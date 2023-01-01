За сколько работник должен предупредить об отпуске по ТК РФ – сроки

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Для кого эта статья:

Работники, планирующие отпуск

HR-менеджеры и кадровики, работающие с трудовой документацией

Руководители, заинтересованные в соблюдении трудового законодательства Планирование отпуска — это не только приятные хлопоты о маршруте и бронировании отеля, но и обязательная юридическая процедура, требующая соблюдения определенных сроков. Отпускной период вызывает немало вопросов как у работников, так и у работодателей: когда подавать заявление? За сколько дней нужно предупредить начальство? Что делать, если график отпусков уже утвержден? Неправильное оформление документов может привести к конфликтам, штрафам для предприятия и даже отказу в отпуске. Разберемся детально в сроках уведомления об отпуске согласно Трудовому кодексу РФ на 2025 год 📝

Сроки уведомления об отпуске по ТК РФ: основные правила

Трудовой кодекс РФ не устанавливает конкретных сроков, за которые работник обязан предупредить работодателя о желании взять отпуск. Это важный момент, который нередко становится предметом споров между сотрудниками и администрацией 🤔

Основополагающими документами для регулирования отпусков являются:

График отпусков (статья 123 ТК РФ)

Коллективный договор (при наличии)

Локальные нормативные акты организации

Трудовой договор сотрудника

График отпусков – это ключевой документ, который должен быть утвержден в организации не позднее чем за две недели до наступления календарного года. Он обязателен как для работодателя, так и для работника.

Согласно части 3 статьи 123 ТК РФ, именно работодатель обязан уведомить сотрудника о времени начала отпуска не позднее чем за две недели до его начала. Однако обратной нормы, устанавливающей срок уведомления работником работодателя, в законе нет.

Документ Срок утверждения/уведомления Кто отвечает График отпусков Не позднее чем за 2 недели до начала календарного года Работодатель Уведомление о начале отпуска Не позднее чем за 2 недели до начала отпуска Работодатель Заявление на отпуск вне графика Не регламентировано ТК РФ, устанавливается локальными актами Работник

Екатерина Соловьева, ведущий HR-специалист В нашей практике был случай, когда сотрудник IT-отдела подал заявление на отпуск всего за три дня до предполагаемой даты. В компании действовало правило о двухнедельном сроке уведомления, закрепленное в локальных актах. Руководитель отказал в предоставлении отпуска, сославшись на нарушение процедуры. Сотрудник обратился в трудовую инспекцию, но проверка подтвердила правомерность действий работодателя, так как локальные нормативные акты, принятые в соответствии с трудовым законодательством, обязательны для исполнения. Это подчеркивает важность знакомства с внутренними правилами компании при планировании отпуска.

Если в организации отсутствуют локальные нормативные акты, регламентирующие сроки подачи заявления на отпуск, рекомендуется придерживаться разумного срока – не менее 2-3 недель до предполагаемой даты начала отпуска. Это позволит работодателю спланировать рабочий процесс и своевременно оформить необходимые документы.

За сколько работник должен предупредить о ежегодном отпуске

Основной отпуск продолжительностью 28 календарных дней предоставляется работнику в соответствии с графиком отпусков. Если сотрудник планирует уйти в отпуск согласно графику, то дополнительного заявления может не потребоваться вовсе – работодатель сам должен уведомить его за две недели до начала отпуска.

Однако на практике часто возникает необходимость изменить даты отпуска или взять его вне графика. В этих случаях сроки уведомления определяются следующим образом:

Отпуск по графику: дополнительное заявление может не требоваться, если иное не предусмотрено локальными актами

дополнительное заявление может не требоваться, если иное не предусмотрено локальными актами Перенос отпуска: заявление подается заблаговременно, обычно за 2-4 недели (конкретные сроки устанавливаются локальными актами)

заявление подается заблаговременно, обычно за 2-4 недели (конкретные сроки устанавливаются локальными актами) Отпуск вне графика: заявление также подается заблаговременно с учетом внутренних правил предприятия

Важно учитывать, что некоторые категории работников имеют право на использование отпуска в удобное для них время. К ним относятся:

Работники в возрасте до 18 лет

Женщины перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него

Работники, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет

Ветераны боевых действий

Другие категории работников, указанные в ТК РФ и федеральных законах

Для этих категорий работодатель не вправе отказать в предоставлении отпуска в выбранное ими время, даже если заявление подано незадолго до предполагаемой даты начала отпуска.

Тем не менее, даже льготным категориям работников рекомендуется соблюдать установленные в организации сроки подачи заявлений, чтобы кадровая служба успела подготовить необходимые документы и рассчитать отпускные выплаты.

Особенности оформления заявления на разные виды отпусков

Помимо ежегодного оплачиваемого отпуска, существуют и другие виды отпусков, для каждого из которых действуют свои правила и сроки уведомления 📋

Вид отпуска Основание Срок уведомления работодателя Ежегодный оплачиваемый ст. 114-115 ТК РФ По графику или согласно локальным актам (обычно 2-3 недели) Отпуск без сохранения зарплаты ст. 128 ТК РФ По соглашению сторон, для отдельных категорий – обязателен к предоставлению Учебный отпуск ст. 173-176 ТК РФ После получения справки-вызова из образовательного учреждения Отпуск по беременности и родам ст. 255 ТК РФ После получения больничного листа Отпуск по уходу за ребенком ст. 256 ТК РФ Желательно за 2 недели до окончания отпуска по беременности и родам

Рассмотрим особенности каждого вида отпуска подробнее:

Отпуск без сохранения заработной платы. При возникновении семейных обстоятельств или других уважительных причин работник может запросить отпуск за свой счет. Конкретного срока уведомления в ТК РФ не установлено, но рекомендуется подать заявление заблаговременно. В определенных случаях (свадьба, рождение ребенка, смерть близкого родственника и др.) работодатель обязан предоставить такой отпуск независимо от срока подачи заявления.

