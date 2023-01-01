Обучение с подкреплением на Python: от теории к созданию умных алгоритмов#Машинное обучение #Основы Python #Алгоритмы
Для кого эта статья:
- Студенты и начинающие разработчики, интересующиеся машинным обучением и Python
- Профессионалы в области искусственного интеллекта, желающие освоить обучение с подкреплением
Исследователи и практики, работающие над проектами в области оптимизации и автоматизации процессов
Представьте, что ваш код может учиться сам — не просто следовать инструкциям, а принимать решения и совершенствоваться через опыт. Обучение с подкреплением (Reinforcement Learning) — это именно тот подход, который превращает алгоритмы из простых исполнителей в самообучающиеся системы. От игровых ботов, обыгрывающих чемпионов мира, до алгоритмов управления беспилотными автомобилями — всё это построено на принципах RL. В этой статье я покажу, как реализовать такие алгоритмы на Python — от простейших моделей до продвинутых нейросетей, с рабочим кодом, который вы сможете адаптировать под свои задачи. 🚀
Что такое обучение с подкреплением и как оно работает в Python
Обучение с подкреплением (Reinforcement Learning, RL) — это область машинного обучения, где алгоритм (агент) учится выполнять действия в определённой среде, максимизируя накопленную награду. В отличие от обучения с учителем, здесь нет готовых правильных ответов — агент должен сам исследовать среду и находить оптимальные стратегии действий.
Базовая модель обучения с подкреплением включает следующие компоненты:
- Агент — алгоритм, принимающий решения
- Среда — пространство, в котором действует агент
- Состояния — различные ситуации в среде
- Действия — возможные шаги агента
- Награды — численная оценка успешности действия
- Политика — стратегия выбора действий агентом
Процесс обучения происходит итеративно: агент выполняет действие, среда переходит в новое состояние и выдаёт награду, агент корректирует свою стратегию на основе полученного опыта. Цель — найти политику, максимизирующую суммарную награду.
Python стал стандартом де-факто для реализации алгоритмов RL благодаря богатой экосистеме библиотек. Вот ключевые инструменты для работы с обучением с подкреплением:
|Библиотека
|Описание
|Применение в RL
|NumPy
|Вычисления с многомерными массивами
|Матричные операции, хранение Q-таблиц
|Gymnasium (ранее Gym)
|Коллекция тестовых сред
|Стандартизированные среды для обучения и тестирования агентов
|TensorFlow/PyTorch
|Фреймворки глубокого обучения
|Создание нейросетевых агентов (DQN, A3C, PPO)
|Stable Baselines3
|Реализации популярных алгоритмов RL
|Готовые реализации с возможностью настройки
Простейшая демонстрация концепции RL на Python выглядит так:
import numpy as np
import gymnasium as gym
# Создаем среду
env = gym.make('CartPole-v1')
# Инициализируем Q-таблицу нулями
# Дискретизируем непрерывное пространство состояний
def discretize_state(state):
# Упрощенная дискретизация для примера
return tuple(np.round(state, 1))
Q = {} # Q-таблица как словарь
# Параметры обучения
alpha = 0.1 # Скорость обучения
gamma = 0.99 # Коэффициент дисконтирования
epsilon = 0.1 # Вероятность случайного действия
# Цикл обучения
for episode in range(1000):
state, _ = env.reset()
state = discretize_state(state)
done = False
while not done:
# Выбор действия (epsilon-жадная политика)
if state not in Q:
Q[state] = np.zeros(env.action_space.n)
if np.random.random() < epsilon:
action = env.action_space.sample() # Исследование
else:
action = np.argmax(Q[state]) # Использование
# Выполнение действия
next_state, reward, done, _, _ = env.step(action)
next_state = discretize_state(next_state)
# Обновление Q-значения (формула Q-learning)
if next_state not in Q:
Q[next_state] = np.zeros(env.action_space.n)
Q[state][action] += alpha * (reward + gamma * np.max(Q[next_state]) – Q[state][action])
state = next_state
Михаил Ковалёв, Senior ML Engineer
Когда я впервые столкнулся с обучением с подкреплением, мне казалось, что это какая-то магия. Наш стартап разрабатывал систему оптимизации энергопотребления в дата-центре, и традиционные методы контроля давали посредственные результаты.
