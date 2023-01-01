Компьютерное зрение Python: техники обработки изображений и детекции

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Для начинающих программистов, желающих изучить компьютерное зрение на Python

Для студентов и специалистов, интересующихся искусственным интеллектом и его применением в реальных задачах

Для разработчиков, ищущих информацию о библиотеки и инструментах для работы с изображениями и машинами зрения Компьютерное зрение — одна из самых захватывающих областей искусственного интеллекта, позволяющая машинам "видеть" и интерпретировать визуальную информацию. Python стал языком №1 для разработчиков в этой сфере благодаря богатой экосистеме библиотек и фреймворков. От распознавания лиц в смартфонах до беспилотных автомобилей и диагностики заболеваний по медицинским снимкам — все это создается с использованием алгоритмов машинного зрения. Готовы научиться создавать подобные системы? Давайте погрузимся в мир пикселей, фильтров и нейронных сетей! 🔍

Основы компьютерного зрения Python: с чего начать

Компьютерное зрение — это область искусственного интеллекта, которая обучает компьютеры извлекать информацию из цифровых изображений и видео. Python предоставляет идеальную платформу для разработки таких систем благодаря своей простоте и мощным библиотекам.

Прежде чем погрузиться в код, важно понять фундаментальные концепции обработки изображений. Изображение в цифровом виде представляет собой матрицу пикселей, где каждый пиксель содержит информацию о цвете. В случае RGB-изображения каждый пиксель определяется тремя значениями: интенсивностью красного, зеленого и синего.

Александр Петров, технический директор стартапа в области компьютерного зрения Когда я только начинал работать с компьютерным зрением, я потратил месяцы, пытаясь понять, почему моя система распознавания дорожных знаков работает превосходно в тестовой среде, но полностью проваливается в полевых условиях. Оказалось, все дело было в базовом понимании предобработки изображений. Я не учитывал различия в освещении, угле съемки и зашумленности реальных изображений. Только после того, как я вернулся к основам и освоил методы нормализации, сегментации и фильтрации, мне удалось создать по-настоящему работающее решение. Не повторяйте моей ошибки — сначала освойте фундаментальные техники, а затем переходите к сложным алгоритмам.

Для работы с компьютерным зрением в Python вам потребуется установить необходимые библиотеки. Вот базовые инструменты для старта:

NumPy — для эффективных операций с многомерными массивами (изображениями)

— для эффективных операций с многомерными массивами (изображениями) OpenCV-Python — мощная библиотека компьютерного зрения

— мощная библиотека компьютерного зрения Pillow (PIL) — простая библиотека для манипуляций с изображениями

— простая библиотека для манипуляций с изображениями scikit-image — расширенные алгоритмы обработки изображений

Установка этих библиотек выполняется через pip:

pip install numpy opencv-python pillow scikit-image

Вот простой пример загрузки и отображения изображения с помощью OpenCV:

Python Скопировать код import cv2 # Загружаем изображение img = cv2.imread('example.jpg') # Преобразуем из BGR в RGB (OpenCV использует BGR формат) img_rgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB) # Отображаем изображение cv2.imshow('Image', img) cv2.waitKey(0) cv2.destroyAllWindows()

Для начинающих крайне важно понимать структуру данных изображения. В Python с помощью NumPy изображение представляется как многомерный массив. Для черно-белого изображения это двумерный массив, а для цветного — трехмерный (высота, ширина, цветовые каналы).

Тип изображения Размерность массива Диапазон значений Пример формы Черно-белое (Grayscale) 2D 0-255 (480, 640) Цветное RGB 3D 0-255 для каждого канала (480, 640, 3) Цветное RGBA 3D 0-255 для каждого канала (480, 640, 4)

Прежде чем углубляться в сложные алгоритмы, рекомендую освоить базовые операции с изображениями: чтение, запись, преобразование цветовых пространств, изменение размеров, кадрирование и базовые трансформации. Эти навыки станут фундаментом для более сложных задач компьютерного зрения. 🧩

Библиотеки OpenCV и PIL: инструменты машинного зрения

Python предоставляет несколько мощных библиотек для работы с изображениями и видео. Наиболее популярные из них — OpenCV и PIL/Pillow. Каждая имеет свои сильные стороны и идеально подходит для определенных задач.

