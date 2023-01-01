50 заданий по копирайтингу: от базовых навыков до мастерства

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Для кого эта статья:

Начинающие копирайтеры, стремящиеся развить свои навыки

Люди, интересующиеся карьерой в области копирайтинга и контент-маркетинга

Студенты курсов по копирайтингу и цифровому маркетингу, желающие получить практические задания Навык копирайтинга — настоящий супергерой среди профессиональных компетенций. Умение писать цепляющие тексты помогает не только зарабатывать, но и выражать мысли чётко и структурированно. Не важно, стремитесь ли вы стать профессиональным копирайтером или хотите прокачать свои навыки создания контента — практика решает всё. Именно поэтому я собрал 50 практических заданий, которые проведут вас от азов до мастерства, позволяя тренироваться систематически и видеть конкретный прогресс. Каждое упражнение — это шаг к уверенному владению словом и формированию уникального авторского стиля. 📝

Как 50 заданий по копирайтингу помогут начинающим

Систематическая практика — ключ к освоению любого навыка, и копирайтинг не исключение. Выполняя специально подобранные упражнения, вы тренируете различные аспекты текстового мастерства: от базовых техник до продвинутых стратегий влияния на аудиторию.

Основные преимущества структурированных заданий по копирайтингу:

Развитие писательской мускулатуры — регулярные тренировки формируют привычку писать и преодолевать творческие блоки

Расширение лексикона и стилистического диапазона — каждое задание обогащает ваш словарный запас

Формирование портфолио — выполненные задания становятся основой вашего профессионального портфолио

Выработка дисциплины — структурированный подход учит укладываться в дедлайны

Развитие аналитического мышления — задания тренируют умение анализировать целевую аудиторию и её потребности

Важно понимать, что копирайтинг — это не только творческий процесс, но и ремесло с чёткими техниками и правилами. Упражнения помогают отточить эти навыки до автоматизма. 🧠

Александр Петров, методолог курсов копирайтинга Когда я начинал преподавать копирайтинг, я столкнулся с парадоксом: многие ученики читали книги по теории, знали правила, но не могли написать даже простой продающий текст. Проблема заключалась в отсутствии практики. Тогда я разработал систему из 50 постепенно усложняющихся заданий. Первый месяц студенты жаловались на монотонность и простоту упражнений — им хотелось сразу писать шедевры. Но через три месяца результаты говорили сами за себя: 80% группы смогли найти первые заказы, а к концу курса многие уже работали с постоянными клиентами. Главный урок: в копирайтинге невозможно перескочить через этапы роста — нужно пройти весь путь от простого к сложному.

Прогресс в копирайтинге не линеен — иногда вы будете застревать на определенном уровне, затем резко прорываться вперед. Это нормально. Важно продолжать выполнять задания регулярно, не пропуская и не перескакивая сложные упражнения.

Этап развития Количество заданий Ожидаемый результат Начальный 15 Базовое владение структурой текста, понимание целевой аудитории Продвинутый 20 Умение писать убедительные тексты разных форматов, работа со стилем Специализированный 15 Мастерство в конкретных направлениях копирайтинга

Базовые задания по копирайтингу: первые 15 упражнений

Первый блок заданий направлен на развитие фундаментальных навыков копирайтинга. Эти упражнения кажутся простыми, но именно они закладывают прочную основу для дальнейшего роста. Выполняйте их последовательно, не торопясь переходить к более сложным заданиям. ✍️

