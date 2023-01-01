Как освоить OpenShift и Django: инструкция для разработчика

Для кого эта статья:

Начинающие разработчики и студенты, интересующиеся Python и веб-разработкой

Инженеры, желающие освоить контейнеризацию и развертывание приложений

Профессионалы, стремящиеся улучшить свои навыки в работе с OpenShift и Django Погружение в мир контейнеризации и веб-разработки # DevOps/Deploy # Web-разработка (Django)

Погружение в мир контейнеризации и веб-разработки может показаться устрашающим, особенно когда речь идёт о таких мощных инструментах, как OpenShift и Django. Многие начинающие разработчики останавливаются, встречая стену технической документации и непонятных терминов. Но представьте: всего через несколько часов вы сможете развернуть своё первое полноценное веб-приложение в профессиональной облачной среде. Именно такой путь от полного новичка до уверенного разработчика я расскажу в этом руководстве. 🚀

Базовые концепции OpenShift и Django для новичков

Прежде чем мы погрузимся в практику, необходимо разобраться в ключевых концепциях. Давайте рассмотрим, что такое OpenShift и Django, и почему эта комбинация технологий стала такой популярной.

OpenShift – это платформа контейнеризации корпоративного уровня, основанная на Kubernetes. Если вы никогда не сталкивались с контейнерами, представьте их как легковесные виртуальные машины, которые содержат всё необходимое для запуска вашего приложения. OpenShift берёт на себя управление этими контейнерами, их масштабирование и оркестрацию.

Django – это высокоуровневый Python-фреймворк для веб-разработки, который следует принципу "батарейки включены". Это означает, что Django предоставляет всё необходимое для быстрой разработки, от ORM (Object-Relational Mapping) для работы с базами данных до встроенной административной панели.

Особенность OpenShift Django Тип технологии Платформа контейнеризации Веб-фреймворк Основной язык Не зависит (поддерживает многие) Python Цель использования Развертывание и управление приложениями Разработка веб-приложений Ключевое преимущество Автоматизация, масштабирование Скорость разработки, безопасность

Почему стоит выбрать именно эту комбинацию для изучения? Django позволяет быстро создавать функциональные веб-приложения, а OpenShift предоставляет профессиональную среду для их развертывания. Это значительно сокращает время от идеи до работающего в продакшене продукта.

Ключевые концепции OpenShift, которые нужно понимать новичку:

Pods — базовые единицы вычислений в OpenShift, обычно содержат один или несколько контейнеров

— базовые единицы вычислений в OpenShift, обычно содержат один или несколько контейнеров Services — абстракции, определяющие логический набор подов и политику доступа к ним

— абстракции, определяющие логический набор подов и политику доступа к ним Routes — механизм для предоставления внешнего доступа к сервисам

— механизм для предоставления внешнего доступа к сервисам Deployments — описывают желаемое состояние подов и как их обновлять

Базовые концепции Django:

Models — классы Python, определяющие структуру данных

— классы Python, определяющие структуру данных Views — функции или классы, обрабатывающие HTTP-запросы

— функции или классы, обрабатывающие HTTP-запросы Templates — HTML-файлы с шаблонной логикой для отображения данных

— HTML-файлы с шаблонной логикой для отображения данных URLs — конфигурация маршрутизации запросов

Михаил Петров, ведущий инженер-девопс

Ещё пару лет назад я проводил техническое интервью с кандидатом, который утверждал, что имеет опыт работы с Django. Когда я попросил его развернуть простое приложение в облаке, он растерялся. Это типичная ситуация: многие разработчики знают, как создать приложение локально, но теряются при необходимости масштабного развертывания.

Я дал ему шанс и предложил пару часов на изучение OpenShift. Удивительно, но к концу дня он не только развернул приложение, но и настроил автоматическое масштабирование. Этот опыт показал мне, что связка OpenShift и Django идеально подходит для быстрого освоения, даже если вы раньше не работали с контейнерами. Сейчас этот разработчик — один из ключевых членов нашей команды.