Мы решили применить RL, создав среду, моделирующую наш дата-центр: состояния включали температуры, нагрузки и энергопотребление, действия — настройки систем охлаждения и распределения нагрузки, а наградой было снижение затрат при соблюдении температурного режима.
Первые две недели были кошмаром — агент делал абсурдные вещи: выключал охлаждение при пиковой нагрузке или, наоборот, максимально охлаждал пустые стойки. Мы пересматривали функцию награды несколько раз. Критический момент наступил, когда мы добавили в награду не только текущую экономию, но и штрафы за рискованные состояния.
Через месяц обучения наш алгоритм стал показывать результаты лучше человека-оператора, снизив энергозатраты на 17% без ухудшения производительности. Главный урок: в RL критически важно правильно определить функцию награды — она буквально определяет, что ваш алгоритм будет оптимизировать.
Базовые концепции и алгоритмы обучения с подкреплением на Python
Для эффективной работы с обучением с подкреплением на Python необходимо понимать ключевые концепции, определяющие архитектуру и поведение систем RL. 🔍
Марковский процесс принятия решений (MDP) — математическая основа RL, где переход в следующее состояние зависит только от текущего состояния и действия, но не от предыдущей истории. Формально MDP описывается кортежем (S, A, P, R, γ), где:
- S — множество состояний
- A — множество действий
- P — вероятности переходов между состояниями
- R — функция награды
- γ — коэффициент дисконтирования (от 0 до 1)
Коэффициент дисконтирования определяет, насколько агент ценит будущие награды по сравнению с немедленными. Значения ближе к 0 делают агента "близоруким", а ближе к 1 — "дальновидным".
Политики и стратегии исследования определяют, как агент выбирает действия. Существуют различные подходы:
- Epsilon-жадная (ε-greedy) — с вероятностью ε выбирается случайное действие, иначе — оптимальное по текущим оценкам
- Softmax — вероятность выбора действия пропорциональна его ожидаемой ценности
- Upper Confidence Bound (UCB) — учитывает как ценность действия, так и неопределенность оценки
Ключевые алгоритмы обучения с подкреплением на Python включают:
|Алгоритм
|Тип
|Особенности
|Применимость
|Q-learning
|Безмодельный, off-policy
|Строит Q-таблицу значений состояние-действие
|Небольшие дискретные пространства
|SARSA
|Безмодельный, on-policy
|Обновление на основе следующего фактического действия
|Задачи, где важна безопасность исследования
|DQN
|Глубокий RL, off-policy
|Нейросеть вместо Q-таблицы
|Большие/непрерывные пространства состояний
|Policy Gradient
|On-policy
|Напрямую оптимизирует политику
|Непрерывные пространства действий
|PPO
|On-policy
|Стабильные обновления политики
|Сложные среды, требующие стабильности
Рассмотрим пример реализации алгоритма SARSA на Python:
import numpy as np
import gymnasium as gym
env = gym.make('CliffWalking-v0')
Q = np.zeros([env.observation_space.n, env.action_space.n])
# Гиперпараметры
alpha = 0.1
gamma = 0.99
epsilon = 0.1
episodes = 2000
# Обучение с использованием SARSA
for episode in range(episodes):
state, _ = env.reset()
# Выбираем действие из состояния (epsilon-greedy)
if np.random.random() < epsilon:
action = env.action_space.sample()
else:
action = np.argmax(Q[state, :])
done = False
while not done:
# Выполняем действие
next_state, reward, done, _, _ = env.step(action)
# Выбираем следующее действие (epsilon-greedy)
if np.random.random() < epsilon:
next_action = env.action_space.sample()
else:
next_action = np.argmax(Q[next_state, :])
# Обновляем Q-значение по формуле SARSA
Q[state, action] += alpha * (reward + gamma * Q[next_state, next_action] – Q[state, action])
# Переходим к новому состоянию и действию
state = next_state
action = next_action
# Постепенное уменьшение epsilon для меньшего исследования в конце
epsilon = max(0.01, epsilon * 0.995)
# Тестирование обученной политики
state, _ = env.reset()
total_reward = 0
done = False
while not done:
action = np.argmax(Q[state, :])
state, reward, done, _, _ = env.step(action)
total_reward += reward
print(f"Итоговая награда: {total_reward}")
Выбор между Q-learning и SARSA часто зависит от особенностей задачи. Q-learning оценивает будущую награду, предполагая оптимальные действия (off-policy), в то время как SARSA учитывает реальную политику исследования (on-policy). Это делает SARSA более консервативным, что может быть предпочтительно в средах с "опасными" состояниями.
