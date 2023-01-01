Python для новичков: 15 примеров кода от простого к сложному

Для кого эта статья:

Новички в программировании без опыта

Студенты и взрослые, стремящиеся сменить профессию на IT

Люди, желающие освоить Python для практического применения в различных областях Python — язык, который сокращает путь от новичка до программиста в разы быстрее других технологий. Его код читается как английский текст, что делает его идеальным первым языком для тех, кто никогда не писал ни строчки кода. Я собрал 15 базовых примеров Python-кода, которые позволят вам с нуля понять логику программирования и создать свои первые работающие скрипты — от простой математики до автоматизации рутинных задач. 🐍 Готовы превратить компьютер в инструмент, выполняющий ваши команды?

Почему Python идеален для новичков в программировании

Python создан с прицелом на доступность и простоту использования — это фундамент его философии. Когда другие языки требуют сложного синтаксиса с множеством скобок и точек с запятой, Python позволяет писать код почти как обычный английский текст.

Сравним простую задачу вывода текста на экран на Python и C++:

Python C++ print("Привет, мир!") #include <iostream><br>int main() {<br> std::cout << "Привет, мир!" << std::endl;<br> return 0;<br>}

Разница очевидна — Python требует всего одну строку кода, тогда как C++ нуждается в нескольких строках с дополнительными конструкциями. Эта простота позволяет сосредоточиться на алгоритмическом мышлении, а не на синтаксических особенностях.

Python также отличается обширной экосистемой библиотек для любых задач, от анализа данных и машинного обучения до веб-разработки и автоматизации. Это делает его универсальным инструментом, который можно применять в различных областях:

Анализ данных и наука о данных (pandas, NumPy)

Машинное обучение и искусственный интеллект (TensorFlow, PyTorch)

Веб-разработка (Django, Flask)

Автоматизация (Selenium, PyAutoGUI)

Разработка игр (Pygame)

Ещё одно преимущество Python — высокий спрос на рынке труда. По данным HackerRank 2023, Python занимает второе место среди языков, которые работодатели ищут в кандидатах, уступая только JavaScript. Средняя зарплата Python-разработчика в России колеблется от 120 000 до 350 000 рублей, что делает его привлекательным выбором для начала карьеры. 💼

Максим Петров, преподаватель программирования Когда я начал преподавать программирование в 2018 году, мои студенты постоянно спотыкались о синтаксические конструкции Java и C++. Часто они не могли сосредоточиться на алгоритмической части из-за ошибок в скобках или точках с запятой. Переход на Python в качестве первого языка для обучения изменил ситуацию кардинально — количество успешно завершивших курс выросло на 40%. Особенно запомнился случай с Анной, 45-летним бухгалтером, решившей сменить профессию. Она пыталась изучать программирование самостоятельно по C++, но отчаялась через месяц. После перехода на Python она создала свой первый работающий скрипт для анализа финансовых данных уже через неделю занятий. Сейчас Анна работает аналитиком данных и использует Python ежедневно.

Базовые Python-коды для работы с переменными и типами данных

Переменные — это основа любой программы. В Python их создание максимально интуитивно — вам не нужно заранее объявлять тип данных, что упрощает процесс обучения. Ниже представлены 5 базовых python кодов для начинающих, демонстрирующих работу с различными типами данных.

Пример 1: Создание переменных и базовые операции

Python # Создание числовых переменных x = 10 y = 5 # Базовые математические операции сумма = x + y # 15 разность = x – y # 5 произведение = x * y # 50 деление = x / y # 2.0 остаток = x % y # 0 степень = x ** y # 100000 print(f"Сумма: {сумма}, Произведение: {произведение}, Степень: {степень}")

Обратите внимание, что Python позволяет использовать кириллические имена переменных, хотя в профессиональной разработке это не рекомендуется. f-строки (f"текст {переменная}") — удобный способ форматирования текста, появившийся в Python 3.6.

