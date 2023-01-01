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Водитель по совместительству: правила оформления в двух организациях
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Водитель по совместительству: правила оформления в двух организациях

#Трудовое право  #ТК РФ  
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Для кого эта статья:

  • Водители, рассматривающие возможность работы по совместительству
  • Работодатели, нанимающие водителей на условиях совместительства

  • Специалисты по кадровому делопроизводству и HR-менеджеры

    Официальная работа водителем сразу в двух организациях — это законный способ увеличить свой доход, но требующий особого документального оформления и соблюдения ряда правил. Многие водители сталкиваются с вопросами: разрешено ли такое совместительство законом? Как правильно оформить трудовые отношения со вторым работодателем? Какие ограничения существуют по часам работы? Давайте разберемся в юридических тонкостях и практических аспектах работы водителем по совместительству в 2025 году. 🚗💼

Правовые основы работы водителя в двух организациях

Трудовой кодекс РФ не запрещает работу по совместительству, в том числе и для водителей. Более того, статья 282 ТК РФ прямо регламентирует данный вид трудовых отношений. Совместительство определяется как выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время. 🧐

Важно различать внешнее и внутреннее совместительство:

  • Внешнее совместительство — работа в другой организации помимо основного места работы;
  • Внутреннее совместительство — дополнительная работа у того же работодателя.

Для водителей обычно актуально внешнее совместительство, когда они устраиваются водителями в две разные организации.

Законодательные акты, регулирующие работу водителя по совместительству:

  • Трудовой кодекс РФ (глава 44, статьи 282-288);
  • Приказ Минтранса России от 16.10.2020 № 424 "Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда водителей автомобилей";
  • Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";
  • Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 "О Правилах дорожного движения".

Ключевые юридические аспекты, которые следует учитывать при оформлении водителя-совместителя:

Правовой аспект Содержание Нормативный документ
Продолжительность работы Не более 4 часов в день и 20 часов в неделю Статья 284 ТК РФ
Медицинские осмотры Обязательны до начала работы и после Приказ Минтранса № 424, ст. 213 ТК РФ
Совокупное время управления ТС Не более 9 часов в сутки, в исключительных случаях до 10 часов Приказ Минтранса № 424
Отпуск Предоставляется одновременно с отпуском по основному месту работы Статья 286 ТК РФ

Антон Махаринский, руководитель транспортного отдела

В моей практике был случай с водителем Сергеем, который работал на двух предприятиях. Днем он развозил продукцию для торговой сети, а вечером подрабатывал водителем в курьерской службе. Все шло отлично, пока не произошло ДТП. При расследовании выяснилось, что суммарно Сергей провел за рулем 14 часов без надлежащего отдыха.

Обе компании получили штрафы, а сам Сергей — серьезные проблемы со здоровьем из-за переутомления. После этого случая мы разработали строгий регламент по контролю рабочего времени совместителей: обязательные отметки в путевых листах о работе на других предприятиях и совместная координация графиков с другими работодателями.

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Оформление трудового договора для водителя-совместителя

Процедура оформления трудового договора с водителем-совместителем имеет ряд особенностей. Отношения должны быть задокументированы так же тщательно, как и при основном трудоустройстве, но с учетом специфики совместительства. 📝

Документы, необходимые при трудоустройстве водителя по совместительству:

  • Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
  • Водительское удостоверение соответствующей категории;
  • СНИЛС;
  • ИНН;
  • Медицинская справка о допуске к управлению транспортным средством;
  • Документы о квалификации (при необходимости);
  • Справка о характере и условиях труда по основному месту работы (при работе с вредными/опасными условиями труда).

Важно: трудовую книжку предоставлять не требуется, так как она хранится у основного работодателя. Однако работник может предоставить копию трудовой книжки для подтверждения опыта.

Этапы оформления трудового договора с водителем-совместителем:

  1. Подача заявления работником о приеме на работу по совместительству;
  2. Проверка документов и медицинских справок;
  3. Согласование графика работы с учетом основной занятости;
  4. Заключение трудового договора с указанием статуса совместительства;
  5. Издание приказа о приеме на работу по форме Т-1;
  6. Ознакомление работника с локальными нормативными актами;
  7. Проведение инструктажей по охране труда и технике безопасности.

В трудовом договоре с водителем-совместителем обязательно указываются:

  • Условие о работе по совместительству;
  • Режим рабочего времени и времени отдыха;
  • Продолжительность рабочего дня (не более 4 часов);
  • Обязанность проходить медицинские осмотры;
  • Условия оплаты труда (может быть повременная или сдельная);
  • Особые условия работы (материальная ответственность за транспортное средство).

Образец формулировки в трудовом договоре: "Настоящий трудовой договор заключается для работы по совместительству. Работник принимается на должность водителя автомобиля (категории B) с установлением продолжительности рабочего времени 20 часов в неделю, что составляет 0,5 ставки от нормальной продолжительности рабочего времени".