Ключевое различие в формулах обновления:
- Q-learning: Q(s,a) += α[r + γ max<sub>a'</sub>Q(s',a') – Q(s,a)]
- SARSA: Q(s,a) += α[r + γ Q(s',a') – Q(s,a)]
При работе с обучением с подкреплением на Python важно следить за балансом между исследованием (exploration) и использованием (exploitation). Слишком много исследования — агент не оптимизирует политику; слишком много использования — агент застревает в локальных оптимумах.
Q-learning на Python: пошаговая реализация алгоритма с примерами
Q-learning — фундаментальный алгоритм обучения с подкреплением на Python, который строит таблицу Q-значений, определяющих ожидаемую полезность каждой пары состояние-действие. Процесс работы алгоритма состоит из следующих шагов: 🧠
- Инициализация Q-таблицы случайными или нулевыми значениями
- Наблюдение текущего состояния среды
- Выбор и выполнение действия согласно политике (например, ε-greedy)
- Получение награды и наблюдение следующего состояния
- Обновление Q-значения по формуле Q-learning
- Переход к следующему состоянию и повторение с шага 3
Формула обновления Q-значений представляет собой уравнение Беллмана:
Q(s,a) = Q(s,a) + α [r + γ max<sub>a'</sub> Q(s',a') – Q(s,a)]
где:
- α (альфа) — скорость обучения (0 < α ≤ 1)
- γ (гамма) — коэффициент дисконтирования (0 ≤ γ ≤ 1)
- r — полученная награда
- max<sub>a'</sub> Q(s',a') — максимальное Q-значение для следующего состояния
Реализуем полноценный алгоритм Q-learning на Python для классической среды FrozenLake из библиотеки Gymnasium:
import numpy as np
import gymnasium as gym
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import pandas as pd
# Создаем среду FrozenLake
env = gym.make('FrozenLake-v1', is_slippery=False)
# Инициализируем Q-таблицу нулями
Q = np.zeros([env.observation_space.n, env.action_space.n])
# Параметры обучения
alpha = 0.8 # Скорость обучения
gamma = 0.95 # Коэффициент дисконтирования
epsilon = 1.0 # Начальная вероятность исследования
min_epsilon = 0.01 # Минимальная вероятность исследования
epsilon_decay = 0.001 # Скорость уменьшения epsilon
# Метрики для отслеживания прогресса обучения
rewards_per_episode = []
steps_per_episode = []
success_rate = []
success_window = 100 # Оценка успешности на последних 100 эпизодах
# Обучение агента
num_episodes = 10000
for episode in range(num_episodes):
# Инициализация среды
state, _ = env.reset()
done = False
total_reward = 0
step_count = 0
while not done:
step_count += 1
# Выбор действия (epsilon-жадная политика)
if np.random.random() < epsilon:
action = env.action_space.sample() # Исследование
else:
action = np.argmax(Q[state, :]) # Использование
# Выполнение действия
next_state, reward, done, _, _ = env.step(action)
total_reward += reward
# Обновление Q-значения
old_value = Q[state, action]
next_max = np.max(Q[next_state, :])
# Формула Q-learning
Q[state, action] = old_value + alpha * (reward + gamma * next_max – old_value)
state = next_state
# Сохранение метрик
rewards_per_episode.append(total_reward)
steps_per_episode.append(step_count)
# Расчет скользящей средней успешных эпизодов (награда > 0)
if len(rewards_per_episode) > success_window:
success_rate.append(sum(1 for r in rewards_per_episode[-success_window:] if r > 0) / success_window)
else:
success_rate.append(sum(1 for r in rewards_per_episode if r > 0) / len(rewards_per_episode))
# Уменьшение epsilon для сокращения исследования
epsilon = max(min_epsilon, epsilon – epsilon_decay)
# Визуализация Q-таблицы
def visualize_q_table(q_table, env_size=4):
