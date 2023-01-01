Как создавать потрясающие иллюстрации с нейросетью: руководство

Для кого эта статья:

Новички в области иллюстрации и дизайна, желающие освоить технологии нейросетей

Профессиональные графические дизайнеры, ищущие способы интеграции AI в свою работу

Люди, интересующиеся искусством и современными технологиями, желающие понять, как создать изображения с помощью нейросетей Представьте, что вы можете создавать потрясающие иллюстрации без многолетнего обучения рисованию. Нейросети открыли дверь в мир искусства даже для тех, кто никогда не держал в руках карандаш 🎨. Они превращают текстовые описания в визуальные шедевры за секунды, позволяя воплотить любую идею. Сегодня мы разберёмся, как начать рисовать с помощью нейросети, даже если ваши художественные способности ограничиваются рисованием палочек и кружочков.

Основы работы с нейросетями для создания изображений

Нейросети для генерации изображений — это алгоритмы машинного обучения, которые преобразуют текстовые описания в визуальный контент. В основе этой технологии лежат сложные математические модели, обученные на миллионах изображений, что позволяет им понимать связь между словами и визуальными элементами.

Процесс создания изображения с помощью нейросети включает несколько ключевых этапов:

Ввод текстового описания (промпта) — словесное описание того, что вы хотите получить

— словесное описание того, что вы хотите получить Генерация изображения — нейросеть интерпретирует ваш запрос и создаёт визуальное представление

— нейросеть интерпретирует ваш запрос и создаёт визуальное представление Корректировка результата — изменение промпта или настроек для улучшения результата

— изменение промпта или настроек для улучшения результата Пост-обработка — доработка полученного изображения при необходимости

Для большинства современных AI-инструментов не требуется специальное оборудование — достаточно компьютера с интернет-соединением. Многие сервисы работают через браузер, хотя для серьезной работы может понадобиться установка локальных версий программ.

Алексей Воронин, арт-директор Когда мне впервые предложили попробовать рисовать с помощью нейросети, я отнесся к этому скептически. "Я художник с 15-летним опытом, зачем мне какой-то искусственный интеллект?" — думал я. Но сроки проекта горели, а клиент ждал 20 концепт-артов для презентации игры. Я решил рискнуть и потратить вечер на эксперимент с Midjourney. Первые результаты были посредственными — размытые фигуры и неправильные пропорции. Но после двух часов экспериментов с промптами я получил потрясающие концепты фэнтезийных персонажей, на создание которых обычным путём ушла бы неделя. Клиент был в восторге, а я обрёл новый инструмент, который теперь использую на этапе поиска идей. Нейросети не заменили мои навыки, они усилили их, сократив время на черновую работу.

Чтобы начать работу с нейросетями, вам потребуется базовое понимание принципов их функционирования. Не обязательно разбираться в математических моделях, но важно понять, как формулировать запросы и какие возможности предоставляет каждый инструмент. Большинство нейросетей для генерации изображений используют технологию диффузии, которая постепенно преобразует случайный шум в осмысленную картинку, основываясь на вашем описании.

Выбор нейросети для рисования: сравнение популярных AI

На рынке представлено множество инструментов для генерации изображений, и выбор подходящего может оказаться непростой задачей. Каждая нейросеть имеет свои особенности, сильные стороны и ограничения. Рассмотрим наиболее популярные варианты и их ключевые характеристики 🤖.

Название Сильные стороны Ограничения Стоимость Подходит для Midjourney Высококачественные художественные изображения, отличная стилизация Работает только через Discord, сложный интерфейс для новичков От $10/месяц Иллюстраций, концепт-арта, фэнтезийных сцен DALL-E Интуитивно понятный интерфейс, реалистичные изображения Ограниченное количество бесплатных запросов $20/месяц или кредиты Фотореалистичных изображений, коммерческих проектов Stable Diffusion Открытый исходный код, возможность локального запуска Требует технических знаний для настройки Бесплатно (локально), платные веб-версии Экспериментов, кастомизации моделей Leonardo.ai Быстрая генерация, хорошие инструменты для постобработки Ограниченное число стилей в бесплатной версии От $10/месяц Игровых ассетов, текстур, быстрых концептов

При выборе нейросети для рисования следует учитывать несколько факторов:

Цель использования — для профессиональной иллюстрации требуются инструменты с высоким качеством выходных изображений

— для профессиональной иллюстрации требуются инструменты с высоким качеством выходных изображений Технические возможности — некоторые решения требуют мощного компьютера или специальных знаний

— некоторые решения требуют мощного компьютера или специальных знаний Бюджет — стоимость использования варьируется от бесплатных до премиум-подписок

— стоимость использования варьируется от бесплатных до премиум-подписок Лицензионные условия — важно для коммерческого использования генерируемых изображений

Для новичков рекомендуется начать с DALL-E или Midjourney — эти платформы предлагают относительно простой старт при высоком качестве результатов. Если вы готовы погрузиться глубже в технические аспекты, Stable Diffusion предоставляет максимальную гибкость настройки и возможность работы без интернета.

