logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Python
arrow
Перейти

ООП в Python: 10 практических заданий для роста от новичка к pro

#Основы Python  #ООП в Python  #Классы и наследование  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Для кого эта статья:

  • Студенты и новички в программировании, интересующиеся Python и объектно-ориентированным программированием
  • Разработчики, желающие улучшить свои навыки в ООП и перейти на более высокий уровень программирования

  • Инструкторы и преподаватели, ищущие практические материалы для обучения ООП на Python

    Объектно-ориентированное программирование в Python — это мощный инструмент, который трансформирует код из хаотичного набора инструкций в организованную структуру. Многие разработчики застревают на теоретическом понимании ООП, не применяя его на практике. А ведь именно практические задания по ООП на Python раскрывают истинную силу этой парадигмы. Опыт показывает: программист, освоивший ООП до уровня автоматизма, решает сложные задачи в 3-4 раза быстрее коллег, работающих в процедурном стиле. Готовы преобразить свой подход к программированию? 🚀

Концепция ООП в Python: основные практические задания

Объектно-ориентированное программирование — это не теоретическая концепция, а практический инструмент. В Python ООП реализуется элегантно и интуитивно, но без практики эти знания остаются лишь абстракцией. Ключевые концепции ООП — инкапсуляция, наследование и полиморфизм — требуют регулярных упражнений для их полного усвоения.

Михаил Светлов, технический директор образовательной платформы:

Однажды я столкнулся с задачей обучения команды джуниор-разработчиков основам ООП. Классические лекции давали минимальный эффект — студенты кивали, но код писали процедурно. Тогда я разработал серию практических заданий, начиная с создания простейшего класса "Книга" с методами для учёта страниц и оценки скорости чтения. Через неделю практики 80% команды начали самостоятельно проектировать небольшие системы классов, а через месяц мы успешно внедрили компонентную архитектуру в проект. Ключом стала именно регулярная практика с постепенным усложнением заданий.

Давайте начнем с базовых практических заданий, которые помогут освоить фундаментальные концепции ООП в Python:

Задание Концепция ООП Уровень сложности Ключевые навыки
Создание класса "Калькулятор" с базовыми арифметическими операциями Инкапсуляция Начальный Определение методов, создание объектов
Разработка системы учета библиотеки с классами "Книга", "Автор", "Читатель" Композиция Начальный+ Связи между объектами, атрибуты класса
Создание класса для парсинга CSV-файлов с возможностью фильтрации Инкапсуляция, итераторы Средний Специальные методы, работа с файлами

Основное практическое задание для новичков: создайте класс BankAccount, который будет отслеживать баланс счета, позволять вносить и снимать средства, а также предоставлять информацию о транзакциях. 💰

Python
Скопировать код
class BankAccount:
def __init__(self, owner, balance=0):
self.owner = owner
self.balance = balance
self.transactions = []

def deposit(self, amount):
self.balance += amount
self.transactions.append(f"Внесено: {amount}")
return self.balance

def withdraw(self, amount):
if amount > self.balance:
return "Недостаточно средств"
self.balance -= amount
self.transactions.append(f"Снято: {amount}")
return self.balance

def get_balance(self):
return f"Баланс счета {self.owner}: {self.balance}"

def get_transactions(self):
return self.transactions

Практические задания с этим классом:

  1. Создайте несколько экземпляров класса для разных владельцев
  2. Реализуйте метод перевода средств между счетами
  3. Добавьте функционал начисления процентов по счету
  4. Расширьте класс системой уведомлений о крупных транзакциях

Эти упражнения закладывают фундамент понимания объектно-ориентированного подхода, заставляя мыслить в категориях объектов и их взаимодействий, а не последовательностей операций. 🧠

Пошаговый план для смены профессии

Классы и объекты: базовые практические упражнения

Классы и объекты — фундамент объектно-ориентированного программирования. Практические задания по ООП на Python должны начинаться именно с них. Понимание того, как создавать классы, инициализировать объекты и использовать их методы — первый шаг к мастерству ООП.

Рассмотрим несколько базовых практических упражнений, которые помогут укрепить понимание классов и объектов в Python:

Упражнение 1: Класс "Товар"

Создайте класс Product, который содержит информацию о товаре: название, цена, количество на складе. Реализуйте методы для изменения количества и получения общей стоимости товаров.

