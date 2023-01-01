7 проверенных методов видеоанализа с нейросетями: готовые решения

Студенты и профессионалы, интересующиеся нейронными сетями и их применением в видеообработке Видеоданные захватили мир, и ежедневно генерируются петабайты видеоконтента. Анализировать этот поток вручную невозможно, а традиционные алгоритмы уже не справляются со сложностью современных задач. Нейронные сети произвели революцию в видеоаналитике, позволяя автоматизировать то, что раньше требовало часов ручной работы. От распознавания лиц до генерации синтетического контента — сегодня мы рассмотрим 7 проверенных методов анализа видео с помощью нейросетей и готовые решения, которые вы можете внедрить уже сейчас. 🚀

Нейросети для анализа видео: развитие технологий

История нейросетей для видеоанализа началась задолго до нынешнего бума. Первые попытки автоматизировать обработку видеоданных появились еще в 1980-х, но технологические ограничения не позволяли создавать по-настоящему эффективные системы. Настоящий прорыв произошел в 2012 году с появлением AlexNet — свёрточной нейронной сети, продемонстрировавшей превосходные результаты в распознавании изображений на соревновании ImageNet.

С тех пор архитектуры нейронных сетей для обработки видео прошли несколько ключевых этапов развития:

2D CNN для покадрового анализа (2012-2014) — обработка видео как последовательности отдельных кадров

— обработка видео как последовательности отдельных кадров 3D CNN (2014-2016) — учет временной составляющей с помощью трехмерных свёрточных слоев

— учет временной составляющей с помощью трехмерных свёрточных слоев Двухпоточные архитектуры (2016-2018) — параллельная обработка пространственной и временной информации

— параллельная обработка пространственной и временной информации Архитектуры с вниманием (2018-2020) — использование механизмов внимания для фокусировки на значимых областях

— использование механизмов внимания для фокусировки на значимых областях Трансформеры для видео (2020-настоящее время) — применение самовнимания для моделирования долгосрочных зависимостей

Современные нейросети для анализа видео выходят далеко за рамки простого распознавания объектов. Они способны отслеживать сложные действия, предсказывать будущие кадры, генерировать новый контент и даже понимать контекст происходящего на видео. 🧠

Год Архитектура Ключевые инновации Точность (Top-1 на Kinetics-400) 2014 C3D Первая 3D CNN для видео 56.1% 2016 Two-Stream I3D Комбинация RGB и оптического потока 71.6% 2018 Non-local Neural Networks Внедрение механизмов внимания 76.5% 2020 SlowFast Разделение на медленный и быстрый пути 79.8% 2021 TimeSformer Полностью трансформерная архитектура 82.4% 2023 VideoMAE v2 Маскированное автокодирование для видео 86.1%

Ключевым фактором, стимулирующим развитие нейросетей для видео, стали не только архитектурные инновации, но и появление мощных наборов данных. Kinetics-400/600/700, Something-Something, Moments in Time, Epic Kitchens — эти и другие датасеты предоставили миллионы размеченных видеофрагментов для обучения все более сложных моделей.

7 ключевых методов видеоанализа с помощью нейросетей

Современные системы видеоаналитики используют целый арсенал методов, основанных на нейронных сетях. Каждый из них решает специфические задачи и имеет свои сильные стороны. Рассмотрим семь наиболее эффективных подходов, которые активно применяются в индустрии.

Обнаружение и отслеживание объектов (Object Detection and Tracking) — выявление и прослеживание перемещения объектов в кадре с использованием таких архитектур как YOLO, SSD, Faster R-CNN и DeepSORT. Распознавание действий (Action Recognition) — классификация активностей и действий с помощью 3D CNN, двухпоточных сетей или трансформеров. Сегментация видео (Video Segmentation) — разделение видеокадров на семантически значимые области с применением U-Net, DeepLab и других архитектур. Оценка позы (Pose Estimation) — определение положения человеческого тела с помощью моделей OpenPose, HRNet, PoseNet. Предсказание следующих кадров (Future Frame Prediction) — генерация будущих кадров на основе предыдущих с использованием GAN и автокодировщиков. Распознавание аномалий (Anomaly Detection) — выявление необычного поведения или объектов с применением автокодировщиков и одноклассовой классификации. Анализ эмоций и мимики (Facial Expression Analysis) — определение эмоционального состояния людей по видео с использованием CNN и RNN.

