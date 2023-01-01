Водитель по совместительству: правила оформления в двух организациях#Трудовое право #ТК РФ
Для кого эта статья:
- Водители, рассматривающие возможность работы по совместительству
- Работодатели, нанимающие водителей на условиях совместительства
Специалисты по кадровому делопроизводству и HR-менеджеры
Официальная работа водителем сразу в двух организациях — это законный способ увеличить свой доход, но требующий особого документального оформления и соблюдения ряда правил. Многие водители сталкиваются с вопросами: разрешено ли такое совместительство законом? Как правильно оформить трудовые отношения со вторым работодателем? Какие ограничения существуют по часам работы? Давайте разберемся в юридических тонкостях и практических аспектах работы водителем по совместительству в 2025 году. 🚗💼
Правовые основы работы водителя в двух организациях
Трудовой кодекс РФ не запрещает работу по совместительству, в том числе и для водителей. Более того, статья 282 ТК РФ прямо регламентирует данный вид трудовых отношений. Совместительство определяется как выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время. 🧐
Важно различать внешнее и внутреннее совместительство:
- Внешнее совместительство — работа в другой организации помимо основного места работы;
- Внутреннее совместительство — дополнительная работа у того же работодателя.
Для водителей обычно актуально внешнее совместительство, когда они устраиваются водителями в две разные организации.
Законодательные акты, регулирующие работу водителя по совместительству:
- Трудовой кодекс РФ (глава 44, статьи 282-288);
- Приказ Минтранса России от 16.10.2020 № 424 "Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда водителей автомобилей";
- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";
- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 "О Правилах дорожного движения".
Ключевые юридические аспекты, которые следует учитывать при оформлении водителя-совместителя:
|Правовой аспект
|Содержание
|Нормативный документ
|Продолжительность работы
|Не более 4 часов в день и 20 часов в неделю
|Статья 284 ТК РФ
|Медицинские осмотры
|Обязательны до начала работы и после
|Приказ Минтранса № 424, ст. 213 ТК РФ
|Совокупное время управления ТС
|Не более 9 часов в сутки, в исключительных случаях до 10 часов
|Приказ Минтранса № 424
|Отпуск
|Предоставляется одновременно с отпуском по основному месту работы
|Статья 286 ТК РФ
Антон Махаринский, руководитель транспортного отдела
В моей практике был случай с водителем Сергеем, который работал на двух предприятиях. Днем он развозил продукцию для торговой сети, а вечером подрабатывал водителем в курьерской службе. Все шло отлично, пока не произошло ДТП. При расследовании выяснилось, что суммарно Сергей провел за рулем 14 часов без надлежащего отдыха.
Обе компании получили штрафы, а сам Сергей — серьезные проблемы со здоровьем из-за переутомления. После этого случая мы разработали строгий регламент по контролю рабочего времени совместителей: обязательные отметки в путевых листах о работе на других предприятиях и совместная координация графиков с другими работодателями.
Оформление трудового договора для водителя-совместителя
Процедура оформления трудового договора с водителем-совместителем имеет ряд особенностей. Отношения должны быть задокументированы так же тщательно, как и при основном трудоустройстве, но с учетом специфики совместительства. 📝
Документы, необходимые при трудоустройстве водителя по совместительству:
- Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- Водительское удостоверение соответствующей категории;
- СНИЛС;
- ИНН;
- Медицинская справка о допуске к управлению транспортным средством;
- Документы о квалификации (при необходимости);
- Справка о характере и условиях труда по основному месту работы (при работе с вредными/опасными условиями труда).
Важно: трудовую книжку предоставлять не требуется, так как она хранится у основного работодателя. Однако работник может предоставить копию трудовой книжки для подтверждения опыта.
Этапы оформления трудового договора с водителем-совместителем:
- Подача заявления работником о приеме на работу по совместительству;
- Проверка документов и медицинских справок;
- Согласование графика работы с учетом основной занятости;
- Заключение трудового договора с указанием статуса совместительства;
- Издание приказа о приеме на работу по форме Т-1;
- Ознакомление работника с локальными нормативными актами;
- Проведение инструктажей по охране труда и технике безопасности.
В трудовом договоре с водителем-совместителем обязательно указываются:
- Условие о работе по совместительству;
- Режим рабочего времени и времени отдыха;
- Продолжительность рабочего дня (не более 4 часов);
- Обязанность проходить медицинские осмотры;
- Условия оплаты труда (может быть повременная или сдельная);
- Особые условия работы (материальная ответственность за транспортное средство).
Образец формулировки в трудовом договоре: "Настоящий трудовой договор заключается для работы по совместительству. Работник принимается на должность водителя автомобиля (категории B) с установлением продолжительности рабочего времени 20 часов в неделю, что составляет 0,5 ставки от нормальной продолжительности рабочего времени".
