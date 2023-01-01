Аутентификация и авторизация в Django: полное руководство пользователя

{% extends 'base.html' %} {% block content %} <div class="container mt-5"> <div class="row justify-content-center"> <div class="col-md-6"> <div class="card"> <div class="card-header">Регистрация</div> <div class="card-body"> <form method="post"> {% csrf_token %} {% if form.non_field_errors %} <div class="alert alert-danger"> {% for error in form.non_field_errors %} {{ error }} {% endfor %} </div> {% endif %} <div class="form-group mb-3"> {{ form.email.label_tag }} {{ form.email }} {% if form.email.errors %} <div class="text-danger">{{ form.email.errors }}</div> {% endif %} </div> <div class="form-group mb-3"> {{ form.first_name.label_tag }} {{ form.first_name }} </div> <div class="form-group mb-3"> {{ form.last_name.label_tag }} {{ form.last_name }} </div> <div class="form-group mb-3"> {{ form.password1.label_tag }} {{ form.password1 }} {% if form.password1.errors %} <div class="text-danger">{{ form.password1.errors }}</div> {% endif %} <small class="form-text text-muted">{{ form.password1.help_text }}</small> </div> <div class="form-group mb-3"> {{ form.password2.label_tag }} {{ form.password2 }} {% if form.password2.errors %} <div class="text-danger">{{ form.password2.errors }}</div> {% endif %} </div> <button type="submit" class="btn btn-primary">Зарегистрироваться</button> </form> </div> <div class="card-footer"> Уже есть аккаунт? <a href="{% url 'login' %}">Войти</a> </div> </div> </div> </div> </div> {% endblock %}