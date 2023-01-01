Заявление о переводе с должности на должность: образец и правила

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Сотрудники компаний, которые планируют подать заявление о переводе на новую должность внутри своей организации

Специалисты и менеджеры по работе с персоналом, интересующиеся правильным оформлением кадровых документов

Люди, стремящиеся развивать свою карьеру и повышать квалификацию в области HR и кадрового делопроизводства Карьерный рост часто происходит не путем смены компании, а благодаря внутренним переводам. Грамотно составленное заявление о переводе — первый шаг к новой должности и новым профессиональным горизонтам. Некорректно оформленные документы могут затянуть процесс или вовсе сорвать карьерный шаг. В 2025 году требования к оформлению кадровой документации стали еще строже, а значит, важно знать все нюансы составления заявления о переводе, чтобы ваша карьера двигалась вперед без бюрократических преград. ????

Что такое заявление о переводе и когда оно нужно

Заявление о переводе — это официальный документ, инициируемый сотрудником, который выражает его желание сменить текущую должность на другую в рамках одной организации. Этот документ служит юридическим основанием для запуска процедуры перевода и является обязательным согласно требованиям Трудового кодекса РФ. ??

Существует несколько типов переводов, каждый из которых требует соответствующего оформления заявления:

Тип перевода Особенности Когда применяется Постоянный перевод Полная смена должности и/или подразделения без ограничения срока Карьерный рост, изменение профессиональной траектории Временный перевод Ограниченный определенным сроком Замещение временно отсутствующего сотрудника, сезонные работы Перевод по медицинским показаниям На основании медицинского заключения При состоянии здоровья, не позволяющем выполнять текущую работу Перевод по инициативе работодателя Требует согласия работника Реорганизация, изменение штатного расписания

Заявление о переводе требуется в следующих ситуациях:

При повышении в должности, когда сотрудник переходит на руководящую позицию

При горизонтальной смене профиля деятельности внутри компании

При переходе в другое структурное подразделение организации

При необходимости временно замещать другую должность

При реорганизации компании, требующей перераспределения кадров

Марина Соколова, HR-директор За 12 лет в HR я видела сотни заявлений о переводе. Особенно запомнился случай с Алексеем, ведущим инженером, который хотел перейти в проджект-менеджеры. Его первое заявление было составлено так расплывчато, что руководство просто отложило его в долгий ящик. Алексей пришел ко мне в отчаянии. Мы вместе составили новое заявление — четкое, с указанием конкретной вакансии, обоснованием его компетенций и даже предложением по организации передачи дел. В результате через неделю он получил желаемый перевод. Этот случай доказывает: грамотно составленное заявление — половина успеха в карьерном перемещении.

Важно понимать, что заявление о переводе — не просто формальность, а инструмент коммуникации между сотрудником и работодателем. Правильно составленный документ демонстрирует серьезность намерений и профессиональный подход сотрудника к управлению собственной карьерой. ??

Правила составления заявления о переводе на новую должность

Грамотное составление заявления о переводе существенно повышает шансы на положительное решение руководства. Следуя определенным правилам, вы продемонстрируете свой профессионализм и внимание к деталям. ???

Структура заявления о переводе должна включать следующие элементы:

Шапка документа — указание адресата (директора/руководителя организации) с полным наименованием должности, ФИО, а также данных заявителя (должность, ФИО)

— указание адресата (директора/руководителя организации) с полным наименованием должности, ФИО, а также данных заявителя (должность, ФИО) Название документа — "Заявление" (по центру листа)

— "Заявление" (по центру листа) Суть обращения — просьба о переводе с четким указанием текущей и желаемой должности

— просьба о переводе с четким указанием текущей и желаемой должности Срок перевода — дата начала работы в новой должности или период для временного перевода

— дата начала работы в новой должности или период для временного перевода Основание для перевода — при наличии (наличие вакансии, производственная необходимость, медицинские показания)

