Python для автоматизации: 7 приемов, избавляющих от рутины#Основы Python #Автоматизация и скрипты
Для кого эта статья:
- Разработчики и программисты, стремящиеся оптимизировать свою работу
- Специалисты по данным и аналитики, заинтересованные в автоматизации обработки данных
Люди, начинающие изучать Python и желающие узнать о его применении в автоматизации задач
Представьте: понедельник, утро, а перед вами гора однотипных отчётов, которые нужно обработать до вечера. Знакомо? Или, может быть, вам приходилось вручную копировать данные с десятков веб-страниц? А как насчёт регулярной отправки электронных писем сотням клиентов? Python способен превратить эти многочасовые задачи в процессы, занимающие считанные минуты. Не верите? Семь приёмов, о которых я расскажу, доказывают обратное. Они уже помогли тысячам разработчиков забыть о рутине и сконцентрироваться на действительно важных вещах. 🐍
Почему Python идеален для автоматизации задач
Python занимает лидирующую позицию среди языков для автоматизации по веским причинам. Я регулярно сталкиваюсь с задачами, для которых другие языки требуют в два-три раза больше кода и времени. Чем же он так привлекателен для автоматизаторов?
Александр Петров, DevOps-инженер В 2021 году я столкнулся с задачей автоматизировать проверку состояния более 200 серверов в нашей инфраструктуре. Каждое утро команда тратила около часа на ручные проверки. Первая версия скрипта на Bash составила почти 400 строк и постоянно ломалась при малейших изменениях в структуре логов. Переписав всё на Python с использованием библиотеки Paramiko, я сократил код до 120 строк, добавил уведомления в корпоративный мессенджер и визуализацию данных. Спустя неделю после внедрения руководство подсчитало: экономия составила примерно 20 человеко-часов в месяц, а время реакции на инциденты сократилось на 70%. Python позволил решить задачу не просто быстрее, но и значительно элегантнее.
Главные преимущества Python в автоматизации:
- Простота и читаемость — код на Python интуитивно понятен даже тем, кто видит его впервые
- Богатая экосистема библиотек — практически для любой задачи уже существует готовое решение
- Кроссплатформенность — один и тот же скрипт работает на Windows, macOS и Linux
- Низкий порог входа — даже новички могут создавать полезные скрипты после нескольких дней обучения
- Интеграция со множеством систем и протоколов — от API веб-сервисов до промышленных систем
|Задача автоматизации
|Ключевая библиотека Python
|Сложность освоения (1-10)
|Обработка файлов
|os, pathlib, shutil
|3
|Парсинг данных
|Beautiful Soup, Scrapy
|5
|Работа с Excel
|pandas, openpyxl
|6
|API-интеграции
|requests, FastAPI
|4
|GUI-автоматизация
|PyAutoGUI
|7
Согласно исследованию Stack Overflow 2023 года, Python занимает первое место среди языков, используемых для автоматизации и обработки данных, обгоняя JavaScript и Java. Неудивительно, ведь с помощью нескольких строк кода можно автоматизировать задачи, которые обычно занимают часы ручной работы.
