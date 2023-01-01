Водитель по совместительству: правила оформления в двух организациях

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Для кого эта статья:

Водители, рассматривающие возможность работы по совместительству

Работодатели, нанимающие водителей на условиях совместительства

Специалисты по кадровому делопроизводству и HR-менеджеры Официальная работа водителем сразу в двух организациях — это законный способ увеличить свой доход, но требующий особого документального оформления и соблюдения ряда правил. Многие водители сталкиваются с вопросами: разрешено ли такое совместительство законом? Как правильно оформить трудовые отношения со вторым работодателем? Какие ограничения существуют по часам работы? Давайте разберемся в юридических тонкостях и практических аспектах работы водителем по совместительству в 2025 году. 🚗💼

Правовые основы работы водителя в двух организациях

Трудовой кодекс РФ не запрещает работу по совместительству, в том числе и для водителей. Более того, статья 282 ТК РФ прямо регламентирует данный вид трудовых отношений. Совместительство определяется как выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время. 🧐

Важно различать внешнее и внутреннее совместительство:

Внешнее совместительство — работа в другой организации помимо основного места работы;

— работа в другой организации помимо основного места работы; Внутреннее совместительство — дополнительная работа у того же работодателя.

Для водителей обычно актуально внешнее совместительство, когда они устраиваются водителями в две разные организации.

Законодательные акты, регулирующие работу водителя по совместительству:

Трудовой кодекс РФ (глава 44, статьи 282-288);

Приказ Минтранса России от 16.10.2020 № 424 "Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда водителей автомобилей";

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";

Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 "О Правилах дорожного движения".

Ключевые юридические аспекты, которые следует учитывать при оформлении водителя-совместителя:

Правовой аспект Содержание Нормативный документ Продолжительность работы Не более 4 часов в день и 20 часов в неделю Статья 284 ТК РФ Медицинские осмотры Обязательны до начала работы и после Приказ Минтранса № 424, ст. 213 ТК РФ Совокупное время управления ТС Не более 9 часов в сутки, в исключительных случаях до 10 часов Приказ Минтранса № 424 Отпуск Предоставляется одновременно с отпуском по основному месту работы Статья 286 ТК РФ

Антон Махаринский, руководитель транспортного отдела В моей практике был случай с водителем Сергеем, который работал на двух предприятиях. Днем он развозил продукцию для торговой сети, а вечером подрабатывал водителем в курьерской службе. Все шло отлично, пока не произошло ДТП. При расследовании выяснилось, что суммарно Сергей провел за рулем 14 часов без надлежащего отдыха. Обе компании получили штрафы, а сам Сергей — серьезные проблемы со здоровьем из-за переутомления. После этого случая мы разработали строгий регламент по контролю рабочего времени совместителей: обязательные отметки в путевых листах о работе на других предприятиях и совместная координация графиков с другими работодателями.

Оформление трудового договора для водителя-совместителя

Процедура оформления трудового договора с водителем-совместителем имеет ряд особенностей. Отношения должны быть задокументированы так же тщательно, как и при основном трудоустройстве, но с учетом специфики совместительства. 📝

Документы, необходимые при трудоустройстве водителя по совместительству:

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

Водительское удостоверение соответствующей категории;

СНИЛС;

ИНН;

Медицинская справка о допуске к управлению транспортным средством;

Документы о квалификации (при необходимости);

Справка о характере и условиях труда по основному месту работы (при работе с вредными/опасными условиями труда).

Важно: трудовую книжку предоставлять не требуется, так как она хранится у основного работодателя. Однако работник может предоставить копию трудовой книжки для подтверждения опыта.

Этапы оформления трудового договора с водителем-совместителем:

Подача заявления работником о приеме на работу по совместительству; Проверка документов и медицинских справок; Согласование графика работы с учетом основной занятости; Заключение трудового договора с указанием статуса совместительства; Издание приказа о приеме на работу по форме Т-1; Ознакомление работника с локальными нормативными актами; Проведение инструктажей по охране труда и технике безопасности.

В трудовом договоре с водителем-совместителем обязательно указываются:

Условие о работе по совместительству;

Режим рабочего времени и времени отдыха;

Продолжительность рабочего дня (не более 4 часов);

Обязанность проходить медицинские осмотры;

Условия оплаты труда (может быть повременная или сдельная);

Особые условия работы (материальная ответственность за транспортное средство).

Образец формулировки в трудовом договоре: "Настоящий трудовой договор заключается для работы по совместительству. Работник принимается на должность водителя автомобиля (категории B) с установлением продолжительности рабочего времени 20 часов в неделю, что составляет 0,5 ставки от нормальной продолжительности рабочего времени".

