Топ 10 Python-библиотек для научных вычислений: что выбрать

Для кого эта статья:

Исследователи и научные работники, использующие Python для вычислений

Студенты и обучающиеся, интересующиеся программированием на Python и его применением в науке

Профессионалы в области data science и смежных дисциплин, ищущие ресурсы для оптимизации научных вычислений Python стал золотым стандартом для научных вычислений, превратившись из языка для веб-разработки в мощный инструмент исследователей. Библиотеки экосистемы Python превращают несколько строк кода в сложнейшие расчеты, что прежде требовало месяцев программирования с нуля. Знание правильных инструментов — это половина успеха в научных вычислениях. Давайте исследуем 10 мощнейших библиотек, которые изменили правила игры для всего научного сообщества. 🚀

10 лучших Python-библиотек для научных исследований

Научные вычисления требуют специализированных инструментов, и Python предоставляет богатую экосистему библиотек, позволяющих исследователям эффективно решать широкий спектр задач. Рассмотрим десятку лучших библиотек, которые формируют основу современных научных исследований. 📊

Александр Воронов, руководитель data science проектов Когда я начинал работать над проектом анализа геномных последовательностей, время вычислений было критическим фактором. Мы работали с огромными массивами данных — миллионами нуклеотидных последовательностей. Изначально наш скрипт на чистом Python обрабатывал один геном почти сутки. После перехода на NumPy для векторизованных операций и SciPy для оптимизированных алгоритмов мы сократили время до 40 минут! Добавление Pandas для структурированного хранения и манипуляций с данными позволило нам реорганизовать весь процесс обработки. В результате мы смогли проанализировать не десятки, а сотни геномов за тот же срок. Оптимизация кода с правильными библиотеками — это как заменить пешую прогулку полетом на реактивном самолете.

Ниже представлен обзор ключевых библиотек, которые образуют фундамент научных вычислений в Python:

Библиотека Основное назначение Отличительные особенности NumPy Работа с многомерными массивами Высокопроизводительные векторизованные операции SciPy Научные алгоритмы и вычисления Обширные математические функции и специализированные модули Pandas Манипуляция и анализ структурированных данных Интуитивные структуры данных DataFrame и Series Matplotlib Базовая визуализация данных Высокая настраиваемость, публикационное качество графиков Seaborn Статистическая визуализация Эстетичные графики с меньшим количеством кода Plotly Интерактивная визуализация Динамические, веб-ориентированные визуализации Scikit-learn Классическое машинное обучение Единый API для различных алгоритмов машинного обучения TensorFlow Глубокое обучение Распределенные вычисления, производственное развертывание PyTorch Глубокое обучение, исследования Динамические вычислительные графы, прозрачность SymPy Символьные вычисления Аналитическое решение уравнений и математических выражений

Основные библиотеки: NumPy, SciPy и Pandas в сравнении

NumPy, SciPy и Pandas формируют "святую троицу" научных вычислений в Python, каждая со своими уникальными сильными сторонами и применениями. Понимание различий между ними критически важно для эффективного научного программирования. 🧮

NumPy — фундамент всей научной экосистемы Python. Его основная сила заключается в эффективной реализации многомерных массивов и векторизованных операций:

Реализует быстрые числовые вычисления с использованием оптимизированного C-кода

Предоставляет функциональность для линейной алгебры, Фурье-преобразований и генерации случайных чисел

Использует векторизацию для значительного ускорения операций по сравнению с нативным Python

Пример векторизованных вычислений с NumPy:

Python Скопировать код import numpy as np # Создание большого массива arr = np.random.randn(1000000) # Быстрое вычисление среднего значения mean = np.mean(arr) # намного быстрее, чем sum(arr)/len(arr) # Эффективные математические операции result = np.sin(arr) + np.cos(arr)

SciPy расширяет возможности NumPy, добавляя специализированные алгоритмы для научных задач:

Предоставляет модули для интегрирования, оптимизации, обработки сигналов, линейной алгебры

Включает специализированные функции для статистики, интерполяции и обработки изображений

Реализует численные методы высокого порядка точности

Пример решения дифференциального уравнения с SciPy:

Python Скопировать код from scipy.integrate import solve_ivp import numpy as np # Определение системы дифференциальных уравнений def lorentz_system(t, xyz): x, y, z = xyz dx_dt = 10 * (y – x) dy_dt = x * (28 – z) – y dz_dt = x * y – (8/3) * z return [dx_dt, dy_dt, dz_dt] # Начальные условия initial = [1\.0, 1.0, 1.0] # Решение системы solution = solve_ivp(lorentz_system, [0, 50], initial, dense_output=True, max_step=0.01)

Pandas фокусируется на структурах данных и операциях для анализа табличных данных:

Предоставляет структуры DataFrame и Series для работы с гетерогенными данными

Оптимизирован для очистки, обработки и анализа структурированных данных

Включает инструменты для чтения/записи данных из разных форматов (CSV, Excel, SQL и др.)

Обеспечивает мощные функции для группировки, агрегации и трансформации данных

Пример анализа данных с Pandas:

Python Скопировать код import pandas as pd # Загрузка данных df = pd.read_csv('data.csv') # Базовая статистика summary = df.describe() # Группировка и агрегация grouped = df.groupby('category').agg({ 'value': ['mean', 'std', 'count'], 'date': 'max' }) # Временные ряды time_series = df.set_index('date')['value'].resample('M').mean()

Сравнение этих трех библиотек показывает их взаимодополняющую природу:

Характеристика NumPy SciPy Pandas Основной фокус Многомерные массивы Научные алгоритмы Табличные данные Типы данных Однородные (все элементы одного типа) Специализированные научные структуры Гетерогенные (разные типы в одной таблице) Производительность Очень высокая для числовых операций Высокая для специализированных алгоритмов Высокая для табличных операций, но медленнее NumPy Типичные задачи Базовые математические операции Численные методы, оптимизация Анализ данных, очистка, агрегация Зависимости Независимая Зависит от NumPy Зависит от NumPy

Оптимальный рабочий процесс обычно включает все три библиотеки: использование Pandas для загрузки и подготовки данных, NumPy для эффективных вычислений и SciPy для сложных научных алгоритмов. Интеграция между этими инструментами бесшовная, что позволяет переходить от одной библиотеки к другой без лишних преобразований. 🔄

Визуализация данных: Matplotlib, Seaborn и Plotly

Визуализация — ключевой элемент научных исследований, позволяющий извлечь смысл из сложных данных и эффективно представить результаты. Python предлагает три основные библиотеки визуализации, каждая со своими сильными сторонами. 📈

Matplotlib — фундаментальная библиотека визуализации с непревзойденной гибкостью:

Обеспечивает детальный контроль над каждым аспектом визуализации

Генерирует графики публикационного качества для научных статей

Поддерживает широкий спектр типов графиков: от простых линейных до сложных 3D-поверхностей

Предлагает два API: простой (pyplot) и объектно-ориентированный

Пример создания графика с Matplotlib:

Python Скопировать код import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np # Генерация данных x = np.linspace(0, 10, 100) y1 = np.sin(x) y2 = np.cos(x) # Создание графика plt.figure(figsize=(10, 6)) plt.plot(x, y1, 'b-', label='sin(x)') plt.plot(x, y2, 'r--', label='cos(x)') plt.xlabel('X-axis') plt.ylabel('Y-axis') plt.title('Trigonometric Functions') plt.legend() plt.grid(True) plt.tight_layout() plt.savefig('trig_functions.png', dpi=300) plt.show()

Seaborn строится поверх Matplotlib, предлагая более высокоуровневый интерфейс и статистически ориентированные графики:

Обеспечивает эстетически приятные графики с минимальным кодом

Интегрируется с Pandas для удобной визуализации DataFrame

Специализируется на статистических визуализациях: распределения, регрессии, корреляции

Предлагает готовые темы для единообразного оформления

Пример статистической визуализации с Seaborn:

Python Скопировать код import seaborn as sns import matplotlib.pyplot as plt import pandas as pd import numpy as np # Создание синтетических данных data = pd.DataFrame({ 'x': np.random.normal(0, 1, 1000), 'y': np.random.normal(0, 1, 1000), 'category': np.random.choice(['A', 'B', 'C'], 1000) }) # Создание статистического графика plt.figure(figsize=(12, 10)) # Распределение переменной с разбивкой по категориям plt.subplot(2, 2, 1) sns.violinplot(x='category', y='x', data=data) plt.title('Distribution by Category') # Совместное распределение двух переменных plt.subplot(2, 2, 2) sns.jointplot(x='x', y='y', data=data, kind='hex', height=8) plt.title('Joint Distribution') # Матрица корреляций plt.subplot(2, 2, 3) sns.heatmap(data[['x', 'y']].corr(), annot=True, cmap='coolwarm') plt.title('Correlation Matrix') # Попарные графики plt.subplot(2, 2, 4) sns.scatterplot(x='x', y='y', hue='category', data=data) plt.title('Scatter by Category') plt.tight_layout() plt.show()

