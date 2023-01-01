Лисп: древний язык программирования с мощными современными возможностями

Для кого эта статья:

Новички в программировании, интересующиеся изучением языков.

Опытные программисты, желающие расширить свои навыки функционального программирования.

Студенты и исследователи в области компьютерных наук, интересующиеся историей и основами программирования. Лисп — один из старейших языков программирования, который, несмотря на почтенный возраст, продолжает оставаться мощным инструментом для решения сложных задач. Элегантные круглые скобки и необычный синтаксис отпугивают многих новичков, но за этой внешней особенностью скрывается невероятная гибкость и выразительность. В мире, где JavaScript и Python захватили массовую популярность, изучение Лиспа — это как научиться играть на виолончели, когда все вокруг осваивают гитару: сложнее, но открывает совершенно новые горизонты мышления и понимания того, как работает программирование в его чистейшей форме. 🧠

Что такое Лисп и почему стоит его изучать

Лисп (LISP, от англ. LISt Processing — «обработка списков») — семейство языков программирования, созданное Джоном Маккарти в 1958 году. Это второй старейший высокоуровневый язык программирования, который до сих пор активно используется. Его главная особенность — представление и кода, и данных в виде списков, что делает его удивительно гибким.

Существует несколько диалектов Лиспа, наиболее популярные из которых:

Common Lisp — стандартизированный, мощный и многофункциональный диалект

Scheme — минималистичный и элегантный диалект, часто используемый в образовании

Clojure — современный диалект, работающий на платформе Java

Racket — диалект, ориентированный на образование и исследования

Почему же стоит изучать Лисп в 2023 году, когда существует множество более распространенных языков? 🤔

Причина Почему это важно Функциональное программирование Лисп — один из первых функциональных языков, изучение которого позволяет освоить этот мощный подход к решению задач Метапрограммирование Возможность писать код, который генерирует другой код, что открывает новые горизонты абстракции Развитие мышления Лисп учит совершенно иному подходу к программированию, расширяя когнитивные способности Исторический аспект Изучение корней программирования и понимание основополагающих концепций Применение в AI Исторически Лисп тесно связан с разработками в области искусственного интеллекта

Алексей Петров, преподаватель функционального программирования Когда я только начинал свой путь программиста, я был полностью погружен в объектно-ориентированный мир Java. Мой ментор, заметив мой интерес к глубоким концепциям программирования, однажды сказал: "Хочешь понять, как устроен компьютер — изучай С. Хочешь понять, как устроено программирование — изучай Лисп". Я скептически отнесся к этим словам, но решил попробовать. Первые две недели были сущим адом — я не понимал, зачем нужно столько скобок и почему код выглядит "наизнанку". Но затем произошло что-то странное. Решая задачи на Scheme (диалект Лиспа), я стал замечать, что мой код на Java становится чище, элегантнее и проще. Я начал видеть закономерности и абстракции там, где раньше видел только конкретные реализации. Теперь, 12 лет спустя, я с уверенностью могу сказать: изучение Лиспа было поворотным моментом в моей карьере, который превратил меня из кодера в настоящего инженера программного обеспечения.

Лучшие онлайн курсы по Лиспу для новичков

Найти качественные онлайн-курсы по Лиспу сложнее, чем по популярным языкам программирования, но они существуют. Вот подборка лучших ресурсов для тех, кто хочет начать погружение в мир круглых скобок: 📚

Название курса Платформа Уровень Особенности Structure and Interpretation of Computer Programs MIT OpenCourseWare Начальный/Средний Легендарный курс MIT, использующий Scheme (диалект Лиспа) Practical Common Lisp Gigamonkeys (книга с интерактивными примерами) Начальный Бесплатная онлайн-книга с практическим подходом Common Lisp: A Gentle Introduction to Symbolic Computation CMU (книга с упражнениями) Начальный Пошаговое введение с множеством иллюстраций Land of Lisp No Starch Press (интерактивная книга) Начальный/Средний Изучение через создание игр, с юмором Clojure for the Brave and True braveclojure.com Начальный Современный диалект Лиспа с интеграцией в Java

Для эффективного изучения рекомендую сосредоточиться на одном диалекте Лиспа. Новичкам часто советуют начать со Scheme из-за его минималистичности или с Clojure из-за его современности и практического применения. Но если вас интересует классический подход, Common Lisp станет отличным выбором.

