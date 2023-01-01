Python для начинающих: от первого кода к практическим навыкам

Для кого эта статья:

Абсолютные новички в программировании

Люди, желающие сменить профессию и стать Python-разработчиками

Студенты и школьники, интересующиеся программированием и IT-сферой Python покорил миллионы разработчиков своей понятностью и мощностью! 🐍 Если вы когда-либо задумывались о том, как программировать на питоне, но останавливались перед сложностью и терминологией – эта статья специально для вас. Я расскажу без лишней воды, как пройти путь от абсолютного новичка до написания своего первого кода. Python не просто язык программирования – это ключ к решению практических задач, от анализа данных до создания веб-сайтов. Готовы превратить запутанные символы в экране в понятные инструкции для компьютера? Тогда начинаем!

Что такое Python и почему его стоит изучать

Python – это высокоуровневый язык программирования с открытым исходным кодом, созданный Гвидо ван Россумом в 1991 году. Его главное отличие от многих других языков – читаемость и ясность синтаксиса. Python часто называют "языком, который можно прочитать как английский", что делает его идеальным для первого знакомства с программированием.

Причины популярности Python не ограничиваются простотой синтаксиса. Этот язык универсален и применяется в самых разных областях:

Веб-разработка – фреймворки Django и Flask позволяют создавать сложные веб-приложения

– фреймворки Django и Flask позволяют создавать сложные веб-приложения Анализ данных – библиотеки Pandas и NumPy превращают Python в мощный инструмент для работы с данными

– библиотеки Pandas и NumPy превращают Python в мощный инструмент для работы с данными Машинное обучение – TensorFlow, PyTorch и scikit-learn сделали Python стандартом в сфере AI

– TensorFlow, PyTorch и scikit-learn сделали Python стандартом в сфере AI Автоматизация – Python отлично подходит для написания скриптов, которые автоматизируют рутинные задачи

– Python отлично подходит для написания скриптов, которые автоматизируют рутинные задачи Разработка игр – с помощью Pygame можно создавать простые 2D-игры

Python занимает лидирующие позиции в рейтингах популярности языков программирования уже несколько лет подряд. По данным индекса TIOBE на 2023 год, Python находится на 1-м месте среди всех языков программирования, обогнав даже C и Java.

Характеристика Python JavaScript Java Синтаксис Очень простой, читаемый Умеренно сложный Сложный, многословный Порог входа Низкий Средний Высокий Универсальность Высокая Средняя (фокус на веб) Высокая Сообщество Огромное, дружелюбное Огромное, активное Большое, устоявшееся

Алексей Петров, преподаватель программирования Я помню своего студента Максима – системного администратора, который в 35 лет решил освоить программирование. Он перепробовал несколько языков и везде сталкивался с одной проблемой: "Я не понимаю, что делает этот код". Когда Максим начал изучать Python, всё изменилось. Уже через неделю он написал скрипт, автоматизирующий резервное копирование на работе. А через три месяца создал инструмент для анализа логов серверов, который сэкономил его компании десятки часов ручной работы. "Python не заставляет меня чувствовать себя глупым," – сказал Максим. "Когда я пишу код, я понимаю каждую строчку."

Для чего нужно программирование на Python в контексте карьеры? Специалисты по Python входят в число самых высокооплачиваемых и востребованных на рынке труда. Согласно исследованию HH.ru за 2023 год, средняя зарплата Python-разработчика в России составляет от 150 000 до 350 000 рублей в зависимости от опыта и специализации.