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) — самая популярная и мощная библиотека компьютерного зрения. Изначально написанная на C++, она предоставляет Python-интерфейс через модуль opencv-python. OpenCV специализируется на обработке изображений в реальном времени и включает более 2500 оптимизированных алгоритмов.

Python Скопировать код import cv2 # Загрузка изображения image = cv2.imread('sample.jpg') # Преобразование в оттенки серого gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY) # Применение размытия по Гауссу blurred = cv2.GaussianBlur(gray, (5, 5), 0) # Обнаружение краев с помощью алгоритма Кэнни edges = cv2.Canny(blurred, 50, 150) # Сохранение результата cv2.imwrite('edges.jpg', edges)

PIL/Pillow (Python Imaging Library) — более простая библиотека, идеальная для базовых манипуляций с изображениями, таких как изменение размера, кадрирование, применение фильтров и форматов преобразования.

Python Скопировать код from PIL import Image, ImageFilter # Открытие изображения image = Image.open('sample.jpg') # Изменение размера resized = image.resize((300, 200)) # Применение фильтра размытия blurred = image.filter(ImageFilter.BLUR) # Поворот изображения на 90 градусов rotated = image.rotate(90) # Сохранение результата rotated.save('rotated.jpg')

При выборе библиотеки следует учитывать конкретные требования проекта. Вот сравнение основных характеристик:

Характеристика OpenCV PIL/Pillow Скорость обработки Очень высокая (оптимизирована на C/C++) Средняя Функциональность компьютерного зрения Обширная (обнаружение объектов, слежение, 3D-реконструкция) Ограниченная (базовая обработка) Кривая обучения Крутая Пологая Работа с видео Да Нет (только изображения) Интеграция с глубоким обучением Встроенная поддержка DNN модулей Требует дополнительных библиотек

Часто эти библиотеки используются в тандеме: PIL/Pillow для простой обработки изображений и OpenCV для продвинутого анализа и компьютерного зрения. Перекодировка между форматами этих библиотек возможна через NumPy:

Python Скопировать код import cv2 import numpy as np from PIL import Image # Конвертация из OpenCV в PIL img_cv = cv2.imread('image.jpg') img_pil = Image.fromarray(cv2.cvtColor(img_cv, cv2.COLOR_BGR2RGB)) # Конвертация из PIL в OpenCV img_pil = Image.open('image.jpg') img_cv = cv2.cvtColor(np.array(img_pil), cv2.COLOR_RGB2BGR)

Помимо этих основных библиотек, стоит обратить внимание на scikit-image — библиотеку, предоставляющую алгоритмы для сегментации, геометрических преобразований, манипуляций с цветовым пространством, анализа, фильтрации и морфологии изображений. Она отлично интегрируется с научными инструментами Python, такими как NumPy и SciPy. 📚

Базовая обработка изображений: фильтры и трансформации

Базовая обработка изображений — это набор техник, направленных на улучшение качества, изменение визуальных характеристик или выделение определенных элементов изображения. Эти методы создают основу для более сложных алгоритмов компьютерного зрения.

Начнем с базовых геометрических трансформаций, которые позволяют изменять размер, поворачивать и кадрировать изображения:

Python Скопировать код import cv2 import numpy as np img = cv2.imread('input.jpg') # Изменение размера resized = cv2.resize(img, (300, 200)) # Поворот изображения на 45 градусов rows, cols = img.shape[:2] M = cv2.getRotationMatrix2D((cols/2, rows/2), 45, 1) rotated = cv2.warpAffine(img, M, (cols, rows)) # Кадрирование (вырезание прямоугольной области) cropped = img[50:200, 100:300]

Следующий важный этап — фильтрация изображений. Фильтры используются для удаления шума, выделения краев или определенных структур. Наиболее распространенные фильтры:

Размытие по Гауссу — сглаживает изображение, уменьшает шум, но может размыть края

— сглаживает изображение, уменьшает шум, но может размыть края Медианный фильтр — эффективно удаляет "соль и перец" шум, сохраняя края

— эффективно удаляет "соль и перец" шум, сохраняя края Фильтр Собеля — выделяет края, подчеркивая изменения интенсивности

— выделяет края, подчеркивая изменения интенсивности Фильтр Лапласа — обнаруживает области быстрых изменений интенсивности