Расчет рабочего времени при совмещении двух должностей

Корректный расчет и распределение рабочего времени — основа законного совместительства для водителя. Неправильное планирование режима труда и отдыха может привести к переутомлению, снижению внимания, авариям и административным санкциям. 🕐

Законодательные ограничения по рабочему времени для водителей-совместителей:

Параметр Основная работа Работа по совместительству Суммарно (максимально допустимо)
Продолжительность ежедневной работы До 8 часов До 4 часов Не более 12 часов (с учетом перерывов)
Еженедельная продолжительность 40 часов 20 часов 60 часов
Время управления ТС без перерыва Не более 4,5 часов
Ежедневное время управления Не более 9 часов (в исключительных случаях до 10 часов, но не более двух раз в неделю)
Еженедельное время управления Не более 56 часов

Распределение рабочего времени между двумя работодателями требует тщательного планирования. Существует несколько типичных схем организации работы водителя-совместителя:

  1. Разделение по дням недели: например, основная работа с понедельника по пятницу, совместительство — в выходные дни;
  2. Разделение в течение дня: основная работа в первой половине дня, совместительство — во второй (с обязательным перерывом между сменами);
  3. Чередование через день: один день на основной работе, следующий — на работе по совместительству;
  4. Комбинированный график: сочетание вышеперечисленных вариантов в зависимости от потребностей организаций.

Важно помнить о необходимости фиксации рабочего времени. Работодатель обязан вести учет рабочего времени водителя-совместителя с отражением всех выходов на работу в табеле учета рабочего времени по форме Т-13. 📊

Для эффективного планирования и контроля рабочего времени водителя-совместителя рекомендуется:

  • Составить подробный график работы с указанием времени начала и окончания смены у каждого работодателя;
  • Учитывать время в пути между местами работы (оно не должно входить в рабочее время);
  • Обеспечить обязательный непрерывный отдых между сменами не менее 12 часов;
  • Внедрить систему обмена информацией между работодателями о графиках работы сотрудника;
  • Фиксировать фактически отработанное время в путевых листах или других учетных документах.

Пример организации рабочего времени водителя-совместителя при стандартной пятидневной неделе:

  • Основная работа: понедельник-пятница, 8:00-17:00 (8 часов работы + 1 час перерыв);
  • Работа по совместительству: понедельник-пятница, 18:00-22:00 (4 часа работы);
  • Перерыв между работами: 1 час (с учетом времени на перемещение);
  • Еженедельный отдых: суббота-воскресенье (полностью свободные дни).

Елена Соколова, HR-директор

Мы столкнулись с интересной ситуацией, когда приняли водителя Андрея на должность курьера с личным автомобилем по совместительству. Его основная работа была в грузовой компании, где он управлял большегрузным транспортом.

Изначально мы составили график 4 часа ежедневно по вечерам, но через месяц заметили, что Андрей часто опаздывает и выглядит переутомленным. При совместном обсуждении выяснилось, что на основной работе у него были частые переработки, и иногда он приходил к нам после 10-часовой смены.

Мы пересмотрели график и перешли на схему "3 дня в основной компании – 3 дня у нас" с полноценными выходными. Это позволило Андрею полноценно отдыхать между сменами. Его продуктивность выросла на 40%, а количество опозданий сократилось до нуля. С тех пор мы обязательно просим всех совместителей предоставлять графики с основной работы для синхронизации.

Особенности оплаты труда водителя по совместительству

Оплата труда водителя, работающего в двух организациях, имеет свои нюансы, которые важно учитывать и работнику, и работодателю. При этом закон устанавливает равные права для совместителей и основных сотрудников в области вознаграждения за труд. 💰

Основные принципы оплаты труда водителя-совместителя:

  • Оплата пропорциональна отработанному времени или выполненному объему работ;
  • Применяются те же системы оплаты труда, что и для основных работников;
  • Все надбавки и доплаты начисляются на тех же основаниях, что и для штатных сотрудников;
  • НДФЛ и страховые взносы удерживаются обоими работодателями независимо друг от друга.

Возможные системы оплаты труда водителя-совместителя:

  1. Повременная оплата — от фактически отработанного времени (обычно повременно-премиальная);
  2. Сдельная оплата — от количества выполненных рейсов, пробега или перевезенного груза;
  3. Комиссионная система — процент от выручки (часто в такси или при курьерской доставке);
  4. Смешанная система — комбинация фиксированной части и переменной, зависящей от результатов.

Пример расчета заработной платы водителя-совместителя при повременной оплате:

Допустим, водитель работает по совместительству 20 часов в неделю (80 часов в месяц при 4-недельном месяце). Ставка — 200 руб./час.

  • Базовая оплата: 80 часов × 200 руб. = 16 000 руб.
  • Районный коэффициент (если применяется): 16 000 руб. × 15% = 2 400 руб.
  • Премия за безаварийную работу: 2 000 руб.
  • Итого начислено: 20 400 руб.
  • НДФЛ (13%): 20 400 руб. × 13% = 2 652 руб.
  • К выплате: 17 748 руб.