Python
Скопировать код
class Product:
def __init__(self, name, price, quantity):
self.name = name
self.price = price
self.quantity = quantity

def update_quantity(self, new_quantity):
self.quantity = new_quantity
return self.quantity

def calculate_total(self):
return self.price * self.quantity

def product_info(self):
return f"{self.name}: ${self.price}, in stock: {self.quantity}"

Задачи для практики:

  • Создайте несколько товаров и рассчитайте общую стоимость инвентаря
  • Добавьте метод для применения скидки к товару
  • Реализуйте функцию поиска самого дорогого товара из списка объектов Product

Упражнение 2: Класс "Геометрическая фигура"

Создайте класс Shape с методами для расчета площади и периметра. Затем реализуйте несколько конкретных фигур.

Python
Скопировать код
class Rectangle:
def __init__(self, width, height):
self.width = width
self.height = height

def area(self):
return self.width * self.height

def perimeter(self):
return 2 * (self.width + self.height)

def scale(self, factor):
self.width *= factor
self.height *= factor

Задачи для практики:

  • Создайте классы для других геометрических фигур (круг, треугольник)
  • Реализуйте метод, который проверяет, может ли одна фигура поместиться внутри другой
  • Добавьте функционал для масштабирования фигуры

Упражнение 3: Класс "Студент"

Разработайте класс Student, который хранит информацию о студенте: имя, список курсов и оценки. Реализуйте методы для расчета среднего балла и добавления новых курсов.

Python
Скопировать код
class Student:
def __init__(self, name):
self.name = name
self.courses = {} # курс: оценка

def add_course(self, course, grade=None):
self.courses[course] = grade

def average_grade(self):
grades = [g for g in self.courses.values() if g is not None]
return sum(grades) / len(grades) if grades else 0

def complete_course(self, course, grade):
if course in self.courses:
self.courses[course] = grade

Практические задачи для этого класса:

  • Создайте группу студентов и найдите студента с лучшей успеваемостью
  • Добавьте метод для вывода информации о незавершенных курсах
  • Реализуйте функцию, которая формирует список отличников

При выполнении этих заданий фокусируйтесь не только на технической реализации, но и на логической структуре классов. Хорошо спроектированный класс должен быть интуитивно понятным, с четко определенной ответственностью и минимальными зависимостями. 📊

Практические задания по ООП на Python на этом уровне закладывают критически важный фундамент. Без твердого понимания базовых принципов работы с классами и объектами невозможно двигаться дальше к более сложным концепциям вроде наследования и полиморфизма.

Наследование и полиморфизм: задания среднего уровня

Наследование и полиморфизм — ключевые механизмы ООП, позволяющие создавать гибкие и расширяемые программные системы. Практические задания по ООП на Python на этом уровне требуют уже более глубокого понимания связей между классами.

Практическое задание: Система учёта транспортных средств

Создайте базовый класс Vehicle и несколько дочерних классов, демонстрирующих наследование и полиморфизм.

Python
Скопировать код
class Vehicle:
def __init__(self, make, model, year):
self.make = make
self.model = model
self.year = year
self.fuel = 0
self.mileage = 0

def refuel(self, amount):
self.fuel += amount

def drive(self, distance):
pass # Будет реализовано в дочерних классах

def get_info(self):
return f"{self.year} {self.make} {self.model}, Пробег: {self.mileage} км"

class Car(Vehicle):
def __init__(self, make, model, year, fuel_efficiency):
super().__init__(make, model, year)
self.fuel_efficiency = fuel_efficiency # км/л

def drive(self, distance):
required_fuel = distance / self.fuel_efficiency
if self.fuel >= required_fuel:
self.fuel -= required_fuel
self.mileage += distance
return f"Проехали {distance} км"
else:
return "Недостаточно топлива"

class ElectricCar(Vehicle):
def __init__(self, make, model, year, battery_capacity):
super().__init__(make, model, year)
self.battery_capacity = battery_capacity # кВт·ч
self.charge = 0

def refuel(self, amount): # Переопределение метода
self.charge = min(100, self.charge + amount)
return f"Заряд батареи: {self.charge}%"

def drive(self, distance):
consumption = distance / (self.battery_capacity * 5) # Примерный расчет
if consumption <= self.charge:
self.charge -= consumption
self.mileage += distance
return f"Проехали {distance} км, осталось заряда: {self.charge:.1f}%"
else:
return "Недостаточно заряда"