Учебный отпуск. Предоставляется работникам, совмещающим работу с обучением. Основанием является справка-вызов из учебного заведения. Заявление рекомендуется подать сразу после получения справки, чтобы работодатель имел возможность спланировать рабочий процесс.

Отпуск по беременности и родам. Оформляется на основании больничного листа. Заявление подается сразу после получения больничного, и работодатель не вправе отказать в его предоставлении.

Марина Ковалева, юрист по трудовому праву Однажды ко мне обратилась Светлана, сотрудница крупной компании, которая хотела взять отпуск за свой счет для ухода за больной матерью. Она подала заявление за день до предполагаемого отпуска, но руководитель отказал, сославшись на внутреннее положение об обязательном уведомлении за 5 рабочих дней. После изучения документов я обнаружила, что в локальных актах действительно был установлен такой срок, с которым Светлана была ознакомлена под подпись при трудоустройстве. Однако в ее случае речь шла об уходе за тяжелобольным родственником — ситуации, предусмотренной статьей 128 ТК РФ как обязательной для предоставления отпуска до 14 календарных дней. После моего разъяснения работодателю законодательных норм и приоритета ТК РФ над локальными актами отпуск был предоставлен без проблем.

Для всех видов отпусков заявление составляется в произвольной форме с указанием:

ФИО работника и его должности

Наименования организации и ФИО руководителя

Вида отпуска и его продолжительности

Конкретных дат начала и окончания отпуска

Оснований для предоставления отпуска (при необходимости)

Даты составления заявления и подписи работника

Как правильно согласовать даты отпуска с работодателем

Грамотное согласование отпуска – залог того, что работник сможет отдохнуть в желаемые даты, а работодатель – обеспечить бесперебойный рабочий процесс 🤝

Эффективный алгоритм согласования отпуска включает несколько шагов:

Планирование заранее. Идеальный вариант – включение желаемых дат в график отпусков при его формировании в конце года. Предварительное обсуждение с руководителем до подачи официального заявления, особенно если речь идет о периоде высокой загруженности. Своевременная подача заявления с учетом сроков, установленных локальными нормативными актами. Подготовка замены на период отсутствия – предложите варианты распределения ваших обязанностей между коллегами. Завершение неотложных дел до ухода в отпуск и составление памятки для замещающих сотрудников.

При согласовании дат отпуска учитывайте следующие факторы:

Производственную необходимость и загруженность отдела

Планы коллег (желательно не пересекаться с отпусками специалистов со схожим функционалом)

Сезонность работы организации

Важные проекты и сроки их завершения

Если возникла острая необходимость уйти в отпуск внезапно или изменить его даты, действуйте следующим образом:

Объясните непосредственному руководителю причины смены планов Предложите конкретные решения по перераспределению работы Подготовьте заявление с указанием уважительных причин При необходимости приложите подтверждающие документы

Помните, что согласование отпуска – это всегда взаимный процесс. Даже если формально работнику достаточно подать заявление, на практике результативнее выстраивать конструктивный диалог с работодателем, учитывая интересы обеих сторон.

Важно также помнить о периодах, когда право на отпуск у работника возникает по истечении 6 месяцев непрерывной работы, а также о правилах деления отпуска на части (одна часть должна быть не менее 14 календарных дней).

Что делать, если работодатель нарушает ваше право на отпуск

К сожалению, нередки ситуации, когда работодатели пытаются ограничить право сотрудников на отпуск или нарушают процедуру его предоставления ⚖️

Наиболее распространенные нарушения со стороны работодателей:

Отказ в предоставлении отпуска в соответствии с графиком отпусков

Принуждение к разделению отпуска на части менее 14 дней

Отзыв из отпуска без согласия работника

Непредоставление отпуска более 2 лет подряд

Несвоевременная выплата отпускных (менее чем за 3 дня до начала отпуска)

Если вы столкнулись с подобными нарушениями, алгоритм действий может быть следующим:

Письменное обращение к работодателю с указанием на нарушение конкретных статей ТК РФ. Сохраните копию обращения с отметкой о получении. Обращение в отдел кадров или к вышестоящему руководству, если непосредственный руководитель не реагирует на ваши требования. Обращение в профсоюзную организацию (при ее наличии) для защиты трудовых прав. Подача жалобы в трудовую инспекцию. Это можно сделать онлайн через портал "Онлайнинспекция.рф". Обращение в прокуратуру в случае систематических нарушений трудовых прав. Подача искового заявления в суд как крайняя мера защиты трудовых прав.

При обращении в контролирующие органы или суд необходимо собрать доказательства нарушения:

Копию утвержденного графика отпусков

Копию заявления на отпуск с отметкой о принятии

Переписку с работодателем (emails, сообщения в корпоративных мессенджерах)

Свидетельские показания коллег (при необходимости)

Документы, подтверждающие особое право на отпуск в удобное время (например, справка о наличии трех и более детей)

Работодателю следует помнить, что нарушение трудового законодательства в части предоставления отпусков может повлечь административную ответственность по ст. 5.27 КоАП РФ:

Штраф для должностных лиц от 1000 до 5000 рублей

Штраф для юридических лиц от 30 000 до 50 000 рублей

При повторном нарушении санкции ужесточаются вплоть до дисквалификации должностных лиц на срок до трех лет.

Важно помнить, что право на ежегодный оплачиваемый отпуск является неотъемлемым трудовым правом каждого работника, и ограничение этого права недопустимо даже в условиях высокой производственной загруженности.