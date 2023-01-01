7 лучших нейросетей для создания рисунков: сравнение возможностей

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Профессиональные дизайнеры и иллюстраторы, интересующиеся новыми инструментами для работы.

Создатели контента и маркетологи, стремящиеся использовать нейросети для визуализации идей.

Новички в области цифрового искусства, ищущие доступные инструменты для начала работы с генеративным ИИ. Представьте: вы пишете текстовый запрос, и через секунды получаете уникальную иллюстрацию, как будто нарисованную профессиональным художником. Это не фантастика — это реальность, доступная каждому благодаря нейросетям для создания рисунков. Искусственный интеллект радикально меняет правила игры в визуальном контенте, позволяя генерировать изображения любой сложности без навыков рисования. Разберем семь лучших инструментов, которые превратят ваши идеи в яркие визуалы — от премиальных решений до бесплатных альтернатив. 🎨

Революция в цифровом искусстве: что могут нейросети

Нейросети для создания рисунков перевернули представление о цифровом искусстве. Если раньше для получения качественной иллюстрации требовались годы обучения и практики, то сегодня достаточно грамотно сформулировать текстовый запрос. Технологии генеративного искусственного интеллекта позволяют создавать изображения, которые порой сложно отличить от работ профессиональных художников.

Основа этих технологий — сложные алгоритмы машинного обучения, натренированные на миллионах изображений. Они анализируют визуальные паттерны и учатся воспроизводить их в новых комбинациях согласно заданным параметрам. Результат — практически неограниченные возможности для визуализации любых концепций без необходимости владеть кистью или графическим планшетом.

Ключевые преимущества нейросетей для создания рисунков:

Скорость — получение готового изображения занимает от нескольких секунд до нескольких минут

Доступность — большинство инструментов имеют интуитивный интерфейс

Масштабируемость — возможность быстро создать десятки вариаций одной идеи

Уникальность — каждое сгенерированное изображение неповторимо

Разнообразие стилей — от фотореалистичных рендеров до абстрактного искусства

Сегодня нейросети активно используются в маркетинге, дизайне, издательском деле, игровой индустрии и других областях, где требуется создание визуального контента. Они не заменяют полностью художников, но становятся мощным инструментом, усиливающим их возможности и открывающим новые творческие горизонты. 🚀

Максим Ковалев, арт-директор Еще два года назад я относился к нейросетям для создания рисунков скептически. Думал: "Это просто игрушка, которая не может конкурировать с настоящим искусством". Всё изменилось, когда нам поступил срочный заказ на серию иллюстраций для кампании крупного бренда. Сроки горели, а штатные иллюстраторы были загружены. Я решил экспериментально использовать Midjourney. После часа экспериментов с запросами я получил базовые визуалы, которые затем доработал в Photoshop. Клиент был в восторге, проект сдали на три дня раньше срока. С тех пор нейросети стали неотъемлемой частью нашего рабочего процесса — не как замена художникам, а как инструмент предварительной визуализации и источник вдохновения. Это полностью изменило скорость нашей работы и расширило творческие возможности команды.

Midjourney: лидер среди нейросетей для иллюстраций

Midjourney — безусловный фаворит среди нейросетей для создания рисунков, если речь идет о художественной ценности результатов. Этот инструмент отличается исключительной способностью генерировать изображения с глубоким пониманием композиции, цвета и художественных стилей. В отличие от многих конкурентов, Midjourney создает не просто визуализации запросов, а настоящие произведения цифрового искусства.

Особенность Midjourney — работа через Discord. Это несколько усложняет входной барьер для новичков, но обеспечивает уникальную экосистему, где пользователи могут делиться результатами и вдохновляться работами других. Последние версии нейросети (V5, V6) демонстрируют значительный прогресс в генерации фотореалистичных изображений и сложных композиций с множеством деталей.

Версия Основные улучшения Особенности промптов V4 Базовая художественная стилизация, ограниченная детализация Простые, прямолинейные запросы V5 Улучшенная детализация, более точное следование промптам Поддержка сложных описаний и параметров --stylize V6 Фотореалистичность, улучшенные композиции, понимание сложных сцен Точное понимание стилей, расширенная система параметров, сложные запросы

Для начала работы с Midjourney необходимо:

Зарегистрироваться в Discord Присоединиться к официальному серверу Midjourney Выбрать один из каналов #newbies Ввести команду /imagine, за которой следует текстовое описание желаемого изображения Дождаться результатов и выбрать вариант для дальнейшей обработки

Midjourney предлагает гибкую систему подписок. Бесплатный пробный период дает возможность создать ограниченное количество изображений, а платные планы варьируются от $10 до $60 в месяц в зависимости от скорости генерации и приватности результатов.

