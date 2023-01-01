Компиляция Kivy в APK: руководство для Python-разработчиков

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Разработчики, желающие создать мобильные приложения на Python с использованием Kivy

Новички в программировании, стремящиеся освоить сборку Android-приложений

Программисты, столкнувшиеся с проблемами при компиляции Kivy-приложений в APK Превращение Python-приложения на Kivy в нативное Android-приложение — это финальный рубеж, который многие разработчики не могут преодолеть. Я видел десятки проектов, которые так и остались в папке "Недоделанное" только потому, что их авторы спотыкались на этапе компиляции в APK. В этой инструкции я расскажу, как избежать распространенных ошибок и довести свое Kivy-приложение до Google Play без седых волос и нервных срывов. 🚀

Что такое Kivy и зачем превращать его в APK файл

Kivy — это open-source Python-фреймворк для разработки мультиплатформенных приложений с мультитач-интерфейсом. Ключевая особенность Kivy — возможность написать код один раз и запустить его на различных платформах: Windows, Linux, macOS, Android и iOS.

Но здесь возникает проблема: Python-код не может напрямую выполняться на мобильных устройствах. Именно поэтому нам нужно компилировать Kivy-приложения в APK — нативный формат установочных пакетов для Android.

Создание APK из Kivy-приложения дает следующие преимущества:

Дистрибуция — возможность распространять приложение через Google Play Store

— возможность распространять приложение через Google Play Store Монетизация — подключение платежных систем и показ рекламы

— подключение платежных систем и показ рекламы Доступ к аппаратным функциям — камера, GPS, акселерометр

— камера, GPS, акселерометр Профессиональный вид — пользователи устанавливают приложение как любое другое

Особенность Python-скрипт APK-файл Установка на Android Требует Python-интерпретатор Прямая установка Публикация Невозможна в Google Play Доступна в Google Play Доступ к API устройства Ограниченный Полный Пользовательский опыт Сложный процесс запуска Один клик для запуска

Михаил Петров, Python-разработчик и преподаватель

Когда я впервые решил портировать свое Kivy-приложение для мониторинга биткоина на Android, я потратил почти неделю, пытаясь разобраться в различных инструкциях. Большинство из них были устаревшими или содержали критические пропуски. После бесчисленных попыток и ошибок "Command failed" я чуть не сдался.

Я выяснил, что секрет успешной компиляции — в правильной настройке виртуального окружения и версий зависимостей. После систематизации процесса я теперь могу скомпилировать любое Kivy-приложение в APK за 30 минут. Самое важное — следовать точной последовательности шагов и не пропускать проверки на каждом этапе.

Подготовка среды разработки для компиляции Kivy в APK

Прежде чем приступить к созданию APK, необходимо настроить среду разработки. Этот процесс немного отличается в зависимости от операционной системы, но я рассмотрю самый универсальный подход через Ubuntu (или WSL для Windows). 🛠️

Для начала установите необходимые зависимости:

Bash Скопировать код sudo apt-get update sudo apt-get install -y python3 python3-pip python3-dev build-essential git sudo apt-get install -y libsdl2-dev libsdl2-image-dev libsdl2-mixer-dev libsdl2-ttf-dev sudo apt-get install -y libportmidi-dev libswscale-dev libavformat-dev libavcodec-dev sudo apt-get install -y zlib1g-dev libgstreamer1.0-dev sudo apt-get install -y autoconf autogen libtool pkg-config

Далее, создайте виртуальное окружение Python для изоляции проекта:

Bash Скопировать код python3 -m pip install --upgrade pip python3 -m pip install --user virtualenv python3 -m virtualenv kivyenv source kivyenv/bin/activate

Установите необходимые Python-пакеты с конкретными версиями для предотвращения конфликтов:

Bash Скопировать код pip install Cython==0.29.33 pip install kivy==2.1.0 pip install buildozer==1.4.0 pip install pillow pip install --upgrade pip wheel setuptools

Также потребуется установить JDK и Android SDK:

Bash Скопировать код sudo apt-get install -y openjdk-11-jdk

Для Android SDK я рекомендую позволить Buildozer автоматически скачать необходимые компоненты при первом запуске. Но если вы предпочитаете ручную установку, то:

Скачайте Android Studio с официального сайта

Установите Android SDK через SDK Manager

Настройте переменные среды ANDROID_HOME и PATH

Проверьте правильность настройки среды, создав минимальное тестовое приложение:

Bash Скопировать код mkdir kivy_test cd kivy_test

Создайте файл main.py:

Python Скопировать код from kivy.app import App from kivy.uix.label import Label class TestApp(App): def build(self): return Label(text='Hello, Kivy works!') if __name__ == '__main__': TestApp().run()

Запустите приложение для проверки:

Bash Скопировать код python main.py

Если вы видите окно с надписью "Hello, Kivy works!", значит, базовая настройка выполнена успешно!