Помимо структурированных курсов, существуют также сообщества, где можно получить помощь:

r/lisp и r/commonlisp на Reddit — активные сообщества с полезными обсуждениями

Lisp Slack и Discord каналы — для быстрого получения ответов на вопросы

Stack Overflow с тегами #lisp, #common-lisp, #scheme, #clojure — для технических вопросов

Необходимые инструменты для обучения программированию на Лиспе

Прежде чем приступить к изучению Лиспа, необходимо настроить рабочую среду. В отличие от многих современных языков, экосистема инструментов для Лиспа может показаться несколько архаичной, но она остается мощной и эффективной. 🛠️

Основные инструменты для Common Lisp:

SBCL (Steel Bank Common Lisp) — производительный компилятор с обширной документацией

— производительный компилятор с обширной документацией CCL (Clozure Common Lisp) — быстрый компилятор с хорошей поддержкой многопоточности

— быстрый компилятор с хорошей поддержкой многопоточности CLISP — интерпретатор, отлично подходящий для обучения

— интерпретатор, отлично подходящий для обучения Quicklisp — менеджер пакетов для Common Lisp, упрощающий установку библиотек

Для Scheme:

Racket — не только реализация Scheme, но и целая платформа для языкового дизайна

— не только реализация Scheme, но и целая платформа для языкового дизайна Guile — официальный скриптовый язык проекта GNU

— официальный скриптовый язык проекта GNU Chicken Scheme — компилирует Scheme в C, обеспечивая высокую производительность

Для Clojure:

Leiningen — стандартный инструмент для управления проектами

— стандартный инструмент для управления проектами Boot — альтернативный инструмент сборки с акцентом на композицию

— альтернативный инструмент сборки с акцентом на композицию deps.edn — встроенная в Clojure система управления зависимостями

Редакторы и среды разработки:

Выбор подходящего редактора критически важен для комфортной работы с Лиспом:

Emacs + SLIME/Sly — классическое и наиболее мощное сочетание для работы с Лиспом

— классическое и наиболее мощное сочетание для работы с Лиспом VSCode + расширения — современный вариант с растущей поддержкой Лиспа

— современный вариант с растущей поддержкой Лиспа Vim + plugins — для любителей модального редактирования

— для любителей модального редактирования LispWorks/Allegro CL — коммерческие IDE, специализированные для Common Lisp

— коммерческие IDE, специализированные для Common Lisp Cursive — плагин для IntelliJ IDEA, предназначенный для Clojure

Михаил Сорокин, разработчик систем искусственного интеллекта Я помню свой первый день с Лиспом как сейчас. Установил SBCL, открыл терминал и понял, что понятия не имею, что делать дальше. Интерактивная среда Лиспа, называемая REPL (Read-Eval-Print Loop), работала, но отсутствие привычного интерфейса IDE сбивало с толку. По совету форума, я установил Emacs и SLIME. Первые два дня я тратил больше времени на изучение горячих клавиш Emacs, чем на сам Лисп. Это было похоже на обучение игре на новом музыкальном инструменте — сначала ты даже не знаешь, как его правильно держать. Но на третий день случилось нечто удивительное. Я написал небольшую функцию и, используя возможности SLIME, смог "разговаривать" с моей программой — изменять функции на лету, исследовать структуры данных, экспериментировать с кодом без перезапуска. Это был момент прозрения. Я понял, почему энтузиасты Лиспа говорят о "диалоге с программой". Теперь, десять лет спустя, эта интерактивность стала неотъемлемой частью моего программистского мышления, которую я применяю в работе с любыми языками.

Первые шаги в написании программ на Лиспе

После настройки окружения можно приступать к написанию первых программ. В отличие от других языков, Лисп имеет особый синтаксис, основанный на S-выражениях (символьных выражениях). 🔤

Вот базовые концепции, с которыми нужно ознакомиться:

Атомы — базовые значения (числа, строки, символы)

— базовые значения (числа, строки, символы) Списки — последовательности элементов, заключенные в скобки

— последовательности элементов, заключенные в скобки Функции — основной способ организации кода

— основной способ организации кода Условные выражения — механизмы принятия решений

— механизмы принятия решений Рекурсия — основной механизм для итерации в функциональном стиле

Начнем с простейшей программы — классического "Hello, World!":

В Common Lisp:

lisp Скопировать код (format t "Hello, World!~%")

В Scheme:

scheme Скопировать код (display "Hello, World!")

В Clojure:

clojure Скопировать код (println "Hello, World!")

Далее, важно освоить определение функций:

В Common Lisp:

lisp Скопировать код (defun add (a b) (+ a b))

В Scheme:

scheme Скопировать код (define (add a b) (+ a b))

В Clojure:

clojure Скопировать код (defn add [a b] (+ a b))

Эти простые примеры демонстрируют ключевую особенность Лиспа — префиксную нотацию, где оператор предшествует операндам. Это может показаться необычным, но быстро становится интуитивно понятным.

