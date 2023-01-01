Как создавать потрясающие изображения с нейросетями: полное руководство

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Для начинающих и профессиональных художников, дизайнеров и творческих людей.

Для специалистов, желающих освоить навыки работы с нейросетями и ИИ-технологиями в искусстве.

Для людей, интересующихся современными инструментами и подходами в создании цифрового искусства. Искусственный интеллект переписывает правила цифрового искусства: теперь создание потрясающих визуальных произведений доступно даже тем, кто никогда не держал в руках графический планшет. Нейросети превращают текстовые описания в изображения, открывая безграничные возможности для творческого самовыражения. Процесс, который раньше требовал многолетнего обучения и тысяч часов практики, сегодня занимает несколько минут. Но как именно работает эта магия, и каким образом выжать максимум из ИИ-инструментов для создания действительно впечатляющих изображений? 🎨 Давайте разберём это шаг за шагом.

Популярные нейросети для создания изображений

Выбор правильного инструмента — первый шаг к созданию впечатляющих изображений с помощью искусственного интеллекта. На рынке представлены различные нейросети, каждая со своими сильными сторонами и особенностями. Рассмотрим наиболее мощные и популярные решения, доступные в 2023 году. 🚀

Нейросеть Сильные стороны Доступность Сложность освоения Midjourney Художественная эстетика, детализация По подписке ($10-50/месяц) Низкая DALL-E 2/3 Понимание контекста, логичность композиции Кредитная система Низкая Stable Diffusion Гибкость настроек, open source Бесплатно (локально) или по подписке Средняя/высокая Leonardo.AI Стилизация, обучаемость Freemium Средняя Runway ML Видео-генерация, редактирование По подписке Средняя

Midjourney выделяется своей способностью создавать изображения с высокой художественной ценностью. Эта нейросеть часто выбирается профессиональными художниками и дизайнерами благодаря потрясающей детализации и эстетической привлекательности результатов. Доступ к сервису осуществляется через Discord.

DALL-E от OpenAI предлагает более логичные и контекстно-понятные изображения. Третья версия этой нейросети демонстрирует впечатляющее понимание композиции и пространства, создавая визуально согласованные сцены даже по сложным запросам.

Stable Diffusion — открытый проект, позволяющий запускать генерацию изображений локально на собственном компьютере (при наличии подходящей видеокарты). Это даёт максимальную гибкость в настройках и возможность экспериментировать без дополнительных затрат. Существуют различные графические интерфейсы, упрощающие работу с этой нейросетью.

Leonardo.AI и Runway ML представляют новое поколение инструментов, сфокусированных на специфических задачах — от генерации изображений в определённом стиле до создания видео и анимаций на основе статичных кадров.

Мария Овчинникова, арт-директор digital-агентства

Когда я впервые столкнулась с необходимостью создать концепт-арты для игрового проекта в сжатые сроки, наша команда оказалась в сложном положении: бюджет не позволял нанять дополнительных художников, а дедлайн неумолимо приближался. Я решила экспериментировать с Midjourney — это был риск, но альтернатив не оставалось.

Первые результаты откровенно разочаровали. Генерируемые изображения были красивыми, но совершенно не соответствовали техническому заданию. Переломный момент наступил, когда я поняла: нейросети понимают визуальные референсы лучше слов. Я создала подробные мудборды для каждой сцены и начала составлять промпты по четкой схеме, прописывая освещение, ракурс, стиль и технику.

Через неделю экспериментов мы получили 40 концепт-артов, 15 из которых вошли в финальную презентацию для клиента. Никто не догадался, что иллюстрации созданы искусственным интеллектом. С тех пор нейросети стали неотъемлемой частью нашего пайплайна на этапе предпроизводства.