Антон Логвинов, руководитель отдела видеоаналитики Мы внедряли систему распознавания аномального поведения в торговом центре. Классические методы видеоаналитики давали слишком много ложных срабатываний, что создавало избыточную нагрузку на службу безопасности. Решили применить комбинированный подход: сначала обнаруживали людей с помощью YOLOv5, затем отслеживали их перемещение с DeepSORT, а после анализировали поведение через 3D ResNet, обученную на наших данных. Первые две недели система работала в тестовом режиме, собирая нормальные паттерны поведения. К нашему удивлению, уже через месяц после полного внедрения система выявила организованную группу карманников. Их выдало нетипичное перемещение и необычное взаимодействие с посетителями. Количество краж сократилось на 78%, а ложных тревог стало меньше в 5 раз по сравнению с предыдущей системой.

Каждый из этих методов имеет свои технические особенности и требования к вычислительным ресурсам. Например, обнаружение объектов может работать в реальном времени даже на относительно скромном оборудовании, в то время как предсказание будущих кадров требует значительных вычислительных мощностей.

На практике редко используется только один метод. Обычно создается конвейер обработки видео, где несколько нейросетей работают последовательно или параллельно. Например, сначала обнаруживаются объекты, затем для каждого объекта определяется поза, распознается действие, и в конце выявляются аномалии в поведении. 📊

Распознавание объектов и лиц в потоковом видео

Распознавание объектов и лиц в видеопотоке — одна из наиболее востребованных задач видеоаналитики. В отличие от статичных изображений, видео добавляет временнóе измерение, что позволяет повысить точность распознавания за счет анализа последовательности кадров.

Современные системы распознавания объектов в видео используют несколько подходов:

Одноступенчатые детекторы (YOLO, SSD) — быстрые алгоритмы, способные работать в режиме реального времени даже на среднем оборудовании

— быстрые алгоритмы, способные работать в режиме реального времени даже на среднем оборудовании Двухступенчатые детекторы (Faster R-CNN, Mask R-CNN) — более точные, но требуют больше вычислительных ресурсов

— более точные, но требуют больше вычислительных ресурсов Трекеры (SORT, DeepSORT, ByteTrack) — алгоритмы, отслеживающие перемещение объектов между кадрами

Для распознавания лиц в потоковом видео используется многоэтапный конвейер:

Детекция лиц — обнаружение областей с лицами с помощью SSD, MTCNN или RetinaFace Выравнивание лиц — нормализация положения лица с помощью определения ключевых точек Извлечение признаков — генерация векторных представлений (эмбеддингов) лиц с помощью глубоких сетей (FaceNet, ArcFace, CosFace) Сопоставление — сравнение полученных эмбеддингов с базой данных известных лиц

Отдельного внимания заслуживает проблема обработки видео в реальном времени. При создании систем видеоаналитики приходится искать компромисс между точностью и скоростью. 🔄

Елена Соколова, технический директор Перед нами стояла задача создать систему контроля качества на производственной линии. Каждую минуту по конвейеру проходило до 100 деталей, и нужно было в режиме реального времени выявлять брак. Первоначально мы использовали Mask R-CNN — модель показывала отличные результаты на тестовых данных, но на линии не успевала обрабатывать поток. Решение нашли в архитектуре YOLOv5 с кастомными постобработчиками. Сначала обучили модель на классификацию "брак/не брак", но точность оказалась недостаточной — 91%. Тогда мы разбили категорию "брак" на 5 подтипов по характеру дефекта, и, как ни странно, это повысило общую точность до 97.8%. Оказалось, что разные типы дефектов имеют настолько характерные паттерны, что модель лучше улавливает их как отдельные классы. Сейчас система работает на промышленном GPU и обрабатывает до 150 деталей в минуту с задержкой не более 200 мс. Доля выявленного брака увеличилась на 34% по сравнению с предыдущим решением, основанным на традиционных методах компьютерного зрения.

