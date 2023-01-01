Высшая школа экономики: программы по дизайну#Профессии в дизайне
Для кого эта статья:
- Абитуриенты, заинтересованные в карьере в сфере дизайна.
- Родители абитуриентов, рассматривающие варианты высшего образования для своих детей.
Специалисты и студенты, интересующиеся образовательными программами ВШЭ и карьерными перспективами в дизайне.
Когда абитуриенты задумываются о карьере в дизайне, Высшая школа экономики неизменно фигурирует в списке лидирующих вузов. В 2025 году ВШЭ предлагает впечатляющий спектр дизайнерских программ, которые задают тон индустрии и формируют новое поколение профессионалов. Разберемся, какие именно направления подготовки доступны, какие компетенции развивают и почему проходные баллы на эти специальности растут из года в год. 🎨
Программы по дизайну в Высшей школе экономики Москвы
Высшая школа экономики в Москве предлагает широкий спектр образовательных программ в области дизайна, адаптированных под актуальные требования рынка труда. В 2025 году университет расширил портфолио дизайнерских направлений, учитывая растущий спрос на специалистов различных профилей.
Базовые программы бакалавриата по направлению «Дизайн» в ВШЭ включают несколько профилей подготовки:
- Коммуникационный дизайн
- Дизайн среды
- Дизайн и программирование
- Мода
- Дизайн и современное искусство
- Гейм-дизайн и виртуальные миры
Особенность программ бакалавриата — ориентация на практику с первого курса. Студенты работают над реальными проектами, сотрудничая с крупными компаниями и дизайн-студиями. Это позволяет формировать портфолио задолго до выпуска. 📚
На уровне магистратуры ВШЭ предлагает более специализированные программы:
|Название программы
|Длительность
|Форма обучения
|Ключевые особенности
|Коммуникационный дизайн: интегрированные медиа
|2 года
|Очная
|Акцент на трансмедийные проекты и цифровые платформы
|Дизайн и искусство
|2 года
|Очная
|Интеграция художественных практик и дизайн-мышления
|Дизайн-менеджмент
|2 года
|Очно-заочная
|Управленческие компетенции для дизайн-индустрии
|UX-исследования и проектирование взаимодействия
|2 года
|Очная
|Фокус на исследованиях пользовательского опыта
Магистерские программы ВШЭ отличаются междисциплинарным подходом — студенты-дизайнеры взаимодействуют с будущими маркетологами, социологами и программистами, что позволяет понять специфику смежных профессий.
Важной составляющей обучения является возможность международных стажировок. ВШЭ поддерживает партнерские отношения с ведущими дизайнерскими школами мира, включая Королевский колледж искусств (Лондон), Школу дизайна Парсонс (Нью-Йорк) и Политехнический университет Милана.
Стоимость обучения на программах бакалавриата в 2025 году составляет от 450 000 до 590 000 рублей в год, в зависимости от выбранного профиля. Магистерские программы обойдутся в 500 000-650 000 рублей годового обучения. При этом университет предлагает систему скидок на основе вступительных испытаний и олимпиадных достижений.
Особенности обучения UX/UI дизайну в ВШЭ
Обучение UX/UI дизайну в Высшей школе экономики построено на сочетании фундаментальной теоретической подготовки и интенсивной проектной практики. Программы в этом направлении учитывают стремительную эволюцию цифровых интерфейсов и постоянно обновляются в соответствии с индустриальными стандартами. 💻
Марина Орлова, старший UX-дизайнер и выпускница ВШЭ: Поступая в Вышку в 2018 году, я и представить не могла, насколько глубоко программа погрузит меня в реальные задачи UX-дизайна. Моим первым серьезным проектом стал редизайн интерфейса банковского приложения. Нас сразу подключили к работе с аналитиками, которые предоставили данные о пользовательском поведении.
Работа началась с исследования: мы проводили интервью, анализировали пользовательские сценарии, тестировали прототипы. Научный руководитель настаивал на том, чтобы каждое решение было подкреплено реальными данными, а не интуицией. Для меня это стало откровением — до этого я полагалась исключительно на "красивость" интерфейса.
К защите проекта мы подошли с полноценным исследованием, прототипами и результатами A/B-тестирования. Представители банка присутствовали на защите и задавали вопросы не как студентам, а как равным специалистам. Три предложенные нами функции впоследствии были реализованы в реальном продукте.
Сейчас, работая в крупной IT-компании, я использую тот же алгоритм действий: исследование, проверка гипотез, прототипирование, тестирование. ВШЭ дала мне не просто навыки работы с Figma или Sketch, а системный подход к дизайну, ориентированному на пользователя.
