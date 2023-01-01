Код по ОКЗ: Кто такой специалист по кадрам и его ключевые функции#Профессии в HR #Трудовое право #ТК РФ
Для кого эта статья:
– Специалисты в области HR и управления персоналом – Студенты и молодые профессионалы, интересующиеся карьерой в кадровом менеджменте – Работодатели и руководители, занимающиеся вопросами HR и управления персоналом
Профессиональное управление персоналом — краеугольный камень успеха любой организации, а специалист по кадрам — ключевое лицо, обеспечивающее эффективность этой системы. ОКЗ (Общероссийский классификатор занятий) строго регламентирует задачи этой должности, но и требует понимания тонкостей классификации для грамотного позиционирования роли в структуре организации. Разберёмся, что скрывается за официальными кодами, какими функциями и компетенциями должен обладать современный кадровик, и каково реальное положение этой профессиональной группы на рынке труда 2023 г.
Код ОКЗ специалиста по кадрам: официальная классификация
Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ) — важнейший документ стандартизации в сфере труда, устанавливающий четкие рамки для каждой профессиональной деятельности. Специалисты по кадрам в данной системе имеют особое положение, поскольку находятся на стыке администрирования, управления и работы с персональными данными.
В соответствии с ОКЗ 2025, обновленным согласно последним изменениям в трудовом законодательстве России, специалисты по кадрам могут классифицироваться по нескольким кодам в зависимости от их функционала и уровня ответственности:
|Код ОКЗ
|Наименование должности
|Уровень квалификации
|Основные обязанности
|2423
|Специалисты по управлению и развитию человеческих ресурсов
|Высокий
|Разработка кадровой политики, построение HR-стратегии
|2424
|Специалисты в области подготовки и развития персонала
|Высокий
|Организация обучения, формирование профессиональных компетенций
|3333
|Агенты по трудовым договорам и найму
|Средний
|Подбор персонала, кадровое делопроизводство
|4416
|Служащие по ведению кадровой документации
|Базовый
|Администрирование кадрового документооборота
Важно отметить, что классификатор не просто систематизирует должности, но и определяет уровень требуемой квалификации, что прямо влияет на требования к образованию, опыту работы и профессиональным навыкам.
Код ОКЗ имеет практическое значение в следующих аспектах:
- Официальное оформление трудовых отношений и штатного расписания
- Определение категорий для статистического учёта, анализа рынка труда
- Стандартизация требований к специалистам при подборе персонала
- Формирование программ профессионального образования и подготовки
- Классификация для присвоения профессиональных квалификаций
Для работодателей корректное использование кодов ОКЗ при формировании штатного расписания и должностных инструкций — это не просто формальность, а важный элемент кадровой политики, позволяющий четко разграничить функционал и уровни ответственности различных специалистов, занимающихся кадровыми вопросами.
Профессиональный портрет современного кадровика
Специалист по кадрам 2025 года — это универсальный профессионал, сочетающий аналитический склад ума с глубоким пониманием человеческой психологии. Такой специалист превращается из простого администратора кадрового делопроизводства в стратегического партнера руководства компании.
Марина Светлова, HR-директор с 15-летним стажем
Когда я начинала свою карьеру, специалист по кадрам воспринимался как человек, который "возится с бумажками". Помню свой первый рабочий день в качестве кадровика в производственной компании. Директор вручил мне ключи от пыльной комнаты с огромными шкафами, заполненными личными делами. "Разберешься," — сказал он и ушел.
Потребовалось шесть месяцев упорной работы, чтобы не только привести в порядок документацию, но и доказать, что HR-специалист — это стратег, а не архивариус. Я разработала систему адаптации новых сотрудников, которая сократила текучесть на 42% в первый же год. Внедрила автоматизированный учет рабочего времени, что сэкономило компании около 2 миллионов рублей на необоснованных выплатах. Превращение из "кадровика старой школы" в бизнес-партнера было сложным, но именно этот путь трансформации сейчас проходит каждый успешный специалист по кадрам.
Профессиональный портрет современного специалиста по кадрам включает несколько обязательных компонентов:
- Юридическая компетентность — глубокое знание трудового законодательства, кадрового делопроизводства, умение ориентироваться в изменениях нормативной базы
- Аналитические способности — владение методами анализа кадровых данных, умение выявлять тренды и предлагать решения на их основе
- Коммуникативные навыки — умение эффективно взаимодействовать как с рядовыми сотрудниками, так и с руководством, способность выступать медиатором в трудовых конфликтах
- Стратегическое мышление — понимание бизнес-целей организации и способность выстраивать кадровую политику в соответствии с ними
- Цифровая грамотность — свободное владение HR-системами, навыки работы с большими данными, умение использовать автоматизированные инструменты
Показательно, что согласно исследованиям рынка труда 2023 г., 78% работодателей ищут специалистов по кадрам с компетенциями бизнес-партнера, способных предлагать стратегические решения в области управления персоналом и прогнозировать их влияние на общий результат бизнеса.
