text.lower().split()) # Сравниваем строку с ее обратной версией return cleaned_text == cleaned_text[::-1] # Пример использования text = input("Введите строку для проверки на палиндром: ") if is_palindrome(text): print(f"'{text}' – это палиндром!") else: print(f"'{text}' – это не палиндром.")

Задача 28: Калькулятор с использованием функций Создайте калькулятор, используя отдельные функции для каждой операции.

Python Скопировать код # Решение: def add(x, y): """Сложение двух чисел.""" return x + y def subtract(x, y): """Вычитание второго числа из первого.""" return x – y def multiply(x, y): """Умножение двух чисел.""" return x * y def divide(x, y): """Деление первого числа на второе.""" if y == 0: return "Ошибка: деление на ноль" return x / y def power(x, y): """Возведение числа x в степень y.""" return x ** y # Пример использования print("Выберите операцию:") print("1. Сложение") print("2. Вычитание") print("3. Умножение") print("4. Деление") print("5. Возведение в степень") choice = input("Введите номер операции (1/2/3/4/5): ") num1 = float(input("Введите первое число: ")) num2 = float(input("Введите второе число: ")) if choice == '1': print(f"{num1} + {num2} = {add(num1, num2)}") elif choice == '2': print(f"{num1} – {num2} = {subtract(num1, num2)}") elif choice == '3': print(f"{num1} * {num2} = {multiply(num1, num2)}") elif choice == '4': print(f"{num1} / {num2} = {divide(num1, num2)}") elif choice == '5': print(f"{num1} ^ {num2} = {power(num1, num2)}") else: print("Неверный выбор операции")

При работе с функциями в Python задачах для начинающих, важно обращать внимание на следующие аспекты:

Структуру функции: определение, параметры, тело, возвращаемое значение

Различие между функциями, которые возвращают значение, и функциями, которые выполняют действия

Документирование функций с помощью docstring для объяснения их назначения

Правильное именование функций, отражающее их действие

Передачу аргументов: позиционные, именованные, значения по умолчанию

Рекурсивные вызовы функций (вызов функции из самой себя)

Функции позволяют создавать модульный, читаемый и поддерживаемый код. Это один из ключевых навыков, который отличает начинающих от опытных программистов. 📚

Обработка данных: списки, строки и словари в Python

Умение эффективно работать с коллекциями данных — это то, что делает программиста по-настоящему продуктивным. Python задачи для начинающих в этом разделе охватывают основные структуры данных: списки, строки и словари, которые являются фундаментом для работы с информацией любой сложности. 📊

Давайте рассмотрим 12 задач для практики работы с различными типами коллекций:

Задача 29: Поиск максимального и минимального элементов в списке Напишите программу для поиска наибольшего и наименьшего элементов в списке.

Python Скопировать код # Решение: def find_min_max(numbers): """Находит минимальный и максимальный элементы в списке.""" if not numbers: return None, None min_value = max_value = numbers[0] for num in numbers: if num < min_value: min_value = num if num > max_value: max_value = num return min_value, max_value # Пример использования numbers = [int(x) for x in input("Введите числа через пробел: ").split()] min_num, max_num = find_min_max(numbers) print(f"Минимальное число: {min_num}") print(f"Максимальное число: {max_num}")

Задача 30: Удаление дубликатов из списка Создайте программу для удаления повторяющихся элементов из списка.

Python Скопировать код # Решение: def remove_duplicates(items): """Удаляет дубликаты из списка, сохраняя порядок элементов.""" result = [] seen = set() for item in items: if item not in seen: result.append(item) seen.add(item) return result # Пример использования items = input("Введите элементы списка через пробел: ").split() unique_items = remove_duplicates(items) print(f"Список без дубликатов: {unique_items}")

Задача 31: Сортировка списка Напишите программу, которая сортирует список чисел по возрастанию и убыванию.