Настройка рабочего окружения для OpenShift и Django

Настройка правильного окружения — это фундамент успешной разработки. Давайте пошагово рассмотрим, что вам понадобится для комфортной работы с OpenShift и Django. 🛠️

Для начала, вам необходимо установить Python и виртуальное окружение. Используйте Python 3.8 или выше для наилучшей совместимости с Django:

# Установка virtualenv pip install virtualenv # Создание виртуального окружения virtualenv venv # Активация в Windows venv\Scripts\activate # Активация в Linux/Mac source venv/bin/activate

Теперь установим Django:

pip install django

Для работы с OpenShift вам потребуются несколько инструментов:

oc (OpenShift CLI) — основной инструмент для взаимодействия с кластером OpenShift

— основной инструмент для взаимодействия с кластером OpenShift Docker или Podman — для локальной работы с контейнерами

или — для локальной работы с контейнерами Git — для управления версиями кода

Установка OpenShift CLI:

Для Windows:

Скачайте последнюю версию с официального сайта Распакуйте архив и добавьте путь к oc.exe в переменную PATH

Для Linux:

# Загрузка последней версии wget https://mirror.openshift.com/pub/openshift-v4/clients/ocp/latest/openshift-client-linux.tar.gz # Распаковка tar xvzf openshift-client-linux.tar.gz # Перемещение в директорию из PATH sudo mv oc /usr/local/bin/

Для Mac:

brew install openshift-cli

После установки всех инструментов, проверьте их работоспособность:

python --version django-admin --version oc version docker --version # или podman --version git --version

Теперь вам нужно настроить доступ к кластеру OpenShift. Для обучения вы можете использовать:

Опция Преимущества Недостатки Red Hat Developer Sandbox Бесплатно, официально, 30-дневный доступ Ограниченные ресурсы Minishift (для OpenShift 3) Локальное развертывание, полный контроль Высокие требования к ресурсам ПК CodeReady Containers (для OpenShift 4) Локальное развертывание, современная версия Очень высокие требования к ресурсам Облачные провайдеры (AWS, Azure) Полнофункциональный кластер Платно после пробного периода

Для начинающих я рекомендую Developer Sandbox — это самый быстрый способ получить доступ к реальному кластеру OpenShift без сложной настройки. После регистрации вы получите файл конфигурации, который нужно применить командой:

oc login --token=sha256~XXXXXX --server=https://api.sandbox-m3.1530.p1.openshiftapps.com:6443

Проверьте подключение:

oc whoami oc projects

Ваше рабочее окружение готово! Теперь вы можете начать разработку Django-приложения с прицелом на развертывание в OpenShift. 🎉

Создание первого Django-проекта для развертывания

Теперь, когда ваше окружение настроено, давайте создадим Django-проект, который впоследствии развернем в OpenShift. Я покажу вам, как структурировать проект для бесшовного деплоя в контейнерной среде. 📝

Создайте новый Django-проект с помощью следующей команды:

django-admin startproject openshift_demo cd openshift_demo

Давайте создадим простое приложение для нашего проекта:

python manage.py startapp demo_app

Добавьте приложение в INSTALLED_APPS в файле settings.py:

INSTALLED_APPS = [ 'django.contrib.admin', 'django.contrib.auth', 'django.contrib.contenttypes', 'django.contrib.sessions', 'django.contrib.messages', 'django.contrib.staticfiles', 'demo_app', # Добавляем наше приложение ]

Теперь создадим простую модель в файле demo_app/models.py:

from django.db import models class Task(models.Model): title = models.CharField(max_length=200) description = models.TextField(blank=True, null=True) completed = models.BooleanField(default=False) created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True) def __str__(self): return self.title

Создадим представление в demo_app/views.py:

from django.shortcuts import render from .models import Task def task_list(request): tasks = Task.objects.all().order_by('-created_at') return render(request, 'demo_app/task_list.html', {'tasks': tasks})

Создайте каталог для шаблонов и базовый шаблон:

mkdir -p demo_app/templates/demo_app

Создайте файл demoapp/templates/demoapp/task_list.html:

<!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Task Manager</title> <style> body { font-family: Arial, sans-serif; max-width: 800px; margin: 0 auto; padding: 20px; } h1 { color: #333; } .task { border: 1px solid #ddd; padding: 10px; margin-bottom: 10px; border-radius: 5px; } .completed { background-color: #e8f5e9; } .task h2 { margin-top: 0; } </style> </head> <body> <h1>Task Manager</h1> <div> {% for task in tasks %} <div class="task {% if task.completed %}completed{% endif %}"> <h2>{{ task.title }}</h2> <p>{{ task.description|default:"No description provided." }}</p> <p>Status: {% if task.completed %}Completed{% else %}Pending{% endif %}</p> <small>Created: {{ task.created_at }}</small> </div> {% empty %} <p>No tasks available.</p> {% endfor %} </div> </body> </html>

Настройте URL-маршрутизацию в demo_app/urls.py (сначала создайте этот файл):

from django.urls import path from . import views urlpatterns = [ path('', views.task_list, name='task_list'), ]