Установка Python и подготовка рабочей среды

Перед тем как писать первую программу, необходимо установить Python и настроить рабочую среду. Этот процесс отличается в зависимости от операционной системы, но в целом довольно прост. 🖥️

Установка Python на Windows:

Перейдите на официальный сайт Python (python.org) и скачайте последнюю стабильную версию для Windows Запустите установщик, обязательно отметьте галочку "Add Python to PATH" Следуйте инструкциям установщика, выбрав "Install Now" для стандартной установки После установки откройте командную строку (нажмите Win+R, введите "cmd" и нажмите Enter) Проверьте установку, введя команду python --version – вы должны увидеть номер установленной версии

Установка Python на macOS:

Большинство версий macOS уже имеют предустановленный Python, но вероятно устаревшей версии Рекомендуется установить Python через Homebrew: сначала установите Homebrew, затем выполните brew install python Проверьте установку командой python3 --version в Terminal

Установка Python на Linux:

В большинстве дистрибутивов Python уже предустановлен Для Ubuntu/Debian выполните sudo apt update и затем sudo apt install python3 Проверьте установку командой python3 --version

После установки Python вам понадобится среда разработки (IDE) или текстовый редактор для комфортного написания кода. Вот несколько популярных вариантов:

Название Тип Особенности Подходит для Visual Studio Code Текстовый редактор с расширениями Лёгкий, настраиваемый, множество плагинов Начинающих и профессионалов PyCharm Полноценная IDE Мощные инструменты, автодополнение, отладка Средних и продвинутых пользователей Jupyter Notebook Интерактивная среда Выполнение кода по блокам, визуализация Анализа данных, обучения IDLE Базовая IDE (встроенная в Python) Простой интерфейс, низкая нагрузка Абсолютных новичков

Для начинающих я рекомендую VS Code с расширением Python – это бесплатный, лёгкий редактор с подсветкой синтаксиса, автодополнением и встроенным терминалом. Установите VS Code с официального сайта, затем откройте программу и установите расширение Python через раздел Extensions (иконка с четырьмя квадратами в боковой панели).

Важный момент при работе с Python – использование виртуальных окружений. Они позволяют изолировать зависимости проектов друг от друга. Для создания виртуального окружения выполните:

Windows: python -m venv myenv macOS/Linux: python3 -m venv myenv

Для активации окружения:

Windows: myenv\Scripts\activate

macOS/Linux: source myenv/bin/activate

Первые шаги в программировании на Python

Теперь, когда всё готово, давайте напишем вашу первую программу! 🚀 Традиционно первой программой является "Hello, World!" – простой скрипт, который выводит приветствие на экран.

Откройте ваш редактор кода, создайте новый файл с именем hello.py и введите:

print("Hello, World!")

Сохраните файл и запустите его одним из способов:

В VS Code: нажмите кнопку Play в правом верхнем углу или клавишу F5

В терминале/командной строке: перейдите в папку с файлом и выполните python hello.py (Windows) или python3 hello.py (macOS/Linux)

В консоли вы увидите текст "Hello, World!" – поздравляю, вы только что запустили свою первую Python-программу! 🎉

Давайте двигаться дальше и познакомимся с основными концепциями Python.

Переменные в Python

Переменная – это контейнер для хранения данных. В отличие от многих других языков программирования, в Python не нужно объявлять тип переменной – он определяется автоматически:

name = "Анна" # строковая переменная age = 25 # целочисленная переменная height = 1.75 # переменная с плавающей точкой (float) is_student = True # булева переменная (True или False) print("Привет, меня зовут", name) print("Мне", age, "лет")

Ввод данных от пользователя

Функция input() позволяет получать данные от пользователя:

name = input("Введите ваше имя: ") print("Привет,", name, "!") age = input("Сколько вам лет? ") age = int(age) # преобразуем строку в число print("Через 10 лет вам будет", age + 10, "лет")

Математические операции

Python поддерживает все стандартные математические операции:

a = 10 b = 3 print("Сложение:", a + b) # 13 print("Вычитание:", a – b) # 7 print("Умножение:", a * b) # 30 print("Деление:", a / b) # 3.3333... print("Целочисленное деление:", a // b) # 3 print("Остаток от деления:", a % b) # 1 print("Возведение в степень:", a ** b) # 1000

Мария Соколова, Python-разработчик Несколько лет назад я проводила занятие для школьников 11-12 лет, которые никогда не программировали. Вместо сложной теории мы сразу начали писать простую игру "Угадай число". Дима, мальчик с последней парты, который пришёл "за компанию" и поначалу был скептически настроен, к концу занятия не мог оторваться от компьютера. Он не только написал базовую версию игры, но и самостоятельно добавил счётчик попыток и подсказки "горячо-холодно". Когда родители пришли забирать детей, он с горящими глазами показывал свою программу и спрашивал, когда следующее занятие. Через два года Дима занял призовое место на городской олимпиаде по программированию и точно решил связать своё будущее с IT.