Ключевые особенности обучения UX/UI дизайну в ВШЭ включают:
- Комплексный подход к пользовательскому опыту: от исследований до финальной реализации
- Акцент на аналитических методах и работе с данными
- Изучение психологических аспектов взаимодействия человека и интерфейсов
- Освоение современных инструментов прототипирования и тестирования
- Работа над кросс-платформенными решениями
Образовательный процесс строится на основе проектного обучения, где студенты решают конкретные задачи под руководством действующих специалистов индустрии. Каждый семестр включает работу над 2-3 проектами разной сложности и масштаба.
Техническое оснащение учебных аудиторий соответствует профессиональным стандартам: студенты имеют доступ к лабораториям для проведения юзабилити-тестирования, включая оборудование для айтрекинга, измерения биометрических показателей и записи пользовательских сессий.
Особое внимание уделяется курсам по информационной архитектуре, взаимодействию человека и компьютера (HCI), когнитивной психологии и основам программирования. Это позволяет выпускникам мыслить гораздо шире, чем просто "дизайнеры интерфейсов" — они становятся полноценными архитекторами цифрового опыта.
|Учебный курс
|Семестр
|Ключевые компетенции
|Основы UX-исследований
|1-2
|Методы сбора и анализа пользовательских данных, создание персон
|Информационная архитектура
|2-3
|Структурирование контента, построение навигации, таксономия
|Проектирование интерфейсов
|3-4
|Создание прототипов, визуальная иерархия, микровзаимодействия
|Дизайн-системы
|5-6
|Разработка компонентов, документация, масштабирование интерфейсов
|Аналитика пользовательского опыта
|7-8
|Метрики успеха, A/B-тестирование, оптимизация конверсии
Студенты программ UX/UI дизайна в ВШЭ также имеют возможность пройти дополнительные курсы по продуктовому менеджменту, что расширяет их компетенции и повышает конкурентоспособность на рынке труда. Это особенно ценится компаниями-работодателями, ищущими специалистов с комплексным пониманием цифровых продуктов.
Преимущества дизайн-образования в Высшей школе экономики
Дизайн-образование в Высшей школе экономики имеет ряд существенных преимуществ, выделяющих его на фоне других российских вузов. Эти особенности формируют уникальную экосистему для профессионального становления дизайнеров. 🌟
Среди ключевых преимуществ можно выделить:
- Высококвалифицированный преподавательский состав — более 70% преподавателей являются практикующими дизайнерами с международным опытом
- Интеграция с бизнес-средой — регулярные мастер-классы от топ-менеджеров IT-компаний, рекламных агентств и дизайн-студий
- Проектно-ориентированное обучение — минимум теоретических занятий в пользу реальных проектов для партнеров вуза
- Междисциплинарный подход — возможность осваивать смежные области: маркетинг, социологию, программирование
- Современная инфраструктура — оснащенные мастерские, лаборатории прототипирования, фотостудии и медиатеки
Особое внимание в ВШЭ уделяется развитию критического мышления и аналитических навыков. Студенты учатся не просто создавать визуально привлекательные объекты, но и обосновывать свои дизайнерские решения, основываясь на исследованиях и анализе контекста.
Александр Петров, арт-директор и выпускник ВШЭ: В 2019 году я был на третьем курсе бакалавриата, когда наша группа получила предложение поработать над ребрендингом известной сети кофеен. Это был первый по-настоящему крупный коммерческий проект, и мы были одновременно воодушевлены и напуганы.
Нам предстояло не просто разработать новую айдентику, но и провести полноценное исследование бренда, включая аудит восприятия, анализ конкурентов и выявление болевых точек в существующей визуальной коммуникации. Такой масштабный подход казался невыполнимым для студентов.
Кураторы проекта — преподаватели ВШЭ с опытом работы в крупных брендинговых агентствах — структурировали процесс так, чтобы мы могли применить все теоретические знания на практике. Особенно полезными оказались курсы по стратегическому мышлению и семиотике, которые до этого казались излишне академическими.
За два месяца интенсивной работы мы провели серию глубинных интервью с лояльными клиентами, исследовали паттерны поведения посетителей и создали детальную карту позиционирования бренда на рынке. На основе этих данных разработали три концепции айдентики, из которых клиент выбрал одну для дальнейшей доработки.
К моему удивлению, финальная презентация проходила не в аудитории, а в головном офисе компании перед советом директоров. Наше решение было принято с минимальными корректировками и впоследствии реализовано в сети из 27 кофеен.
Этот опыт стал переломным в моей карьере — я понял, что дизайн не существует в вакууме эстетики, а является мощным бизнес-инструментом. В портфолио появился кейс, который открыл двери в профессиональную среду еще до получения диплома. Сегодня, руководя творческой командой, я использую тот же методологический подход, которому научился в ВШЭ: исследование, стратегия, концепция, дизайн, внедрение.
Важным преимуществом является международная интеграция образовательных программ. ВШЭ активно сотрудничает с ведущими мировыми школами дизайна, что позволяет:
- Участвовать в программах академического обмена
- Проходить летние интенсивы в зарубежных вузах-партнерах
- Получать консультации от международных экспертов
- Участвовать в кросс-культурных проектах с иностранными студентами
Система оценивания в ВШЭ также имеет особенности: значительная часть итоговой оценки формируется на основе портфолио студента и реализованных проектов, а не только теоретических экзаменов. Это стимулирует практическое применение знаний и развитие профессиональных навыков.
Дополнительные возможности для профессионального роста предоставляет Школа дизайна ВШЭ через:
- Участие в студенческих дизайн-лабораториях
- Возможность публикации исследовательских работ в профильных изданиях
- Организацию выставок студенческих проектов с привлечением потенциальных работодателей
- Специализированные программы менторства от выпускников, достигших успеха в индустрии
Всё это создает комплексную экосистему, в которой студенты не просто получают образование, а постепенно интегрируются в профессиональное сообщество, формируют связи и репутацию задолго до выпуска.
Процесс поступления на дизайнерские направления ВШЭ
Поступление на дизайнерские направления Высшей школы экономики — многоступенчатый процесс, требующий тщательной подготовки. В 2025 году конкурс остается высоким: на бакалаврские программы по дизайну приходится в среднем 8-10 человек на место, а на некоторые профили — до 15 претендентов. 📝
Процесс поступления в бакалавриат включает следующие этапы:
- Подача документов (с 20 июня по 7 июля) — лично или через личный кабинет абитуриента на сайте университета
- Творческое испытание (10-15 июля) — включает практическую работу по профилю выбранной программы
- Представление портфолио (до 17 июля) — демонстрация ранее выполненных творческих работ
- Собеседование (18-22 июля) — для оценки мотивации и общего уровня подготовленности
- Учет результатов ЕГЭ — русский язык и литература (минимальный проходной балл — 60)
Для магистерских программ процедура отличается:
- Подача документов (с 1 мая по 20 июля)
- Представление расширенного портфолио (до 22 июля)
- Письменное задание — эссе или проектное предложение по теме, связанной с выбранной программой
- Экзамен — теоретический тест по специальности
- Собеседование с экзаменационной комиссией (25-30 июля)
Важно учитывать специфику требований к поступающим на разные профили подготовки:
|Программа
|Особенности творческого испытания
|Требования к портфолио
|Коммуникационный дизайн
|Разработка композиции из заданных элементов, создание серии эскизов
|10-15 работ в области графического дизайна, типографики, иллюстрации
|Дизайн среды
|Проектирование пространственной композиции, работа с масштабом
|8-12 проектов в области архитектуры, интерьера, городской среды
|Мода
|Создание эскизов коллекции на заданную тему, работа с цветом
|10-15 работ: эскизы коллекций, фотографии реализованных моделей
|Гейм-дизайн
|Разработка концепции игрового персонажа и уровня
|8-10 работ: скетчи, раскадровки, прототипы игр, 3D-модели
Подготовка к поступлению должна начинаться минимум за год. ВШЭ рекомендует абитуриентам:
- Посещать дни открытых дверей (проводятся ежеквартально)
- Пройти подготовительные курсы при Школе дизайна ВШЭ (длительностью 3, 6 или 9 месяцев)
- Участвовать в творческих конкурсах и олимпиадах (особенно в олимпиаде "Высшая проба" по направлению "Дизайн")
- Формировать портфолио заранее, получая консультации у действующих дизайнеров
Проходные баллы варьируются в зависимости от профиля и формы обучения. В 2024 году минимальный проходной балл на бюджетные места составлял:
- Коммуникационный дизайн — 386 баллов из 500 возможных
- Дизайн среды — 372 балла
- Мода — 390 баллов
- Дизайн и программирование — 377 баллов
Ожидается, что в 2025 году проходные баллы вырастут на 10-15 пунктов из-за увеличения популярности дизайнерских направлений.
Для иногородних абитуриентов важно учитывать, что некоторые этапы вступительных испытаний требуют личного присутствия в Москве. Планировать поездку следует заблаговременно, особенно в период высокого спроса на жилье в столице.
