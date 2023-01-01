Выплата зарплаты при увольнении по статье: права по ТК РФ

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Для кого эта статья:

Работники, увольняющиеся по статье и заинтересованные в своих правах на компенсации

HR-специалисты и юристы, работающие с трудовыми отношениями

Студенты курсов по HR и трудовому праву, желающие углубить свои знания о правах работников Увольнение по статье – ситуация стрессовая и непредсказуемая. За формулировкой "за систематическое неисполнение трудовых обязанностей" или "за появление на работе в состоянии алкогольного опьянения" скрывается множество вопросов о финансовых последствиях. Самый актуальный среди них – какие выплаты положены сотруднику? Многие ошибочно полагают, что увольнение по негативным основаниям лишает всех компенсаций. Это юридическое заблуждение, которое может стоить работнику значительных сумм. Разберемся, на какие выплаты вы имеете законное право, даже если покидаете компанию не по собственному желанию. ??

Выплаты при увольнении по статье: что гарантирует ТК РФ

Увольнение по статье часто воспринимается как "черная метка" в трудовой биографии. Однако даже при таком сценарии ТК РФ четко регламентирует права работника на получение определенных выплат. Ключевой принцип российского трудового законодательства – защита финансовых интересов работника независимо от обстоятельств прекращения трудовых отношений. ??

Согласно статье 140 ТК РФ, работодатель обязан произвести полный расчет с работником в день увольнения. Это правило действует вне зависимости от того, было ли увольнение "по статье" или по иным основаниям.

Ирина Соколова, трудовой юрист Ко мне обратился Николай, уволенный по статье за прогул. Работодатель отказался выплачивать ему что-либо, кроме зарплаты за отработанные дни, мотивируя это тем, что "по статье никаких компенсаций не положено". Мы инициировали обращение в трудовую инспекцию, которая вынесла предписание о необходимости выплаты компенсации за неиспользованный отпуск. Более того, за задержку расчета при увольнении работодателю пришлось выплатить компенсацию по статье 236 ТК РФ. Этот случай наглядно демонстрирует, как незнание трудового законодательства может дорого обойтись работодателям.

При увольнении по любой статье ТК РФ работник имеет право на получение:

Заработной платы за фактически отработанное время до дня увольнения

Компенсации за все неиспользованные дни отпуска

Иных выплат, предусмотренных локальными нормативными актами или трудовым договором

Однако есть и существенные различия в объеме выплат в зависимости от конкретного основания увольнения. Рассмотрим основные статьи ТК РФ, связанные с негативными увольнениями, и соответствующие им финансовые последствия:

Статья ТК РФ Основание увольнения Обязательные выплаты Ограничения п. 5 ст. 81 Неоднократное неисполнение трудовых обязанностей Зарплата + компенсация отпуска Нет выходного пособия п. 6 ст. 81 Однократное грубое нарушение (прогул, появление в состоянии опьянения и т.д.) Зарплата + компенсация отпуска Нет выходного пособия п. 7 ст. 81 Совершение виновных действий с финансовыми ценностями Зарплата + компенсация отпуска Нет выходного пособия п. 11 ст. 81 Предоставление подложных документов при заключении трудового договора Зарплата + компенсация отпуска Нет выходного пособия

Важно отметить, что при увольнении "по статье" работник теряет право на выходное пособие и дополнительные компенсации, которые могли бы полагаться при сокращении штата или ликвидации предприятия. Однако базовые финансовые права остаются неприкосновенными даже при увольнении за серьезные проступки. ??

Обязательные финансовые компенсации независимо от причины

Независимо от основания увольнения, включая негативные статьи ТК РФ, существует ряд выплат, которые работодатель обязан произвести. Это базовый финансовый минимум, гарантированный законодательством, который не может быть уменьшен даже при наличии серьезных нарушений со стороны работника. ??

Рассмотрим подробнее обязательные выплаты при увольнении по любому основанию:

Заработная плата за отработанный период. Включает в себя оклад, премии, надбавки и иные выплаты, входящие в систему оплаты труда, за фактически отработанное время до момента увольнения. Компенсация за неиспользованный отпуск. Согласно статье 127 ТК РФ, при увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные дни отпуска. Это право сохраняется даже при увольнении за грубые нарушения трудовой дисциплины. Иные выплаты, предусмотренные трудовым договором или локальными нормативными актами. Например, компенсация за использование личного имущества, задолженность по командировочным расходам и т.д.

Важно понимать, что компенсация за неиспользованный отпуск рассчитывается пропорционально отработанному времени в текущем рабочем году. При этом если сотрудник отработал менее 11 месяцев, но более 5,5 месяцев, он имеет право на полную компенсацию за 28 календарных дней (при стандартной продолжительности отпуска).