Модель mAP (COCO) FPS (Tesla T4) Потребление памяти Оптимальное применение YOLOv8-nano 37.3% ~500 3.2 GB Мобильные устройства, встраиваемые системы YOLOv8-small 44.9% ~220 5.8 GB Edge-устройства, системы реального времени YOLOv8-medium 50.2% ~120 8.7 GB Локальные сервера, балансирующие системы YOLOv8-large 52.9% ~75 10.1 GB Серверные решения с требованиями по точности YOLOv8-xlarge 53.9% ~40 11.9 GB Высокоточные системы анализа Faster R-CNN 39.8% ~10 5.2 GB Офлайн-анализ с акцентом на точность Mask R-CNN 41.0% ~7 7.6 GB Задачи с сегментацией объектов

Для повышения производительности используются различные техники оптимизации:

Квантизация моделей — снижение точности весов до INT8 или даже INT4

— снижение точности весов до INT8 или даже INT4 Прореживание архитектур — удаление избыточных нейронов и фильтров

— удаление избыточных нейронов и фильтров Кэширование результатов — повторное использование вычислений для схожих кадров

— повторное использование вычислений для схожих кадров Обработка с пониженной частотой — анализ не каждого кадра, а через определенные интервалы

Современные системы распознавания также должны учитывать проблемы освещения, ракурса и частичных перекрытий объектов. Для этого применяются специальные техники аугментации данных при обучении моделей и постобработки результатов при их использовании.

Сегментация и классификация видеоконтента

Сегментация и классификация видеоконтента — методы, позволяющие не только определить, ЧТО находится в кадре, но и точно выделить ГДЕ этот объект расположен, вплоть до уровня пикселей. В отличие от обычного распознавания с ограничивающими рамками, сегментация создает точные маски объектов, что критически важно для многих приложений.

Видеосегментация имеет несколько ключевых направлений:

Семантическая сегментация — присвоение каждому пикселю видео определенного класса (дорога, автомобиль, пешеход)

— присвоение каждому пикселю видео определенного класса (дорога, автомобиль, пешеход) Сегментация экземпляров — выделение отдельных экземпляров объектов одного класса (каждый человек в толпе получает уникальную маску)

— выделение отдельных экземпляров объектов одного класса (каждый человек в толпе получает уникальную маску) Панорамная сегментация — комбинация семантической и сегментации экземпляров для полного понимания сцены

— комбинация семантической и сегментации экземпляров для полного понимания сцены Временная сегментация — разделение видео на логические сегменты или события

Для решения задач сегментации видео используются специализированные архитектуры нейросетей:

U-Net и его модификации — архитектура энкодер-декодер с пропускными соединениями

— архитектура энкодер-декодер с пропускными соединениями DeepLabv3+ — использование расширенных свёрток и ASPP (Atrous Spatial Pyramid Pooling)

— использование расширенных свёрток и ASPP (Atrous Spatial Pyramid Pooling) Mask R-CNN — расширение Faster R-CNN для сегментации экземпляров

— расширение Faster R-CNN для сегментации экземпляров STM (Space-Time Memory Network) — специализированные сети для видео с использованием памяти

Классификация видеоконтента в свою очередь решает задачу определения того, что происходит на видео в целом. Это может быть определение жанра фильма, типа действия в спортивном видео или категоризация видеоконтента для модерации. 🎬

Для классификации видео используются следующие подходы:

CNN+временное объединение — обработка каждого кадра с последующим агрегированием результатов 3D CNN — трехмерные свертки, учитывающие временную составляющую RNN/LSTM поверх CNN — рекуррентные сети для моделирования последовательностей Видеотрансформеры — современный подход с использованием механизмов внимания

Одно из интересных применений сегментации видео — выделение объектов для последующей обработки, например, для создания эффектов дополненной реальности или замены фона. Такие технологии активно используются в видеоконференциях, стриминговых платформах и социальных сетях.

Ключевые метрики оценки качества сегментации видео:

IoU (Intersection over Union) — отношение площади пересечения предсказанной и реальной масок к их объединению

— отношение площади пересечения предсказанной и реальной масок к их объединению F1-score — гармоническое среднее точности и полноты

— гармоническое среднее точности и полноты Boundary F-measure — оценка точности определения границ сегментов

— оценка точности определения границ сегментов Temporal stability — стабильность сегментации между последовательными кадрами

Для обучения моделей сегментации видео требуются специальные наборы данных с пиксельной разметкой, что делает их создание трудоемким. Популярные датасеты включают DAVIS, YouTube-VOS, Cityscapes-VPS и KITTI-STEP.