Python Скопировать код # Размытие по Гауссу gaussian_blur = cv2.GaussianBlur(img, (5, 5), 0) # Медианный фильтр median_blur = cv2.medianBlur(img, 5) # Обнаружение краев с помощью фильтра Собеля sobelx = cv2.Sobel(img, cv2.CV_64F, 1, 0, ksize=5) sobely = cv2.Sobel(img, cv2.CV_64F, 0, 1, ksize=5) # Обнаружение краев с помощью фильтра Лапласа laplacian = cv2.Laplacian(img, cv2.CV_64F)

Преобразования цветовых пространств позволяют работать с изображениями в различных цветовых моделях: RGB, HSV, оттенки серого и других. Это особенно полезно для сегментации объектов определенного цвета:

Python Скопировать код # Преобразование RGB в оттенки серого gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY) # Преобразование RGB в HSV hsv = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2HSV) # Выделение объектов определенного цвета (красного) lower_red = np.array([0, 50, 50]) upper_red = np.array([10, 255, 255]) mask = cv2.inRange(hsv, lower_red, upper_red) red_objects = cv2.bitwise_and(img, img, mask=mask)

Морфологические операции позволяют модифицировать форму объектов на бинарных изображениях. Основные операции включают эрозию, дилатацию, открытие и закрытие:

Python Скопировать код # Бинаризация изображения _, binary = cv2.threshold(gray, 127, 255, cv2.THRESH_BINARY) # Создание структурирующего элемента kernel = np.ones((5, 5), np.uint8) # Эрозия (уменьшение объектов, удаление мелких деталей) eroded = cv2.erode(binary, kernel, iterations=1) # Дилатация (увеличение объектов, заполнение дыр) dilated = cv2.dilate(binary, kernel, iterations=1) # Открытие (эрозия, затем дилатация — удаляет шум) opened = cv2.morphologyEx(binary, cv2.MORPH_OPEN, kernel) # Закрытие (дилатация, затем эрозия — заполняет отверстия) closed = cv2.morphologyEx(binary, cv2.MORPH_CLOSE, kernel)

Мария Соколова, инженер компьютерного зрения В процессе разработки системы контроля качества на производстве электронных плат я столкнулась с проблемой: наша система часто пропускала микродефекты в условиях нестабильного освещения. Решением стало комплексное применение базовых техник обработки изображений. Я создала конвейер, который сначала нормализовал освещение через гистограммное выравнивание, затем применял адаптивную бинаризацию, а для выделения дефектов использовал морфологические операции с тщательно подобранными параметрами. Этот подход повысил точность обнаружения дефектов с 78% до 96%. Меня удивило, что решение нашлось не в сложных нейронных сетях, а в грамотном применении базовых алгоритмов. Иногда возвращение к основам и их методичная настройка дает лучшие результаты, чем использование модных сложных техник.

Гистограмма изображения — мощный инструмент для анализа распределения яркости и контраста. Манипуляции с гистограммой позволяют улучшить видимость деталей:

Python Скопировать код # Вычисление и отображение гистограммы hist = cv2.calcHist([gray], [0], None, [256], [0, 256]) # Эквализация гистограммы (улучшение контраста) equalized = cv2.equalizeHist(gray) # Адаптивная эквализация гистограммы (CLAHE) clahe = cv2.createCLAHE(clipLimit=2.0, tileGridSize=(8, 8)) clahe_result = clahe.apply(gray)

Эти базовые техники обработки изображений являются строительными блоками для более сложных алгоритмов компьютерного зрения и машинного обучения. Освоив их, вы сможете эффективно подготавливать данные для последующего анализа и распознавания образов. 🛠️

Сегментация и детекция объектов в Python

Сегментация и детекция объектов представляют собой более продвинутый уровень компьютерного зрения, позволяющий выделять и идентифицировать объекты на изображении. Эти техники — основа для создания систем распознавания лиц, автономных транспортных средств, медицинской диагностики и многих других приложений.

