Внешнее совместительство: сколько часов можно работать по ТК РФ

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Работодатели, нанимающие внешних совместителей

Специалисты по кадровым вопросам и HR-менеджеры

Работники, рассматривающие возможность подработки и совместительства Подработка по совместительству — спасательный круг для тех, кто хочет увеличить доход или получить новый опыт. Но сколько часов можно законно посвятить второй работе? Трудовой кодекс РФ устанавливает чёткие границы, незнание которых может привести к серьезным последствиям как для работника, так и для работодателя. В 2025 году правила внешнего совместительства остаются строгими, но при этом содержат ряд нюансов, которые важно учитывать при оформлении дополнительного трудоустройства. Разберем детально все аспекты временных ограничений для совместителей. ??

Нормы рабочего времени для внешних совместителей по ТК РФ

Трудовой кодекс РФ содержит четкие положения относительно максимально допустимой продолжительности работы по совместительству. Согласно статье 284 ТК РФ, продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать половины нормы рабочего времени, установленной для соответствующей категории работников.

Что это означает на практике? При стандартной 40-часовой рабочей неделе совместитель может работать не более 20 часов в неделю на дополнительной работе. Важно отметить, что это ограничение распространяется на работу именно по внешнему совместительству, то есть выполняемую в свободное от основной работы время у другого работодателя.

Нормальная продолжительность рабочей недели Максимальное время работы по совместительству 40 часов Не более 20 часов в неделю 36 часов (для отдельных категорий) Не более 18 часов в неделю 24 часа (для медицинских работников) Не более 12 часов в неделю

Важно понимать, что данные ограничения установлены не произвольно, а с учётом физиологических возможностей человека и необходимости обеспечения безопасных условий труда. Чрезмерная трудовая нагрузка может привести к переутомлению, снижению производительности и даже к проблемам со здоровьем.

Елена Степанова, HR-директор Недавно мы столкнулись с ситуацией, когда наш ведущий разработчик решил подрабатывать в другой компании. Он был уверен, что может работать по совместительству полный день, аргументируя это тем, что основная работа — удаленная и он успевает выполнять все задачи. Пришлось провести разъяснительную работу: независимо от формата труда, закон ограничивает совместительство 20 часами в неделю. Более того, наш юрист подчеркнул, что при выявлении нарушения инспекцией труда ответственность понесут оба работодателя. После этого разговора мы составили четкий график, распределив нагрузку таким образом, чтобы и сотрудник мог дополнительно заработать, и требования закона были соблюдены.

Отслеживание соблюдения норм рабочего времени у внешних совместителей — обязанность работодателя. При этом важно учитывать, что совместитель не обязан уведомлять работодателя о наличии основного места работы, но он не может быть принят на условиях, превышающих установленные законом ограничения.

Внешний совместитель может работать у нескольких работодателей, но суммарное время работы по совместительству не должно превышать 20 часов в неделю

Ограничение распространяется на календарный месяц, что позволяет гибко распределять рабочее время

Работодатель не имеет права требовать от совместителя работы сверх установленной законом нормы

При работе по совместительству на условиях неполного рабочего времени ограничение также составляет 50% от установленной для данной категории работников нормы

Особенности учета часов при внешнем совместительстве

Учет рабочего времени совместителей имеет свои особенности. Важно понимать, что 20-часовое ограничение в неделю — это не жесткая рамка для каждой календарной недели, а среднее значение за учетный период. В соответствии с разъяснениями Минтруда России, учет рабочего времени совместителя ведется за календарный месяц или иной установленный период.

Это означает, что в одну неделю совместитель может отработать, например, 25 часов, а в другую — 15, если в среднем за месяц продолжительность работы не превысит половины месячной нормы рабочего времени. Такой подход обеспечивает гибкость в организации труда совместителей. ??

Особенно актуален вопрос учета часов при суммированном учете рабочего времени, который часто применяется при сменной работе или работе с неравномерной загрузкой.