Автоматизация работы с файлами и данными в Python
Ежедневно мы сталкиваемся с огромными объёмами данных в различных форматах. Python превосходно справляется с задачами по их обработке, сортировке и анализу. 📊
Рассмотрим несколько типичных сценариев автоматизации работы с файлами:
- Массовое переименование файлов — когда нужно привести сотни файлов к единому формату наименования
- Классификация и сортировка файлов — например, распределение документов по папкам в зависимости от их содержимого
- Извлечение данных из документов — получение структурированной информации из неструктурированных источников
- Создание отчётов и аналитических выгрузок — агрегация данных и формирование выводов
Вот простой пример скрипта, который автоматически сортирует файлы по типам в соответствующие папки:
import os
import shutil
from pathlib import Path
def organize_files(directory):
# Определяем типы файлов и папки для них
file_types = {
'images': ['.jpg', '.jpeg', '.png', '.gif'],
'documents': ['.pdf', '.docx', '.txt', '.xlsx'],
'videos': ['.mp4', '.mov', '.avi'],
'audio': ['.mp3', '.wav', '.flac']
}
# Создаём папки, если они не существуют
for folder in file_types:
os.makedirs(os.path.join(directory, folder), exist_ok=True)
# Сортируем файлы
for file in os.listdir(directory):
file_path = os.path.join(directory, file)
# Пропускаем папки
if os.path.isdir(file_path):
continue
# Определяем расширение
file_ext = os.path.splitext(file)[1].lower()
# Перемещаем файл в соответствующую папку
for folder, extensions in file_types.items():
if file_ext in extensions:
shutil.move(file_path, os.path.join(directory, folder, file))
print(f"Moved {file} to {folder}")
break
# Пример использования
organize_files('/path/to/downloads')
Для работы с данными в формате Excel или CSV незаменима библиотека pandas, которая превращает сложный анализ табличных данных в несколько строк кода:
import pandas as pd
# Загрузка данных
sales_data = pd.read_excel('sales_2023.xlsx')
# Анализ
monthly_sales = sales_data.groupby('month')['revenue'].sum()
top_products = sales_data.groupby('product')['quantity'].sum().sort_values(ascending=False).head(5)
# Создание отчёта
with pd.ExcelWriter('sales_report.xlsx') as writer:
monthly_sales.to_excel(writer, sheet_name='Monthly Summary')
top_products.to_excel(writer, sheet_name='Top Products')
print("Отчёт успешно создан!")
Мария Соколова, аналитик данных Я работала в компании, где еженедельно приходилось сводить отчёты от 12 региональных офисов. Каждый присылал Excel-таблицу со своей структурой. На обработку одного отчёта уходило около 40 минут, а всего пакета — почти целый рабочий день. После разработки скрипта на Python с использованием pandas весь процесс стал занимать 15 минут. Самое интересное произошло через месяц после внедрения: я обнаружила закономерность в данных, которую раньше просто не могла заметить из-за рутинной обработки. Это привело к пересмотру логистической стратегии и экономии около 8% бюджета на доставку. Если бы я продолжала делать всё вручную, этот паттерн мог остаться незамеченным ещё долгое время.
Веб-скрейпинг и парсинг данных: Python в действии
Интернет — неисчерпаемый источник данных, которые можно использовать для аналитики, маркетинга или исследований. Python с его библиотеками Beautiful Soup и Scrapy позволяет извлекать нужную информацию практически с любых веб-ресурсов. 🕸️
Основные сценарии использования веб-скрейпинга:
- Мониторинг цен конкурентов — отслеживание изменений и автоматическое уведомление
- Сбор контактной информации — для формирования базы потенциальных клиентов
- Агрегация новостей — создание тематических дайджестов из разных источников
- Выгрузка данных с форумов и социальных сетей — для анализа мнений и трендов
Рассмотрим простой пример парсинга заголовков новостей с веб-страницы:
import requests
from bs4 import BeautifulSoup
def get_news_headlines(url):
# Отправляем запрос к сайту
response = requests.get(url)
if response.status_code != 200:
return "Ошибка при доступе к сайту"
# Парсим HTML-содержимое
soup = BeautifulSoup(response.content, 'html.parser')
# Извлекаем заголовки (предположим, что они в тегах h2 с классом 'news-title')
headlines = soup.find_all('h2', class_='news-title')
# Собираем результат
results = []
for headline in headlines:
results.append(headline.text.strip())
return results
# Пример использования
headlines = get_news_headlines('https://example-news-site.com')
for idx, headline in enumerate(headlines, 1):
print(f"{idx}. {headline}")
Более сложные случаи могут требовать работы с динамическим содержимым, загружаемым через JavaScript. Для таких задач часто используется Selenium:
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.chrome.options import Options
import time
def scrape_dynamic_content(url):
# Настраиваем опции
chrome_options = Options()
chrome_options.add_argument('--headless') # Запуск браузера в фоновом режиме
# Инициализируем браузер
driver = webdriver.Chrome(options=chrome_options)
try:
# Переходим на страницу
driver.get(url)
# Ждем, пока JavaScript загрузит контент
time.sleep(3)
# Пример извлечения данных
elements = driver.find_elements_by_class_name('dynamic-content')
results = []
for element in elements:
results.append(element.text)
return results
finally:
# Закрываем браузер
driver.quit()
# Пример использования
data = scrape_dynamic_content('https://example-site-with-js.com')
print(data)
Важно понимать правовые и этические аспекты веб-скрейпинга. Всегда проверяйте robots.txt сайта, избегайте перегрузки серверов слишком частыми запросами и уважайте политику конфиденциальности ресурса.
