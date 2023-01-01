Запись в трудовую книжку по соглашению сторон: образец и правила

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Для кого эта статья:

HR-специалисты и кадровики

Работодатели и руководители организаций

Студенты и профессионалы, интересующиеся кадровым делопроизводством Правильно оформленная запись в трудовую книжку при увольнении по соглашению сторон — это защита как для работодателя, так и для сотрудника. Одна неверная формулировка, пропущенный реквизит или ссылка на неактуальную статью ТК РФ может привести к непредвиденным последствиям: от штрафов до судебных разбирательств. В 2025 году требования к кадровому документообороту стали еще строже, а проверки со стороны ГИТ — частыми и тщательными. Каждый HR-специалист должен знать алгоритм безупречного оформления увольнения по соглашению сторон, чтобы избежать проблем и обеспечить юридическую чистоту процедуры. 📝

Правовые основания увольнения по соглашению сторон

Увольнение по соглашению сторон — один из наиболее гибких и относительно безопасных способов расторжения трудового договора, предусмотренный российским законодательством. Этот вариант прекращения трудовых отношений регламентируется пунктом 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ и детализируется в статье 78 ТК РФ.

Ключевые правовые аспекты увольнения по соглашению сторон:

Добровольность: обе стороны (работник и работодатель) должны согласиться на прекращение трудовых отношений

Документальное оформление: условия расторжения договора фиксируются в письменном соглашении

Гибкость в определении даты: стороны самостоятельно выбирают дату прекращения трудовых отношений

Отсутствие обязательного отрабатывания: по соглашению сторон можно уволиться без двухнедельной отработки

Возможность согласования компенсации: стороны вправе предусмотреть выплату дополнительных компенсаций

В отличие от увольнения по инициативе работодателя, при расторжении трудового договора по соглашению сторон не действуют ограничения, связанные с увольнением определённых категорий работников (беременных женщин, работников с детьми до 3 лет и т.д.).

Существенный признак Увольнение по соглашению сторон Увольнение по собственному желанию Правовое основание п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ Инициатор Обе стороны Работник Отзыв заявления Невозможен в одностороннем порядке после подписания соглашения Возможен до истечения срока предупреждения Срок предупреждения Не установлен (определяется соглашением) 2 недели (по общему правилу) Компенсация Возможна (размер согласуется сторонами) Не предусмотрена (кроме компенсации за неиспользованный отпуск)

Елена Макарова, руководитель отдела кадров В нашей практике был случай, когда соглашение о расторжении трудового договора было подписано, но запись в трудовой книжке содержала формулировку "уволен по собственному желанию". Сотрудник обратился в суд, который признал увольнение незаконным из-за неверного оформления. Компании пришлось не только исправить запись, но и выплатить компенсацию за вынужденный прогул, моральный ущерб и судебные издержки. Этот случай стал для нас уроком — теперь мы тщательно согласовываем все формулировки и уделяем особое внимание правильности записей в трудовой книжке, особенно когда речь идет о таком многогранном основании, как соглашение сторон.

Правильное оформление соглашения о расторжении трудового договора — это первый шаг к корректной записи в трудовой книжке. В соглашении должны быть четко указаны:

Дата расторжения трудового договора

Условия прекращения трудовых отношений

Размер выходного пособия или иных компенсационных выплат (если они предусмотрены)

Порядок выдачи трудовой книжки и расчета

Прочие существенные условия (при необходимости)

Формулировка записи в трудовую книжку: требования

Правильная формулировка записи в трудовой книжке при увольнении по соглашению сторон — это не просто формальность, а юридически значимое действие, которое может повлиять на дальнейшую карьеру сотрудника и защитить работодателя от возможных претензий. 🧾

Основные требования к формулировке записи:

Четкое указание основания увольнения — «по соглашению сторон»

Корректная ссылка на статьи Трудового кодекса — пункт 1 части первой статьи 77 ТК РФ

Отсутствие дополнительных формулировок, не предусмотренных законодательством

Соответствие записи тексту приказа об увольнении

Соблюдение хронологии записей в трудовой книжке

Запись в трудовой книжке по соглашению сторон должна быть сделана согласно Инструкции по заполнению трудовых книжек, утвержденной Приказом Минтруда России. Формулировка причины увольнения должна точно соответствовать формулировке, предусмотренной Трудовым кодексом.