Plotly фокусируется на интерактивных визуализациях, особенно полезных для исследований и дашбордов:

Создает интерактивные графики с масштабированием, наведением и выбором данных

Поддерживает веб-экспорт и интеграцию в Jupyter notebooks, HTML и дашборды

Предлагает продвинутые 3D-визуализации и карты

Имеет высокоуровневый интерфейс через Plotly Express и низкоуровневый через graph_objects

Пример интерактивной визуализации с Plotly:

Python Скопировать код import plotly.express as px import pandas as pd import numpy as np # Генерация данных для 3D-визуализации n = 100 x = np.linspace(-5, 5, n) y = np.linspace(-5, 5, n) X, Y = np.meshgrid(x, y) Z = np.sin(np.sqrt(X**2 + Y**2)) # Преобразование в формат для Plotly df = pd.DataFrame({ 'x': X.flatten(), 'y': Y.flatten(), 'z': Z.flatten(), 'color': Z.flatten() # Используем Z как цвет }) # Создание 3D поверхности fig = px.scatter_3d(df, x='x', y='y', z='z', color='color', title='3D Visualization of sin(r)') fig.update_layout( scene = { 'xaxis_title': 'X-axis', 'yaxis_title': 'Y-axis', 'zaxis_title': 'Z-axis', 'aspectratio': dict(x=1, y=1, z=0.7), }, width=900, height=700 ) fig.show()

Елена Смирнова, исследователь в области вычислительной физики Несколько лет назад мы с коллегами изучали нелинейные волны в оптических волноводах. Наша модель генерировала гигабайты численных данных, но мы не могли выявить ключевые закономерности. Традиционные статические графики Matplotlib не позволяли увидеть динамику процесса. После перехода на Plotly мы создали интерактивную 3D-визуализацию, где можно было буквально "погрузиться" в данные, вращая их и изменяя перспективу. Во время одной из таких сессий мы заметили необычные структуры — солитонные волны, которые не были видны на статических графиках. Это привело к прорыву в нашем понимании явления и в конечном итоге к публикации в престижном журнале. Правильная визуализация не просто представляет результаты — она может стать инструментом открытия.

Сравнение библиотек визуализации:

Характеристика Matplotlib Seaborn Plotly Уровень абстракции Низкий (высокая детализация) Средний (статистический фокус) От низкого до высокого Интерактивность Ограниченная Ограниченная (наследует от Matplotlib) Полная Кривая обучения Крутая Умеренная Умеренная Лучшие применения Публикации, настраиваемые графики Статистический анализ, быстрое исследование Дашборды, презентации, веб-приложения Экспорт/интеграция Статические изображения (PNG, PDF, SVG) Статические изображения HTML, JS, Jupyter, статические изображения

Выбор инструмента визуализации зависит от конкретного сценария использования. Matplotlib идеален для научных публикаций, Seaborn упрощает создание статистических графиков, а Plotly незаменим для интерактивных дашбордов и исследовательского анализа. Многие исследователи используют комбинацию этих библиотек, адаптируя их к конкретным задачам и аудитории. 🔍

Машинное обучение: TensorFlow, PyTorch и Scikit-learn

Машинное обучение стало неотъемлемой частью современных научных исследований, и Python предлагает три ведущие библиотеки, которые определяют ландшафт этой области. Каждая из них имеет уникальный подход и область применения. 🤖

Scikit-learn — классическая библиотека для традиционного машинного обучения:

Предоставляет унифицированный интерфейс для множества алгоритмов машинного обучения

Включает инструменты для предварительной обработки данных, выбора признаков и оценки моделей

Оптимизирована для работы с табличными данными среднего размера

Не требует GPU для работы, что упрощает использование на обычных компьютерах

Пример классификации с Scikit-learn:

Python Скопировать код from sklearn.datasets import load_iris from sklearn.model_selection import train_test_split from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier from sklearn.metrics import classification_report, confusion_matrix from sklearn.preprocessing import StandardScaler from sklearn.pipeline import Pipeline # Загрузка данных iris = load_iris() X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split( iris.data, iris.target, test_size=0.3, random_state=42) # Создание пайплайна с предобработкой и моделью pipe = Pipeline([ ('scaler', StandardScaler()), ('clf', RandomForestClassifier(n_estimators=100, random_state=42)) ]) # Обучение и оценка pipe.fit(X_train, y_train) y_pred = pipe.predict(X_test) print(f"Accuracy: {pipe.score(X_test, y_test):.4f}") print("

Classification Report:") print(classification_report(y_test, y_pred, target_names=iris.target_names))

TensorFlow — мощная библиотека для глубокого обучения с акцентом на производственное использование:

Обеспечивает высокопроизводительные вычисления на GPU и TPU

Предлагает как низкоуровневый API для гибкости, так и высокоуровневый Keras API для удобства

Имеет обширную экосистему для развертывания моделей в продакшен (TensorFlow Serving, TensorFlow Lite)

Включает TensorBoard для мониторинга и визуализации обучения

Пример нейронной сети с TensorFlow/Keras:

Python Скопировать код import tensorflow as tf from tensorflow.keras import layers, models from tensorflow.keras.datasets import mnist import numpy as np # Загрузка и предобработка данных (x_train, y_train), (x_test, y_test) = mnist.load_data() x_train = x_train.astype('float32') / 255.0 x_test = x_test.astype('float32') / 255.0 x_train = np.expand_dims(x_train, -1) x_test = np.expand_dims(x_test, -1) y_train = tf.keras.utils.to_categorical(y_train, 10) y_test = tf.keras.utils.to_categorical(y_test, 10) # Создание модели CNN model = models.Sequential([ layers.Conv2D(32, (3, 3), activation='relu', input_shape=(28, 28, 1)), layers.MaxPooling2D((2, 2)), layers.Conv2D(64, (3, 3), activation='relu'), layers.MaxPooling2D((2, 2)), layers.Flatten(), layers.Dense(128, activation='relu'), layers.Dropout(0.5), layers.Dense(10, activation='softmax') ]) # Компиляция и обучение model.compile(optimizer='adam', loss='categorical_crossentropy', metrics=['accuracy']) history = model.fit(x_train, y_train, epochs=5, batch_size=64, validation_split=0.1) # Оценка на тестовых данных test_loss, test_acc = model.evaluate(x_test, y_test) print(f"Test accuracy: {test_acc:.4f}")

PyTorch — гибкая платформа для глубокого обучения, ориентированная на исследования:

Использует динамические вычислительные графы, что упрощает отладку и экспериментирование

Предоставляет естественную интеграцию с Python, что делает код более понятным

Включает инструменты для научных исследований, такие как автоматическое дифференцирование

Имеет растущую экосистему для различных областей (NLP, компьютерное зрение и др.)

Пример создания модели с PyTorch:

Python Скопировать код import torch import torch.nn as nn import torch.optim as optim import torchvision import torchvision.transforms as transforms # Определение преобразований и загрузка данных transform = transforms.Compose([ transforms.ToTensor(), transforms.Normalize((0.5,), (0.5,)) ]) trainset = torchvision.datasets.MNIST(root='./data', train=True, download=True, transform=transform) trainloader = torch.utils.data.DataLoader(trainset, batch_size=64, shuffle=True) testset = torchvision.datasets.MNIST(root='./data', train=False, download=True, transform=transform) testloader = torch.utils.data.DataLoader(testset, batch_size=64, shuffle=False) # Определение модели class SimpleNN(nn.Module): def __init__(self): super(SimpleNN, self).__init__() self.flatten = nn.Flatten() self.linear_relu_stack = nn.Sequential( nn.Linear(28*28, 512), nn.ReLU(), nn.Linear(512, 512), nn.ReLU(), nn.Linear(512, 10) ) def forward(self, x): x = self.flatten(x) logits = self.linear_relu_stack(x) return logits # Инициализация модели, оптимизатора и функции потерь device = torch.device("cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu") model = SimpleNN().to(device) criterion = nn.CrossEntropyLoss() optimizer = optim.SGD(model.parameters(), lr=0.01, momentum=0.9) # Обучение модели for epoch in range(5): running_loss = 0.0 for i, data in enumerate(trainloader, 0): inputs, labels = data[0].to(device), data[1].to(device) optimizer.zero_grad() outputs = model(inputs) loss = criterion(outputs, labels) loss.backward() optimizer.step() running_loss += loss.item() print(f"Epoch {epoch+1}, loss: {running_loss/len(trainloader):.4f}") print("Finished Training")

