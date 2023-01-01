50 эффективных промптов для GPT-4: искусство формулировок

Для кого эта статья:

Специалисты в области программирования и разработки программного обеспечения

Студенты и преподаватели, занимающиеся обучением и преподаванием

Маркетологи и контент-менеджеры, заинтересованные в создании целевого контента Взаимодействие с GPT-4 — это искусство, требующее точности формулировок и понимания алгоритма. Правильно составленный промпт способен превратить расплывчатый ответ в точный и полезный результат. Собрав 50 эффективных примеров запросов, я проанализировал, что действительно работает при общении с искусственным интеллектом. Эти промпты — не просто случайный набор инструкций, а отточенные формулы, прошедшие проверку практикой и дающие предсказуемо высокие результаты. 🚀

Искусство составления промптов для GPT-4: основные принципы

Эффективное взаимодействие с GPT-4 начинается с понимания ключевых принципов составления промптов. Это не просто вопросы или команды – это структурированные запросы, позволяющие получить максимально полезный ответ от модели. 🧠

Первостепенный принцип – конкретность. GPT-4 не умеет читать мысли, поэтому чем точнее запрос, тем релевантнее будет ответ. Вместо "Расскажи о машинном обучении" эффективнее использовать "Объясни три основных алгоритма машинного обучения для анализа текстов, их преимущества и недостатки".

Второй ключевой принцип – контекстуализация. Предоставление контекста значительно улучшает качество ответа. Сравните: "Напиши код" и "Напиши функцию на Python для анализа частотности слов в тексте, учитывая, что я начинающий программист".

Особое внимание следует уделить ролевому программированию. Присваивая GPT-4 определенную роль, мы задаем тональность и экспертную направленность ответа:

"Выступи в роли эксперта по квантовой физике и объясни принцип квантовой запутанности"

"Как опытный редактор научных текстов, отредактируй следующий абзац..."

"В качестве финансового аналитика оцени представленные показатели компании"

Важным элементом является пошаговая структура запроса. Разбивка сложной задачи на этапы помогает модели формировать более логичные и последовательные ответы.

Алексей Петров, инженер по промптам Однажды мне поручили разработать систему классификации клиентских обращений с помощью GPT-4. Первые попытки были катастрофическими – модель давала расплывчатые ответы без четкой структуры. Переломный момент наступил, когда я применил принцип "цепочки размышлений". Вместо простого "Классифицируй это обращение" я использовал: "Проанализируй следующее обращение клиента. Сначала определи основную тему (техническая проблема/финансовый вопрос/жалоба на сервис). Затем выдели ключевые аспекты обращения. На основе этого присвой одну из категорий из списка: [список из 8 категорий]". Точность классификации выросла с 65% до 91%!

Не менее важно понимать, как работают ограничения и направления. Для ограничения объема ответа используйте четкие указания: "Ответь в пределах 100 слов" или "Предоставь 5 ключевых пунктов". Направление мышления задается через указания о методологии: "Используй метод SWOT-анализа" или "Примени принцип дизайн-мышления".

Принцип Плохой пример Хороший пример Конкретность Расскажи о программировании Опиши 3 основных парадигмы программирования и приведи примеры языков для каждой Контекстуализация Объясни теорему Пифагора Объясни теорему Пифагора ученику 7 класса, который только начинает изучать геометрию Ролевое программирование Напиши о квантовой физике Как эксперт по квантовой физике, объясни концепцию квантовой запутанности Структурирование Расскажи о климатическом кризисе Представь анализ климатического кризиса по следующим пунктам: 1) причины, 2) текущие последствия, 3) прогнозы, 4) возможные решения

При составлении промптов эффективно использовать итеративный подход. Первый запрос часто не дает идеального результата, но позволяет уточнить последующие запросы: "Спасибо за ответ. Теперь углубись в третий пункт и приведи конкретные статистические данные".

