50 эффективных промптов для GPT-4: искусство формулировок#Лингвистика и текст
Взаимодействие с GPT-4 — это искусство, требующее точности формулировок и понимания алгоритма. Правильно составленный промпт способен превратить расплывчатый ответ в точный и полезный результат. Собрав 50 эффективных примеров запросов, я проанализировал, что действительно работает при общении с искусственным интеллектом. Эти промпты — не просто случайный набор инструкций, а отточенные формулы, прошедшие проверку практикой и дающие предсказуемо высокие результаты. 🚀
Искусство составления промптов для GPT-4: основные принципы
Эффективное взаимодействие с GPT-4 начинается с понимания ключевых принципов составления промптов. Это не просто вопросы или команды – это структурированные запросы, позволяющие получить максимально полезный ответ от модели. 🧠
Первостепенный принцип – конкретность. GPT-4 не умеет читать мысли, поэтому чем точнее запрос, тем релевантнее будет ответ. Вместо "Расскажи о машинном обучении" эффективнее использовать "Объясни три основных алгоритма машинного обучения для анализа текстов, их преимущества и недостатки".
Второй ключевой принцип – контекстуализация. Предоставление контекста значительно улучшает качество ответа. Сравните: "Напиши код" и "Напиши функцию на Python для анализа частотности слов в тексте, учитывая, что я начинающий программист".
Особое внимание следует уделить ролевому программированию. Присваивая GPT-4 определенную роль, мы задаем тональность и экспертную направленность ответа:
- "Выступи в роли эксперта по квантовой физике и объясни принцип квантовой запутанности"
- "Как опытный редактор научных текстов, отредактируй следующий абзац..."
- "В качестве финансового аналитика оцени представленные показатели компании"
Важным элементом является пошаговая структура запроса. Разбивка сложной задачи на этапы помогает модели формировать более логичные и последовательные ответы.
Алексей Петров, инженер по промптам
Однажды мне поручили разработать систему классификации клиентских обращений с помощью GPT-4. Первые попытки были катастрофическими – модель давала расплывчатые ответы без четкой структуры. Переломный момент наступил, когда я применил принцип "цепочки размышлений". Вместо простого "Классифицируй это обращение" я использовал: "Проанализируй следующее обращение клиента. Сначала определи основную тему (техническая проблема/финансовый вопрос/жалоба на сервис). Затем выдели ключевые аспекты обращения. На основе этого присвой одну из категорий из списка: [список из 8 категорий]". Точность классификации выросла с 65% до 91%!
Не менее важно понимать, как работают ограничения и направления. Для ограничения объема ответа используйте четкие указания: "Ответь в пределах 100 слов" или "Предоставь 5 ключевых пунктов". Направление мышления задается через указания о методологии: "Используй метод SWOT-анализа" или "Примени принцип дизайн-мышления".
|Принцип
|Плохой пример
|Хороший пример
|Конкретность
|Расскажи о программировании
|Опиши 3 основных парадигмы программирования и приведи примеры языков для каждой
|Контекстуализация
|Объясни теорему Пифагора
|Объясни теорему Пифагора ученику 7 класса, который только начинает изучать геометрию
|Ролевое программирование
|Напиши о квантовой физике
|Как эксперт по квантовой физике, объясни концепцию квантовой запутанности
|Структурирование
|Расскажи о климатическом кризисе
|Представь анализ климатического кризиса по следующим пунктам: 1) причины, 2) текущие последствия, 3) прогнозы, 4) возможные решения
При составлении промптов эффективно использовать итеративный подход. Первый запрос часто не дает идеального результата, но позволяет уточнить последующие запросы: "Спасибо за ответ. Теперь углубись в третий пункт и приведи конкретные статистические данные".
