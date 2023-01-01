Как настроить Алису: превращаем голосовой помощник в центр дома

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Пользователи, заинтересованные в использовании голосового помощника Алиса.

Люди, желающие научиться настраивать умные устройства и системы.

Тем, кто интересуется технологиями и автоматизацией повседневной жизни. Голосовой помощник Алиса — это уже не просто удобное дополнение к смартфону, а полноценный цифровой ассистент, способный управлять всем технологическим окружением. Несмотря на растущую популярность, многие пользователи по-прежнему не знают, как правильно настроить Алису в качестве основного голосового помощника и раскрыть весь её потенциал. В этой статье я расскажу, как превратить Алису в незаменимого помощника, который будет отвечать на ваши запросы, управлять устройствами и делать вашу жизнь комфортнее. 🔊

Что такое голосовой помощник Алиса и его функции

Алиса — голосовой помощник, разработанный Яндексом, который использует технологии искусственного интеллекта и машинного обучения для распознавания естественной речи. Он способен обрабатывать голосовые запросы, выполнять команды и предоставлять информацию, создавая эффект общения с живым собеседником.

Возможnosti Алисы впечатляют даже опытных пользователей технологий. Она не только ищет информацию в интернете, но и взаимодействует с сервисами Яндекса и сторонними приложениями, позволяя управлять многими аспектами цифровой жизни.

Сергей Ковалев, технический директор проекта умных систем Помню, как впервые настроил Алису в качестве основного голосового помощника. До этого я пользовался другим ассистентом, но его функциональность оставляла желать лучшего. После полноценной настройки Алисы в моем доме начало происходить нечто невероятное: утром она зачитывала мне прогноз погоды, включала кофемашину через умную розетку, а вечером помогала подобрать фильм для просмотра. Однажды даже спасла ситуацию, когда я, уезжая в командировку, забыл выключить утюг. Удаленное управление умной розеткой через Алису избавило меня от нервного возвращения домой. За два года использования Алиса стала неотъемлемой частью экосистемы моего дома, значительно упрощая взаимодействие с техникой.

Основные функции голосового помощника Алиса включают:

Поиск информации в интернете (новости, погода, факты)

Управление музыкой и видео через сервисы Яндекса

Отправка сообщений и совершение звонков

Навигация и вызов такси

Управление календарем и напоминаниями

Контроль умного дома (свет, температура, бытовая техника)

Запуск игр и развлекательного контента

Перевод текста и голосовые заметки

В отличие от других голосовых ассистентов, Алиса лучше понимает русский язык и контекст запросов. Ей доступен широкий спектр навыков — от заказа еды до покупки билетов в кино. Помощник постоянно совершенствуется, получая обновления и новые возможности. 🚀

Категория функций Примеры команд Преимущества Информационные запросы "Сколько будет 135 умножить на 27?", "Какая погода сегодня?" Быстрый доступ к информации без использования рук Бытовые задачи "Поставь будильник на 7 утра", "Напомни купить молоко" Удобное управление повседневными задачами Развлечения "Включи последний альбом Oxxxymiron", "Расскажи анекдот" Доступ к медиаконтенту и играм с помощью голоса Умный дом "Включи свет в гостиной", "Сделай теплее на кухне" Централизованное управление умными устройствами

Установка приложения Алиса на разные устройства

Процесс установки Алисы зависит от типа устройства и операционной системы. Наиболее распространенными платформами для использования этого голосового помощника являются смартфоны, планшеты, умные колонки и компьютеры. Давайте рассмотрим установку на каждую из них.

Установка на устройства Android

Откройте Google Play Маркет на вашем устройстве В поисковой строке введите "Яндекс" или "Яндекс с Алисой" Найдите в результатах официальное приложение Яндекс Нажмите кнопку "Установить" и дождитесь завершения загрузки После установки откройте приложение и войдите в аккаунт Яндекса Перейдите в настройки приложения и активируйте функцию голосового помощника

На более новых версиях Android можно также установить приложение "Яндекс Станция" для расширенных возможностей управления умным домом.

