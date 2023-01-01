Вакансии в VK Play: Как устроиться на работу

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Для кого эта статья:

Специалисты, желающие начать или развить карьеру в игровой индустрии

Студенты и выпускники, ищущие стажировки или первую работу в IT и геймдеве

Профессионалы, нацеленные на переход в компанию VK Play и интересующиеся особенностями процесса отбора Игровая индустрия — одна из самых динамично развивающихся сфер цифровой экономики, и VK Play занимает в ней особое место на российском рынке. Многие мечтают построить карьеру в компании, создающей будущее отечественного геймдева, но далеко не все знают, как преодолеть высокий конкурсный барьер и получить заветное место в команде. Прямо сейчас я расскажу, какие возможности открывает VK Play для специалистов разных профилей, как правильно презентовать себя и успешно пройти все этапы отбора в 2025 году. 🎮

Вакансии в VK Play: особенности и преимущества работы

VK Play — это не просто игровая платформа, а целая экосистема для геймеров и разработчиков. С момента запуска в 2022 году компания стремительно расширяет штат, привлекая как опытных профессионалов, так и талантливых новичков. Что отличает работу здесь от других компаний игровой индустрии? 🚀

Прежде всего, VK Play предоставляет уникальную возможность работать над проектами национального масштаба. Вы будете создавать продукты, которыми пользуются миллионы геймеров по всей России и за её пределами. Это не только престижно, но и даёт бесценный опыт работы с высоконагруженными системами.

Антон Петров, старший рекрутер Наши соискатели часто спрашивают, почему стоит выбрать именно VK Play. Я всегда отвечаю одинаково: "У нас вы будете не просто писать код или рисовать концепты — вы будете создавать будущее российской игровой индустрии". Помню кандидата на позицию гейм-дизайнера, который сначала сомневался, стоит ли переходить из крупной международной студии к нам. После того как он увидел наши внутренние проекты и познакомился с командой, сомнений не осталось. Сейчас он возглавляет одно из наших ключевых направлений и говорит, что это было лучшее карьерное решение в его жизни.

Компания предлагает комплексный пакет бенефитов, делающий работу не только интересной, но и комфортной:

Гибкий график работы с возможностью удаленной работы

ДМС для сотрудников и членов их семей с первого дня работы

Корпоративное обучение и бюджет на профессиональное развитие

Современные офисы в бизнес-центрах класса A с игровыми зонами

Возможность тестировать новые игры до их выхода на рынок

Один из главных плюсов работы в VK Play — возможность реализовывать собственные идеи. Компания поощряет инициативу и предоставляет ресурсы для воплощения интересных проектов. Практически каждый сотрудник может предложить концепцию игры или функциональности и получить возможность её осуществить.

Особенность Как это проявляется в работе Ценность для сотрудника Работа с передовыми технологиями Использование современных игровых движков, ML-инструментов, облачных сервисов Актуальный опыт, востребованный на рынке Масштаб проектов Миллионы активных пользователей, высокие нагрузки Уникальный опыт разработки для массовой аудитории Синергия с экосистемой VK Интеграция с другими продуктами компании Возможность создавать кросс-продуктовые решения Фокус на российский рынок Глубокое понимание локальной аудитории Создание продуктов, точно отвечающих потребностям пользователей

Важно отметить, что VK Play — активно растущая компания, которая постоянно запускает новые проекты и направления. Это создает уникальную среду, где можно быстро развиваться и расти вместе с бизнесом. 📈

Актуальные направления и должности в команде VK Play

В 2025 году VK Play активно расширяет штат по нескольким ключевым направлениям. Независимо от того, новичок вы или опытный специалист, в компании могут найтись позиции, соответствующие вашему профилю и амбициям. 🔍

Разработка — традиционно самое масштабное направление найма. VK Play ищет специалистов по следующим профилям:

Backend-разработчики (Java, Python, Golang, C++)

Frontend-разработчики (React, Vue.js)

Mobile-разработчики (iOS, Android)

Game-разработчики (Unity, Unreal Engine)

DevOps-инженеры с опытом работы с Kubernetes

QA-инженеры (ручное и автоматизированное тестирование)