|Библиотека
|Преимущества
|Недостатки
|Идеальные сценарии использования
|Beautiful Soup
|Лёгкость освоения, интуитивный синтаксис
|Не работает с JS-содержимым, медленнее Scrapy
|Простой парсинг статических страниц
|Scrapy
|Высокая производительность, встроенная обработка ошибок
|Более сложная кривая обучения
|Масштабные проекты с миллионами страниц
|Selenium
|Работает с динамическим JS-контентом, имитирует действия пользователя
|Ресурсоёмкость, медленная работа
|Сайты с динамической загрузкой данных
|Requests-HTML
|Простой API, поддержка JavaScript
|Менее функциональный, чем специализированные решения
|Небольшие проекты, требующие базовой JS-поддержки
Управление API и интеграция сервисов через Python
Современные веб-сервисы и приложения часто предоставляют API для программного взаимодействия. Python позволяет легко интегрироваться с ними, создавая автоматизированные рабочие процессы между различными системами. 🔄
Типичные примеры использования API в автоматизации:
- Синхронизация данных между CRM, учётной системой и сервисом рассылок
- Автоматическое создание задач в системах управления проектами на основе событий
- Публикация контента в социальных сетях по расписанию
- Получение аналитических данных из рекламных кабинетов и систем аналитики
Библиотека requests делает работу с API невероятно простой:
import requests
import json
from datetime import datetime
def create_task_from_event(event_data, api_key):
"""
Создаёт задачу в Trello на основе события из календаря
"""
# Параметры для Trello API
url = "https://api.trello.com/1/cards"
headers = {
"Accept": "application/json"
}
query = {
'key': api_key,
'token': 'your_trello_token',
'idList': 'your_list_id',
'name': f"Встреча: {event_data['title']}",
'desc': f"Дата: {event_data['date']}\nУчастники: {', '.join(event_data['participants'])}\nЗаметки: {event_data['notes']}"
}
# Отправляем запрос к API
response = requests.post(url, headers=headers, params=query)
if response.status_code == 200:
return f"Задача успешно создана: {json.loads(response.text)['shortUrl']}"
else:
return f"Ошибка при создании задачи: {response.text}"
# Пример использования
event = {
'title': 'Обсуждение квартального отчёта',
'date': datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M'),
'participants': ['Анна', 'Иван', 'Сергей'],
'notes': 'Подготовить презентацию по финансовым показателям'
}
result = create_task_from_event(event, 'your_trello_api_key')
print(result)
Для более сложных сценариев интеграции, например, когда требуется обработка webhook-событий, можно создать простой API-сервер на Flask или FastAPI:
from fastapi import FastAPI, Request, BackgroundTasks
import requests
import json
app = FastAPI()
def process_order(order_data):
"""
Обрабатывает данные о заказе: добавляет клиента в CRM,
создает задачу на доставку и отправляет уведомление
"""
# Добавляем клиента в CRM
crm_response = requests.post(
'https://your-crm-api.com/customers',
json={
'name': order_data['customer_name'],
'email': order_data['email'],
'phone': order_data['phone']
},
headers={'Authorization': 'Bearer your_crm_api_key'}
)
# Создаём задачу на доставку
delivery_response = requests.post(
'https://your-delivery-api.com/tasks',
json={
'address': order_data['delivery_address'],
'items': order_data['items'],
'scheduled_time': order_data['delivery_time']
},
headers={'Authorization': 'Bearer your_delivery_api_key'}
)
# Отправляем SMS-уведомление
sms_response = requests.post(
'https://your-sms-provider.com/send',
json={
'to': order_data['phone'],
'message': f"Ваш заказ #{order_data['order_id']} принят. Ожидайте доставку {order_data['delivery_time']}."
},
headers={'Authorization': 'Bearer your_sms_api_key'}
)
# Логируем результаты для отладки
print(f"CRM: {crm_response.status_code}, Delivery: {delivery_response.status_code}, SMS: {sms_response.status_code}")
@app.post("/webhook/new-order")
async def new_order_webhook(request: Request, background_tasks: BackgroundTasks):
# Получаем данные из webhook
order_data = await request.json()
# Запускаем обработку в фоновом режиме
background_tasks.add_task(process_order, order_data)
return {"status": "processing"}
# Запуск сервера
# uvicorn main:app --reload
Использование API — один из самых мощных способов автоматизации, особенно когда речь идёт о создании экосистемы из множества взаимодействующих сервисов.
7 эффективных приемов автоматизации для разработчиков
Перейдём от теории к практике: вот семь конкретных приёмов, которые многократно доказали свою эффективность. 🛠️
1. Автоматическое резервное копирование и архивация
Потеря данных — кошмар любого разработчика. Создайте скрипт для автоматического резервного копирования важных файлов:
import os
import shutil
import datetime
import zipfile
def create_backup(source_dir, backup_dir):
# Создаём имя архива с текущей датой
date_str = datetime.datetime.now().strftime("%Y-%m-%d_%H-%M-%S")
zip_filename = f"backup_{date_str}.zip"
zip_path = os.path.join(backup_dir, zip_filename)
# Создаём архив
with zipfile.ZipFile(zip_path, 'w', zipfile.ZIP_DEFLATED) as zipf:
for root, _, files in os.walk(source_dir):
for file in files:
file_path = os.path.join(root, file)
# Добавляем файл в архив, сохраняя структуру папок
zipf.write(
file_path,
os.path.relpath(file_path, os.path.join(source_dir, '..'))
)
# Удаляем старые бэкапы, оставляя только 5 последних
all_backups = sorted([
os.path.join(backup_dir, f) for f in os.listdir(backup_dir)
if f.startswith("backup_") and f.endswith(".zip")
])
if len(all_backups) > 5:
for old_backup in all_backups[:-5]:
os.remove(old_backup)
print(f"Удален старый бэкап: {old_backup}")
return zip_path
# Пример использования
backup_file = create_backup(
"/path/to/project",
"/path/to/backups"
)
print(f"Создан бэкап: {backup_file}")
2. Автоматизация тестирования кода
Автоматические тесты экономят время на отладке и предотвращают появление регрессионных ошибок:
import unittest
import os
from my_module import process_data
class TestDataProcessing(unittest.TestCase):
def setUp(self):
# Подготовка тестовых данных
self.test_data = [
{"name": "Test1", "value": 10},
{"name": "Test2", "value": 20}
]
def test_data_sum(self):
# Проверяем суммирование значений
result = process_data.calculate_sum(self.test_data)
self.assertEqual(result, 30)
def test_data_filter(self):
# Проверяем фильтрацию по значению
filtered = process_data.filter_by_value(self.test_data, min_value=15)
self.assertEqual(len(filtered), 1)
self.assertEqual(filtered[0]["name"], "Test2")
def tearDown(self):
# Очистка после тестов
pass
# Автоматически запускаем тесты при выполнении скрипта
if __name__ == "__main__":
unittest.main()
3. Мониторинг системных ресурсов
Отслеживайте состояние серверов и приложений, чтобы предотвращать проблемы до их возникновения:
import psutil
import time
import smtplib
from email.mime.text import MIMEText
def monitor_resources(threshold=90, interval=60, email=None):
"""
Мониторит использование CPU, памяти и диска.