— при наличии (наличие вакансии, производственная необходимость, медицинские показания) Дата и подпись — располагаются в нижней части документа

При составлении текста заявления придерживайтесь следующих рекомендаций:

Аспект Рекомендация Что избегать Стиль изложения Деловой, лаконичный, четкий Разговорных выражений, эмоциональных оценок Формулировка просьбы "Прошу перевести меня с должности... на должность..." Неопределенных формулировок ("хотел бы", "возможно") Обоснование Краткое, по существу, со ссылкой на факты Личных причин, не имеющих отношения к работе Объем Не более одной страницы А4 Многословности, повторений

Юридические аспекты, которые необходимо учесть:

Точное наименование должностей в соответствии со штатным расписанием организации

Корректное указание структурного подразделения (если происходит перевод между отделами)

Соблюдение сроков подачи заявления (обычно не менее 14 дней до предполагаемой даты перевода)

При временном переводе обязательное указание срока с конкретными датами начала и окончания

При переводе по медицинским показаниям — ссылка на соответствующее медицинское заключение

Дополнительные документы, которые могут повысить шансы на положительное решение:

Рекомендация непосредственного руководителя

Резюме или перечень профессиональных достижений

Документы о повышении квалификации, если они связаны с новой должностью

План передачи текущих дел и проектов (демонстрирует ответственный подход)

Перед подачей заявления рекомендуется обсудить возможность перевода с непосредственным руководителем и представителем HR-отдела. Это позволит выяснить все нюансы процедуры перевода в конкретной организации и повысит вероятность положительного решения. ??

Образец заявления о переводе с подробными пояснениями

Предлагаю рассмотреть универсальный образец заявления о переводе, который можно адаптировать под конкретную ситуацию. Разберем каждый элемент документа с пояснениями. ??

Образец заявления о переводе:

Генеральному директору ООО "Инновационные технологии" Сергееву М.И. от специалиста по маркетингу Ивановой А.П.

Заявление

Прошу перевести меня с должности специалиста по маркетингу отдела маркетинга на должность руководителя группы интернет-маркетинга отдела маркетинга с 15 марта 2025 года в связи с открытием вакантной должности и наличием у меня соответствующей квалификации.

01.03.2025 _ /Иванова А.П./

Подробные пояснения по составным частям:

Шапка документа: Указывается полное наименование должности руководителя организации, его фамилия и инициалы. В крупных компаниях заявление может адресоваться не генеральному директору, а руководителю подразделения или HR-директору — уточните, кто принимает решения о переводах в вашей компании.

Данные заявителя: Указывается текущая должность и ФИО сотрудника. Важно точно указать должность согласно штатному расписанию и трудовому договору.

Название документа: Слово "Заявление" пишется по центру строки, можно выделить полужирным шрифтом для визуальной структуризации документа.

Основной текст: Формулировка "Прошу перевести" является стандартной и рекомендуемой для таких документов. Необходимо четко указать текущую и новую должность, а также структурные подразделения, если они разные.

Дата перевода: Укажите конкретную дату, с которой вы хотели бы приступить к работе в новой должности. Учитывайте, что должен быть разумный промежуток времени для рассмотрения заявления и оформления документов.

Обоснование: Желательно указать причину перевода, особенно если она связана с производственной необходимостью или профессиональным развитием.

Дата и подпись: Заявление подписывается лично сотрудником с расшифровкой подписи. Дата проставляется в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Алексей Петров, юрист по трудовому праву К нам в консультацию обратилась Елена, специалист по закупкам. Она подала заявление о переводе на должность логиста, но получила отказ из-за "некорректного оформления". При анализе документа выяснилось, что Елена допустила несколько критических ошибок: не указала точное наименование должности (написала просто "логист" вместо "ведущий специалист по логистике"), не указала отдел и не обозначила дату перевода. Мы помогли ей составить новое заявление с учетом всех требований корпоративного регламента. Через неделю Елена получила положительный ответ. Вывод прост: детали имеют решающее значение, когда речь идет о кадровых документах.

