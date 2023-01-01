Линейная регрессия в Python: от теории к практическому применению

Для кого эта статья:

Студенты и начинающие специалисты в области аналитики данных и машинного обучения

Практикующие аналитики и дата-сайентисты, желающие углубить свои знания в линейной регрессии

Преподаватели и обучающие курсы по статистике и машинному обучению Линейная регрессия — краеугольный камень машинного обучения, который позволяет расшифровать сложные зависимости в данных через элегантную математическую модель. Освоив этот алгоритм в Python, вы получите мощный инструмент предсказания числовых показателей и оценки влияния факторов на целевую переменную. Неважно, анализируете ли вы финансовые тренды, прогнозируете продажи или оцениваете зависимость веса от роста — линейная регрессия даст точный ответ, основанный на статистически значимых закономерностях. 📊🐍

Что такое линейная регрессия и как она работает

Линейная регрессия — это алгоритм машинного обучения, позволяющий моделировать зависимость между входными переменными (признаками) и выходной переменной (целью) через линейную функцию. По сути, алгоритм пытается провести прямую линию через облако точек данных таким образом, чтобы минимизировать среднеквадратичную ошибку — расстояние между предсказанными и фактическими значениями.

Математически модель простой линейной регрессии можно представить так:

y = β₀ + β₁x + ε

Где:

y — зависимая переменная (целевая)

— зависимая переменная (целевая) x — независимая переменная (признак)

— независимая переменная (признак) β₀ — свободный член (пересечение с осью Y)

— свободный член (пересечение с осью Y) β₁ — коэффициент наклона

— коэффициент наклона ε — случайная ошибка

Для множественной линейной регрессии формула расширяется до:

y = β₀ + β₁x₁ + β₂x₂ + ... + βₙxₙ + ε

Алексей Петров, руководитель аналитического отдела Однажды наша компания столкнулась с необходимостью прогнозировать цены на жилье в различных районах города. У нас была база данных с информацией о сотнях объектов недвижимости: площадь, количество комнат, этаж, расстояние до центра города и, конечно, цена. Ранее мы пользовались примитивным подходом, где средняя цена за квадратный метр умножалась на площадь объекта с небольшими поправками. Применив линейную регрессию в Python, мы смогли построить модель, которая учитывала все перечисленные факторы и их сложные взаимосвязи. Результат превзошёл ожидания — точность прогнозов выросла на 27%, а клиенты стали получать гораздо более реалистичные оценки стоимости своей недвижимости. Особенно ценным оказалось то, что модель позволила численно оценить влияние каждого фактора. Например, мы выяснили, что наличие парка в радиусе 500 метров увеличивает стоимость квартиры в среднем на 8%, а близость к станции метро — на 15%.

Ключевые преимущества линейной регрессии:

Интерпретируемость — легко объяснить влияние каждого признака на целевую переменную

— легко объяснить влияние каждого признака на целевую переменную Вычислительная эффективность — быстро обучается даже на больших наборах данных

— быстро обучается даже на больших наборах данных Устойчивость — при правильной регуляризации не склонна к переобучению

— при правильной регуляризации не склонна к переобучению Статистическая значимость — можно оценить достоверность влияния факторов

Однако у линейной регрессии есть и ограничения — она предполагает линейную зависимость между переменными и чувствительна к выбросам в данных. Также эффективность модели может снизиться при наличии мультиколлинеарности (высокой корреляции между признаками).