Практические задания с этими классами:

  1. Создайте класс Motorcycle, наследующий от Vehicle
  2. Реализуйте класс HybridCar, сочетающий свойства Car и ElectricCar
  3. Создайте класс Fleet, управляющий коллекцией транспортных средств
  4. Добавьте метод для расчета общих затрат на топливо для всех автомобилей в парке

Задание: Банковская система с разными типами счетов

Тип счета Особенности Примеры реализации
Базовый счет Простое хранение и снятие средств Класс с методами deposit() и withdraw()
Сберегательный счет Ежемесячное начисление процентов Наследование + метод add_interest()
Кредитный счет Возможность уходить в минус, начисление процентов на задолженность Переопределение метода withdraw() с новой логикой
Инвестиционный счет Различные инструменты инвестирования с разными рисками Композиция с классами различных инвестиционных инструментов
Python
Скопировать код
class Account:
def __init__(self, owner, balance=0):
self.owner = owner
self.balance = balance
self.transactions = []

def deposit(self, amount):
self.balance += amount
self.transactions.append(("deposit", amount))
return self.balance

def withdraw(self, amount):
if amount > self.balance:
return False
self.balance -= amount
self.transactions.append(("withdraw", amount))
return True

def get_balance(self):
return self.balance

class SavingsAccount(Account):
def __init__(self, owner, balance=0, interest_rate=0.01):
super().__init__(owner, balance)
self.interest_rate = interest_rate

def add_interest(self):
interest = self.balance * self.interest_rate
self.deposit(interest)
self.transactions.append(("interest", interest))
return interest

class CheckingAccount(Account):
def __init__(self, owner, balance=0, transaction_limit=1000):
super().__init__(owner, balance)
self.transaction_limit = transaction_limit

def withdraw(self, amount):
if amount > self.transaction_limit:
return False
return super().withdraw(amount)

Задания для практики:

  • Создайте класс CreditAccount с лимитом кредита и процентной ставкой по задолженности
  • Реализуйте класс Bank, который управляет всеми счетами клиента
  • Добавьте функционал для перевода средств между разными типами счетов
  • Реализуйте систему учета комиссий за определенные операции

Наследование позволяет выстраивать иерархии классов, а полиморфизм обеспечивает единообразный интерфейс для разных типов объектов. Эти концепции критически важны для создания гибких систем, которые можно легко масштабировать и модифицировать. 🔄

При выполнении этих заданий обратите внимание на правильное использование метода super() для вызова методов родительского класса и на продуманное переопределение методов в дочерних классах. Полиморфизм проявляется, когда вы можете работать с объектами разных классов через общий интерфейс базового класса.

Анна Дмитриева, руководитель отдела разработки:

В нашей команде был случай, когда джуниор-разработчик пытался создать управление разными типами платежей в финтех-приложении без использования наследования. Он реализовал десятки условных операторов в одной функции, проверяющих тип платежа. Когда добавили новый тип платежа, всё развалилось. Мы провели рефакторинг, создав базовый класс Payment с методом process(), который каждый дочерний класс (CreditCardPayment, BankTransfer и т.д.) реализовывал по-своему. Код сократился на 60%, а добавление нового типа платежа теперь занимает 15 минут вместо дня отладки. Этот кейс я использую как наглядную демонстрацию силы полиморфизма.

Инкапсуляция и атрибуты: интенсивные практикумы

Инкапсуляция — краеугольный камень объектно-ориентированного программирования, позволяющий скрывать внутреннюю реализацию класса и предоставлять контролируемый доступ к его состоянию. В Python инкапсуляция реализуется с помощью соглашений об именовании и свойств (properties). Практические задания по ООП на Python должны уделять особое внимание этому аспекту.

Задание: Создание защищённой системы учёта данных

Разработайте класс User с защищёнными атрибутами и контролируемым доступом через свойства.