Расчет рабочего времени при совмещении двух должностей

Корректный расчет и распределение рабочего времени — основа законного совместительства для водителя. Неправильное планирование режима труда и отдыха может привести к переутомлению, снижению внимания, авариям и административным санкциям. 🕐

Законодательные ограничения по рабочему времени для водителей-совместителей:

Параметр Основная работа Работа по совместительству Суммарно (максимально допустимо) Продолжительность ежедневной работы До 8 часов До 4 часов Не более 12 часов (с учетом перерывов) Еженедельная продолжительность 40 часов 20 часов 60 часов Время управления ТС без перерыва Не более 4,5 часов Ежедневное время управления Не более 9 часов (в исключительных случаях до 10 часов, но не более двух раз в неделю) Еженедельное время управления Не более 56 часов

Распределение рабочего времени между двумя работодателями требует тщательного планирования. Существует несколько типичных схем организации работы водителя-совместителя:

Разделение по дням недели: например, основная работа с понедельника по пятницу, совместительство — в выходные дни; Разделение в течение дня: основная работа в первой половине дня, совместительство — во второй (с обязательным перерывом между сменами); Чередование через день: один день на основной работе, следующий — на работе по совместительству; Комбинированный график: сочетание вышеперечисленных вариантов в зависимости от потребностей организаций.

Важно помнить о необходимости фиксации рабочего времени. Работодатель обязан вести учет рабочего времени водителя-совместителя с отражением всех выходов на работу в табеле учета рабочего времени по форме Т-13. 📊

Для эффективного планирования и контроля рабочего времени водителя-совместителя рекомендуется:

Составить подробный график работы с указанием времени начала и окончания смены у каждого работодателя;

Учитывать время в пути между местами работы (оно не должно входить в рабочее время);

Обеспечить обязательный непрерывный отдых между сменами не менее 12 часов;

Внедрить систему обмена информацией между работодателями о графиках работы сотрудника;

Фиксировать фактически отработанное время в путевых листах или других учетных документах.

Пример организации рабочего времени водителя-совместителя при стандартной пятидневной неделе:

Основная работа: понедельник-пятница, 8:00-17:00 (8 часов работы + 1 час перерыв);

Работа по совместительству: понедельник-пятница, 18:00-22:00 (4 часа работы);

Перерыв между работами: 1 час (с учетом времени на перемещение);

Еженедельный отдых: суббота-воскресенье (полностью свободные дни).

Елена Соколова, HR-директор Мы столкнулись с интересной ситуацией, когда приняли водителя Андрея на должность курьера с личным автомобилем по совместительству. Его основная работа была в грузовой компании, где он управлял большегрузным транспортом. Изначально мы составили график 4 часа ежедневно по вечерам, но через месяц заметили, что Андрей часто опаздывает и выглядит переутомленным. При совместном обсуждении выяснилось, что на основной работе у него были частые переработки, и иногда он приходил к нам после 10-часовой смены. Мы пересмотрели график и перешли на схему "3 дня в основной компании – 3 дня у нас" с полноценными выходными. Это позволило Андрею полноценно отдыхать между сменами. Его продуктивность выросла на 40%, а количество опозданий сократилось до нуля. С тех пор мы обязательно просим всех совместителей предоставлять графики с основной работы для синхронизации.

Особенности оплаты труда водителя по совместительству

Оплата труда водителя, работающего в двух организациях, имеет свои нюансы, которые важно учитывать и работнику, и работодателю. При этом закон устанавливает равные права для совместителей и основных сотрудников в области вознаграждения за труд. 💰

Основные принципы оплаты труда водителя-совместителя:

Оплата пропорциональна отработанному времени или выполненному объему работ;

Применяются те же системы оплаты труда, что и для основных работников;

Все надбавки и доплаты начисляются на тех же основаниях, что и для штатных сотрудников;

НДФЛ и страховые взносы удерживаются обоими работодателями независимо друг от друга.

Возможные системы оплаты труда водителя-совместителя:

Повременная оплата — от фактически отработанного времени (обычно повременно-премиальная); Сдельная оплата — от количества выполненных рейсов, пробега или перевезенного груза; Комиссионная система — процент от выручки (часто в такси или при курьерской доставке); Смешанная система — комбинация фиксированной части и переменной, зависящей от результатов.

Пример расчета заработной платы водителя-совместителя при повременной оплате:

Допустим, водитель работает по совместительству 20 часов в неделю (80 часов в месяц при 4-недельном месяце). Ставка — 200 руб./час.

Базовая оплата: 80 часов × 200 руб. = 16 000 руб.

Районный коэффициент (если применяется): 16 000 руб. × 15% = 2 400 руб.

Премия за безаварийную работу: 2 000 руб.

Итого начислено: 20 400 руб.

НДФЛ (13%): 20 400 руб. × 13% = 2 652 руб.