Михаил Петров, HR-консультант Ко мне обратилась клиентка, которая столкнулась с проблемой при трудоустройстве. Службы персонала трех компаний отказали ей после просмотра трудовой книжки. Причина оказалась в некорректной записи об увольнении по соглашению сторон. Вместо четкой ссылки на п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, в трудовой была указана размытая формулировка "по взаимной договоренности сторон согласно ст. 78 ТК РФ". Это вызвало подозрения у потенциальных работодателей, которые решили перестраховаться. Мы обратились к бывшему работодателю с требованием внести исправления согласно действующему законодательству. После корректировки записи проблемы с трудоустройством прекратились. Этот случай показывает, насколько важна каждая буква и цифра в записи о расторжении трудового договора.

Для безошибочного оформления записи в трудовой книжке необходимо соблюдать следующие требования:

Использовать синие, фиолетовые или черные чернила (не гелевые) Писать аккуратно, разборчивым почерком Избегать сокращений (кроме общепринятых) Не допускать исправлений и помарок Заверять запись подписью работника кадровой службы и печатью организации (при наличии)

Важно помнить, что запись должна быть внесена в день увольнения работника. Задержка с оформлением трудовой книжки может повлекти административную ответственность для работодателя.

Образец записи при увольнении по соглашению сторон

Корректно оформленная запись в трудовой книжке при увольнении по соглашению сторон должна содержать все необходимые элементы и соответствовать установленной форме. Рассмотрим пошаговый процесс и образец такой записи, актуальный на 2025 год.

Стандартная запись в трудовой книжке при увольнении по соглашению сторон выглядит следующим образом:

№ записи Дата Сведения о приеме на работу, переводе на другую работу, квалификации, увольнении Основание 12 15.04.2025 Трудовой договор расторгнут по соглашению сторон, пункт 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации Соглашение о расторжении трудового договора от 01.04.2025 № 25, приказ от 15.04.2025 № 45-к

Алгоритм внесения записи в трудовую книжку:

Укажите порядковый номер записи (продолжая нумерацию в трудовой книжке) Впишите дату увольнения (последний день работы сотрудника) В графе о сведениях укажите полную формулировку основания увольнения с ссылкой на ТК РФ В графе "Основание" укажите реквизиты соглашения о расторжении трудового договора и приказа об увольнении Поставьте подпись ответственного лица Заверьте запись печатью организации (при ее наличии) Получите подпись работника, подтверждающую ознакомление с записью

Обратите внимание на следующие нюансы:

Название организации в записи указывать не нужно, так как оно уже зафиксировано в отдельной строке при приеме на работу

В случае увольнения генерального директора организации запись заверяется подписью уполномоченного лица или лица, принявшего решение об увольнении

При оформлении электронной трудовой книжки информация об увольнении передается в ПФР через систему электронной отчетности

Типичные ошибки при оформлении записи в трудовую

Несмотря на кажущуюся простоту, при оформлении записи об увольнении по соглашению сторон работодатели и кадровики допускают ошибки, которые могут привести к серьезным последствиям. Разберем наиболее частые из них и объясним, как их избежать. ⚠️

Распространенные ошибки при оформлении записи в трудовую книжку:

Некорректная ссылка на нормативные акты — указание только ст. 78 ТК РФ вместо п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ

— указание только ст. 78 ТК РФ вместо п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ Неполная формулировка — запись "Уволен по соглашению сторон" без указания на расторжение трудового договора

— запись "Уволен по соглашению сторон" без указания на расторжение трудового договора Смешение оснований — включение в формулировку элементов других видов увольнения

— включение в формулировку элементов других видов увольнения Отсутствие реквизитов документов — не указаны номер и дата соглашения о расторжении договора