Пример 2: Работа со строками

Python # Создание строковых переменных имя = "Алексей" фамилия = "Иванов" # Конкатенация (сложение) строк полное_имя = имя + " " + фамилия # "Алексей Иванов" # Повторение строки приветствие = "Привет! " * 3 # "Привет! Привет! Привет! " # Методы строк нижний_регистр = полное_имя.lower() # "алексей иванов" верхний_регистр = полное_имя.upper() # "АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ" замена = полное_имя.replace("Иванов", "Петров") # "Алексей Петров" print(f"Полное имя: {полное_имя}") print(f"Приветствие: {приветствие}")

Строки в Python обладают множеством методов, которые позволяют легко манипулировать текстом без написания сложных алгоритмов. Это важное преимущество для начинающих. 📝

Пример 3: Списки и их методы

Python Скопировать код # Создание списка фрукты = ["яблоко", "банан", "апельсин", "груша"] # Доступ к элементам первый_фрукт = фрукты[0] # "яблоко" последний_фрукт = фрукты[-1] # "груша" # Изменение элемента фрукты[1] = "киви" # Список станет: ["яблоко", "киви", "апельсин", "груша"] # Методы списков фрукты.append("манго") # Добавление в конец фрукты.insert(1, "ананас") # Вставка на позицию 1 фрукты.remove("апельсин") # Удаление по значению длина = len(фрукты) # Получение длины списка print(f"Обновленный список: {фрукты}") print(f"Количество фруктов: {длина}")

Списки — одна из самых гибких и часто используемых структур данных в Python. Они позволяют хранить коллекции объектов и манипулировать ими с помощью встроенных методов.

Пример 4: Словари для хранения пар ключ-значение

Python Скопировать код # Создание словаря студент = { "имя": "Мария", "возраст": 20, "курсы": ["Python", "Data Science", "Web Development"], "средний_балл": 4.8 } # Доступ к значениям имя_студента = студент["имя"] # "Мария" первый_курс = студент["курсы"][0] # "Python" # Добавление новой пары ключ-значение студент["группа"] = "А-101" # Методы словарей все_ключи = студент.keys() # Получение всех ключей все_значения = студент.values() # Получение всех значений print(f"Студент: {имя_студента}, изучает: {студент['курсы']}")

Словари идеальны для хранения структурированных данных, где каждый элемент имеет уникальный идентификатор (ключ). Они широко применяются для работы с данными в формате JSON, конфигурациями и настройками.

Пример 5: Преобразование типов данных

Python Скопировать код # Преобразование строки в число строка_число = "42" число = int(строка_число) # 42 (целое число) число_с_плавающей_точкой = float(строка_число) # 42.0 # Преобразование числа в строку обратно_в_строку = str(число) # "42" # Преобразование между типами коллекций список_чисел = [1, 2, 3, 4, 5] кортеж_чисел = tuple(список_чисел) # (1, 2, 3, 4, 5) – неизменяемый список список_из_кортежа = list(кортеж_чисел) # [1, 2, 3, 4, 5] # Создание множества (уникальные элементы) числа_с_дубликатами = [1, 2, 2, 3, 4, 4, 5] уникальные_числа = set(числа_с_дубликатами) # {1, 2, 3, 4, 5} print(f"Преобразованное число: {число + 8}") # 50 print(f"Уникальные числа: {уникальные_числа}")

Преобразование типов — важный навык при работе с данными из разных источников. Python предлагает простые функции для конвертации между типами, что делает обработку данных интуитивно понятной. 🔄

Python-алгоритмы с условиями и циклами для начинающих

Условные конструкции и циклы — это основа алгоритмического мышления в программировании. Python предлагает интуитивно понятный синтаксис для реализации различных логических ветвлений и повторений. Разберём 5 примеров python кодов для начинающих, которые демонстрируют эти ключевые концепции.

Пример 6: Условный оператор if-elif-else

Python Скопировать код # Запрос возраста пользователя возраст = 17 # Проверка возрастной категории if возраст < 18: категория = "Несовершеннолетний" доступ = "Ограниченный доступ" elif 18 <= возраст < 65: категория = "Взрослый" доступ = "Полный доступ" else: категория = "Пенсионер" доступ = "Специальный доступ" print(f"Категория: {категория}") print(f"Уровень доступа: {доступ}")

Обратите внимание на уникальную особенность Python: вы можете использовать составные условия, как 18 <= возраст < 65 , что делает код более читаемым по сравнению с другими языками, где пришлось бы писать (возраст >= 18 && возраст < 65) .