Отдельное внимание уделяется геймдизайну и игровой аналитике. В этих направлениях компания нанимает:

Геймдизайнеров (level design, game mechanics, balance)

Технических дизайнеров (Technical Designers)

Игровых аналитиков

Специалистов по монетизации

User Researchers

Третье важное направление — маркетинг и комьюнити-менеджмент:

Performance-маркетологи

Комьюнити-менеджеры

Контент-менеджеры

SMM-специалисты

PR-менеджеры

Для креативных специалистов также есть ряд интересных позиций:

2D/3D художники

UI/UX дизайнеры

Motion-дизайнеры

Sound-дизайнеры

Направление Уровень спроса Необходимый опыт Зарплатная вилка Backend-разработка Высокий От 2 лет 180-350 тыс. руб. Геймдизайн Средний От 1 года 150-280 тыс. руб. Игровая аналитика Высокий От 1.5 лет 170-300 тыс. руб. Game Art Средний От 1 года 130-250 тыс. руб. DevOps Очень высокий От 3 лет 220-380 тыс. руб.

Огромным преимуществом VK Play является развитая программа стажировок — VK Play Internship. Она позволяет студентам и выпускникам без опыта работы получить практические навыки и начать карьеру в игровой индустрии. Стажировки проводятся дважды в год, длятся 3-6 месяцев и охватывают все основные направления: разработку, дизайн, маркетинг и аналитику. 👨‍💻

Особая категория вакансий — лидерские позиции для опытных специалистов:

Product Manager

Team Lead

Project Manager

Head of направлений

На эти должности компания обычно рассматривает кандидатов с опытом работы от 3-5 лет в игровой индустрии или смежных областях. Важный критерий — успешное управление командами и проектами.

Требования к кандидатам и процесс отбора в VK Play

Процесс отбора в VK Play достаточно требовательный, но прозрачный. Компания ищет не просто профессионалов, а людей, разделяющих ценности и страсть к играм. Давайте разберем, какие требования предъявляются к кандидатам и из каких этапов состоит рекрутинг. 🧠

Базовые требования, которые предъявляются практически ко всем кандидатам:

Релевантное образование или опыт работы в соответствующей области

Интерес к игровой индустрии и понимание её особенностей

Умение работать в команде и быстро адаптироваться к изменениям

Способность обучаться и развиваться

Знание английского языка на уровне не ниже Intermediate (для большинства технических позиций)

Для технических специалистов важно наличие портфолио или проектов, демонстрирующих ваши навыки. Для дизайнеров обязательно наличие актуального портфолио работ, для маркетологов — кейсов с измеримыми результатами.

Ирина Соколова, руководитель направления геймдизайна Когда я провожу собеседования с геймдизайнерами, меня прежде всего интересуют три вещи: насколько человек разбирается в механиках современных игр, умеет ли он системно мыслить и может ли доносить свои идеи другим членам команды. Был у меня случай с кандидатом, который имел скромное портфолио, но поразил глубиной анализа любимых игр. Во время технического задания он предложил несколько нестандартных решений, которые реально улучшали геймплей. Несмотря на отсутствие коммерческого опыта, мы его взяли, и сейчас это один из ключевых сотрудников, автор механики, которая повысила ретеншн нашего хитового проекта на 18%.

Процесс отбора обычно включает следующие этапы:

Скрининг резюме и портфолио. На этом этапе рекрутеры оценивают соответствие опыта и навыков кандидата требованиям вакансии. Первичное интервью с рекрутером. Обсуждаются опыт работы, мотивация, ожидания от работы в VK Play. Техническое задание или тестовое задание. В зависимости от позиции, это может быть код, дизайн-задание, маркетинговая стратегия и т.д. Техническое интервью со специалистами команды. Здесь оцениваются профессиональные навыки и expertise кандидата. Финальное интервью с руководителем. На этом этапе обсуждаются карьерные цели, культурное соответствие и условия работы.