Особую ценность представляет способность кадровика обеспечивать баланс между соблюдением формальных требований законодательства и реализацией гибкого, человекоориентированного подхода к управлению персоналом, что отражает высочайший уровень профессионального развития.
Ключевые функции и зоны ответственности в HR-сфере
Специалист по кадрам в современной организации выполняет широкий спектр функций, выходящих далеко за пределы традиционного кадрового делопроизводства. Его зоны ответственности охватывают весь жизненный цикл сотрудника в компании — от привлечения и найма до увольнения и поддержания контактов с бывшими работниками.
Ключевые функциональные обязанности специалиста по кадрам структурированы следующим образом:
Кадровое администрирование и документооборот:
- Оформление приема, перевода и увольнения сотрудников
- Ведение личных дел и трудовых книжек
- Разработка и актуализация локальных нормативных актов
- Поддержание в актуальном состоянии штатного расписания
- Контроль соблюдения трудового законодательства
Подбор и адаптация персонала:
- Анализ потребности в персонале
- Разработка и размещение вакансий
- Проведение собеседований и оценочных мероприятий
- Организация процесса адаптации новых сотрудников
- Мониторинг прохождения испытательного срока
Обучение и развитие:
- Выявление потребности в обучении
- Разработка программ развития компетенций
- Организация тренингов и образовательных мероприятий
- Управление системой наставничества
- Контроль эффективности обучающих программ
Оценка и мотивация:
- Разработка систем материальной и нематериальной мотивации
- Проведение аттестаций и регулярных оценочных процедур
- Администрирование программ признания достижений
- Участие в формировании компенсационных пакетов
- Управление системой грейдов и должностных уровней
HR-аналитика и стратегическое планирование:
- Сбор и анализ кадровых метрик
- Прогнозирование потребности в персонале
- Участие в разработке HR-стратегии
- Мониторинг тенденций рынка труда
- Оптимизация HR-процессов на основе данных
Зоны ответственности специалиста по кадрам различаются в зависимости от размера компании, отрасли и её организационной структуры. Нижеприведенная таблица демонстрирует распределение функций между различными уровнями HR-специалистов:
|Уровень должности
|Ключевой функционал
|Степень стратегической вовлеченности
|Типичные метрики эффективности
|HR-ассистент
|Кадровое администрирование, базовый рекрутинг
|Низкая (операционный уровень)
|Скорость обработки документов, соблюдение сроков
|HR-специалист
|Полный цикл рекрутинга, адаптация, обучение
|Средняя (тактический уровень)
|Качество найма, показатели адаптации, текучесть
|HR-менеджер
|Управление HR-процессами, мотивацией, развитием
|Высокая (тактико-стратегический уровень)
|Вовлеченность персонала, производительность труда
|HR-директор
|Разработка HR-стратегии, управление изменениями
|Очень высокая (стратегический уровень)
|ROI HR-проектов, влияние на бизнес-результат
Критически важным аспектом работы современного специалиста по кадрам является соблюдение баланса между поддержкой бизнес-целей компании и защитой интересов сотрудников. Именно эта дуальность роли делает позицию одновременно сложной и незаменимой для организационного успеха.
Необходимая квалификация и путь профессионального роста
Путь профессионального становления специалиста по кадрам требует планомерного накопления компетенций и перехода от операционных задач к стратегическим. Базовая квалификация — лишь отправная точка для карьерного роста в HR-сфере.
Алексей Громов, карьерный консультант по HR-направлениям
В 2019 году ко мне обратилась Екатерина, бухгалтер с 8-летним стажем, решившая сменить профессию и перейти в HR. "Я хороша с цифрами, но хочу работать с людьми," — объяснила она свою мотивацию. Мы разработали пошаговый план трансформации.
Первыми шагами стало прохождение курса кадрового делопроизводства и изучение трудового законодательства — эти знания легко интегрировались с её бухгалтерским бэкграундом. Параллельно Екатерина начала вести кадровый учет на волонтерских началах в некоммерческой организации.