Варианты формулировок для разных ситуаций:

Для временного перевода: "Прошу временно перевести меня с должности [текущая должность] на должность [новая должность] с [дата начала] по [дата окончания] в связи с [причина, например, временным отсутствием основного сотрудника]."

Для перевода по состоянию здоровья: "Прошу перевести меня с должности [текущая должность] на должность [новая должность] с [дата] в соответствии с медицинским заключением №___ от [дата заключения]."

Для перевода в другое подразделение: "Прошу перевести меня с должности [текущая должность] [текущее подразделение] на должность [новая должность] в [новое подразделение] с [дата] в связи с [причина]."

Некоторые организации имеют собственные шаблоны заявлений о переводе. Перед составлением документа рекомендуется уточнить в HR-отделе или у непосредственного руководителя, существуют ли в компании стандартизированные формы. Если такие формы есть, следует использовать именно их. ??

Порядок оформления перевода: документы и сроки

Процесс перевода сотрудника с одной должности на другую — это четко регламентированная процедура, требующая оформления определенного комплекта документов в установленные сроки. Рассмотрим весь процесс от подачи заявления до фактического начала работы в новой должности. ??

Пошаговый алгоритм оформления перевода:

Предварительное согласование — неформальное обсуждение возможности перевода с непосредственным руководителем и руководителем потенциального нового подразделения (рекомендуемый срок: за 1-2 месяца до желаемой даты перевода) Подготовка и подача заявления — составление заявления согласно всем требованиям и передача его в отдел кадров или непосредственно руководителю (рекомендуемый срок: не менее 14 дней до предполагаемой даты перевода) Рассмотрение заявления — проверка заявления на соответствие формальным требованиям, наличие вакансии, соответствие квалификации сотрудника (обычный срок: 3-5 рабочих дней) Принятие решения руководством — согласование перевода руководителями подразделений и окончательное утверждение высшим руководством (обычный срок: до 7 рабочих дней) Оформление кадровых документов — подготовка приказа о переводе и дополнительного соглашения к трудовому договору (обычный срок: 1-3 рабочих дня после принятия положительного решения) Ознакомление сотрудника с документами — подписание сотрудником приказа и дополнительного соглашения (срок: непосредственно перед переводом) Фактический перевод — начало исполнения обязанностей по новой должности с даты, указанной в приказе

Обязательные документы при переводе сотрудника:

Документ Кто оформляет Срок хранения Особенности Заявление о переводе Сотрудник 75 лет Должно содержать визы согласования руководителей Приказ о переводе (форма Т-5 или Т-5а) Кадровая служба 75 лет Требует подписи руководителя организации и ознакомления сотрудника Дополнительное соглашение к трудовому договору Кадровая служба 75 лет Фиксирует изменения условий труда (должность, оплата, обязанности) Личная карточка работника (форма Т-2) Кадровая служба 75 лет Вносится запись о переводе

Дополнительные документы, которые могут потребоваться в зависимости от ситуации:

Согласие работника на перевод — если инициатива перевода исходит от работодателя

Медицинское заключение — при переводе по состоянию здоровья

Акт о переводе материальных ценностей — если сотрудник является материально ответственным лицом

Должностная инструкция по новой должности — для ознакомления сотрудника с новыми обязанностями

Акт приема-передачи дел — при необходимости передачи проектов и документации

Важные нюансы оформления перевода, которые следует учитывать:

При переводе на постоянную работу испытательный срок не устанавливается (ст. 70 ТК РФ)

Запись о переводе вносится в трудовую книжку (если она ведется) в течение 5 рабочих дней

При переводе сохраняется непрерывный трудовой стаж

Если новая должность предполагает материальную ответственность, необходимо заключить соответствующий договор

При переводе на нижеоплачиваемую должность по медицинским показаниям за работником сохраняется прежний средний заработок в течение одного месяца со дня перевода (ст. 182 ТК РФ)

Согласно ТК РФ, руководство организации обязано рассмотреть заявление о переводе и дать мотивированный ответ. В случае отказа рекомендуется запросить письменное обоснование причин, особенно если перевод связан с медицинскими показаниями или иными обстоятельствами, предусмотренными законодательством. ??