Python
Скопировать код
class User:
def __init__(self, username, email, password):
self._username = username # защищённый атрибут
self._email = email # защищённый атрибут
self.__password = password # приватный атрибут
self._login_attempts = 0

@property
def username(self):
return self._username

@username.setter
def username(self, value):
if len(value) < 3:
raise ValueError("Имя пользователя должно содержать минимум 3 символа")
self._username = value

@property
def email(self):
return self._email

@email.setter
def email(self, value):
if '@' not in value:
raise ValueError("Некорректный адрес электронной почты")
self._email = value

def verify_password(self, password_attempt):
if password_attempt == self.__password:
self._login_attempts = 0
return True
else:
self._login_attempts += 1
return False

def reset_password(self, old_password, new_password):
if self.verify_password(old_password):
self.__password = new_password
return True
return False

@property
def is_locked(self):
return self._login_attempts >= 3

def unlock(self, admin_code):
if admin_code == "admin123": # Упрощенно для примера
self._login_attempts = 0
return True
return False

Практические задания с этим классом:

  • Реализуйте класс AdminUser, наследующийся от User, с дополнительными привилегиями
  • Создайте систему для отслеживания попыток взлома аккаунта
  • Добавьте механизм временной блокировки аккаунта после нескольких неудачных попыток входа
  • Разработайте класс UserDatabase для управления коллекцией пользователей с безопасным хранением данных

Задание: Симуляция банкомата с защитой от несанкционированного доступа

Python
Скопировать код
class ATM:
def __init__(self, bank_name, location):
self._bank_name = bank_name
self._location = location
self.__available_cash = 100000 # Приватный атрибут
self.__daily_withdrawal_limit = 2000
self.__transactions = []

@property
def bank_info(self):
return f"{self._bank_name} ATM at {self._location}"

def check_balance(self, card, pin):
if self.__authenticate(card, pin):
return card.get_balance()
return "Ошибка аутентификации"

def withdraw(self, card, pin, amount):
if not self.__authenticate(card, pin):
return "Ошибка аутентификации"

if amount > self.__daily_withdrawal_limit:
return f"Превышен дневной лимит снятия ({self.__daily_withdrawal_limit})"

if amount > self.__available_cash:
return "В банкомате недостаточно наличных"

if card.withdraw(amount):
self.__available_cash -= amount
self.__log_transaction(card.number, "withdraw", amount)
return f"Выдано: {amount}"
else:
return "Недостаточно средств на счете"

def deposit(self, card, pin, amount):
if not self.__authenticate(card, pin):
return "Ошибка аутентификации"

card.deposit(amount)
self.__available_cash += amount
self.__log_transaction(card.number, "deposit", amount)
return f"Внесено на счет: {amount}"

def __authenticate(self, card, pin):
# Приватный метод для проверки подлинности
return card.verify_pin(pin)

def __log_transaction(self, card_number, transaction_type, amount):
# Приватный метод для логирования транзакций
import datetime
timestamp = datetime.datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")
transaction = {
"timestamp": timestamp,
"card": card_number[-4:], # Только последние 4 цифры для безопасности
"type": transaction_type,
"amount": amount
}
self.__transactions.append(transaction)

def get_transaction_history(self, admin_key):
# Только для обслуживающего персонала
if admin_key != "secret_admin_key":
return "Доступ запрещен"
return self.__transactions

def refill(self, admin_key, amount):
if admin_key != "secret_admin_key":
return "Доступ запрещен"
self.__available_cash += amount
return f"Банкомат пополнен на {amount}"

Задачи для практики:

  1. Создайте класс BankCard с защищёнными данными и методом проверки PIN-кода
  2. Реализуйте механизм блокировки карты после трёх неудачных попыток ввода PIN
  3. Добавьте систему мониторинга подозрительных транзакций
  4. Разработайте класс ATMNetwork для управления сетью банкоматов

Дополнительные практические задания по инкапсуляции:

  1. Создайте класс для управления паролями, который хранит их в зашифрованном виде
  2. Разработайте систему для работы с конфиденциальными медицинскими данными
  3. Реализуйте класс для безопасного хранения и передачи платежной информации
  4. Создайте класс-обертку для работы с API, который скрывает ключи доступа

