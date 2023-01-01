Заявление уйти с работы: образец и правила оформления документа

Для кого эта статья:

Работники, планирующие увольнение с текущей работы

HR-менеджеры и специалисты по управлению персоналом

Студенты и молодые специалисты, интересующиеся карьерным развитием и оформлением кадровых документов Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с необходимостью покинуть рабочее место — будь то поиск лучших карьерных возможностей, изменение жизненных обстоятельств или просто желание сменить обстановку. Однако процесс увольнения — это не просто физический уход с работы, а целый юридический процесс, требующий правильного оформления документов. Неверно составленное заявление может привести к задержке расчета, проблемам с трудовой книжкой и даже судебным разбирательствам. 📝 Давайте разберемся, как грамотно оформить своё прощание с работодателем в 2025 году.

Заявление на увольнение: юридические требования к документу

Заявление на увольнение — это официальный документ, уведомляющий работодателя о вашем желании прекратить трудовые отношения. Согласно статье 80 Трудового кодекса РФ, работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели.

Юридически грамотное заявление должно соответствовать определенным требованиям:

Содержать обязательные реквизиты (кому адресовано, от кого, наименование документа)

Включать четкую формулировку намерения («Прошу уволить меня...»)

Указывать конкретную дату увольнения

Содержать ссылку на статью ТК РФ (по собственному желанию — ст. 80 ТК РФ)

Иметь личную подпись и дату составления

Отсутствие какого-либо из этих элементов может поставить под сомнение юридическую силу документа. Важно понимать, что заявление — это не просто формальность, а документ, имеющий правовое значение. 🧑‍⚖️

Основание увольнения Ссылка на ТК РФ Особенности оформления По собственному желанию Ст. 80 ТК РФ Стандартная двухнедельная отработка По соглашению сторон п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ Требуется дополнительное соглашение к трудовому договору В связи с переводом к другому работодателю п. 5 ч. 1 ст. 77 ТК РФ Необходимо письменное приглашение от нового работодателя В связи с выходом на пенсию Ст. 80 ТК РФ Увольнение в указанный срок без отработки

Ирина Волкова, HR-директор

Однажды ко мне обратился сотрудник, который хотел уволиться «задним числом». Он просто не вышел на работу неделю назад и теперь просил оформить увольнение той датой. Пришлось объяснить, что это невозможно — заявление имеет юридическую силу с момента его получения работодателем, а не с даты, которую сотрудник хотел бы видеть в документах. В результате ему пришлось писать объяснительную за прогулы, а заявление было принято текущим днем с последующей двухнедельной отработкой. Это классический пример того, как незнание юридических аспектов может усложнить процесс увольнения.

Помните, что работодатель обязан принять ваше заявление независимо от причины увольнения. Отказ в приеме заявления является нарушением трудового законодательства. В случае отказа рекомендуется направить заявление почтой заказным письмом с уведомлением о вручении или привлечь свидетелей при передаче документа.

Образец заявления на увольнение с пояснениями

Корректно составленное заявление на увольнение должно содержать определенные элементы. Ниже приведен универсальный образец заявления с подробными пояснениями каждого элемента. 📄

Образец заявления:

Генеральному директору ООО "Альфа" Иванову И.И. от менеджера по продажам Петрова Петра Петровича Заявление Прошу уволить меня по собственному желанию с должности менеджера по продажам 15 мая 2025 года в соответствии со статьей 80 Трудового кодекса Российской Федерации. 01.05.2025 Петров /Петров П.П./

Пояснения к каждому элементу:

Шапка документа — указывается должность и ФИО руководителя организации, а также должность и ФИО заявителя

— указывается должность и ФИО руководителя организации, а также должность и ФИО заявителя Наименование документа — слово "Заявление" посередине строки

— слово "Заявление" посередине строки Основная часть — четкая формулировка просьбы об увольнении с указанием должности, даты увольнения и ссылкой на статью ТК РФ

— четкая формулировка просьбы об увольнении с указанием должности, даты увольнения и ссылкой на статью ТК РФ Подпись — дата составления заявления, подпись и ее расшифровка

При необходимости можно включить дополнительную информацию, например:

Просьбу об увольнении без отработки (с обоснованием причины)

Упоминание о необходимости компенсации неиспользованного отпуска

Просьбу о выдаче документов в определенный срок

Важно отметить, что заявление должно быть написано от руки или напечатано. Электронные заявления допустимы только если в организации внедрен электронный документооборот с использованием электронной подписи в соответствии с законодательством.

