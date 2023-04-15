Модуль re в Python: эффективная обработка текста регулярками#Основы Python #Регулярные выражения #Работа со строками
Для кого эта статья:
- Для разработчиков и программистов, желающих улучшить свои навыки работы с Python.
- Для студентов и новичков, изучающих программирование и работу с текстовыми данными.
Для профессионалов в области анализа данных и автоматизации, заинтересованных в использовании регулярных выражений.
Если вы когда-нибудь пытались найти все номера телефонов в большом текстовом документе или проверить правильность email-адреса, вы знаете, насколько это может быть утомительно и подвержено ошибкам. Модуль
reв Python предлагает элегантное решение таких задач через регулярные выражения — мощный инструмент для обработки текста, который существенно упрощает поиск, извлечение и манипуляции со строками. И хотя синтаксис регулярных выражений может сначала показаться странным набором символов, после освоения основных концепций вы будете удивлены, как обходились без них раньше. 🔍
Что такое модуль re в Python и зачем он нужен
Модуль
re — это встроенная библиотека Python для работы с регулярными выражениями (regular expressions или просто regex). Регулярные выражения представляют собой специальный язык паттернов, позволяющий эффективно искать, извлекать и манипулировать текстом на основе определённых правил.
Чтобы начать использовать регулярные выражения в Python, нужно импортировать модуль
re:
import re
Зачем же нужен модуль
re, когда в Python уже есть встроенные методы для работы со строками, такие как
find(),
replace() или
split()?
Алексей Ковалёв, senior Python-разработчик
Когда я только начинал программировать, мне поручили задачу извлечь все email-адреса из текстового файла объёмом в несколько тысяч строк. Я попытался использовать обычные строковые методы, проверяя наличие символа
@и доменных зон. После нескольких часов борьбы и множества ошибок мой коллега показал мне решение в три строки кода с использованием модуля
re:
import re
with open('document.txt', 'r') as file:
emails = re.findall(r'[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}', file.read())
Это был момент прозрения. Модуль
re превратил многочасовую задачу в решение, которое заняло менее минуты. С тех пор регулярные выражения стали моим постоянным инструментом для обработки текста.
Вот ключевые преимущества использования модуля
re:
- Мощность и гибкость — регулярные выражения позволяют описать практически любой текстовый шаблон, от простых совпадений до сложных условных конструкций
- Производительность — оптимизированный движок регулярных выражений работает быстрее, чем сложные комбинации строковых методов
- Компактность — одна строка кода с регулярным выражением может заменить десятки строк обычного кода
- Стандартизация — регулярные выражения используются во многих языках программирования, что делает ваши навыки переносимыми
Типичные задачи, для которых применяют регулярные выражения в Python:
|Задача
|Без регулярных выражений
|С регулярными выражениями
|Валидация email
| Множество проверок, включая наличие
@, проверку доменной части, запрещённых символов
|Одна строка с шаблоном email
|Извлечение дат из текста
|Поиск по разным форматам дат требует сложной логики
|Единый шаблон для всех форматов дат
|Парсинг HTML/XML
|Сложные строковые манипуляции с высоким риском ошибок
|Точные шаблоны для извлечения данных из тегов
|Очистка текста
|Множество замен для разных типов ненужных символов
|Один шаблон для всех нежелательных элементов
Базовые функции модуля re для обработки текста
Модуль
re предоставляет набор функций для работы с регулярными выражениями. Рассмотрим основные функции, которые будут наиболее полезны для начинающих. 🧰