Опишите предмет 10 разными способами. Возьмите обычный предмет (чашку, ручку, книгу) и напишите 10 различных описаний по 2-3 предложения. Цель: научиться смотреть на объект с разных сторон. Перепишите текст рекламы. Найдите существующее рекламное объявление и переработайте его, сохраняя основной смысл, но меняя структуру и подачу. Сократите текст вдвое. Возьмите статью на 2000 знаков и сократите её до 1000, сохраняя ключевую информацию и смысл. Напишите 20 заголовков к одной статье. Выберите любую статью и придумайте для неё 20 разных заголовков: вопросительные, с цифрами, эмоциональные и т.д. Создайте описание товара по формуле AIDA. Выберите любой продукт и составьте его описание по структуре: Внимание, Интерес, Желание, Действие. Переведите профессиональный текст на "человеческий язык". Возьмите сложный технический или юридический текст и перепишите его простым, понятным языком. Напишите текст от лица персонажа. Создайте пост в блог или рекламный текст от имени вымышленного персонажа с чёткими характеристиками. Превратите список фактов в увлекательную историю. Возьмите 5-7 фактов о компании или продукте и превратите их в связный рассказ. Напишите три версии одного текста для разных целевых аудиторий. Создайте описание одного продукта для трёх разных сегментов покупателей. Опишите абстрактное понятие конкретными словами. Объясните такие понятия как "счастье", "успех" или "качество" без использования абстрактных терминов. Создайте текст с ограниченным набором слов. Напишите рекламный текст, используя только слова из предоставленного списка (например, 50 наиболее частотных слов русского языка). Перепишите текст в разных эмоциональных тональностях. Возьмите нейтральный текст и создайте его версии: вдохновляющую, тревожную, радостную и т.д. Составьте убедительное письмо. Напишите email с просьбой о чём-либо (скидке, сотрудничестве), который невозможно проигнорировать. Трансформируйте критику в конструктивный отзыв. Перепишите негативный отзыв о продукте так, чтобы он звучал как полезная обратная связь. Напишите инструкцию для простого действия. Составьте пошаговую инструкцию для элементарного процесса (заварить чай, завязать шнурки), сделав её максимально понятной и точной.

Регулярное выполнение этих базовых заданий поможет вам развить "писательский мускул" и сформировать привычку писать ежедневно. Важно выполнять их без спешки, уделяя внимание деталям и качеству текста.

Продвинутый уровень: 20 заданий для роста навыков

Когда базовые навыки отработаны, пора переходить к более сложным заданиям, которые развивают стратегическое мышление и творческий подход к созданию текстов. Эти упражнения требуют больше времени и усилий, но именно они формируют профессиональное мастерство. 🚀

Создайте текст с двойным смыслом. Напишите рекламный текст, который можно интерпретировать двумя разными способами, оба из которых работают на продвижение продукта. Разработайте серию связанных постов. Создайте 5 последовательных постов для социальных сетей, которые образуют единую историю или кампанию. Напишите текст, используя только определенную схему предложений. Например, каждое предложение должно содержать ровно 7 слов или начинаться с определенной буквы. Создайте рекламный текст без использования прилагательных. Напишите убедительный текст, полностью исключив качественные характеристики. Разработайте скрипт продаж для сложного продукта. Составьте диалоговый скрипт для телефонных продаж или консультации клиента по технически сложному товару. Перепишите конкурентный текст с улучшением. Найдите рекламный текст конкурента и создайте более эффективную версию, исправляя очевидные недостатки. Создайте лонгрид с заранее определенной структурой. Напишите объемный текст (от 5000 знаков), следуя предложенной схеме с обязательными элементами (истории, статистика, экспертные мнения). Адаптируйте текст для разных площадок. Возьмите один информационный повод и создайте материалы для разных платформ: статью для блога, пост для соцсетей, email-рассылку и лендинг. Разработайте контент-план на месяц. Составьте детальный план публикаций для бренда с учетом сезонности, информационных поводов и маркетинговых целей. Напишите текст, основанный исключительно на данных. Создайте убедительный материал, используя только статистику, исследования и цифры без эмоциональных аргументов. Сделайте рерайт экспертного текста без потери смысла. Переработайте сложный профессиональный текст, сделав его более доступным без потери ключевой информации. Создайте текст с обязательными ключевыми словами. Напишите SEO-статью, естественно включив 10-15 предложенных ключевых запросов с разной частотностью. Разработайте тексты для воронки продаж. Создайте серию последовательных сообщений, проводящих клиента от знакомства с брендом до покупки. Напишите текст, меняющий точку зрения читателя. Создайте аргументированный материал, способный изменить отношение аудитории к противоречивому вопросу. Адаптируйте иностранный рекламный текст. Переведите и локализуйте зарубежную рекламу для российского рынка с учетом культурных особенностей. Создайте текст с заданным уровнем сложности. Напишите материал с определенным индексом удобочитаемости (например, по шкале Флеша-Кинкейда). Разработайте текст с использованием психологических триггеров. Создайте продающий материал, включающий 5-7 различных психологических приемов влияния. Напишите текст в стиле известного бренда. Создайте материал для своего продукта, полностью имитируя коммуникационный стиль выбранного бренда. Разработайте нативную рекламу. Создайте рекламный материал, который органично вписывается в контент определенной площадки и не воспринимается как реклама. Создайте текст для узкой профессиональной аудитории. Напишите материал, ориентированный на специалистов конкретной отрасли, используя профессиональный язык.