Сегментация — это процесс разделения изображения на значимые области или сегменты. Существует несколько подходов к сегментации:

Пороговая сегментация — разделение изображения на основе значений интенсивности пикселей

— разделение изображения на основе значений интенсивности пикселей Сегментация на основе краев — выделение объектов по их контурам

— выделение объектов по их контурам Сегментация на основе регионов — группировка пикселей со схожими характеристиками

— группировка пикселей со схожими характеристиками Сегментация с помощью водораздела — рассматривает изображение как топографическую карту

— рассматривает изображение как топографическую карту Семантическая сегментация — классификация каждого пикселя изображения

Начнем с простейшего метода — пороговой сегментации:

Python Скопировать код import cv2 import numpy as np # Загрузка и преобразование в оттенки серого image = cv2.imread('objects.jpg') gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY) # Бинаризация с постоянным порогом _, binary = cv2.threshold(gray, 127, 255, cv2.THRESH_BINARY) # Адаптивная бинаризация adaptive = cv2.adaptiveThreshold(gray, 255, cv2.ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C, cv2.THRESH_BINARY, 11, 2) # Метод Оцу для автоматического определения порога _, otsu = cv2.threshold(gray, 0, 255, cv2.THRESH_BINARY + cv2.THRESH_OTSU)

Для более сложных сцен эффективна сегментация на основе контуров:

Python Скопировать код # Обнаружение краев edges = cv2.Canny(gray, 50, 150) # Поиск контуров contours, _ = cv2.findContours(edges, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE) # Отрисовка контуров contour_img = image.copy() cv2.drawContours(contour_img, contours, -1, (0, 255, 0), 2) # Фильтрация контуров по размеру filtered_contours = [cnt for cnt in contours if cv2.contourArea(cnt) > 100]

Алгоритм водораздела (Watershed) особенно полезен для сегментации соприкасающихся объектов:

Python Скопировать код # Подготовка маркеров для алгоритма водораздела ret, markers = cv2.connectedComponents(binary) # Добавление 1, чтобы избежать значения 0, зарезервированного для водораздела markers = markers + 1 # Отметка область, гарантированно принадлежащую фону, как 1 markers[binary == 0] = 1 # Применение алгоритма водораздела cv2.watershed(image, markers) image[markers == -1] = [0, 0, 255] # Отмечаем границы водораздела красным

Для детекции объектов существуют более специализированные методы. Один из классических подходов — каскады Хаара, которые эффективны для обнаружения лиц и других объектов с устойчивыми визуальными паттернами:

Python Скопировать код # Загрузка предобученного каскадного классификатора для лиц face_cascade = cv2.CascadeClassifier(cv2.data.haarcascades + 'haarcascade_frontalface_default.xml') # Обнаружение лиц faces = face_cascade.detectMultiScale(gray, 1.3, 5) # Отрисовка прямоугольников вокруг обнаруженных лиц for (x, y, w, h) in faces: cv2.rectangle(image, (x, y), (x+w, y+h), (255, 0, 0), 2)

Для более универсального обнаружения объектов можно использовать HOG (Histogram of Oriented Gradients) дескрипторы с SVM (Support Vector Machine) классификатором:

Python Скопировать код # Настройка HOG-дескриптора hog = cv2.HOGDescriptor() hog.setSVMDetector(cv2.HOGDescriptor_getDefaultPeopleDetector()) # Обнаружение людей на изображении boxes, weights = hog.detectMultiScale(image, winStride=(8, 8)) # Отрисовка прямоугольников вокруг обнаруженных людей for (x, y, w, h) in boxes: cv2.rectangle(image, (x, y), (x+w, y+h), (0, 255, 0), 2)

Сравнение различных методов детекции объектов по ключевым характеристикам:

Метод Скорость Точность Сложность реализации Универсальность Каскады Хаара Высокая Средняя Низкая Ограниченная (требуется обучение для каждого типа объектов) HOG + SVM Средняя Средняя-высокая Средняя Средняя YOLO (You Only Look Once) Высокая Высокая Средняя-высокая Высокая SSD (Single Shot Detector) Высокая Высокая Высокая Высокая Faster R-CNN Низкая Очень высокая Высокая Высокая

Современные методы детекции объектов, такие как YOLO, SSD и Faster R-CNN, основаны на глубоком обучении и будут рассмотрены в следующем разделе. Однако даже классические методы, описанные здесь, могут быть чрезвычайно эффективны для многих практических приложений, особенно когда вычислительные ресурсы ограничены. 👁️

Нейронные сети и машинное зрение Python: практика

Нейронные сети произвели революцию в области компьютерного зрения, обеспечив беспрецедентную точность в задачах классификации изображений, детекции объектов и семантической сегментации. Python предоставляет множество фреймворков для работы с нейронными сетями, среди которых наиболее популярны TensorFlow, PyTorch и Keras.

Давайте рассмотрим, как интегрировать глубокое обучение в наши проекты компьютерного зрения, начиная с самых основ.