Через 6 месяцев она получила первую работу HR-ассистентом в небольшой IT-компании, где смогла расширить компетенции в подборе персонала. Еще через год мы дополнили её план развития курсами по оценке и мотивации персонала. К концу второго года трансформации Екатерина уже работала HR-менеджером, отвечая за полный цикл кадровых процессов, а её финансовое вознаграждение выросло на 35% по сравнению с бухгалтерской позицией.
Ключом к успеху стал не только системный подход к обучению, но и правильная последовательность освоения компетенций: от технических навыков кадрового администрирования к стратегическим аспектам работы с персоналом.
Профессиональное развитие специалиста по кадрам включает несколько уровней квалификации:
- Базовый уровень — фундаментальные знания трудового законодательства и кадрового делопроизводства
- Продвинутый уровень — владение техниками подбора, оценки и развития персонала
- Экспертный уровень — способность разрабатывать HR-стратегии и связывать их с бизнес-задачами
- Лидерский уровень — умение управлять трансформациями корпоративной культуры и организационными изменениями
Для успешной карьеры в сфере кадрового менеджмента необходимо обладать следующими ключевыми компетенциями:
Образовательная база:
- Высшее образование (желательно в области управления персоналом, психологии, права или экономики)
- Профессиональная переподготовка по направлению "Управление персоналом"
- Сертификационные программы по отдельным аспектам HR-деятельности
Технические навыки:
- Владение HR-системами (1C:ЗУП, SAP HR, Success Factors и др.)
- Навыки работы с ATS-системами и инструментами рекрутинга
- Умение анализировать HR-данные и формировать отчетность
- Опыт применения методологий управления проектами в HR-сфере
Soft skills:
- Развитые коммуникативные навыки и эмоциональный интеллект
- Умение работать с конфликтами и стрессовыми ситуациями
- Навыки влияния и убеждения
- Системное и критическое мышление
- Проактивность и ориентация на развитие
Типовой путь профессионального роста в HR-сфере выглядит следующим образом:
- HR-ассистент / Специалист по кадровому делопроизводству (0-2 года опыта)
- HR-специалист / Рекрутер (2-4 года опыта)
- HR-менеджер / Руководитель направления (4-7 лет опыта)
- HR Business Partner (6-10 лет опыта)
- HR-директор / CHRO (10+ лет опыта)
Профессиональные ассоциации и сообщества играют важную роль в развитии карьеры HR-специалиста, предоставляя доступ к актуальным знаниям, тенденциям отрасли и возможностям нетворкинга. Членство в таких организациях, как SHRM, НАРК или профессиональные HR-клубы, существенно повышает конкурентоспособность специалиста на рынке труда.
Технологии и инструменты в арсенале кадрового эксперта
Цифровая трансформация радикально изменила инструментарий специалиста по кадрам. Современный кадровик должен владеть целым комплексом технологических решений, которые автоматизируют рутинные операции и обеспечивают аналитическую базу для принятия стратегических решений.
Ключевые технологии и инструменты, которые используют прогрессивные специалисты по кадрам в 2025 году:
Базовые HR-системы:
- HRIS (Human Resource Information System) — комплексные информационные системы управления персоналом
- HRM-системы (Human Resource Management) — платформы для автоматизации HR-процессов
- Электронный документооборот с интеграцией в государственные системы
- Облачные решения для хранения и обработки кадровых данных
Инструменты рекрутинга и подбора:
- ATS (Applicant Tracking System) — системы управления кандидатами
- AI-платформы для скрининга резюме и предварительного отбора
- Инструменты видео-интервью с автоматической оценкой
- Чат-боты для первичного взаимодействия с кандидатами
- Решения для автоматизированной проверки рекомендаций и бэкграунда
Системы управления эффективностью:
- Инструменты непрерывной обратной связи (continuous feedback)
- Программы для проведения цифровых оценочных сессий
- Платформы управления целями и задачами по методологии OKR/KPI
- Решения для проведения 360-градусной оценки
HR-аналитика и прогнозирование:
- BI-системы с HR-дашбордами и визуализацией данных
- Предиктивная аналитика для прогнозирования потребности в персонале
- Инструменты анализа вовлеченности и удовлетворенности
- Решения для организационного дизайна и workforce planning
Платформы для обучения и развития:
- LMS (Learning Management System) — системы управления обучением
- Инструменты микрообучения и мобильного обучения
- Платформы для создания персонализированных образовательных траекторий
- Системы учета и развития компетенций
Как показывает практика, внедрение современных HR-технологий дает ощутимый экономический эффект. Согласно исследованиям, компании, использующие продвинутые HR-tech решения, демонстрируют следующие результаты:
|Категория HR-технологий
|Показатель эффективности
|Среднее улучшение
|Системы автоматизации кадрового администрирования
|Сокращение времени на рутинные операции
|До 75%
|AI-инструменты в рекрутинге
|Снижение времени закрытия вакансий
|На 30-40%
|Платформы непрерывной обратной связи
|Повышение вовлеченности персонала
|На 25-35%
|Системы предиктивной аналитики
|Снижение непланируемой текучести кадров
|На 20-30%
|Цифровые платформы обучения
|Рост уровня развития критических компетенций
|На 35-45%
Важно понимать, что технологии — это лишь инструмент, эффективность которого напрямую зависит от квалификации специалиста по кадрам. Современный HR-профессионал должен сочетать глубокое понимание технологических возможностей с сильными аналитическими способностями и стратегическим видением.