К выплате: 17 748 руб.

Особенности налогообложения при совместительстве:

Каждый работодатель удерживает НДФЛ отдельно со своих выплат;

Налоговые вычеты (стандартные, имущественные, социальные) может предоставлять любой из работодателей по выбору работника;

Совместитель имеет право на получение налогового вычета только по одному месту работы;

При общем доходе свыше 5 млн руб. в год применяется повышенная ставка НДФЛ 15% к сумме превышения.

Важные моменты в оплате труда водителя-совместителя:

Компенсация за использование личного автомобиля — если водитель использует собственный транспорт, компенсация за амортизацию и расходы на ГСМ не облагается НДФЛ и страховыми взносами в пределах нормативов;

— если водитель использует собственный транспорт, компенсация за амортизацию и расходы на ГСМ не облагается НДФЛ и страховыми взносами в пределах нормативов; Оплата сверхурочной работы — при превышении 4-часового лимита в день первые два часа оплачиваются в 1,5-кратном размере, последующие — в двойном;

— при превышении 4-часового лимита в день первые два часа оплачиваются в 1,5-кратном размере, последующие — в двойном; Оплата работы в выходные и праздничные дни — производится в двойном размере или с предоставлением другого дня отдыха;

— производится в двойном размере или с предоставлением другого дня отдыха; Оплата отпуска — рассчитывается пропорционально отработанному времени с учетом среднедневного заработка.

Больничный лист водителя-совместителя оплачивается обоими работодателями, если на дату начала нетрудоспособности работник был трудоустроен у обоих работодателей в течение двух предшествующих лет. Сумма рассчитывается пропорционально заработку в каждой организации.

Ограничения и риски при работе в нескольких организациях

Несмотря на законность работы водителем по совместительству, в этой сфере существуют серьезные ограничения и потенциальные риски, которые необходимо учитывать всем сторонам трудовых отношений. Осведомленность о них помогает избежать юридических и финансовых проблем. ⚠️

Законодательные ограничения для водителей-совместителей:

Запрет на работу по совместительству для водителей, занятых на тяжелых работах и с вредными/опасными условиями труда, если основная работа имеет аналогичные условия;

Невозможность работы в качестве водителя школьного автобуса по совместительству;

Запрет на работу по совместительству водителям, не достигшим 18 лет;

Ограничения для водителей автомобилей экстренных служб (скорая помощь, пожарные);

Невозможность работы в режиме ненормированного рабочего дня по совместительству.

Риски для работодателей при приеме водителя-совместителя:

Административная ответственность за нарушение режима труда и отдыха водителей (штрафы до 50 000 рублей для организаций); Повышенный риск ДТП из-за возможного переутомления водителя; Трудности контроля фактического рабочего времени у других работодателей; Ответственность за ущерб, причиненный водителем третьим лицам в результате переутомления; Сложности с организацией медицинских предрейсовых и послерейсовых осмотров.

Риски для водителей при работе по совместительству:

Хроническая усталость и повышенный риск ДТП; Проблемы со здоровьем из-за длительного пребывания за рулем; Административная ответственность за нарушение режима труда и отдыха; Возможная материальная ответственность в случае ДТП, произошедшего из-за переутомления; Сложности с получением выплат по больничному листу при нарушении условий совместительства.

Меры по минимизации рисков для работодателей:

Запрашивать у водителя справку о режиме работы на основном месте работы;

Фиксировать в трудовом договоре обязанность водителя сообщать об изменениях в графике основной работы;

Контролировать состояние здоровья водителя через тщательное проведение медосмотров;

Использовать технические средства контроля (тахографы);

Включить в трудовой договор пункт о необходимости соблюдения суммарной продолжительности управления автомобилем не более 9 часов в сутки с учетом работы у всех работодателей.

Практические рекомендации для водителей:

Ведите личный учет рабочего времени, не допускайте переработок;

Соблюдайте режим труда и отдыха, обеспечивайте достаточный сон (не менее 7-8 часов);

Информируйте обоих работодателей о своих графиках работы;

Оформляйте отношения только официально, избегайте "серых" схем;

Регулярно проходите медицинские осмотры и следите за здоровьем;

Сохраняйте все документы, связанные с трудовой деятельностью у обоих работодателей;

При ухудшении самочувствия немедленно сообщайте работодателям и отказывайтесь от выполнения работы.

Случаи, когда работа по совместительству может быть прекращена по инициативе работодателя:

Прием на работу основного работника (не обязательно водителя);

Изменение условий труда на основной работе, несовместимых с совместительством;

Систематические опоздания или отклонения от графика работы;

Выявление фактов нарушения режима труда и отдыха, предусмотренного для водителей;

Утрата водительских прав или медицинских показаний к управлению транспортным средством.