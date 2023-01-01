logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Python
arrow
50 эффективных промптов для GPT-4: искусство формулировок
Перейти

50 эффективных промптов для GPT-4: искусство формулировок

#Лингвистика и текст  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Для кого эта статья:

  • Специалисты в области программирования и разработки программного обеспечения
  • Студенты и преподаватели, занимающиеся обучением и преподаванием

  • Маркетологи и контент-менеджеры, заинтересованные в создании целевого контента

    Взаимодействие с GPT-4 — это искусство, требующее точности формулировок и понимания алгоритма. Правильно составленный промпт способен превратить расплывчатый ответ в точный и полезный результат. Собрав 50 эффективных примеров запросов, я проанализировал, что действительно работает при общении с искусственным интеллектом. Эти промпты — не просто случайный набор инструкций, а отточенные формулы, прошедшие проверку практикой и дающие предсказуемо высокие результаты. 🚀

Искусство составления промптов для GPT-4: основные принципы

Эффективное взаимодействие с GPT-4 начинается с понимания ключевых принципов составления промптов. Это не просто вопросы или команды – это структурированные запросы, позволяющие получить максимально полезный ответ от модели. 🧠

Первостепенный принцип – конкретность. GPT-4 не умеет читать мысли, поэтому чем точнее запрос, тем релевантнее будет ответ. Вместо "Расскажи о машинном обучении" эффективнее использовать "Объясни три основных алгоритма машинного обучения для анализа текстов, их преимущества и недостатки".

Второй ключевой принцип – контекстуализация. Предоставление контекста значительно улучшает качество ответа. Сравните: "Напиши код" и "Напиши функцию на Python для анализа частотности слов в тексте, учитывая, что я начинающий программист".

Особое внимание следует уделить ролевому программированию. Присваивая GPT-4 определенную роль, мы задаем тональность и экспертную направленность ответа:

  • "Выступи в роли эксперта по квантовой физике и объясни принцип квантовой запутанности"
  • "Как опытный редактор научных текстов, отредактируй следующий абзац..."
  • "В качестве финансового аналитика оцени представленные показатели компании"

Важным элементом является пошаговая структура запроса. Разбивка сложной задачи на этапы помогает модели формировать более логичные и последовательные ответы.

Алексей Петров, инженер по промптам

Однажды мне поручили разработать систему классификации клиентских обращений с помощью GPT-4. Первые попытки были катастрофическими – модель давала расплывчатые ответы без четкой структуры. Переломный момент наступил, когда я применил принцип "цепочки размышлений". Вместо простого "Классифицируй это обращение" я использовал: "Проанализируй следующее обращение клиента. Сначала определи основную тему (техническая проблема/финансовый вопрос/жалоба на сервис). Затем выдели ключевые аспекты обращения. На основе этого присвой одну из категорий из списка: [список из 8 категорий]". Точность классификации выросла с 65% до 91%!

Не менее важно понимать, как работают ограничения и направления. Для ограничения объема ответа используйте четкие указания: "Ответь в пределах 100 слов" или "Предоставь 5 ключевых пунктов". Направление мышления задается через указания о методологии: "Используй метод SWOT-анализа" или "Примени принцип дизайн-мышления".

Принцип Плохой пример Хороший пример
Конкретность Расскажи о программировании Опиши 3 основных парадигмы программирования и приведи примеры языков для каждой
Контекстуализация Объясни теорему Пифагора Объясни теорему Пифагора ученику 7 класса, который только начинает изучать геометрию
Ролевое программирование Напиши о квантовой физике Как эксперт по квантовой физике, объясни концепцию квантовой запутанности
Структурирование Расскажи о климатическом кризисе Представь анализ климатического кризиса по следующим пунктам: 1) причины, 2) текущие последствия, 3) прогнозы, 4) возможные решения

При составлении промптов эффективно использовать итеративный подход. Первый запрос часто не дает идеального результата, но позволяет уточнить последующие запросы: "Спасибо за ответ. Теперь углубись в третий пункт и приведи конкретные статистические данные".