Допущение Описание Последствия нарушения Линейность Зависимость между X и Y должна быть линейной Систематическая ошибка в предсказаниях Независимость ошибок Остатки модели не должны коррелировать Неверные оценки стандартных ошибок Гомоскедастичность Постоянная дисперсия остатков Неэффективность оценок коэффициентов Нормальность ошибок Остатки должны иметь нормальное распределение Проблемы при статистическом выводе

Подготовка данных для линейной регрессии в Python

Качество модели линейной регрессии напрямую зависит от корректной подготовки данных. Этот этап критически важен, так как "мусор на входе – мусор на выходе". Рассмотрим последовательность шагов, необходимых для трансформации сырых данных в формат, оптимальный для построения регрессионной модели. 🧹🔍

Сначала импортируем необходимые библиотеки:

Python Скопировать код import pandas as pd import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt import seaborn as sns from sklearn.model_selection import train_test_split from sklearn.preprocessing import StandardScaler

Загрузка и первичный осмотр данных:

Python Скопировать код # Загрузка данных df = pd.read_csv('housing_data.csv') # Первичный осмотр print(df.head()) print(df.info()) print(df.describe()) # Проверка пропущенных значений print(df.isnull().sum())

Ключевые шаги подготовки данных:

Обработка пропущенных значений

Python Скопировать код # Заполнение пропусков медианой для числовых признаков df['income'] = df['income'].fillna(df['income'].median()) # Или удаление строк с пропусками (если их мало) df = df.dropna()

Обработка выбросов

Python Скопировать код # Выявление выбросов через межквартильный размах Q1 = df['price'].quantile(0.25) Q3 = df['price'].quantile(0.75) IQR = Q3 – Q1 lower_bound = Q1 – 1.5 * IQR upper_bound = Q3 + 1.5 * IQR # Фильтрация выбросов df_filtered = df[(df['price'] >= lower_bound) & (df['price'] <= upper_bound)]

Кодирование категориальных переменных

Python Скопировать код # One-hot кодирование df_encoded = pd.get_dummies(df, columns=['neighborhood'], drop_first=True)

Масштабирование признаков

Python Скопировать код # Стандартизация числовых признаков scaler = StandardScaler() numeric_features = ['square_feet', 'bedrooms', 'bathrooms', 'age'] df[numeric_features] = scaler.fit_transform(df[numeric_features])

Проверка корреляций и мультиколлинеарности

Python Скопировать код # Построение корреляционной матрицы correlation_matrix = df[numeric_features + ['price']].corr() sns.heatmap(correlation_matrix, annot=True, cmap='coolwarm') plt.show()

Разделение на обучающую и тестовую выборки

Python Скопировать код # Определение признаков и целевой переменной X = df.drop('price', axis=1) y = df['price'] # Разделение данных X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)

Мария Соколова, дата-сайентист Работая с проектом по прогнозированию энергопотребления в жилых домах, я столкнулась с классической проблемой "грязных данных". Наши датчики собирали информацию о температуре, влажности, времени суток и количестве людей в помещении. Первоначальная модель линейной регрессии показывала неутешительные результаты — R² всего 0.48. Вместо того, чтобы сразу переходить к более сложным моделям, я решила тщательнее подготовить данные. Выяснилось, что в выходные дни характер потребления кардинально отличался, а значения температуры содержали систематические ошибки измерения в ночное время. После создания бинарного признака "выходной/будний" и коррекции температурных данных, а также логарифмирования целевой переменной (энергопотребление имело логнормальное распределение), точность той же линейной модели выросла до R² = 0.87! Это напомнило мне важный урок: качественная подготовка данных часто важнее усложнения модели.

Важные рекомендации при подготовке данных для линейной регрессии:

Проверяйте распределение целевой переменной — если оно сильно скошено, рассмотрите логарифмирование или другие преобразования

— если оно сильно скошено, рассмотрите логарифмирование или другие преобразования Анализируйте влиятельные наблюдения — точки с высоким рычагом (leverage) могут значительно искажать модель

— точки с высоким рычагом (leverage) могут значительно искажать модель Оценивайте мультиколлинеарность — высококоррелированные признаки могут дестабилизировать оценки коэффициентов

— высококоррелированные признаки могут дестабилизировать оценки коэффициентов Создавайте информативные признаки — иногда нелинейные преобразования или взаимодействия признаков могут улучшить линейную модель