Инкапсуляция — это не только технический механизм, но и принцип проектирования, который делает код более надежным и предсказуемым. Правильное использование инкапсуляции значительно снижает вероятность ошибок и упрощает дальнейшую поддержку кода. 🔒

При работе с инкапсуляцией в Python важно помнить, что:

  • Атрибуты с одним подчеркиванием (_attribute) считаются защищенными по соглашению
  • Атрибуты с двумя подчеркиваниями (__attribute) подвергаются "искажению имени" (name mangling)
  • Свойства (properties) предоставляют контролируемый доступ к атрибутам
  • Декораторы @property, @attribute.setter и @attribute.deleter позволяют элегантно реализовать геттеры и сеттеры

Продвинутые практические задания по ООП на Python

Продвинутые практические задания по ООП на Python требуют комплексного применения всех принципов объектно-ориентированного программирования. Они моделируют реальные системы и подготавливают разработчика к решению сложных задач в промышленной разработке. 🚀

Задание: Реализация шаблонов проектирования

Шаблоны проектирования — это проверенные временем решения типичных проблем проектирования программного обеспечения. Практические задания в этой области помогают развить архитектурное мышление.

Python
Скопировать код
# Реализация шаблона Singleton
class DatabaseConnection:
_instance = None

def __new__(cls, *args, **kwargs):
if cls._instance is None:
cls._instance = super().__new__(cls)
return cls._instance

def __init__(self, connection_string=None):
# Инициализация происходит только при первом создании
if not hasattr(self, 'initialized'):
self.connection_string = connection_string
self.connection_pool = []
self.initialized = True

def connect(self):
print(f"Connecting to database using {self.connection_string}")
# Реальная логика подключения
return True

def execute_query(self, query):
print(f"Executing query: {query}")
# Реальная логика выполнения запроса
return ["result1", "result2"]

# Реализация шаблона Factory
class LoggerFactory:
@staticmethod
def create_logger(logger_type):
if logger_type == "file":
return FileLogger()
elif logger_type == "database":
return DatabaseLogger()
elif logger_type == "console":
return ConsoleLogger()
else:
raise ValueError(f"Unknown logger type: {logger_type}")

class Logger:
def log(self, message):
raise NotImplementedError()

class FileLogger(Logger):
def __init__(self, filename="app.log"):
self.filename = filename

def log(self, message):
print(f"Writing to file {self.filename}: {message}")

class DatabaseLogger(Logger):
def __init__(self):
self.db = DatabaseConnection("log_db_connection")

def log(self, message):
self.db.execute_query(f"INSERT INTO logs VALUES ('{message}')")

class ConsoleLogger(Logger):
def log(self, message):
print(f"LOG: {message}")

Задания для практики:

  • Реализуйте шаблон "Наблюдатель" (Observer) для системы уведомлений
  • Создайте систему плагинов, используя шаблон "Стратегия"
  • Разработайте кэширующий механизм с применением шаблона "Декоратор"
  • Реализуйте шаблон "Команда" для системы управления историей операций

Задание: Разработка фреймворка для тестирования

Создайте простой фреймворк для юнит-тестирования, используя принципы ООП.

Python
Скопировать код
class TestCase:
def __init__(self, name):
self.name = name
self.setup_called = False
self.teardown_called = False

def setUp(self):
self.setup_called = True

def tearDown(self):
self.teardown_called = True

def run(self, result):
result.test_started(self)
self.setUp()
try:
method = getattr(self, self.name)
method()
except Exception as e:
result.test_failed(self, e)
else:
result.test_passed(self)
finally:
self.tearDown()

class TestResult:
def __init__(self):
self.runs = 0
self.failures = 0
self.errors = []

def test_started(self, test):
self.runs += 1

def test_failed(self, test, error):
self.failures += 1
self.errors.append((test, error))

def test_passed(self, test):
pass

def summary(self):
return f"Run: {self.runs}, Failed: {self.failures}"

class TestSuite:
def __init__(self):
self.tests = []

def add(self, test):
self.tests.append(test)

def run(self, result):
for test in self.tests:
test.run(result)

# Пример использования
class SampleTest(TestCase):
def test_addition(self):
self.assertEqual(1 + 1, 2)

def test_subtraction(self):
self.assertEqual(5 – 3, 2)

def assertEqual(self, a, b):
if a != b:
raise AssertionError(f"{a} != {b}")