Академические запросы: помощники студента и преподавателя

Образовательная сфера открывает огромные возможности для применения GPT-4. Студенты и преподаватели могут использовать специализированные промпты для повышения эффективности обучения и преподавания. 📚

Для студентов особенно полезны запросы, направленные на углубление понимания материала:

  • "Объясни концепцию [тема] пятью разными способами, начиная от самого простого до самого технического"
  • "Представь, что я не понимаю [концепция]. Объясни ее, используя аналогии из повседневной жизни"
  • "Создай карту взаимосвязей между ключевыми понятиями [предмет]: [список понятий]"

При подготовке к экзаменам и тестам эффективны следующие формулировки:

  • "Составь 10 возможных экзаменационных вопросов по теме [тема] с краткими ответами"
  • "Создай интерактивный тест по [предмет], где каждый неправильный ответ сопровождается объяснением"
  • "Разработай план подготовки к экзамену по [предмет], рассчитанный на 2 недели, с разбивкой материала и стратегиями запоминания"

Для преподавателей GPT-4 становится незаменимым ассистентом при разработке учебных материалов:

  • "Создай план урока по [тема] для учеников [класс/уровень], включающий цели обучения, разминку, основную часть, практические задания и домашнее задание"
  • "Разработай серию из 5 проблемно-ориентированных заданий по [предмет], требующих критического мышления"
  • "Предложи 3 формативные оценки для проверки понимания [концепция] без использования традиционных тестов"

Особую ценность представляют промпты для междисциплинарного обучения:

  • "Создай задание, объединяющее концепции из [предмет 1] и [предмет 2], подходящее для групповой работы студентов"
  • "Предложи исследовательский проект, связывающий [тема 1] с современными проблемами в области [область]"
Тип академического запроса Пример промпта Ожидаемый результат
Разъяснение сложных концепций Объясни концепцию квантовой суперпозиции на трех уровнях: для ребенка 10 лет, для студента-физика и для профессионального физика Трехуровневое объяснение, адаптированное под разные уровни подготовки
Подготовка к экзамену Создай 15 вопросов по органической химии в формате тестов SAT с множественным выбором по разделу "Алкены и алкины" Готовый набор тестовых вопросов с вариантами ответов
Планирование учебной программы Разработай семестровый план по введению в макроэкономику для первокурсников, включая темы лекций, рекомендуемую литературу и формы оценивания Структурированная учебная программа с распределением материала по неделям
Дифференцированное обучение Адаптируй урок по дробям для класса с разным уровнем математической подготовки, включая задания трех уровней сложности Многоуровневый план урока с учетом различных способностей учащихся

Марина Соколова, методист образовательных программ

При разработке нового курса по цифровой грамотности я столкнулась с проблемой — как эффективно соединить теоретические знания с практическими навыками, актуальными для современного рынка труда. Рутинная разработка заданий отнимала недели. Решение пришло неожиданно! Я создала промпт: "Как опытный методист образовательных технологий, разработай серию из 7 проектных заданий по теме 'Анализ данных для нетехнических специалистов'. Каждое задание должно: 1) опираться на реальный бизнес-кейс, 2) требовать не более 3 часов на выполнение, 3) включать пошаговую инструкцию и критерии оценки, 4) предлагать дополнительные материалы для изучения. Важно, чтобы задания развивались по сложности и формировали целостное понимание предмета". Результат превзошел ожидания — проекты получились настолько практичными, что некоторые студенты смогли использовать их в своих портфолио при трудоустройстве!

Для развития критического мышления особенно эффективны промпты, стимулирующие дискуссию и анализ:

  • "Представь аргументы за и против [теория/концепция] с точки зрения [3-4 разных научных школ/подходов]"
  • "Создай набор противоречивых кейсов по теме [тема], требующих этического анализа и принятия решений"
  • "Разработай задание по методу Сократа для исследования концепции [концепция]"

Такие академические промпты превращают GPT-4 в персонального тьютора, способного адаптироваться под индивидуальные потребности в обучении и преподавании. 🎓

Промпты для разработчиков: от кода до документации

Разработчики программного обеспечения могут значительно ускорить рабочие процессы, используя специализированные промпты для GPT-4. От написания кода до создания документации — правильно сформулированные запросы экономят часы работы. ⌨️

Для генерации кода особенно эффективны промпты, включающие четкие спецификации и контекст:

  • "Напиши функцию на [язык программирования], которая [конкретная задача]. Функция должна принимать [входные параметры] и возвращать [ожидаемый результат]. Обработай следующие краевые случаи: [список случаев]"
  • "Реализуй класс на TypeScript для управления пользовательскими подписками с методами для активации, деактивации, обновления плана и проверки статуса. Используй принципы SOLID и добавь документирующие комментарии"
  • "Напиши эффективный алгоритм для [задача] с временной сложностью не выше O(n log n). Прокомментируй ключевые части решения и объясни выбор структур данных"

Для рефакторинга и оптимизации существующего кода:

  • "Проанализируй следующий код и предложи улучшения с точки зрения производительности, читаемости и соответствия лучшим практикам [язык/фреймворк]: [код]"
  • "Оптимизируй этот SQL-запрос для более быстрого выполнения на больших объемах данных: [запрос]"
  • "Преобразуй этот код, использующий колбэки, в версию с async/await, сохраняя ту же функциональность: [код]"

При работе с архитектурой приложений полезны такие запросы:

  • "Предложи архитектуру микросервисов для [описание приложения]. Включи диаграмму взаимодействия сервисов, API-интерфейсы и стратегию обработки отказов"
  • "Разработай схему базы данных для [описание системы], оптимизированную для [тип запросов/операций]. Включи основные таблицы, поля, типы данных, индексы и отношения"

Для создания технической документации:

  • "Создай документацию API в формате OpenAPI/Swagger для следующих эндпоинтов: [список эндпоинтов с кратким описанием]"
  • "Напиши подробное руководство разработчика по интеграции с [библиотека/API], включая примеры кода, обработку ошибок и оптимальные практики"
  • "Сгенерируй README.md для GitHub-репозитория проекта [описание проекта], включая разделы установки, использования, вклада в проект и лицензирования"

При подготовке к техническим собеседованиям:

  • "Создай набор из 10 технических вопросов для собеседования на позицию [должность], ранжированных по сложности от начального до продвинутого уровня. Добавь ожидаемые ответы и критерии оценки"
  • "Предложи алгоритмическую задачу по [тема/структура данных] среднего уровня сложности. Затем опиши оптимальное решение с анализом сложности"

Особенно полезны промпты для обучения и расширения знаний:

  • "Объясни концепцию [концепция программирования] на примере реальной задачи. Включи код на [язык] и альтернативные подходы"
  • "Сравни [технология 1] и [технология 2] для [сценарий использования], учитывая производительность, масштабируемость, сложность реализации и экосистему"

Маркетинговые формулы запросов для контент-менеджеров

Маркетинг и контент-менеджмент требуют постоянного создания привлекательных, убедительных и таргетированных материалов. GPT-4 становится незаменимым инструментом для ускорения и оптимизации этих процессов. 📝

Для создания целевого контента эффективны следующие формулы промптов:

  • "Напиши 5 заголовков для статьи о [тема], нацеленной на [целевая аудитория]. Используй формулу AIDA (Внимание, Интерес, Желание, Действие) и включи ключевое слово [ключевое слово]"
  • "Создай описание продукта [продукт] длиной 150 слов, подчеркивающее [3-5 ключевых преимуществ]. Целевая аудитория: [детальное описание аудитории]. Тон: [профессиональный/дружелюбный/премиальный]"
  • "Разработай электронное письмо для повторного вовлечения клиентов, которые не совершали покупки более 3 месяцев. Включи персонализированное обращение, напоминание о ценности, специальное предложение и четкий призыв к действию"

Для работы с социальными сетями:

  • "Создай серию из 7 постов для [платформа] о [тема/продукт], каждый до 280 символов. Включи релевантные хэштеги и эмоджи. Стиль: [информативный/вдохновляющий/развлекательный]"
  • "Предложи 10 идей для создания вирусного контента о [продукт/услуга] для аудитории [демография]. Каждая идея должна включать ключевое сообщение, формат (видео, инфографика, опрос) и потенциал для вовлечения"
  • "Разработай стратегию контента для продвижения [продукт] в течение недели запуска. Включи типы контента для каждой платформы, ключевые сообщения и метрики успеха"

Для создания убедительных текстов с психологическими триггерами:

  • "Напиши текст для целевой страницы [продукт/услуга], используя принцип дефицита, социального доказательства и авторитета. Целевая аудитория: [аудитория]. Основное возражение, которое нужно преодолеть: [возражение]"
  • "Создай 3 варианта призыва к действию для кнопки в электронном письме, продвигающем [предложение]. Каждый вариант должен использовать разные психологические триггеры"
Тип контента Формула промпта Психологический триггер
Заголовок статьи "Создай 5 заголовков для статьи о [тема], использующих формулу "Как [достичь желаемого результата] без [негативный опыт]" с фокусом на [ключевое преимущество]" Избегание боли + обещание результата
Email-маркетинг "Напиши первый абзац email-рассылки о [предложение], начинающийся с вопроса, вызывающего любопытство, и создающего ощущение срочности" Любопытство + срочность
Описание продукта "Создай описание продукта [продукт], подчеркивающее его эксклюзивность и ограниченную доступность. Включи 3 свидетельства довольных клиентов" Дефицит + социальное доказательство
Landing page "Разработай вступительный раздел для целевой страницы [услуга], подчеркивающий проблему, которую решает услуга, с использованием статистики и экспертного мнения" Решение проблемы + авторитет

Для оптимизации контента под SEO:

  • "Оптимизируй следующий текст [текст] для SEO, используя ключевые слова [список ключевых слов] естественным образом. Включи H2 и H3 подзаголовки, маркированные списки и вопросы FAQ"
  • "Создай мета-описание для статьи о [тема] длиной до 155 символов, включающее ключевое слово [ключевое слово] и убедительный призыв к действию"
  • "Предложи 20 вариаций LSI-ключевых слов, связанных с [основное ключевое слово] для создания комплексной контент-стратегии"