Важно отметить, что каждая нейросеть имеет свой "визуальный почерк" — характерные особенности создаваемых изображений. Некоторые лучше справляются с реалистичными фотографиями, другие — с художественными иллюстрациями или абстракциями. Поэтому стоит поэкспериментировать с несколькими инструментами, чтобы найти наиболее подходящий для ваших задач.

Искусство составления промптов для генерации рисунков

Промпт — это текстовое описание, которое вы передаете нейросети для создания изображения. Качество промпта напрямую влияет на результат работы AI. Можно сказать, что искусство составления промптов — это новая форма творчества, требующая как воображения, так и технической грамотности 💡.

Мария Светлова, промпт-инженер Мой клиент, владелец небольшого ресторана, заказал серию иллюстраций для меню. Бюджет был ограничен, а сроки сжаты. Я решила использовать нейросеть для создания базовых изображений, которые потом можно доработать. Первый промпт для блюда был очень простым: "реалистичная паста карбонара, красивая подача". Результат оказался посредственным — нейросеть создала невнятное блюдо, даже отдаленно не напоминающее карбонару. Тогда я перестроила подход и написала: "профессиональная фуд-фотография, спагетти карбонара с яичным желтком и панчеттой, посыпанные черным перцем и пармезаном, на белой керамической тарелке, мягкий боковой свет, фокусное расстояние 50мм, глубина резкости f/2.8, журнал Bon Appetit, 8k". Результат превзошел ожидания — изображение выглядело почти как профессиональная фотография. Клиент был в восторге, а я поняла, насколько важна детализация и технические параметры в промптах. Теперь для каждого проекта я составляю библиотеку эффективных промптов.

Составление эффективного промпта для генерации изображений требует понимания определенных принципов и структуры. Вот основные элементы, которые стоит включать в свои запросы:

Основной предмет или сцена — четко опишите, что должно быть на изображении Стиль — укажите художественный стиль (акварель, масло, 3D-рендер, пиксель-арт) Технические параметры — тип освещения, ракурс, фокусное расстояние Референсы — упоминание известных художников, фильмов или фотографов Атмосфера и настроение — эмоциональный тон изображения Детали — особенности, на которых стоит сделать акцент

Пример хорошо структурированного промпта: "Портрет молодой женщины-исследователя в лаборатории будущего, стиль киберпанк, неоновое освещение, детализированная научная аппаратура на фоне, атмосфера напряженной концентрации, вдохновлено работами Сида Мида, кинематографическое освещение, 8K, гиперреализм".

Тип изображения Ключевые слова для промпта Избегайте фраз Портрет headshot, portrait, character design, facial details multiple faces, disfigured Пейзаж landscape, vista, panoramic view, golden hour cluttered, busy background Концепт-арт concept art, detailed, professional, matte painting simple, basic, amateur Абстракция abstract, non-representational, geometric, fluid realistic, photographic

Дополнительные советы для создания эффективных промптов:

Используйте конкретные прилагательные вместо расплывчатых описаний

вместо расплывчатых описаний Экспериментируйте с весами — в некоторых нейросетях можно усилить важность отдельных элементов (например, "красный:1.5" придаст больше значения красному цвету)

— в некоторых нейросетях можно усилить важность отдельных элементов (например, "красный:1.5" придаст больше значения красному цвету) Применяйте негативные промпты — указывайте, чего следует избегать (например, "blurry, low quality, distorted")

— указывайте, чего следует избегать (например, "blurry, low quality, distorted") Изучайте промпты других пользователей — многие платформы имеют галереи с примерами успешных запросов

Помните, что каждая нейросеть имеет свой "язык" промптов и особенности интерпретации. То, что отлично работает в Midjourney, может давать совершенно другие результаты в Stable Diffusion. Поэтому важно экспериментировать и адаптировать свои запросы под конкретный инструмент.

Настройка параметров для улучшения результатов рисования

Промпт — это только начало. Для получения действительно впечатляющих результатов необходимо научиться настраивать технические параметры генерации. Эти настройки позволяют контролировать как процесс создания изображения, так и его финальные характеристики 🔧.

Основные параметры, с которыми вы будете работать:

Seed (семя) — числовое значение, определяющее начальное состояние генерации; одинаковый seed при идентичных остальных параметрах даст схожие результаты

(семя) — числовое значение, определяющее начальное состояние генерации; одинаковый seed при идентичных остальных параметрах даст схожие результаты CFG Scale (уровень соответствия промпту) — контролирует, насколько строго нейросеть следует вашему описанию; высокие значения дают более буквальные интерпретации, низкие — более творческие

(уровень соответствия промпту) — контролирует, насколько строго нейросеть следует вашему описанию; высокие значения дают более буквальные интерпретации, низкие — более творческие Steps (шаги) — количество итераций обработки изображения; больше шагов обычно означает более детализированный результат, но требует больше времени