Создание APK с помощью Buildozer: шаги и настройки

Buildozer — это инструмент, который автоматизирует процесс создания мобильных приложений с использованием Python и Kivy. Он значительно упрощает процесс компиляции, избавляя вас от необходимости напрямую работать с NDK и другими низкоуровневыми компонентами. 📱

После подготовки среды разработки, инициализируйте Buildozer в вашем проекте:

Bash Скопировать код cd /path/to/your/project buildozer init

Эта команда создаст файл buildozer.spec — конфигурационный файл, который определяет, как будет собрано ваше приложение. Открыв его, вы увидите множество параметров, но не пугайтесь. Вот ключевые настройки, которые нужно отредактировать:

title — название приложения, которое будет отображаться пользователю

— название приложения, которое будет отображаться пользователю package.name — уникальный идентификатор в формате com.company.app

— уникальный идентификатор в формате com.company.app package.domain — домен компании (обычно оставляют org.test)

— домен компании (обычно оставляют org.test) source.dir — директория с исходным кодом (обычно .)

— директория с исходным кодом (обычно .) source.include_exts — файлы, которые нужно включить в пакет

— файлы, которые нужно включить в пакет version — версия вашего приложения

— версия вашего приложения requirements — зависимости вашего приложения

— зависимости вашего приложения orientation — допустимые ориентации экрана

Например, вот базовые настройки для типичного приложения:

ini Скопировать код title = My Kivy App package.name = mykivyapp package.domain = org.mycompany source.dir = . source.include_exts = py,png,jpg,kv,atlas,json version = 0.1 requirements = python3,kivy==2.1.0,pillow orientation = portrait icon.filename = %(source.dir)s/data/icon.png

Важнейшая часть — правильно указать requirements. Это список всех Python-пакетов, которые нужны вашему приложению. Если ваше приложение использует сторонние библиотеки вроде requests или numpy, обязательно добавьте их сюда.

Для упаковки дополнительных файлов (изображений, звуков, данных), используйте параметры:

ini Скопировать код source.include_exts = py,png,jpg,kv,atlas,json,wav,mp3 source.include_patterns = assets/*,images/*

Когда конфигурация готова, запустите компиляцию:

Bash Скопировать код buildozer -v android debug

Этот процесс может занять 20-40 минут при первом запуске, поскольку Buildozer скачает и настроит все необходимые компоненты. Параметр debug означает, что APK будет подписан отладочным сертификатом.

Параметр Buildozer Назначение Пример android.api Минимальная версия Android API android.api = 27 android.sdk Целевая версия SDK android.sdk = 31 android.minapi Минимальная поддерживаемая API android.minapi = 21 android.permissions Требуемые разрешения android.permissions = INTERNET,CAMERA android.arch Архитектура процессора android.arch = armeabi-v7a

Для создания релизной версии, которую можно публиковать в Google Play, используйте команду:

Bash Скопировать код buildozer -v android release

После успешной компиляции вы найдете APK-файл в директории bin/:

Bash Скопировать код ls -la bin/

Теперь вы можете установить приложение на устройство через ADB или отправить релизную версию в Google Play!

Анна Ковалева, Android-разработчик

Я работала над проектом для ресторанного бизнеса — приложением для официантов на базе Kivy. После месяца разработки, когда функционал был готов, я столкнулась с кошмаром при компиляции в APK.

Всё постоянно ломалось: то SDL не инициализировался, то Python-for-Android не находил нужные модули. Ситуация стала критической, когда клиент начал требовать работающее приложение. Переломный момент наступил, когда я обнаружила, что проблема была в конфликте версий Cython и Kivy.

Я создала чистое виртуальное окружение, зафиксировала версии всех зависимостей в buildozer.spec и добавила правильные permissions. APK скомпилировался с первой попытки! Клиент был в восторге, а я вынесла важный урок: никогда не позволяйте Buildozer самостоятельно выбирать версии зависимостей.

Альтернативный метод: Python-for-Android для сборки APK

Несмотря на удобство Buildozer, иногда требуется более гибкое решение. Python-for-Android (p4a) — это инструмент, на котором базируется сам Buildozer, предоставляющий больше контроля над процессом компиляции. 🔧

Когда стоит использовать Python-for-Android вместо Buildozer:

При необходимости глубокой кастомизации процесса сборки

Если у вас сложные нативные зависимости

При проблемах с Buildozer, которые не удается решить

Для интеграции в CI/CD конвейеры с особыми требованиями

Установите Python-for-Android через pip:

Bash Скопировать код pip install python-for-android

В отличие от Buildozer, p4a требует прямой установки Android SDK и NDK:

Bash Скопировать код export ANDROID_HOME=/path/to/your/android/sdk export ANDROID_NDK_HOME=/path/to/your/android/ndk

Базовый процесс создания APK с Python-for-Android включает два этапа:

