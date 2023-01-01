Выгодно ли работать в доставке на своей машине: расчёт и анализ

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Для кого эта статья:

Потенциальные курьеры, рассматривающие работу с использованием личного автомобиля.

Автовладельцы, заинтересованные в заработке через услуги доставки.

Люди, желающие получить информацию о финансовых рисках и доходах в сфере доставки. Рынок доставки переживает бум, и многие автовладельцы задумываются: а не превратить ли личный транспорт в источник дохода? Обещания сервисов заманчивы: "Зарабатывай до 150 000 рублей в месяц на своей машине!" Но действительно ли эта работа так выгодна, как её рекламируют? 🚗 💰 Проведём холодный финансовый анализ, рассчитаем реальную прибыль с учётом всех расходов и выясним, стоит ли превращать свой автомобиль в рабочую лошадку. Возможно, цифры заставят вас пересмотреть романтические представления о работе курьером.

Работа в доставке на своем авто: стоит ли игра свеч?

Первое, с чем сталкивается будущий курьер-водитель – это радужные обещания о высоких заработках при минимальных усилиях. Реклама сервисов доставки говорит о доходе в 80-150 тысяч рублей в месяц. Но насколько эти цифры соответствуют реальности?

Работа в доставке на собственном авто имеет очевидные преимущества:

Гибкий график – возможность работать тогда, когда удобно вам

– возможность работать тогда, когда удобно вам Быстрый старт – достаточно иметь технически исправную машину и смартфон

– достаточно иметь технически исправную машину и смартфон Отсутствие начальства – вы сами устанавливаете интенсивность работы

– вы сами устанавливаете интенсивность работы Ежедневные выплаты – во многих сервисах можно получать деньги после каждой смены

Однако за этими плюсами скрываются значительные минусы, которые часто не учитываются начинающими курьерами:

Ускоренный износ автомобиля – городская доставка убивает машину быстрее обычной эксплуатации

– городская доставка убивает машину быстрее обычной эксплуатации Увеличение расходов на обслуживание – частая замена расходников и ремонт

– частая замена расходников и ремонт Риск ДТП – возрастает из-за спешки и усталости

– возрастает из-за спешки и усталости Высокие транспортные расходы – топливо, парковки, штрафы

Алексей Ворончихин, финансовый аналитик транспортного сектора

Часто ко мне обращаются клиенты, которые проработали в доставке 3-6 месяцев и столкнулись с неожиданной реальностью. Один из таких случаев — история Дмитрия, 28-летнего владельца Kia Rio 2017 года. Он устроился в сервис доставки еды после сокращения в IT-компании, рассчитывая на "временную" подработку.

Первый месяц казался успешным: выручка составила около 90 000 рублей. Дмитрий был доволен, пока не столкнулся с неприятным сюрпризом: после трёх месяцев интенсивной эксплуатации машина потребовала внепланового ТО. Замена тормозных колодок, дисков и масла обошлась в 25 000 рублей. К шестому месяцу работы суммарные затраты на обслуживание автомобиля, включая топливо, составили почти 40% от выручки. "Если бы я заранее просчитал все расходы, возможно, выбрал бы другой формат работы", — признался Дмитрий.

Прежде чем принять решение о работе в доставке, необходимо трезво оценить условия труда. Стандартный рабочий день курьера – это 8-12 часов за рулём в городских пробках, постоянный поиск адресов и парковок, взаимодействие с клиентами, которые не всегда доброжелательны. 🕒

Типичные условия сотрудничества с сервисами доставки выглядят следующим образом:

Параметр Сервисы еды Курьерские службы Маркетплейсы Оплата От 110 до 200 руб./заказ От 350 до 1500 руб./день По тарифам за доставку График Свободный / посменный Фиксированный Гибкий Требования к авто Минимальные Средние Высокие, часто с требованиями к объему Доп. бонусы Чаевые, наценка в час пик Постоянная ставка Бонусы за объем

Важно отметить, что реальный доход напрямую зависит от географии работы. В мегаполисах и крупных городах заказов больше и оплата выше, но и расходы (особенно на топливо и парковку) значительно возрастают. В небольших городах заказов может быть меньше, что ограничивает потенциальный заработок.