Академические запросы: помощники студента и преподавателя
Образовательная сфера открывает огромные возможности для применения GPT-4. Студенты и преподаватели могут использовать специализированные промпты для повышения эффективности обучения и преподавания. 📚
Для студентов особенно полезны запросы, направленные на углубление понимания материала:
"Объясни концепцию [тема] пятью разными способами, начиная от самого простого до самого технического"
"Представь, что я не понимаю [концепция]. Объясни ее, используя аналогии из повседневной жизни"
"Создай карту взаимосвязей между ключевыми понятиями [предмет]: [список понятий]"
При подготовке к экзаменам и тестам эффективны следующие формулировки:
"Составь 10 возможных экзаменационных вопросов по теме [тема] с краткими ответами"
"Создай интерактивный тест по [предмет], где каждый неправильный ответ сопровождается объяснением"
"Разработай план подготовки к экзамену по [предмет], рассчитанный на 2 недели, с разбивкой материала и стратегиями запоминания"
Для преподавателей GPT-4 становится незаменимым ассистентом при разработке учебных материалов:
"Создай план урока по [тема] для учеников [класс/уровень], включающий цели обучения, разминку, основную часть, практические задания и домашнее задание"
"Разработай серию из 5 проблемно-ориентированных заданий по [предмет], требующих критического мышления"
"Предложи 3 формативные оценки для проверки понимания [концепция] без использования традиционных тестов"
Особую ценность представляют промпты для междисциплинарного обучения:
"Создай задание, объединяющее концепции из [предмет 1] и [предмет 2], подходящее для групповой работы студентов"
"Предложи исследовательский проект, связывающий [тема 1] с современными проблемами в области [область]"
|Тип академического запроса
|Пример промпта
|Ожидаемый результат
|Разъяснение сложных концепций
|Объясни концепцию квантовой суперпозиции на трех уровнях: для ребенка 10 лет, для студента-физика и для профессионального физика
|Трехуровневое объяснение, адаптированное под разные уровни подготовки
|Подготовка к экзамену
|Создай 15 вопросов по органической химии в формате тестов SAT с множественным выбором по разделу "Алкены и алкины"
|Готовый набор тестовых вопросов с вариантами ответов
|Планирование учебной программы
|Разработай семестровый план по введению в макроэкономику для первокурсников, включая темы лекций, рекомендуемую литературу и формы оценивания
|Структурированная учебная программа с распределением материала по неделям
|Дифференцированное обучение
|Адаптируй урок по дробям для класса с разным уровнем математической подготовки, включая задания трех уровней сложности
|Многоуровневый план урока с учетом различных способностей учащихся
Марина Соколова, методист образовательных программ
При разработке нового курса по цифровой грамотности я столкнулась с проблемой — как эффективно соединить теоретические знания с практическими навыками, актуальными для современного рынка труда. Рутинная разработка заданий отнимала недели. Решение пришло неожиданно! Я создала промпт: "Как опытный методист образовательных технологий, разработай серию из 7 проектных заданий по теме 'Анализ данных для нетехнических специалистов'. Каждое задание должно: 1) опираться на реальный бизнес-кейс, 2) требовать не более 3 часов на выполнение, 3) включать пошаговую инструкцию и критерии оценки, 4) предлагать дополнительные материалы для изучения. Важно, чтобы задания развивались по сложности и формировали целостное понимание предмета". Результат превзошел ожидания — проекты получились настолько практичными, что некоторые студенты смогли использовать их в своих портфолио при трудоустройстве!
Для развития критического мышления особенно эффективны промпты, стимулирующие дискуссию и анализ:
"Представь аргументы за и против [теория/концепция] с точки зрения [3-4 разных научных школ/подходов]"
"Создай набор противоречивых кейсов по теме [тема], требующих этического анализа и принятия решений"
"Разработай задание по методу Сократа для исследования концепции [концепция]"
Такие академические промпты превращают GPT-4 в персонального тьютора, способного адаптироваться под индивидуальные потребности в обучении и преподавании. 🎓
Промпты для разработчиков: от кода до документации
Разработчики программного обеспечения могут значительно ускорить рабочие процессы, используя специализированные промпты для GPT-4. От написания кода до создания документации — правильно сформулированные запросы экономят часы работы. ⌨️
Для генерации кода особенно эффективны промпты, включающие четкие спецификации и контекст:
"Напиши функцию на [язык программирования], которая [конкретная задача]. Функция должна принимать [входные параметры] и возвращать [ожидаемый результат]. Обработай следующие краевые случаи: [список случаев]"
"Реализуй класс на TypeScript для управления пользовательскими подписками с методами для активации, деактивации, обновления плана и проверки статуса. Используй принципы SOLID и добавь документирующие комментарии"