Академические запросы: помощники студента и преподавателя

Образовательная сфера открывает огромные возможности для применения GPT-4. Студенты и преподаватели могут использовать специализированные промпты для повышения эффективности обучения и преподавания. 📚

Для студентов особенно полезны запросы, направленные на углубление понимания материала:

"Объясни концепцию [тема] пятью разными способами, начиная от самого простого до самого технического"

"Представь, что я не понимаю [концепция]. Объясни ее, используя аналогии из повседневной жизни"

"Создай карту взаимосвязей между ключевыми понятиями [предмет]: [список понятий]"

При подготовке к экзаменам и тестам эффективны следующие формулировки:

"Составь 10 возможных экзаменационных вопросов по теме [тема] с краткими ответами"

"Создай интерактивный тест по [предмет], где каждый неправильный ответ сопровождается объяснением"

"Разработай план подготовки к экзамену по [предмет], рассчитанный на 2 недели, с разбивкой материала и стратегиями запоминания"

Для преподавателей GPT-4 становится незаменимым ассистентом при разработке учебных материалов:

"Создай план урока по [тема] для учеников [класс/уровень], включающий цели обучения, разминку, основную часть, практические задания и домашнее задание"

"Разработай серию из 5 проблемно-ориентированных заданий по [предмет], требующих критического мышления"

"Предложи 3 формативные оценки для проверки понимания [концепция] без использования традиционных тестов"

Особую ценность представляют промпты для междисциплинарного обучения:

"Создай задание, объединяющее концепции из [предмет 1] и [предмет 2], подходящее для групповой работы студентов"

"Предложи исследовательский проект, связывающий [тема 1] с современными проблемами в области [область]"

Тип академического запроса Пример промпта Ожидаемый результат Разъяснение сложных концепций Объясни концепцию квантовой суперпозиции на трех уровнях: для ребенка 10 лет, для студента-физика и для профессионального физика Трехуровневое объяснение, адаптированное под разные уровни подготовки Подготовка к экзамену Создай 15 вопросов по органической химии в формате тестов SAT с множественным выбором по разделу "Алкены и алкины" Готовый набор тестовых вопросов с вариантами ответов Планирование учебной программы Разработай семестровый план по введению в макроэкономику для первокурсников, включая темы лекций, рекомендуемую литературу и формы оценивания Структурированная учебная программа с распределением материала по неделям Дифференцированное обучение Адаптируй урок по дробям для класса с разным уровнем математической подготовки, включая задания трех уровней сложности Многоуровневый план урока с учетом различных способностей учащихся

Марина Соколова, методист образовательных программ При разработке нового курса по цифровой грамотности я столкнулась с проблемой — как эффективно соединить теоретические знания с практическими навыками, актуальными для современного рынка труда. Рутинная разработка заданий отнимала недели. Решение пришло неожиданно! Я создала промпт: "Как опытный методист образовательных технологий, разработай серию из 7 проектных заданий по теме 'Анализ данных для нетехнических специалистов'. Каждое задание должно: 1) опираться на реальный бизнес-кейс, 2) требовать не более 3 часов на выполнение, 3) включать пошаговую инструкцию и критерии оценки, 4) предлагать дополнительные материалы для изучения. Важно, чтобы задания развивались по сложности и формировали целостное понимание предмета". Результат превзошел ожидания — проекты получились настолько практичными, что некоторые студенты смогли использовать их в своих портфолио при трудоустройстве!

Для развития критического мышления особенно эффективны промпты, стимулирующие дискуссию и анализ:

"Представь аргументы за и против [теория/концепция] с точки зрения [3-4 разных научных школ/подходов]"

"Создай набор противоречивых кейсов по теме [тема], требующих этического анализа и принятия решений"

"Разработай задание по методу Сократа для исследования концепции [концепция]"

Такие академические промпты превращают GPT-4 в персонального тьютора, способного адаптироваться под индивидуальные потребности в обучении и преподавании. 🎓

Промпты для разработчиков: от кода до документации

Разработчики программного обеспечения могут значительно ускорить рабочие процессы, используя специализированные промпты для GPT-4. От написания кода до создания документации — правильно сформулированные запросы экономят часы работы. ⌨️

Для генерации кода особенно эффективны промпты, включающие четкие спецификации и контекст:

"Напиши функцию на [язык программирования], которая [конкретная задача]. Функция должна принимать [входные параметры] и возвращать [ожидаемый результат]. Обработай следующие краевые случаи: [список случаев]"

"Реализуй класс на TypeScript для управления пользовательскими подписками с методами для активации, деактивации, обновления плана и проверки статуса. Используй принципы SOLID и добавь документирующие комментарии"

"Напиши эффективный алгоритм для [задача] с временной сложностью не выше O(n log n). Прокомментируй ключевые части решения и объясни выбор структур данных"

Для рефакторинга и оптимизации существующего кода:

"Проанализируй следующий код и предложи улучшения с точки зрения производительности, читаемости и соответствия лучшим практикам [язык/фреймворк]: [код]"

"Оптимизируй этот SQL-запрос для более быстрого выполнения на больших объемах данных: [запрос]"

"Преобразуй этот код, использующий колбэки, в версию с async/await, сохраняя ту же функциональность: [код]"