Основы работы с текстовыми запросами для нейросети

Эффективный текстовый запрос (промпт) — это ключ к получению желаемого изображения от нейросети. Искусство составления промптов, или "промпт-инжиниринг", становится отдельной специализацией на стыке лингвистики и визуального искусства. 🔮

Структура базового промпта для генерации изображений выглядит следующим образом:

Объект или сюжет — что именно вы хотите увидеть на изображении

— что именно вы хотите увидеть на изображении Стиль исполнения — художественное направление или визуальная эстетика

— художественное направление или визуальная эстетика Технические характеристики — освещение, ракурс, композиция

— освещение, ракурс, композиция Детализация — уровень проработки и специфические детали

— уровень проработки и специфические детали Атмосфера — эмоциональный тон изображения

Вот несколько примеров эффективных промптов для создания изображений с помощью нейросети:

Портрет молодой женщины с длинными рыжими волосами, в стиле прерафаэлитов, мягкое естественное освещение, детальная проработка текстур, мечтательное выражение лица, 8k

Футуристический городской пейзаж ночью, неоновое освещение, киберпанк, глубокая перспектива, дождь, отражения на мокром асфальте, cinematic, высокая детализация

При составлении промптов следует придерживаться нескольких важных принципов:

Конкретика важнее абстракций — "женщина с каштановыми волосами в красном платье" работает лучше, чем "красивая женщина"

— "женщина с каштановыми волосами в красном платье" работает лучше, чем "красивая женщина" Технические термины из мира фотографии и искусства — "shallow depth of field", "golden hour lighting", "hyperrealistic" помогают точнее передать желаемый результат

— "shallow depth of field", "golden hour lighting", "hyperrealistic" помогают точнее передать желаемый результат Использование референсов к известным художникам и стилям — упоминание "в стиле Альфонса Мухи" или "как у Хаяо Миядзаки" даёт нейросети чёткое представление о желаемой эстетике

— упоминание "в стиле Альфонса Мухи" или "как у Хаяо Миядзаки" даёт нейросети чёткое представление о желаемой эстетике Отрицания часто работают нестабильно — вместо "без головного убора" лучше указывать "с распущенными волосами"

Важно помнить, что разные нейросети могут по-разному интерпретировать одни и те же запросы. Например, Midjourney особенно хорошо реагирует на художественные термины и названия визуальных стилей, в то время как DALL-E лучше понимает сложные сценарии и контекст.

Большинство современных нейросетей также поддерживают использование весовых коэффициентов, позволяющих усилить или ослабить влияние определённых элементов в промпте. Например, в Midjourney можно использовать двоеточие с числом для указания веса: "космический корабль::1.5 футуристический::0.7".

Пошаговая инструкция создания изображений с нейросетью

Процесс генерации изображения с помощью нейросети можно разделить на чёткие шаги, следуя которым вы максимизируете шансы получить желаемый результат. Давайте рассмотрим пошаговую инструкцию на примере работы с одной из наиболее популярных нейросетей — Midjourney. 🛠️

Регистрация и настройка доступа Создайте аккаунт на официальном сайте Midjourney

Присоединитесь к официальному Discord-серверу Midjourney

Найдите доступный канал для генерации (обычно называются #newbies, #general или имеют номера) Составление первоначального промпта Введите команду "/imagine" в чат выбранного канала

В открывшемся поле введите описание желаемого изображения на английском языке

Добавьте параметры стиля, технические характеристики и детализацию Анализ первых результатов После обработки запроса (занимает 1-2 минуты) нейросеть предложит четыре варианта изображения

Оцените каждый вариант и выберите наиболее подходящий Итерационное улучшение Выберите вариант для дальнейшей работы, нажав кнопку U1-U4 (Upscale) под соответствующим изображением для увеличения разрешения

Или выберите V1-V4 (Variation) для создания вариаций выбранного изображения Сохранение результатов Кликните на выбранное изображение для открытия в полном размере

Сохраните изображение на ваше устройство

При необходимости, используйте дополнительные инструменты для постобработки

Для Stable Diffusion процесс будет несколько отличаться, особенно если вы используете локальную установку:

Установка программного обеспечения Скачайте и установите интерфейс для работы со Stable Diffusion (например, AUTOMATIC1111 или ComfyUI)

Установите базовую модель и, при желании, дополнительные модели (чекпойнты) для специфических стилей Настройка параметров генерации Введите промпт в основное поле

Настройте количество шагов (steps) — обычно 20-50 даёт хороший результат

Выберите сэмплер (sampler) — различные алгоритмы дают разные результаты, популярные варианты включают DPM++ 2M Karras и Euler a

Установите размеры изображения и параметр CFG Scale (обычно 7-12) Генерация и итерации Нажмите "Generate"