Установка на iPhone и iPad (iOS)

Откройте App Store на вашем iOS устройстве В поиске введите "Яндекс" или "Яндекс с Алисой" Установите приложение Яндекс, нажав на кнопку "Загрузить" После установки авторизуйтесь в своем Яндекс аккаунте Разрешите доступ к микрофону для корректной работы голосового помощника

Важно отметить, что на iOS интеграция с системой немного ограничена по сравнению с Android. Например, на iPhone сложнее сделать Алису помощником по умолчанию из-за политики Apple. 📱

Умные колонки и устройства Яндекса

Если вы приобрели умную колонку Яндекс Станция или другое устройство с встроенной Алисой, процесс установки еще проще:

Подключите устройство к электросети Установите приложение Яндекс или Яндекс Станция на ваш смартфон Следуйте инструкциям в приложении для настройки устройства Подключите колонку к Wi-Fi сети Авторизуйтесь в своем аккаунте Яндекс Произнесите фразу "Привет, Алиса" для активации голосового помощника

Елена Иванова, технический обозреватель Недавно работала над обзором всех доступных голосовых помощников для нашего технологического портала. Процесс установки Алисы на разные устройства был частью этого исследования. Особенно запомнился случай с настройкой Яндекс Станции Мини у пожилой пары. Они скептически относились к "разговаривающим коробкам", как они выразились. Но когда я показала, как через голосовые команды можно включать любимую музыку, узнавать прогноз погоды и даже управлять телевизором, их отношение изменилось кардинально. Через неделю получила сообщение: они настроили Алису на управление светом в гостиной и спальне, а также на включение и выключение чайника. Пожилая пара признавалась, что теперь не представляют, как раньше обходились без этого помощника. Это показательный пример того, как правильная настройка Алисы может сделать технологии доступными для людей любого возраста.

Установка на компьютер

Для Windows и macOS существует несколько способов установить Алису:

Установите Яндекс Браузер, где Алиса интегрирована по умолчанию Скачайте приложение Яндекс.Музыка, где также доступен голосовой помощник Используйте веб-версию Алисы на сайте Яндекса

Платформа Способ установки Уровень интеграции Особенности Android Google Play Маркет Высокий Возможность установки как ассистента по умолчанию iOS App Store Средний Ограниченная системная интеграция Умные колонки Предустановлена Максимальный Оптимизирована для голосового управления Windows/macOS Яндекс Браузер Базовый Лучше всего работает в экосистеме Яндекса

После установки обязательно проверьте наличие обновлений, чтобы использовать самую последнюю версию Алисы с новейшими функциями и улучшениями в распознавании речи.

Настройка Алисы как помощника по умолчанию

Чтобы максимально использовать возможности Алисы, рекомендуется настроить её как голосового помощника по умолчанию. Это позволит активировать Алису быстрым вызовом или даже без разблокировки устройства. Процесс настройки различается в зависимости от операционной системы. 🔧

Настройка на устройствах Android

На Android-устройствах можно установить Алису как ассистента по умолчанию, заменив Google Assistant или другого помощника:

Откройте "Настройки" на вашем смартфоне Найдите раздел "Приложения" или "Приложения и уведомления" Выберите "Приложения по умолчанию" (на разных устройствах название может отличаться) Найдите "Цифровой помощник" или "Голосовой ассистент" Выберите "Приложение для голосового ввода" или "Помощник и голосовой ввод" В списке доступных помощников выберите "Алиса" Подтвердите свой выбор

На устройствах Samsung может потребоваться дополнительно отключить Bixby перед установкой Алисы как помощника по умолчанию:

Откройте настройки Bixby Отключите опцию "Голосовое пробуждение Bixby" Вернитесь в основные настройки и повторите процедуру установки Алисы

Настройка на iOS (iPhone и iPad)

На устройствах Apple невозможно полностью заменить Siri на Алису из-за ограничений операционной системы. Однако можно оптимизировать доступ к Алисе:

Установите приложение Яндекс с App Store Откройте "Настройки" вашего iPhone или iPad Перейдите в раздел "Яндекс" Активируйте опцию "Доступ к микрофону" Добавьте виджет Яндекса на главный экран для быстрого доступа к Алисе Альтернативно, добавьте ярлык Яндекс в Центр управления

Настройка на компьютерах

На ПК с Windows или macOS процесс будет следующим:

Установите Яндекс Браузер Откройте настройки браузера Найдите раздел "Алиса и Умный поиск" Активируйте опцию "Голосовой помощник" Разрешите доступ к микрофону при соответствующем запросе По желанию настройте горячие клавиши для вызова Алисы

После настройки Алисы как помощника по умолчанию рекомендую персонализировать её под свои нужды. В настройках Алисы можно указать домашний и рабочий адреса, предпочтительные маршруты, интересы и другую информацию, которая поможет получать более релевантные ответы на запросы.

