Заявление на отпуск 2 недели: образец и правила оформления

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Работники, планирующие оформить отпуск

Специалисты HR, занимающиеся кадровым делопроизводством

Каждый работающий человек сталкивается с необходимостью оформить отпуск, и даже короткие две недели отдыха требуют правильного документального подтверждения. Неверно составленное заявление может стать причиной отсрочки долгожданного отпуска или даже привести к недоразумениям с бухгалтерией. В 2025 году правила оформления отпускных заявлений стали еще более структурированными, и знание нюансов этого процесса поможет вам без лишних хлопот получить заслуженный отдых ровно в запланированные даты. 📝

Структура заявления на отпуск 2 недели: правила оформления

Заявление на отпуск сроком 14 дней должно содержать определенные элементы и следовать стандартной структуре, принятой в кадровом делопроизводстве. Правильно составленное заявление обеспечивает быстрое рассмотрение вашей просьбы и минимизирует риск отказа или задержки. 🗓️

Стандартная структура заявления на двухнедельный отпуск включает следующие компоненты:

Шапка документа — адресат (должность руководителя, название организации, ФИО руководителя), а также данные заявителя (должность, отдел, ФИО)

— адресат (должность руководителя, название организации, ФИО руководителя), а также данные заявителя (должность, отдел, ФИО) Наименование документа — слово «Заявление» посередине строки

Наименование документа — слово «Заявление» посередине строки

— просьба о предоставлении отпуска с указанием его вида (ежегодный оплачиваемый, без сохранения заработной платы и т.д.) Период отпуска — конкретные даты начала и окончания (точно 14 календарных дней)

Основание — ссылка на график отпусков или иные обстоятельства (по желанию)

— ссылка на график отпусков или иные обстоятельства (по желанию) Дата составления — число, месяц, год

Подпись заявителя — с расшифровкой

Элемент заявления Что указывать Типичные ошибки Адресат Директору ООО «Компания»<br>Иванову И.И. Неточное наименование должности или организации Заявитель от менеджера отдела продаж<br>Петрова П.П. Отсутствие указания должности Период отпуска с 01.06.2025 по 14.06.2025 Неверный подсчет дней (не 14 дней) Вид отпуска ежегодный оплачиваемый отпуск Отсутствие указания вида отпуска

Елена Михайлова, HR-директор В моей практике был случай с сотрудником, который трижды подавал заявление на двухнедельный отпуск, и каждый раз документ возвращали на доработку. Основная проблема заключалась в неверном указании периода: он считал рабочие дни вместо календарных. Мы провели краткий инструктаж для всего отдела, создали шаблон заявления и разместили его в корпоративной системе. После этого количество ошибок при оформлении отпусков сократилось на 95%. Самое важное — понимать, что 14 дней отпуска означает 14 календарных дней, включая выходные и праздники внутри этого периода.

При составлении заявления обратите внимание, что формулировка периода должна быть однозначной: «с 01.06.2025 по 14.06.2025». Такая запись исключает двусмысленность и точно указывает на 14 дней отпуска. Помните, что день выхода на работу — это первый рабочий день после окончания отпуска.

Образец заявления на ежегодный отпуск длительностью 14 дней

Ниже представлен универсальный образец заявления на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней, актуальный в 2025 году. Вы можете использовать его как шаблон, адаптируя под требования вашей организации. ✅

Пример заявления:

Генеральному директору ООО «Современные решения» Соколову А.В. от менеджера по закупкам Ивановой М.И. ЗАЯВЛЕНИЕ Прошу предоставить мне ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 (четырнадцать) календарных дней с 10 июня 2025 года по 23 июня 2025 года включительно в соответствии с утвержденным графиком отпусков. 05.05.2025 Иванова М.И. / __ /

При использовании данного образца обратите внимание на следующие ключевые моменты:

Количество дней указано как цифрами, так и прописью

Слово «включительно» уточняет, что последний указанный день входит в период отпуска

Ссылка на график отпусков подчеркивает плановый характер отпуска

Дата составления заявления указана за месяц до начала отпуска, что соответствует рекомендованным срокам

Для различных ситуаций могут потребоваться небольшие модификации стандартного образца.

Тип отпуска Формулировка в заявлении Особенности Ежегодный оплачиваемый «Прошу предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск...» Стандартная формулировка Отпуск без сохранения зарплаты «Прошу предоставить отпуск без сохранения заработной платы...» Желательно указать причину Отпуск вне графика «Прошу предоставить часть ежегодного оплачиваемого отпуска вне графика...» Требуется согласование с руководством Учебный отпуск «Прошу предоставить учебный отпуск...» Необходимо приложить справку-вызов

Основные требования к заполнению заявления на отпуск

Для корректного оформления заявления на двухнедельный отпуск необходимо соблюдать ряд официальных требований, которые обеспечат быстрое одобрение вашей просьбы и своевременное начало отдыха. 📋

К основным требованиям относятся:

Корректность данных — точное указание ФИО, должности, подразделения и других персональных данных без сокращений и ошибок Четкость формулировок — однозначные формулировки без размытых трактовок Правильный расчет дат — точный подсчет 14 календарных дней, включая выходные и праздники Аккуратность оформления — отсутствие помарок, зачеркиваний, использование делового стиля Своевременность подачи — соблюдение установленных сроков (обычно за 2 недели до начала отпуска)

Помимо стандартных требований, в 2025 году особое внимание уделяется правильному указанию вида отпуска. При оформлении двухнедельного отпуска необходимо четко указать, является ли он частью ежегодного оплачиваемого отпуска или относится к иным видам отпусков.

