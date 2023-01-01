Внешний совместитель в организации: кто это, статус и особенности

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Работодатели и HR-специалисты, заинтересованные в организации труда внешних совместителей

Специалисты в области трудового законодательства, ищущие актуальную информацию о правовом статусе совместителей

Работники, рассматривающие возможность работы по совместительству и желающие узнать о своих правах и обязанностях Привлечение специалистов на условиях совместительства становится всё более распространённой практикой среди российских компаний. В 2025 году каждый пятый сотрудник имеет дополнительную работу помимо основной. Внешнее совместительство позволяет организациям эффективно закрывать кадровые пробелы без найма полноценных штатных единиц, а работникам — увеличивать доход и расширять профессиональные горизонты. Но кто такой внешний совместитель с точки зрения закона? Каковы особенности его правового статуса? И как грамотно выстроить рабочие отношения с таким сотрудником? Давайте разберёмся в нюансах 🧩

Кто такой внешний совместитель и его правовой статус

Внешний совместитель — это работник, который выполняет в свободное от основной работы время другую регулярную оплачиваемую работу у другого работодателя. Ключевое отличие от внутреннего совместителя в том, что внешний совместитель имеет основное место работы в другой организации.

Правовой статус внешнего совместителя регулируется главой 44 Трудового кодекса РФ. Статья 282 ТК РФ устанавливает, что совместительство — это выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время.

Важно понимать, что с юридической точки зрения внешний совместитель — это полноценный сотрудник компании со всеми вытекающими правами и обязанностями. Однако есть ряд существенных особенностей:

Работа выполняется только в свободное от основной работы время

Продолжительность рабочего времени не может превышать 4 часов в день или половины месячной нормы

Для некоторых категорий работников установлены ограничения или запреты на работу по совместительству

Правовой статус внешнего совместителя имеет ряд важных характеристик, которые необходимо учитывать как работодателю, так и самому сотруднику. Рассмотрим их подробнее в таблице:

Характеристика Особенности Правовое основание Трудовые отношения Оформляются отдельным трудовым договором Ст. 282, 283 ТК РФ Испытательный срок Может устанавливаться на общих основаниях Ст. 70 ТК РФ Запись в трудовую книжку По желанию работника Ст. 66 ТК РФ Ограничения по времени Не более 4 часов в день (при 8-часовом рабочем дне) Ст. 284 ТК РФ Оплата труда Пропорционально отработанному времени или выполненному объему работ Ст. 285 ТК РФ

Александр Петров, HR-директор В прошлом году наша компания столкнулась с необходимостью расширить бухгалтерский отдел, но бюджет не позволял нанять еще одного специалиста на полную ставку. Решением стал поиск внешнего совместителя. Мы нашли опытного бухгалтера, который работал в крупной компании и хотел дополнительного заработка и разнообразия в профессиональной деятельности. Сначала были опасения, что совместитель не сможет полноценно погрузиться в специфику нашего бизнеса. Однако они не оправдались. Мы четко определили задачи, выделили 20 часов в неделю и оборудовали удаленное рабочее место. В результате получили высококвалифицированного специалиста с богатым опытом, который справлялся со всеми поставленными задачами точно в срок и стоил компании в 2,5 раза дешевле, чем штатный сотрудник на полный день.

Для оценки соответствия кандидата позиции внешнего совместителя стоит учитывать не только профессиональные качества, но и его способность эффективно распределять время, быстро переключаться между задачами и интегрироваться в существующие процессы. Особенно важна высокая самоорганизация и ответственность, поскольку контроль за работой совместителя часто осуществляется по результату, а не по процессу. 🕒

Оформление трудовых отношений с внешним совместителем

Оформление трудовых отношений с внешним совместителем имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать для соблюдения трудового законодательства. Процесс документального оформления включает следующие этапы:

Сбор необходимых документов от кандидата Заключение трудового договора о работе по совместительству Издание приказа о приеме на работу Оформление личной карточки работника Внесение записи в трудовую книжку (по желанию работника)

При приеме на работу внешнего совместителя работодателю следует запросить следующие документы:

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

Документ об образовании (при необходимости)

Справка о характере и условиях труда по основному месту работы (для вредных условий труда)

СНИЛС

Документы воинского учета (для военнообязанных)

Важно отметить, что работодатель не вправе требовать от внешнего совместителя предоставления трудовой книжки. Однако работник может сам принести ее для внесения записи по его желанию.

В трудовом договоре с внешним совместителем обязательно должны быть указаны:

Указание на то, что работа является совместительством

Продолжительность рабочего времени

Срок договора (если он заключается на определенный срок)

Условия оплаты труда

Режим работы

Стоит обратить внимание на различия в документах, требуемых при приеме на работу по основному месту и по совместительству:

Документ Основное место работы Внешнее совместительство Паспорт Требуется Требуется Трудовая книжка Требуется* Не требуется СНИЛС Требуется Требуется Документ об образовании Требуется (при необходимости) Требуется (при необходимости) Справка о характере работы Не требуется Требуется (для вредных условий)**

Кроме случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства. ** Только в случаях, когда работа по совместительству предполагает вредные условия труда.