"""Визуализирует Q-таблицу как тепловую карту для каждого действия"""
actions = ['Left', 'Down', 'Right', 'Up']
fig, axes = plt.subplots(1, len(actions), figsize=(20, 5))
for i, action_name in enumerate(actions):
q_values = q_table[:, i].reshape(env_size, env_size)
sns.heatmap(q_values, annot=True, cmap='viridis', ax=axes[i], cbar=True)
axes[i].set_title(f'Action: {action_name}')
plt.tight_layout()
plt.show()
visualize_q_table(Q)
# Тестирование политики
def test_policy(env, q_table, n_episodes=100):
"""Тестирует обученную политику на нескольких эпизодах"""
successes = 0
total_steps = 0
for _ in range(n_episodes):
state, _ = env.reset()
done = False
steps = 0
while not done and steps < 100: # Ограничение на количество шагов
steps += 1
action = np.argmax(q_table[state, :])
state, reward, done, _, _ = env.step(action)
total_steps += 1
if reward > 0:
successes += 1
break
success_rate = successes / n_episodes
avg_steps = total_steps / n_episodes
return success_rate, avg_steps
success_rate, avg_steps = test_policy(env, Q)
print(f"Успешность: {success_rate * 100:.2f}%, Среднее количество шагов: {avg_steps:.2f}")
Этот код демонстрирует полный цикл работы с Q-learning: от инициализации до визуализации результатов. Важные аспекты реализации:
- Баланс исследования и использования: epsilon постепенно уменьшается, снижая вероятность случайных действий
- Мониторинг обучения: отслеживание наград, шагов и успешности помогает контролировать процесс
- Визуализация Q-таблицы: позволяет понять, какие состояния и действия агент считает ценными
- Тестирование политики: оценка эффективности обученного агента на новых эпизодах
При работе с более сложными средами могут возникать проблемы, требующие дополнительных техник:
- Проблема разреженных наград: когда положительные награды редки, агенту сложно обучиться. Решение: формирование награды (reward shaping), добавление вспомогательных наград.
- Масштабируемость: Q-таблица становится неприменимой при большом количестве состояний. Решение: аппроксимация Q-функции (Deep Q-Network).
- Стабильность обучения: Q-learning может расходиться при некоторых условиях. Решение: ограничение максимальных Q-значений, нормализация наград.
Для задач с непрерывным пространством состояний можно использовать дискретизацию или перейти к DQN (Deep Q-Network), где нейросеть аппроксимирует Q-функцию вместо таблицы.
Александр Соколов, Lead Data Scientist
Работая над проектом оптимизации логистики для крупного ритейлера, я столкнулся с классической проблемой Q-learning – проклятием размерности. Нам нужно было оптимизировать маршруты доставки с учетом десятков переменных: времени, пробок, приоритета заказов, грузоподъемности и т.д.
Когда я попытался применить стандартный Q-learning, размер Q-таблицы вырос до нескольких гигабайт – совершенно непрактично. Пробовал дискретизировать состояния, но это приводило к потере критической информации и неоптимальным решениям.
Переломный момент наступил, когда я реализовал Q-learning с тайловым кодированием (tile coding) – метод, где непрерывное пространство состояний отображается на несколько перекрывающихся дискретных сеток. Это позволило сохранить детализацию при разумном размере таблицы.
Мы сократили время доставки на 23% и затраты на топливо на 18%. Главный вывод: часто нужно не переходить сразу к сложным методам вроде DQN, а искать умные способы применить более простые и интерпретируемые алгоритмы типа Q-learning с правильными преобразованиями данных.