1. re.search() — поиск первого совпадения в строке
Функция
re.search() ищет первое совпадение с шаблоном в строке и возвращает объект Match или None, если совпадений не найдено:
import re
text = "Python был создан в 1991 году Гвидо ван Россумом"
result = re.search(r"Python", text)
print(result) # <re.Match object; span=(0, 6), match='Python'>
# Извлечение совпадения
if result:
print(f"Найдено: {result.group()}") # Найдено: Python
2. re.match() — поиск совпадения в начале строки
Функция
re.match() похожа на
search(), но проверяет только начало строки:
# Это найдёт совпадение
result1 = re.match(r"Python", "Python был создан в 1991 году")
print(result1) # <re.Match object; span=(0, 6), match='Python'>
# А это не найдёт
result2 = re.match(r"Python", "Язык Python был создан в 1991 году")
print(result2) # None
3. re.findall() — поиск всех совпадений
Функция
re.findall() находит все совпадения с шаблоном и возвращает их в виде списка:
text = "Python 2 был выпущен в 2000 году, а Python 3 — в 2008"
numbers = re.findall(r"\d+", text)
print(numbers) # ['2', '2000', '3', '2008']
4. re.finditer() — итератор по всем совпадениям
Функция
re.finditer() возвращает итератор по всем объектам Match, найденным в строке:
text = "Email: user@example.com, альтернативный: admin@test.org"
for match in re.finditer(r"\S+@\S+\.\S+", text):
print(f"Найден email: {match.group()} на позиции {match.start()}-{match.end()}")
5. re.sub() — замена по шаблону
Функция
re.sub() заменяет все совпадения с шаблоном на указанную строку:
text = "Телефоны: +7-999-123-4567, 8(495)765-4321"
masked = re.sub(r"\d", "*", text)
print(masked) # Телефоны: +*-***-***-****, *(***)**-****
6. re.split() — разделение строки по шаблону
Функция
re.split() разбивает строку по совпадениям с шаблоном:
text = "apple,banana;cherry:orange"
fruits = re.split(r"[,;:]", text)
print(fruits) # ['apple', 'banana', 'cherry', 'orange']
7. re.compile() — компиляция шаблона для повторного использования
Функция
re.compile() компилирует регулярное выражение в объект Pattern, который можно использовать многократно:
# Скомпилированный шаблон для поиска email
email_pattern = re.compile(r"\S+@\S+\.\S+")
text1 = "Контакт: user@example.com"
text2 = "Пишите на admin@company.org"
print(email_pattern.search(text1).group()) # user@example.com
print(email_pattern.search(text2).group()) # admin@company.org
|Функция
|Возвращает
|Типичное применение
|re.search()
|Объект Match или None
|Проверка наличия шаблона в тексте
|re.match()
|Объект Match или None
|Проверка начинается ли текст с шаблона
|re.findall()
|Список строк
|Извлечение всех совпадений
|re.finditer()
|Итератор объектов Match
|Обработка каждого совпадения с доп. информацией
|re.sub()
|Изменённая строка
|Замена, маскирование, форматирование текста
|re.split()
|Список строк
|Разделение текста по сложным разделителям
|re.compile()
|Объект Pattern
|Оптимизация при многократном использовании шаблона
Основные метасимволы и их применение в регулярках
Регулярные выражения обладают своим "алфавитом" — метасимволами, которые имеют специальное значение и позволяют создавать гибкие шаблоны для поиска. Понимание этих метасимволов — ключ к эффективному использованию модуля
re. 🔑
Базовые метасимволы для сопоставления
.— любой символ, кроме новой строки
^— начало строки
$— конец строки
\— экранирование специальных символов
Примеры использования:
import re
# Точка соответствует любому символу
print(re.findall(r"c.t", "cat cut cot c.t")) # ['cat', 'cut', 'cot', 'c.t']
# ^ и $ для привязки к началу и концу строки
print(re.findall(r"^Python", "Python is great\nPython is popular")) # ['Python']
print(re.findall(r"Python$", "I love Python")) # ['Python']
# Экранирование специальных символов
print(re.findall(r"\.", "site.com")) # ['.']