Важно также настроить уровень конфиденциальности и доступ к личным данным. В настройках приложения можно управлять тем, какую информацию Алиса может использовать для персонализации ответов.

Активация Алисы голосом и базовые команды

После установки и настройки Алисы как основного голосового помощника, пришло время научиться взаимодействовать с ней. Голосовая активация — самый естественный способ обращения к цифровому ассистенту, позволяющий использовать его функции, не прикасаясь к устройству.

Активация Алисы на разных устройствах

На смартфонах и планшетах: Произнесите фразу "Привет, Алиса" или нажмите и удерживайте кнопку "Домой" на устройствах с Android (если Алиса установлена как помощник по умолчанию)

Произнесите фразу "Привет, Алиса" или нажмите и удерживайте кнопку "Домой" на устройствах с Android (если Алиса установлена как помощник по умолчанию) На умных колонках: Достаточно произнести "Алиса" или "Привет, Алиса" в пределах слышимости колонки

Достаточно произнести "Алиса" или "Привет, Алиса" в пределах слышимости колонки В Яндекс Браузере: Нажмите на значок микрофона в поисковой строке или используйте настроенное сочетание клавиш (по умолчанию Ctrl+Alt+Space)

Для более надежного распознавания голосовой команды пробуждения рекомендую говорить чётко, без сильного акцента и в относительно тихой обстановке, особенно при первых использованиях. Со временем Алиса лучше адаптируется к вашему голосу. 🎤

Основные голосовые команды для Алисы

Чтобы эффективно использовать голосового помощника, полезно знать базовый набор команд, которые понимает Алиса:

Категория Примеры команд Что делает Алиса Поиск информации "Кто такой Дмитрий Менделеев?", "Сколько километров от Москвы до Казани?" Ищет информацию и озвучивает ответ Повседневные задачи "Поставь будильник на 7:30", "Напомни позвонить маме в 6 вечера" Создает напоминания, будильники и события Навигация и транспорт "Построй маршрут до работы", "Вызови такси до аэропорта" Строит маршруты, заказывает такси Развлечения "Включи последний альбом Земфиры", "Найди комедии 2023 года" Воспроизводит музыку, ищет фильмы и сериалы Умный дом "Включи свет в гостиной", "Сделай температуру 23 градуса" Управляет устройствами умного дома

Полезные советы по работе с голосовыми командами

Используйте естественные фразы — Алиса хорошо понимает разговорную речь, нет необходимости говорить роботизированно Уточняйте запросы — если Алиса не поняла команду, попробуйте переформулировать её или добавить контекст Последовательные команды — можно давать несколько команд подряд, например: "Алиса, какая погода сегодня и включи свет на кухне" Персонализированные запросы — чем больше вы используете Алису, тем лучше она адаптируется к вашим предпочтениям Использование режима "Продолжи" — если нужно продолжить диалог, скажите "Алиса, продолжи" после её ответа

Интересная особенность Алисы — способность поддерживать контекстные диалоги. Например, после вопроса "Какая погода в Москве?" можно спросить "А в Петербурге?", и Алиса поймет, что вы интересуетесь погодой в другом городе, без необходимости повторять полный запрос.

Если вы замечаете, что Алиса неправильно распознает некоторые команды, стоит провести калибровку микрофона в настройках приложения. Также рекомендуется периодически обновлять приложение до последней версии, чтобы получать доступ к улучшениям в распознавании речи и новым командам.

