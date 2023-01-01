Первый шаг в Python: как написать свою первую программу – гайд

Для кого эта статья:

Люди, впервые сталкивающиеся с программированием и желающие изучить Python.

Начинающие разработчики, заинтересованные в автоматизации задач и создании простых программ.

Преподаватели и студенты курсов по программированию, ищущие материалы для обучения. Первый шаг в мире Python — это как погружение в ледяную воду: страшно, но бодрит и открывает новые горизонты. Многие откладывают знакомство с программированием, считая его чем-то недоступным, требующим высшего технического образования. Это миф. Python был создан с акцентом на читаемость кода и логичность синтаксиса — идеальная стартовая площадка для новичков. Давайте разберём, как написать свою первую программу на Python, превратив непонятные символы в осмысленные команды, выполняющие ваши инструкции. 🐍

Что нужно для написания первой программы на Python

Перед тем как написать первую программу на Python, важно подготовить необходимый инструментарий. Это как сборы в поход — без правильного снаряжения далеко не уйдешь. 🎒

Базовый набор для старта в Python-разработке включает:

Интерпретатор Python — программа, которая читает и выполняет Python-код

— программа, которая читает и выполняет Python-код Текстовый редактор или IDE (интегрированная среда разработки) для написания кода

(интегрированная среда разработки) для написания кода Терминал или командная строка для запуска программ

для запуска программ Базовые знания о работе компьютера — понимание файловой системы и умение перемещаться по директориям

В отличие от некоторых языков программирования, Python не требует установки компилятора — интерпретатор сам преобразует код в машинные команды "на лету". Это значительно упрощает процесс для новичков.

Компонент Назначение Популярные варианты Интерпретатор Python Исполнение кода CPython (стандартная реализация), PyPy Редактор кода Написание и редактирование программ VS Code, PyCharm, Sublime Text Интерактивная среда Тестирование фрагментов кода IDLE, Jupyter Notebook, Google Colab

Анна Петрова, преподаватель программирования Моя студентка Марина, бухгалтер с 15-летним стажем, долго не решалась начать изучать Python. "Я даже таблицы в Excel с трудом освоила", — говорила она. Мы начали с малого: установили Python, настроили простейший редактор кода VS Code. После написания первой программы, которая автоматизировала часть ее ежедневных расчётов, Марина была поражена: "Оказывается, это как конструктор — собираешь по инструкции, а потом он работает сам!" Теперь она автоматизировала большую часть своей работы, а её коллеги приходят к ней за советами. Ключом к успеху стал правильно подобранный инструментарий, который не отпугнул на старте.

Для максимального комфорта в начале пути рекомендую выбрать IDE с встроенным отладчиком — это поможет выявлять и исправлять ошибки. Многие начинающие разработчики отдают предпочтение Visual Studio Code с установленным расширением для Python — это бесплатное решение с широкими возможностями и низким порогом входа.

Установка Python на ваш компьютер

Установка Python — первый практический шаг на пути к написанию программ. Процесс установки отличается в зависимости от операционной системы, но в любом случае остаётся достаточно простым. 💻

Рассмотрим последовательность действий для основных платформ:

Windows: Перейдите на официальный сайт Python (python.org)

Скачайте последнюю стабильную версию для Windows

Запустите установщик, обязательно отметьте опцию "Add Python to PATH"

Следуйте инструкциям мастера установки macOS: Хотя macOS обычно поставляется с предустановленным Python, рекомендуется установить актуальную версию

Скачайте установщик с python.org

Запустите .pkg файл и следуйте инструкциям

Альтернативно, используйте Homebrew: brew install python3 Linux: В большинстве дистрибутивов Python уже предустановлен

Для установки последней версии используйте менеджер пакетов: sudo apt-get install python3 (для Ubuntu/Debian)

(для Ubuntu/Debian) В Fedora/RHEL: sudo dnf install python3

После завершения установки проверьте, что Python корректно работает. Откройте командную строку (терминал) и введите команду:

python --version

или

python3 --version

Вы должны увидеть номер версии установленного Python, например Python 3.10.4 . Если команда не распознана, возможно, Python не был добавлен в переменную PATH системы.

Проблема при установке Возможное решение "Python не найден" после установки на Windows Добавьте Python в переменную PATH вручную через Панель управления -> Система -> Дополнительные параметры системы -> Переменные среды Конфликт версий Python в macOS Используйте виртуальные окружения (venv) или явно указывайте версию при запуске (python3) Недостаточные права при установке в Linux Добавьте sudo перед командой установки или обратитесь к системному администратору

Современные версии Python включают в себя pip — менеджер пакетов, который позволяет устанавливать дополнительные библиотеки. Проверьте его наличие командой pip --version или pip3 --version . Если pip не установлен, вы можете добавить его позже.