Отправляет уведомление при превышении порога.
"""
while True:
# Получаем метрики
cpu_percent = psutil.cpu_percent(interval=1)
memory_percent = psutil.virtual_memory().percent
disk_percent = psutil.disk_usage('/').percent
print(f"CPU: {cpu_percent}% | Memory: {memory_percent}% | Disk: {disk_percent}%")
# Проверяем превышение пороговых значений
if cpu_percent > threshold or memory_percent > threshold or disk_percent > threshold:
alert_message = f"ALERT: Resource usage exceeded {threshold}%!\n"
alert_message += f"CPU: {cpu_percent}%\n"
alert_message += f"Memory: {memory_percent}%\n"
alert_message += f"Disk: {disk_percent}%\n"
print(alert_message)
# Отправляем уведомление по email если указан
if email:
send_alert_email(email, "System Resource Alert", alert_message)
# Ждём до следующей проверки
time.sleep(interval)
def send_alert_email(to_email, subject, message):
from_email = "your_monitoring@example.com"
# Создаём сообщение
msg = MIMEText(message)
msg['Subject'] = subject
msg['From'] = from_email
msg['To'] = to_email
# Отправляем через SMTP
try:
with smtplib.SMTP('smtp.example.com', 587) as server:
server.starttls()
server.login("username", "password")
server.send_message(msg)
print(f"Alert email sent to {to_email}")
except Exception as e:
print(f"Failed to send email: {e}")
# Пример использования
# monitor_resources(threshold=80, email="admin@example.com")
4. Автоматическое форматирование и проверка кода
Поддерживайте код в чистоте с помощью автоматического запуска линтеров и форматеров:
import subprocess
import os
import sys
def check_and_format_code(directory, autofix=True):
"""
Проверяет и форматирует Python-код в указанной директории.
Использует Black для форматирования и Flake8 для проверки.
"""
print(f"Processing code in {directory}...")
# Форматируем код с Black
if autofix:
print("Formatting with Black...")
black_result = subprocess.run(
["black", directory],
capture_output=True,
text=True
)
if black_result.returncode == 0:
print("Code formatting successful!")
print(black_result.stdout)
else:
print("Error during code formatting:")
print(black_result.stderr)
# Проверяем код с Flake8
print("\nRunning Flake8 checks...")
flake_result = subprocess.run(
["flake8", directory],
capture_output=True,
text=True
)
if flake_result.returncode == 0:
print("No issues found with Flake8!")
else:
print("Flake8 found code style issues:")
print(flake_result.stdout)
return flake_result.returncode == 0
# Пример использования
# if __name__ == "__main__":
# if len(sys.argv) < 2:
# print("Usage: python code_check.py <directory> [--no-autofix]")
# sys.exit(1)
#
# directory = sys.argv[1]
# autofix = "--no-autofix" not in sys.argv
#
# if not os.path.isdir(directory):
# print(f"Error: {directory} is not a valid directory")
# sys.exit(1)
#
# success = check_and_format_code(directory, autofix)
# sys.exit(0 if success else 1)
5. Генерация отчётов по расписанию
Автоматизируйте создание и отправку регулярных отчётов:
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import smtplib
from email.mime.multipart import MIMEMultipart
from email.mime.text import MIMEText
from email.mime.application import MIMEApplication
from datetime import datetime
import schedule
import time
def generate_sales_report(data_file):
"""
Создаёт отчёт о продажах на основе данных из CSV-файла
"""
# Загружаем данные
df = pd.read_csv(data_file)
# Анализируем продажи по категориям
category_sales = df.groupby('category')['amount'].sum().reset_index()
# Создаём график
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.bar(category_sales['category'], category_sales['amount'])
plt.title('Sales by Category')
plt.xlabel('Product Category')
plt.ylabel('Sales Amount ($)')
