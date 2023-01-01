Заявление на отгул на 1 день: образец и правила оформления

Для кого эта статья:

Рабочие, нуждающиеся в информации о порядке оформления отгулов

Специалисты в области HR и кадрового учета

Люди, стремящиеся улучшить свои навыки работы с документами и трудовым правом Срочная необходимость отсутствовать на рабочем месте может возникнуть у каждого. Будь то запись к врачу, встреча с учителем ребенка или личные дела — однодневный отгул становится спасательным кругом в море рабочих обязанностей. Оформление такого отсутствия через правильно составленное заявление не только демонстрирует вашу ответственность, но и защищает от возможных недоразумений с работодателем. Как грамотно оформить этот документ, какие основания указать и какие нюансы учесть — всё это мы разберем в нашем практическом руководстве. ??

Что такое отгул на 1 день и когда он предоставляется

Отгул — это кратковременное освобождение от работы на один или несколько дней. Хотя в Трудовом кодексе РФ термин «отгул» официально не закреплен, на практике так называют временное отсутствие сотрудника на рабочем месте, оформленное по разным основаниям.

Отгул на один день может быть предоставлен в следующих случаях:

За ранее отработанное время (переработка, работа в выходной)

В счет будущего отпуска

По семейным обстоятельствам (без сохранения заработной платы)

По законодательно установленным причинам (свадьба, рождение ребенка, похороны родственников)

По уважительным причинам, предусмотренным локальными нормативными актами компании

Елена Соколова, руководитель HR-отдела В нашей компании однажды произошел показательный случай. Марина, менеджер по продажам, срочно потребовался отгул для оформления документов на квартиру. Она подала заявление в последний момент, указав расплывчатую формулировку "по личным обстоятельствам". Директор был в отъезде, согласовать не успели, и Марина просто не вышла на работу, полагая, что всё в порядке. На следующий день её ждал неприятный сюрприз — объяснительная и предупреждение о дисциплинарном взыскании. Мы объяснили, что правильный путь — заранее оформить заявление с четким указанием причины и получить визу руководителя. После этого случая мы внедрили чёткий регламент оформления отгулов, и подобных ситуаций больше не возникало.

Важно помнить, что независимо от причины отсутствия, отгул должен быть согласован с руководством и правильно оформлен документально. ???

Вид отгула Оплата Документальное оформление За работу в выходной или праздничный день Сохраняется средняя заработная плата Заявление + приказ о предоставлении дня отдыха В счет отпуска Оплачивается как день отпуска Заявление + приказ о предоставлении части ежегодного отпуска По семейным обстоятельствам Без сохранения зарплаты Заявление + приказ о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы По законодательным основаниям (свадьба, рождение ребенка и т.д.) Зависит от коллективного договора и локальных актов Заявление + подтверждающие документы + приказ

Правовое регулирование однодневных отгулов

Хотя понятие «отгул» не фигурирует в Трудовом кодексе РФ, существуют законные основания для предоставления дней отдыха. Рассмотрим основные статьи ТК РФ, регулирующие данный вопрос:

Статья 153 ТК РФ — предоставление другого дня отдыха за работу в выходной или нерабочий праздничный день

— предоставление другого дня отдыха за работу в выходной или нерабочий праздничный день Статья 128 ТК РФ — отпуск без сохранения заработной платы

— отпуск без сохранения заработной платы Статья 125 ТК РФ — разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части

— разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части Статья 173-176 ТК РФ — дополнительные выходные для учащихся работников

— дополнительные выходные для учащихся работников Статья 262 ТК РФ — дополнительные выходные для родителей детей-инвалидов

Особые случаи предоставления однодневного отгула с сохранением заработной платы:

Регистрация брака — до 5 календарных дней (ст. 128 ТК РФ)

Рождение ребенка — до 5 календарных дней (ст. 128 ТК РФ)

Смерть близких родственников — до 5 календарных дней (ст. 128 ТК РФ)

Донорам после каждого дня сдачи крови — 1 день (ст. 186 ТК РФ)

Дополнительные гарантии могут быть предусмотрены коллективным договором или локальными нормативными актами. Например, многие компании предоставляют оплачиваемый выходной в день рождения сотрудника или для сопровождения ребенка в первый класс 1 сентября. ??

Александр Петров, юрист по трудовому праву Ко мне обратился клиент, которому отказали в предоставлении дня отдыха после работы в выходной. Руководитель настаивал на денежной компенсации, хотя сотрудник хотел именно выходной. Мы составили официальное заявление со ссылкой на статью 153 ТК РФ, где четко указано право работника выбирать между повышенной оплатой и дополнительным днем отдыха. После получения юридически грамотного заявления работодатель удовлетворил просьбу сотрудника. Этот случай демонстрирует важность знания своих прав и правильного оформления документов. Всегда опирайтесь на конкретные статьи ТК РФ при составлении заявления — это значительно повышает шансы на положительное решение.

Важно понимать, что отгул без надлежащего оформления может быть расценен как прогул со всеми вытекающими последствиями, вплоть до увольнения по статье 81 ТК РФ. ??

Как правильно написать заявление на отгул

Корректно составленное заявление — залог беспроблемного получения отгула. Документ должен быть оформлен с соблюдением делового стиля и содержать всю необходимую информацию.