Процесс освоения новых HR-технологий должен быть непрерывным, поскольку темпы инноваций в этой области чрезвычайно высоки. Ведущие кадровые эксперты рекомендуют выделять минимум 15-20% рабочего времени на изучение новых инструментов и практик, что обеспечивает поддержание конкурентоспособности как самого специалиста, так и организации в целом.
Специалист по кадрам на рынке труда: перспективы 2023
Рынок труда для специалистов по кадрам в 2023 году характеризуется значительной трансформацией как требований к компетенциям, так и функциональных обязанностей. Наблюдается четкая сегментация запросов работодателей в зависимости от размера бизнеса и отраслевой специфики.
Ключевые тренды в сфере занятости HR-специалистов в России:
- Рост спроса на HR Tech специалистов, способных внедрять и развивать цифровые HR-решения
- Повышение значимости HR-аналитиков для принятия данностно-ориентированных решений
- Усиление роли HR Business Partner как связующего звена между персоналом и бизнес-задачами
- Востребованность специалистов по благополучию сотрудников (Employee Wellbeing)
- Переход от генералистов к узкопрофильным HR-экспертам в крупных компаниях
Согласно данным исследований рынка труда, уровень вознаграждения HR-специалистов существенно различается в зависимости от специализации и уровня должности:
- Специалист по кадровому делопроизводству: 45 000 — 80 000 руб.
- Рекрутер: 70 000 — 130 000 руб.
- HR-менеджер: 110 000 — 180 000 руб.
- HR Business Partner: 150 000 — 250 000 руб.
- HR-директор: 250 000 — 500 000+ руб.
Примечательно, что разрыв в оплате труда между специалистами традиционного профиля (кадровое делопроизводство) и экспертами в области HR Tech и HR-аналитики постоянно увеличивается, достигая 30-50% в пользу последних при сопоставимом уровне должности.
Требования к навыкам специалистов по кадрам претерпели значительные изменения. Наиболее востребованными компетенциями 2023 года являются:
- Навыки интерпретации HR-метрик и построения прогностических моделей
- Умение работать с HR-технологиями и автоматизированными системами
- Компетенции в области управления удаленными командами и гибридным форматом работы
- Навыки фасилитации и управления организационными изменениями
- Глубокое понимание цифровой трансформации бизнеса и ее влияния на HR-процессы
Интересная тенденция — рост запроса на специалистов по кадрам, обладающих экспертизой в смежных областях, таких как организационный дизайн, управление корпоративными знаниями, трансформация корпоративной культуры.
Перспективы развития профессии в ближайшие 3-5 лет включают:
- Дальнейшую автоматизацию операционных функций кадрового администрирования
- Усиление стратегической роли HR в планировании и реализации бизнес-целей
- Формирование новых специализаций на стыке HR и технологий (HR Product Manager, HR Data Scientist)
- Развитие инструментов работы с человеческим капиталом в парадигме экономики знаний
- Увеличение доли проектной работы в общем объеме HR-функций
Специалистам по кадрам, стремящимся сохранить конкурентоспособность на рынке труда, рекомендуется инвестировать в развитие аналитических компетенций, осваивать технологические инструменты и углублять понимание бизнес-процессов, что позволит эффективно интегрировать HR-стратегию в общую бизнес-стратегию организации.
Путь специалиста по кадрам — это непрерывный профессиональный рост от оперативного исполнителя до стратега, влияющего на ключевые бизнес-решения. В этой эволюции критически важно понимать, что за кодами ОКЗ и формальными описаниями должностей стоит растущая ответственность за человеческий капитал организации — главный фактор её конкурентоспособности. Современный кадровик — не просто хранитель документов и счетовод трудовых ресурсов, а архитектор корпоративной культуры, энергетического потенциала коллектива и организационной эффективности.
Наталия Романова
юрист по трудовому праву