Правила оформления заявления при уходе с работы

Правильное оформление заявления об увольнении — это не просто соблюдение формальностей, а гарантия того, что процедура пройдет гладко и без юридических осложнений. Рассмотрим ключевые правила, которых следует придерживаться в 2025 году. ✅

Аспект оформления Требования Последствия несоблюдения Формат документа Письменная форма (рукописная или печатная) Заявление может быть не принято или оспорено Количество экземпляров Минимум 2 (один остаётся у работодателя, второй — у работника с отметкой о принятии) Отсутствие подтверждения факта подачи заявления Регистрация документа Должна быть зарегистрирована в журнале входящей корреспонденции Возможность отрицания работодателем факта получения заявления Способ подачи Лично, почтой (заказным письмом с уведомлением), по электронной почте (при наличии ЭДО) Сложности с доказательством факта и даты подачи заявления

Пошаговая инструкция по оформлению заявления:

Подготовка документа — составьте заявление согласно образцу, учитывая все обязательные элементы Изготовление копий — сделайте минимум один дополнительный экземпляр для себя Подача заявления — передайте документ непосредственному руководителю или в отдел кадров Получение отметки — попросите поставить на вашем экземпляре отметку о принятии (дата, подпись, печать) Сохранение копии — храните свой экземпляр с отметкой до полного расчета с работодателем

Особого внимания заслуживает вопрос подачи заявления дистанционно. В 2025 году, с учетом распространения удаленной работы, стали актуальны следующие способы:

Заказное письмо с уведомлением — надежный традиционный способ с юридическим подтверждением

— надежный традиционный способ с юридическим подтверждением Электронное заявление — допустимо при наличии в организации системы ЭДО и возможности использования усиленной квалифицированной электронной подписи

— допустимо при наличии в организации системы ЭДО и возможности использования усиленной квалифицированной электронной подписи Телеграмма — редкий, но все еще юридически значимый способ

При увольнении иногда возникают особые обстоятельства, требующие дополнительных формулировок в заявлении. Например, при увольнении в порядке перевода следует указать полное наименование новой организации и сослаться на п. 5 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.

Сроки и нюансы отработки после подачи заявления

Одним из наиболее важных аспектов процедуры увольнения является период отработки — время, которое сотрудник должен проработать после подачи заявления до фактического прекращения трудовых отношений. 🗓️

По общему правилу, установленному ст. 80 ТК РФ, стандартный срок отработки составляет две недели. Отсчет начинается со следующего дня после получения работодателем заявления. Например, если заявление подано 5 мая 2025 года, то последним рабочим днем будет 19 мая 2025 года.

Однако существуют ситуации, когда срок отработки может быть изменен:

Сокращение срока — по соглашению между работником и работодателем срок может быть уменьшен

— по соглашению между работником и работодателем срок может быть уменьшен Увеличение срока — для руководителей организаций срок предупреждения может достигать одного месяца (если это предусмотрено трудовым договором)

— для руководителей организаций срок предупреждения может достигать одного месяца (если это предусмотрено трудовым договором) Отсутствие отработки — в ряде случаев, предусмотренных ТК РФ, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный работником

Категории сотрудников, имеющих право на увольнение без отработки:

Работники в период испытательного срока (предупреждение за три дня)

Пенсионеры по возрасту

Поступающие на учебу

Работники, чьи супруги переводятся на работу в другую местность

Лица, нуждающиеся в уходе за ребенком-инвалидом или тяжелобольным членом семьи

Работники, увольняющиеся в связи с нарушением работодателем трудового законодательства

