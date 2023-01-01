История Python: от рождественского проекта до языка-революционера

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Люди, интересующиеся историей программирования и языков программирования

Студенты и начинающие программисты, желающие изучить Python

Профессионалы в области IT и разработки, заинтересованные в влиянии Python на индустрию В 1989 году голландский программист Гвидо ван Россум, работая над проектом для операционной системы Amoeba, решил создать язык-преемник ABC. Через несколько недель рождественских каникул он разработал интерпретатор, ставший началом революционного Python. Сегодня этот язык — один из столпов программирования: от веб-разработки и машинного обучения до научных вычислений. Гвидо, получивший прозвище «великодушный пожизненный диктатор», управлял развитием Python почти 30 лет, прежде чем отойти от руководства в 2018 году. Его история — впечатляющий пример того, как один человек может изменить технологический ландшафт планеты. 🐍

Ранние годы и образование Гвидо ван Россума

Гвидо ван Россум родился 31 января 1956 года в Гааге, Нидерланды. Его путь в мир программирования начался задолго до создания Python, который принес ему мировую известность. В детстве Гвидо проявлял интерес к математике и естественным наукам, что впоследствии определило его профессиональный путь. 🧮

Высшее образование Гвидо получил в Амстердамском университете, одном из старейших и престижных учебных заведений Европы. В 1982 году он завершил обучение, получив степень магистра математики и информатики. Именно университетские годы заложили фундамент его понимания языков программирования и их дизайна.

Сергей Морозов, преподаватель программирования Однажды я рассказывал студентам о юности Гвидо, и один из них удивился: "Почему человек с математическим складом ума создал такой дружелюбный к новичкам язык? Обычно математики делают все сложнее!" Ответ крылся в том, что ван Россум не просто учился, но и преподавал. В начале 1980-х он работал в образовательном проекте CWI, где разрабатывал учебные материалы. Представьте: молодой Гвидо наблюдает, как студенты мучаются с непонятным синтаксисом языков того времени. Он видел растерянность на их лицах, когда вместо решения задачи они часами искали пропущенную точку с запятой. Эта преподавательская практика сформировала его убеждение: язык программирования должен быть понятным с первого взгляда. Позже эта идея стала краеугольным камнем философии Python.

После получения диплома Гвидо начал работать в Центре математики и информатики (CWI) в Амстердаме. Этот исследовательский центр стал для него не просто местом работы, но настоящей научной колыбелью, где формировались его взгляды на программирование.

В CWI ван Россум принимал участие в нескольких значимых проектах:

Работа над языком программирования ABC, который впоследствии оказал серьезное влияние на дизайн Python

Участие в разработке распределенной операционной системы Amoeba

Исследование методологий проектирования языков программирования

Опыт работы с ABC оказался особенно ценным. Этот язык был создан как инструмент для обучения программированию, что наложило отпечаток на его дизайн — простоту и понятность. Хотя ABC не получил широкого распространения, многие его идеи Гвидо позже перенес в Python.

Период Учреждение/Проект Значимость для будущего Python 1974-1982 Амстердамский университет Формирование фундаментальных знаний в математике и информатике 1982-1989 CWI, проект ABC Опыт создания учебного языка, концепции читаемости кода 1986-1988 Проект Amoeba Необходимость в скриптовом языке для системного администрирования

К концу 1980-х годов ван Россум уже имел солидный опыт в разработке и анализе языков программирования. Он хорошо понимал достоинства и недостатки существующих языков, включая C, Perl и сам ABC. Это понимание, в сочетании с определенными задачами, которые необходимо было решать в рамках проекта Amoeba, подтолкнуло его к созданию нового языка — Python.