Расчет рабочего времени при совмещении двух должностей
Корректный расчет и распределение рабочего времени — основа законного совместительства для водителя. Неправильное планирование режима труда и отдыха может привести к переутомлению, снижению внимания, авариям и административным санкциям. 🕐
Законодательные ограничения по рабочему времени для водителей-совместителей:
|Параметр
|Основная работа
|Работа по совместительству
|Суммарно (максимально допустимо)
|Продолжительность ежедневной работы
|До 8 часов
|До 4 часов
|Не более 12 часов (с учетом перерывов)
|Еженедельная продолжительность
|40 часов
|20 часов
|60 часов
|Время управления ТС без перерыва
|Не более 4,5 часов
|Ежедневное время управления
|Не более 9 часов (в исключительных случаях до 10 часов, но не более двух раз в неделю)
|Еженедельное время управления
|Не более 56 часов
Распределение рабочего времени между двумя работодателями требует тщательного планирования. Существует несколько типичных схем организации работы водителя-совместителя:
- Разделение по дням недели: например, основная работа с понедельника по пятницу, совместительство — в выходные дни;
- Разделение в течение дня: основная работа в первой половине дня, совместительство — во второй (с обязательным перерывом между сменами);
- Чередование через день: один день на основной работе, следующий — на работе по совместительству;
- Комбинированный график: сочетание вышеперечисленных вариантов в зависимости от потребностей организаций.
Важно помнить о необходимости фиксации рабочего времени. Работодатель обязан вести учет рабочего времени водителя-совместителя с отражением всех выходов на работу в табеле учета рабочего времени по форме Т-13. 📊
Для эффективного планирования и контроля рабочего времени водителя-совместителя рекомендуется:
- Составить подробный график работы с указанием времени начала и окончания смены у каждого работодателя;
- Учитывать время в пути между местами работы (оно не должно входить в рабочее время);
- Обеспечить обязательный непрерывный отдых между сменами не менее 12 часов;
- Внедрить систему обмена информацией между работодателями о графиках работы сотрудника;
- Фиксировать фактически отработанное время в путевых листах или других учетных документах.
Пример организации рабочего времени водителя-совместителя при стандартной пятидневной неделе:
- Основная работа: понедельник-пятница, 8:00-17:00 (8 часов работы + 1 час перерыв);
- Работа по совместительству: понедельник-пятница, 18:00-22:00 (4 часа работы);
- Перерыв между работами: 1 час (с учетом времени на перемещение);
- Еженедельный отдых: суббота-воскресенье (полностью свободные дни).
Елена Соколова, HR-директор
Мы столкнулись с интересной ситуацией, когда приняли водителя Андрея на должность курьера с личным автомобилем по совместительству. Его основная работа была в грузовой компании, где он управлял большегрузным транспортом.
Изначально мы составили график 4 часа ежедневно по вечерам, но через месяц заметили, что Андрей часто опаздывает и выглядит переутомленным. При совместном обсуждении выяснилось, что на основной работе у него были частые переработки, и иногда он приходил к нам после 10-часовой смены.
Мы пересмотрели график и перешли на схему "3 дня в основной компании – 3 дня у нас" с полноценными выходными. Это позволило Андрею полноценно отдыхать между сменами. Его продуктивность выросла на 40%, а количество опозданий сократилось до нуля. С тех пор мы обязательно просим всех совместителей предоставлять графики с основной работы для синхронизации.
Особенности оплаты труда водителя по совместительству
Оплата труда водителя, работающего в двух организациях, имеет свои нюансы, которые важно учитывать и работнику, и работодателю. При этом закон устанавливает равные права для совместителей и основных сотрудников в области вознаграждения за труд. 💰
Основные принципы оплаты труда водителя-совместителя:
- Оплата пропорциональна отработанному времени или выполненному объему работ;
- Применяются те же системы оплаты труда, что и для основных работников;
- Все надбавки и доплаты начисляются на тех же основаниях, что и для штатных сотрудников;
- НДФЛ и страховые взносы удерживаются обоими работодателями независимо друг от друга.
Возможные системы оплаты труда водителя-совместителя:
- Повременная оплата — от фактически отработанного времени (обычно повременно-премиальная);
- Сдельная оплата — от количества выполненных рейсов, пробега или перевезенного груза;
- Комиссионная система — процент от выручки (часто в такси или при курьерской доставке);
- Смешанная система — комбинация фиксированной части и переменной, зависящей от результатов.
Пример расчета заработной платы водителя-совместителя при повременной оплате:
Допустим, водитель работает по совместительству 20 часов в неделю (80 часов в месяц при 4-недельном месяце). Ставка — 200 руб./час.
- Базовая оплата: 80 часов × 200 руб. = 16 000 руб.
- Районный коэффициент (если применяется): 16 000 руб. × 15% = 2 400 руб.
- Премия за безаварийную работу: 2 000 руб.
- Итого начислено: 20 400 руб.
- НДФЛ (13%): 20 400 руб. × 13% = 2 652 руб.
- К выплате: 17 748 руб.