Альтернативный подход — использование дистрибутивов Python для научных и аналитических задач, например Anaconda. Такие дистрибутивы поставляются с предустановленными библиотеками для анализа данных и машинного обучения, что может быть полезно, если вы планируете двигаться в этом направлении.

Первая программа на Python: создаем "Hello, World!"

Традиция создания программы "Hello, World!" в качестве первого шага в изучении нового языка программирования берет начало с учебника по C, написанного Брайаном Кернингеном и Деннисом Ритчи в 1978 году. Это простейшая программа, которая выводит на экран приветственное сообщение. На Python это делается особенно лаконично. 🌍

Вот как написать первую программу на Python:

Создайте новый файл в выбранном текстовом редакторе или IDE Сохраните его с расширением .py , например hello.py Напишите всего одну строку кода:

Python Скопировать код print("Hello, World!")

Сохраните файл и запустите его

Запустить программу можно несколькими способами:

Через терминал/командную строку : перейдите в директорию с файлом и выполните команду python hello.py или python3 hello.py

: перейдите в директорию с файлом и выполните команду или Через IDE : большинство сред разработки имеют кнопку "Run" или комбинацию клавиш для запуска (например, F5 в VS Code)

: большинство сред разработки имеют кнопку "Run" или комбинацию клавиш для запуска (например, F5 в VS Code) Через IDLE (встроенную среду Python): откройте файл и нажмите F5 или выберите Run -> Run Module

После запуска вы увидите в консоли текст Hello, World! — это ваша первая успешно выполненная программа на Python! 🎉

Давайте разберём, что произошло:

print() — это встроенная функция Python, которая выводит указанные в скобках данные на экран "Hello, World!" — строковый литерал (текст), заключенный в кавычки Интерпретатор Python прочитал команду, выполнил функцию print и вывел текст в консоль

Теперь усложним задачу и создадим более интерактивную программу, запрашивающую имя пользователя:

Python Скопировать код name = input("Введите ваше имя: ") print(f"Привет, {name}! Добро пожаловать в мир Python!")

В этом примере:

Функция input() запрашивает ввод от пользователя

запрашивает ввод от пользователя Введенное значение сохраняется в переменной name

f-строка (формат строки) позволяет включить значение переменной внутрь текста

Максим Соколов, руководитель курсов программирования Когда я проводил воркшоп по Python для школьников, 14-летний Дима скептически отнёсся к заданию написать "Hello, World!". "Это слишком просто и бесполезно", — сказал он. Я предложил ему модифицировать программу: создать персонализированное приветствие для каждого ученика класса. За 15 минут он написал код, который спрашивал имя, возраст и любимый предмет, а затем выдавал забавный персонализированный ответ с рекомендацией по выбору профессии. Когда одноклассники начали тестировать его программу и смеяться над результатами, я заметил, как загорелись глаза Димы. "Я и не думал, что с такой простой программы можно начать создавать что-то полезное", — признался он позже. Сегодня Дима учится на факультете компьютерных наук и разрабатывает образовательные приложения.

Когда ваша первая программа успешно запущена, попробуйте модифицировать ее — измените текст, добавьте дополнительные сообщения или математические вычисления. Экспериментирование — важная часть обучения программированию.

Основные элементы синтаксиса Python для новичков

После создания первой программы важно понять базовый синтаксис Python — правила написания кода, которые позволят вам создавать более сложные программы. Python известен своей читаемостью и логичностью, что делает его идеальным для новичков. 📝

Рассмотрим ключевые элементы синтаксиса, которые нужно знать начинающему Python-разработчику:

Переменные и типы данных В Python переменные создаются при первом присваивании: x = 10

Типы данных определяются автоматически и могут изменяться: x = "текст"

Основные типы: числа (int, float), строки (str), логические значения (bool), списки (list), словари (dict) Операторы Арифметические: + , - , * , / , ** (возведение в степень), // (целочисленное деление)

, , , , (возведение в степень), (целочисленное деление) Сравнения: == , != , > , < , >= , <=

, , , , , Логические: and , or , not Условные конструкции

Python Скопировать код if условие: # блок кода, выполняемый если условие истинно elif другое_условие: # альтернативный блок кода else: # блок кода, выполняемый если все условия ложны

Циклы For-цикл для перебора последовательностей:

Python Скопировать код for элемент in последовательность: # действия с элементом

While-цикл для повторения, пока условие истинно:

Python Скопировать код while условие: # повторяющиеся действия

Функции

Python Скопировать код def имя_функции(параметры): # тело функции return результат

Важной особенностью Python является использование отступов для обозначения блоков кода. В отличие от многих других языков, где используются фигурные скобки, Python определяет структуру программы через отступы (обычно 4 пробела).