Метод учета рабочего времени Особенности применения для совместителей Преимущества Поденный учет Не более 4 часов в день при 8-часовом рабочем дне Простота контроля, прозрачность Еженедельный учет Не более 20 часов в неделю при 40-часовой рабочей неделе Возможность неравномерного распределения нагрузки по дням Суммированный учет Не более половины нормы часов за учетный период (месяц, квартал) Максимальная гибкость, возможность учета производственных потребностей

При выборе метода учета рабочего времени для совместителей работодателю следует руководствоваться как требованиями законодательства, так и спецификой производственного процесса. Например, для сезонных работ или предприятий с неравномерной загрузкой оптимальным может быть суммированный учет.

Для правильного учета рабочего времени совместителя рекомендуется:

Вести отдельный табель учета рабочего времени

Четко фиксировать начало и окончание рабочего дня

Регулярно проводить сверку фактически отработанного времени с установленными нормами

Предусмотреть в трудовом договоре с совместителем конкретный режим работы и метод учета рабочего времени

При суммированном учете указывать учетный период и порядок распределения рабочего времени

Следует отметить, что работодатель вправе устанавливать для совместителя меньшую продолжительность рабочего времени, чем предусмотрено законом, но не может требовать работы сверх установленных ограничений.

Исключения из стандартного ограничения рабочих часов

Трудовой кодекс РФ предусматривает ряд исключений из общего правила о 20-часовом ограничении работы по совместительству. Эти исключения позволяют определенным категориям работников трудиться по совместительству в большем объеме, что обусловлено спецификой их профессиональной деятельности или особыми обстоятельствами.

Согласно ст. 284 ТК РФ, в период, когда по основному месту работы сотрудник приостановил работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней или отстранен от работы с сохранением места работы, продолжительность работы по совместительству не ограничивается половиной месячной нормы. В таких случаях работник может трудиться по совместительству полный рабочий день.

Кроме того, существуют категории работников, для которых установлены особые условия работы по совместительству. К ним относятся:

Педагогические работники, для которых Постановлением Минтруда РФ от 30.06.2003 №41 установлены особые условия

Медицинские работники, для которых действуют специальные нормы продолжительности работы по совместительству

Творческие работники средств массовой информации, организаций кинематографии, театров и других

Научные работники, для которых может быть установлен иной режим работы по согласованию с работодателем

Для педагогических работников, например, продолжительность работы по совместительству может составлять до 300 часов в год, что в некоторых случаях превышает стандартное ограничение в половину нормы рабочего времени. ?????

Важно отметить, что даже при наличии исключений необходимо соблюдать общие требования трудового законодательства относительно продолжительности рабочего времени и времени отдыха. Так, суммарная продолжительность работы на основном месте и по совместительству не должна создавать угрозу для здоровья работника и безопасности производственного процесса.

Максим Кравцов, трудовой юрист Ко мне обратился клиент — врач-анестезиолог, которому предложили работу по совместительству в частной клинике на полную ставку, уверяя, что для медиков ограничение в 20 часов не действует. Изучив ситуацию, я объяснил, что хотя для медицинских работников действительно существуют особые условия совместительства, полная ставка всё равно невозможна. Согласно Постановлению Правительства РФ №101 от 12.02.2003, продолжительность работы по совместительству для медработников может быть увеличена, но не более чем до 50% месячной нормы рабочего времени, рассчитанной из установленной продолжительности рабочей недели. Для анестезиологов это 39 часов в неделю, соответственно, по совместительству — не более 19,5 часов. Мы помогли клиенту составить график работы с учетом этих норм, и сейчас он успешно совмещает работу в двух клиниках без нарушения законодательства.

Ответственность за нарушение норм о совместительстве

Несоблюдение установленных ТК РФ ограничений относительно продолжительности работы по совместительству может повлечь серьезные правовые последствия как для работодателя, так и для работника. Система ответственности за нарушения в этой сфере многоуровневая и включает в себя административные, дисциплинарные и даже уголовные меры.