Проблема Решение Функции Python Пропущенные значения Заполнение медианой/средним или удаление fillna(), dropna() Выбросы Винзоризация или удаление по IQR quantile(), clip() Категориальные переменные One-hot кодирование или Label Encoding get_dummies(), LabelEncoder Разный масштаб признаков Стандартизация или нормализация StandardScaler, MinMaxScaler Скошенное распределение Логарифмирование, Box-Cox трансформация np.log(), boxcox()

Реализация простой линейной регрессии с scikit-learn

После тщательной подготовки данных можно приступать к построению модели простой линейной регрессии. Библиотека scikit-learn предоставляет мощный и интуитивно понятный инструментарий для этой задачи. Рассмотрим реализацию пошагово на конкретном примере прогнозирования цен на недвижимость в зависимости от площади. 📈🧠

Начнем с импорта необходимых компонентов:

Python Скопировать код from sklearn.linear_model import LinearRegression from sklearn.metrics import mean_squared_error, r2_score import numpy as np import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt

Создадим или загрузим данные для анализа:

Python Скопировать код # Пример загрузки данных df = pd.read_csv('housing.csv') # Для демонстрации создадим синтетический набор данных # np.random.seed(42) # area = np.random.randint(30, 300, 100) # price = 50000 + 1500 * area + np.random.normal(0, 20000, 100) # df = pd.DataFrame({'area': area, 'price': price})

Визуализируем данные для понимания зависимости:

Python Скопировать код plt.figure(figsize=(10, 6)) plt.scatter(df['area'], df['price'], alpha=0.7) plt.title('Зависимость цены от площади') plt.xlabel('Площадь, м²') plt.ylabel('Цена, руб.') plt.grid(True, alpha=0.3) plt.show()

Подготовим данные для модели:

Python Скопировать код # Выделяем признак (X) и целевую переменную (y) X = df[['area']] # Обратите внимание на двойные скобки – необходимы для сохранения формата DataFrame y = df['price'] # Разделяем данные на обучающую и тестовую выборки from sklearn.model_selection import train_test_split X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)

Теперь создадим, обучим и используем модель линейной регрессии:

Python Скопировать код # Создание экземпляра модели model = LinearRegression() # Обучение модели на тренировочных данных model.fit(X_train, y_train) # Получение коэффициентов модели print(f'Коэффициент наклона (β₁): {model.coef_[0]:.2f}') print(f'Свободный член (β₀): {model.intercept_:.2f}') # Делаем предсказания y_pred_train = model.predict(X_train) y_pred_test = model.predict(X_test) # Оцениваем качество модели train_rmse = np.sqrt(mean_squared_error(y_train, y_pred_train)) test_rmse = np.sqrt(mean_squared_error(y_test, y_pred_test)) train_r2 = r2_score(y_train, y_pred_train) test_r2 = r2_score(y_test, y_pred_test) print(f'RMSE на обучающей выборке: {train_rmse:.2f}') print(f'RMSE на тестовой выборке: {test_rmse:.2f}') print(f'R² на обучающей выборке: {train_r2:.4f}') print(f'R² на тестовой выборке: {test_r2:.4f}')

Визуализируем результаты модели:

Python Скопировать код # Создаем диапазон значений для построения линии регрессии x_range = np.linspace(X['area'].min(), X['area'].max(), 100).reshape(-1, 1) y_range = model.predict(x_range) plt.figure(figsize=(10, 6)) plt.scatter(X_train, y_train, alpha=0.7, label='Обучающие данные') plt.scatter(X_test, y_test, alpha=0.7, color='orange', label='Тестовые данные') plt.plot(x_range, y_range, color='red', linewidth=2, label='Линия регрессии') plt.title('Модель линейной регрессии') plt.xlabel('Площадь, м²') plt.ylabel('Цена, руб.') plt.grid(True, alpha=0.3) plt.legend() plt.show()

Применим модель для прогнозирования цены по новым значениям площади:

Python Скопировать код # Прогнозирование для новых данных new_areas = np.array([[50], [100], [150], [200]]) predicted_prices = model.predict(new_areas) for area, price in zip(new_areas, predicted_prices): print(f'Для площади {area[0]} м² предсказанная цена: {price:.2f} руб.')