Структура заявления на отгул:

Шапка документа — в правом верхнем углу указываются должность, ФИО руководителя, а также должность и ФИО заявителя Наименование документа — по центру пишется слово «Заявление» Текст заявления — просьба о предоставлении отгула с указанием даты и основания Приложения — перечень документов, подтверждающих основание для отгула (при наличии) Дата и подпись — в левом нижнем углу указывается дата составления заявления, а справа ставится подпись с расшифровкой

Важные моменты при написании заявления на отгул:

Подавайте заявление заблагременно (минимум за 2-3 рабочих дня)

Четко формулируйте причину отсутствия

Указывайте конкретную дату или период

Согласовывайте отгул с непосредственным руководителем до подачи заявления

Прикладывайте подтверждающие документы (если применимо)

Сохраняйте копию заявления с визой руководителя

Формулировки для разных типов отгулов:

Тип отгула Рекомендуемая формулировка За ранее отработанное время «Прошу предоставить мне один день отдыха 15.06.2025 за работу в выходной день 05.06.2025 (приказ №123 от 04.06.2025)» В счет отпуска «Прошу предоставить мне один день ежегодного оплачиваемого отпуска 18.06.2025 в связи с семейными обстоятельствами» Отпуск без сохранения заработной платы «Прошу предоставить мне отпуск без сохранения заработной платы на 1 день, 20.06.2025, по семейным обстоятельствам» По уважительной причине с сохранением зарплаты «Прошу предоставить мне один день отдыха с сохранением заработной платы 25.06.2025 в связи с регистрацией брака. Свидетельство о заключении брака прилагается»

Образец заявления на отгул на 1 день

Ниже представлен универсальный образец заявления на отгул, который можно адаптировать под конкретную ситуацию:

Генеральному директору ООО «Компания» Иванову И.И. от менеджера по продажам Петрова П.П.

Заявление

Прошу предоставить мне один день отдыха 15.06.2025 за работу в выходной день 05.06.2025 (согласно приказу №123 от 04.06.2025) с сохранением среднего заработка.

12.06.2025 (подпись) / Петров П.П.

Для различных оснований отгула можно использовать следующие варианты формулировок основной части заявления:

В счет отпуска: «Прошу предоставить мне один день ежегодного оплачиваемого отпуска 15.06.2025 в связи с личной необходимостью». Без сохранения заработной платы: «Прошу предоставить мне отпуск без сохранения заработной платы на один день, 15.06.2025, в связи с необходимостью прохождения медицинского обследования». По случаю бракосочетания: «Прошу предоставить мне один день отдыха с сохранением заработной платы 15.06.2025 в связи с регистрацией брака. Копию приглашения из ЗАГСа прилагаю». По случаю рождения ребенка: «Прошу предоставить мне один день отдыха с сохранением заработной платы 15.06.2025 в связи с рождением ребенка. Копию справки из роддома прилагаю». По случаю смерти родственника: «Прошу предоставить мне один день отдыха с сохранением заработной платы 15.06.2025 в связи со смертью близкого родственника (указать степень родства). Копию свидетельства о смерти прилагаю».

После подачи заявления необходимо дождаться визы руководителя. Только после получения письменного разрешения отгул считается согласованным. ??

Важно: некоторые организации имеют собственные бланки и регламенты оформления отгулов. Перед составлением заявления уточните в отделе кадров, существуют ли особые требования к форме и содержанию документа.

Типичные ошибки при оформлении заявления на отгул

При оформлении заявления на отгул работники часто допускают ошибки, которые могут привести к отказу в предоставлении выходного или к дисциплинарным взысканиям. Рассмотрим наиболее распространенные ошибки и способы их избежать.

Несвоевременная подача заявления Подача заявления в день планируемого отсутствия или задним числом создает проблемы с документооборотом и планированием работы. Рекомендуется подавать заявление минимум за 2-3 рабочих дня до предполагаемого отгула. Неверное указание основания Расплывчатые формулировки вроде «по личным обстоятельствам» без конкретизации не дают работодателю понять, на каком основании должен быть предоставлен отгул. Необходимо четко указывать конкретное основание в соответствии с Трудовым кодексом. Отсутствие подтверждающих документов Когда отгул запрашивается по причинам, требующим документального подтверждения, необходимо приложить соответствующие документы (справки, свидетельства, приглашения). Игнорирование визирования Некоторые сотрудники считают, что достаточно просто оставить заявление, не дожидаясь резолюции руководителя. Это грубейшая ошибка, которая может быть расценена как прогул. Отсутствие согласования с коллегами Нередко работодатели требуют, чтобы отгул был предварительно согласован с коллегами, которые будут выполнять обязанности отсутствующего сотрудника. Игнорирование этого требования может привести к отказу.

Рекомендации для безотказного оформления отгула:

Заранее ознакомьтесь с внутренними правилами предоставления отгулов в вашей организации

Предварительно обсудите необходимость отгула с непосредственным руководителем

Готовьте заявление заблаговременно, с учетом времени на его рассмотрение

Соберите все необходимые подтверждающие документы

Укажите, кто будет выполнять ваши обязанности в период отсутствия

Храните копию заявления с визой руководителя до момента фактического использования отгула

Помните, что отсутствие на рабочем месте без надлежащего оформления, даже в течение одного дня, может быть расценено как прогул и повлечь дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения по статье. Поэтому к процедуре оформления отгула следует относиться с должной ответственностью. ??