Квантификаторы (указатели количества)
*— 0 или более повторений (жадный)
+— 1 или более повторений (жадный)
?— 0 или 1 повторение (жадный)
{n}— ровно n повторений
{n,}— не менее n повторений
{n,m}— от n до m повторений
Примеры использования квантификаторов:
# * – ноль или более повторений
print(re.findall(r"ab*c", "ac abc abbc")) # ['ac', 'abc', 'abbc']
# + – один или более повторений
print(re.findall(r"ab+c", "ac abc abbc")) # ['abc', 'abbc']
# ? – ноль или одно повторение
print(re.findall(r"colou?r", "color colour")) # ['color', 'colour']
# {n}, {n,} и {n,m} для точного количества повторений
print(re.findall(r"\d{2}", "12 345 6789")) # ['12', '34', '67', '89']
print(re.findall(r"\d{2,}", "12 345 6789")) # ['12', '345', '6789']
print(re.findall(r"\d{2,3}", "12 345 6789")) # ['12', '345', '678', '9']
Классы символов и специальные последовательности
[abc]— один из перечисленных символов
[^abc]— любой символ, кроме перечисленных
[a-z]— любой символ из диапазона
\d— цифра (эквивалент [0-9])
\D— не цифра (эквивалент 0-9)
\w— буква, цифра или (эквивалент [a-zA-Z0-9])
\W— не \w (эквивалент a-zA-Z0-9_)
\s— пробельный символ (пробел, табуляция, новая строка)
\S— не пробельный символ
\b— граница слова
Примеры использования классов символов:
# Классы символов
print(re.findall(r"[aeiou]", "hello world")) # ['e', 'o', 'o']
print(re.findall(r"[^aeiou\s]", "hello world")) # ['h', 'l', 'l', 'w', 'r', 'l', 'd']
# Специальные последовательности
print(re.findall(r"\d+", "Phone: 123-456-7890")) # ['123', '456', '7890']
print(re.findall(r"\w+", "hello@world.com")) # ['hello', 'world', 'com']
print(re.findall(r"\b\w{5}\b", "hello world python")) # ['hello', 'world']
Группировка и захват
(expr)— группировка и захват совпадения
(?:expr)— группировка без захвата
\1, \2, ...— обратные ссылки на захваченные группы
Примеры группировки и захвата:
# Захват групп
match = re.search(r"(\d{3})-(\d{3})-(\d{4})", "Phone: 123-456-7890")
if match:
print(match.group(0)) # 123-456-7890 (всё совпадение)
print(match.group(1)) # 123 (первая группа)
print(match.group(2)) # 456 (вторая группа)
print(match.groups()) # ('123', '456', '7890') (все группы)
# Обратные ссылки
print(re.findall(r"(\w+) \1", "hello hello world world")) # ['hello', 'world']
Ирина Соколова, Data Scientist
Помню свой первый проект по анализу отзывов клиентов. Мне нужно было извлечь все упоминания продуктов вместе с оценками из тысяч текстовых комментариев. Формат был примерно такой: "Продукт X – 4/5", "Y получает 3 из 5" и десятки вариаций.
Сначала я пыталась обрабатывать каждый формат отдельно, но быстро утонула в условиях. Тогда я решила освоить регулярные выражения и создала универсальный шаблон:
pattern = r"([A-Z][a-z]+(?:\s[A-Za-z]+)*)\s*[-–:]\s*(\d)[\/\s]*(?:из|of|\/)\s*(\d)" matches = re.findall(pattern, text)
Этот шаблон находил продукты и их рейтинги во всех форматах. Но настоящий прорыв произошёл, когда я поняла силу именованных групп:
pattern = r"(?P<product>[A-Z][a-z]+(?:\s[A-Za-z]+)*)\s*[-–:]\s*(?P<score>\d)[\/\s]*(?:из|of|\/)\s*(?P<scale>\d)" for match in re.finditer(pattern, text): product = match.group('product') score = int(match.group('score')) scale = int(match.group('scale')) normalized_score = score / scale * 5 # приведение к шкале 0-5
Это сделало код не только более эффективным, но и гораздо более читаемым для коллег, которым предстояло его поддерживать.