Эти продвинутые задания помогут вам перейти от базового владения копирайтингом к стратегическому пониманию текстов. Они требуют не только творческих способностей, но и умения анализировать аудиторию, понимать бизнес-задачи и работать с разными форматами.

Марина Соколова, руководитель копирайтинг-агентства Три года назад ко мне пришла стажироваться девушка Алина — талантливая, но неуверенная в себе. Она хорошо писала, но каждый текст занимал у неё вдвое больше времени, чем у опытных копирайтеров. Я предложила ей методику "20 продвинутых заданий", выполняя по одному упражнению каждый день. Особенно сложным для неё оказалось задание №13 — создание текстов для воронки продаж. Алина впадала в ступор, пытаясь увязать разные этапы в единую историю. После четвертой неудачной попытки она была готова сдаться, но я предложила ей выполнять задание частями: сначала прописать портреты аудитории на каждом этапе, затем их боли, и только потом создавать тексты. Через три месяца систематической практики Алина не только преодолела свои блоки, но и стала одним из самых эффективных копирайтеров команды, а сейчас ведет собственные проекты.

Специализированные задания по типам копирайтинга

Копирайтинг имеет множество направлений, каждое со своими особенностями и требованиями. Следующие 15 заданий помогут вам освоить конкретные типы текстов и найти свою специализацию. Это особенно важно для формирования профессионального портфолио. 📊

Тип копирайтинга Ключевые навыки Сложность освоения Востребованность SEO-копирайтинг Работа с ключевыми словами, структурирование текста Средняя Высокая Рекламный копирайтинг Создание убедительных текстов, работа с эмоциями Высокая Высокая Технический копирайтинг Точность, структурированность, знание терминологии Высокая Средняя Email-маркетинг Персонализация, структура, работа с CTA Средняя Высокая UX-копирайтинг Лаконичность, ориентация на пользователя Средняя Растущая

Вот 15 специализированных заданий для разных направлений:

SEO-копирайтинг: Напишите оптимизированную статью на заданную тему с естественным включением ключевых слов разной частотности и конкурентности. Продающие тексты: Создайте продающее описание товара с использованием формулы PMPHS (Pain-More Pain-Hope-Solution). Email-маркетинг: Разработайте серию из трех email-писем для возврата клиентов, которые положили товар в корзину, но не совершили покупку. UX-копирайтинг: Напишите тексты для всех этапов онлайн-регистрации, включая подсказки, ошибки и уведомления. Сторителлинг: Создайте историю происхождения вымышленного бренда, которая вызывает эмоциональный отклик и транслирует ценности компании. PR-тексты: Напишите пресс-релиз о запуске нового продукта с цитатами руководителей и техническими характеристиками. Копирайтинг для соцсетей: Разработайте контент-план на неделю для бренда с текстами постов разных форматов (развлекательные, образовательные, продающие). Технический копирайтинг: Создайте понятную инструкцию по использованию технически сложного устройства для пользователей без специальных знаний. Скрипты для видео: Напишите сценарий для рекламного видеоролика продолжительностью 30 секунд, включая закадровый текст и диалоги. Копирайтинг для лендингов: Создайте тексты для всех блоков посадочной страницы нового сервиса, включая УТП, выгоды, отзывы и CTA. Медицинский копирайтинг: Напишите текст о лекарственном препарате, соблюдая законодательные ограничения и доступно объясняя механизм действия. Туристический копирайтинг: Создайте описание туристического направления, вызывающее желание посетить место, без использования клише. Финансовый копирайтинг: Напишите текст о сложном финансовом продукте, делая его понятным для аудитории без специальных знаний. B2B-копирайтинг: Создайте коммерческое предложение для корпоративных клиентов, акцентируя внимание на бизнес-выгодах. Контент для образовательных проектов: Разработайте обучающий материал по сложной теме с проверочными вопросами и практическими заданиями.