Создание bootstrap-дистрибутива с необходимыми зависимостями Сборка APK на основе этого дистрибутива

Вот пример команды для создания APK:

Bash Скопировать код p4a apk --private=/path/to/your/app --package=org.example.myapp --name="My App" --version=0.1 --bootstrap=sdl2 --requirements=kivy,pillow

Описание ключевых параметров:

--private — путь к директории с вашим приложением

— путь к директории с вашим приложением --package — идентификатор пакета (как в Android)

— идентификатор пакета (как в Android) --name — отображаемое имя приложения

— отображаемое имя приложения --bootstrap — тип bootstrap (sdl2 для Kivy)

— тип bootstrap (sdl2 для Kivy) --requirements — список Python-зависимостей

Для более сложных случаев можно использовать дополнительные параметры:

Bash Скопировать код p4a apk --private=/path/to/your/app --package=org.example.myapp --name="My App" --version=0.1 --bootstrap=sdl2 --requirements=kivy,pillow --permission=INTERNET --permission=WRITE_EXTERNAL_STORAGE --orientation=portrait --window --blacklist=/path/to/blacklist.txt

Python-for-Android также позволяет создавать собственные рецепты для нестандартных зависимостей. Например, если вам нужна библиотека, которой нет в стандартных рецептах:

Создайте файл my_recipe.py в директории ~/.local/share/python-for-android/recipes/ Определите класс Recipe с необходимыми методами Укажите эту зависимость в --requirements

Пример структуры рецепта:

Python Скопировать код class MyLibraryRecipe(Recipe): version = '1.0' url = 'https://example.com/mylibrary-1.0.tar.gz' depends = ['python3'] def build_arch(self, arch): super().build_arch(arch) # Специфичный код сборки def get_recipe_env(self, arch): env = super().get_recipe_env(arch) # Настройка переменных окружения return env

Преимущество p4a в том, что вы можете более точно контролировать каждый аспект создания APK, но ценой этого становится более крутая кривая обучения.

Исправление типичных ошибок при компиляции Kivy в APK

Процесс компиляции Kivy в APK часто сопровождается различными ошибками, которые могут остановить даже опытных разработчиков. Я собрал наиболее распространенные проблемы и их решения, чтобы сэкономить ваше время и нервы. 🛠️

Вот типичные ошибки и методы их исправления:

Command failed: ./gradlew assembleDebug Причина: Проблемы с Java или Gradle

Решение: Установите правильную версию Java (обычно JDK 8 или 11), убедитесь, что JAVA_HOME корректно настроен

Команда: sudo apt-get install openjdk-11-jdk Unable to find any valuable Cython Причина: Неправильная версия Cython или отсутствие в виртуальном окружении

Решение: Установите конкретную версию Cython, совместимую с вашей версией Kivy

Команда: pip install Cython==0.29.33 ModuleNotFoundError: No module named 'module_name' Причина: Зависимость не указана в buildozer.spec

Решение: Добавьте все используемые модули в параметр requirements

Пример: requirements = python3,kivy==2.1.0,module_name Could not find tools.jar Причина: Проблемы с установкой JDK

Решение: Переустановите JDK и убедитесь, что все компоненты установлены Permission denied when accessing /dev/kvm Причина: Недостаточно прав для виртуализации

Решение: Добавьте пользователя в группу kvm

Команда: sudo usermod -aG kvm $USER

Для более сложных случаев проверьте логи компиляции:

Bash Скопировать код cat .buildozer/logs/build-*.log

Стратегия решения проблем с компиляцией:

Всегда начинайте с чистой сборки: buildozer -v android clean Используйте виртуальное окружение для изоляции проекта Зафиксируйте версии всех зависимостей Проверяйте совместимость Kivy, Cython и Python Используйте --verbose для получения подробных логов

Если приложение компилируется, но вылетает при запуске:

Включите отладку в buildozer.spec: android.logcat_filters = *:S python:D

Проверьте логи с устройства: adb logcat -s python

Проверьте, что все файлы ресурсов правильно указаны в source.include_exts

Убедитесь, что путь к файлам в коде корректен для Android

Проблемы с подписью APK для Google Play:

Создайте ключ для подписи: keytool -genkey -v -keystore my-release-key.keystore -alias alias_name -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000

Укажите его в buildozer.spec:

ini Скопировать код android.keystore = /path/to/my-release-key.keystore android.keyalias = alias_name

При компиляции Buildozer запросит пароль от keystore

Превращение Kivy-приложения в APK открывает новые горизонты для ваших Python-проектов. Несмотря на сложности этого процесса, правильно настроенная среда и пошаговый подход позволяют достичь результата даже начинающим разработчикам. Главное — тщательно следовать инструкциям, фиксировать версии зависимостей и не бояться анализировать логи ошибок. Теперь, когда вы вооружены знаниями о Buildozer и Python-for-Android, ваше приложение готово покорять миллионы Android-устройств по всему миру.