Проанализируйте результат и внесите корректировки в промпт или параметры

При желании используйте функцию img2img для улучшения существующего изображения

Важно понимать, что процесс создания изображения с помощью нейросети — это итеративный процесс. Редко удаётся получить идеальный результат с первой попытки. Каждая итерация должна приближать вас к желаемому результату, и часто требуется от 5 до 20 попыток для достижения по-настоящему впечатляющего изображения. 🔄

Тонкая настройка параметров для лучших результатов

Достижение действительно впечатляющих результатов требует погружения в тонкости настройки параметров генерации. Правильное манипулирование этими параметрами может превратить посредственное изображение в шедевр. ⚙️

Параметр Что регулирует Рекомендуемые значения Влияние на результат CFG Scale / Guidance Scale Степень соответствия промпту 7-12 Высокие значения = буквальное следование промпту, низкие = больше творчества ИИ Steps Количество итераций 20-50 Больше шагов = выше детализация, но с уменьшающейся отдачей Sampler Алгоритм генерации DPM++, Euler a Влияет на скорость и качество деталей Seed Начальное состояние Любое или фиксированное Позволяет воспроизводить или варьировать результаты Aspect Ratio Соотношение сторон 16:9, 4:3, 1:1 Определяет композицию и кадрирование

В Midjourney используются специальные параметры в конце промпта, регулирующие различные аспекты изображения:

--ar X:Y — задаёт соотношение сторон (например, --ar 16:9 для широкоформатного изображения)

— задаёт соотношение сторон (например, --ar 16:9 для широкоформатного изображения) --chaos [0-100] — увеличивает случайность и разнообразие результатов

— увеличивает случайность и разнообразие результатов --stylize [0-1000] — управляет степенью стилизации (по умолчанию 100)

— управляет степенью стилизации (по умолчанию 100) --quality [.25, .5, 1] — регулирует детализацию и время рендеринга

— регулирует детализацию и время рендеринга --seed [число] — фиксирует начальное значение для воспроизводимости

В Stable Diffusion дополнительные техники могут значительно улучшить результаты:

Negative Prompts — описывают, что не должно появляться на изображении ("ugly, deformed, low quality")

— описывают, что не должно появляться на изображении ("ugly, deformed, low quality") ControlNet — позволяет контролировать генерацию на основе карт глубины, поз или контуров

— позволяет контролировать генерацию на основе карт глубины, поз или контуров LoRA (Low-Rank Adaptation) — небольшие дообученные модели, добавляющие специфические стили или персонажей

— небольшие дообученные модели, добавляющие специфические стили или персонажей Img2Img — генерирует новое изображение на основе существующего с сохранением композиции

— генерирует новое изображение на основе существующего с сохранением композиции Inpainting — позволяет перегенерировать только выбранную область изображения

Для портретов людей особенно важны такие техники как:

Использование высоких значений CFG (10-12) для сохранения согласованности черт лица

Применение негативных промптов для исключения типичных дефектов ("extra fingers, missing limbs, deformed face")

Фиксация seed после нахождения удачного лица для сохранения идентичности при изменении других аспектов

Для пейзажей и окружения эффективны следующие приёмы:

Более низкие значения CFG (7-9) для естественного и разнообразного ландшафта

Использование терминов из фотографии ("golden hour", "telephoto lens", "aerial view")

Применение широкоформатных соотношений сторон (16:9, 21:9) для панорамных видов

Помните, что искусство тонкой настройки параметров приходит с опытом. Документируйте удачные комбинации параметров и промптов, создавая собственную библиотеку эффективных настроек для различных типов изображений. 📊

Антон Шевченко, 3D-художник

Я занимался концепт-артом для научно-фантастического проекта, когда мой компьютер вышел из строя за два дня до дедлайна. Отчаявшись, я решил попробовать Stable Diffusion через веб-интерфейс DreamStudio, хотя был уверен, что результат будет неприемлемым.

Первые попытки подтвердили мои опасения — генерируемые космические корабли выглядели нереалистично и несоразмерно. Всё изменилось, когда я применил технику "тайлинга промптов" — разбил описание на логические блоки и установил для каждого свой весовой коэффициент. Я написал: "interstellar spaceship:(highly detailed:1.3), (realistic proportions:1.2), (functional design:1.1), (industrial aesthetic:0.8), distant stars background, studio lighting, 8k render".