plt.xticks(rotation=45)
plt.tight_layout()
# Сохраняем график
report_date = datetime.now().strftime('%Y-%m-%d')
chart_file = f'sales_report_{report_date}.png'
plt.savefig(chart_file)
plt.close()
# Подготавливаем данные для отчёта
total_sales = df['amount'].sum()
best_category = category_sales.loc[category_sales['amount'].idxmax()]['category']
best_product = df.loc[df['amount'].idxmax()]['product']
report_html = f"""
<html>
<body>
<h1>Sales Report – {report_date}</h1>
<p>Total Sales: ${total_sales:,.2f}</p>
<p>Best Performing Category: {best_category}</p>
<p>Best Selling Product: {best_product}</p>
<img src="cid:sales_chart">
</body>
</html>
"""
return report_html, chart_file, report_date
def send_report_email(recipient, report_html, chart_file, report_date):
"""
Отправляет отчёт по email
"""
# Настройка сообщения
msg = MIMEMultipart()
msg['From'] = 'reports@example.com'
msg['To'] = recipient
msg['Subject'] = f'Sales Report – {report_date}'
# Добавляем HTML-содержимое
msg.attach(MIMEText(report_html, 'html'))
# Добавляем изображение
with open(chart_file, 'rb') as f:
img = MIMEApplication(f.read())
img.add_header('Content-ID', '<sales_chart>')
msg.attach(img)
# Отправляем сообщение
with smtplib.SMTP('smtp.example.com', 587) as server:
server.starttls()
server.login('username', 'password')
server.send_message(msg)
print(f"Report sent to {recipient}")
def scheduled_report_job():
"""
Функция для выполнения по расписанию
"""
try:
report_html, chart_file, report_date = generate_sales_report('sales_data.csv')
send_report_email('manager@example.com', report_html, chart_file, report_date)
except Exception as e:
print(f"Error generating report: {e}")
# Настройка расписания – каждый понедельник в 8 утра
schedule.every().monday.at("08:00").do(scheduled_report_job)
# Главный цикл для запуска по расписанию
# while True:
# schedule.run_pending()
# time.sleep(60)
6. Автоматизация взаимодействия с базами данных
Упростите регулярные операции с базами данных с помощью автоматизации:
import sqlite3
import pandas as pd
import csv
from datetime import datetime, timedelta
def database_maintenance(db_file):
"""
Выполняет типичные задачи обслуживания базы данных:
- Архивирует старые записи
- Оптимизирует индексы
- Создаёт отчёт о состоянии БД
"""
conn = sqlite3.connect(db_file)
cursor = conn.cursor()
print(f"Connected to database: {db_file}")
# 1. Архивирование старых записей
# Находим записи старше 1 года
archive_date = (datetime.now() – timedelta(days=365)).strftime('%Y-%m-%d')
# Экспортируем старые записи в CSV
old_records_query = f"""
SELECT * FROM orders
WHERE order_date < '{archive_date}'
"""
old_records = pd.read_sql_query(old_records_query, conn)
if not old_records.empty:
archive_file = f"orders_archive_{datetime.now().strftime('%Y%m%d')}.csv"
old_records.to_csv(archive_file, index=False)
print(f"Archived {len(old_records)} old records to {archive_file}")
# Удаляем архивированные записи
cursor.execute(f"DELETE FROM orders WHERE order_date < '{archive_date}'")
print(f"Deleted {cursor.rowcount} old records from database")
else:
print("No old records to archive")
# 2. Оптимизация базы данных
cursor.execute("VACUUM")
cursor.execute("ANALYZE")
print("Database optimized")
# 3. Создание отчёта о состоянии БД
# Получаем размер таблиц
cursor.execute("SELECT name FROM sqlite_master WHERE type='table'")
tables = cursor.fetchall()
db_report = []
for table in tables:
table_name = table[0]
cursor.execute(f"SELECT COUNT(*) FROM {table_name}")
row_count = cursor.fetchone()[0]
db_report.append({
'Table': table_name,
'Rows': row_count
})
# Сохраняем отчёт
report_df = pd.DataFrame(db_report)
report_file = f"db_report_{datetime.now().strftime('%Y%m%d')}.csv"