Ранние годы и образование Гвидо ван Россума заложили прочный фундамент для его будущего вклада в мир программирования. Комбинация академических знаний, практического опыта и стремления к простоте и ясности в конечном итоге привела к созданию одного из самых популярных языков программирования в истории. 🎓

Рождение Python: как Гвидо создал знаменитый язык

История Python началась в декабре 1989 года, когда Гвидо ван Россум искал интересный проект, чтобы занять себя во время рождественских каникул. Работая над операционной системой Amoeba в CWI, он ощущал необходимость в высокоуровневом скриптовом языке для системного администрирования. Существующие инструменты, включая shell-скрипты и C, не обеспечивали нужной гибкости и простоты использования. 🎄

Вдохновение для создания нового языка Гвидо черпал из нескольких источников:

Язык ABC, над которым он работал ранее, с его читаемым синтаксисом и высокоуровневыми структурами данных

Язык Modula-3 с его модульной организацией и системой исключений

Язык Lisp с его функциональными возможностями

Стремление исправить недостатки, замеченные в других языках программирования

Название "Python" было выбрано не в честь змеи, как многие думают, а в честь британского комедийного шоу "Монти Пайтон". Гвидо был поклонником этого шоу, и название отражало его желание создать язык, который был бы не только мощным, но и приятным в использовании.

Антон Белов, архитектор программного обеспечения Моя первая встреча с Python произошла в 2005 году. До этого я несколько лет работал с C++ и Java, где каждая программа начиналась с десятков строк шаблонного кода. Помню, как открыл первый туториал по Python и увидел классический пример: print("Hello, World!") "И это всё?" – недоверчиво спросил я коллегу, показавшему мне этот язык. "Да, именно так Гвидо это и задумал", – улыбнулся он. Я запустил этот код, и он действительно сработал без компиляции, без объявления классов, без импорта библиотек вывода. В тот момент я почувствовал то, что ван Россум заложил в Python с самого начала – простоту и элегантность. Гвидо часто рассказывал в интервью, что при создании языка представлял конкретных программистов, которые будут его использовать. Он думал не о теоретических конструкциях, а о том, как сделать рабочий процесс разработчика максимально продуктивным. Это был настоящий прорыв в мышлении: язык для людей, а не для компьютеров.

Первая версия Python 0.9.0 была выпущена в феврале 1991 года. Она уже содержала ключевые особенности, которые сегодня ассоциируются с этим языком:

Индентация (отступы) для обозначения блоков кода вместо фигурных скобок

Высокоуровневые типы данных: списки, словари, кортежи

Объектно-ориентированное программирование

Модульная организация кода

Обработка исключений

Первая "официальная" версия Python 1.0 была выпущена в январе 1994 года. К этому моменту язык уже обрел своих преданных пользователей, которые оценили его простоту и мощь.

Версия Python Год выпуска Ключевые нововведения Python 0.9.0 1991 Первый публичный релиз, базовая функциональность Python 1.0 1994 Функциональное программирование, лямбда-функции Python 2.0 2000 List comprehensions, сборка мусора, Unicode Python 3.0 2008 Несовместимые изменения для устранения недостатков дизайна

Одним из ключевых факторов, способствовавших распространению Python, была его открытость. С самого начала Гвидо решил, что Python должен быть языком с открытым исходным кодом. Это решение позволило создать активное сообщество разработчиков, которые вносили свой вклад в развитие языка.

В 2000 году был выпущен Python 2.0, который принес множество улучшений, включая сборку мусора и понимания списков (list comprehensions). Эта версия укрепила позиции Python как серьезного инструмента для разработки программного обеспечения.

Важным поворотным моментом стал выпуск Python 3.0 в 2008 году. Эта версия представляла собой значительный редизайн языка, направленный на устранение недостатков, накопившихся за годы его существования. Несмотря на то, что переход с Python 2 на Python 3 был болезненным для сообщества (многие проекты долго оставались на Python 2), это решение показало приверженность Гвидо принципам качественного дизайна языка даже ценой обратной совместимости.

Создание Python продемонстрировало уникальный талант Гвидо ван Россума в дизайне языков программирования. Он сумел найти золотую середину между мощью и простотой, создав инструмент, который одинаково хорошо подходит как для новичков, так и для опытных разработчиков. 🚀

Карьерный путь создателя Python в IT-индустрии

Профессиональная карьера Гвидо ван Россума представляет собой впечатляющее путешествие через ведущие технологические компании мира. После создания Python его экспертиза стала востребована в самых инновационных корпорациях, где он продолжал совершенствовать свой язык и влиять на индустрию. 🏢

После работы в CWI в Нидерландах, где зародился Python, Гвидо в 1995 году переехал в США. Его первым американским работодателем стал Национальный институт стандартов и технологий (NIST), где он продолжил развивать свои идеи в области языков программирования.