Базовые конструкции языка Python для новичков

Теперь пришло время познакомиться с ключевыми конструкциями, которые составляют основу любой программы на Python. Без них не обходится ни один проект, независимо от его сложности. 🧩

Условные операторы (if-elif-else)

Условные операторы позволяют программе принимать решения и выполнять разный код в зависимости от условий:

age = 17 if age >= 18: print("Вы совершеннолетний") else: print("Вы несовершеннолетний") print("Осталось подождать", 18 – age, "лет")

Для проверки нескольких условий используется конструкция if-elif-else :

score = 85 if score >= 90: grade = "Отлично" elif score >= 80: grade = "Хорошо" elif score >= 70: grade = "Удовлетворительно" else: grade = "Неудовлетворительно" print("Ваша оценка:", grade)

Циклы (loops)

Python предлагает два основных типа циклов: for и while .

Цикл for используется для итерации по последовательности (список, строка, словарь и т.д.):

# Перебор элементов списка fruits = ["яблоко", "банан", "апельсин", "груша"] for fruit in fruits: print("Мне нравится", fruit) # Использование range() для создания последовательности чисел for i in range(5): # числа от 0 до 4 print(i)

Цикл while выполняется, пока условие истинно:

# Обратный отсчет countdown = 5 while countdown > 0: print(countdown) countdown -= 1 # уменьшаем countdown на 1 print("Поехали!")

Списки (lists)

Список – это упорядоченная коллекция элементов, которые могут быть разных типов:

# Создание списка numbers = [1, 2, 3, 4, 5] mixed = [1, "hello", 3.14, True] # Доступ к элементам (индексация начинается с 0) print(numbers[0]) # 1 print(numbers[-1]) # 5 (последний элемент) # Изменение элемента numbers[2] = 10 print(numbers) # [1, 2, 10, 4, 5] # Методы списка numbers.append(6) # добавление в конец numbers.insert(1, 7) # вставка по индексу numbers.remove(10) # удаление по значению popped = numbers.pop() # удаление и возврат последнего элемента length = len(numbers) # длина списка

Словари (dictionaries)

Словари хранят пары "ключ-значение" и позволяют быстро получать доступ к значениям по ключам:

# Создание словаря student = { "name": "Иван", "age": 20, "courses": ["Математика", "Физика", "Программирование"] } # Доступ к значениям print(student["name"]) # Иван # Добавление или изменение элементов student["email"] = "ivan@example.com" student["age"] = 21 # Методы словарей keys = student.keys() # получить все ключи values = student.values() # получить все значения student.get("phone", "Не указан") # безопасное получение со значением по умолчанию

Функции

Функции позволяют организовать код в логические блоки, которые можно повторно использовать:

# Определение функции def greet(name): """Функция приветствия пользователя""" return f"Привет, {name}!" # Вызов функции message = greet("Мария") print(message) # Функция с несколькими параметрами и значением по умолчанию def calculate_area(length, width=1): return length * width print(calculate_area(5, 3)) # 15 print(calculate_area(10)) # 10 (width использует значение по умолчанию)

Практические задачи для закрепления навыков кодирования

Теория без практики мертва. Чтобы по-настоящему освоить Python, необходимо решать задачи и писать собственный код. Я подготовил несколько практических упражнений, которые помогут закрепить полученные знания. 💻

Задача 1: Калькулятор

Напишите простой калькулятор, который запрашивает у пользователя два числа и операцию (+, -, *, /), а затем выводит результат.

