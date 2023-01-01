Заявление на увольнение по собственному желанию: форма и образец

Юристы и консультанты по трудовому праву Решение уволиться всегда сопровождается некоторым стрессом и неопределённостью. Порой даже опытные специалисты теряются в формулировках при составлении заявления об увольнении, что может привести к недопониманию с работодателем или даже юридическим проблемам. Правильно оформленное заявление на увольнение по собственному желанию — это не просто бюрократическая формальность, а важный документ, защищающий ваши права и интересы при расторжении трудового договора. Давайте разберемся, как составить его безупречно ??

Требования к заявлению на увольнение по ТК РФ

Трудовой кодекс РФ устанавливает четкие требования к заявлению на увольнение по собственному желанию. Статья 80 ТК РФ регламентирует процедуру расторжения трудового договора по инициативе работника и определяет, какие элементы должны присутствовать в документе. Правильное оформление заявления — гарантия того, что ваше увольнение пройдет без осложнений.

Обязательные элементы заявления на увольнение включают:

Данные адресата (руководителя организации, его должность, ФИО)

Данные заявителя (должность, структурное подразделение, ФИО)

Четкую формулировку намерения уволиться по собственному желанию

Желаемую дату увольнения

Дату составления заявления

Личную подпись работника

Важно отметить, что Трудовой кодекс не устанавливает единого образца заявления на увольнение. Организации могут разрабатывать собственные шаблоны, но при этом все обязательные элементы должны быть сохранены. ??

Обязательно по ТК РФ Необязательно, но рекомендуется Указание на увольнение по собственному желанию Ссылка на статью 80 ТК РФ Дата увольнения Причина увольнения Дата составления заявления Просьба о выплате компенсаций Личная подпись Упоминание об отработке/неотработке

Срок предупреждения работодателя о предстоящем увольнении составляет две недели, если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. Эта норма является обязательной, и нарушение сроков может привести к проблемам при увольнении.

Елена Краснова, HR-директор В моей практике был случай, когда сотрудник IT-отдела подал заявление на увольнение с неправильно указанной датой. Он рассчитал дату увольнения ровно через две недели, но не учел, что этот день выпадает на субботу. Поскольку наша компания работает по пятидневной рабочей неделе, последним рабочим днем стала пятница. Это создало путаницу в документах и задержку в расчетах. С тех пор мы разработали внутренний шаблон заявления на увольнение, где четко указывается необходимость согласования даты с отделом кадров перед подачей заявления. Подобные мелочи могут значительно облегчить процесс для всех сторон.

Как правильно составить заявление на увольнение

Составление заявления на увольнение по собственному желанию следует выполнять с особой тщательностью, соблюдая определенную структуру и правила оформления. Ниже представлен пошаговый алгоритм создания корректного заявления:

Шапка документа – в правом верхнем углу указываете должность руководителя, название организации, ФИО руководителя в дательном падеже. Под этим – ваши данные (должность, подразделение, ФИО) также в дательном падеже. Наименование документа – по центру пишете слово "ЗАЯВЛЕНИЕ" прописными буквами. Текст заявления – формулируете просьбу об увольнении: "Прошу уволить меня по собственному желанию..." с указанием конкретной даты последнего рабочего дня. Дата и подпись – в левом нижнем углу ставите дату составления заявления, а справа – вашу подпись с расшифровкой.

При составлении заявления необходимо учитывать ряд важных нюансов. Во-первых, текст должен быть лаконичным и однозначным. Во-вторых, дата увольнения должна соответствовать требованиям ТК РФ о предупреждении работодателя за две недели (или иной срок в особых случаях). В-третьих, не рекомендуется включать эмоциональные высказывания или претензии к работодателю. ??

Рассмотрим распространенные ошибки при составлении заявлений на увольнение:

Ошибка Правильный вариант "Прошу уволить с 15.05.2025" "Прошу уволить меня по собственному желанию 15.05.2025" "Прошу расторгнуть трудовой договор" "Прошу уволить меня по собственному желанию" "Вынужден уволиться из-за..." "Прошу уволить меня по собственному желанию" (причина не обязательна) Отсутствие даты составления заявления Обязательно указать дату написания заявления

Важно помнить, что заявление пишется от руки или печатается на компьютере – оба варианта юридически равнозначны. Однако подпись должна быть проставлена собственноручно в любом случае. При написании от руки используйте синюю или черную ручку, пишите разборчиво и избегайте исправлений. ???

Образец заявления на увольнение по собственному желанию

Для облегчения процесса оформления увольнения предлагаю использовать следующий универсальный образец заявления, соответствующий всем требованиям трудового законодательства 2025 года:

Директору ООО «Горизонт Петрову А.В. от менеджера по продажам Ивановой Марии Сергеевны

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу уволить меня по собственному желанию 21 июня 2025 года в соответствии со статьей 80 Трудового кодекса Российской Федерации.

07.06.2025 Иванова М.С.

Данный образец содержит все необходимые элементы для корректного оформления заявления. При его использовании вам потребуется только заменить персональные данные и даты на актуальные.

В некоторых случаях может потребоваться дополнить стандартный образец специфическими пунктами:

При увольнении без отработки : "Прошу уволить меня по собственному желанию 10 июня 2025 года без отработки двухнедельного срока в связи с невозможностью продолжения работы (указать причину, например, поступление в образовательное учреждение)."