В 2000 году ван Россум присоединился к корпорации Zope, где работал над одноименной платформой для управления веб-контентом, написанной на Python. Этот опыт был ценен для понимания практических аспектов использования Python в крупных проектах.

Настоящий поворотный момент в карьере Гвидо произошел в 2005 году, когда он получил предложение от Google. В этой технологической компании ван Россум проработал следующие семь лет, занимая должность инженера-программиста. Его наняли с особым статусом – половину своего рабочего времени он мог посвящать развитию Python.

В Google Гвидо работал над множеством внутренних инструментов, включая систему контроля версий код-ревью Mondrian

Он участвовал в разработке приложения Google App Engine, которое позволяло запускать веб-приложения на Python

Под его влиянием Python стал одним из официальных языков разработки внутри Google

После Google карьерный путь Гвидо привел его в Dropbox, куда он перешел в 2012 году. В этой компании, где Python был основным языком для большинства серверных систем, ван Россум работал над улучшением производительности языка и системной архитектурой.

В Dropbox Гвидо занимал позицию "Великодушного пожизненного диктатора" (Benevolent Dictator For Life, BDFL) для языка Python, продолжая руководить его развитием. Этот шутливый титул отражал его роль в принятии окончательных решений по дизайну языка.

Примечательный момент в карьере ван Россума произошел в июле 2018 года, когда он объявил о своем решении отойти от роли BDFL. Это решение было принято после длительных дискуссий в сообществе Python по поводу внедрения предложения по улучшению Python (PEP) 572, касающегося синтаксиса присваивания выражений.

В 2020 году Гвидо присоединился к Microsoft в качестве заслуженного инженера, где продолжил работу над улучшением Python. Этот шаг многие восприняли как свидетельство того, насколько серьезно технологический гигант относится к поддержке языка с открытым исходным кодом.

Компания Период работы Роль/Достижения CWI (Нидерланды) 1982-1995 Создание Python, работа над ABC и Amoeba CNRI (США) 1995-2000 Развитие Python, выпуск версий 1.3-1.6 Zope Corporation 2000-2003 Работа над платформой Zope на Python Elemental Security 2003-2005 Разработка систем безопасности Google 2005-2012 Развитие Python, работа над внутренними инструментами Dropbox 2012-2019 Улучшение производительности Python Microsoft 2020-настоящее время Заслуженный инженер, поддержка Python

На протяжении всей своей карьеры ван Россум получил множество наград и признаний:

В 2001 году награжден премией Award for the Advancement of Free Software от Фонда свободного программного обеспечения

В 2002 году получил премию NLUUG Award от голландской группы пользователей UNIX

В 2003 году удостоен звания "Fellow" от Python Software Foundation

В 2006 году награжден премией Frank Willison Memorial Award за вклад в Python-сообщество

Карьера Гвидо ван Россума демонстрирует уникальный баланс между коммерческой работой в ведущих технологических компаниях и преданностью проекту с открытым исходным кодом. Его способность сочетать эти два мира позволила Python стать одним из самых используемых языков программирования, применяемых как в стартапах, так и в корпорациях-гигантах. 💼

Философия и принципы разработки от ван Россума

Философия Гвидо ван Россума в отношении разработки программного обеспечения в целом и Python в частности отражает глубокое понимание того, что языки программирования создаются не для компьютеров, а для людей. Его подход к дизайну стал фундаментом, определившим успех Python в различных областях программирования. 🧠

Центральным документом, выражающим философию Python, является "Дзен Python" — набор из 19 афоризмов, написанных Тимом Питерсом, который можно увидеть, введя import this в интерпретаторе языка. Хотя эти принципы были сформулированы не самим Гвидо, они точно отражают его видение языка программирования и получили его полное одобрение.

Ключевые аспекты философии ван Россума включают:

Читаемость имеет значение. Гвидо всегда подчеркивал, что код читается чаще, чем пишется, поэтому ясность и понятность синтаксиса стали приоритетом

Гвидо всегда подчеркивал, что код читается чаще, чем пишется, поэтому ясность и понятность синтаксиса стали приоритетом Простота лучше сложности. Python стремится предлагать один очевидный способ решения задачи вместо множества альтернатив

Python стремится предлагать один очевидный способ решения задачи вместо множества альтернатив Явное лучше неявного. Код должен делать то, что явно указано, избегая "магических" скрытых операций

Код должен делать то, что явно указано, избегая "магических" скрытых операций Прагматизм над пуризмом. Гвидо предпочитает практические решения теоретически "чистым" подходам

В интервью и выступлениях ван Россум часто объяснял, что при создании Python руководствовался принципом "батарейки в комплекте" (batteries included). Этот подход предполагает, что язык должен поставляться с богатой стандартной библиотекой, позволяющей сразу решать распространенные задачи без необходимости искать и устанавливать сторонние пакеты.

Гвидо также известен своим подходом к управлению сообществом и процессом принятия решений. Как "Великодушный пожизненный диктатор", он установил практику предложений по улучшению Python (PEP — Python Enhancement Proposals), которая стала моделью открытого, но структурированного процесса эволюции языка.

Система PEP позволяет любому члену сообщества предложить изменения в язык, но требует тщательной документации, обоснования и обсуждения. Этот процесс обеспечивает баланс между инновациями и стабильностью.

Принцип Описание Пример в Python Читаемость кода Использование отступов и минимума специальных символов Блоки кода определяются отступами, а не скобками Один очевидный способ Предпочтение одного четкого решения множеству вариантов Единый синтаксис цикла for для итерации по любым последовательностям Явное лучше неявного Избегание "магии" и скрытых операций Требование явного указания self в методах классов Прагматизм Практические решения важнее теоретической чистоты Поддержка и ООП, и функционального программирования

Ещё один важный аспект философии ван Россума — отношение к обратной совместимости. Принимая решение о запуске Python 3, который нарушал совместимость с Python 2, Гвидо продемонстрировал готовность жертвовать краткосрочным удобством ради долгосрочной выгоды. Он верил, что фундаментальные улучшения дизайна языка оправдывают сложности перехода.

В контексте развития языка Гвидо установил принцип "лучше отказаться от функции, чем сделать её неправильно". Он не боялся говорить "нет" предложениям, которые, по его мнению, могли увести Python от его ключевых ценностей, даже если эти предложения были популярны в сообществе.

Примечательно отношение ван Россума к производительности. Хотя Python часто критикуют за относительно низкую скорость выполнения, Гвидо последовательно отстаивал приоритет удобства разработчика над скоростью выполнения. Его известная фраза "Компьютеры становятся быстрее быстрее, чем программисты становятся умнее" отражает этот подход.

В то же время, он поощрял разработку инструментов для оптимизации Python, таких как PyPy (реализация Python с JIT-компилятором) и Cython (позволяющий писать расширения на C), признавая важность производительности для определенных случаев использования.

Философия и принципы разработки Гвидо ван Россума сформировали не только сам язык Python, но и повлияли на более широкую культуру разработки программного обеспечения, продвигая идеалы ясности, простоты и практичности. 🔍

Наследие и влияние Гвидо ван Россума в мире IT

Вклад Гвидо ван Россума в мир информационных технологий выходит далеко за рамки создания ещё одного языка программирования. Python под его руководством превратился в явление, изменившее ландшафт разработки программного обеспечения, образования в сфере IT и даже методологии научных исследований. 🌍

Статистика говорит сама за себя: Python регулярно занимает лидирующие позиции в рейтингах популярности языков программирования. По данным индекса TIOBE на 2023 год, Python уверенно держится в тройке лидеров, соревнуясь с такими гигантами, как Java и C. Опрос StackOverflow Developer Survey также стабильно показывает, что Python входит в топ-3 наиболее любимых языков программирования.

