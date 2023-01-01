Нейронные сети: от теории к практическому программированию моделей

# Импорт необходимых библиотек для трансформера from tensorflow import keras from tensorflow.keras import layers # Класс для механизма внимания в трансформере class TransformerBlock(layers.Layer): def __init__(self, embed_dim, num_heads, ff_dim, rate=0.1): super(TransformerBlock, self).__init__() self.att = layers.MultiHeadAttention(num_heads=num_heads, key_dim=embed_dim) self.ffn = keras.Sequential([ layers.Dense(ff_dim, activation="relu"), layers.Dense(embed_dim), ]) self.layernorm1 = layers.LayerNormalization(epsilon=1e-6) self.layernorm2 = layers.LayerNormalization(epsilon=1e-6) self.dropout1 = layers.Dropout(rate) self.dropout2 = layers.Dropout(rate) def call(self, inputs, training=False): attn_output = self.att(inputs, inputs) attn_output = self.dropout1(attn_output, training=training) out1 = self.layernorm1(inputs + attn_output) ffn_output = self.ffn(out1) ffn_output = self.dropout2(ffn_output, training=training) return self.layernorm2(out1 + ffn_output) # Класс для позиционного кодирования class TokenAndPositionEmbedding(layers.Layer): def __init__(self, maxlen, vocab_size, embed_dim): super(TokenAndPositionEmbedding, self).__init__() self.token_emb = layers.Embedding(input_dim=vocab_size, output_dim=embed_dim) self.pos_emb = layers.Embedding(input_dim=maxlen, output_dim=embed_dim) def call(self, x): maxlen = tf.shape(x)[-1] positions = tf.range(start=0, limit=maxlen, delta=1) positions = self.pos_emb(positions) x = self.token_emb(x) return x + positions # Создание модели трансформера для классификации текста vocab_size = 20000 # Размер словаря maxlen = 200 # Максимальная длина последовательности embed_dim = 32 # Размерность embedding num_heads = 2 # Количество голов в MultiHeadAttention ff_dim = 32 # Размерность feed-forward слоя inputs = layers.Input(shape=(maxlen,)) embedding_layer = TokenAndPositionEmbedding(maxlen, vocab_size, embed_dim) x = embedding_layer(inputs) transformer_block = TransformerBlock(embed_dim, num_heads, ff_dim) x = transformer_block(x) x = layers.GlobalAveragePooling1D()(x) x = layers.Dropout(0.1)(x) x = layers.Dense(20, activation="relu")(x) x = layers.Dropout(0.1)(x) outputs = layers.Dense(2, activation="softmax")(x) model_transformer = keras.Model(inputs=inputs, outputs=outputs)