При заполнении заявления избегайте следующих распространенных ошибок:

Использование аббревиатур без их расшифровки

Неверное написание названия организации или должности руководителя

Указание периода отпуска только в рабочих днях

Отсутствие подписи или даты составления заявления

Использование корректора для исправления ошибок (лучше заполнить новый бланк)

Алексей Соколов, начальник отдела кадров Однажды в нашей компании возникла неприятная ситуация: сотрудник подал заявление на двухнедельный отпуск, но из-за неправильно указанных дат (он не учел праздничный день) фактически запросил 15 дней. Поскольку в отделе кадров не заметили ошибку, это привело к путанице в расчете отпускных и последующим разбирательствам. С тех пор мы внедрили электронную форму заявления с автоматическим подсчетом дней, что исключило подобные ситуации. Главное правило — всегда лично перепроверяйте количество дней между начальной и конечной датами отпуска, особенно если период включает праздники.

Сроки подачи заявления на двухнедельный отпуск

Правильное соблюдение сроков подачи заявления на отпуск — важный аспект трудовых отношений, который гарантирует бесперебойную работу организации и своевременное оформление всех необходимых документов. ⏱️

Законодательно установленные и рекомендуемые сроки:

По Трудовому кодексу РФ — конкретный срок подачи заявления на отпуск не установлен, если отпуск предоставляется по графику

— конкретный срок подачи заявления на отпуск не установлен, если отпуск предоставляется по графику По корпоративным правилам — большинство организаций устанавливают собственные требования, обычно от 2 недель до 1 месяца до начала отпуска

— большинство организаций устанавливают собственные требования, обычно от 2 недель до 1 месяца до начала отпуска Для внепланового отпуска — рекомендуется подавать заявление как можно раньше, минимум за 2-3 недели

— рекомендуется подавать заявление как можно раньше, минимум за 2-3 недели Для расчета отпускных — по закону выплата отпускных должна быть произведена не позднее чем за 3 дня до начала отпуска

В 2025 году многие организации перешли на электронный документооборот, что повлияло на процесс подачи заявлений на отпуск. В таких случаях заявление может быть подано через корпоративный портал или отправлено на специальный email с соблюдением тех же сроков.

Ситуация Рекомендуемый срок подачи Примечания Отпуск по графику За 14-30 дней В зависимости от внутренних правил компании Внеплановый отпуск За 21-30 дней Требуется согласование с руководством Отпуск в высокий сезон (лето) За 30-45 дней Из-за большого количества отпусков в этот период Отпуск перед важным проектом За 45-60 дней Для организации замены и передачи дел

Следует помнить, что для двухнедельного отпуска действуют те же правила, что и для отпусков любой другой продолжительности. Ключевой момент — предоставить руководству и HR-отделу достаточно времени для планирования вашего отсутствия и оформления необходимых документов.

Распространенные ошибки при оформлении заявления на отпуск

Даже составление простого заявления на двухнедельный отпуск может сопровождаться ошибками, которые приводят к задержкам в обработке документов или даже к отказу в предоставлении отпуска в желаемые сроки. ❌

Чаще всего сотрудники допускают следующие ошибки:

Неправильный подсчет дней — расчет 14 рабочих вместо 14 календарных дней Неверное указание периода — ошибки в датах начала или окончания отпуска Некорректное оформление шапки документа — неточное указание должности руководителя или названия организации Отсутствие указания на вид отпуска — не уточняется, что это ежегодный оплачиваемый отпуск или другой вид Несвоевременная подача — нарушение установленных в организации сроков Отсутствие необходимых подписей — забывают поставить подпись или получить визу непосредственного руководителя, если это требуется Неправильное обоснование — отсутствие ссылки на график отпусков или неверное указание оснований для внепланового отпуска

Особенно внимательно следует относиться к указанию периода двухнедельного отпуска. Распространенной ошибкой является неверный подсчет дней, когда сотрудник указывает, например, период «с 1 по 14 июня», считая, что это ровно 14 дней, тогда как на самом деле это составляет 14 календарных дней.

В 2025 году актуальны следующие рекомендации для минимизации ошибок:

Используйте готовые шаблоны или образцы, предоставленные HR-отделом

Проверяйте даты с помощью календаря, учитывая выходные и праздничные дни

Перед подачей заявления проконсультируйтесь с сотрудником кадровой службы

Сохраняйте копию поданного заявления с отметкой о принятии

Используйте возможности электронных систем документооборота, если они внедрены в вашей организации