Синтаксическая конструкция Пример кода Что делает Комментарии # Это комментарий Пояснения к коду, игнорируются при выполнении Список my_list = [1, 2, 3, "текст"] Создает упорядоченную коллекцию элементов Словарь person = {"name": "John", "age": 30} Создает структуру "ключ-значение" Срез списка my_list[1:3] Получает подсписок элементов с индексами 1 и 2 Форматирование строк f"Значение: {x}" Вставляет значение переменной x в строку

Рассмотрим простой пример, демонстрирующий несколько элементов синтаксиса:

Python Скопировать код # Функция для вычисления факториала def factorial(n): result = 1 for i in range(1, n + 1): result *= i return result # Запрос числа у пользователя number = int(input("Введите число для вычисления факториала: ")) # Проверка на отрицательное число if number < 0: print("Факториал отрицательного числа не определен") else: result = factorial(number) print(f"Факториал числа {number} равен {result}")

Этот пример включает функцию, ввод пользователя, преобразование типов, условный оператор, цикл и форматированный вывод. Обратите внимание на использование отступов для структурирования кода.

Синтаксис Python спроектирован так, чтобы быть интуитивно понятным и соответствовать принципу "Лучше явное, чем неявное". Это делает код более читаемым и снижает вероятность ошибок, особенно для начинающих программистов. 🚀

Следующие шаги: от первой программы к реальным проектам

После успешного написания первой программы на Python открывается целый мир возможностей для дальнейшего развития. Ключ к прогрессу — постепенное движение от простых скриптов к более сложным проектам с практической пользой. 🚀

Рассмотрим стратегию развития навыков Python-разработки:

Укрепление основ: Решайте простые алгоритмические задачи на сайтах LeetCode, HackerRank, Codewars

Создавайте небольшие утилиты для автоматизации рутинных задач (например, переименование файлов)

Практикуйтесь в написании функций и организации кода Изучение библиотек и фреймворков: Стандартная библиотека Python содержит множество полезных модулей

Популярные библиотеки для разных областей:

Веб-разработка: Django, Flask

Анализ данных: pandas, NumPy

Визуализация: matplotlib, seaborn

Машинное обучение: scikit-learn, TensorFlow Работа над персональными проектами: Веб-скрапер для сбора интересующей вас информации

Телеграм-бот с полезной функциональностью

Простая игра с использованием Pygame

Персональный сайт-портфолио на Django или Flask Освоение профессиональных практик: Изучите Git для контроля версий

Практикуйте написание тестов (pytest, unittest)

Освойте работу с виртуальными окружениями

Изучите принципы чистого кода и рефакторинга

Важно выбрать направление развития, которое соответствует вашим интересам и целям:

Направление Ключевые технологии Подходящие проекты для начала Веб-разработка Django, Flask, HTML, CSS, JavaScript Блог, личный сайт, веб-приложение для учета расходов Data Science pandas, NumPy, matplotlib, scikit-learn Анализ набора данных, визуализация статистики, простая модель ML Автоматизация requests, Beautiful Soup, selenium, openpyxl Парсер новостей, автоматизация заполнения форм, обработка файлов Разработка игр Pygame, PyOpenGL 2D-платформер, головоломка, клон классической игры

Для системного изучения Python полезно использовать разнообразные ресурсы:

Онлайн-курсы и обучающие платформы : Coursera, Udemy, Codecademy

: Coursera, Udemy, Codecademy Документация Python — официальный источник информации с подробными объяснениями

— официальный источник информации с подробными объяснениями Сообщества и форумы : Stack Overflow, Reddit (r/learnpython)

: Stack Overflow, Reddit (r/learnpython) YouTube-каналы с обучающими видео по программированию на Python

с обучающими видео по программированию на Python Книги: "Автоматизация рутинных задач с помощью Python", "Fluent Python"

Не менее важно сохранять постоянную практику — регулярно пишите код, решайте задачи, работайте над проектами. Именно через практику приходит понимание и мастерство. Помните правило 20/80: 20% времени на изучение теории, 80% на практическое применение знаний. 💪

Python открывает двери в разные отрасли IT: от веб-разработки до искусственного интеллекта. Ваша первая программа — это только начало увлекательного путешествия в мир программирования, где каждая новая строчка кода расширяет ваши возможности.

Python — язык, который растет вместе с вами. Начав с простой программы "Hello, World!", вы постепенно открываете всё новые возможности, от автоматизации повседневных задач до создания сложных веб-сервисов и систем машинного обучения. Главное — не останавливаться на достигнутом, постоянно экспериментировать и применять полученные знания на практике. Помните: каждый эксперт когда-то написал свою первую программу и прошел тот же путь, что начинаете вы. Ваше преимущество в том, что сегодня доступно бесчисленное множество ресурсов и сообществ, готовых поддержать вас на этом пути.