Особые случаи перевода и типичные ошибки в заявлениях

Помимо стандартных ситуаций, существуют особые случаи перевода, требующие специфического подхода к оформлению документов. Кроме того, при составлении заявлений часто допускаются ошибки, которые могут затормозить процесс или привести к отказу. Разберем эти аспекты подробнее. ??

Особые случаи перевода и их документальное оформление:

Перевод беременной женщины — согласно ст. 254 ТК РФ, работодатель обязан перевести беременную женщину на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов, с сохранением среднего заработка. В заявлении необходимо указать факт беременности и приложить медицинское заключение.

Перевод при реорганизации компании — в случае изменения структуры организации, перевод может быть инициирован работодателем. В этом случае требуется письменное согласие работника на перевод, а не заявление.

Перевод в другую местность — требует особого документального оформления с указанием места работы и компенсационного пакета. Работник имеет право отказаться от такого перевода без негативных последствий.

Перевод при частичной утрате трудоспособности — необходимо указать в заявлении ссылку на заключение медико-социальной экспертизы и приложить копию этого документа.

Перевод для замещения временно отсутствующего работника — указывается точный срок перевода, совпадающий со сроком отсутствия основного сотрудника, и основание (например, замещение сотрудника, находящегося в отпуске по уходу за ребенком).

Типичные ошибки при составлении заявлений о переводе:

Неточное указание наименования должностей — использование разговорных названий или сокращений вместо официальных наименований согласно штатному расписанию

Отсутствие указания структурного подразделения — особенно критично при переводе между отделами

Неконкретная формулировка сроков — использование расплывчатых формулировок вместо конкретных дат

Отсутствие обоснования перевода — особенно важно при переводе по медицинским показаниям или в связи с производственной необходимостью

Неправильное адресование заявления — обращение к непосредственному руководителю вместо должностного лица, принимающего решения о переводах

Излишние эмоциональные комментарии — включение личных оценок, не имеющих отношения к сути вопроса

Подача заявления в последний момент — не учитывается время, необходимое для рассмотрения и оформления документов

Как избежать отказа в переводе по формальным причинам:

Заранее консультируйтесь с HR-специалистами о правилах оформления заявления в вашей организации

Проверяйте точность всех указываемых данных (наименования должностей, подразделений, даты)

Используйте официальный деловой стиль изложения без лишних деталей

Предоставляйте все необходимые дополнительные документы (медицинские заключения, рекомендации и т.д.)

Подавайте заявление заблаговременно, учитывая время на рассмотрение и согласование

При сложных случаях перевода получите предварительную консультацию юриста по трудовому праву

Правовые аспекты, о которых следует помнить:

Работодатель не вправе отказать в переводе на другую работу в соответствии с медицинским заключением (ст. 73 ТК РФ)

При временном переводе по инициативе работодателя срок не может превышать один месяц в течение календарного года (ст. 72.2 ТК РФ)

Отказ от перевода на другую работу, необходимого по медицинским показаниям, не может служить основанием для увольнения

При переводе на нижеоплачиваемую должность по медицинским показаниям работодатель обязан сохранить прежний средний заработок в течение одного месяца со дня перевода

При возникновении спорных ситуаций с переводом помните о возможности обращения в трудовую инспекцию или суд для защиты своих прав. Документируйте все коммуникации с работодателем по вопросу перевода, сохраняйте копии всех поданных документов и полученных ответов. ??