Важное преимущество этой нейросети для создания рисунков — постоянное развитие и улучшение алгоритмов. Разработчики регулярно выпускают обновления, повышающие качество генерации и добавляющие новые возможности. Например, недавние улучшения значительно усовершенствовали работу с руками, лицами и текстом — традиционными проблемными областями для AI-генераторов. ✨

DALL-E и DALL-E 2: интеллектуальные художники от OpenAI

DALL-E и его улучшенная версия DALL-E 2 — мощные нейросети для создания рисунков, разработанные компанией OpenAI (создателями ChatGPT). Названные в честь художника Сальвадора Дали и мультфильма WALL-E, эти инструменты произвели революцию в области генеративного искусства, демонстрируя исключительное понимание взаимосвязи между текстом и изображениями.

DALL-E 2, выпущенный в 2022 году, превосходит своего предшественника по нескольким ключевым параметрам. Он генерирует изображения с разрешением 1024×1024 пикселей (в четыре раза больше, чем оригинальный DALL-E), обеспечивает более высокую фотореалистичность и лучше интерпретирует нюансы текстовых запросов.

Основные возможности DALL-E 2:

Создание реалистичных изображений и художественных иллюстраций по текстовому описанию

Функция "Outpainting" — расширение существующего изображения за его границы

Функция "Inpainting" — редактирование отдельных частей изображения

Генерация вариаций на основе загруженного изображения

Точное следование сложным описаниям объектов, сцен и стилей

Анна Сергеева, иллюстратор Я всегда гордилась своим уникальным стилем иллюстраций, поэтому сначала восприняла DALL-E 2 как угрозу. Но решила всё же изучить эту нейросеть для создания рисунков и поэкспериментировать с ней для личного проекта — детской книги, которую давно хотела создать, но никак не находила время. Вместо того чтобы рисовать каждую иллюстрацию с нуля, я стала генерировать базовые композиции в DALL-E 2, а затем дорабатывать их вручную. Это сократило время на каждую иллюстрацию примерно на 60%! Самым неожиданным оказалось то, что нейросеть предлагала композиционные решения, о которых я бы сама не подумала. Это не только ускорило процесс, но и обогатило мой собственный стиль. Сейчас я рассматриваю AI не как замену, а как сотрудничество — я направляю его творческой энергией и профессиональным взглядом, а он помогает мне преодолевать творческие блоки и расширять горизонты возможного.

Интерфейс DALL-E 2 отличается простотой и интуитивностью. После регистрации пользователь получает доступ к минималистичному веб-интерфейсу, где достаточно ввести текстовый запрос в поле и нажать кнопку "Generate". Система создает четыре варианта изображения, любое из которых можно сохранить или использовать как основу для дальнейших модификаций.

Модель ценообразования OpenAI для DALL-E 2 основана на кредитах. Новые пользователи получают определенное количество бесплатных кредитов, а затем могут приобретать дополнительные пакеты. Один кредит позволяет сгенерировать четыре изображения по одному запросу или создать вариации/редактирование существующего изображения.

По сравнению с Midjourney, DALL-E 2 обычно создает более реалистичные изображения, но может уступать в художественной выразительности и сложности композиций. Эта нейросеть для создания рисунков особенно хороша для коммерческих проектов, где требуется фотореализм и точное следование брифу, а также для быстрого прототипирования визуальных концепций. 🖼️

Stable Diffusion: создание рисунков с открытым кодом

Stable Diffusion радикально отличается от коммерческих решений Midjourney и DALL-E 2 своим открытым исходным кодом. Эта нейросеть для создания рисунков, разработанная Stability AI, произвела настоящий переворот в доступности генеративных моделей, позволив энтузиастам запускать мощный ИИ на собственном оборудовании без необходимости платить за облачные вычисления.

Открытость Stable Diffusion стимулировала беспрецедентную волну инноваций: сообщество разработчиков создало множество модификаций, расширений и пользовательских интерфейсов, значительно расширяющих базовые возможности модели. Самым популярным из них стал Stable Diffusion Web UI (также известный как Automatic1111) — комплексное решение с графическим интерфейсом и богатым набором инструментов для тонкой настройки генерации.