Python Скопировать код # Решение: def sort_list(numbers, reverse=False): """Сортирует список чисел по возрастанию или убыванию.""" # Используем алгоритм пузырьковой сортировки для обучения sorted_numbers = numbers.copy() n = len(sorted_numbers) for i in range(n): for j in range(0, n – i – 1): # Для сортировки по убыванию меняем знак сравнения if (sorted_numbers[j] > sorted_numbers[j + 1] and not reverse) or \ (sorted_numbers[j] < sorted_numbers[j + 1] and reverse): sorted_numbers[j], sorted_numbers[j + 1] = sorted_numbers[j + 1], sorted_numbers[j] return sorted_numbers # Пример использования numbers = [int(x) for x in input("Введите числа через пробел: ").split()] ascending = sort_list(numbers) descending = sort_list(numbers, reverse=True) print(f"Сортировка по возрастанию: {ascending}") print(f"Сортировка по убыванию: {descending}")

Задача 32: Подсчет частоты элементов Напишите программу для подсчета, сколько раз каждый элемент встречается в списке.

Python Скопировать код # Решение: def count_frequency(items): """Подсчитывает частоту каждого элемента в списке.""" frequency = {} for item in items: if item in frequency: frequency[item] += 1 else: frequency[item] = 1 return frequency # Пример использования items = input("Введите элементы списка через пробел: ").split() frequency_dict = count_frequency(items) print("Частота каждого элемента:") for item, count in frequency_dict.items(): print(f"{item}: {count}")

Задача 33: Объединение и пересечение списков Напишите программу, которая находит объединение и пересечение двух списков.

Python Скопировать код # Решение: def union(list1, list2): """Находит объединение двух списков (без дубликатов).""" return list(set(list1) | set(list2)) def intersection(list1, list2): """Находит пересечение двух списков (элементы, присутствующие в обоих списках).""" return list(set(list1) & set(list2)) # Пример использования list1 = input("Введите элементы первого списка через пробел: ").split() list2 = input("Введите элементы второго списка через пробел: ").split() print(f"Объединение: {union(list1, list2)}") print(f"Пересечение: {intersection(list1, list2)}")

Задача 34: Переворот строки Создайте программу для переворота строки задом наперед.

Python Скопировать код # Решение: def reverse_string(text): """Переворачивает строку задом наперед.""" return text[::-1] # Пример использования text = input("Введите строку для переворота: ") reversed_text = reverse_string(text) print(f"Перевернутая строка: {reversed_text}")

Задача 35: Подсчет слов в строке Напишите программу, которая подсчитывает количество слов в строке.

Python Скопировать код # Решение: def count_words(text): """Подсчитывает количество слов в строке.""" # Разбиваем строку по пробелам и считаем непустые элементы words = [word for word in text.split() if word] return len(words) # Пример использования text = input("Введите строку для подсчета слов: ") word_count = count_words(text) print(f"Количество слов в строке: {word_count}")

Задача 36: Проверка анаграмм Напишите программу, которая проверяет, являются ли две строки анаграммами друг друга.

Python Скопировать код # Решение: def are_anagrams(str1, str2): """Проверяет, являются ли две строки анаграммами.""" # Удаляем пробелы и приводим к нижнему регистру str1 = str1.lower().replace(" ", "") str2 = str2.lower().replace(" ", "") # Проверяем, имеют ли строки одинаковую длину if len(str1) != len(str2): return False # Сортируем символы в строках и сравниваем результаты return sorted(str1) == sorted(str2) # Пример использования str1 = input("Введите первую строку: ") str2 = input("Введите вторую строку: ") if are_anagrams(str1, str2): print(f"'{str1}' и '{str2}' – анаграммы!") else: print(f"'{str1}' и '{str2}' – не анаграммы.")

Задача 37: Проверка правильности скобочной последовательности Напишите программу, которая проверяет, является ли последовательность скобок правильной.

Python Скопировать код # Решение: def is_balanced(expression): """Проверяет, правильно ли расставлены скобки в выражении.""" stack = [] brackets = {"(": ")", "[": "]", "{": "}"} for char in expression: if char in brackets: # открывающая скобка stack.append(char) elif char in brackets.values(): # закрывающая скобка if not stack or brackets[stack.pop()] != char: return False return len(stack) == 0 # все скобки должны быть закрыты # Пример использования expression = input("Введите выражение со скобками: ") if is_balanced(expression): print("Скобки расставлены правильно!") else: print("Скобки расставлены неправильно.")