Первый шаг — установка необходимых библиотек:

pip install tensorflow keras opencv-python numpy matplotlib

Теперь рассмотрим простой пример классификации изображений с использованием предобученной модели:

Python Скопировать код import tensorflow as tf from tensorflow.keras.applications import MobileNetV2 from tensorflow.keras.applications.mobilenet_v2 import preprocess_input, decode_predictions import numpy as np import cv2 # Загрузка предобученной модели model = MobileNetV2(weights='imagenet') # Загрузка и предобработка изображения image_path = 'sample.jpg' image = cv2.imread(image_path) image = cv2.resize(image, (224, 224)) image = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2RGB) image = preprocess_input(np.expand_dims(image, axis=0)) # Получение предсказания predictions = model.predict(image) decoded = decode_predictions(predictions, top=3)[0] # Вывод результатов for i, (imagenet_id, label, score) in enumerate(decoded): print(f"{i+1}: {label} ({score:.2f})")

Для более сложных задач, таких как обнаружение объектов, современные подходы используют специализированные архитектуры нейронных сетей. Например, YOLO (You Only Look Once) — один из самых популярных и эффективных алгоритмов для обнаружения объектов в реальном времени:

Python Скопировать код import cv2 import numpy as np # Загрузка модели YOLO net = cv2.dnn.readNetFromDarknet('yolov3.cfg', 'yolov3.weights') layer_names = net.getLayerNames() output_layers = [layer_names[i – 1] for i in net.getUnconnectedOutLayers()] # Загрузка списка классов with open('coco.names', 'r') as f: classes = [line.strip() for line in f.readlines()] # Загрузка и предобработка изображения image = cv2.imread('street.jpg') height, width, channels = image.shape blob = cv2.dnn.blobFromImage(image, 0.00392, (416, 416), (0, 0, 0), True, crop=False) # Прямой проход через сеть net.setInput(blob) outs = net.forward(output_layers) # Обработка результатов class_ids = [] confidences = [] boxes = [] for out in outs: for detection in out: scores = detection[5:] class_id = np.argmax(scores) confidence = scores[class_id] if confidence > 0.5: # Координаты объекта center_x = int(detection[0] * width) center_y = int(detection[1] * height) w = int(detection[2] * width) h = int(detection[3] * height) # Координаты прямоугольника x = int(center_x – w / 2) y = int(center_y – h / 2) boxes.append([x, y, w, h]) confidences.append(float(confidence)) class_ids.append(class_id) # Подавление немаксимальных откликов indexes = cv2.dnn.NMSBoxes(boxes, confidences, 0.5, 0.4) # Отрисовка результатов for i in range(len(boxes)): if i in indexes: x, y, w, h = boxes[i] label = str(classes[class_ids[i]]) confidence = confidences[i] cv2.rectangle(image, (x, y), (x + w, y + h), (0, 255, 0), 2) cv2.putText(image, f"{label} {confidence:.2f}", (x, y + 30), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, (0, 255, 0), 2) cv2.imshow("Image", image) cv2.waitKey(0) cv2.destroyAllWindows()

Для задач семантической сегментации, где требуется классифицировать каждый пиксель изображения, используются архитектуры типа U-Net или DeepLab. Вот пример использования предобученной модели DeepLabV3 из TensorFlow:

Python Скопировать код import tensorflow as tf import numpy as np import cv2 # Загрузка предобученной модели model = tf.saved_model.load('deeplab_model') # Функция для сегментации изображения def segment_image(image_path): # Загрузка изображения image = cv2.imread(image_path) image_rgb = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2RGB) input_tensor = tf.convert_to_tensor(image_rgb) input_tensor = tf.cast(input_tensor, tf.uint8) input_tensor = tf.expand_dims(input_tensor, 0) # Получение предсказания predictions = model(input_tensor) predictions = predictions['output_class'] predictions = tf.argmax(predictions, axis=-1) predictions = tf.squeeze(predictions).numpy() # Визуализация результатов colormap = np.array([[0, 0, 0], [128, 0, 0], [0, 128, 0], ...]) # Определите свою цветовую карту colored_segmentation = colormap[predictions] # Наложение сегментации на оригинальное изображение alpha = 0.6 overlay = cv2.addWeighted(image_rgb, alpha, colored_segmentation, 1 – alpha, 0) return overlay # Применение сегментации segmented = segment_image('city.jpg') cv2.imshow("Segmented Image", cv2.cvtColor(segmented, cv2.COLOR_RGB2BGR)) cv2.waitKey(0) cv2.destroyAllWindows()