Альтернативы и утверждения
|— альтернатива (или)
(?=...)— позитивное предварительное утверждение
(?!...)— негативное предварительное утверждение
(?<=...)— позитивное ретроспективное утверждение
(?<!...)— негативное ретроспективное утверждение
Примеры использования альтернатив и утверждений:
# Альтернативы
print(re.findall(r"apple|banana", "I like apple and banana")) # ['apple', 'banana']
# Позитивное предварительное утверждение – найти слова, за которыми следует число
print(re.findall(r"\w+(?=\s+\d+)", "apple 5 banana 8 cherry")) # ['apple', 'banana']
# Негативное предварительное утверждение – найти слова, за которыми НЕ следует число
print(re.findall(r"\w+(?!\s+\d+)", "apple 5 banana 8 cherry")) # ['cherry']
# Ретроспективные утверждения
print(re.findall(r"(?<=\$)\d+", "$100 €50")) # ['100']
print(re.findall(r"(?<!\$)\d+", "$100 €50")) # ['50']
Практические задачи с регулярными выражениями
Теперь, когда мы знакомы с основами, давайте рассмотрим несколько практических задач, которые можно решить с помощью регулярных выражений. Это поможет вам увидеть, как применять полученные знания на практике. 💼
1. Извлечение email-адресов из текста
Email-адреса имеют специфический формат, и регулярные выражения идеально подходят для их поиска:
import re
text = """
Контакты компании:
- Общие вопросы: info@example.com
- Техподдержка: support@example.com, help.desk@company-name.org
- Директор: ceo@example.com
"""
# Простой шаблон для email
email_pattern = r'\b[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Z|a-z]{2,}\b'
emails = re.findall(email_pattern, text)
print(f"Найдено {len(emails)} email-адресов:")
for email in emails:
print(f"- {email}")
2. Валидация пароля с определенными требованиями
Проверка, соответствует ли пароль требованиям безопасности:
def is_strong_password(password):
"""
Проверяет, является ли пароль надежным:
- Минимум 8 символов
- Содержит хотя бы одну цифру
- Содержит хотя бы одну прописную букву
- Содержит хотя бы одну строчную букву
- Содержит хотя бы один специальный символ
"""
# Проверка на минимальную длину
if len(password) < 8:
return False
# Проверка на наличие цифры
if not re.search(r"\d", password):
return False
# Проверка на наличие прописной буквы
if not re.search(r"[A-Z]", password):
return False
# Проверка на наличие строчной буквы
if not re.search(r"[a-z]", password):
return False
# Проверка на наличие специального символа
if not re.search(r"[!@#$%^&*(),.?\":{}|<>]", password):
return False
return True
# Альтернативный вариант — все проверки в одном выражении
def is_strong_password_alt(password):
pattern = r"^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\d)(?=.*[!@#$%^&*(),.?\":{}|<>])[A-Za-z\d!@#$%^&*(),.?\":{}|<>]{8,}$"
return bool(re.match(pattern, password))
# Проверяем несколько паролей
passwords = [
"Pass123!",
"weakpass",
"NOLOWERCASE123!",
"nodigit!",
"NoSpecial123",
"Short1!"
]
for pwd in passwords:
print(f"Пароль '{pwd}' надежный: {is_strong_password(pwd)}")
3. Извлечение и форматирование телефонных номеров
Поиск телефонных номеров в различных форматах и приведение их к единому стандарту:
def standardize_phone(text):
"""Находит телефонные номера в тексте и стандартизирует их формат"""
# Шаблон для российских номеров в различных форматах
pattern = r'(?:\+7|8)[\s\-]?\(?(\d{3})\)?[\s\-]?(\d{3})[\s\-]?(\d{2})[\s\-]?(\d{2})'
# Функция для форматирования найденного номера
def format_number(match):
return f"+7 ({match.group(1)}) {match.group(2)}-{match.group(3)}-{match.group(4)}"
# Замена всех найденных номеров на стандартизированный формат
result = re.sub(pattern, format_number, text)
return result
# Пример использования
text = """
Контактные телефоны:
8(495)123-4567
+7 999 888 7766
8-900-555-44-33
"""
standardized = standardize_phone(text)
print(standardized)
4. Парсинг HTML-тегов
Извлечение данных из HTML-разметки (хотя для полноценного парсинга HTML лучше использовать специализированные библиотеки):
html = """
<div class="article">
<h2>Заголовок статьи</h2>
<p>Первый абзац статьи.</p>
<p>Второй абзац с <a href="https://example.com">ссылкой</a>.</p>
<ul>
<li>Пункт 1</li>
<li>Пункт 2</li>
</ul>
</div>
"""
# Извлечение заголовка
title = re.search(r'<h2>(.*?)</h2>', html).group(1)
print(f"Заголовок: {title}")
# Извлечение всех абзацев
paragraphs = re.findall(r'<p>(.*?)</p>', html)
print("Абзацы:")
for i, p in enumerate(paragraphs, 1):
print(f"{i}. {p}")
# Извлечение всех ссылок с их URL и текстом
links = re.findall(r'<a href="(.*?)">(.*?)</a>', html)
print("Ссылки:")
for url, text in links:
print(f"- {text}: {url}")
# Извлечение элементов списка
list_items = re.findall(r'<li>(.*?)</li>', html)
print("Элементы списка:")
for item in list_items:
print(f"* {item}")
5. Разбор и извлечение данных из сложного текста
Извлечение структурированной информации из неструктурированного текста:
log_entry = """
[2023-04-15 08:45:23] ERROR [server.py:127] Failed to connect to database:
Connection refused (111). Retrying in 5s...
[2023-04-15 08:45:28] INFO [server.py:130] Successfully connected to database.
[2023-04-15 08:46:03] WARNING [auth.py:52] User 'admin' attempted to access
restricted area from IP 192.168.1.105
"""
# Извлечение всех записей лога с разбивкой на компоненты
log_pattern = r'\[([\d\-\s:]+)\]\s+(\w+)\s+\[([\w\.]+):(\d+)\]\s+(.*?)(?=\n\[|\Z)'
log_entries = re.findall(log_pattern, log_entry, re.DOTALL)
for timestamp, level, module, line, message in log_entries:
print(f"Время: {timestamp}")
print(f"Уровень: {level}")
print(f"Модуль: {module}:{line}")
print(f"Сообщение: {message.strip()}")
print("-" * 50)
|Тип задачи
|Сложность регулярного выражения
|Типичные метасимволы
|Извлечение email
|Средняя
|\w, +, @, ., []
|Валидация пароля
|Высокая
|?=, \d, [A-Z], [a-z], [!@#$%...]
|Форматирование телефонов
|Средняя
|\d, {n}, (), ?:, \s, –
|Парсинг HTML
|Высокая
|<>, .*?, (),
|Разбор текстовых логов
|Очень высокая
|[], \s, \w, :, (?=), \Z
Оптимизация работы с re для эффективного кода
При работе с регулярными выражениями в Python важно не только писать корректный код, но и заботиться о его производительности. Плохо оптимизированные регулярные выражения могут стать серьезным узким местом в вашем приложении. Давайте рассмотрим основные способы оптимизации работы с модулем
re. 🚀
1. Компилируйте регулярные выражения для многократного использования
Если вы используете одно и то же регулярное выражение многократно, компилируйте его один раз с помощью
re.compile():
import re
import time
# Плохо: компиляция при каждом вызове
def find_emails_bad(text):
return re.findall(r'\b[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Z|a-z]{2,}\b', text)
# Хорошо: компиляция один раз
email_pattern = re.compile(r'\b[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Z|a-z]{2,}\b')
def find_emails_good(text):
return email_pattern.findall(text)
# Проверка производительности
text = "Контакты: user1@example.com, user2@example.com" * 1000
start = time.time()
for _ in range(100):
find_emails_bad(text)
print(f"Без компиляции: {time.time() – start:.4f} сек.")
start = time.time()
for _ in range(100):
find_emails_good(text)
print(f"С компиляцией: {time.time() – start:.4f} сек.")
2. Используйте сырые строки (r-префикс)
Всегда используйте r-префикс для строк с регулярными выражениями, чтобы избежать экранирования обратных слешей:
# Плохо: без r-префикса приходится экранировать \
bad_pattern = "\\d+\\.\\d+" # ищет числа с точкой, например 3.14
# Хорошо: с r-префиксом код чище и понятнее
good_pattern = r"\d+\.\d+" # то же самое, но читается лучше
3. Выбирайте правильные функции для конкретных задач
Используйте наиболее подходящие функции модуля
re для вашей задачи:
text = "Python программирование python python PYTHON"
# Плохо: использование findall, когда нам нужно только проверить наличие
if re.findall(r"python", text, re.IGNORECASE):
print("Найдено слово Python")
# Хорошо: search быстрее, когда нам нужно только проверить наличие
if re.search(r"python", text, re.IGNORECASE):
print("Найдено слово Python")
# Если нам нужно заменить только первое вхождение
# Плохо: sub заменяет все вхождения
text_replaced_all = re.sub(r"python", "Java", text, flags=re.IGNORECASE)
# Хорошо: для замены только первого вхождения указываем count=1
text_replaced_first = re.sub(r"python", "Java", text, count=1, flags=re.IGNORECASE)
4. Избегайте излишне общих шаблонов и жадных квантификаторов
Слишком общие шаблоны и жадные квантификаторы (
*,
+) могут вызвать проблемы с производительностью:
html = "<div>Первый блок</div><div>Второй блок</div>"
# Плохо: жадное соответствие захватит всё между первым открывающим и последним закрывающим тегом
print(re.findall(r"<div>(.*)</div>", html)) # ['Первый блок</div><div>Второй блок']
# Хорошо: нежадное соответствие с *? найдет каждый блок отдельно
print(re.findall(r"<div>(.*?)</div>", html)) # ['Первый блок', 'Второй блок']