"Напиши эффективный алгоритм для [задача] с временной сложностью не выше O(n log n). Прокомментируй ключевые части решения и объясни выбор структур данных"
Для рефакторинга и оптимизации существующего кода:
"Проанализируй следующий код и предложи улучшения с точки зрения производительности, читаемости и соответствия лучшим практикам [язык/фреймворк]: [код]"
"Оптимизируй этот SQL-запрос для более быстрого выполнения на больших объемах данных: [запрос]"
"Преобразуй этот код, использующий колбэки, в версию с async/await, сохраняя ту же функциональность: [код]"
При работе с архитектурой приложений полезны такие запросы:
"Предложи архитектуру микросервисов для [описание приложения]. Включи диаграмму взаимодействия сервисов, API-интерфейсы и стратегию обработки отказов"
"Разработай схему базы данных для [описание системы], оптимизированную для [тип запросов/операций]. Включи основные таблицы, поля, типы данных, индексы и отношения"
Для создания технической документации:
"Создай документацию API в формате OpenAPI/Swagger для следующих эндпоинтов: [список эндпоинтов с кратким описанием]"
"Напиши подробное руководство разработчика по интеграции с [библиотека/API], включая примеры кода, обработку ошибок и оптимальные практики"
"Сгенерируй README.md для GitHub-репозитория проекта [описание проекта], включая разделы установки, использования, вклада в проект и лицензирования"
При подготовке к техническим собеседованиям:
"Создай набор из 10 технических вопросов для собеседования на позицию [должность], ранжированных по сложности от начального до продвинутого уровня. Добавь ожидаемые ответы и критерии оценки"
"Предложи алгоритмическую задачу по [тема/структура данных] среднего уровня сложности. Затем опиши оптимальное решение с анализом сложности"
Особенно полезны промпты для обучения и расширения знаний:
"Объясни концепцию [концепция программирования] на примере реальной задачи. Включи код на [язык] и альтернативные подходы"
"Сравни [технология 1] и [технология 2] для [сценарий использования], учитывая производительность, масштабируемость, сложность реализации и экосистему"
Маркетинговые формулы запросов для контент-менеджеров
Маркетинг и контент-менеджмент требуют постоянного создания привлекательных, убедительных и таргетированных материалов. GPT-4 становится незаменимым инструментом для ускорения и оптимизации этих процессов. 📝
Для создания целевого контента эффективны следующие формулы промптов:
"Напиши 5 заголовков для статьи о [тема], нацеленной на [целевая аудитория]. Используй формулу AIDA (Внимание, Интерес, Желание, Действие) и включи ключевое слово [ключевое слово]"
"Создай описание продукта [продукт] длиной 150 слов, подчеркивающее [3-5 ключевых преимуществ]. Целевая аудитория: [детальное описание аудитории]. Тон: [профессиональный/дружелюбный/премиальный]"
"Разработай электронное письмо для повторного вовлечения клиентов, которые не совершали покупки более 3 месяцев. Включи персонализированное обращение, напоминание о ценности, специальное предложение и четкий призыв к действию"
Для работы с социальными сетями:
"Создай серию из 7 постов для [платформа] о [тема/продукт], каждый до 280 символов. Включи релевантные хэштеги и эмоджи. Стиль: [информативный/вдохновляющий/развлекательный]"
"Предложи 10 идей для создания вирусного контента о [продукт/услуга] для аудитории [демография]. Каждая идея должна включать ключевое сообщение, формат (видео, инфографика, опрос) и потенциал для вовлечения"
"Разработай стратегию контента для продвижения [продукт] в течение недели запуска. Включи типы контента для каждой платформы, ключевые сообщения и метрики успеха"
Для создания убедительных текстов с психологическими триггерами:
"Напиши текст для целевой страницы [продукт/услуга], используя принцип дефицита, социального доказательства и авторитета. Целевая аудитория: [аудитория]. Основное возражение, которое нужно преодолеть: [возражение]"
"Создай 3 варианта призыва к действию для кнопки в электронном письме, продвигающем [предложение]. Каждый вариант должен использовать разные психологические триггеры"
|Тип контента
|Формула промпта
|Психологический триггер
|Заголовок статьи
|"Создай 5 заголовков для статьи о [тема], использующих формулу "Как [достичь желаемого результата] без [негативный опыт]" с фокусом на [ключевое преимущество]"
|Избегание боли + обещание результата
|Email-маркетинг
|"Напиши первый абзац email-рассылки о [предложение], начинающийся с вопроса, вызывающего любопытство, и создающего ощущение срочности"
|Любопытство + срочность
|Описание продукта
|"Создай описание продукта [продукт], подчеркивающее его эксклюзивность и ограниченную доступность. Включи 3 свидетельства довольных клиентов"
|Дефицит + социальное доказательство
|Landing page
|"Разработай вступительный раздел для целевой страницы [услуга], подчеркивающий проблему, которую решает услуга, с использованием статистики и экспертного мнения"
