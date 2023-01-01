Вопросы 1С программисту на собеседовании: что важно знать работодателю

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Для кого эта статья:

HR-специалисты и рекрутеры, занимающиеся подбором 1С-программистов

Руководители IT-отделов и команды разработки, желающие повысить качество набора сотрудников

Кандидаты на должности 1С-программистов, интересующиеся вопросами собеседования и оценки своих навыков

Найти квалифицированного 1С-программиста в 2025 году — задача не из простых. При высоком спросе на специалистов этого профиля критически важно уметь отличить настоящего профессионала от того, кто лишь поверхностно знаком с платформой. Правильно выстроенное собеседование с прицельными вопросами позволяет оценить не только технические компетенции кандидата, но и его способность решать бизнес-задачи. Грамотный подход к интервьюированию экономит ваши ресурсы и минимизирует риски при найме специалиста, который будет работать с вашими финансовыми и управленческими системами.

Ключевые технические навыки 1С-программиста

Оценка технических навыков — фундамент любого собеседования с 1С-программистом. Для получения объективной картины необходимо проверить знания кандидата в нескольких ключевых областях.

Во-первых, важно оценить уровень владения встроенным языком 1С. Здесь стоит задать вопросы о базовых конструкциях, особенностях работы с различными коллекциями данных, пониманием оператора ВЫБРАТЬ и языка запросов. Например:

Какие способы работы со строками в 1С вы используете чаще всего?

Расскажите о различиях между массивами, структурами и соответствиями в 1С.

Как вы работаете с запросами в 1С? Приведите примеры сложных запросов с группировками и соединениями.

Какие способы передачи параметров в процедуры вы знаете?

Во-вторых, проверьте понимание архитектуры платформы 1С:Предприятие. Сильный специалист должен разбираться в специфике клиент-серверной архитектуры, знать особенности работы с различными СУБД, понимать принципы кластеризации.

Уровень специалиста Ожидаемые знания Ключевые вопросы Junior (до 1 года) Базовая работа с объектами конфигурации, простые запросы, формы Как создать новый справочник? Как настроить права доступа? Middle (1-3 года) Сложные запросы, регистры, отчеты, бизнес-процессы Как оптимизировать запрос? Принципы работы с временными таблицами? Senior (3+ лет) Архитектура решений, интеграции, оптимизация производительности Как организовать обмен данными между базами? Методы диагностики проблем?

В-третьих, узнайте о навыках отладки и диагностики проблем. Задайте кандидату вопросы о том, как он находит и устраняет ошибки в коде, какие инструменты использует для профилирования и анализа производительности.

Михаил Дорошенко, руководитель отдела разработки На одном из собеседований мы столкнулись с кандидатом, чье резюме выглядело безупречно: 5 лет опыта, сертификаты, впечатляющий список проектов. Однако когда мы начали задавать технические вопросы по запросам, стало очевидно, что человек не разбирается даже в базовых конструкциях. Он путался в операторах, не мог объяснить разницу между левым и внутренним соединением, а его ответы о производительности запросов были поверхностными. Мы предложили ему простое задание — написать запрос для получения остатков товаров с группировкой по складам. Кандидат потратил 15 минут, но так и не смог корректно сформулировать условие. Позже выяснилось, что он в основном работал с визуальными формами и конструктором запросов, никогда не углубляясь в нюансы языка. Этот случай помог нам доработать методику собеседований — теперь мы всегда включаем практические задания с написанием запросов и разбором алгоритмов, даже для опытных кандидатов.

Оценка опыта работы с различными конфигурациями 1С

Опыт работы с конкретными конфигурациями 1С имеет решающее значение. Это не просто строчка в резюме — это критерий, который может определить, насколько быстро специалист адаптируется к вашим задачам.

Начните с вопросов о типовых конфигурациях, с которыми работал кандидат:

Какие типовые конфигурации 1С вы использовали в работе?

Расскажите о последних проектах — какие доработки вы реализовывали? С какими сложностями сталкивались?

Приходилось ли вам сопровождать большие базы с высокой нагрузкой? Какие приемы оптимизации вы применяли?

Для более глубокой оценки предложите кандидату разобрать бизнес-процесс из вашей предметной области и описать, как этот процесс можно реализовать в 1С. Например:

"Представьте, что нам нужно автоматизировать процесс согласования договоров с несколькими уровнями утверждения. Как бы вы организовали этот процесс в системе? Какие объекты конфигурации использовали бы?"

Обратите внимание на то, насколько кандидат понимает бизнес-логику и способен ли предложить несколько вариантов решения с анализом преимуществ и недостатков каждого.

Конфигурация Специфические вопросы На что обратить внимание 1С:Бухгалтерия Работа с планами счетов, регистрами бухгалтерии, правила проведения документов Понимание бухгалтерского и налогового учета, знание типовых механизмов 1С:Зарплата и управление персоналом Расчет зарплаты, настройка начислений и удержаний, отчетность Знание трудового законодательства, алгоритмов расчета 1С:ERP Управление производством, планирование, РАУЗ, моделирование бизнес-процессов Системное понимание взаимосвязей разных подсистем 1С:Управление торговлей Управление продажами, закупками, ценообразованием, складами Понимание торговых процессов, логистики

Если вы используете отраслевое решение или сильно доработанную конфигурацию, не ожидайте, что кандидат сразу будет знать все нюансы. Важнее оценить способность быстро разобраться в новой предметной области и готовность к обучению.

Тестовые задания для проверки практических умений

Теоретические вопросы дают лишь частичное представление о квалификации кандидата. Для полноценной оценки необходимы практические задания, демонстрирующие реальные навыки работы кандидата.

Существует несколько эффективных форматов тестовых заданий:

Задания "на месте" — кандидат решает задачу непосредственно во время собеседования, комментируя свои действия. Это позволяет оценить не только результат, но и ход мыслей. Домашние задания — более сложные задачи, требующие времени на реализацию. Дают возможность оценить качество кода и документирования. Анализ кода — кандидату предлагается изучить фрагмент кода с ошибками и недочетами, найти и исправить их.

Примеры эффективных тестовых заданий:

Написать процедуру для пакетной обработки документов с определенными условиями

Оптимизировать заведомо неэффективный запрос и объяснить принципы оптимизации

Спроектировать структуру хранения данных для решения конкретной бизнес-задачи

Разработать алгоритм формирования отчета по заданным критериям

При оценке выполнения задания обращайте внимание не только на корректность решения, но и на стиль кода, соблюдение стандартов, наличие комментариев и обработки исключительных ситуаций.

Елена Савельева, HR-директор Мы искали 1С-разработчика для настройки системы управления производством. После серии собеседований выбор сузился до двух кандидатов: Алексея с впечатляющим набором сертификатов и Марины с более скромным резюме, но чётким пониманием производственных процессов. Для финального отбора мы предложили обоим задание: разработать прототип подсистемы планирования загрузки оборудования. Алексей представил технически совершенное решение с красивым интерфейсом, но построенное на абстрактных данных. Марина предложила более простой интерфейс, но её решение учитывало реальные производственные ограничения: переналадку оборудования, приоритеты заказов, учёт плановых ремонтов. На защите проектов Марина задавала вопросы о специфике нашего производственного цикла, говорила о возможных проблемах внедрения. Алексей же концентрировался на технических аспектах реализации. Мы выбрали Марину, хотя она запрашивала более высокую зарплату. Через полгода её решение было внедрено с минимальными доработками и позволило сократить простои оборудования на 22%.

Оценка мягких навыков и командного взаимодействия

Технические компетенции критически важны, но нередко успех проекта зависит от так называемых "мягких навыков" (soft skills) разработчика. Даже самый технически одаренный программист может стать проблемой для команды, если не обладает необходимыми коммуникативными навыками.

Ключевые мягкие навыки для 1С-программиста:

Коммуникабельность — способность ясно объяснять технические нюансы нетехническим специалистам

— способность ясно объяснять технические нюансы нетехническим специалистам Ориентация на результат — умение доводить задачи до конца даже при возникновении сложностей

— умение доводить задачи до конца даже при возникновении сложностей Обучаемость — готовность осваивать новые технологии и предметные области

— готовность осваивать новые технологии и предметные области Работа в команде — способность эффективно взаимодействовать с коллегами

— способность эффективно взаимодействовать с коллегами Самоорганизация — умение планировать работу и укладываться в сроки

Для оценки этих качеств эффективно использовать ситуационные вопросы и кейсы:

"Представьте, что вы разработали новый функционал, но пользователи отказываются с ним работать, считая его неудобным. Ваши действия?"

