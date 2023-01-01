Python для автоматизации: 7 приемов, избавляющих от рутины

import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt import smtplib from email.mime.multipart import MIMEMultipart from email.mime.text import MIMEText from email.mime.application import MIMEApplication from datetime import datetime import schedule import time def generate_sales_report(data_file): """ Создаёт отчёт о продажах на основе данных из CSV-файла """ # Загружаем данные df = pd.read_csv(data_file) # Анализируем продажи по категориям category_sales = df.groupby('category')['amount'].sum().reset_index() # Создаём график plt.figure(figsize=(10, 6)) plt.bar(category_sales['category'], category_sales['amount']) plt.title('Sales by Category') plt.xlabel('Product Category') plt.ylabel('Sales Amount ($)') plt.xticks(rotation=45) plt.tight_layout() # Сохраняем график report_date = datetime.now().strftime('%Y-%m-%d') chart_file = f'sales_report_{report_date}.png' plt.savefig(chart_file) plt.close() # Подготавливаем данные для отчёта total_sales = df['amount'].sum() best_category = category_sales.loc[category_sales['amount'].idxmax()]['category'] best_product = df.loc[df['amount'].idxmax()]['product'] report_html = f""" <html> <body> <h1>Sales Report – {report_date}</h1> <p>Total Sales: ${total_sales:,.2f}</p> <p>Best Performing Category: {best_category}</p> <p>Best Selling Product: {best_product}</p> <img src="cid:sales_chart"> </body> </html> """ return report_html, chart_file, report_date def send_report_email(recipient, report_html, chart_file, report_date): """ Отправляет отчёт по email """ # Настройка сообщения msg = MIMEMultipart() msg['From'] = 'reports@example.com' msg['To'] = recipient msg['Subject'] = f'Sales Report – {report_date}' # Добавляем HTML-содержимое msg.attach(MIMEText(report_html, 'html')) # Добавляем изображение with open(chart_file, 'rb') as f: img = MIMEApplication(f.read()) img.add_header('Content-ID', '<sales_chart>') msg.attach(img) # Отправляем сообщение with smtplib.SMTP('smtp.example.com', 587) as server: server.starttls() server.login('username', 'password') server.send_message(msg) print(f"Report sent to {recipient}") def scheduled_report_job(): """ Функция для выполнения по расписанию """ try: report_html, chart_file, report_date = generate_sales_report('sales_data.csv') send_report_email('manager@example.com', report_html, chart_file, report_date) except Exception as e: print(f"Error generating report: {e}") # Настройка расписания – каждый понедельник в 8 утра schedule.every().monday.at("08:00").do(scheduled_report_job) # Главный цикл для запуска по расписанию # while True: # schedule.run_pending() # time.sleep(60)