Deep Q-Network (DQN): создание глубокого обучения с подкреплением
Deep Q-Network (DQN) — революционный алгоритм, объединяющий обучение с подкреплением и глубокие нейронные сети. DQN позволяет работать с высокоразмерными пространствами состояний, где классический Q-learning с таблицами неприменим. 🤖
Ключевые инновации DQN:
- Функциональная аппроксимация: нейронная сеть заменяет Q-таблицу, аппроксимируя Q(s,a) для всех состояний и действий
- Experience Replay: хранение переходов (s,a,r,s') в буфере и случайная выборка для обучения, что снижает корреляцию между последовательными обновлениями
- Целевая сеть: отдельная сеть для вычисления целевых Q-значений, обновляемая реже основной сети, что стабилизирует обучение
Рассмотрим реализацию DQN на Python с использованием TensorFlow и Gymnasium. Для наглядности применим алгоритм к среде CartPole-v1, где агент должен удерживать шест в вертикальном положении:
import numpy as np
import gymnasium as gym
import tensorflow as tf
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Dense
from tensorflow.keras.optimizers import Adam
import random
from collections import deque
# Класс агента DQN
class DQNAgent:
def __init__(self, state_size, action_size):
self.state_size = state_size
self.action_size = action_size
self.memory = deque(maxlen=2000) # Буфер опыта
self.gamma = 0.95 # Коэффициент дисконтирования
self.epsilon = 1.0 # Начальное значение epsilon для исследования
self.epsilon_min = 0.01 # Минимальное значение epsilon
self.epsilon_decay = 0.995 # Скорость уменьшения epsilon
self.learning_rate = 0.001 # Скорость обучения
self.model = self._build_model() # Основная Q-сеть
self.target_model = self._build_model() # Целевая Q-сеть
self.update_target_model() # Копирование весов в целевую сеть
def _build_model(self):
"""Создает нейронную сеть для аппроксимации Q-функции"""
model = Sequential()
model.add(Dense(24, input_dim=self.state_size, activation='relu'))
model.add(Dense(24, activation='relu'))
model.add(Dense(self.action_size, activation='linear'))
model.compile(loss='mse', optimizer=Adam(learning_rate=self.learning_rate))
return model
def update_target_model(self):
"""Копирует веса из основной модели в целевую"""
self.target_model.set_weights(self.model.get_weights())
def remember(self, state, action, reward, next_state, done):
"""Добавляет переход в память опыта"""
self.memory.append((state, action, reward, next_state, done))
def act(self, state, training=True):
"""Выбирает действие с использованием epsilon-greedy политики"""
if training and np.random.rand() <= self.epsilon:
return random.randrange(self.action_size)
act_values = self.model.predict(state, verbose=0)
return np.argmax(act_values[0])
def replay(self, batch_size):
"""Обучение на мини-батче из буфера опыта"""
if len(self.memory) < batch_size:
return
minibatch = random.sample(self.memory, batch_size)
states = np.array([t[0][0] for t in minibatch])
actions = np.array([t[1] for t in minibatch])
rewards = np.array([t[2] for t in minibatch])
next_states = np.array([t[3][0] for t in minibatch])
dones = np.array([t[4] for t in minibatch])
# Предсказания для текущих состояний и следующих состояний
targets = self.model.predict(states, verbose=0)
next_targets = self.target_model.predict(next_states, verbose=0)
# Обновление целевых Q-значений по формуле DQN
for i in range(batch_size):
if dones[i]:
targets[i, actions[i]] = rewards[i]
else:
targets[i, actions[i]] = rewards[i] + self.gamma * np.max(next_targets[i])
# Обучение модели
self.model.fit(states, targets, epochs=1, verbose=0)
# Уменьшение epsilon
if self.epsilon > self.epsilon_min:
self.epsilon *= self.epsilon_decay
# Функция для обучения и тестирования агента
def train_dqn(env_name='CartPole-v1', episodes=1000):
env = gym.make(env_name)
state_size = env.observation_space.shape[0]
action_size = env.action_space.n
