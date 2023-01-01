ООП в Python: 10 практических заданий для роста от новичка к pro

Python Скопировать код

class Request: def __init__(self, path, method="GET", headers=None, body=None): self.path = path self.method = method self.headers = headers or {} self.body = body self._parsed_params = None @property def params(self): if self._parsed_params is None: # Парсинг параметров из пути или тела if '?' in self.path: query_string = self.path.split('?')[1] params = {} for param in query_string.split('&'): key, value = param.split('=') params[key] = value self._parsed_params = params else: self._parsed_params = {} return self._parsed_params class Response: def __init__(self, content="", status_code=200, headers=None): self.content = content self.status_code = status_code self.headers = headers or {} def set_content(self, content): self.content = content return self def set_status(self, status_code): self.status_code = status_code return self def set_header(self, key, value): self.headers[key] = value return self def __str__(self): headers_str = "

".join(f"{k}: {v}" for k, v in self.headers.items()) return f"HTTP/1.1 {self.status_code}

{headers_str}



{self.content}" class Router: def __init__(self): self.routes = {} def add_route(self, path, handler, methods=None): methods = methods or ["GET"] for method in methods: key = (method, path) self.routes[key] = handler def get_handler(self, request): key = (request.method, request.path) return self.routes.get(key) class Application: def __init__(self): self.router = Router() self.middlewares = [] def add_middleware(self, middleware): self.middlewares.append(middleware) def handle_request(self, request): # Применение middlewares for middleware in self.middlewares: request = middleware(request) handler = self.router.get_handler(request) if handler: return handler(request) else: return Response("Not Found", 404) def route(self, path, methods=None): def decorator(handler): self.router.add_route(path, handler, methods) return handler return decorator