Расходы на машину при работе курьером: что учесть

Главная ошибка начинающих курьеров – недооценка реальных затрат на эксплуатацию автомобиля. При интенсивной работе в доставке пробег может составлять 150-300 кмdaily, что в месяц дает 3000-6000 км. Такая нагрузка превращает личный автомобиль в коммерческий транспорт со всеми вытекающими последствиями. 🔧

Основные статьи расходов, которые необходимо учитывать:

Топливо – самая очевидная и значительная статья расходов

– самая очевидная и значительная статья расходов Ускоренный износ – частая замена масла, фильтров, тормозных колодок и других расходных материалов

– частая замена масла, фильтров, тормозных колодок и других расходных материалов Амортизация – постепенная потеря стоимости автомобиля

– постепенная потеря стоимости автомобиля Страхование – ОСАГО и, возможно, КАСКО

– ОСАГО и, возможно, КАСКО Шины – более быстрый износ из-за постоянных остановок, трогании и маневрирования

– более быстрый износ из-за постоянных остановок, трогании и маневрирования Парковки и штрафы – неизбежные расходы при работе в центральных районах городов

– неизбежные расходы при работе в центральных районах городов Налоги и сборы – транспортный налог и другие платежи

Рассмотрим подробнее расход топлива – наиболее ощутимую статью затрат. При работе в режиме городской доставки расход топлива увеличивается на 20-40% по сравнению с паспортными данными из-за частых остановок, работы на холостом ходу и коротких перемещений, когда двигатель не успевает прогреться до оптимальной температуры.

Тип автомобиля Паспортный расход в городе (л/100 км) Реальный расход при доставке (л/100 км) Месячные затраты на топливо при пробеге 4000 км (руб.)* Малолитражка (Kia Picanto, VW Polo) 7-8 9-11 20 700 – 25 300 Седан C-класса (Toyota Corolla, Hyundai Elantra) 8-9 11-13 25 300 – 29 900 Кроссовер (Hyundai Creta, Renault Duster) 9-10 12-14 27 600 – 32 200 Микровэн (Lada Largus, Citroen Berlingo) 9-11 13-15 29 900 – 34 500

При средней цене бензина АИ-92 = 57,5 руб/л (2025 год)

Не менее важная статья – ускоренный износ деталей и узлов автомобиля. При интенсивной эксплуатации межсервисные интервалы сокращаются примерно вдвое. Это означает, что если производитель указывает замену масла каждые 10 000-15 000 км, то при работе в доставке рекомендуется делать это каждые 5 000-7 000 км.

Сергей Плотников, руководитель автосервиса

Мой опыт обслуживания автомобилей курьеров доставки показывает печальную статистику. Вот реальный случай: Иван, один из моих постоянных клиентов, приобрел новую Skoda Rapid в 2023 году и через два месяца решил поработать в сервисе доставки еды. За первый год машина пробежала почти 65 000 километров.

За это время Ивану пришлось трижды менять передние тормозные колодки (обычно они служат 30-40 тысяч км), дважды менять диски, заменить ступичный подшипник и отремонтировать коробку передач. Общая сумма затрат на ремонты составила около 120 000 рублей, не считая планового ТО.

"Я часто вижу одну и ту же картину," — говорю я своим клиентам-курьерам, — "машина, которая по возрасту должна быть в отличном состоянии, приходит с износом, характерным для такси с пробегом втрое больше". Самое обидное, что большинство курьеров начинают рассчитывать эти расходы только когда сталкиваются с первым серьезным ремонтом.

Амортизация – еще одна важная, но часто игнорируемая статья расходов. Автомобиль, используемый в доставке, теряет в стоимости гораздо быстрее, чем при обычной эксплуатации. Если в среднем машина теряет 10-15% стоимости ежегодно, то при работе курьером этот показатель может достигать 20-30%. При стоимости автомобиля в 1 000 000 рублей это означает дополнительные потери в 100 000 – 150 000 рублей в год. 📉

Расчет реальной прибыли доставщика на личном авто

Пора перейти от теории к практике и рассчитать, сколько в действительности может заработать курьер на личном автомобиле в 2025 году. Для объективного анализа нужно сопоставить потенциальный доход со всеми расходами.

Рассмотрим усредненный пример: курьер на автомобиле Kia Rio (или аналогичном бюджетном седане) работает в крупном городе 5 дней в неделю по 8-10 часов.