5. Используйте флаги для оптимизации и упрощения шаблонов
Python предлагает ряд флагов, которые могут сделать ваши регулярные выражения более эффективными:
# re.IGNORECASE (re.I): игнорирует регистр
print(re.findall(r"python", "Python PYTHON python", re.IGNORECASE)) # ['Python', 'PYTHON', 'python']
# re.MULTILINE (re.M): ^ и $ соответствуют началу и концу каждой строки
multiline_text = """Первая строка
Вторая строка
Третья строка"""
print(re.findall(r"^(.+)$", multiline_text, re.MULTILINE)) # ['Первая строка', 'Вторая строка', 'Третья строка']
# re.DOTALL (re.S): точка соответствует любому символу, включая новую строку
print(re.findall(r"<div>(.*?)</div>", "<div>Строка 1\nСтрока 2</div>", re.DOTALL)) # ['Строка 1\nСтрока 2']
# re.VERBOSE (re.X): игнорирует пробелы и комментарии в шаблоне
phone_pattern = re.compile(r"""
\((\d{3})\) # код города в скобках
\s* # опциональные пробелы
(\d{3}) # первые три цифры номера
- # дефис
(\d{4}) # последние четыре цифры
""", re.VERBOSE)
print(phone_pattern.match("(123) 456-7890").groups()) # ('123', '456', '7890')
6. Используйте группы без захвата, когда не нужны данные
Если вам нужна группировка, но не нужно извлекать данные, используйте группы без захвата
(?:...) для повышения производительности:
# Плохо: лишний захват группы
urls_bad = re.findall(r"(https?://(www\.)?example\.com)", "https://www.example.com and http://example.com")
print(urls_bad) # [('https://www.example.com', 'www.'), ('http://example.com', '')]
# Хорошо: группа без захвата для www.
urls_good = re.findall(r"(https?://(?:www\.)?example\.com)", "https://www.example.com and http://example.com")
print(urls_good) # ['https://www.example.com', 'http://example.com']
7. Используйте предварительную фильтрацию данных
Перед применением сложных регулярных выражений к большим объемам текста, попробуйте предварительно отфильтровать данные более простыми методами:
import re
def extract_emails_optimized(text):
# Сначала проверим, есть ли вообще символ @ в тексте
if '@' not in text:
return []
# Затем разобьем текст на слова и отфильтруем только те, которые содержат @
potential_emails = [word for word in text.split() if '@' in word]
# Теперь применим регулярное выражение только к потенциальным email-адресам
email_pattern = re.compile(r'\b[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,}\b')
return [word for word in potential_emails if email_pattern.match(word)]
# Пример использования
large_text = "Это большой текст без email-адресов." * 1000
large_text_with_emails = large_text + " contact@example.com support@company.org"
# Измерение времени выполнения
import time
start = time.time()
emails1 = extract_emails_optimized(large_text_with_emails)
end1 = time.time()
# Для сравнения: прямое применение регулярного выражения
start = time.time()
email_pattern = re.compile(r'\b[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,}\b')
emails2 = email_pattern.findall(large_text_with_emails)
end2 = time.time()
print(f"С оптимизацией: {end1 – start:.6f} сек.")
print(f"Без оптимизации: {end2 – start:.6f} сек.")
print(f"Найденные email: {emails1}")
Применяя эти оптимизации, вы можете существенно повысить производительность кода, использующего регулярные выражения, особенно при работе с большими объемами данных или в критичных к производительности частях вашего приложения.
Освоение регулярных выражений в Python через модуль
reоткрывает перед вами мощный инструмент для обработки текста. Начните с простых шаблонов, постепенно добавляя сложность, и практикуйтесь на реальных задачах. Помните: навык создания эффективных регулярных выражений приходит с опытом, а инвестиции в их изучение окупаются многократно сэкономленным временем при анализе и обработке текстовых данных. Ваш первый шаблон может быть не идеальным, но каждый написанный паттерн приближает вас к мастерству в этой незаменимой области программирования.