agent = DQNAgent(state_size, action_size)
batch_size = 32
target_update_freq = 10 # Частота обновления целевой сети
scores = [] # Награды за эпизоды
for e in range(episodes):
state, _ = env.reset()
state = np.reshape(state, [1, state_size])
total_reward = 0
for time in range(500): # Ограничение на количество шагов
# Выбор и выполнение действия
action = agent.act(state)
next_state, reward, done, _, _ = env.step(action)
next_state = np.reshape(next_state, [1, state_size])
# Модификация награды для ускорения обучения
reward = reward if not done else -10
# Сохранение опыта в буфер
agent.remember(state, action, reward, next_state, done)
state = next_state
total_reward += reward
# Обучение на мини-батче
if len(agent.memory) > batch_size:
agent.replay(batch_size)
if done:
break
# Обновление целевой модели
if e % target_update_freq == 0:
agent.update_target_model()
scores.append(total_reward)
# Вывод прогресса обучения
print(f"Episode: {e+1}/{episodes}, Score: {total_reward}, Epsilon: {agent.epsilon:.2f}")
# Если средний результат за последние 100 эпизодов >= 195, считаем задачу решенной
if len(scores) > 100 and np.mean(scores[-100:]) >= 195:
print("CartPole решена! Средний результат за 100 эпизодов >= 195")
break
return agent, scores
# Запуск обучения
agent, scores = train_dqn()
# Тестирование обученного агента
def test_agent(agent, env_name='CartPole-v1', episodes=10):
env = gym.make(env_name, render_mode='human')
state_size = env.observation_space.shape[0]
for e in range(episodes):
state, _ = env.reset()
state = np.reshape(state, [1, state_size])
total_reward = 0
done = False
while not done:
action = agent.act(state, training=False)
next_state, reward, done, _, _ = env.step(action)
next_state = np.reshape(next_state, [1, state_size])
state = next_state
total_reward += reward
if done:
print(f"Тестовый эпизод {e+1}: Счет = {total_reward}")
break
# Тестирование
test_agent(agent)
Этот код демонстрирует все ключевые компоненты DQN:
- Архитектура нейронной сети для аппроксимации Q-функции
- Буфер опыта (replay memory) для хранения и выборки переходов
- Отдельная целевая сеть для стабилизации обучения
- Epsilon-greedy стратегия для баланса исследования и использования
При разработке DQN-агентов на Python следует учитывать несколько важных аспектов:
|Расширение
|Описание
|Преимущество
|Double DQN
|Использует две сети для выбора и оценки действий
|Уменьшает переоценку Q-значений
|Dueling DQN
|Разделяет оценку состояния и преимущества действий
|Лучше оценивает ценность состояний
|Prioritized Replay
|Приоритетная выборка важных переходов
|Ускоряет обучение на редких информативных событиях
|Noisy Networks
|Добавляет шум в веса сети
|Более эффективное исследование
Гиперпараметры играют критическую роль в эффективности DQN. Наиболее важными являются:
- Размер буфера опыта: слишком маленький приводит к коррелированным обновлениям, слишком большой требует больше памяти
- Частота обновления целевой сети: редкие обновления стабилизируют обучение, но замедляют его
- Коэффициент дисконтирования (γ): влияет на то, насколько дальновидным будет агент
- Скорость обучения: слишком высокая может привести к расходимости, слишком низкая — к медленному обучению
При применении DQN к новым средам часто требуется предварительная обработка и нормализация входных данных. Например, для обучения на пиксельных наблюдениях (как в оригинальной работе DeepMind с Atari) используются свёрточные слои и преобразование изображений в оттенки серого.
Современная экосистема Python предлагает множество библиотек, упрощающих реализацию DQN и других алгоритмов глубокого обучения с подкреплением: TensorFlow-Agents, Stable Baselines3, PyTorch-DRL, RLlib. Они предоставляют готовые компоненты и оптимизированные реализации, позволяя сосредоточиться на решении конкретных задач, а не на деталях реализации.