Особенности налогообложения при совместительстве:
- Каждый работодатель удерживает НДФЛ отдельно со своих выплат;
- Налоговые вычеты (стандартные, имущественные, социальные) может предоставлять любой из работодателей по выбору работника;
- Совместитель имеет право на получение налогового вычета только по одному месту работы;
- При общем доходе свыше 5 млн руб. в год применяется повышенная ставка НДФЛ 15% к сумме превышения.
Важные моменты в оплате труда водителя-совместителя:
- Компенсация за использование личного автомобиля — если водитель использует собственный транспорт, компенсация за амортизацию и расходы на ГСМ не облагается НДФЛ и страховыми взносами в пределах нормативов;
- Оплата сверхурочной работы — при превышении 4-часового лимита в день первые два часа оплачиваются в 1,5-кратном размере, последующие — в двойном;
- Оплата работы в выходные и праздничные дни — производится в двойном размере или с предоставлением другого дня отдыха;
- Оплата отпуска — рассчитывается пропорционально отработанному времени с учетом среднедневного заработка.
Больничный лист водителя-совместителя оплачивается обоими работодателями, если на дату начала нетрудоспособности работник был трудоустроен у обоих работодателей в течение двух предшествующих лет. Сумма рассчитывается пропорционально заработку в каждой организации.
Ограничения и риски при работе в нескольких организациях
Несмотря на законность работы водителем по совместительству, в этой сфере существуют серьезные ограничения и потенциальные риски, которые необходимо учитывать всем сторонам трудовых отношений. Осведомленность о них помогает избежать юридических и финансовых проблем. ⚠️
Законодательные ограничения для водителей-совместителей:
- Запрет на работу по совместительству для водителей, занятых на тяжелых работах и с вредными/опасными условиями труда, если основная работа имеет аналогичные условия;
- Невозможность работы в качестве водителя школьного автобуса по совместительству;
- Запрет на работу по совместительству водителям, не достигшим 18 лет;
- Ограничения для водителей автомобилей экстренных служб (скорая помощь, пожарные);
- Невозможность работы в режиме ненормированного рабочего дня по совместительству.
Риски для работодателей при приеме водителя-совместителя:
- Административная ответственность за нарушение режима труда и отдыха водителей (штрафы до 50 000 рублей для организаций);
- Повышенный риск ДТП из-за возможного переутомления водителя;
- Трудности контроля фактического рабочего времени у других работодателей;
- Ответственность за ущерб, причиненный водителем третьим лицам в результате переутомления;
- Сложности с организацией медицинских предрейсовых и послерейсовых осмотров.
Риски для водителей при работе по совместительству:
- Хроническая усталость и повышенный риск ДТП;
- Проблемы со здоровьем из-за длительного пребывания за рулем;
- Административная ответственность за нарушение режима труда и отдыха;
- Возможная материальная ответственность в случае ДТП, произошедшего из-за переутомления;
- Сложности с получением выплат по больничному листу при нарушении условий совместительства.
Меры по минимизации рисков для работодателей:
- Запрашивать у водителя справку о режиме работы на основном месте работы;
- Фиксировать в трудовом договоре обязанность водителя сообщать об изменениях в графике основной работы;
- Контролировать состояние здоровья водителя через тщательное проведение медосмотров;
- Использовать технические средства контроля (тахографы);
- Включить в трудовой договор пункт о необходимости соблюдения суммарной продолжительности управления автомобилем не более 9 часов в сутки с учетом работы у всех работодателей.
Практические рекомендации для водителей:
- Ведите личный учет рабочего времени, не допускайте переработок;
- Соблюдайте режим труда и отдыха, обеспечивайте достаточный сон (не менее 7-8 часов);
- Информируйте обоих работодателей о своих графиках работы;
- Оформляйте отношения только официально, избегайте "серых" схем;
- Регулярно проходите медицинские осмотры и следите за здоровьем;
- Сохраняйте все документы, связанные с трудовой деятельностью у обоих работодателей;
- При ухудшении самочувствия немедленно сообщайте работодателям и отказывайтесь от выполнения работы.
Случаи, когда работа по совместительству может быть прекращена по инициативе работодателя:
- Прием на работу основного работника (не обязательно водителя);
- Изменение условий труда на основной работе, несовместимых с совместительством;
- Систематические опоздания или отклонения от графика работы;
- Выявление фактов нарушения режима труда и отдыха, предусмотренного для водителей;
- Утрата водительских прав или медицинских показаний к управлению транспортным средством.
Работая водителем в двух организациях, вы можете значительно увеличить свой доход, однако успех этого предприятия зависит от грамотного юридического оформления и строгого соблюдения требований к режиму труда и отдыха. Помните: законодательство в первую очередь направлено на обеспечение безопасности и здоровья как самого водителя, так и других участников дорожного движения. Правильно организованное совместительство позволит вам не только получать дополнительный заработок, но и сохранять высокий уровень профессионализма на дороге.
Наталия Романова
юрист по трудовому праву