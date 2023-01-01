Входит ли больничный в общий трудовой стаж: ответ экспертов

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Для кого эта статья:

Работники и жители России, интересующиеся своими трудовыми правами и пенсионными гарантиями

Специалисты в области HR и кадрового учета

Люди, планирующие карьерные изменения или ищущие информацию о трудовом законодательстве Больничный лист — не просто документ, освобождающий от работы во время болезни, но и значимый элемент для формирования будущей пенсии и трудовых прав. Неправильный учет временной нетрудоспособности может стоить вам нескольких лет стажа и тысяч рублей ежемесячного пенсионного обеспечения. Разберемся детально, как больничный влияет на трудовой стаж в 2025 году, чтобы вы могли защитить свои права и финансовое будущее. 📑

Учитывается ли больничный при расчёте трудового стажа

Вопрос включения периода временной нетрудоспособности в трудовой стаж имеет однозначный ответ: да, больничный полностью входит в общий трудовой стаж. Это подтверждается статьей 10 Федерального закона №27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" и статьей 11 Федерального закона №173-ФЗ "О трудовых пенсиях в РФ".

Важно понимать, что в законодательстве РФ существует несколько видов стажа, каждый из которых влияет на разные социальные гарантии:

Общий трудовой стаж — суммарная продолжительность трудовой деятельности

Страховой стаж — периоды работы и иной деятельности, за которые уплачивались страховые взносы

Специальный стаж — периоды работы в особых условиях труда

Непрерывный стаж — учитывался до 2007 г. для определения размера пособий по временной нетрудоспособности

В 2025 году действуют следующие правила учета больничного для различных видов стажа:

Вид стажа Учет больничного Законодательное основание Общий трудовой Включается полностью ФЗ №173, ст. 11 Страховой Включается при условии уплаты взносов ФЗ №255-ФЗ, ст. 16 Специальный Включается с ограничениями (не более 14 дней в год) Постановление Правительства РФ №516 Непрерывный Не учитывается с 2007 г. ФЗ №255-ФЗ

Анна Викторовна, эксперт по трудовому праву Ко мне обратилась клиентка Марина, столкнувшаяся с отказом работодателя учитывать 45-дневный больничный в её трудовом стаже. HR-специалист компании утверждал, что длительные больничные "обнуляют" непрерывный стаж. Я объяснила Марине, что это грубейшее нарушение трудового законодательства. По моему совету она обратилась в трудовую инспекцию. В результате проверки работодателю выписали штраф, а в трудовую книжку Марины внесли корректные записи. Особенно важно было исправить ситуацию, поскольку Марина приближалась к пенсионному возрасту, и каждый день стажа влиял на размер её будущей пенсии.

Периоды болезни в разных видах страхового стажа

Больничный по-разному влияет на различные виды стажа, и эти нюансы критически важны для правильного расчета социальных выплат. 🔍

Страховой стаж для определения пенсии включает периоды временной нетрудоспособности в полном объеме, но с одним важным условием — работодатель должен продолжать уплачивать страховые взносы в ПФР (с 2023 года — в СФР) за работника во время его болезни. Это требование закреплено в Федеральном законе №400-ФЗ "О страховых пенсиях".

Что касается страхового стажа для расчета пособия по временной нетрудоспособности, то существуют следующие особенности:

При стаже менее 6 месяцев размер пособия ограничивается МРОТ

Стаж от 6 месяцев до 5 лет — 60% среднего заработка

Стаж от 5 до 8 лет — 80% среднего заработка

Стаж от 8 лет — 100% среднего заработка

Специальный трудовой стаж, дающий право на досрочную пенсию, имеет особые правила учета больничных:

Категория работников Учет больничного в специальном стаже Педагоги Включается, если общая продолжительность не превышает 14 дней в году Медицинские работники Включается при сохранении рабочего места, не более 14 дней в году Работники вредных производств Не включается (исключение — производственные травмы) Работники Крайнего Севера Включается полностью при сохранении рабочего места

Важно отметить, что с 14 июля 2022 года вступили в силу изменения, согласно которым больничный включается в специальный стаж только при условии уплаты дополнительных страховых взносов по соответствующим тарифам.

Сергей Петрович, руководитель отдела кадров В нашей компании работает Алексей — сварщик на вредном производстве с правом досрочного выхода на пенсию. В прошлом году он получил производственную травму и находился на больничном 3 месяца. При подготовке документов для ПФР я столкнулся с дилеммой: включать ли этот период в его специальный стаж? Изучив Постановление Правительства №516, я выяснил, что травмы, полученные на производстве, являются исключением и полностью включаются в льготный стаж. Мы подготовили все необходимые документы, подтверждающие производственный характер травмы, и Алексей не потерял драгоценные месяцы стажа, дающего право на досрочную пенсию.