Практические проекты: применение обучения с подкреплением на Python
Теоретические знания об обучении с подкреплением на Python обретают истинную ценность только при применении к реальным задачам. В этом разделе мы рассмотрим конкретные проекты, которые вы можете реализовать для закрепления навыков и создания практически полезных систем. 🚀
Вот пять областей, где обучение с подкреплением демонстрирует впечатляющие результаты:
- Игровые AI-агенты — от классических игр до сложных симуляций
- Робототехника и управление — обучение физическим действиям в реальном или симулированном мире
- Оптимизация ресурсов — планирование, распределение, логистика
- Рекомендательные системы — персонализация контента с учетом долгосрочной пользы
- Финансовые стратегии — алгоритмическая торговля и управление портфелем
Рассмотрим практический проект создания торгового бота с использованием обучения с подкреплением:
import numpy as np
import pandas as pd
import gymnasium as gym
from gymnasium import spaces
import matplotlib.pyplot as plt
from stable_baselines3 import PPO
from stable_baselines3.common.vec_env import DummyVecEnv
from stable_baselines3.common.evaluation import evaluate_policy
# Создаем среду для торговли
class TradingEnv(gym.Env):
"""Среда для торговли на финансовом рынке с RL-агентом"""
metadata = {'render.modes': ['human']}
def __init__(self, df, initial_balance=10000, transaction_fee_percent=0.001):
super(TradingEnv, self).__init__()
# Данные цен
self.df = df
self.reward_range = (-np.inf, np.inf)
self.initial_balance = initial_balance
self.transaction_fee_percent = transaction_fee_percent
# Действия: 0=держать, 1=купить, 2=продать
self.action_space = spaces.Discrete(3)
# Наблюдаемое пространство: [баланс, активы, открытая позиция, OHLCV-данные]
self.observation_space = spaces.Box(low=0, high=1, shape=(10,), dtype=np.float32)
# Индекс текущего шага
self.current_step = 0
self.balance = initial_balance
self.shares_held = 0
self.net_worth = initial_balance
self.cost_basis = 0
# История действий для отображения
self.trades = []
def _next_observation(self):
"""Возвращает текущее наблюдение из среды"""
frame = np.array([
self.balance / self.initial_balance,
self.shares_held / 100, # Нормализация
self.cost_basis / self.df.iloc[self.current_step]['Close'],
self.df.iloc[self.current_step]['Open'] / self.df.iloc[self.current_step]['Close'],
self.df.iloc[self.current_step]['High'] / self.df.iloc[self.current_step]['Close'],
self.df.iloc[self.current_step]['Low'] / self.df.iloc[self.current_step]['Close'],
self.df.iloc[self.current_step]['Volume'] / 1000000, # Нормализация объема
self.df.iloc[self.current_step]['EMA_10'] / self.df.iloc[self.current_step]['Close'],
self.df.iloc[self.current_step]['EMA_30'] / self.df.iloc[self.current_step]['Close'],
self.df.iloc[self.current_step]['RSI'] / 100 # RSI нормализован от 0 до 1
])
return frame
def _take_action(self, action):
"""Выполняет действие в среде и возвращает вознаграждение"""
current_price = self.df.iloc[self.current_step]['Close']
if action == 1: # Покупка
# Используем весь доступный баланс для покупки акций
max_shares = self.balance / current_price
shares_to_buy = int(max_shares)
if shares_to_buy > 0:
# Стоимость с учетом комиссии
cost = shares_to_buy * current_price * (1 + self.transaction_fee_percent)
# Обновляем баланс и активы
self.balance -= cost
self.cost_basis = current_price
self.shares_held += shares_to_buy
# Сохраняем сделку
self.trades.append({
'step': self.current_step,
'price': current_price,
'type': 'buy',
'shares': shares_to_buy,
'cost': cost
})
elif action == 2: # Продажа
if self.shares_held > 0:
# Получаем выручку от продажи с учетом комиссии
proceeds = self.shares_held * current_price * (1 – self.transaction_fee_percent)
# Обновляем баланс и активы
self.balance += proceeds
self.shares_held = 0
self.cost_basis = 0
# Сохраняем сделку
self.trades.append({
'step': self.current_step,
'price': current_price,
'type': 'sell',
'shares': self.shares_held,
'proceeds': proceeds
})
# Рассчитываем чистую стоимость портфеля
self.net_worth = self.balance + self.shares_held * current_price
# Вознаграждение = изменение чистой стоимости
reward = self.net_worth – self.initial_balance
return reward
def step(self, action):