"Расскажите о ситуации, когда вам приходилось объяснять сложное техническое решение бухгалтеру или руководителю без технического опыта. Как вы это делали?"

"Вспомните случай, когда вы не укладывались в сроки разработки. Как вы поступили? Какие выводы сделали?"

Обратите внимание на особенности командного взаимодействия в вашей компании. Если разработчикам часто приходится общаться с заказчиком, делайте упор на коммуникативные навыки. Если проект требует частой смены задач – оценивайте гибкость и адаптивность.

Рассмотрите привлечение к собеседованию будущих коллег кандидата. Это позволит оценить потенциальную "химию" в команде и даст более объективную картину личностных качеств претендента на должность.

Вопросы о методологиях разработки и поддержки 1С

Квалифицированный 1С-программист должен не только писать код, но и следовать определенной методологии разработки, обеспечивающей качество, поддерживаемость и масштабируемость решения. В этом разделе собеседования оцените понимание кандидатом структурированного подхода к разработке и сопровождению систем.

Рекомендуемые вопросы по методологии:

Как вы организуете версионность разработки? Используете ли систему контроля версий?

Расскажите о вашем опыте работы с хранилищем конфигураций 1С. Как организуете работу в команде?

Какие практики вы используете для обеспечения качества кода? Проводите ли код-ревью?

Как документируете разрабатываемый функционал? Какие стандарты документации применяете?

Опишите ваш подход к тестированию разработанных решений.

Отдельно стоит уделить внимание вопросам поддержки и сопровождения систем:

Как вы обеспечиваете обновление модифицированных конфигураций?

Какие подходы используете при диагностике и устранении ошибок в работающей системе?

Как организуете обучение пользователей новому функционалу?

Важным аспектом является понимание кандидатом жизненного цикла проекта внедрения 1С. Задайте вопросы о том, как он видит процесс от анализа требований до внедрения и последующей поддержки.

Сильный специалист должен понимать не только технические, но и организационные аспекты внедрения 1С — как планировать этапы, оценивать трудозатраты, организовывать миграцию данных и обучение пользователей.

Проверка знаний интеграционных возможностей 1С

Современные бизнес-процессы редко ограничиваются одной информационной системой. Способность 1С-программиста обеспечить корректное взаимодействие 1С с другими системами часто становится решающим фактором успешной автоматизации.

Основные вопросы для проверки знаний в области интеграций:

Какие способы интеграции 1С с внешними системами вы использовали?

Расскажите о вашем опыте работы с веб-сервисами в 1С. Какие особенности и ограничения?

Какие форматы данных вы использовали для обмена (JSON, XML, CSV)? Как обрабатывали эти данные в 1С?

Работали ли вы с технологией COM? В каких случаях её применяли?

Опишите ваш опыт интеграции 1С с системами электронного документооборота, банк-клиентами, маркетплейсами, CRM-системами.

Для более глубокой проверки можно предложить кандидату спроектировать схему интеграции 1С с одной из систем, используемых в вашей компании, описав требуемые механизмы, форматы данных и возможные сложности.

Дополнительно стоит уделить внимание вопросам безопасности при интеграции:

Как обеспечивать защиту данных при обмене с внешними системами?

Какие методы аутентификации при работе с веб-сервисами вы использовали?

Как организовать мониторинг и логирование интеграционных процессов?

Не менее важно оценить понимание кандидатом асинхронных процессов и работы с очередями сообщений, особенно для высоконагруженных систем.

Примеры интеграционных технологий, с которыми должен быть знаком опытный 1С-программист:

REST и SOAP веб-сервисы

Технология OData

Обмен через файлы XML и JSON

HTTP-сервисы 1С

Внешние компоненты и COM-объекты

Механизмы обмена данными 1С (планы обмена)