Эта простая корректировка дала поразительный результат. Из следующих 20 изображений я выбрал три лучших, внёс минимальные правки в Photoshop и отправил клиенту. Он не только принял работу, но и заказал дополнительную серию концептов. С тех пор я всегда использую весовые коэффициенты и тщательно структурированные промпты для всех ИИ-генераций.

Практические советы для художников и дизайнеров

Нейросети — это мощный инструмент, который способен значительно ускорить рабочий процесс художников и дизайнеров. Однако для профессионального использования требуется стратегический подход, выходящий за рамки просто генерации красивых картинок. 💼

Вот практические советы для интеграции нейросетей в профессиональный рабочий процесс:

Используйте ИИ для генерации идей, а не окончательных работ — нейросети великолепны для быстрого прототипирования и мозгового штурма

— нейросети великолепны для быстрого прототипирования и мозгового штурма Комбинируйте части разных генераций — часто идеальное изображение можно создать, соединяя элементы из нескольких удачных вариантов

— часто идеальное изображение можно создать, соединяя элементы из нескольких удачных вариантов Примените постобработку — даже лучшие результаты нейросетей выигрывают от финальных штрихов в Photoshop или других графических редакторах

— даже лучшие результаты нейросетей выигрывают от финальных штрихов в Photoshop или других графических редакторах Создайте библиотеку удачных промптов — документируйте эффективные комбинации слов и параметров для будущего использования

— документируйте эффективные комбинации слов и параметров для будущего использования Изучайте работы других промпт-инженеров — сайты вроде PromptHero и Lexica содержат тысячи примеров с промптами

Для концепт-художников особенно полезны следующие подходы:

Rapid Iteration Technique — генерируйте множество вариантов с небольшими изменениями в промпте для исследования визуального пространства Style Blending — экспериментируйте с сочетанием нескольких стилей в одном промпте ("cyberpunk meets art nouveau") Reference Chaining — используйте результаты предыдущих генераций как основу для новых через img2img

Для графических и UI/UX дизайнеров эффективны следующие методики:

Component Generation — создавайте отдельные элементы дизайна для последующего композитинга Moodboard Automation — быстро генерируйте визуальные мудборды для презентации концепций клиентам Pattern and Texture Creation — используйте нейросети для создания уникальных паттернов и текстур

При работе с нейросетями важно избегать распространённых ошибок:

Чрезмерная детализация промпта — слишком длинные и сложные запросы часто дают противоречивые результаты

— слишком длинные и сложные запросы часто дают противоречивые результаты Игнорирование негативных промптов — указание того, что не должно присутствовать, так же важно как описание желаемого

— указание того, что не должно присутствовать, так же важно как описание желаемого Недостаточное количество итераций — идеальные результаты редко появляются в первых попытках

— идеальные результаты редко появляются в первых попытках Слепое доверие ИИ — всегда проверяйте анатомические пропорции и логическую согласованность элементов

Профессиональный подход к как создать изображение с нейросетью включает понимание юридических аспектов использования генеративного ИИ:

Проверяйте лицензионные соглашения используемых нейросетей относительно коммерческого использования

Будьте осторожны с генерацией изображений, содержащих защищенные товарные знаки или узнаваемых персонажей

При работе с клиентами чётко обозначайте, что части проекта созданы с помощью ИИ

Наконец, наиболее эффективный подход — это гибридный рабочий процесс, где нейросети дополняют, но не заменяют традиционные навыки. Используйте ИИ для ускорения рутинных задач и генерации идей, оставляя финальную доработку, композицию и художественные решения за собой. 🔗

Создание изображений с помощью нейросетей открывает новую эру в визуальном творчестве, где техническое мастерство уступает место концептуальному мышлению и умению формулировать идеи. Ключом к успеху становится не столько владение кистью или графическим планшетом, сколько способность направлять искусственный интеллект, балансируя между контролем и свободой творческой интерпретации. Оптимальная стратегия заключается не в противопоставлении традиционных методов и ИИ-генерации, а в их синергии, создающей новые горизонты для визуального самовыражения и профессиональной реализации. Экспериментируйте, документируйте свои находки и делитесь опытом — мы все вместе исследуем территорию, где технологии и творчество сливаются в единое целое.

