Заявление об увольнении по собственному желанию с отработкой: образец

Для кого эта статья:

Сотрудники, планирующие увольнение и желающие разобраться в процедурах и юридических тонкостях.

Специалисты в области HR и кадрового учета, интересующиеся нормативными аспектами увольнения.

Люди, стремящиеся к карьерному росту и желающие повысить свои знания о трудовом законодательстве. Решение уйти с работы — серьезный шаг, требующий не только эмоциональной готовности, но и знания юридических формальностей. Ключевым документом в этом процессе становится заявление об увольнении с отработкой. Правильно составленное заявление — это гарантия защиты ваших трудовых прав и возможность покинуть компанию без конфликтов. В 2025 году процедура увольнения остается строго регламентированной, и ошибки в оформлении могут привести к задержке расчета или даже судебным разбирательствам. Разберемся, как грамотно составить безупречное заявление и соблюсти все нюансы двухнедельной отработки 🧾

Правила составления заявления об увольнении с отработкой

Заявление об увольнении по собственному желанию — документ, с которым многие сталкиваются неоднократно на протяжении своей карьеры. Несмотря на кажущуюся простоту, его составление требует внимания к деталям и знания требований Трудового кодекса РФ. Рассмотрим ключевые правила, которые действуют в 2025 году. 📋

В первую очередь, заявление должно быть составлено в письменной форме. Электронные заявления допускаются только при наличии в компании системы электронного документооборота с усиленной электронной подписью сотрудника. В остальных случаях устных договоренностей недостаточно.

Марина Светлова, HR-директор Недавно ко мне обратилась Елена, наша ведущий дизайнер, с просьбой помочь грамотно оформить увольнение. Компания росла, а ей хотелось сосредоточиться на фрилансе. Мы составили заявление с указанием точной даты увольнения — через 14 дней. Однако на следующий день директор предложил ей новый проект с повышением. Елена решила остаться, но не знала, можно ли отозвать заявление. Я объяснила, что по закону она вправе это сделать в любой момент до истечения срока отработки. Написали заявление об отзыве, и вопрос был урегулирован без лишних формальностей. Этот случай показательный: даже если вы твердо решили уволиться, знание правил поможет вам сохранить гибкость и профессиональные отношения.

Основные правила составления заявления:

Адресат — указывайте полное наименование организации и должность руководителя, имеющего право подписи приказов об увольнении

— указывайте полное наименование организации и должность руководителя, имеющего право подписи приказов об увольнении Личные данные — ваши ФИО полностью и должность в соответствии с трудовым договором

— ваши ФИО полностью и должность в соответствии с трудовым договором Формулировка — четко обозначьте причину «по собственному желанию»

— четко обозначьте причину «по собственному желанию» Дата увольнения — укажите конкретную дату, учитывая необходимую отработку

— укажите конкретную дату, учитывая необходимую отработку Подпись и дата — собственноручная подпись и дата составления заявления

Важно помнить, что заявление лучше составлять в двух экземплярах. Один остается у работодателя, а второй — с отметкой о принятии — должен храниться у вас как подтверждение факта подачи и даты начала отсчета срока отработки.

Параметр Требование Возможные ошибки Формат документа Преимущественно письменный Подача только в устной форме Указание срока отработки Не обязательно (подразумевается стандартный срок) Указание нереалистичных сроков (менее установленных законом) Причина увольнения «По собственному желанию» Отсутствие или неправильная формулировка причины Дата составления Обязательна Отсутствие даты, затрудняющее определение начала отработки

Если в компании существует утвержденный бланк для заявлений об увольнении, используйте именно его. Отсутствие строгой формы не означает вседозволенности — документ должен содержать все необходимые реквизиты.

Образец заявления: структура и обязательные элементы

Структура заявления об увольнении по собственному желанию должна быть логичной и содержать все необходимые элементы. Правильное оформление исключит возможные разночтения и недопонимание, а также поможет избежать юридических коллизий. Рассмотрим детально, из чего должен состоять этот документ в 2025 году. ✍️

Вот обязательные элементы заявления:

Шапка документа — в верхнем правом углу размещаются реквизиты работодателя (наименование организации, ФИО руководителя, его должность) и сотрудника (ФИО, должность, структурное подразделение) Заголовок — «Заявление» по центру строки Текст заявления — содержит просьбу об увольнении с указанием статьи ТК РФ (п. 3 ч. 1 ст. 77) Дата увольнения — конкретное число, месяц и год Дата составления заявления — внизу слева Подпись заявителя с расшифровкой — внизу справа

Конкретный пример заявления:

Генеральному директору ООО «Альфа-Технологии» Иванову И.И. от менеджера по продажам Петрова Петра Петровича Заявление Прошу уволить меня по собственному желанию с должности менеджера по продажам 15 марта 2025 года в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации. 01.03.2025 Петров П.П.