Расширение возможностей Алисы для умного дома

Одно из главных преимуществ Алисы — её способность становиться центром экосистемы умного дома. Интеграция с устройствами "умного дома" превращает голосового помощника в универсальный пульт управления всеми домашними приборами. Давайте разберемся, как максимально расширить функциональность Алисы в этой сфере. 🏠

Совместимые устройства и экосистемы

Алиса совместима с широким спектром устройств умного дома от разных производителей:

Умное освещение: Яндекс, Philips Hue, IKEA TRÅDFRI, Xiaomi

Яндекс, Philips Hue, IKEA TRÅDFRI, Xiaomi Умные розетки и реле: Яндекс, TP-Link, Redmond, Xiaomi

Яндекс, TP-Link, Redmond, Xiaomi Системы безопасности: Aqara, Ajax Systems, Ring

Aqara, Ajax Systems, Ring Климатическая техника: Polaris, Redmond, Midea

Polaris, Redmond, Midea Мультимедийные устройства: телевизоры с Android TV, приставки Яндекс ТВ

телевизоры с Android TV, приставки Яндекс ТВ Бытовая техника: LG ThinQ, Samsung SmartThings, Bosch Home Connect

Перед покупкой новых устройств умного дома всегда проверяйте их совместимость с экосистемой Яндекса на официальном сайте.

Настройка умного дома с Алисой

Установите приложение Яндекс Дом — это центр управления всеми устройствами умного дома Подключите устройства к Wi-Fi сети — следуйте инструкциям производителя для настройки каждого устройства Добавьте устройства в приложение Яндекс Дом: Откройте приложение

Нажмите "+" для добавления нового устройства

Выберите тип устройства или производителя

Следуйте инструкциям по подключению Создайте группы устройств — объединяйте устройства по комнатам или функциям для удобного управления Настройте сценарии автоматизации — создавайте цепочки действий, которые будут выполняться по одной команде

Создание эффективных голосовых сценариев

Сценарии — это последовательности действий, которые можно активировать одной командой. Например:

"Доброе утро" — включает свет, поднимает жалюзи, запускает кофеварку и озвучивает прогноз погоды

— включает свет, поднимает жалюзи, запускает кофеварку и озвучивает прогноз погоды "Я ухожу" — выключает все свет и электроприборы, активирует систему безопасности

— выключает все свет и электроприборы, активирует систему безопасности "Кино" — приглушает свет, закрывает шторы, включает телевизор и настраивает комфортную температуру

— приглушает свет, закрывает шторы, включает телевизор и настраивает комфортную температуру "Спокойной ночи" — выключает ненужные приборы, активирует ночной режим освещения и включает будильник

Для создания сценария в приложении Яндекс Дом:

Перейдите во вкладку "Сценарии" Нажмите "Создать сценарий" Добавьте условие запуска (время, голосовая команда, статус устройства) Выберите действия, которые должны выполняться Сохраните сценарий и протестируйте его работу

Расширение функциональности через навыки

Навыки Алисы — это дополнительные возможности и сервисы, которые можно активировать голосовыми командами. Для умного дома особенно полезны:

"Охрана дома" — мониторинг безопасности и уведомления о происшествиях

— мониторинг безопасности и уведомления о происшествиях "Умная кухня" — рецепты, таймеры и управление кухонной техникой

— рецепты, таймеры и управление кухонной техникой "Статистика потребления" — анализ расхода электроэнергии и воды

— анализ расхода электроэнергии и воды "Ночная няня" — контроль детской комнаты

Чтобы добавить навык:

Скажите "Алиса, включи навык [название]" Или найдите нужный навык в каталоге на сайте Яндекса Следуйте инструкциям по активации

Помните, что эффективность умного дома зависит от стабильности вашего интернет-соединения. Рекомендую использовать надежный роутер с хорошим покрытием Wi-Fi по всему дому. Для больших помещений стоит рассмотреть использование mesh-систем.

Также важно регулярно обновлять все устройства и приложения для получения новых функций и исправления потенциальных уязвимостей безопасности. Алиса постоянно совершенствуется, и новые обновления часто добавляют расширенные возможности для управления умным домом.

Настройка Алисы как голосового помощника — это только начало большого технологического путешествия. Начните с базовых функций и постепенно расширяйте возможности, добавляя новые устройства и сценарии. Правильно настроенный голосовой помощник способен кардинально изменить ваше взаимодействие с технологиями, делая его более интуитивным и естественным. Алиса становится не просто программой, а почти полноценным членом семьи, который помогает решать повседневные задачи и создает комфортную атмосферу в доме.