Пример 7: Цикл for для перебора элементов

Python Скопировать код # Список городов города = ["Москва", "Санкт-Петербург", "Новосибирск", "Екатеринбург", "Казань"] # Перебор элементов с использованием цикла for print("Список крупных городов России:") for город in города: print(f"- {город}") # Использование функции enumerate для получения индекса print("

Города с рейтингом:") for индекс, город in enumerate(города, 1): # 1 – начальное значение индекса print(f"{индекс}. {город}") # Использование range() для создания последовательности чисел print("

Таблица умножения на 5:") for число in range(1, 11): # от 1 до 10 включительно результат = число * 5 print(f"5 × {число} = {результат}")

Цикл for в Python удобен тем, что позволяет напрямую перебирать элементы коллекции, не требуя работы с индексами, хотя при необходимости можно использовать enumerate() для доступа и к индексу, и к значению.

Пример 8: Цикл while для повторения с условием

Python Скопировать код # Инициализация переменных число = 1 сумма = 0 # Цикл выполняется, пока число меньше или равно 10 while число <= 10: сумма += число # Добавляем текущее число к сумме число += 1 # Увеличиваем число на 1 print(f"Сумма чисел от 1 до 10: {сумма}") # 55 # Пример с break для преждевременного выхода из цикла попытки = 0 пин_код = "1234" успех = False while попытки < 3: ввод = "1235" # В реальном коде здесь был бы input() попытки += 1 if ввод == пин_код: успех = True print("Доступ разрешен!") break # Выход из цикла else: print(f"Неверный PIN. Осталось попыток: {3 – попытки}") if not успех: print("Доступ заблокирован. Слишком много неудачных попыток.")

Цикл while полезен, когда количество итераций заранее неизвестно и зависит от некоторого условия. Ключевые слова break и continue (не показано в примере) позволяют управлять выполнением цикла. 🔁

Антон Сидоров, разработчик Python Я помню свой первый серьезный проект на Python — парсер данных для небольшого интернет-магазина. Заказчик хотел автоматизировать мониторинг цен конкурентов, и я взялся за задачу, имея лишь базовые знания языка. Начал с простого скрипта с циклом for, который перебирал ссылки и извлекал информацию. Всё работало, но когда список товаров вырос до 5000 наименований, процесс занимал часы. Тогда я переписал код с использованием асинхронного подхода и многопоточности. Ключевым моментом стало понимание, что даже сложные задачи можно решать, начиная с простых циклов и условий, а затем оптимизировать. Заказчик был в восторге — скрипт стал работать в 20 раз быстрее, а я получил ценный опыт и свой первый крупный контракт как фрилансер.

Пример 9: Вложенные циклы

Python Скопировать код # Генерация таблицы умножения с помощью вложенных циклов print("Таблица умножения от 1 до 5:") for i in range(1, 6): строка = "" for j in range(1, 6): произведение = i * j строка += f"{произведение:2d} " # :2d обеспечивает выравнивание print(строка) # Поиск всех пар чисел, дающих в сумме 10 пары = [] числа = [3, 7, 2, 8, 5, 1, 9, 4, 6] for i in range(len(числа)): for j in range(i + 1, len(числа)): # начинаем с i+1, чтобы не повторять пары if числа[i] + числа[j] == 10: пары.append((числа[i], числа[j])) print(f"Пары чисел, дающие сумму 10: {пары}")

Вложенные циклы незаменимы при работе с многомерными структурами данных или когда требуется перебрать все возможные комбинации элементов. Однако важно помнить о производительности — сложность алгоритма с вложенными циклами обычно возрастает квадратично (O(n²)).

Пример 10: Понимание списков (List comprehensions)

Python Скопировать код # Традиционный способ создания списка квадратов квадраты = [] for число in range(1, 11): квадраты.append(число ** 2) print(f"Квадраты чисел (традиционный способ): {квадраты}") # Тот же результат с использованием понимания списков квадраты_кратко = [число ** 2 for число in range(1, 11)] print(f"Квадраты чисел (понимание списков): {квадраты_кратко}") # Понимание списков с условием четные_квадраты = [число ** 2 for число in range(1, 11) if число % 2 == 0] print(f"Квадраты четных чисел: {четные_квадраты}") # Создание словаря с помощью понимания словарей словарь_квадратов = {число: число ** 2 for число in range(1, 6)} print(f"Словарь квадратов: {словарь_квадратов}")

Понимание списков (list comprehensions) — это мощная и элегантная конструкция Python, которая позволяет создавать списки одной строкой кода. Она часто делает код более читаемым и компактным, заменяя традиционные циклы с накоплением результатов. 🧠

Создаём первые функции и классы в Python с нуля

Функции и классы — это строительные блоки для организации кода. Они помогают избежать повторений, делают код модульным и более поддерживаемым. Рассмотрим 5 примеров python кодов для начинающих, которые помогут освоить эти концепции.