Потенциальный доход:

Среднее количество заказов в день: 15-20 (зависит от сезона, дня недели и региона)

Средняя оплата за заказ: 150-200 рублей

Потенциальный дневной доход: 2250-4000 рублей

Месячный доход (при работе 22 дня): 49 500-88 000 рублей

Это выглядит привлекательно до тех пор, пока мы не вычтем все расходы. Давайте посчитаем месячные затраты на автомобиль:

Топливо: при среднем дневном пробеге 200 км и расходе 10л/100км — около 25 300 рублей/месяц

при среднем дневном пробеге 200 км и расходе 10л/100км — около 25 300 рублей/месяц Техническое обслуживание: при пробеге 4400 км в месяц (около 50 000 км в год) — примерно 8 000 рублей/месяц

при пробеге 4400 км в месяц (около 50 000 км в год) — примерно 8 000 рублей/месяц Амортизация: при стоимости авто 1 000 000 руб. и ускоренном износе — около 16 700 руб./месяц

при стоимости авто 1 000 000 руб. и ускоренном износе — около 16 700 руб./месяц Страхование: ОСАГО с повышенным КБМ из-за интенсивного использования — около 1 200 руб./месяц

ОСАГО с повышенным КБМ из-за интенсивного использования — около 1 200 руб./месяц Непредвиденные расходы: мелкий ремонт, мойка, парковки, штрафы — около 5 000 руб./месяц

Суммарные месячные расходы на автомобиль составляют приблизительно 56 200 рублей. 💸

Теперь можем рассчитать чистую прибыль:

При минимальном доходе: 49 500 – 56 200 = -6 700 рублей (убыток!) При максимальном доходе: 88 000 – 56 200 = 31 800 рублей

Обратите внимание, что при расчете минимального дохода мы получаем отрицательный результат. Это означает, что в некоторые периоды (например, в низкий сезон) курьер работает в убыток, даже не осознавая этого, поскольку часть расходов (особенно амортизация) не требует ежемесячных выплат и становится заметной только при продаже автомобиля или капитальном ремонте.

Важно также учесть налоги. Если курьер работает как самозанятый, он должен уплачивать:

4% от дохода при работе с физическими лицами

6% от дохода при работе с юридическими лицами (что чаще всего и происходит)

При максимальном доходе в 88 000 рублей налог составит около 5 280 рублей, что снизит чистую прибыль до 26 520 рублей.

Сравнение дохода: курьер на своем авто vs альтернативы

Теперь, когда мы имеем представление о реальной доходности работы курьером на личном автомобиле, стоит сравнить этот вариант с альтернативными способами заработка в сфере доставки и за её пределами.

Формат работы Средний месячный доход (2025) Расходы Чистая прибыль Плюсы/Минусы Курьер на своем авто 50 000 – 88 000 ₽ 56 200 ₽ до 26 500 ₽ + Гибкий график<br>- Высокие затраты<br>- Быстрый износ авто Курьер на авто компании 45 000 – 65 000 ₽ 0 ₽ (топливо компании) 40 000 – 60 000 ₽ + Нет расходов на обслуживание<br>- Фиксированный график<br>- Ограниченная зона доставки Пеший/вело курьер 35 000 – 55 000 ₽ 2 000 – 5 000 ₽ 30 000 – 50 000 ₽ + Минимальные затраты<br>+ Полезная физическая активность<br>- Ограниченный радиус доставки<br>- Зависимость от погоды Аренда авто в такси 60 000 – 110 000 ₽ 30 000 – 40 000 ₽ 30 000 – 70 000 ₽ + Нет амортизации личного авто<br>- Фиксированные платежи<br>- Высокая конкуренция Удаленная работа (специалисты) 70 000 – 150 000 ₽ 5 000 – 10 000 ₽ 60 000 – 140 000 ₽ + Комфортные условия<br>+ Профессиональный рост<br>- Требуются навыки<br>- Конкуренция

Анализ показывает парадоксальную ситуацию: работа курьером на собственном автомобиле часто приносит меньше чистой прибыли, чем альтернативные варианты с меньшими затратами. 🤔

Особенно заметна разница при сравнении с курьером, использующим автомобиль компании. Хотя общий доход меньше, отсутствие затрат на обслуживание и амортизацию транспортного средства делает этот вариант более выгодным. Единственный существенный минус – меньшая гибкость в выборе графика и зоны работы.