После заключения трудового договора работодатель издает приказ о приеме на работу по форме Т-1 или в свободном формате. В приказе обязательно указывается, что работник принимается на работу по совместительству.

Оформление внешнего совместителя имеет и налоговые аспекты. Работодатель обязан делать все установленные законом налоговые и страховые отчисления с заработной платы совместителя, как и с заработной платы любого другого сотрудника. 📝

Особенности рабочего времени и оплаты труда совместителя

Рабочее время внешнего совместителя регламентировано законодательством и имеет четкие ограничения. Согласно статье 284 ТК РФ, продолжительность работы по совместительству не может превышать 4 часов в день. В дни, когда по основному месту работы человек свободен от исполнения трудовых обязанностей (например, в выходные), он может работать по совместительству полный день.

В месячном исчислении рабочее время совместителя не должно превышать половины месячной нормы рабочего времени, установленной для соответствующей категории работников. Например, если для основных сотрудников норма составляет 160 часов в месяц, то внешний совместитель может работать не более 80 часов.

Однако существуют исключения из этого правила для ряда категорий работников (ст. 284 ТК РФ):

Педагогические работники (с некоторыми ограничениями)

Медицинские работники

Фармацевтические работники

Работники культуры

Эти категории специалистов могут работать по совместительству полный рабочий день, что обусловлено спецификой их деятельности и часто недостаточным количеством профильных специалистов в некоторых регионах.

Елена Соколова, юрист по трудовому праву Ко мне обратился клиент — врач-анестезиолог, который работал в двух клиниках: в государственной больнице (основное место работы) и в частной клинике (по совместительству). Когда в частной клинике сменилось руководство, новый главврач установил ему график работы по 6 часов ежедневно, мотивируя это производственной необходимостью. Мой клиент сомневался, законно ли это. Мы изучили положения ТК РФ и Постановление Минтруда РФ от 30.06.2003 №41, и выяснили, что для медицинских работников сделано исключение — они могут работать по совместительству полный рабочий день. Однако важным нюансом было то, что продолжительность их работы по совместительству не должна превышать месячную норму рабочего времени, исчисленную из установленной продолжительности рабочей недели. Мы подготовили документы, подтверждающие правомерность увеличенного рабочего времени для медработников, и клиент урегулировал вопрос с руководством. В результате ему не только сохранили 6-часовой рабочий день, но и правильно оформили все документы, что защитило права обеих сторон.

Оплата труда внешнего совместителя имеет следующие особенности:

Заработная плата устанавливается пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки При повременной оплате труда расчет производится исходя из часовой (дневной) ставки При сдельной оплате — исходя из расценок за выполненный объем работ Оплата труда может быть как ниже, так и выше, чем у штатных сотрудников аналогичной должности (законодательных ограничений нет)

Важно отметить, что заработная плата совместителя не может быть ниже МРОТ, пропорционально отработанному времени. Например, при работе на 0,5 ставки заработная плата должна быть не менее 50% от МРОТ.

Варианты организации рабочего времени внешнего совместителя:

Фиксированный график (например, с 17:00 до 21:00 ежедневно)

Гибкий график (работник сам выбирает время работы в пределах установленных лимитов)

Удаленная работа с нормированным рабочим временем

Работа только в выходные дни основного места работы (при этом разрешается работать полный день)

Совместители имеют право на все гарантированные трудовым законодательством выплаты, включая отпускные, оплату больничных и компенсации. Однако расчет этих выплат имеет особенности, связанные с неполным рабочим временем. 💰

Права и ограничения для внешних совместителей

Внешние совместители обладают теми же трудовыми правами, что и основные работники, однако имеют ряд особенностей и ограничений, которые необходимо учитывать обеим сторонам трудовых отношений.

Основные права внешнего совместителя:

Право на ежегодный оплачиваемый отпуск, который предоставляется одновременно с отпуском по основному месту работы

Право на оплату больничного листа (с учетом страхового стажа)

Право на получение всех положенных доплат и надбавок (за работу в ночное время, в выходные и праздничные дни и т.д.)