При работе с архитектурой приложений полезны такие запросы:

"Предложи архитектуру микросервисов для [описание приложения]. Включи диаграмму взаимодействия сервисов, API-интерфейсы и стратегию обработки отказов"

"Разработай схему базы данных для [описание системы], оптимизированную для [тип запросов/операций]. Включи основные таблицы, поля, типы данных, индексы и отношения"

Для создания технической документации:

"Создай документацию API в формате OpenAPI/Swagger для следующих эндпоинтов: [список эндпоинтов с кратким описанием]"

"Напиши подробное руководство разработчика по интеграции с [библиотека/API], включая примеры кода, обработку ошибок и оптимальные практики"

"Сгенерируй README.md для GitHub-репозитория проекта [описание проекта], включая разделы установки, использования, вклада в проект и лицензирования"

При подготовке к техническим собеседованиям:

"Создай набор из 10 технических вопросов для собеседования на позицию [должность], ранжированных по сложности от начального до продвинутого уровня. Добавь ожидаемые ответы и критерии оценки"

"Предложи алгоритмическую задачу по [тема/структура данных] среднего уровня сложности. Затем опиши оптимальное решение с анализом сложности"

Особенно полезны промпты для обучения и расширения знаний:

"Объясни концепцию [концепция программирования] на примере реальной задачи. Включи код на [язык] и альтернативные подходы"

"Сравни [технология 1] и [технология 2] для [сценарий использования], учитывая производительность, масштабируемость, сложность реализации и экосистему"

Маркетинговые формулы запросов для контент-менеджеров

Маркетинг и контент-менеджмент требуют постоянного создания привлекательных, убедительных и таргетированных материалов. GPT-4 становится незаменимым инструментом для ускорения и оптимизации этих процессов. 📝

Для создания целевого контента эффективны следующие формулы промптов:

"Напиши 5 заголовков для статьи о [тема], нацеленной на [целевая аудитория]. Используй формулу AIDA (Внимание, Интерес, Желание, Действие) и включи ключевое слово [ключевое слово]"

"Создай описание продукта [продукт] длиной 150 слов, подчеркивающее [3-5 ключевых преимуществ]. Целевая аудитория: [детальное описание аудитории]. Тон: [профессиональный/дружелюбный/премиальный]"

"Разработай электронное письмо для повторного вовлечения клиентов, которые не совершали покупки более 3 месяцев. Включи персонализированное обращение, напоминание о ценности, специальное предложение и четкий призыв к действию"

Для работы с социальными сетями:

"Создай серию из 7 постов для [платформа] о [тема/продукт], каждый до 280 символов. Включи релевантные хэштеги и эмоджи. Стиль: [информативный/вдохновляющий/развлекательный]"

"Предложи 10 идей для создания вирусного контента о [продукт/услуга] для аудитории [демография]. Каждая идея должна включать ключевое сообщение, формат (видео, инфографика, опрос) и потенциал для вовлечения"

"Разработай стратегию контента для продвижения [продукт] в течение недели запуска. Включи типы контента для каждой платформы, ключевые сообщения и метрики успеха"

Для создания убедительных текстов с психологическими триггерами:

"Напиши текст для целевой страницы [продукт/услуга], используя принцип дефицита, социального доказательства и авторитета. Целевая аудитория: [аудитория]. Основное возражение, которое нужно преодолеть: [возражение]"

"Создай 3 варианта призыва к действию для кнопки в электронном письме, продвигающем [предложение]. Каждый вариант должен использовать разные психологические триггеры"

Тип контента Формула промпта Психологический триггер Заголовок статьи "Создай 5 заголовков для статьи о [тема], использующих формулу "Как [достичь желаемого результата] без [негативный опыт]" с фокусом на [ключевое преимущество]" Избегание боли + обещание результата Email-маркетинг "Напиши первый абзац email-рассылки о [предложение], начинающийся с вопроса, вызывающего любопытство, и создающего ощущение срочности" Любопытство + срочность Описание продукта "Создай описание продукта [продукт], подчеркивающее его эксклюзивность и ограниченную доступность. Включи 3 свидетельства довольных клиентов" Дефицит + социальное доказательство Landing page "Разработай вступительный раздел для целевой страницы [услуга], подчеркивающий проблему, которую решает услуга, с использованием статистики и экспертного мнения" Решение проблемы + авторитет

Для оптимизации контента под SEO:

"Оптимизируй следующий текст [текст] для SEO, используя ключевые слова [список ключевых слов] естественным образом. Включи H2 и H3 подзаголовки, маркированные списки и вопросы FAQ"

"Создай мета-описание для статьи о [тема] длиной до 155 символов, включающее ключевое слово [ключевое слово] и убедительный призыв к действию"

"Предложи 20 вариаций LSI-ключевых слов, связанных с [основное ключевое слово] для создания комплексной контент-стратегии"

Для создания персонализированного контента:

"Адаптируй следующее сообщение [сообщение] для 3 различных персон покупателей: [описание персоны 1], [описание персоны 2], [описание персоны 3]"

"Создай шаблон для персонализированного приветственного письма новым подписчикам, с местами для вставки информации на основе их предыдущего взаимодействия и интересов"

Эти маркетинговые промпты превращают GPT-4 в полноценного ассистента по контент-маркетингу, способного генерировать идеи, создавать целевой контент и оптимизировать существующие материалы. 🚀

Специализированные промпты для исследователей и аналитиков

Исследователи и аналитики сталкиваются с необходимостью обрабатывать большие объемы данных, формулировать гипотезы и представлять результаты в доступной форме. GPT-4 может существенно ускорить эти процессы при использовании специализированных промптов. 📊

Для формулирования исследовательских вопросов и гипотез:

"Предложи 5 исследовательских вопросов по теме [тема], подходящих для [метод исследования]. Для каждого вопроса сформулируй нулевую и альтернативную гипотезы"

"Разработай концептуальную модель для изучения взаимосвязи между [переменная 1] и [переменная 2] в контексте [область]. Включи возможные опосредующие и модерирующие переменные"

"Преобразуй общую тему исследования '[общая тема]' в 3 конкретных, измеримых и достижимых исследовательских вопроса, подходящих для [тип исследования]"

Для разработки методологии:

"Разработай план сбора данных для исследования [тема] методом [метод], включая размер выборки, стратегию отбора, инструменты измерения и процедуры"

"Предложи структуру эксперимента для тестирования гипотезы о влиянии [независимая переменная] на [зависимая переменная]. Опиши экспериментальные и контрольные группы, процедуры рандомизации и потенциальные смешивающие факторы"

"Создай план качественного исследования [тема] методом [метод]. Включи вопросы для интервью/фокус-групп, стратегию кодирования данных и меры обеспечения надежности результатов"

Для анализа данных и интерпретации результатов:

"Предложи план статистического анализа для данных [описание данных], включая проверку предпосылок, выбор подходящих статистических тестов и интерпретацию возможных результатов"

"Объясни, как интерпретировать следующие результаты [результаты статистических тестов] в контексте исследовательского вопроса: [вопрос]. Включи практическую значимость и ограничения"

"Создай структуру отчета о результатах исследования [тема], следуя формату [формат: научная статья/технический отчет/презентация]. Включи все необходимые разделы и рекомендации по содержанию каждого"

Для литературного обзора:

"Предложи структуру систематического обзора литературы по теме [тема]. Включи критерии включения/исключения, стратегию поиска и метод синтеза данных"

"Проанализируй следующие ключевые выводы из разных исследований [выводы] и предложи синтезированное заключение, выделяя сходства, различия и пробелы в знаниях"

"Создай матрицу для сравнения методологий и результатов 5 ключевых исследований по теме [тема], подчеркивая их сильные и слабые стороны"

Для визуализации и представления данных:

"Предложи 5 наиболее эффективных типов визуализации для представления [тип данных] с объяснением, почему каждый тип подходит для конкретной цели коммуникации"

"Создай структуру информационной панели для мониторинга [ключевые метрики]. Опиши каждый визуальный элемент, его назначение и оптимальный способ представления"

"Разработай план презентации результатов исследования для [целевая аудитория], включая ключевые слайды, визуальные элементы и сообщения"

Для междисциплинарных исследований:

"Предложи подходы к интеграции методов из [область 1] и [область 2] для изучения [тема]. Опиши потенциальные синергетические эффекты и методологические вызовы"

"Создай концептуальную карту взаимосвязей между ключевыми понятиями из [область 1] и [область 2] в контексте исследования [тема]"

Специализированные промпты для исследователей и аналитиков превращают GPT-4 в надежного ассистента, способного помочь на каждом этапе исследовательского процесса — от формулирования гипотез до интерпретации результатов и подготовки публикаций. Главный секрет успеха — детальное описание контекста исследования, четкая формулировка задачи и указание желаемого формата результата. Даже сложные аналитические задачи становятся доступнее при правильно сформулированном запросе.