Для освоения базовых концепций полезно решать небольшие задачи:

Напишите функцию, вычисляющую факториал числа (классический пример рекурсии) Создайте функцию для поиска элемента в списке Реализуйте функцию фильтрации списка по заданному предикату Напишите функцию, которая обращает список

Вот пример решения первой задачи в Common Lisp:

lisp Скопировать код (defun factorial (n) (if (<= n 1) 1 (* n (factorial (- n 1)))))

Важно понимать, что в Лиспе функции являются объектами первого класса, что означает возможность их передачи в качестве аргументов, возвращения из других функций и присваивания переменным. Это открывает мощные возможности для абстракции и композиции функций.

Для эффективного обучения рекомендую следующий подход:

Читайте небольшие части учебного материала

Экспериментируйте с примерами в REPL

Модифицируйте примеры, чтобы понять, как работает код

Решайте небольшие задачи самостоятельно

Анализируйте готовые решения для понимания идиоматического стиля

Не бойтесь экспериментировать! REPL (Read-Eval-Print Loop) — одно из главных преимуществ Лиспа, позволяющее мгновенно тестировать идеи. 💡

Развитие навыков: от простых скриптов к сложным проектам

После освоения основ Лиспа пора переходить к более сложным концепциям и проектам. Это поможет не только закрепить навыки, но и понять истинную мощь языка. 🚀

Ключевые продвинутые концепции Лиспа:

Макросы — позволяют создавать новые синтаксические конструкции, расширяя язык

— позволяют создавать новые синтаксические конструкции, расширяя язык Замыкания — функции, которые запоминают окружение, в котором были созданы

— функции, которые запоминают окружение, в котором были созданы Функции высшего порядка — функции, принимающие или возвращающие другие функции

— функции, принимающие или возвращающие другие функции Управление состоянием — различные подходы к обработке изменяемых данных

— различные подходы к обработке изменяемых данных Метаобъектный протокол (MOP) — в Common Lisp позволяет настраивать систему объектов

Для развития навыков программирования на Лиспе рекомендую последовательно усложнять проекты:

Утилиты командной строки — небольшие скрипты для автоматизации задач Парсеры и генераторы — программы для обработки структурированных данных Предметно-ориентированные языки (DSL) — создание миниязыков для конкретных задач Веб-приложения — серверные или клиентские решения с использованием Лиспа Системы искусственного интеллекта — алгоритмы машинного обучения, экспертные системы

Вот примеры промежуточных проектов, которые помогут вам развить навыки:

Проект Сложность Изучаемые концепции Калькулятор с поддержкой пользовательских функций Начальная Парсинг выражений, работа с окружением Система управления задачами (To-Do) Средняя Сохранение состояния, работа с файлами, интерфейс Миниатюрная база данных Средняя Структуры данных, индексация, запросы Интерпретатор другого языка Продвинутая Парсинг, интерпретация, окружения выполнения Веб-фреймворк Продвинутая Сетевое программирование, HTTP, шаблоны

Особое внимание стоит уделить проектам, использующим макросы — уникальную возможность Лиспа, позволяющую создавать новые конструкции языка. Например, вы можете реализовать свою версию условного оператора или циклов.

Важные ресурсы для продвинутого изучения:

"On Lisp" Пола Грэма — глубокое погружение в макросы и функциональное программирование

"Let Over Lambda" Дуга Хойта — экстремальное метапрограммирование в Common Lisp

"The Art of the Metaobject Protocol" — для понимания внутреннего устройства CLOS

Исходный код зрелых проектов на Лиспе — изучение идиоматического кода

Не забывайте о сообществе — участие в open-source проектах на Лиспе поможет быстрее развить навыки и получить обратную связь от опытных программистов. Особенно полезны такие проекты как:

Quicklisp — менеджер пакетов для Common Lisp

SLIME — Superior Lisp Interaction Mode for Emacs

Racket — платформа для разработки языков программирования

Various Clojure libraries — экосистема Clojure активно развивается

По мере углубления в Лисп, вы начнете замечать, что ваш подход к программированию меняется. Вы будете видеть программы не как последовательности инструкций, а как композиции функций и трансформации данных. Это фундаментальное изменение мышления, которое можно перенести на работу с любыми другими языками. 🧠

Погружение в мир Лиспа — это путешествие, которое меняет представление о программировании. Начав с базовых концепций и постепенно двигаясь к сложным проектам, вы не только осваиваете уникальный язык, но и приобретаете новый способ мышления. Помните, что настоящая ценность изучения Лиспа не в его непосредственном применении (хотя оно тоже имеет место), а в том, как он расширяет ваш программистский кругозор. Полученные знания сделают вас более универсальным разработчиком, способным видеть решения там, где другие видят только проблемы. Каждая строчка кода на Лиспе — это шаг к программистскому просветлению.