Финансовый аспект также необходимо принимать во внимание. Стоимость обучения на контрактной основе составляет:
- Для бакалавриата — от 450 000 до 590 000 рублей в год
- Для магистратуры — от 500 000 до 650 000 рублей в год
ВШЭ предоставляет различные варианты скидок (от 25% до 70%) на основе результатов вступительных испытаний и особых достижений абитуриента. Также доступны образовательные кредиты с государственной поддержкой и корпоративные стипендиальные программы от партнеров университета.
Карьерные перспективы выпускников дизайн-программ ВШЭ
Выпускники дизайнерских программ Высшей школы экономики обладают высокой конкурентоспособностью на рынке труда. Комплексная подготовка, сильное портфолио и связи в профессиональном сообществе обеспечивают выпускникам преимущество при трудоустройстве. 🚀
Согласно данным Центра развития карьеры ВШЭ, 82% выпускников дизайнерских направлений находят работу по специальности в течение первых шести месяцев после получения диплома. Средний начальный уровень заработной платы в 2024 году составил 85 000-120 000 рублей в Москве, что на 15-20% выше среднерыночных показателей для начинающих специалистов.
Основные направления трудоустройства выпускников:
- Дизайн-агентства и студии (31% выпускников)
- IT-компании и технологические стартапы (27%)
- Корпоративные дизайн-отделы крупных компаний (18%)
- Медиа и издательский бизнес (12%)
- Фриланс и собственные проекты (8%)
- Дальнейшее обучение и научная деятельность (4%)
Ключевыми работодателями, регулярно принимающими на работу выпускников Школы дизайна ВШЭ, являются такие компании, как Яндекс, Сбер, VK, Ozon, Wildberries, Tinkoff, а также ведущие российские дизайн-студии: AIC, Logomachine, SmartHeart, Powerhouse и другие.
Карьерная траектория выпускников различных программ имеет свои особенности:
|Программа
|Типичные стартовые позиции
|Карьерный рост через 3-5 лет
|Средняя зарплата через 5 лет (руб.)
|Коммуникационный дизайн
|Графический дизайнер, дизайнер интерфейсов
|Арт-директор, ведущий дизайнер
|180 000 – 250 000
|UX/UI дизайн
|UX/UI дизайнер, продуктовый дизайнер
|Ведущий UX-дизайнер, руководитель продукта
|230 000 – 320 000
|Дизайн среды
|Дизайнер интерьера, архитектор-визуализатор
|Руководитель проектов, креативный директор
|160 000 – 220 000
|Гейм-дизайн
|Дизайнер уровней, UI-дизайнер игр
|Ведущий гейм-дизайнер, арт-директор
|200 000 – 280 000
|Дизайн и программирование
|Frontend-разработчик, UI-разработчик
|Technical Lead, Design System Lead
|240 000 – 350 000
Особую ценность представляет развитая система нетворкинга, доступная выпускникам ВШЭ. Ассоциация выпускников регулярно организует профессиональные мероприятия, предоставляет доступ к закрытым вакансиям и обеспечивает менторскую поддержку от более опытных коллег.
Среди выпускников дизайн-программ ВШЭ немало тех, кто достиг значительного успеха, основав собственные студии и бренды. По данным 2024 года, 23% выпускников с опытом работы более 7 лет имеют собственный бизнес в сфере дизайна.
Международные перспективы также заслуживают внимания: около 15% выпускников работают в зарубежных компаниях, как удаленно из России, так и переехав в другие страны. Наиболее популярные направления для международного трудоустройства — компании из ОАЭ, Турции, Китая и Сингапура.
Важно отметить, что рынок дизайна продолжает трансформироваться, и ВШЭ гибко реагирует на эти изменения, регулярно обновляя учебные программы и вводя новые специализации. Это позволяет выпускникам оставаться конкурентоспособными даже в условиях меняющихся требований индустрии.
Еще один фактор успешного трудоустройства — активное участие студентов в профессиональных конкурсах. Работы студентов и выпускников ВШЭ регулярно отмечаются на таких конкурсах, как Red Dot Design Award, Behance Portfolio Reviews, GoldenBee и Московский международный фестиваль рекламы.
Получив качественное образование в ВШЭ, выпускники дизайнерских программ не просто находят работу — они формируют новые стандарты индустрии и задают тренды. Сочетание фундаментальных знаний, практических навыков и понимания бизнес-контекста позволяет специалистам выходить за рамки традиционных дизайнерских ролей и становиться стратегами, формирующими облик цифрового мира. Выбор программы в ВШЭ — это инвестиция в карьеру, которая окупается не только финансово, но и возможностью реализовать свой творческий потенциал в проектах национального и международного масштаба.
Лариса Артемьева
редактор про профессии