И обновите основной файл urls.py в каталоге проекта:

from django.contrib import admin from django.urls import path, include urlpatterns = [ path('admin/', admin.site.urls), path('', include('demo_app.urls')), ]

Теперь применим миграции и создадим суперпользователя:

python manage.py makemigrations python manage.py migrate python manage.py createsuperuser

Для адаптации проекта к развертыванию в OpenShift, нам необходимо сделать несколько важных изменений:

Создать Dockerfile Настроить переменные окружения Создать файл requirements.txt Обновить настройки базы данных

Создайте файл requirements.txt в корневом каталоге проекта:

django>=3.2,<4.0 gunicorn>=20.0.4 psycopg2-binary>=2.8.6 whitenoise>=5.2.0 django-environ>=0.4.5

Создайте файл Dockerfile в корневом каталоге:

FROM python:3.9-slim WORKDIR /app COPY requirements.txt . RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt COPY . . RUN python manage.py collectstatic --noinput EXPOSE 8080 CMD ["gunicorn", "openshift_demo.wsgi:application", "--bind", "0.0.0.0:8080"]

Обновите файл settings.py для работы с переменными окружения:

import os import environ env = environ.Env() # Читаем .env файл, если он существует environ.Env.read_env() # SECURITY WARNING: keep the secret key used in production secret! SECRET_KEY = env('SECRET_KEY', default='your-default-secret-key-for-development') # SECURITY WARNING: don't run with debug turned on in production! DEBUG = env.bool('DEBUG', default=False) ALLOWED_HOSTS = ['*'] # В продакшен-среде следует ограничить # Database DATABASES = { 'default': { 'ENGINE': env('DATABASE_ENGINE', default='django.db.backends.sqlite3'), 'NAME': env('DATABASE_NAME', default=os.path.join(BASE_DIR, 'db.sqlite3')), 'USER': env('DATABASE_USER', default=''), 'PASSWORD': env('DATABASE_PASSWORD', default=''), 'HOST': env('DATABASE_HOST', default=''), 'PORT': env('DATABASE_PORT', default=''), } } # Static files STATIC_URL = '/static/' STATIC_ROOT = os.path.join(BASE_DIR, 'staticfiles') # Simplified static file handling STATICFILES_STORAGE = 'whitenoise.storage.CompressedManifestStaticFilesStorage' # Add WhiteNoise middleware MIDDLEWARE = [ 'django.middleware.security.SecurityMiddleware', 'whitenoise.middleware.WhiteNoiseMiddleware', # Add this line # ... other middleware ]

Создайте файл .gitignore, чтобы исключить ненужные файлы из репозитория:

# Python __pycache__/ *.py[cod] *$py.class *.so .Python env/ build/ develop-eggs/ dist/ downloads/ eggs/ .eggs/ lib/ lib64/ parts/ sdist/ var/ *.egg-info/ .installed.cfg *.egg # Django *.log local_settings.py db.sqlite3 media/ # Virtual Environment venv/ ENV/ # IDE .idea/ .vscode/ *.swp *.swo

Инициализируйте Git-репозиторий и сделайте первый коммит:

git init git add . git commit -m "Initial Django project setup for OpenShift deployment"

Теперь ваш Django-проект полностью подготовлен для развертывания в OpenShift! Мы создали базовое приложение для управления задачами и адаптировали его для контейнерной среды с помощью Dockerfile и настроек для работы с переменными окружения. 🎯

Анна Смирнова, DevOps-специалист

Когда я только начинала работать с Django и OpenShift, меня постоянно преследовали проблемы с настройкой статических файлов. На локальной машине всё работало отлично, но после деплоя CSS и JavaScript просто переставали загружаться.

Однажды я потратила целый день, пытаясь решить эту проблему для важного проекта с близким дедлайном. Ситуация казалась безвыходной, пока я не добавила WhiteNoise middleware и не настроила STATIC_ROOT правильно.

Этот опыт научил меня всегда тестировать конфигурацию в контейнере перед деплоем. Теперь, готовя Django-проект для OpenShift, я всегда начинаю с правильной настройки статических файлов и переменных окружения — это экономит часы отладки впоследствии.