Задания для практики:

  1. Добавьте поддержку различных типов утверждений (assertEqual, assertIn и т.д.)
  2. Реализуйте функционал пропуска тестов (skip) и условного выполнения
  3. Добавьте механизм для измерения времени выполнения тестов
  4. Реализуйте форматированный вывод результатов тестирования

Задание: Создание мини-фреймворка для веб-приложения

Компонент Ответственность Ключевые концепции ООП
Router Маршрутизация URL к обработчикам Инкапсуляция, композиция
Request Обработка входящего HTTP-запроса Инкапсуляция, свойства
Response Формирование HTTP-ответа Инкапсуляция, полиморфизм
Middleware Промежуточные обработчики запросов Наследование, декораторы
View Логика обработки запросов Наследование, полиморфизм
Python
Скопировать код
class Request:
def __init__(self, path, method="GET", headers=None, body=None):
self.path = path
self.method = method
self.headers = headers or {}
self.body = body
self._parsed_params = None

@property
def params(self):
if self._parsed_params is None:
# Парсинг параметров из пути или тела
if '?' in self.path:
query_string = self.path.split('?')[1]
params = {}
for param in query_string.split('&'):
key, value = param.split('=')
params[key] = value
self._parsed_params = params
else:
self._parsed_params = {}
return self._parsed_params

class Response:
def __init__(self, content="", status_code=200, headers=None):
self.content = content
self.status_code = status_code
self.headers = headers or {}

def set_content(self, content):
self.content = content
return self

def set_status(self, status_code):
self.status_code = status_code
return self

def set_header(self, key, value):
self.headers[key] = value
return self

def __str__(self):
headers_str = "\n".join(f"{k}: {v}" for k, v in self.headers.items())
return f"HTTP/1.1 {self.status_code}\n{headers_str}\n\n{self.content}"

class Router:
def __init__(self):
self.routes = {}

def add_route(self, path, handler, methods=None):
methods = methods or ["GET"]
for method in methods:
key = (method, path)
self.routes[key] = handler

def get_handler(self, request):
key = (request.method, request.path)
return self.routes.get(key)

class Application:
def __init__(self):
self.router = Router()
self.middlewares = []

def add_middleware(self, middleware):
self.middlewares.append(middleware)

def handle_request(self, request):
# Применение middlewares
for middleware in self.middlewares:
request = middleware(request)

handler = self.router.get_handler(request)
if handler:
return handler(request)
else:
return Response("Not Found", 404)

def route(self, path, methods=None):
def decorator(handler):
self.router.add_route(path, handler, methods)
return handler
return decorator

Задания для практики:

  • Добавьте поддержку шаблонизатора для генерации HTML
  • Реализуйте простую ORM для работы с базой данных
  • Добавьте систему аутентификации и авторизации
  • Реализуйте механизм для обработки статических файлов

Эти продвинутые практические задания по ООП на Python помогут вам не просто освоить синтаксические конструкции языка, но и научиться мыслить объектно-ориентированными абстракциями. Это ключевой навык для проектирования масштабируемых и поддерживаемых программных систем. 💻

Работа над такими заданиями требует не только хорошего понимания технических аспектов ООП, но и развития архитектурного мышления — умения видеть систему как совокупность взаимодействующих компонентов с четко определенными ответственностями.

Освоение ООП в Python через практические задания — это не просто изучение синтаксиса, а формирование нового образа мышления. Выполняя упражнения различной сложности, вы постепенно переходите от механического написания кода к осознанному проектированию систем. Вместо борьбы с сотнями строк запутанного процедурного кода вы научитесь создавать элегантные структуры классов, где каждый компонент выполняет чётко определённую функцию. Именно в этом и заключается сила объектно-ориентированного программирования — способность укротить сложность через абстракцию и инкапсуляцию.

Читайте также

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Что такое объектно-ориентированное программирование (ООП)?
1 / 5

Семён Козлов

инженер автоматизации

Свежие материалы
Видео уроки по искусственному интеллекту
6 сентября 2024
Как скачать и установить Python на телефон или планшет
6 сентября 2024
Обзор популярных курсов по программированию: C, Python, Java и другие
6 сентября 2024

Загрузка...