Для создания персонализированного контента:

  • "Адаптируй следующее сообщение [сообщение] для 3 различных персон покупателей: [описание персоны 1], [описание персоны 2], [описание персоны 3]"
  • "Создай шаблон для персонализированного приветственного письма новым подписчикам, с местами для вставки информации на основе их предыдущего взаимодействия и интересов"

Эти маркетинговые промпты превращают GPT-4 в полноценного ассистента по контент-маркетингу, способного генерировать идеи, создавать целевой контент и оптимизировать существующие материалы. 🚀

Специализированные промпты для исследователей и аналитиков

Исследователи и аналитики сталкиваются с необходимостью обрабатывать большие объемы данных, формулировать гипотезы и представлять результаты в доступной форме. GPT-4 может существенно ускорить эти процессы при использовании специализированных промптов. 📊

Для формулирования исследовательских вопросов и гипотез:

  • "Предложи 5 исследовательских вопросов по теме [тема], подходящих для [метод исследования]. Для каждого вопроса сформулируй нулевую и альтернативную гипотезы"
  • "Разработай концептуальную модель для изучения взаимосвязи между [переменная 1] и [переменная 2] в контексте [область]. Включи возможные опосредующие и модерирующие переменные"
  • "Преобразуй общую тему исследования '[общая тема]' в 3 конкретных, измеримых и достижимых исследовательских вопроса, подходящих для [тип исследования]"

Для разработки методологии:

  • "Разработай план сбора данных для исследования [тема] методом [метод], включая размер выборки, стратегию отбора, инструменты измерения и процедуры"
  • "Предложи структуру эксперимента для тестирования гипотезы о влиянии [независимая переменная] на [зависимая переменная]. Опиши экспериментальные и контрольные группы, процедуры рандомизации и потенциальные смешивающие факторы"
  • "Создай план качественного исследования [тема] методом [метод]. Включи вопросы для интервью/фокус-групп, стратегию кодирования данных и меры обеспечения надежности результатов"

Для анализа данных и интерпретации результатов:

  • "Предложи план статистического анализа для данных [описание данных], включая проверку предпосылок, выбор подходящих статистических тестов и интерпретацию возможных результатов"
  • "Объясни, как интерпретировать следующие результаты [результаты статистических тестов] в контексте исследовательского вопроса: [вопрос]. Включи практическую значимость и ограничения"
  • "Создай структуру отчета о результатах исследования [тема], следуя формату [формат: научная статья/технический отчет/презентация]. Включи все необходимые разделы и рекомендации по содержанию каждого"

Для литературного обзора:

  • "Предложи структуру систематического обзора литературы по теме [тема]. Включи критерии включения/исключения, стратегию поиска и метод синтеза данных"
  • "Проанализируй следующие ключевые выводы из разных исследований [выводы] и предложи синтезированное заключение, выделяя сходства, различия и пробелы в знаниях"
  • "Создай матрицу для сравнения методологий и результатов 5 ключевых исследований по теме [тема], подчеркивая их сильные и слабые стороны"

Для визуализации и представления данных:

  • "Предложи 5 наиболее эффективных типов визуализации для представления [тип данных] с объяснением, почему каждый тип подходит для конкретной цели коммуникации"
  • "Создай структуру информационной панели для мониторинга [ключевые метрики]. Опиши каждый визуальный элемент, его назначение и оптимальный способ представления"
  • "Разработай план презентации результатов исследования для [целевая аудитория], включая ключевые слайды, визуальные элементы и сообщения"

Для междисциплинарных исследований:

  • "Предложи подходы к интеграции методов из [область 1] и [область 2] для изучения [тема]. Опиши потенциальные синергетические эффекты и методологические вызовы"
  • "Создай концептуальную карту взаимосвязей между ключевыми понятиями из [область 1] и [область 2] в контексте исследования [тема]"

Специализированные промпты для исследователей и аналитиков превращают GPT-4 в надежного ассистента, способного помочь на каждом этапе исследовательского процесса — от формулирования гипотез до интерпретации результатов и подготовки публикаций. Главный секрет успеха — детальное описание контекста исследования, четкая формулировка задачи и указание желаемого формата результата. Даже сложные аналитические задачи становятся доступнее при правильно сформулированном запросе.

Читайте также

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Каковы основные возможности GPT-4?
1 / 5

Марат Горчаков

лайфстайл-редактор

Свежие материалы
Лучшие каналы для изучения Python
6 сентября 2024
Анализ данных и генерация текста с помощью ChatGPT API
6 сентября 2024
Видео уроки по анализу данных
6 сентября 2024

Загрузка...