# Решение: num1 = float(input("Введите первое число: ")) num2 = float(input("Введите второе число: ")) operation = input("Введите операцию (+, -, *, /): ") if operation == "+": result = num1 + num2 elif operation == "-": result = num1 – num2 elif operation == "*": result = num1 * num2 elif operation == "/": if num2 != 0: # проверка деления на ноль result = num1 / num2 else: result = "Ошибка: деление на ноль" else: result = "Неизвестная операция" print("Результат:", result)

Задача 2: Генератор пароля

Создайте программу, которая генерирует случайный пароль заданной длины, содержащий буквы и цифры.

# Решение: import random import string def generate_password(length): # Создаем строку из всех возможных символов characters = string.ascii_letters + string.digits # Генерируем пароль, выбирая случайные символы password = ''.join(random.choice(characters) for _ in range(length)) return password # Запрашиваем длину пароля password_length = int(input("Введите длину пароля: ")) # Генерируем и выводим пароль password = generate_password(password_length) print("Сгенерированный пароль:", password)

Задача 3: Игра "Угадай число"

Напишите игру, в которой компьютер загадывает число от 1 до 100, а пользователь пытается его угадать. После каждой попытки компьютер сообщает, больше или меньше загаданное число.

# Решение: import random # Загадываем случайное число secret_number = random.randint(1, 100) attempts = 0 guessed = False print("Я загадал число от 1 до 100. Попробуйте угадать!") while not guessed: # Получаем предположение пользователя try: guess = int(input("Ваше предположение: ")) attempts += 1 # Проверяем предположение if guess < secret_number: print("Загаданное число больше.") elif guess > secret_number: print("Загаданное число меньше.") else: guessed = True print(f"Поздравляю! Вы угадали число {secret_number} за {attempts} попыток.") except ValueError: print("Пожалуйста, введите целое число.")

По мере освоения Python вы можете переходить к более сложным проектам. Вот несколько идей для дальнейшей практики:

Уровень сложности Проект Навыки Начальный Конвертер единиц измерения Работа с функциями, ввод/вывод, условные операторы Начальный Простой текстовый редактор Работа с файлами, строками Средний Погодное приложение API, JSON, работа с библиотеками Средний Веб-скрепер новостей Библиотеки requests и BeautifulSoup, парсинг HTML Продвинутый Telegram-бот Работа с API, асинхронное программирование Продвинутый Веб-приложение на Flask Веб-разработка, базы данных, HTML/CSS

Помните, что ключ к освоению программирования – регулярная практика. Даже 30 минут кодинга каждый день дадут лучший результат, чем 5 часов раз в неделю.

Для самостоятельного обучения и решения задач рекомендую следующие ресурсы:

Сайты с задачами: LeetCode, HackerRank, Codewars

LeetCode, HackerRank, Codewars Документация Python: docs.python.org – официальная документация на английском языке

docs.python.org – официальная документация на английском языке Книги: "Автоматизация рутинных задач с помощью Python" (Эл Свейгарт), "Изучаем Python" (Марк Лутц)

"Автоматизация рутинных задач с помощью Python" (Эл Свейгарт), "Изучаем Python" (Марк Лутц) Онлайн-курсы: Coursera, Stepik, edX – предлагают курсы по Python от базового до продвинутого уровня

Не бойтесь экспериментировать с кодом и совершать ошибки – это неотъемлемая часть процесса обучения. Python дружелюбен к новичкам, и даже сложные концепции становятся понятными с практикой.

Python открывает двери в бесконечный мир возможностей программирования. От простых скриптов до сложных систем искусственного интеллекта – всё начинается с первой строки кода. Не стремитесь выучить всё сразу, двигайтесь постепенно, решайте реальные задачи и наслаждайтесь процессом. Помните: каждый профессиональный разработчик когда-то написал свой первый "Hello, World!". Теперь этот путь начали и вы. Удачи в вашем путешествии по Python! 🐍

Читайте также