Для работодателя нарушение норм о продолжительности работы по совместительству может привести к административной ответственности согласно ст. 5.27 КоАП РФ. Штрафные санкции варьируются в зависимости от статуса нарушителя и характера нарушения. ??

Для должностных лиц — штраф от 1 000 до 5 000 рублей

Для индивидуальных предпринимателей — от 1 000 до 5 000 рублей

Для юридических лиц — от 30 000 до 50 000 рублей

При повторном нарушении санкции ужесточаются вплоть до дисквалификации должностных лиц на срок от 1 до 3 лет

Кроме того, работодатель, допустивший превышение установленных норм рабочего времени для совместителя, может столкнуться с необходимостью дополнительных выплат за сверхурочную работу и работу в выходные и праздничные дни, если такая работа имела место.

Для работника последствия могут быть не менее серьезными. Хотя прямой ответственности за превышение лимита часов работы по совместительству законодательство не предусматривает, работник может столкнуться с следующими проблемами:

Отказ в оплате часов, отработанных сверх установленного законом лимита

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя при выявлении нарушений

Невозможность получить компенсацию при несчастном случае на производстве, если он произошел в период неправомерной работы

Проблемы с получением страхового обеспечения по временной нетрудоспособности

Особенно важно отметить, что в случае причинения вреда здоровью или имуществу третьих лиц работником, трудившимся с превышением допустимых норм рабочего времени, ответственность может быть возложена не только на работодателя, но и на самого работника.

Оформление трудового договора с внешним совместителем

Правильное оформление трудового договора с внешним совместителем — залог соблюдения требований трудового законодательства и защиты интересов обеих сторон. В договоре должны быть четко отражены все существенные условия, включая режим рабочего времени и особенности его учета.

При заключении трудового договора с внешним совместителем необходимо учитывать следующие ключевые моменты:

В трудовом договоре обязательно указывается, что работа выполняется по совместительству (ст. 282 ТК РФ)

Должен быть четко определен режим рабочего времени с указанием продолжительности рабочего дня или недели

Необходимо установить порядок учета рабочего времени (поденный, суммированный и т.д.)

Следует прописать особенности оплаты труда, учитывая, что она производится пропорционально отработанному времени

Важно указать продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска или порядок его предоставления

При необходимости включаются условия об особенностях испытательного срока (может не устанавливаться)

Особое внимание следует уделить режиму рабочего времени. В трудовом договоре рекомендуется детально прописать, в какие дни и часы совместитель будет выполнять работу, чтобы исключить возможность превышения допустимой продолжительности рабочего времени. ??

Элемент трудового договора Стандартная формулировка Пример для внешнего совместителя Режим работы 8-часовой рабочий день, 5-дневная рабочая неделя 4-часовой рабочий день, 5 дней в неделю (с 17:00 до 21:00) Оплата труда Оклад в размере X рублей Оклад в размере X рублей пропорционально отработанному времени Отпуск 28 календарных дней 28 календарных дней, предоставляемых одновременно с отпуском по основному месту работы

При приеме на работу внешнего совместителя работодатель вправе запросить следующие документы:

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

Документ об образовании или квалификации, если работа требует специальных знаний

Справку о характере и условиях труда по основному месту работы (при работе с вредными условиями труда)

СНИЛС или документ, подтверждающий регистрацию в системе персонифицированного учета

Важно отметить, что работодатель не вправе требовать от совместителя трудовую книжку, так как она должна храниться по основному месту работы. Однако работник может предоставить ее по собственному желанию или заверенную копию.

После заключения трудового договора с внешним совместителем работодатель издает приказ о приеме на работу по унифицированной форме Т-1 или по форме, разработанной организацией самостоятельно. В приказе обязательно указывается, что работник принимается на работу по совместительству.