Выбирая специализацию, ориентируйтесь не только на востребованность направления, но и на свои сильные стороны. Некоторым легче даются эмоциональные тексты, другим — логические и структурированные материалы. Идеально — уметь работать в нескольких смежных направлениях, это повышает вашу ценность как специалиста. 💼

Практические советы для выполнения копирайтинг-заданий

Чтобы максимально эффективно использовать предложенные упражнения, важно выработать правильный подход к их выполнению. Следующие рекомендации помогут вам получить максимум пользы от практики и избежать распространенных ошибок. 🔍

Создайте систему регулярной практики. Выделите фиксированное время каждый день для выполнения заданий, даже если это всего 30 минут.

Выделите фиксированное время каждый день для выполнения заданий, даже если это всего 30 минут. Ведите портфолио выполненных работ. Сохраняйте все варианты текстов, включая черновики — это позволит отслеживать прогресс.

Сохраняйте все варианты текстов, включая черновики — это позволит отслеживать прогресс. Используйте таймер при работе. Ограничение по времени тренирует способность писать в условиях дедлайна.

Ограничение по времени тренирует способность писать в условиях дедлайна. Получайте обратную связь. Показывайте тексты коллегам, друзьям или публикуйте в профессиональных сообществах для получения комментариев.

Показывайте тексты коллегам, друзьям или публикуйте в профессиональных сообществах для получения комментариев. Анализируйте успешные примеры. Изучайте тексты, которые считаются эталонными в выбранной нише.

Изучайте тексты, которые считаются эталонными в выбранной нише. Не зацикливайтесь на совершенстве. Лучше выполнить задание на 80%, чем бесконечно шлифовать один текст.

Лучше выполнить задание на 80%, чем бесконечно шлифовать один текст. Экспериментируйте со стилями. Пробуйте писать в непривычных для себя форматах и тональностях.

При выполнении заданий обращайте внимание на следующие аспекты:

Целевая аудитория. Перед написанием любого текста четко определите, для кого вы пишете, какие у этих людей потребности и болевые точки. Цель текста. Каждое сообщение должно иметь ясную цель — информировать, убеждать, развлекать или призывать к действию. Структура. Даже в коротких текстах должна быть логическая последовательность: введение, основная часть, заключение. Уникальность. Проверяйте тексты на плагиат и следите за оригинальностью подачи материала. Редактирование. Никогда не публикуйте текст сразу после написания — сделайте перерыв и вернитесь к нему со свежим взглядом.

Типичные ошибки начинающих копирайтеров, которых стоит избегать:

Перегруженность текста сложными терминами и канцеляризмами

Использование шаблонных фраз и клише

Отсутствие конкретики и злоупотребление общими фразами

Игнорирование целевой аудитории и её потребностей

Неестественное включение ключевых слов в SEO-текстах

Отсутствие призыва к действию в продающих материалах

Излишняя многословность и "вода" в тексте

Постепенно усложняйте задания, как только почувствуете уверенность в базовых навыках. Не пытайтесь освоить все типы копирайтинга одновременно — лучше двигаться последовательно, доводя до автоматизма один навык за другим.

Помните, что даже профессиональные копирайтеры продолжают учиться и экспериментировать. В этой профессии нет конечной точки мастерства — есть постоянное развитие и адаптация к меняющимся требованиям рынка и аудитории. 📈

Копирайтинг — одновременно ремесло и искусство. Как ремесло, он требует системного подхода, регулярной практики и оттачивания конкретных техник. Как искусство — интуиции, чувства языка и способности предвидеть реакцию аудитории. Выполняя предложенные 50 заданий, вы развиваете обе эти составляющие, превращаясь из неуверенного новичка в мастера слова, способного решать разнообразные коммуникационные задачи. Не ждите мгновенных результатов — каждый день делайте маленький шаг вперед, и через полгода вы не узнаете свои тексты.

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