— не указаны номер и дата соглашения о расторжении договора Неверное оформление даты — расхождение между датой в приказе и записью в трудовой книжке

— расхождение между датой в приказе и записью в трудовой книжке Исправления и помарки — зачеркивания, использование корректора или надписи поверх текста

— зачеркивания, использование корректора или надписи поверх текста Несоответствие записи приказу — формулировки в приказе и трудовой книжке различаются

Последствия неправильного оформления записи могут быть серьезными:

Споры с работником и возможные судебные разбирательства

Штрафы от инспекции труда (до 50 000 рублей для организаций)

Проблемы при дальнейшем трудоустройстве работника

Необходимость внесения исправлений в трудовую книжку и оформления дубликата

Репутационные риски для организации

Как избежать типичных ошибок:

Используйте актуальные нормативные документы и образцы формулировок Проверяйте записи перед внесением их в трудовую книжку Сверяйте формулировки с текстом приказа об увольнении Убедитесь в наличии всех необходимых реквизитов документов Проводите регулярное обучение специалистов по кадрам Консультируйтесь с юристами в сложных и нестандартных случаях

Важно понимать, что процедура исправления ошибок в трудовой книжке достаточно сложная. Если ошибка обнаружена, нужно зачеркнуть неверную запись одной чертой, внести правильную запись и на внутренней стороне обложки сделать соответствующую отметку. В сложных случаях может потребоваться оформление дубликата трудовой книжки.

Дополнительные документы к записи в трудовую книжку

Правильно оформленная запись в трудовой книжке — это лишь часть документального оформления увольнения по соглашению сторон. Для полного и юридически безупречного оформления процедуры необходим комплект дополнительных документов, подтверждающих законность и обоснованность увольнения. 📋

Обязательные документы при увольнении по соглашению сторон:

Соглашение о расторжении трудового договора — ключевой документ, фиксирующий договоренность сторон о прекращении трудовых отношений Приказ об увольнении — по форме № Т-8 или в произвольной форме с обязательным указанием основания увольнения Личная карточка работника — с внесенной записью об увольнении (форма Т-2) Записка-расчет — документ для расчета причитающихся работнику выплат (форма Т-61)

Дополнительные документы, которые могут потребоваться в зависимости от ситуации:

Заявление работника с инициативой о расторжении трудового договора по соглашению сторон (не обязательно, но желательно для подтверждения добровольности)

Акт о невозможности ознакомления работника с приказом (если работник отказывается подписывать приказ)

Акт о невозможности получения подписи работника в трудовой книжке

Уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой (если работник не явился в день увольнения)

Копия отправленного по почте уведомления с описью вложения (если уведомление направлялось почтой)

Требования к оформлению соглашения о расторжении трудового договора:

Составляется в письменной форме в двух экземплярах (по одному для каждой стороны)

Содержит четкое указание на расторжение трудового договора по соглашению сторон

Указывает конкретную дату прекращения трудовых отношений

Фиксирует размер выплачиваемой компенсации (если предусмотрена)

Содержит подписи обеих сторон

М может включать дополнительные условия (о неразглашении информации, порядке передачи дел и т.д.)

Сроки оформления и выдачи документов:

Документ Срок оформления/выдачи Приказ об увольнении Не позднее последнего рабочего дня Трудовая книжка с внесенной записью В последний рабочий день Справка о заработке (форма 182н) В день увольнения (по письменному заявлению) Сведения о страховых взносах (СЗВ-СТАЖ, СЗВ-М) В день увольнения (по письменному заявлению) Расчет при увольнении В последний рабочий день

Особое внимание следует уделить процедуре выдачи трудовой книжки. Работник должен расписаться в личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек. Если работник отсутствует в день увольнения, работодателю следует направить ему уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой или дать согласие на отправку ее по почте.

Хранение документов, связанных с увольнением по соглашению сторон, осуществляется согласно установленным срокам:

Приказ об увольнении — 75 лет

Соглашение о расторжении трудового договора — 75 лет

Личная карточка работника — 75 лет

Копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности — 75 лет