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Топ-15 высокооплачиваемых мужских профессий в России: от IT до нефтянки
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Топ-15 высокооплачиваемых мужских профессий в России: от IT до нефтянки

#Зарплаты и рынок труда  #Популярные профессии  #Выбор профессии  
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Для кого эта статья:

  • Мужчины, рассматривающие выбор профессии с акцентом на финансовую стабильность
  • Специалисты и студенты в области IT, инженерии и управления, ищущие информацию о высокооплачиваемых профессиях

  • Люди, заинтересованные в переквалификации или развитии карьеры для достижения высоких доходов

    Финансовая стабильность — ключевой фактор при выборе профессии для большинства мужчин. Однако российский рынок труда стремительно меняется: появляются новые специальности, трансформируются требования, а зарплатные ожидания растут вместе с инфляцией. Какие карьерные пути сегодня действительно обеспечивают достойный доход? Я проанализировал данные рекрутинговых агентств, опросил HR-специалистов крупнейших компаний и составил актуальный рейтинг самых высокооплачиваемых мужских профессий 2023 года — с конкретными цифрами, требованиями и перспективами роста. 💰

Самые высокооплачиваемые мужские профессии в России

Российский рынок труда предлагает мужчинам разнообразные возможности для построения высокодоходной карьеры. Рассмотрим 15 профессий, лидирующих по уровню заработной платы в 2023 году. Данный рейтинг основан на исследованиях HeadHunter, Superjob и данных Росстата за последние 12 месяцев.

Профессия Средняя зарплата (₽) Требуемое образование Спрос на рынке
IT-директор (CIO) 350 000 – 500 000 Высшее техническое + MBA Высокий
Директор по развитию 300 000 – 450 000 Высшее + MBA Высокий
DevOps-инженер 250 000 – 400 000 Высшее техническое Очень высокий
Data Scientist 240 000 – 380 000 Высшее (математика/физика/IT) Очень высокий
Главный инженер проекта 220 000 – 350 000 Высшее инженерное Высокий
Пилот гражданской авиации 300 000 – 500 000 Специальное авиационное Средний
Нефтяник (буровой мастер) 200 000 – 350 000 Высшее/среднее специальное Средний
Капитан судна 200 000 – 400 000 Специальное морское Средний
Хирург (с опытом) 180 000 – 350 000 Высшее медицинское Высокий
Backend-разработчик 180 000 – 330 000 Высшее/курсы/самообразование Очень высокий

Анализируя данные, можно выделить несколько ключевых трендов:

  • IT-специальности доминируют в рейтинге высокооплачиваемых профессий
  • Управленческие позиции уверенно сохраняют высокие позиции
  • Технические специальности, особенно связанные с добычей ресурсов, остаются высокодоходными
  • Медицинские профессии (особенно хирургия) показывают рост зарплат
  • Профессии, связанные с риском или вахтовым методом работы, компенсируют неудобства высоким доходом

Примечательно, что среди топовых профессий преобладают специальности, требующие технического склада ума, аналитических способностей и высокой стрессоустойчивости — качеств, традиционно более развитых у мужчин. Это обуславливает их преобладание в данных сферах, хотя формальных гендерных ограничений не существует.

Андрей Соколов, карьерный консультант с 15-летним опытом:

Ко мне обратился Михаил, 32 года, с техническим образованием и опытом работы инженером с зарплатой 85 000 рублей. Он был разочарован своими финансовыми перспективами и хотел полностью сменить сферу деятельности. Проведя диагностику навыков, мы обнаружили его сильные стороны: структурное мышление, склонность к анализу данных и базовые знания программирования.

Вместо радикальной смены профессии Михаил прошел шестимесячную переквалификацию на Data Engineer с углубленным изучением Python и Big Data инструментов. Первое предложение о работе он получил еще во время обучения — 170 000 рублей на испытательный срок с перспективой роста до 230 000 через полгода. Ключевым фактором успеха стало не просто следование тренду высокооплачиваемых профессий, а выбор направления, соответствующего его природным склонностям и базовому образованию.

Пошаговый план для смены профессии

IT и цифровые технологии: где мужчинам платят больше

IT-сфера традиционно лидирует по уровню заработных плат и останется высокодоходной в обозримом будущем. По данным исследований рынка труда, в России соотношение мужчин и женщин в IT составляет примерно 70% к 30%, что делает эту отрасль преимущественно "мужской". 👨

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Какие профессии для мужчин в России являются высокооплачиваемыми?
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Виктор Семёнов

карьерный консультант

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