Готовые решения и инструменты для обработки видео

Разработка собственной нейросетевой системы видеоаналитики с нуля требует значительных ресурсов и экспертизы. К счастью, существует множество готовых решений и инструментов, которые можно использовать как компоненты для создания специализированных систем или как полноценные продукты. 🛠️

Рассмотрим наиболее популярные библиотеки и инструменты для видеоаналитики на базе нейросетей:

OpenCV — классическая библиотека компьютерного зрения с поддержкой нейросетей через DNN модуль

— классическая библиотека компьютерного зрения с поддержкой нейросетей через DNN модуль TensorFlow — полный стек для разработки и развертывания моделей глубокого обучения с TF.js для браузерных решений

— полный стек для разработки и развертывания моделей глубокого обучения с TF.js для браузерных решений PyTorch — гибкий фреймворк для исследований и прототипирования с динамическим вычислительным графом

— гибкий фреймворк для исследований и прототипирования с динамическим вычислительным графом Detectron2 — библиотека от FAIR для объектного обнаружения и сегментации

— библиотека от FAIR для объектного обнаружения и сегментации MMDetection — инструментарий для объектного обнаружения на основе PyTorch

— инструментарий для объектного обнаружения на основе PyTorch YOLO-NAS — оптимизированная для производительности реализация YOLO

— оптимизированная для производительности реализация YOLO MediaPipe — фреймворк от Google для создания мультимодальных конвейеров обработки

— фреймворк от Google для создания мультимодальных конвейеров обработки DeepStream SDK — оптимизированное решение от NVIDIA для видеоаналитики в реальном времени

— оптимизированное решение от NVIDIA для видеоаналитики в реальном времени OpenVINO — набор инструментов от Intel для оптимизации моделей и их выполнения на Intel CPU/GPU

Помимо открытых библиотек, существуют готовые облачные решения для видеоаналитики:

Сервис Ключевые возможности Модель ценообразования Особенности AWS Rekognition Video Распознавание лиц, объектов, модерация контента Pay-per-use Интеграция с AWS экосистемой Google Cloud Video Intelligence Аннотирование видео, детекция объектов, анализ содержимого Pay-per-minute Встроенная транскрипция речи Azure Video Analyzer Модерация, индексация, анализ движения Tier-based + usage Хорошая интеграция с IoT Clarifai Video Кастомные модели, детекция концептов, расширенный API Subscription + API calls Низкий порог входа для кастомизации Nvidia Metropolis Аналитика для умных городов, безопасности Enterprise licensing Оптимизирован для edge-устройств IBM Watson Media Анализ медиаконтента, поиск по видео Custom pricing Глубокая бизнес-аналитика

При выборе готового решения для видеоаналитики следует учитывать несколько факторов:

Требования к производительности — нужна ли работа в реальном времени или допустим пакетный анализ Среда выполнения — облако, локальный сервер, edge-устройство или гибридная архитектура Масштабируемость — возможность обработки растущего объема данных Поддержка аппаратного ускорения — использование GPU, TPU или специализированных чипов Возможность кастомизации — гибкость в настройке и доработке под конкретные задачи Стоимость и модель лицензирования — особенно для коммерческих проектов

Для быстрого старта рекомендуется обратить внимание на предобученные модели и наборы данных:

TensorFlow Hub и PyTorch Hub — каталоги предобученных моделей для различных задач

— каталоги предобученных моделей для различных задач Hugging Face — платформа для обмена моделями с простым API

— платформа для обмена моделями с простым API Roboflow — инструменты для создания и обучения моделей компьютерного зрения

— инструменты для создания и обучения моделей компьютерного зрения Ultralytics HUB — платформа для работы с моделями YOLO

Использование готовых решений позволяет значительно сократить время разработки и сосредоточиться на специфике конкретной задачи, а не на базовых компонентах системы видеоаналитики.

Нейросети навсегда изменили подход к анализу и обработке видео, предоставив инструменты, о которых раньше можно было только мечтать. От умных систем видеонаблюдения до креативных инструментов для создания контента — эти технологии продолжают стремительно развиваться. Владение методами видеоаналитики на основе нейросетей сегодня — не просто конкурентное преимущество, а необходимость для специалистов в области компьютерного зрения. Начните с готовых инструментов, постепенно наращивайте понимание алгоритмов и приступайте к созданию собственных решений. Технологический стек только ждет, когда вы примените его к уникальным задачам вашей отрасли.

