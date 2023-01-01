Объектно-ориентированное программирование на Python: принципы и практика

import datetime class Book: def __init__(self, title, author, isbn): self.title = title self.author = author self.isbn = isbn self._checked_out = False self._checked_out_by = None self._due_date = None @property def is_checked_out(self): return self._checked_out @property def checked_out_info(self): if not self._checked_out: return "Книга доступна" days_overdue = (datetime.date.today() – self._due_date).days if self._due_date else 0 if days_overdue > 0: return f"Выдана {self._checked_out_by.name}, просрочена на {days_overdue} дней" else: return f"Выдана {self._checked_out_by.name}, вернуть до {self._due_date}" def __str__(self): return f"'{self.title}' by {self.author} (ISBN: {self.isbn})" class Patron: def __init__(self, name, patron_id): self.name = name self.patron_id = patron_id self._checked_out_books = [] def add_book(self, book): self._checked_out_books.append(book) def remove_book(self, book): if book in self._checked_out_books: self._checked_out_books.remove(book) @property def checked_out_books(self): return self._checked_out_books.copy() # Возвращаем копию для защиты def __str__(self): return f"{self.name} (ID: {self.patron_id}), книг на руках: {len(self._checked_out_books)}" class Library: def __init__(self, name): self.name = name self.books = [] self.patrons = [] def add_book(self, book): self.books.append(book) return f"Книга {book} добавлена в библиотеку {self.name}" def add_patron(self, patron): self.patrons.append(patron) return f"Читатель {patron.name} зарегистрирован в библиотеке" def check_out_book(self, book_isbn, patron_id, days=14): # Находим книгу и читателя book = next((b for b in self.books if b.isbn == book_isbn), None) patron = next((p for p in self.patrons if p.patron_id == patron_id), None) if not book: return "Книга не найдена" if not patron: return "Читатель не найден" if book.is_checked_out: return f"Книга {book} уже выдана" # Устанавливаем информацию о выдаче book._checked_out = True book._checked_out_by = patron book._due_date = datetime.date.today() + datetime.timedelta(days=days) # Добавляем книгу в список выданных читателю patron.add_book(book) return f"Книга {book} выдана читателю {patron.name} до {book._due_date}" def return_book(self, book_isbn): book = next((b for b in self.books if b.isbn == book_isbn), None) if not book: return "Книга не найдена" if not book.is_checked_out: return f"Книга {book} не была выдана" # Удаляем книгу из списка выданных читателю patron = book._checked_out_by patron.remove_book(book) # Сбрасываем информацию о выдаче book._checked_out = False book._checked_out_by = None book._due_date = None return f"Книга {book} возвращена в библиотеку" def get_overdue_books(self): today = datetime.date.today() overdue_books = [book for book in self.books if book.is_checked_out and book._due_date < today] return overdue_books # Демонстрация работы library = Library("Городская библиотека") # Добавляем книги book1 = Book("Война и мир", "Лев Толстой", "123456") book2 = Book("Преступление и наказание", "Федор Достоевский", "789012") book3 = Book("Мастер и Маргарита", "Михаил Булгаков", "345678") library.add_book(book1) library.add_book(book2) library.add_book(book3) # Регистрируем читателей patron1 = Patron("Иван Иванов", "P001") patron2 = Patron("Анна Смирнова", "P002") library.add_patron(patron1) library.add_patron(patron2) # Выдаем книги print(library.check_out_book("123456", "P001")) print(library.check_out_book("789012", "P002")) # Проверяем статус print(book1.checked_out_info) print(patron1) # Возвращаем книгу print(library.return_book("123456")) print(book1.checked_out_info)