(шаги) — количество итераций обработки изображения; больше шагов обычно означает более детализированный результат, но требует больше времени Sampler (сэмплер) — алгоритм, используемый для генерации; разные сэмплеры могут давать различные результаты в плане детализации и общего вида

(сэмплер) — алгоритм, используемый для генерации; разные сэмплеры могут давать различные результаты в плане детализации и общего вида Resolution (разрешение) — размер генерируемого изображения; влияет на детализацию и композицию

Начинающим пользователям рекомендуется следующая базовая конфигурация:

CFG Scale: 7-9 (хороший баланс между креативностью и точностью)

Steps: 30-50 (достаточно для большинства изображений)

Sampler: Euler a или DPM++ 2M Karras (универсальные варианты)

Resolution: 512x512 или 1024x1024 (стандартные размеры для быстрой генерации)

По мере освоения процесса вы сможете экспериментировать с более продвинутыми настройками. Например, некоторые нейросети позволяют использовать:

Inpainting (дорисовка) — возможность перегенерировать только часть изображения

(дорисовка) — возможность перегенерировать только часть изображения Image-to-image (изображение в изображение) — использование существующей картинки как основы

(изображение в изображение) — использование существующей картинки как основы ControlNet — технология, позволяющая контролировать позы, композицию или другие структурные элементы

— технология, позволяющая контролировать позы, композицию или другие структурные элементы Loras (Low-Rank Adaptation) — дополнительные модули, обученные на специфических стилях или объектах

Важно понимать, что оптимальные настройки зависят от конкретной задачи. Для фотореалистичных портретов может требоваться одна конфигурация, а для стилизованных иллюстраций — совершенно другая. Ведите записи успешных настроек для разных типов изображений — это сэкономит время при работе над похожими проектами в будущем.

Если вы работаете в команде или создаете серию изображений в едином стиле, фиксация seed позволит поддерживать визуальную согласованность между разными генерациями. Это особенно полезно при создании персонажей или элементов, которые должны появляться в нескольких сценах.

Обработка и доработка изображений, созданных нейросетью

Созданные нейросетью изображения редко являются финальным продуктом — обычно они служат отправной точкой для дальнейшей работы. Постобработка позволяет исправить недостатки, добавить детали и адаптировать результат под конкретные нужды проекта ✏️.

Основные направления постобработки AI-изображений:

Коррекция ошибок — исправление анатомических неточностей, странных текстур или логических несоответствий Композиционные улучшения — кадрирование, изменение пропорций, добавление или удаление элементов Цветокоррекция — настройка цветового баланса, контраста, насыщенности Детализация — добавление мелких деталей, которые нейросеть могла упустить Интеграция с другими изображениями — комбинирование нескольких генераций или слияние с традиционной графикой

Для постобработки можно использовать как специализированные инструменты, так и стандартные графические редакторы:

Photoshop или GIMP — для комплексной обработки и детальной доработки

или — для комплексной обработки и детальной доработки Affinity Photo — альтернатива Photoshop с мощным функционалом

— альтернатива Photoshop с мощным функционалом Krita — бесплатный редактор с хорошими инструментами для цифровой живописи

— бесплатный редактор с хорошими инструментами для цифровой живописи Специализированные AI-инструменты — например, для увеличения разрешения (Upscale) или удаления фона

При доработке AI-изображений важно соблюдать баланс — слишком агрессивное редактирование может лишить результат уникального стиля, который придала нейросеть. В некоторых случаях лучше перегенерировать изображение с уточненным промптом, чем пытаться исправить серьезные недостатки вручную.

Распространенные техники доработки включают:

Послойная работа — разделение изображения на компоненты для раздельного редактирования

— разделение изображения на компоненты для раздельного редактирования Маскирование — выборочная обработка отдельных областей

— выборочная обработка отдельных областей Клонирование — копирование удачных элементов для заполнения проблемных зон

— копирование удачных элементов для заполнения проблемных зон Selective generation — использование inpainting для перегенерации только части изображения

— использование inpainting для перегенерации только части изображения Техника "нейросетевого коллажа" — комбинирование нескольких генераций для создания сложных композиций

Для профессиональных результатов рекомендуется интегрировать генерацию нейросети в традиционный рабочий процесс. Например, использовать AI для быстрого создания базовой композиции, а затем дорабатывать её вручную для достижения желаемого уровня детализации и художественной выразительности.

Помните, что авторское право на изображения, созданные нейросетью, остается сложной юридической областью. При коммерческом использовании обязательно ознакомьтесь с лицензионными соглашениями конкретной нейросети и проконсультируйтесь с юристом при необходимости.

Рисование с помощью нейросети — это не замена традиционному творчеству, а его новое измерение. Искусственный интеллект становится не конкурентом художника, а его мощным инструментом, расширяющим границы возможного. Освоив промпт-инжиниринг и тонкости настройки AI-моделей, вы получаете доступ к бесконечному источнику визуальных идей и решений. Главное помнить — технология лишь инструмент, а настоящая магия рождается на стыке человеческого воображения и возможностей машинного обучения.