Использование модели линейной регрессии в scikit-learn можно обобщить в следующие ключевые шаги:

Подготовка данных — очистка, масштабирование, разделение на обучающую и тестовую выборки Создание и обучение модели — инициализация объекта LinearRegression и вызов метода fit() Анализ коэффициентов — изучение весов признаков через coef и intercept Оценка производительности — расчет метрик качества, таких как RMSE, MAE и R² Применение модели — прогнозирование на новых данных с помощью predict()

Дополнительные рекомендации для работы с линейной регрессией в scikit-learn:

Используйте crossvalscore() для более надежной оценки модели через кросс-валидацию

Примените traintestsplit() с параметром stratify для сохранения распределения в выборках, если это критично

Рассмотрите регуляризованные версии регрессии (Ridge, Lasso), если столкнулись с переобучением

Используйте Pipeline для автоматизации последовательной обработки данных и построения модели

Множественная линейная регрессия в Python на практике

Множественная линейная регрессия расширяет концепцию простой линейной регрессии, позволяя использовать несколько независимых переменных для прогнозирования. Это особенно полезно в реальных задачах, где целевая переменная зависит от множества факторов. Рассмотрим практическую реализацию в Python на примере прогнозирования стоимости недвижимости. 🏙️🔢

Сначала импортируем необходимые библиотеки:

Python Скопировать код import pandas as pd import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt import seaborn as sns from sklearn.model_selection import train_test_split from sklearn.linear_model import LinearRegression from sklearn.preprocessing import StandardScaler from sklearn.metrics import mean_squared_error, r2_score import statsmodels.api as sm

Загрузим и подготовим данные:

Python Скопировать код # Загрузка данных (пример с набором данных о жилье в Бостоне) from sklearn.datasets import load_boston boston = load_boston() df = pd.DataFrame(boston.data, columns=boston.feature_names) df['PRICE'] = boston.target # Краткий обзор данных print(df.head()) print(df.describe()) # Визуализация корреляции между переменными plt.figure(figsize=(12, 10)) sns.heatmap(df.corr(), annot=True, cmap='coolwarm', fmt=".2f") plt.title('Корреляционная матрица') plt.show()

Подготовим данные для обучения модели:

Python Скопировать код # Разделение данных на признаки и целевую переменную X = df.drop('PRICE', axis=1) y = df['PRICE'] # Стандартизация признаков scaler = StandardScaler() X_scaled = scaler.fit_transform(X) X_scaled_df = pd.DataFrame(X_scaled, columns=X.columns) # Разделение на обучающую и тестовую выборки X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X_scaled_df, y, test_size=0.2, random_state=42)

Создадим и обучим модель множественной линейной регрессии:

Python Скопировать код # Создание и обучение модели с помощью scikit-learn model = LinearRegression() model.fit(X_train, y_train) # Анализ коэффициентов модели coefficients = pd.DataFrame({'Feature': X.columns, 'Coefficient': model.coef_}) coefficients = coefficients.sort_values('Coefficient', ascending=False) print("Коэффициенты модели:") print(coefficients) print(f"Свободный член (Intercept): {model.intercept_:.4f}") # Визуализация влияния признаков plt.figure(figsize=(12, 8)) sns.barplot(x='Coefficient', y='Feature', data=coefficients) plt.title('Влияние признаков на цену') plt.tight_layout() plt.show()

Оценим качество модели:

Python Скопировать код # Предсказание на обучающей и тестовой выборках y_train_pred = model.predict(X_train) y_test_pred = model.predict(X_test) # Расчет метрик качества train_rmse = np.sqrt(mean_squared_error(y_train, y_train_pred)) test_rmse = np.sqrt(mean_squared_error(y_test, y_test_pred)) train_r2 = r2_score(y_train, y_train_pred) test_r2 = r2_score(y_test, y_test_pred) print(f"RMSE на обучающей выборке: {train_rmse:.4f}") print(f"RMSE на тестовой выборке: {test_rmse:.4f}") print(f"R² на обучающей выборке: {train_r2:.4f}") print(f"R² на тестовой выборке: {test_r2:.4f}")