"""Выполняет шаг в среде"""
# Выполняем действие
reward = self._take_action(action)
# Переходим к следующему шагу
self.current_step += 1
# Проверяем, закончился ли эпизод
done = self.current_step >= len(self.df) – 1
# Получаем новое наблюдение
obs = self._next_observation()
return obs, reward, done, {}
def reset(self):
"""Сбрасывает среду в начальное состояние"""
self.balance = self.initial_balance
self.shares_held = 0
self.net_worth = self.initial_balance
self.cost_basis = 0
self.current_step = 0
self.trades = []
return self._next_observation()
def render(self, mode='human'):
"""Визуализирует состояние среды"""
if mode == 'human':
profit = self.net_worth – self.initial_balance
print(f'Шаг: {self.current_step}')
print(f'Баланс: {self.balance}')
print(f'Акции: {self.shares_held}')
print(f'Чистая стоимость: {self.net_worth}')
print(f'Прибыль: {profit}')
return profit
# Подготовка данных
def prepare_data():
"""Загружает и подготавливает данные для обучения"""
# Для примера используем генерированные данные
# В реальном проекте можно использовать API для получения рыночных данных
# Генерируем временной ряд с случайным трендом и волатильностью
np.random.seed(42)
dates = pd.date_range(start='2020-01-01', end='2021-01-01')
n_steps = len(dates)
# Генерируем случайные цены
price = 100
prices = [price]
for _ in range(1, n_steps):
change_percent = np.random.normal(0, 0.01)
price = price * (1 + change_percent)
prices.append(price)
# Создаем DataFrame с OHLCV-данными
df = pd.DataFrame({
'Date': dates,
'Open': prices,
'High': [p * (1 + np.random.uniform(0, 0.02)) for p in prices],
'Low': [p * (1 – np.random.uniform(0, 0.02)) for p in prices],
'Close': [p * (1 + np.random.normal(0, 0.005)) for p in prices],
'Volume': [np.random.randint(100000, 10000000) for _ in range(n_steps)]
})
# Рассчитываем технические индикаторы
df['EMA_10'] = df['Close'].ewm(span=10, adjust=False).mean()
df['EMA_30'] = df['Close'].ewm(span=30, adjust=False).mean()
# Рассчитываем RSI
delta = df['Close'].diff()
gain = (delta.where(delta > 0, 0)).rolling(window=14).mean()
loss = (-delta.where(delta < 0, 0)).rolling(window=14).mean()
rs = gain / loss
df['RSI'] = 100 – (100 / (1 + rs))
# Заполняем NaN
df = df.fillna(0)
# Разделяем на обучающий и тестовый наборы
train_size = int(len(df) * 0.8)
train_df = df[:train_size]
test_df = df[train_size:]
return train_df, test_df
# Подготовка данных
train_df, test_df = prepare_data()
# Создание векторизованной среды
def make_env(df):
def _init():
env = TradingEnv(df)
return env
return _init
# Создаем и обучаем модель
env = DummyVecEnv([make_env(train_df)])
model = PPO('MlpPolicy', env, verbose=1, learning_rate=0.0001)
model.learn(total_timesteps=50000)
# Оцениваем модель
mean_reward, _ = evaluate_policy(model, env, n_eval_episodes=10)
print(f'Средняя награда: {mean_reward}')
# Тестируем модель на тестовом наборе
test_env = DummyVecEnv([make_env(test_df)])
obs = test_env.reset()
done = False
# Отслеживаем чистую стоимость во время теста
net_worths = [10000] # Начальная стоимость
while not done:
action, _ = model.predict(obs)
obs, reward, done, info = test_env.step(action)
# Получаем текущую чистую стоимость
net_worth = test_env.envs[0].net_worth
net_worths.append(net_worth)
if done[0]:
break
# Визуализируем результаты
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(net_worths)
plt.title('Изменение чистой стоимости портфеля')
plt.xlabel('Шаги')
plt.ylabel('Стоимость портфеля')
plt.grid(True)
plt.show()
# Визуализируем сделки на графике цены
plt.figure(figsize=(15, 7))
plt.plot(test_df['Close'].values, label='Цена закрытия')
# Отмечаем точки покупки и продажи
trades = test_env.envs[0].trades
for trade in trades:
step = trade['step']
price = trade['price']
if trade['type'] == 'buy':
plt.scatter(step, price, color='green', marker='^', s=100)
else: # sell
plt.scatter(step, price, color='red', marker='v', s=100)
plt.title('Торговые сигналы модели')
plt.xlabel('Шаги')
plt.ylabel('Цена')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
Этот пример демонстрирует полноценное приложение обучения с подкреплением для создания торговой системы. Ключевые элементы:
- Пользовательская среда Gymnasium для симуляции торговли
- Интеграция техн
Антон Крылов
Python-разработчик