Михаил Сергеев, юрист по трудовому праву

Ко мне обратилась клиентка Анна, которой отказали в увольнении без отработки, хотя она предоставила документ о зачислении в университет. Оказалось, что работодатель неправильно трактовал закон, полагая, что право на увольнение без отработки имеют только поступающие на очное отделение. Мы подготовили официальное разъяснение со ссылкой на ст. 80 ТК РФ, где нет такого ограничения — поступление на учебу в любой форме дает право на увольнение без отработки. После нашего вмешательства работодатель согласился с позицией Анны и оформил увольнение в указанный ею срок. Этот случай показывает, как важно знать свои права и уметь их отстаивать.

Важно помнить о некоторых нюансах отработки:

Отзыв заявления — работник вправе отозвать свое заявление до истечения срока отработки, если на его место не приглашен другой сотрудник в порядке перевода Больничный во время отработки — период нетрудоспособности продлевает срок отработки на соответствующее количество дней Отпуск во время отработки — если отпуск полностью покрывает период отработки, датой увольнения будет последний день отпуска Неиспользование отработки — если работник фактически не выходит на работу в период отработки без уважительных причин, это может быть квалифицировано как прогул

В период отработки работник сохраняет все права и обязанности, предусмотренные трудовым договором. Работодатель не вправе ухудшать условия труда или применять дискриминационные меры к увольняющемуся сотруднику. 🛡️

Часто допускаемые ошибки при оформлении увольнения

Даже при осведомленности о правилах оформления заявления на увольнение многие работники совершают ошибки, которые могут создать проблемы и затянуть процесс расставания с работодателем. Рассмотрим наиболее распространенные из них и способы их избежать. ⚠️

Типичные ошибки в содержании заявления:

Отсутствие точной даты увольнения — формулировки вроде «прошу уволить в ближайшее время» или «через две недели» недопустимы

— формулировки вроде «прошу уволить в ближайшее время» или «через две недели» недопустимы Неверная ссылка на статью ТК РФ — часто путают основания увольнения, например, «по собственному желанию» не равнозначно «по соглашению сторон»

— часто путают основания увольнения, например, «по собственному желанию» не равнозначно «по соглашению сторон» Отсутствие обязательных реквизитов — забывают указать должность, полное наименование организации или свою должность

— забывают указать должность, полное наименование организации или свою должность Ошибки в просьбе об увольнении без отработки — неточное указание причин или отсутствие подтверждающих документов

— неточное указание причин или отсутствие подтверждающих документов Включение эмоциональных высказываний — претензии к работодателю или коллегам неуместны в официальном документе

Процедурные ошибки при подаче заявления:

Отсутствие подтверждения получения — подача заявления без получения отметки на личном экземпляре

— подача заявления без получения отметки на личном экземпляре Направление заявления неуполномоченному лицу — например, только непосредственному руководителю без информирования отдела кадров

— например, только непосредственному руководителю без информирования отдела кадров Подача заявления в устной форме — юридически значимым является только письменное заявление

— юридически значимым является только письменное заявление Ошибочный расчет даты увольнения — неправильное исчисление двухнедельного срока

Для избежания проблем при увольнении придерживайтесь следующих рекомендаций:

Используйте рекомендованный образец заявления, адаптируя его под конкретную ситуацию Внимательно проверяйте все даты и формулировки перед подачей Сохраняйте копию заявления с отметкой о принятии При необходимости увольнения без отработки прикладывайте подтверждающие документы При отправке заявления почтой используйте заказное письмо с уведомлением о вручении Заранее ознакомьтесь с локальными нормативными актами организации на предмет особенностей процедуры увольнения

Помните, что грамотное оформление увольнения — залог беспроблемного расставания с работодателем и сохранения профессиональной репутации. Некорректно оформленное заявление может привести к тому, что срок отработки будет исчисляться с момента предоставления правильного документа, что затянет процесс увольнения. 🕰️