При составлении заявления следует избегать распространенных ошибок:

Не указывайте причины увольнения, если они не влияют на сроки отработки

Не используйте эмоционально окрашенные выражения

Не пишите заявление от руки, если почерк неразборчив (лучше напечатать)

Не заверяйте заявление у непосредственного руководителя вместо уполномоченного лица

Андрей Васильев, юрист по трудовому праву Ко мне обратился IT-специалист Максим, который подал заявление об увольнении с указанием даты "через две недели после подачи". Работодатель настаивал, что такая формулировка некорректна и требовал конкретной календарной даты. Мы изучили практику и выяснили, что хотя указание точной даты предпочтительнее, формулировка Максима юридически допустима. Согласно ТК РФ, отсчет двухнедельного срока начинается на следующий день после получения заявления работодателем. В итоге руководство согласилось с нашими аргументами, но мы все же переписали заявление с конкретной датой, чтобы избежать потенциальных разногласий. Этот случай демонстрирует, насколько важна точность формулировок при оформлении увольнения.

Если вы хотите указать причину увольнения, влияющую на сокращение срока отработки (например, поступление в учебное заведение или выход на пенсию), обязательно приложите подтверждающие документы. Это поможет избежать споров при определении правомерности сокращения периода отработки.

Сроки отработки при увольнении по ТК РФ

Отработка при увольнении — это период, который должен пройти с момента подачи заявления до фактического прекращения трудовых отношений. Трудовой кодекс РФ четко регламентирует продолжительность этого периода в зависимости от категории работника и обстоятельств увольнения. ⏰

С 2025 года в ТК РФ сохраняются следующие стандартные сроки отработки:

Категория работников Стандартный срок отработки Правовое основание Большинство работников 14 календарных дней ч. 1 ст. 80 ТК РФ Работники на испытательном сроке 3 календарных дня ч. 4 ст. 71 ТК РФ Руководители организаций 1 месяц ст. 280 ТК РФ Сезонные работники 3 календарных дня ст. 296 ТК РФ Работники с договором до 2 месяцев 3 календарных дня ст. 292 ТК РФ

Существуют ситуации, при которых работодатель обязан уволить сотрудника без отработки:

Поступление в образовательное учреждение

Выход на пенсию

Нарушение работодателем трудового законодательства

Переезд супруга на работу в другую местность

Необходимость ухода за ребенком до 14 лет или инвалидом

Состояние здоровья, препятствующее продолжению работы

Для освобождения от отработки по указанным причинам необходимо не только указать их в заявлении, но и приложить подтверждающие документы (медицинские справки, свидетельство о браке, справку о зачислении и т.д.).

Важно понимать, что отработка — это полноценный трудовой период, во время которого:

Сохраняются все трудовые права и обязанности

Начисляется заработная плата в полном объеме

Действуют все локальные нормативные акты компании

Можно взять очередной или неиспользованный отпуск (при согласии работодателя)

Расчет даты увольнения производится следующим образом: день подачи заявления не входит в срок отработки, отсчет начинается со следующего дня. Если последний день отработки выпадает на выходной или праздник, то датой увольнения считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Еще одна особенность: работник имеет право отозвать свое заявление до истечения срока отработки, если на его место не приглашен другой сотрудник в порядке перевода. Это право закреплено в ч. 4 ст. 80 ТК РФ и дает возможность передумать, если обстоятельства изменились. 🔄

Юридические нюансы процедуры увольнения

При увольнении по собственному желанию возникает множество юридических аспектов, которые могут существенно повлиять на процесс расторжения трудового договора. Знание этих нюансов позволяет защитить свои права и избежать конфликтных ситуаций. Рассмотрим наиболее важные правовые моменты, актуальные в 2025 году. ⚖️

Один из ключевых моментов — возможность досрочного прекращения отработки. Согласно Трудовому кодексу, работник может быть уволен до истечения двухнедельного срока при условии взаимного согласия сторон. На практике это означает, что если работодатель не возражает против досрочного прекращения трудовых отношений, отработка может быть сокращена или полностью отменена.