Области, где влияние Python особенно заметно:

Наука о данных и машинное обучение. Библиотеки NumPy, Pandas, TensorFlow и PyTorch сделали Python стандартом де-факто для исследований в этой области

Библиотеки NumPy, Pandas, TensorFlow и PyTorch сделали Python стандартом де-факто для исследований в этой области Веб-разработка. Фреймворки Django и Flask произвели революцию в создании веб-приложений

Фреймворки Django и Flask произвели революцию в создании веб-приложений Образование. Python стал языком первого выбора для обучения программированию в школах и университетах

Python стал языком первого выбора для обучения программированию в школах и университетах Автоматизация. Простота языка сделала его идеальным для скриптов автоматизации и DevOps

Простота языка сделала его идеальным для скриптов автоматизации и DevOps Научные вычисления. От астрономии до биоинформатики, Python используется для анализа данных и моделирования

Экономический эффект от Python трудно переоценить. По оценкам аналитиков, экосистема Python создала десятки тысяч рабочих мест и способствовала появлению стартапов с совокупной стоимостью в миллиарды долларов. Среди корпоративных пользователей Python — практически все технологические гиганты: Google, Microsoft, Netflix, Spotify и многие другие.

Культурное влияние Гвидо и созданного им языка проявляется в сильном и сплоченном сообществе Python-разработчиков. Конференции PyCon собирают тысячи участников по всему миру, а локальные Python-сообщества активны более чем в 100 странах.

Образовательное наследие ван Россума особенно значимо. Благодаря своей читаемости и доступности Python стал входными воротами в мир программирования для миллионов людей. Курсы по Python входят в программы обучения не только IT-специалистов, но и ученых, инженеров, финансовых аналитиков и представителей многих других профессий.

Ещё один аспект наследия Гвидо — его подход к руководству проектом с открытым исходным кодом. Модель управления, которую он создал для Python, с процессами PEP и ролью BDFL, стала образцом для многих других проектов. После того, как ван Россум отошел от роли BDFL в 2018 году, сообщество Python смогло успешно перейти к новой модели управления, что доказывает устойчивость созданных им структур.

Инновационные идеи Гвидо в дизайне языков программирования повлияли на разработчиков других языков. Например, JavaScript, Swift, Julia и Kotlin заимствовали некоторые концепции из Python, такие как акцент на читаемости и синтаксических конструкциях.

Признание достижений ван Россума выражается не только в его личной популярности, но и в официальных наградах. В 2019 году он был включен в Зал славы интернета (Internet Hall of Fame) за его вклад в развитие технологий.

В личных интервью Гвидо часто выражал удивление масштабом влияния своего творения. Скромный по натуре, он неизменно подчеркивал роль сообщества в успехе Python. Эта человечность и доступность, возможно, также являются частью его наследия, формируя культуру открытости и сотрудничества в технологической индустрии.

Выход на пенсию Гвидо с позиции BDFL не означал конец его влияния. Он продолжает участвовать в развитии Python, теперь уже как рядовой член сообщества, внося свой вклад в дискуссии и разработку. Его решение передать бразды правления "Совету управления Python" (Python Steering Council) показывает дальновидность и заботу о будущем языка.

Гвидо ван Россум создал не просто инструмент для программирования, но целую философию разработки программного обеспечения, которая продолжает влиять на индустрию IT и, вероятно, будет влиять ещё многие десятилетия. 🌟

Путь Гвидо ван Россума от голландского программиста до создателя одного из самых влиятельных языков программирования демонстрирует, как видение одного человека может трансформировать целую индустрию. Python — это не просто технология, а отражение философии доступности, читаемости и практичности. Наследие ван Россума живет в каждой строке Python-кода, в каждом новом программисте, начинающем свой путь с этого языка, и в бесчисленных инновациях, которые стали возможны благодаря его творению. Из рождественского проекта 1989 года выросло явление, без которого невозможно представить современные технологии — от искусственного интеллекта до веб-разработки и научных исследований.

Читайте также