Дополнительно используем statsmodels для более детального статистического анализа:

Python Скопировать код # Добавление константы для свободного члена X_train_sm = sm.add_constant(X_train) X_test_sm = sm.add_constant(X_test) # Обучение модели с помощью statsmodels model_sm = sm.OLS(y_train, X_train_sm).fit() # Вывод статистической сводки print(model_sm.summary()) # Проверка нормальности остатков residuals = model_sm.resid plt.figure(figsize=(12, 6)) plt.subplot(1, 2, 1) sns.histplot(residuals, kde=True) plt.title('Распределение остатков') plt.subplot(1, 2, 2) sm.qqplot(residuals, line='45', fit=True) plt.title('Q-Q график остатков') plt.tight_layout() plt.show()

Рассмотрим пример использования модели для предсказания цены конкретного объекта недвижимости:

Python Скопировать код # Пример предсказания для нового объекта new_house = pd.DataFrame({ 'CRIM': [0\.05], # Уровень преступности 'ZN': [25\.0], # Доля жилых участков 'INDUS': [2\.5], # Доля нежилых земель 'CHAS': [0], # Река Чарльз (0 – нет, 1 – есть) 'NOX': [0\.45], # Концентрация оксидов азота 'RM': [6\.5], # Среднее число комнат 'AGE': [50\.0], # Доля домов до 1940 года 'DIS': [4\.5], # Расстояние до центров занятости 'RAD': [6], # Индекс доступности до радиальных магистралей 'TAX': [300], # Налоговая ставка 'PTRATIO': [15], # Соотношение учеников и учителей 'B': [380], # Доля чернокожего населения 'LSTAT': [10\.5] # Процент населения с низким статусом }) # Стандартизация нового объекта new_house_scaled = scaler.transform(new_house) # Предсказание цены predicted_price = model.predict(new_house_scaled) print(f"Предсказанная цена дома: ${predicted_price[0] * 1000:.2f}")

Ключевые аспекты множественной линейной регрессии, которые следует учитывать:

Мультиколлинеарность — высокая корреляция между признаками может искажать коэффициенты

— высокая корреляция между признаками может искажать коэффициенты Значимость переменных — не все признаки могут быть статистически значимыми

— не все признаки могут быть статистически значимыми Выбор признаков — часто требуется отбор наиболее информативных переменных

— часто требуется отбор наиболее информативных переменных Проверка допущений — линейность, гомоскедастичность, нормальность остатков

Существуют различные модификации линейной регрессии для решения специфических проблем:

Метод Класс в scikit-learn Преимущество Применение Ridge-регрессия Ridge L2-регуляризация для борьбы с мультиколлинеарностью Когда признаки сильно коррелируют Lasso-регрессия Lasso L1-регуляризация для отбора признаков Когда нужно упростить модель ElasticNet ElasticNet Комбинация L1 и L2 регуляризации Для балансирования между Ridge и Lasso Полиномиальная регрессия PolynomialFeatures + LinearRegression Моделирование нелинейных зависимостей Когда связь между X и Y нелинейна

Оценка качества и улучшение модели линейной регрессии

Построение модели линейной регрессии — только половина работы. Не менее важно правильно оценить её качество и применить техники для улучшения результатов. В этом разделе рассмотрим метрики оценки, диагностические инструменты и стратегии оптимизации регрессионных моделей. 📊✅

Начнем с основных метрик оценки качества регрессионной модели:

Python Скопировать код from sklearn.metrics import mean_squared_error, mean_absolute_error, r2_score import numpy as np # Предположим, у нас есть модель и предсказания y_true = y_test # Фактические значения y_pred = model.predict(X_test) # Предсказанные значения # Расчет основных метрик mse = mean_squared_error(y_true, y_pred) rmse = np.sqrt(mse) mae = mean_absolute_error(y_true, y_pred) r2 = r2_score(y_true, y_pred) adjusted_r2 = 1 – (1 – r2) * (len(y_true) – 1) / (len(y_true) – X_test.shape[1] – 1) print(f"MSE: {mse:.4f}") print(f"RMSE: {rmse:.4f}") print(f"MAE: {mae:.4f}") print(f"R²: {r2:.4f}") print(f"Скорректированный R²: {adjusted_r2:.4f}")

Визуализация остатков для диагностики модели:

Python Скопировать код import matplotlib.pyplot as plt import seaborn as sns # Расчет остатков residuals = y_true – y_pred standardized_residuals = residuals / np.std(residuals) # Графики для диагностики plt.figure(figsize=(18, 12)) # 1. Остатки vs Предсказанные значения plt.subplot(2, 2, 1) plt.scatter(y_pred, residuals) plt.axhline(y=0, color='r', linestyle='-') plt.xlabel('Предсказанные значения') plt.ylabel('Остатки') plt.title('Остатки vs Предсказанные значения') # 2. Q-Q график для проверки нормальности plt.subplot(2, 2, 2) import statsmodels.api as sm sm.qqplot(standardized_residuals, line='45', fit=True, ax=plt.gca()) plt.title('Q-Q график стандартизированных остатков') # 3. Гистограмма остатков plt.subplot(2, 2, 3) sns.histplot(residuals, kde=True) plt.xlabel('Остатки') plt.title('Распределение остатков') # 4. Масштабированные остатки vs Рычаг # Требуется расчет влиятельности наблюдений from sklearn.linear_model import LinearRegression model = LinearRegression().fit(X_train, y_train) leverage = np.diag(X_test @ np.linalg.inv(X_train.T @ X_train) @ X_test.T) plt.subplot(2, 2, 4) plt.scatter(leverage, standardized_residuals) plt.axhline(y=0, color='r', linestyle='-') plt.xlabel('Рычаг (Leverage)') plt.ylabel('Стандартизированные остатки') plt.title('Влиятельность наблюдений') plt.tight_layout() plt.show()

Кросс-валидация для более надежной оценки модели:

Python Скопировать код from sklearn.model_selection import cross_val_score, KFold # Настройка кросс-валидации kf = KFold(n_splits=5, shuffle=True, random_state=42) model = LinearRegression() # Проведение кросс-валидации с разными метриками cv_r2 = cross_val_score(model, X, y, cv=kf, scoring='r2') cv_neg_mse = cross_val_score(model, X, y, cv=kf, scoring='neg_mean_squared_error') cv_rmse = np.sqrt(-cv_neg_mse) # Вывод результатов print(f"Средний R² по CV: {cv_r2.mean():.4f} ± {cv_r2.std():.4f}") print(f"Средний RMSE по CV: {cv_rmse.mean():.4f} ± {cv_rmse.std():.4f}")

Улучшение модели через регуляризацию:

Python Скопировать код from sklearn.linear_model import Ridge, Lasso from sklearn.model_selection import GridSearchCV # Настройка параметров для Ridge-регрессии ridge_params = {'alpha': [0\.01, 0.1, 1.0, 10.0, 100.0]} ridge = Ridge() ridge_gs = GridSearchCV(ridge, ridge_params, cv=5, scoring='neg_mean_squared_error') ridge_gs.fit(X_train, y_train) # Вывод наилучших параметров и результатов print(f"Лучший параметр alpha для Ridge: {ridge_gs.best_params_['alpha']}") print(f"RMSE с оптимальной Ridge-регрессией: {np.sqrt(-ridge_gs.best_score_):.4f}") # Аналогично для Lasso-регрессии lasso_params = {'alpha': [0\.0001, 0.001, 0.01, 0.1, 1.0]} lasso = Lasso(max_iter=10000) lasso_gs = GridSearchCV(lasso, lasso_params, cv=5, scoring='neg_mean_squared_error') lasso_gs.fit(X_train, y_train) print(f"Лучший параметр alpha для Lasso: {lasso_gs.best_params_['alpha']}") print(f"RMSE с оптимальной Lasso-регрессией: {np.sqrt(-lasso_gs.best_score_):.4f}")