|Решение проблемы + авторитет
Для оптимизации контента под SEO:
"Оптимизируй следующий текст [текст] для SEO, используя ключевые слова [список ключевых слов] естественным образом. Включи H2 и H3 подзаголовки, маркированные списки и вопросы FAQ"
"Создай мета-описание для статьи о [тема] длиной до 155 символов, включающее ключевое слово [ключевое слово] и убедительный призыв к действию"
"Предложи 20 вариаций LSI-ключевых слов, связанных с [основное ключевое слово] для создания комплексной контент-стратегии"
Для создания персонализированного контента:
"Адаптируй следующее сообщение [сообщение] для 3 различных персон покупателей: [описание персоны 1], [описание персоны 2], [описание персоны 3]"
"Создай шаблон для персонализированного приветственного письма новым подписчикам, с местами для вставки информации на основе их предыдущего взаимодействия и интересов"
Эти маркетинговые промпты превращают GPT-4 в полноценного ассистента по контент-маркетингу, способного генерировать идеи, создавать целевой контент и оптимизировать существующие материалы. 🚀
Специализированные промпты для исследователей и аналитиков
Исследователи и аналитики сталкиваются с необходимостью обрабатывать большие объемы данных, формулировать гипотезы и представлять результаты в доступной форме. GPT-4 может существенно ускорить эти процессы при использовании специализированных промптов. 📊
Для формулирования исследовательских вопросов и гипотез:
"Предложи 5 исследовательских вопросов по теме [тема], подходящих для [метод исследования]. Для каждого вопроса сформулируй нулевую и альтернативную гипотезы"
"Разработай концептуальную модель для изучения взаимосвязи между [переменная 1] и [переменная 2] в контексте [область]. Включи возможные опосредующие и модерирующие переменные"
"Преобразуй общую тему исследования '[общая тема]' в 3 конкретных, измеримых и достижимых исследовательских вопроса, подходящих для [тип исследования]"
Для разработки методологии:
"Разработай план сбора данных для исследования [тема] методом [метод], включая размер выборки, стратегию отбора, инструменты измерения и процедуры"
"Предложи структуру эксперимента для тестирования гипотезы о влиянии [независимая переменная] на [зависимая переменная]. Опиши экспериментальные и контрольные группы, процедуры рандомизации и потенциальные смешивающие факторы"
"Создай план качественного исследования [тема] методом [метод]. Включи вопросы для интервью/фокус-групп, стратегию кодирования данных и меры обеспечения надежности результатов"
Для анализа данных и интерпретации результатов:
"Предложи план статистического анализа для данных [описание данных], включая проверку предпосылок, выбор подходящих статистических тестов и интерпретацию возможных результатов"
"Объясни, как интерпретировать следующие результаты [результаты статистических тестов] в контексте исследовательского вопроса: [вопрос]. Включи практическую значимость и ограничения"
"Создай структуру отчета о результатах исследования [тема], следуя формату [формат: научная статья/технический отчет/презентация]. Включи все необходимые разделы и рекомендации по содержанию каждого"
Для литературного обзора:
"Предложи структуру систематического обзора литературы по теме [тема]. Включи критерии включения/исключения, стратегию поиска и метод синтеза данных"
"Проанализируй следующие ключевые выводы из разных исследований [выводы] и предложи синтезированное заключение, выделяя сходства, различия и пробелы в знаниях"
"Создай матрицу для сравнения методологий и результатов 5 ключевых исследований по теме [тема], подчеркивая их сильные и слабые стороны"
Для визуализации и представления данных:
"Предложи 5 наиболее эффективных типов визуализации для представления [тип данных] с объяснением, почему каждый тип подходит для конкретной цели коммуникации"
"Создай структуру информационной панели для мониторинга [ключевые метрики]. Опиши каждый визуальный элемент, его назначение и оптимальный способ представления"
"Разработай план презентации результатов исследования для [целевая аудитория], включая ключевые слайды, визуальные элементы и сообщения"
Для междисциплинарных исследований:
"Предложи подходы к интеграции методов из [область 1] и [область 2] для изучения [тема]. Опиши потенциальные синергетические эффекты и методологические вызовы"
"Создай концептуальную карту взаимосвязей между ключевыми понятиями из [область 1] и [область 2] в контексте исследования [тема]"
Специализированные промпты для исследователей и аналитиков превращают GPT-4 в надежного ассистента, способного помочь на каждом этапе исследовательского процесса — от формулирования гипотез до интерпретации результатов и подготовки публикаций. Главный секрет успеха — детальное описание контекста исследования, четкая формулировка задачи и указание желаемого формата результата. Даже сложные аналитические задачи становятся доступнее при правильно сформулированном запросе.