: "Прошу уволить меня по собственному желанию 10 июня 2025 года без отработки двухнедельного срока в связи с невозможностью продолжения работы (указать причину, например, поступление в образовательное учреждение)." При увольнении в порядке перевода : "Прошу уволить меня по собственному желанию 15 июня 2025 года в порядке перевода в ООО «Новые технологии» согласно письму-приглашению №125 от 01.06.2025."

: "Прошу уволить меня по собственному желанию 15 июня 2025 года в порядке перевода в ООО «Новые технологии» согласно письму-приглашению №125 от 01.06.2025." При необходимости получения документов: "Прошу выдать мне в день увольнения трудовую книжку и справку о средней заработной плате за последние три месяца."

Следует отметить, что в 2025 году большинство организаций перешли на электронный документооборот, однако заявление на увольнение по-прежнему требует личной подписи работника. Поэтому даже если вы отправляете заявление по электронной почте, необходимо направить скан-копию подписанного документа, а оригинал предоставить при личном посещении отдела кадров. ??

Особые случаи в заявлении на увольнение

Трудовое законодательство предусматривает ряд особых случаев, когда процедура увольнения и, соответственно, формулировки в заявлении имеют определенную специфику. Рассмотрим наиболее распространенные ситуации и соответствующие им формулировки. ??

Михаил Соколов, юрист по трудовому праву Ко мне обратилась клиентка Анна, которая находилась в декретном отпуске и решила уволиться по собственному желанию. Она предполагала, что должна отработать стандартные две недели после выхода из отпуска. Я объяснил, что в её ситуации работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении, без необходимости отработки. Анна правильно оформила заявление, указав свой статус, и была уволена в день, который сама определила. Это сэкономило ей время и позволило сразу приступить к новой работе. Знание таких нюансов может существенно облегчить процесс увольнения в нестандартных ситуациях.

Категории работников, имеющих право на увольнение без отработки двухнедельного срока:

Работники в период испытательного срока (предупреждение за 3 дня)

Беременные женщины и женщины с детьми до 3 лет

Работники, принятые на сезонные работы

Пенсионеры по возрасту

Студенты, поступившие в образовательные учреждения

Работники, чьи права нарушены работодателем

В таких случаях в заявлении необходимо указать соответствующую причину для увольнения без отработки. Например:

"Прошу уволить меня по собственному желанию 05.06.2025 без отработки двухнедельного срока в связи с зачислением в МГТУ им. Баумана (прилагаю копию письма о зачислении)."

Или:

"Прошу уволить меня по собственному желанию 10.06.2025 без отработки двухнедельного срока в связи с выходом на пенсию по возрасту (пенсионное удостоверение №...)."

При увольнении в связи с переездом в другую местность формулировка может быть следующей:

"Прошу уволить меня по собственному желанию 15.06.2025 в связи с переездом на постоянное место жительства в г. Санкт-Петербург."

Важно отметить, что в особых случаях к заявлению рекомендуется прикладывать подтверждающие документы: копию пенсионного удостоверения, справку о зачислении в учебное заведение, медицинское заключение и т.д. Это поможет избежать потенциальных споров с работодателем. ??

Порядок подачи заявления и отсчет сроков

Процедура подачи заявления на увольнение по собственному желанию имеет четкий регламент, соблюдение которого гарантирует законность процесса расторжения трудового договора. Важно не только правильно составить заявление, но и корректно его подать, учитывая нормативные сроки. ??

Стандартный алгоритм подачи заявления включает следующие шаги:

Составление заявления согласно требованиям Регистрация заявления в канцелярии или отделе кадров (с проставлением входящего номера и даты) Получение подтверждения о принятии заявления (отметка на вашем экземпляре) Отработка установленного срока (обычно 2 недели) Получение обходного листа (если предусмотрено в организации) Подписание приказа об увольнении Получение трудовой книжки и расчет в последний рабочий день

Особое внимание следует уделить правильному отсчету сроков при увольнении. Согласно ст. 80 ТК РФ, двухнедельный срок предупреждения начинает исчисляться со следующего дня после получения работодателем заявления работника.

Способ подачи заявления Начало отсчета срока Особенности Личное вручение Следующий день после регистрации Требуйте отметку о принятии на вашем экземпляре Почтовое отправление Следующий день после получения работодателем Отправляйте заказным письмом с уведомлением Электронная почта День подтверждения получения Допустимо только при наличии соответствующего положения в трудовом договоре Через представителя Следующий день после регистрации Необходима нотариальная доверенность

Если последний день срока предупреждения приходится на нерабочий день, то днём окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. Это правило часто упускают из виду, что приводит к недоразумениям при определении даты увольнения.

В случае отказа работодателя принять заявление рекомендуется:

Отправить заявление по почте заказным письмом с уведомлением о вручении

Составить акт об отказе в присутствии двух свидетелей

Обратиться в трудовую инспекцию с жалобой на действия работодателя

Помните, что даже при наличии двухнедельного срока предупреждения, по соглашению сторон трудовой договор может быть расторгнут и до истечения этого срока. В таком случае соответствующая договоренность должна быть зафиксирована либо в резолюции на заявлении, либо в отдельном соглашении сторон. ??