Полиномиальное расширение признаков для моделирования нелинейностей:

Python Скопировать код from sklearn.preprocessing import PolynomialFeatures from sklearn.pipeline import Pipeline # Создание пайплайна для полиномиальной регрессии poly_model = Pipeline([ ('poly', PolynomialFeatures(degree=2, include_bias=False)), ('linear', LinearRegression()) ]) # Обучение модели poly_model.fit(X_train, y_train) # Оценка на тестовой выборке poly_pred = poly_model.predict(X_test) poly_r2 = r2_score(y_test, poly_pred) poly_rmse = np.sqrt(mean_squared_error(y_test, poly_pred)) print(f"R² полиномиальной модели: {poly_r2:.4f}") print(f"RMSE полиномиальной модели: {poly_rmse:.4f}")

Выбор оптимального набора признаков:

Python Скопировать код from sklearn.feature_selection import SelectKBest, f_regression from sklearn.pipeline import Pipeline # Создание пайплайна с отбором признаков feature_selection = Pipeline([ ('selector', SelectKBest(f_regression, k=5)), ('model', LinearRegression()) ]) # Поиск оптимального числа признаков param_grid = {'selector__k': list(range(1, X_train.shape[1] + 1))} grid = GridSearchCV(feature_selection, param_grid, cv=5, scoring='r2') grid.fit(X_train, y_train) # Вывод результатов print(f"Оптимальное число признаков: {grid.best_params_['selector__k']}") print(f"R² модели с отобранными признаками: {grid.best_score_:.4f}") # Определение важности признаков selector = SelectKBest(f_regression, k='all') selector.fit(X, y) feature_scores = pd.DataFrame({ 'Признак': X.columns, 'F-значение': selector.scores_, 'p-значение': selector.pvalues_ }) feature_scores = feature_scores.sort_values('F-значение', ascending=False) print(feature_scores)

Стратегии для улучшения модели линейной регрессии:

Проверка и устранение мультиколлинеарности — используйте VIF (Variance Inflation Factor) или выполните PCA

— используйте VIF (Variance Inflation Factor) или выполните PCA Трансформация данных — логарифмирование, извлечение корня или Box-Cox преобразование для нормализации распределений

— логарифмирование, извлечение корня или Box-Cox преобразование для нормализации распределений Обработка выбросов — идентификация и обработка влиятельных наблюдений с помощью метрик Cook's distance или DFFITS

— идентификация и обработка влиятельных наблюдений с помощью метрик Cook's distance или DFFITS Создание взаимодействий признаков — добавление произведений переменных, если есть основания полагать, что они взаимодействуют

— добавление произведений переменных, если есть основания полагать, что они взаимодействуют Проверка нелинейности — включение полиномиальных или сплайновых преобразований признаков

Сравнительная таблица регуляризованных версий линейной регрессии:

Параметр Стандартная линейная регрессия Ridge-регрессия Lasso-регрессия Регуляризация Нет L2-норма (сумма квадратов) L1-норма (сумма модулей) Отбор признаков Не выполняет Уменьшает веса Обнуляет незначимые веса Работа с мультиколлинеарностью Плохая Хорошая Средняя Интерпретируемость Высокая Средняя Высокая (из-за отсева признаков) Вычислительная сложность Низкая Низкая Средняя

Линейная регрессия — фундаментальный инструмент машинного обучения, который при правильном подходе демонстрирует впечатляющую эффективность. Осваивая её в Python, вы не просто изучаете алгоритм — вы приобретаете мощный аналитический навык, позволяющий извлекать ценные инсайты из данных. Помните: даже в эпоху сложных нейросетей именно понимание базовых принципов и умение интерпретировать результаты делают вас настоящим специалистом по данным, способным не только предсказывать, но и объяснять.