Деплой Django-приложения в OpenShift: шаг за шагом

Развертывание Django-приложения в OpenShift может показаться сложным, но я разобью этот процесс на управляемые шаги. Следуя этому руководству, вы успешно опубликуете свое приложение в облачной среде. 🚢

Сначала убедитесь, что вы вошли в свой кластер OpenShift через командную строку:

oc login --token=<your_token> --server=<your_server>

Создайте новый проект в OpenShift (или используйте существующий):

oc new-project django-demo

У нас есть несколько способов развернуть приложение в OpenShift:

Напрямую из Git-репозитория (Source-to-Image) С использованием нашего Dockerfile Через YAML-манифесты С помощью оператора OpenShift Pipelines

Для начинающих наиболее прямолинейным является второй метод. Давайте создадим нашу сборку на основе подготовленного ранее Dockerfile:

oc new-build --name=django-app --binary=true

Это создаст BuildConfig, но не запустит сборку немедленно. Теперь отправьте содержимое вашей директории для сборки:

oc start-build django-app --from-dir=. --follow

Флаг --follow позволит вам наблюдать за процессом сборки в реальном времени.

После успешной сборки создайте приложение, используя ваш образ:

oc new-app django-app

Чтобы ваше приложение было доступно извне, создайте маршрут:

oc expose service django-app

Получите URL вашего приложения:

oc get route django-app

На этом этапе ваше приложение должно быть доступно по указанному URL, но скорее всего оно не будет работать корректно без настройки базы данных и переменных окружения.

Давайте добавим базу данных PostgreSQL:

oc new-app postgresql-ephemeral \ --name=postgresql \ --param=POSTGRESQL_USER=djangouser \ --param=POSTGRESQL_PASSWORD=djangopassword \ --param=POSTGRESQL_DATABASE=djangodb

Теперь настроим переменные окружения для вашего Django-приложения:

oc set env deployment/django-app \ SECRET_KEY="a-secure-secret-key" \ DEBUG="False" \ DATABASE_ENGINE="django.db.backends.postgresql" \ DATABASE_NAME="djangodb" \ DATABASE_USER="djangouser" \ DATABASE_PASSWORD="djangopassword" \ DATABASE_HOST="postgresql" \ DATABASE_PORT="5432" \ ALLOWED_HOSTS="*"

После обновления переменных окружения ваш под будет автоматически перезапущен с новыми настройками. Однако вам все еще нужно применить миграции. Для этого выполните:

# Найдите имя вашего пода oc get pods # Запустите миграции в поде oc rsh <pod_name> python manage.py migrate

Давайте также создадим суперпользователя для доступа к админке:

oc rsh <pod_name> python manage.py createsuperuser

Для более надежного и управляемого развертывания стоит создать файл конфигурации DeploymentConfig. Создайте файл deployment.yaml:

apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata: name: django-app labels: app: django-app spec: replicas: 1 selector: matchLabels: app: django-app template: metadata: labels: app: django-app spec: containers: - name: django image: image-registry.openshift-image-registry.svc:5000/django-demo/django-app:latest ports: - containerPort: 8080 env: - name: SECRET_KEY value: "your-secure-secret-key" - name: DEBUG value: "False" - name: DATABASE_ENGINE value: "django.db.backends.postgresql" - name: DATABASE_NAME value: "djangodb" - name: DATABASE_USER value: "djangouser" - name: DATABASE_PASSWORD value: "djangopassword" - name: DATABASE_HOST value: "postgresql" - name: DATABASE_PORT value: "5432" resources: limits: cpu: "500m" memory: "512Mi" requests: cpu: "250m" memory: "256Mi" readinessProbe: httpGet: path: / port: 8080 initialDelaySeconds: 15 timeoutSeconds: 2 livenessProbe: httpGet: path: / port: 8080 initialDelaySeconds: 30 timeoutSeconds: 2

Примените этот файл конфигурации:

oc apply -f deployment.yaml

Для управления секретами, такими как пароли и ключи, лучше использовать OpenShift Secrets вместо прямого указания в Deployment:

oc create secret generic django-secrets \ --from-literal=secret-key="your-very-secure-secret-key" \ --from-literal=db-password="djangopassword"

Затем обновите ваш Deployment, чтобы использовать эти секреты:

oc set env deployment/django-app --from=secret/django-secrets

Вот основные команды OpenShift для управления вашим развернутым приложением:

Действие Команда Проверить логи oc logs deployment/django-app Масштабировать приложение oc scale deployment/django-app --replicas=3 Обновить образ oc start-build django-app --from-dir=. --follow Перезапустить деплоймент oc rollout restart deployment/django-app Удалить приложение oc delete all --selector app=django-app

После успешного развертывания, зайдите на URL вашего приложения и убедитесь, что оно работает корректно. Вы должны увидеть список задач (или сообщение "No tasks available").