Задача 38: Создание телефонной книги Создайте простую телефонную книгу с использованием словаря.

Python Скопировать код # Решение: def phone_book(): """Реализует простую телефонную книгу с основными операциями.""" contacts = {} while True: print("

Телефонная книга") print("1. Добавить контакт") print("2. Найти контакт") print("3. Удалить контакт") print("4. Показать все контакты") print("5. Выход") choice = input("Выберите действие (1-5): ") if choice == "1": name = input("Введите имя контакта: ") phone = input("Введите номер телефона: ") contacts[name] = phone print(f"Контакт {name} добавлен!") elif choice == "2": name = input("Введите имя для поиска: ") if name in contacts: print(f"{name}: {contacts[name]}") else: print(f"Контакт {name} не найден") elif choice == "3": name = input("Введите имя для удаления: ") if name in contacts: del contacts[name] print(f"Контакт {name} удален") else: print(f"Контакт {name} не найден") elif choice == "4": if contacts: print("

Все контакты:") for name, phone in contacts.items(): print(f"{name}: {phone}") else: print("Телефонная книга пуста") elif choice == "5": print("До свидания!") break else: print("Неверный выбор. Пожалуйста, выберите 1-5.") # Запуск телефонной книги phone_book()

Задача 39: Подсчет букв в строке Напишите программу, которая подсчитывает количество каждой буквы в строке.

Python Скопировать код # Решение: def count_letters(text): """Подсчитывает количество каждой буквы в строке.""" letter_count = {} for char in text.lower(): if char.isalpha(): # проверяем, является ли символ буквой if char in letter_count: letter_count[char] += 1 else: letter_count[char] = 1 return letter_count # Пример использования text = input("Введите строку для анализа: ") letter_frequency = count_letters(text) print("Частота букв в строке:") # Сортируем вывод по алфавиту for letter in sorted(letter_frequency.keys()): print(f"{letter}: {letter_frequency[letter]}")

Задача 40: Объединение словарей Напишите программу для объединения двух словарей в один.

Python Скопировать код # Решение: def merge_dicts(dict1, dict2): """Объединяет два словаря в один.""" result = dict1.copy() # создаем копию первого словаря for key, value in dict2.items(): if key in result: # Если ключ уже существует, можно выбрать разные стратегии: # 1. Оставить значение из первого словаря (ничего не делать) # 2. Заменить значением из второго словаря (текущая реализация) # 3. Создать список значений и т.д. result[key] = value else: result[key] = value return result # Пример использования print("Введите первый словарь (формат: ключ1=значение1 ключ2=значение2):") dict1_input = input().split() dict1 = {} for item in dict1_input: if "=" in item: key, value = item.split("=", 1) dict1[key] = value print("Введите второй словарь (формат: ключ1=значение1 ключ2=значение2):") dict2_input = input().split() dict2 = {} for item in dict2_input: if "=" in item: key, value = item.split("=", 1) dict2[key] = value merged_dict = merge_dicts(dict1, dict2) print("Объединенный словарь:") for key, value in merged_dict.items(): print(f"{key}: {value}")

При работе со структурами данных в Python обратите внимание на следующие важные аспекты:

Методы работы со списками: append() , extend() , insert() , remove() , pop() , sort()

, , , , , Операции со строками: конкатенация, срезы, методы split() , join() , lower() , upper() , strip()

, , , , Работа со словарями: добавление, удаление, обновление элементов, методы keys() , values() , items()

, , Использование множеств ( set ) для задач, связанных с уникальностью элементов

) для задач, связанных с уникальностью элементов Список включений ( list comprehension ) для компактного создания и обработки списков

) для компактного создания и обработки списков Эффективное итерирование по коллекциям и доступ к элементам

Практика программирования — это не просто решение искусственных задач, а формирование мышления, которое позволяет эффективно справляться с реальными проблемами. Эти 40 Python задач для начинающих — ваша первая ступень к уверенному программированию. Начните с простых задач, постепенно переходя к более сложным. Не бойтесь экспериментировать и моди