Пример 11: Создание и использование функций

Python Скопировать код # Простая функция без параметров def приветствие(): """Выводит стандартное приветствие""" print("Привет, мир!") # Функция с параметрами def персональное_приветствие(имя): """Выводит персонализированное приветствие""" print(f"Привет, {имя}!") # Функция с параметрами по умолчанию def приветствие_с_временем(имя, время_суток="день"): """Выводит приветствие с учетом времени суток""" print(f"Добрый {время_суток}, {имя}!") # Функция, возвращающая значение def сумма_чисел(a, b): """Возвращает сумму двух чисел""" return a + b # Вызов функций приветствие() персональное_приветствие("Анна") приветствие_с_временем("Иван") приветствие_с_временем("Мария", "вечер") результат = сумма_чисел(5, 3) print(f"Сумма чисел: {результат}")

Обратите внимание на строки документации (docstrings) в тройных кавычках — это хорошая практика для описания назначения функции. Параметры по умолчанию позволяют сделать функции более гибкими и удобными в использовании.

Тип функции Описание Когда использовать Без параметров Простейшая функция, выполняющая фиксированное действие Для повторяющихся операций без вариаций С параметрами Функция, принимающая входные данные для обработки Для операций, требующих настройки поведения С параметрами по умолчанию Функция с необязательными параметрами Когда некоторые параметры имеют типичные значения Возвращающая значение Функция, которая производит результат Когда результат операции нужно использовать дальше Лямбда-функция Анонимная однострочная функция Для простых операций, особенно как аргумент других функций

Пример 12: Область видимости переменных

Python Скопировать код # Глобальная переменная счетчик = 0 def увеличить_счетчик(): """Увеличивает глобальный счетчик""" global счетчик # Указываем, что используем глобальную переменную счетчик += 1 print(f"Счетчик внутри функции: {счетчик}") def локальный_счетчик(): """Демонстрирует локальную переменную""" счетчик = 10 # Это локальная переменная, не связанная с глобальной счетчик += 1 print(f"Локальный счетчик: {счетчик}") # Вызов функций print(f"Глобальный счетчик до: {счетчик}") увеличить_счетчик() локальный_счетчик() print(f"Глобальный счетчик после: {счетчик}")

Понимание области видимости (scope) переменных критически важно для избежания трудно отслеживаемых ошибок. По умолчанию переменные, объявленные внутри функции, имеют локальную область видимости и не влияют на одноименные переменные вне функции. Для изменения глобальных переменных необходимо использовать ключевое слово global . 🔍

Пример 13: Создание базового класса

Python Скопировать код # Определение класса Автомобиль class Автомобиль: """Базовый класс для представления автомобиля""" def __init__(self, марка, модель, год, пробег=0): """Инициализация атрибутов автомобиля""" self.марка = марка self.модель = модель self.год = год self.пробег = пробег self.работает = False def завести_двигатель(self): """Запуск двигателя""" if not self.работает: print(f"{self.марка} {self.модель} заведен!") self.работает = True else: print(f"{self.марка} {self.модель} уже работает.") def заглушить_двигатель(self): """Остановка двигателя""" if self.работает: print(f"{self.марка} {self.модель} заглушен.") self.работает = False else: print(f"{self.марка} {self.модель} уже заглушен.") def проехать(self, расстояние): """Поездка на определенное расстояние""" if self.работает: self.пробег += расстояние print(f"{self.марка} {self.модель} проехал {расстояние} км. Общий пробег: {self.пробег} км.") else: print(f"Сначала заведите {self.марка} {self.модель}!") def информация(self): """Вывод информации об автомобиле""" состояние = "работает" if self.работает else "заглушен" print(f"Автомобиль: {self.марка} {self.модель}, {self.год} года.") print(f"Пробег: {self.пробег} км. Состояние: {состояние}") # Создание экземпляра класса моя_машина = Автомобиль("Toyota", "Corolla", 2020) моя_машина.информация() моя_машина.завести_двигатель() моя_машина.проехать(150) моя_машина.заглушить_двигатель() моя_машина.информация()

Классы позволяют создавать собственные типы данных, объединяя связанные атрибуты и методы. Метод __init__ — это специальный метод, который вызывается при создании объекта класса (конструктор). Параметр self ссылается на экземпляр класса и обязателен для всех методов класса.

Пример 14: Наследование и полиморфизм

Python Скопировать код # Базовый класс Животное class Животное: """Базовый класс для всех животных""" def __init__(self, имя, возраст): self.имя = имя self.возраст = возраст def голос(self): """Издать звук (будет переопределен в подклассах)""" print("Какой-то звук животного") def информация(self): """Вывод информации о животном""" print(f"{self.__class__.__name__} по имени {self.имя}, возраст: {self.возраст} лет") # Подкласс Собака class Собака(Животное): """Класс для представления собаки""" def __init__(self, имя, возраст, порода): # Вызов конструктора родительского класса super().__init__(имя, возраст) self.порода = порода def голос(self): """Переопределение метода для собаки""" print(f"{self.имя} говорит: Гав-гав!") def информация(self): """Расширение метода информации для собаки""" super().информация() print(f"Порода: {self.порода}") # Подкласс Кошка class Кошка(Животное): """Класс для представления кошки""" def голос(self): """Переопределение метода для кошки""" print(f"{self.имя} говорит: Мяу!") # Создание экземпляров классов животные = [ Собака("Барон", 3, "Лабрадор"), Кошка("Мурка", 5), Животное("Нечто", 1) ] # Демонстрация полиморфизма – вызов одного метода для разных типов for животное in животные: животное.информация() животное.голос() print("---")

Наследование позволяет создавать новые классы на основе существующих, расширяя и модифицируя их поведение. Полиморфизм — это возможность использовать один и тот же интерфейс для объектов разных типов. В примере метод голос() вызывается для всех животных, но реализация различается для каждого подкласса. 🐕 🐈

Практические задачи с готовыми кодами на Python

Теоретические знания превращаются в практические навыки только через решение реальных задач. Ниже представлены python коды для начинающих, демонстрирующие применение изученных концепций для решения типичных задач.

Пример 15: Калькулятор с функциями

Python Скопировать код def сложение(a, b): return a + b def вычитание(a, b): return a – b def умножение(a, b): return a * b def деление(a, b): if b == 0: return "Ошибка: деление на ноль" return a / b def калькулятор(): print("Простой калькулятор") print("Доступные операции: +, -, *, /") # В реальном приложении используйте input() первое_число = 10 второе_число = 5 операция = "+" if операция == "+": результат = сложение(первое_число, второе_число) elif операция == "-": результат = вычитание(первое_число, второе_число) elif операция == "*": результат = умножение(первое_число, второе_число) elif операция == "/": результат = деление(первое_число, второе_число) else: результат = "Неизвестная операция" print(f"{первое_число} {операция} {второе_число} = {результат}") # Запуск калькулятора калькулятор()

Этот пример демонстрирует организацию кода с использованием функций для отдельных операций, что делает код модульным и легко расширяемым.

Вот список практических задач, для которых можно использовать Python:

Обработка и анализ данных (статистические расчеты, визуализация)

Автоматизация рутинных задач (работа с файлами, отправка электронной почты)

Веб-скрапинг (извлечение данных с веб-страниц)

Создание графического интерфейса с помощью библиотеки Tkinter

Обработка изображений и компьютерное зрение

Разработка игр с Pygame

Создание веб-приложений с Django или Flask

Python предлагает широкие возможности для решения разнообразных задач, от простых скриптов до сложных приложений. Освоив основы языка, вы сможете применять его в различных областях и продолжать углублять свои знания в направлениях, которые вам интересны. 🚀

Приведенные примеры кодов охватывают базовые концепции Python и демонстрируют его синтаксис и возможности. Для дальнейшего изучения рекомендуется работать над собственными проектами, изучать документацию библиотек и практиковаться в решении задач на таких платформах, как LeetCode, HackerRank или CodeWars.

Освоение Python открывает перед вами обширные возможности в мире программирования. Ключ к успеху — регулярная практика и постепенное усложнение задач. Даже если ваша конечная цель — сложные проекты в области искусственного интеллекта или веб-разработки, путь начинается с понимания базовых конструкций и принципов, которые мы рассмотрели. Начните с малого, экспериментируйте с кодом и не бойтесь ошибок — они лучшие учителя в программировании.