Документы и правила оформления больничного для стажа

Для корректного учета больничного в трудовом стаже необходимо правильное оформление документов. С 2022 года в России осуществлен переход на электронные листки нетрудоспособности (ЭЛН), которые имеют такую же юридическую силу, как и бумажные. 📱

Для учета больничного в различных видах стажа требуется следующий пакет документов:

Электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН) или бумажный больничный лист (в исключительных случаях)

Приказ о предоставлении отпуска по временной нетрудоспособности

Табель учета рабочего времени с отметкой о болезни (код "Б" или "19")

Расчет пособия по временной нетрудоспособности

Документы, подтверждающие уплату страховых взносов за период болезни

Для подтверждения включения больничного в стаж при оформлении пенсии понадобятся:

Трудовая книжка с записями о работе в соответствующий период

Выписка из лицевого счета застрахованного лица (из ПФР/СФР)

Справки от работодателей о периодах временной нетрудоспособности (при отсутствии данных в электронной системе)

Особенности оформления больничных для различных ситуаций:

Ситуация Особенности оформления Учет в стаже Обычное заболевание Оформление через медучреждение, загрузка данных в систему ФСС Включается полностью Травма на производстве Дополнительно оформляется акт о несчастном случае по форме Н-1 Включается в специальный стаж Уход за больным членом семьи Необходимо указание степени родства в ЭЛН Включается в общий и страховой стаж Больничный во время отпуска Требуется приказ о продлении/переносе отпуска Включается полностью

С 1 января 2022 года работодатели больше не участвуют в выплате пособий по временной нетрудоспособности — все выплаты осуществляет ФСС напрямую (проект "Прямые выплаты"). Однако это не отменяет обязанность работодателя вести учет периодов болезни для корректного расчета стажа.

Особенности учёта больничного для разных категорий работников

Законодательство предусматривает различия в учете больничных в зависимости от категории работника, типа трудовых отношений и характера работы. 💼

Для сотрудников, работающих по трудовому договору, больничный входит в трудовой стаж в полном объеме независимо от продолжительности болезни. Ситуация с другими категориями работников имеет свои особенности:

Самозанятые граждане — больничный включается в стаж только при добровольной уплате взносов в ФСС

Индивидуальные предприниматели — учитывается при условии добровольного страхования на случай временной нетрудоспособности

Гражданско-правовые договоры — больничный не учитывается в стаже, если договором не предусмотрена обязательная уплата взносов в ФСС

Государственные и муниципальные служащие — включается полностью с учетом специфики законодательства о госслужбе

Особо стоит выделить включение больничного в стаж для отдельных категорий сотрудников:

Работники вредных производств — больничный по общему заболеванию не входит в специальный стаж, но больничный по профзаболеванию или травме включается полностью

Сезонные работники — больничный включается в стаж, но только в пределах срока трудового договора

Внешние совместители — больничный учитывается в стаж по всем местам работы

Работники в период испытательного срока — больничный включается в общий стаж и в период испытания

Для беременных женщин и молодых мам действуют особые правила:

Больничный по беременности и родам (140 календарных дней) полностью включается в трудовой стаж

Отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет входит в страховой стаж

Отпуск по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет не включается в страховой стаж с 2014 года

Для иностранных граждан, работающих в России, период временной нетрудоспособности учитывается в стаж при условии легального трудоустройства и уплаты страховых взносов работодателем.

Юридические тонкости включения больничного в стаж

При учете больничного в трудовом стаже существует ряд юридических нюансов, требующих особого внимания как со стороны работников, так и работодателей. ⚖️

Законодательные ограничения и исключения при учете больничных в стаже:

Больничный не включается в стаж, если работник был отстранен от работы с сохранением места (например, за нарушение требований охраны труда), а затем заболел Период освобождения от работы с полным или частичным сохранением заработка, если страховые взносы не начислялись, не входит в страховой стаж Время болезни во время прогула не включается в стаж Больничный, полученный после увольнения, входит в стаж только в течение 30 календарных дней после прекращения трудового договора

Спорные ситуации и судебная практика по включению больничного в стаж:

Верховный Суд РФ в Определении от 25.03.2022 №5-КГ21-126-К2 подтвердил право работников на включение периода временной нетрудоспособности в специальный стаж при условии сохранения за работником должности и характера работы

Конституционный Суд РФ в Определении от 02.07.2018 №1676-О указал, что отказ во включении периода больничного в льготный стаж является нарушением конституционных прав граждан

Региональные суды часто встают на сторону работников в спорах о включении больничного в специальный стаж, если работодатель продолжал уплачивать страховые взносы

Актуальные изменения в законодательстве на 2025 год:

Расширен перечень категорий работников, для которых больничный включается в специальный стаж без ограничений

Усовершенствована система электронного учета периодов временной нетрудоспособности и автоматического их включения в стаж

Внесены изменения в порядок подтверждения страхового стажа для установления пенсий, упрощающие процедуру учета больничных

Для защиты своих прав на включение больничного в стаж работник может использовать следующие механизмы:

Обращение в отдел кадров или бухгалтерию организации с письменным заявлением Подача жалобы в государственную инспекцию труда при отказе работодателя Обращение в отделение СФР для проведения проверки правильности учета страхового стажа Судебное разбирательство для восстановления нарушенных прав (исковая давность по таким делам составляет 3 года)