Для тех, кто хочет создать и обучить собственную модель, TensorFlow и PyTorch предоставляют гибкие инструменты. Вот пример создания простой CNN (сверточной нейронной сети) для классификации изображений с использованием Keras:

Python Скопировать код from tensorflow.keras.models import Sequential from tensorflow.keras.layers import Conv2D, MaxPooling2D, Flatten, Dense, Dropout from tensorflow.keras.preprocessing.image import ImageDataGenerator # Создание модели model = Sequential([ Conv2D(32, (3, 3), activation='relu', input_shape=(150, 150, 3)), MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)), Conv2D(64, (3, 3), activation='relu'), MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)), Conv2D(128, (3, 3), activation='relu'), MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)), Flatten(), Dense(512, activation='relu'), Dropout(0.5), Dense(10, activation='softmax') # 10 классов ]) model.compile(optimizer='adam', loss='categorical_crossentropy', metrics=['accuracy']) # Генераторы данных для обучения и валидации train_datagen = ImageDataGenerator( rescale=1./255, rotation_range=20, width_shift_range=0.2, height_shift_range=0.2, shear_range=0.2, zoom_range=0.2, horizontal_flip=True) train_generator = train_datagen.flow_from_directory( 'train_data', target_size=(150, 150), batch_size=32, class_mode='categorical') validation_generator = ImageDataGenerator(rescale=1./255).flow_from_directory( 'validation_data', target_size=(150, 150), batch_size=32, class_mode='categorical') # Обучение модели model.fit( train_generator, steps_per_epoch=len(train_generator), epochs=10, validation_data=validation_generator, validation_steps=len(validation_generator)) # Сохранение модели model.save('my_custom_model.h5')

Трансферное обучение — мощный подход, позволяющий использовать предобученные на больших датасетах модели и адаптировать их для конкретных задач с меньшим количеством данных. Это особенно полезно, когда у вас ограниченный набор данных или вычислительные ресурсы:

Python Скопировать код from tensorflow.keras.applications import MobileNetV2 from tensorflow.keras.models import Model from tensorflow.keras.layers import Dense, GlobalAveragePooling2D # Загрузка базовой модели (без верхних слоев) base_model = MobileNetV2(weights='imagenet', include_top=False, input_shape=(224, 224, 3)) # Замораживание весов базовой модели for layer in base_model.layers: layer.trainable = False # Добавление новых слоев x = base_model.output x = GlobalAveragePooling2D()(x) x = Dense(1024, activation='relu')(x) predictions = Dense(5, activation='softmax')(x) # 5 классов # Создание новой модели model = Model(inputs=base_model.input, outputs=predictions) # Компиляция модели model.compile(optimizer='adam', loss='categorical_crossentropy', metrics=['accuracy']) # Обучение только добавленных слоев model.fit( train_generator, steps_per_epoch=len(train_generator), epochs=5, validation_data=validation_generator, validation_steps=len(validation_generator)) # Разморозка некоторых слоев базовой модели для тонкой настройки for layer in base_model.layers[-20:]: layer.trainable = True # Повторная компиляция с меньшей скоростью обучения model.compile(optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(1e-5), loss='categorical_crossentropy', metrics=['accuracy']) # Дообучение всей модели model.fit( train_generator, steps_per_epoch=len(train_generator), epochs=5, validation_data=validation_generator, validation_steps=len(validation_generator))

Интеграция глубокого обучения в проекты компьютерного зрения открывает огромные возможности, от умных систем видеонаблюдения и автономных транспортных средств до медицинской диагностики и дополненной реальности. С ростом вычислительной мощности и доступности данных эта область будет продолжать стремительно развиваться. 🧠

Компьютерное зрение на Python — это не просто набор технических навыков, а мощный инструмент трансформации отраслей и создания инновационных решений. От базовых манипуляций с изображениями до продвинутых нейросетевых моделей — ваше путешествие в мир машинного зрения только начинается. Главное понять: за каждым алгоритмом и каждой строкой кода стоит реальная задача и потенциал улучшения жизни людей. Компьютерное зрение — это не технология будущего, а технология настоящего, доступная каждому разработчику, готовому изучать и экспериментировать.

Читайте также