Способ использования Требования Преимущества Недостатки Локальная установка ПК с видеокартой NVIDIA (мин. 4 ГБ VRAM) Полный контроль, приватность, бесплатно Техническая сложность, требования к оборудованию Облачные сервисы (Dreamstudio) Интернет-соединение, подписка Простота использования, доступность Платное, ограниченный контроль Google Colab Google-аккаунт Бесплатно для базового использования Ограничения на время вычислений, сложнее в настройке

Ключевые возможности Stable Diffusion, делающие его особенно привлекательным для опытных пользователей:

Img2Img — преобразование существующих изображений с сохранением композиции

ControlNet — точный контроль над позами, глубиной, краями и другими аспектами генерации

Textual Inversion — обучение модели распознавать индивидуальные стили или объекты

LoRA (Low-Rank Adaptation) — легкие надстройки, модифицирующие поведение базовой модели

Upscaling — улучшение разрешения сгенерированных изображений

Для использования Stable Diffusion локально требуется компьютер с видеокартой NVIDIA, имеющей минимум 4 ГБ видеопамяти (хотя для комфортной работы рекомендуется 8 ГБ и более). Это создает определенный барьер для входа, но взамен пользователь получает неограниченный доступ к генерации без дополнительных затрат.

Для тех, кто не готов устанавливать Stable Diffusion локально, существует несколько облачных альтернатив. Официальный DreamStudio предлагает удобный веб-интерфейс и работает по модели кредитов, подобно DALL-E. Также можно использовать бесплатные решения на основе Google Colab, хотя они и имеют ограничения на время вычислений.

Особенность работы со Stable Diffusion — значительно более сложный язык запросов по сравнению с Midjourney или DALL-E. Опытные пользователи часто создают промпты длиной в несколько сотен символов, включающие подробные описания, ключевые слова для настройки стиля, указания на используемые модели и различные модификаторы качества. Овладение этим "искусством промптинга" требует времени, но открывает беспрецедентный контроль над генерируемыми изображениями. 🔍

Artbreeder и Craiyon: доступные нейросети для новичков

Не все нейросети для создания рисунков требуют глубокого погружения или финансовых вложений. Artbreeder и Craiyon (ранее известный как DALL-E mini) представляют собой удобную точку входа для новичков, предлагая интуитивный интерфейс и бесплатный базовый функционал.

Artbreeder выделяется уникальным подходом к генерации изображений. Вместо прямого создания рисунков по текстовому описанию, он специализируется на "скрещивании" существующих изображений, позволяя пользователям смешивать и модифицировать генетические характеристики визуального контента. Это делает процесс более интерактивным и игровым, что особенно привлекательно для начинающих.

Основные функции Artbreeder:

Создание и смешивание портретов с контролем отдельных черт лица

Генерация пейзажей с настройкой атмосферы и стиля

Создание фантастических существ и персонажей

Модификация загруженных пользователем изображений

Общественная галерея для вдохновения и коллаборации

Craiyon, в свою очередь, представляет собой бесплатную альтернативу DALL-E с минималистичным интерфейсом. Хотя качество генерируемых изображений заметно уступает премиальным решениям, Craiyon отлично подходит для экспериментов и быстрой визуализации идей без каких-либо ограничений или затрат.

Сравнение возможностей:

Artbreeder : лучше подходит для детальной работы с портретами и персонажами, позволяет постепенно настраивать изображение через генетические параметры

: лучше подходит для детальной работы с портретами и персонажами, позволяет постепенно настраивать изображение через генетические параметры Craiyon: превосходит в разнообразии тем и скорости генерации, лучше интерпретирует абстрактные концепции и необычные запросы

Обе платформы предлагают полностью бесплатный базовый доступ с опциональными премиум-подписками для расширенных функций. В случае Artbreeder, платная версия снимает ограничения на количество создаваемых изображений и добавляет возможность работы в высоком разрешении. Craiyon остается полностью бесплатным, но монетизируется через рекламу.

Преимущество этих платформ — низкий входной барьер. Для начала работы достаточно создать аккаунт (или даже обойтись без него в случае Craiyon) и немедленно приступить к экспериментам. Отсутствие необходимости устанавливать программное обеспечение или изучать сложный синтаксис промптов делает их идеальными для первого знакомства с миром генеративного ИИ.

Хотя Artbreeder и Craiyon не могут конкурировать с лидерами рынка в качестве изображений, они играют важную роль образовательных инструментов и платформ для творческих экспериментов. Это идеальные нейросети для создания рисунков, когда вы только начинаете знакомиться с возможностями искусственного интеллекта в визуальном искусстве. 🌱

Технологии генеративного ИИ демократизировали доступ к созданию визуального контента, но настоящий прорыв происходит, когда мы перестаем рассматривать нейросети просто как инструмент и начинаем видеть в них творческого партнера. Каждая из семи рассмотренных нейросетей для создания рисунков имеет свои сильные стороны: художественная выразительность Midjourney, фотореалистичность DALL-E, гибкость Stable Diffusion или доступность Artbreeder — выбор зависит от конкретных задач и предпочтений. Важно помнить: технология лишь расширяет возможности творца, а не заменяет его видение и интеллект. Истинная ценность возникает на стыке человеческого воображения и вычислительной мощи ИИ.

Читайте также