Право на социальные гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством

Право на защиту от необоснованного увольнения

Однако законодательство устанавливает и определенные ограничения. Не все категории работников могут работать по совместительству. Запрет распространяется на:

Несовершеннолетних работников (до 18 лет)

Работников, занятых на тяжелых работах или работах с вредными/опасными условиями труда, если их основная работа связана с такими же условиями

Руководителей организаций (требуется разрешение уполномоченного органа или собственника)

Судей, прокурорских работников, госслужащих (с некоторыми исключениями)

Водителей автотранспорта (в определенных случаях)

Особого внимания заслуживает вопрос предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска совместителю. Согласно статье 286 ТК РФ:

Отпуск по совместительству предоставляется одновременно с отпуском по основной работе

Если стаж работы по совместительству меньше 6 месяцев, отпуск предоставляется авансом

Если продолжительность отпуска по совместительству меньше, чем по основной работе, работодатель обязан по заявлению работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы на недостающие дни

Сравнение прав совместителей и основных работников по ключевым параметрам:

Параметр Основное место работы Внешнее совместительство Продолжительность рабочего времени Полная (до 40 ч/нед) Не более 20 ч/нед (с исключениями) Ежегодный оплачиваемый отпуск 28 календарных дней 28 календарных дней, предоставляется одновременно с основным Испытательный срок До 3 месяцев (для руководителей – до 6) До 3 месяцев (для руководителей – до 6) Оплата больничного В зависимости от стажа (60-100% от среднего заработка) В зависимости от стажа (60-100% от среднего заработка) Право на обучение Да Да, но может быть ограничено внутренними положениями

Важно отметить особенности увольнения внешнего совместителя. Помимо общих оснований для прекращения трудового договора, для совместителей предусмотрено дополнительное основание — прием работника, для которого эта работа будет основной (ст. 288 ТК РФ). В этом случае совместитель должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за 2 недели до увольнения.

Также стоит учесть, что внешний совместитель имеет право на получение справки о среднем заработке для предъявления в центр занятости в случае увольнения с основного места работы. Однако пособие по безработице будет рассчитываться без учета заработка по совместительству, если человек продолжает там работать. 📑

Преимущества и сложности работы с внешними совместителями

Привлечение внешних совместителей имеет как неоспоримые преимущества, так и определенные сложности для организации. Рассмотрим их подробнее, чтобы помочь работодателям принимать взвешенные решения.

Преимущества привлечения внешних совместителей:

Экономическая выгода — компания платит только за фактически отработанное время, что позволяет существенно оптимизировать расходы на персонал. Доступ к опытным специалистам — возможность привлечь высококвалифицированных профессионалов, которые уже имеют основную работу и могут быть недоступны для полной занятости. Гибкость кадрового планирования — возможность быстро реагировать на изменения в потребности в персонале без долгосрочных обязательств. Свежий взгляд и новые идеи — совместители, работающие в других компаниях, привносят новый опыт и альтернативные подходы к решению задач. Снижение нагрузки на HR-отдел — меньше административных процедур по сравнению с оформлением полноценного сотрудника.

Однако работа с внешними совместителями сопряжена и с определенными сложностями:

Ограниченная вовлеченность — совместители часто менее интегрированы в корпоративную культуру и могут испытывать меньшую лояльность к компании.

— совместители часто менее интегрированы в корпоративную культуру и могут испытывать меньшую лояльность к компании. Сложности с планированием графика — необходимо учитывать основную занятость сотрудника, что может создавать ограничения.

— необходимо учитывать основную занятость сотрудника, что может создавать ограничения. Риск конфликта интересов — особенно если основная работа связана со схожей деятельностью или конкурентами.

— особенно если основная работа связана со схожей деятельностью или конкурентами. Повышенные требования к коммуникации — из-за ограниченного присутствия в офисе требуется более тщательный контроль и четкие инструкции.

— из-за ограниченного присутствия в офисе требуется более тщательный контроль и четкие инструкции. Юридические нюансы — необходимость строгого соблюдения всех требований трудового законодательства в отношении совместителей.

Анализ эффективности привлечения внешних совместителей для различных категорий должностей:

Категория должности Эффективность привлечения совместителей Комментарии Руководящие должности Низкая Требуют постоянного присутствия и полной вовлеченности Узкие специалисты Высокая Идеально для задач, не требующих полной загрузки Творческие профессии Высокая Позволяют привлекать талантливых специалистов для конкретных проектов IT-специалисты Высокая Часто эффективно работают удаленно и по гибкому графику Административный персонал Средняя Зависит от конкретных функций и требований к присутствию Рабочие специальности Средняя Эффективно при сезонных или нерегулярных работах

Для максимально эффективной работы с внешними совместителями рекомендуется:

Четко определять объем работ и ожидаемые результаты Устанавливать конкретные сроки выполнения задач Создавать понятную систему дистанционной коммуникации Интегрировать совместителей в общие мероприятия компании при возможности Предоставлять необходимый доступ к информационным ресурсам и системам компании Регулярно проводить обратную связь и корректировать рабочие процессы

Опыт рынка труда показывает, что в 2025 году внешнее совместительство становится всё более востребованной формой трудоустройства, особенно среди высококвалифицированных специалистов. Эксперты прогнозируют дальнейший рост этого сегмента рынка труда, что делает понимание правовых и организационных аспектов работы с совместителями особенно актуальным для современных работодателей. 🚀