Поздравляю! Вы успешно развернули Django-приложение в OpenShift. Это большое достижение, которое открывает путь к более сложным сценариям развертывания и масштабирования. 🎊

Расширенные возможности обучения OpenShift и Django

Когда вы освоили основы и успешно развернули своё первое Django-приложение в OpenShift, пора двигаться дальше. В этом разделе я расскажу о расширенных возможностях обеих технологий и как продолжить ваше обучение. 🔍

Расширенные возможности Django, которые стоит изучить:

Django REST framework – создавайте мощные API для вашего приложения

– создавайте мощные API для вашего приложения Celery – асинхронные задачи и планирование

– асинхронные задачи и планирование Django Channels – WebSockets и реальновременные функции

– WebSockets и реальновременные функции Django CMS – готовая система управления контентом

– готовая система управления контентом Django-allauth – расширенная аутентификация, включая социальные сети

– расширенная аутентификация, включая социальные сети Django-debug-toolbar – незаменимый инструмент для отладки и оптимизации

Расширенные возможности OpenShift:

Операторы – автоматизация сложных рабочих нагрузок

– автоматизация сложных рабочих нагрузок Serverless – запускайте приложения только при наличии запросов

– запускайте приложения только при наличии запросов Service Mesh – управление микросервисной архитектурой

– управление микросервисной архитектурой CI/CD Pipelines – автоматизация сборки и развертывания

– автоматизация сборки и развертывания Horizontal Pod Autoscaler – автоматическое масштабирование при нагрузке

– автоматическое масштабирование при нагрузке Persistent Volumes – хранение данных между развертываниями

Как лучше строить свое обучение? Предлагаю следующие этапы и проекты для развития ваших навыков:

Уровень 1: Основы – Блог с базовой функциональностью, развернутый в OpenShift Уровень 2: Промежуточный – Интернет-магазин с RESTful API и аутентификацией Уровень 3: Продвинутый – Приложение с микросервисной архитектурой, CI/CD и автомасштабированием

Для эффективного обучения я рекомендую следующие ресурсы:

Ресурс Тип Особенности Django Documentation Официальная документация Полное и актуальное руководство Django Girls Tutorial Бесплатный курс Идеально для абсолютных новичков OpenShift Interactive Learning Portal Интерактивные лабораторные работы Практический подход с готовыми средами Two Scoops of Django Книга Лучшие практики от экспертов Kubernetes: Up and Running Книга Отличное введение в Kubernetes

Для более глубокого понимания OpenShift рекомендую изучить следующие концепции:

Безопасность и RBAC – управление доступом на основе ролей

– управление доступом на основе ролей Network Policies – контроль сетевого трафика между подами

– контроль сетевого трафика между подами Resource Quotas – ограничение использования ресурсов в проекте

– ограничение использования ресурсов в проекте Multistage Builds – оптимизация процесса сборки контейнеров

– оптимизация процесса сборки контейнеров StatefulSets – для приложений, требующих постоянных идентификаторов

Для Django-разработчиков особенно полезно будет изучить:

Оптимизация производительности – кэширование, оптимизация запросов, профилирование

– кэширование, оптимизация запросов, профилирование Написание тестов – unit, integration, functional тесты

– unit, integration, functional тесты Безопасность веб-приложений – защита от CSRF, XSS, SQL-инъекций

– защита от CSRF, XSS, SQL-инъекций Интернационализация и локализация – многоязычные приложения

– многоязычные приложения Масштабирование Django – стратегии для высоконагруженных приложений

Практический совет: для ускорения обучения создайте учебную дорожную карту с конкретными проектами. Например:

Неделя 1-2: Создание простого API с Django REST Framework и его деплой в OpenShift Неделя 3-4: Добавление аутентификации, тестов и настройка CI/CD-пайплайна Неделя 5-6: Интеграция с базой данных PostgreSQL в OpenShift и настройка резервного копирования Неделя 7-8: Реализация асинхронных задач с Celery и Redis в контейнерной среде

Помните, что изучение OpenShift и Django — это марафон, а не спринт. Регулярно практикуйтесь, участвуйте в сообществах и не бойтесь экспериментировать. Чем больше ошибок вы сделаете в процессе обучения, тем глубже будет ваше понимание этих мощных технологий. 🌱

Освоив Django и OpenShift, вы получаете в руки исключительно мощный инструментарий для создания и развертывания современных веб-приложений любой сложности. Вместо того чтобы тратить часы на ручную настройку серверов или борьбу с проблемами масштабирования, вы можете сосредоточиться на написании кода, который решает реальные бизнес-задачи. Технологическая эволюция не останавливается, но фундаментальные принципы контейнеризации и структурированной веб-разработки, которые вы освоили, останутся актуальными еще долгие годы, позволяя вам быстро адаптироваться к новым требованиям рынка.

Читайте также