Артем Волков, HR-директор На моей практике был показательный случай с увольнением руководителя отдела продаж за систематическое неисполнение должностных обязанностей. Сотрудник был уверен, что потеряет все компенсации, и крайне удивился, когда получил полный расчет, включающий компенсацию за неиспользованный отпуск за 24 дня. Сумма составила почти 150 000 рублей – значительные средства, особенно для человека, оставшегося без работы. Этот случай показывает, насколько важно знать свои права даже при негативном сценарии увольнения. Часто работники психологически настраиваются на "наказание" и не отстаивают законные финансовые интересы.

При увольнении по любой статье работник также сохраняет право на получение социальных гарантий, не связанных напрямую с трудовыми отношениями:

Выплаты по больничному листу, открытому до увольнения

Компенсации в связи с производственной травмой или профессиональным заболеванием

Страховые выплаты по программам ДМС до окончания срока их действия (если это предусмотрено условиями страхования)

Что может быть потеряно при увольнении "по статье"? Прежде всего, это дополнительные выплаты, которые могли бы быть предусмотрены при расторжении трудового договора по более благоприятным основаниям:

Тип выплаты При увольнении "по статье" При сокращении/ликвидации Выходное пособие Не выплачивается 1 средний месячный заработок Сохранение среднего заработка на период трудоустройства Не предусмотрено До 2-3 месяцев Дополнительные компенсации по коллективному договору Обычно не выплачиваются Могут быть предусмотрены Компенсация неиспользованного отпуска Выплачивается в полном объеме Выплачивается в полном объеме

Расчет зарплаты и компенсаций при негативном увольнении

Методика расчета выплат при увольнении по негативным основаниям в целом соответствует стандартной процедуре, применяемой при любом типе увольнения. Однако есть некоторые нюансы, которые важно учитывать для корректного определения причитающихся сумм. ??

Расчет заработной платы за фактически отработанное время производится исходя из установленной системы оплаты труда. Формула расчета зависит от того, какая система оплаты применяется:

При повременной оплате: сумма = (оклад / количество рабочих дней в месяце) ? количество отработанных дней

сумма = (оклад / количество рабочих дней в месяце) ? количество отработанных дней При сдельной оплате: сумма определяется исходя из фактически выполненного объема работ и установленных расценок

Особое внимание стоит уделить включению в расчет всех составляющих заработной платы – надбавок, доплат, премий и иных выплат, предусмотренных системой оплаты труда. При этом премии и бонусы, зависящие от результатов работы, могут не выплачиваться, если локальными нормативными актами предусмотрены определенные условия их получения, которые не были выполнены.

Компенсация за неиспользованный отпуск рассчитывается по формуле:

Компенсация = Среднедневной заработок ? Количество неиспользованных дней отпуска

При этом среднедневной заработок определяется в соответствии со статьей 139 ТК РФ и Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 №922:

Среднедневной заработок = Общая сумма выплат за 12 месяцев / (12 ? 29,3)

где 29,3 – среднемесячное количество календарных дней.

Количество неиспользованных дней отпуска рассчитывается пропорционально отработанному времени в текущем рабочем году:

Неиспользованные дни = (Продолжительность ежегодного отпуска / 12) ? Количество отработанных полных месяцев

При этом если сотрудник отработал от 5,5 до 11 месяцев, ему полагается компенсация за полный отпуск (обычно 28 календарных дней).

При расчете стажа для определения количества неиспользованных дней отпуска следует учитывать, что при увольнении за виновные действия не применяется правило округления, установленное в пункте 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках (утв. НКТ СССР 30.04.1930 №169).

Пример расчета выплат при увольнении за прогул:

Сотрудник с окладом 60 000 рублей был уволен 15 мая 2025 года за прогул В мае 2025 года 20 рабочих дней, сотрудник отработал 10 дней Количество неиспользованных дней отпуска – 14 Среднедневной заработок – 2 000 рублей

Расчет выплат:

Заработная плата за май: 60 000 ? 20 ? 10 = 30 000 рублей Компенсация за неиспользованный отпуск: 2 000 ? 14 = 28 000 рублей Итого к выплате: 58 000 рублей

Важно помнить, что из этой суммы будет удержан НДФЛ в размере 13%, а на руки работник получит 50 460 рублей.

Сроки получения выплат и ответственность работодателя

Трудовой кодекс устанавливает жесткие сроки для расчета с работником при увольнении, которые одинаково применяются как при расторжении трудового договора по инициативе работника, так и при увольнении "по статье". Соблюдение этих сроков – обязанность работодателя, за нарушение которой предусмотрена серьезная ответственность. ??

Согласно статье 140 ТК РФ, все причитающиеся работнику суммы должны быть выплачены в день увольнения. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете.

Важно понимать, что даже при наличии спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, работодатель обязан выплатить не оспариваемую им сумму в указанные сроки.

За нарушение сроков выплат при увольнении работодатель несет следующую ответственность: