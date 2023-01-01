Создание HTTP-сервера на Python: обработка GET и POST запросов

import uuid from http.cookies import SimpleCookie # Хранилище сессий и временных данных форм sessions = {} form_data = {} def do_POST(self): # Получаем или создаем идентификатор сессии cookie = SimpleCookie(self.headers.get('Cookie', '')) if 'session_id' in cookie: session_id = cookie['session_id'].value else: session_id = str(uuid.uuid4()) # Обрабатываем данные формы content_length = int(self.headers['Content-Length']) post_data = self.rfile.read(content_length).decode('utf-8') # Парсим данные form_values = parse_qs(post_data) # Определяем шаг формы step = self.path.split('/')[-1] # Сохраняем данные текущего шага if session_id not in form_data: form_data[session_id] = {} form_data[session_id][step] = form_values # Определяем следующий шаг или завершение процесса next_step = None if step == '1': next_step = '2' elif step == '2': next_step = '3' elif step == '3': # Завершение процесса, обработка всех данных формы all_data = form_data.get(session_id, {}) # Здесь можно выполнить финальную обработку # Очищаем временные данные if session_id in form_data: del form_data[session_id] # Формируем ответ о завершении self.send_response(200) self.send_header('Content-type', 'text/html') self.end_headers() response = "Форма успешно отправлена!" self.wfile.write(response.encode('utf-8')) return # Перенаправляем на следующий шаг self.send_response(303) # See Other self.send_header('Location', f"/form/step/{next_step}") # Устанавливаем cookie с идентификатором сессии cookie = SimpleCookie() cookie['session_id'] = session_id self.send_header('Set-Cookie', cookie.output(header='')) self.end_headers()