Многие начинающие курьеры упускают из виду и такие факторы, как:

Временные затраты: работа в доставке часто занимает 10-12 часов в день с учетом дороги до зоны доставки

работа в доставке часто занимает 10-12 часов в день с учетом дороги до зоны доставки Здоровье: длительное сидение за рулем негативно влияет на позвоночник и сердечно-сосудистую систему

длительное сидение за рулем негативно влияет на позвоночник и сердечно-сосудистую систему Стресс: пробки, поиск адресов, общение с недовольными клиентами — все это психологическая нагрузка

пробки, поиск адресов, общение с недовольными клиентами — все это психологическая нагрузка Отсутствие карьерного роста: в отличие от многих других профессий, работа курьером редко ведет к продвижению

При выборе между работой курьером на своем авто и другими вариантами стоит также учитывать сезонность. Доходность доставки существенно меняется в зависимости от времени года:

Высокий сезон: октябрь-декабрь (предновогодний период) и периоды плохой погоды

октябрь-декабрь (предновогодний период) и периоды плохой погоды Средний сезон: январь-март, сентябрь

январь-март, сентябрь Низкий сезон: апрель-август (особенно июль)

В высокий сезон доход может превышать указанные цифры на 20-30%, однако в низкий сезон он может падать на 15-25%, что делает работу на личном авто практически нерентабельной.

Как повысить выгоду от работы в доставке на своём авто

Если вы все же решили работать курьером на своем автомобиле или уже занимаетесь этой деятельностью, существуют способы оптимизировать расходы и увеличить чистую прибыль. Вот несколько практических рекомендаций:

1. Оптимизация расходов на топливо

Используйте приложения для поиска АЗС с минимальными ценами

Получите топливную карту с кэшбэком или скидками (многие банки и сервисы доставки предлагают такие опции)

Осваивайте экономичный стиль вождения: плавный разгон и торможение может снизить расход на 10-15%

Поддерживайте правильное давление в шинах – это экономит до 5% топлива

2. Снижение затрат на обслуживание

Находите надежные независимые автосервисы вместо дилерских центров

Объединяйтесь с другими курьерами для получения групповых скидок на обслуживание

Изучайте основы диагностики автомобиля, чтобы выявлять проблемы на ранних стадиях

Используйте качественные расходные материалы – экономия на масле и фильтрах может обернуться дорогостоящим ремонтом

3. Стратегия работы для максимизации дохода

Планируйте работу в периоды повышенного спроса и множителей (утро, вечер, плохая погода)

Выбирайте зоны с наибольшей концентрацией заказов и минимальной конкуренцией

Сочетайте разные сервисы доставки, чтобы минимизировать простои

Оптимизируйте маршруты с помощью специальных приложений для сокращения пробега

4. Защита автомобиля от ускоренного износа

Инвестируйте в качественную защиту салона (чехлы, коврики)

Используйте дополнительную защиту для критически важных узлов (защита картера, брызговики)

Делайте промежуточное ТО между основными – это поможет выявить проблемы до их обострения

Регулярно обрабатывайте кузов защитными составами, особенно в зимний период

5. Финансовая оптимизация

Зарегистрируйтесь как самозанятый и получите налоговый вычет (до 10 000 рублей)

Ведите учет всех расходов и доходов для точного расчета рентабельности

Рассмотрите возможность лизинга автомобиля вместо использования личного транспорта

Создавайте финансовый резерв на непредвиденный ремонт (10-15% от ежемесячного дохода)

Особенно важно правильно выбрать автомобиль для работы в доставке. Оптимальным вариантом станет недорогой, экономичный и неприхотливый в обслуживании автомобиль возрастом 3-7 лет. Новые автомобили быстро теряют в стоимости, а слишком старые требуют частого ремонта. 🚘

Наиболее удачные модели для работы в доставке (по соотношению расходов и надежности):

Kia Rio / Hyundai Solaris второго поколения (2017-2020)

Volkswagen Polo Sedan (2015-2020)

Skoda Rapid (2014-2020)

Renault Logan второго поколения (2014-2020)

Toyota Corolla / Auris (2013-2018)

И наконец, помните, что работа в доставке должна рассматриваться как временный источник дохода или подработка, а не как долгосрочная карьерная стратегия. Использование этого периода для получения новых навыков, образования или поиска более перспективной работы сделает время, проведенное за рулём, действительно выгодным вложением.