Сравнение библиотек машинного обучения:

Scikit-learn: Идеально подходит для классических алгоритмов и задач среднего масштаба, особенно когда быстрота разработки и интерпретируемость важнее абсолютной производительности.

Идеально подходит для классических алгоритмов и задач среднего масштаба, особенно когда быстрота разработки и интерпретируемость важнее абсолютной производительности. TensorFlow: Лучший выбор для промышленных приложений, где важны стабильность, масштабируемость и возможности развертывания.

Лучший выбор для промышленных приложений, где важны стабильность, масштабируемость и возможности развертывания. PyTorch: Предпочтителен для исследований, прототипирования и задач, где требуется быстрое экспериментирование и гибкость.

Многие исследователи используют комбинированный подход: Scikit-learn для предварительного анализа и классических моделей, PyTorch для разработки и экспериментов с глубокими нейронными сетями, и TensorFlow для финального развертывания моделей в производство. ⚙️

Специализированные библиотеки для различных научных областей

Помимо универсальных инструментов для научных вычислений, Python предлагает специализированные библиотеки для конкретных научных дисциплин. Эти библиотеки предоставляют высокоуровневые инструменты и функции, оптимизированные для решения специфических задач в своих областях. 🔬

Вот некоторые из наиболее влиятельных специализированных библиотек:

Для биоинформатики и вычислительной биологии:

Biopython — инструменты для анализа биологических последовательностей, предсказания структуры белков и работы с биологическими базами данных

— инструменты для анализа биологических последовательностей, предсказания структуры белков и работы с биологическими базами данных Scikit-bio — анализ микробиома, филогенетика и статистический анализ биологических данных

— анализ микробиома, филогенетика и статистический анализ биологических данных PySB — моделирование биологических сетей и биохимических реакций

Для астрономии и астрофизики:

Astropy — комплексные инструменты для астрономических вычислений, включая обработку изображений, координатные системы и космологические расчеты

— комплексные инструменты для астрономических вычислений, включая обработку изображений, координатные системы и космологические расчеты Sunpy — анализ солнечных данных и гелиофизические расчеты

— анализ солнечных данных и гелиофизические расчеты PyEphem — вычисление положений астрономических объектов и эфемерид

Для физики и вычислительной механики:

PyCBC — анализ данных гравитационных волн и астрофизические симуляции

— анализ данных гравитационных волн и астрофизические симуляции PyDSTool — моделирование динамических систем и бифуркационный анализ

— моделирование динамических систем и бифуркационный анализ FEniCS — решение дифференциальных уравнений методом конечных элементов

Для химии и материаловедения:

RDKit — хемоинформатика, моделирование и анализ химических структур

— хемоинформатика, моделирование и анализ химических структур PyMOL — визуализация и анализ молекулярных структур

— визуализация и анализ молекулярных структур Atomate — высокопроизводительные расчеты для материаловедения

Для нейробиологии и нейронауки:

NiBabel — обработка и анализ нейровизуализационных данных

— обработка и анализ нейровизуализационных данных MNE-Python — анализ электроэнцефалографии (ЭЭГ) и магнитоэнцефалографии (МЭГ)

— анализ электроэнцефалографии (ЭЭГ) и магнитоэнцефалографии (МЭГ) Brian — моделирование нейронных сетей на основе биологических принципов

Для геопространственного анализа и наук о Земле:

GeoPandas — расширение Pandas для геопространственных операций

— расширение Pandas для геопространственных операций Folium — создание интерактивных карт на основе данных

— создание интерактивных карт на основе данных Cartopy — картографические проекции и геопространственная визуализация

Для символьных вычислений и математического анализа:

SymPy — символьная математика, аналитические вычисления и манипуляции с формулами

— символьная математика, аналитические вычисления и манипуляции с формулами SageMath — интегрированная среда для математических вычислений (строится на Python)

— интегрированная среда для математических вычислений (строится на Python) Statsmodels — статистические модели, тесты и анализ данных

Преимущества специализированных библиотек:

Предметно-ориентированные абстракции — они работают с понятиями и объектами, специфичными для конкретной области науки Встроенные алгоритмы — реализуют специализированные методы, разработанные для конкретных научных задач Совместимость с форматами данных — поддерживают отраслевые стандарты и специфические форматы данных Оптимизация для специфических вычислений — учитывают особенности конкретных научных вычислений

Пример использования Biopython для анализа последовательностей ДНК:

Python Скопировать код from Bio import SeqIO from Bio.Seq import Seq from Bio.SeqUtils import GC # Чтение последовательности из файла FASTA record = SeqIO.read("sequence.fasta", "fasta") print(f"Последовательность: {record.id}") print(f"Длина: {len(record.seq)} нуклеотидов") # Анализ содержания GC gc_content = GC(record.seq) print(f"GC-содержание: {gc_content:.2f}%") # Перевод ДНК в белок coding_dna = Seq("ATGGCCATTGTAATGGGCCGCTGAAAGGGTGCCCGATAG") protein = coding_dna.translate() print(f"Белковая последовательность: {protein}") # Поиск открытых рамок считывания from Bio import SeqFeature min_orf_length = 300 # Минимальная длина ORF в нуклеотидах orfs = [] for strand, nuc in [(+1, record.seq), (-1, record.seq.reverse_complement())]: for frame in range(3): trans = nuc[frame:].translate(table="Standard") trans_len = len(trans) aa_start = 0 while aa_start < trans_len: aa = trans[aa_start:].split("*")[0] if len(aa) >= min_orf_length/3: start = frame + aa_start * 3 end = start + len(aa) * 3 orfs.append((start, end, strand, aa)) aa_start += len(aa) + 1 print(f"Найдено {len(orfs)} открытых рамок считывания длиной > {min_orf_length} нт")

Пример использования Astropy для астрономических расчетов:

Python Скопировать код from astropy.coordinates import SkyCoord from astropy import units as u from astropy.time import Time from astropy.coordinates import EarthLocation, AltAz # Определение координат объекта в небе obj = SkyCoord(ra=10.68458*u.degree, dec=41.26917*u.degree, frame='icrs') print(f"Координаты объекта (ICRS): {obj.to_string('hmsdms')}") # Преобразование в галактические координаты galactic = obj.galactic print(f"Галактические координаты: l={galactic.l:.2f}, b={galactic.b:.2f}") # Расчет видимости объекта с Земли observatory = EarthLocation(lat=40.87*u.deg, lon=-119.90*u.deg, height=1200*u.m) time = Time('2023-05-01 23:00:00') obj_altaz = obj.transform_to(AltAz(obstime=time, location=observatory)) print(f"Высота над горизонтом: {obj_altaz.alt:.2f}") print(f"Азимут: {obj_altaz.az:.2f}") if obj_altaz.alt > 0*u.deg: print("Объект виден над горизонтом") else: print("Объект находится под горизонтом")

Интеграция специализированных библиотек с основными библиотеками научных вычислений создает мощную экосистему для комплексных исследований. Например, данные, обработанные с помощью специализированных инструментов, можно легко экспортировать в Pandas для дальнейшего статистического анализа или визуизировать с помощью Matplotlib или Plotly. 🔄

Ключевым преимуществом Python является именно эта экосистема — возможность комбинировать универсальные и специализированные инструменты, создавая интегрированные конвейеры обработки данных для конкретных научных задач. 🧩

Правильный выбор библиотек для научных вычислений может радикально повысить эффективность исследований. NumPy, SciPy и Pandas составляют фундамент вычислительной науки на Python, предлагая мощные инструменты для обработки данных. Matplotlib, Seaborn и Plotly обеспечивают визуализацию для различных сценариев — от научных публикаций до интерактивных исследований. TensorFlow, PyTorch и Scikit-learn открывают возможности машинного обучения для решения сложнейших научных задач. А специализированные библиотеки для конкретных областей науки позволяют работать с доменными понятиями и алгоритмами. Эта экосистема превращает Python в универсальный язык современной науки, объединяющий исследователей из различных дисциплин единым инструментарием.