report_df.to_csv(report_file, index=False)
print(f"Database report saved to {report_file}")
conn.commit()
conn.close()
print("Database maintenance completed successfully")
# Пример использования
# database_maintenance("company.db")
7. Автоматизация обновления зависимостей
Поддерживайте ваши проекты в актуальном состоянии с помощью автоматизации обновлений зависимостей:
import os
import subprocess
import json
from datetime import datetime
def update_dependencies(project_dir, create_backup=True, requirements_file='requirements.txt'):
"""
Обновляет зависимости Python-проекта:
1. Создаёт резервную копию текущих зависимостей
2. Проверяет наличие устаревших пакетов
3. Обновляет их до последних версий
4. Фиксирует новые версии в requirements.txt
5. Создаёт отчёт об обновлениях
"""
os.chdir(project_dir)
print(f"Working in directory: {os.getcwd()}")
# Получаем список текущих зависимостей
try:
current_req = subprocess.check_output(['pip', 'freeze'], text=True)
print(f"Found {len(current_req.splitlines())} installed packages")
# Создаём резервную копию
if create_backup:
backup_file = f"requirements_backup_{datetime.now().strftime('%Y%m%d_%H%M%S')}.txt"
with open(backup_file, 'w') as f:
f.write(current_req)
print(f"Backup created: {backup_file}")
except Exception as e:
print(f"Error getting current dependencies: {e}")
return False
# Проверяем устаревшие пакеты
try:
outdated = subprocess.check_output(['pip', 'list', '--outdated', '--format=json'], text=True)
outdated_packages = json.loads(outdated)
if not outdated_packages:
print("All packages are up to date!")
return True
print(f"Found {len(outdated_packages)} outdated packages")
# Создаём отчёт об обновлениях
update_report = []
# Обновляем каждый пакет
for package in outdated_packages:
package_name = package['name']
current_version = package['version']
latest_version = package['latest_version']
print(f"Updating {package_name} from {current_version} to {latest_version}...")
try:
subprocess.check_call(['pip', 'install', '--upgrade', package_name])
update_report.append({
'package': package_name,
'from_version': current_version,
'to_version': latest_version,
'status': 'updated'
})
except Exception as e:
print(f"Failed to update {package_name}: {e}")
update_report.append({
'package': package_name,
'from_version': current_version,
'to_version': latest_version,
'status': f'failed: {str(e)}'
})
# Обновляем requirements.txt
subprocess.check_call(['pip', 'freeze', '>', requirements_file], shell=True)
print(f"Updated {requirements_file}")
# Сохраняем отчёт об обновлениях
report_file = f"update_report_{datetime.now().strftime('%Y%m%d_%H%M%S')}.json"
with open(report_file, 'w') as f:
json.dump(update_report, f, indent=2)
print(f"Update report saved to {report_file}")
return True
except Exception as e:
print(f"Error during dependency update: {e}")
return False
# Пример использования
# update_dependencies("/path/to/your/project")
Эти приёмы представляют собой основу для автоматизации самых разных сценариев. Комбинируя их и адаптируя под конкретные нужды, вы сможете существенно повысить свою продуктивность.
Программирование — это не просто создание кода, но и рациональное использование своего времени. Python с его богатой экосистемой и простым синтаксисом стал идеальным выбором для автоматизации рутинных задач. Освоив представленные приёмы, вы сможете фокусироваться на решении действительно интересных задач, оставив рутину скриптам. Помните: каждый час, потраченный на создание автоматизированного решения, потенциально экономит десятки часов в будущем. Начните с малого — автоматизируйте одну задачу в неделю, и через год ваша продуктивность достигнет совершенно нового уровня.
Антон Крылов
Python-разработчик