Важные юридические аспекты, которые следует учитывать:

Отзыв заявления — право работника до окончания срока отработки (если на его место не приглашен другой сотрудник в порядке перевода)

— право работника до окончания срока отработки (если на его место не приглашен другой сотрудник в порядке перевода) Принуждение к увольнению — неправомерно и может быть обжаловано в трудовой инспекции или суде

— неправомерно и может быть обжаловано в трудовой инспекции или суде Отпуск с последующим увольнением — возможен по согласованию с работодателем, при этом датой увольнения считается последний день отпуска

— возможен по согласованию с работодателем, при этом датой увольнения считается последний день отпуска Увольнение в период больничного — законно, если заявление подано до начала нетрудоспособности

— законно, если заявление подано до начала нетрудоспособности Необходимость выдачи трудовой книжки — в последний рабочий день (или предоставления сведений о трудовой деятельности)

Особое внимание стоит уделить вопросу фактического допуска к работе после истечения срока отработки. Если работник продолжает работу после даты, указанной в заявлении, а работодатель не возражает, то заявление об увольнении считается аннулированным, и трудовые отношения продолжаются. Для повторного увольнения потребуется новое заявление.

Еще один важный аспект — выплаты при увольнении. К последнему дню работы работодатель обязан произвести полный расчет, включающий:

Заработную плату за фактически отработанное время

Компенсацию за неиспользованный отпуск

Премии и иные выплаты, предусмотренные трудовым договором или локальными актами

В случае задержки расчета работник имеет право на компенсацию в размере 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ от невыплаченных сумм за каждый день просрочки.

С юридической стороны важно также учитывать ситуации, когда работодатель отказывается принимать заявление об увольнении. В таком случае рекомендуется:

Направить заявление заказным письмом с уведомлением о вручении Зафиксировать факт отказа при свидетелях Обратиться в трудовую инспекцию с жалобой

Если работодатель пытается навязать формулировку «увольнение по соглашению сторон» вместо «по собственному желанию», важно понимать различия: первый вариант лишает права на отзыв заявления и может влиять на получение пособия по безработице.

Правильное вручение заявления работодателю

Правильное вручение заявления об увольнении — критически важный этап процедуры расторжения трудового договора. От корректности этого процесса зависит не только начало отсчета срока отработки, но и законность всей процедуры увольнения. В 2025 году существует несколько признанных способов передачи заявления работодателю, каждый из которых имеет свои особенности. 📤

Наиболее распространенные способы вручения заявления:

Личное вручение — непосредственная передача заявления работодателю или уполномоченному лицу (кадровому специалисту, секретарю) Отправка по почте — заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения Через электронную систему документооборота — при наличии в организации соответствующих регламентов и возможности использования электронной подписи Телеграмма с уведомлением о вручении — альтернативный способ для экстренных ситуаций

При личном вручении заявления необходимо получить отметку о принятии на вашем экземпляре. Такая отметка должна включать:

Дату принятия заявления

Подпись лица, принявшего документ

Расшифровку подписи

Должность принявшего лица

Печать организации (при наличии)

Если работодатель отказывается принять заявление или поставить отметку о принятии, следует действовать по определенному алгоритму:

Попросить присутствующих коллег засвидетельствовать факт отказа Составить акт об отказе в присутствии свидетелей Отправить заявление заказным письмом с описью вложения Сохранить почтовую квитанцию как доказательство отправки

В случае отправки заявления по почте датой начала отсчета срока отработки считается день получения заявления работодателем, подтвержденный уведомлением о вручении. 🗓

В ситуациях, когда работник находится в отпуске или на больничном, заявление также может быть отправлено по почте или через доверенное лицо. При этом работник не обязан прерывать отпуск или больничный для личной подачи заявления.

Важно помнить, что независимо от способа подачи заявления, работодатель обязан его зарегистрировать в установленном порядке. Регистрационный номер и дата являются официальным подтверждением начала процедуры увольнения.

Некоторые работодатели пытаются затянуть процесс, ссылаясь на отсутствие руководителя или иные административные причины. Нужно понимать, что это неправомерно — работник имеет право подать заявление в любой рабочий день, а уполномоченные сотрудники обязаны его принять.

В современных компаниях все чаще используются электронные системы документооборота. Если в вашей организации такая система есть и вы имеете доступ к ней, убедитесь, что:

Вы используете правильный формат документа

Применяете корректный тип электронной подписи

Отправляете заявление по установленному маршруту

Получаете электронное подтверждение о приеме документа

Сохраняйте все подтверждения подачи заявления (квитанции, скриншоты, уведомления) до полного завершения процедуры увольнения и получения окончательного расчета. Эти документы могут быть необходимы в случае возникновения споров или судебных разбирательств.