Особенности налогообложения при совместительстве:

  • Каждый работодатель удерживает НДФЛ отдельно со своих выплат;
  • Налоговые вычеты (стандартные, имущественные, социальные) может предоставлять любой из работодателей по выбору работника;
  • Совместитель имеет право на получение налогового вычета только по одному месту работы;
  • При общем доходе свыше 5 млн руб. в год применяется повышенная ставка НДФЛ 15% к сумме превышения.

Важные моменты в оплате труда водителя-совместителя:

  • Компенсация за использование личного автомобиля — если водитель использует собственный транспорт, компенсация за амортизацию и расходы на ГСМ не облагается НДФЛ и страховыми взносами в пределах нормативов;
  • Оплата сверхурочной работы — при превышении 4-часового лимита в день первые два часа оплачиваются в 1,5-кратном размере, последующие — в двойном;
  • Оплата работы в выходные и праздничные дни — производится в двойном размере или с предоставлением другого дня отдыха;
  • Оплата отпуска — рассчитывается пропорционально отработанному времени с учетом среднедневного заработка.

Больничный лист водителя-совместителя оплачивается обоими работодателями, если на дату начала нетрудоспособности работник был трудоустроен у обоих работодателей в течение двух предшествующих лет. Сумма рассчитывается пропорционально заработку в каждой организации.

Ограничения и риски при работе в нескольких организациях

Несмотря на законность работы водителем по совместительству, в этой сфере существуют серьезные ограничения и потенциальные риски, которые необходимо учитывать всем сторонам трудовых отношений. Осведомленность о них помогает избежать юридических и финансовых проблем. ⚠️

Законодательные ограничения для водителей-совместителей:

  • Запрет на работу по совместительству для водителей, занятых на тяжелых работах и с вредными/опасными условиями труда, если основная работа имеет аналогичные условия;
  • Невозможность работы в качестве водителя школьного автобуса по совместительству;
  • Запрет на работу по совместительству водителям, не достигшим 18 лет;
  • Ограничения для водителей автомобилей экстренных служб (скорая помощь, пожарные);
  • Невозможность работы в режиме ненормированного рабочего дня по совместительству.

Риски для работодателей при приеме водителя-совместителя:

  1. Административная ответственность за нарушение режима труда и отдыха водителей (штрафы до 50 000 рублей для организаций);
  2. Повышенный риск ДТП из-за возможного переутомления водителя;
  3. Трудности контроля фактического рабочего времени у других работодателей;
  4. Ответственность за ущерб, причиненный водителем третьим лицам в результате переутомления;
  5. Сложности с организацией медицинских предрейсовых и послерейсовых осмотров.

Риски для водителей при работе по совместительству:

  1. Хроническая усталость и повышенный риск ДТП;
  2. Проблемы со здоровьем из-за длительного пребывания за рулем;
  3. Административная ответственность за нарушение режима труда и отдыха;
  4. Возможная материальная ответственность в случае ДТП, произошедшего из-за переутомления;
  5. Сложности с получением выплат по больничному листу при нарушении условий совместительства.

Меры по минимизации рисков для работодателей:

  • Запрашивать у водителя справку о режиме работы на основном месте работы;
  • Фиксировать в трудовом договоре обязанность водителя сообщать об изменениях в графике основной работы;
  • Контролировать состояние здоровья водителя через тщательное проведение медосмотров;
  • Использовать технические средства контроля (тахографы);
  • Включить в трудовой договор пункт о необходимости соблюдения суммарной продолжительности управления автомобилем не более 9 часов в сутки с учетом работы у всех работодателей.

Практические рекомендации для водителей:

  • Ведите личный учет рабочего времени, не допускайте переработок;
  • Соблюдайте режим труда и отдыха, обеспечивайте достаточный сон (не менее 7-8 часов);
  • Информируйте обоих работодателей о своих графиках работы;
  • Оформляйте отношения только официально, избегайте "серых" схем;
  • Регулярно проходите медицинские осмотры и следите за здоровьем;
  • Сохраняйте все документы, связанные с трудовой деятельностью у обоих работодателей;
  • При ухудшении самочувствия немедленно сообщайте работодателям и отказывайтесь от выполнения работы.

Случаи, когда работа по совместительству может быть прекращена по инициативе работодателя:

  • Прием на работу основного работника (не обязательно водителя);
  • Изменение условий труда на основной работе, несовместимых с совместительством;
  • Систематические опоздания или отклонения от графика работы;
  • Выявление фактов нарушения режима труда и отдыха, предусмотренного для водителей;
  • Утрата водительских прав или медицинских показаний к управлению транспортным средством.

Работая водителем в двух организациях, вы можете значительно увеличить свой доход, однако успех этого предприятия зависит от грамотного юридического оформления и строгого соблюдения требований к режиму труда и отдыха. Помните: законодательство в первую очередь направлено на обеспечение безопасности и здоровья как самого водителя, так и других участников дорожного движения. Правильно организованное совместительство позволит вам не только получать дополнительный заработок, но и сохранять высокий уровень профессионализма на дороге.

Наталия Романова

юрист по трудовому праву

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