Для некоторых позиций может потребоваться дополнительный этап в виде оценки софт-скиллов или решения бизнес-кейса. Вся процедура обычно занимает от 2 до 4 недель, в зависимости от сложности позиции и загруженности команды. ⏱️

Важные моменты, на которые обращают внимание рекрутеры VK Play:

Умение структурированно мыслить и решать проблемы

Проактивность и инициативность

Способность воспринимать критику и развиваться

Культурное соответствие ценностям компании

Опыт в геймдеве или личное увлечение играми (плюс, но не всегда обязательно)

Для повышения шансов на успешное прохождение отбора рекомендуется заранее ознакомиться с продуктами VK Play, изучить блог компании и технические статьи её специалистов. Это поможет лучше понять, какие задачи стоят перед командой и как вы можете помочь их решить. 🎯

От резюме до оффера: этапы трудоустройства в VK Play

Путь от отправки резюме до получения заветного оффера от VK Play может занять от нескольких недель до нескольких месяцев. Давайте рассмотрим каждый этап подробно и дам рекомендации, как максимально повысить свои шансы на успех. 📝

Первый и критически важный шаг — составление резюме и сопроводительного письма. Для VK Play важно не только то, что вы умеете, но и почему вам интересно работать именно в этой компании.

Резюме должно быть: лаконичным (не более 2 страниц), структурированным, с акцентом на достижениях, а не просто обязанностях

лаконичным (не более 2 страниц), структурированным, с акцентом на достижениях, а не просто обязанностях В сопроводительном письме: объясните, почему вас привлекает игровая индустрия и VK Play в частности, какую ценность вы можете принести компании

объясните, почему вас привлекает игровая индустрия и VK Play в частности, какую ценность вы можете принести компании Портфолио: для дизайнеров, разработчиков и маркетологов — собрание лучших проектов с описанием вашего вклада

После отправки документов начинается этап ожидания. Обычно обратная связь приходит в течение 1-2 недель. Если резюме заинтересовало рекрутера, вас пригласят на первое интервью.

Первичное интервью с HR обычно проходит онлайн и длится 30-60 минут. На этом этапе рекрутер оценивает ваш опыт, мотивацию и soft skills. Ключевые советы:

Подготовьте рассказ о своем опыте в формате STAR (ситуация, задача, действие, результат)

Исследуйте продукты VK Play, чтобы показать заинтересованность

Будьте готовы объяснить, почему хотите сменить текущее место работы

Имейте несколько вдумчивых вопросов о компании и позиции

Следующий этап — техническое задание или тест. Формат зависит от позиции:

Разработчики: кодинг-задание или алгоритмические задачи

Дизайнеры: создание интерфейса, персонажа или локации

Геймдизайнеры: разработка документа с механикой игры или анализ существующей

Маркетологи: разработка маркетингового плана для игрового проекта

Аналитики: работа с датасетом и построение выводов

На выполнение задания обычно дается от 2 дней до недели. Главное — не только выполнить задание технически правильно, но и продемонстрировать творческий подход и понимание бизнес-контекста. 💡

Техническое интервью проводится с будущими коллегами или руководителями. Здесь проверяются ваши hard skills и экспертиза в профессиональной области. Рекомендации:

Повторите основы своей специальности перед интервью

Будьте готовы детально обсудить свое тестовое задание и прошлые проекты

Не бойтесь признавать, что чего-то не знаете, но показывайте логику мышления

Демонстрируйте энтузиазм и желание развиваться в выбранном направлении

Финальный этап — встреча с руководителем направления. Это интервью больше направлено на определение культурного соответствия и обсуждение условий сотрудничества. Будьте готовы обсудить свои карьерные ожидания, зарплатные ожидания и другие важные для вас моменты.

Если все этапы пройдены успешно, вы получаете оффер. Обычно в нем указываются:

Должность и отдел

Заработная плата и бонусная часть

Социальный пакет и дополнительные бенефиты

Дата выхода на работу

Испытательный срок (обычно 3 месяца)

У вас будет несколько дней на рассмотрение оффера. Не бойтесь задавать уточняющие вопросы — рекрутеры VK Play открыты к диалогу и заинтересованы в том, чтобы вы приняли информированное решение. 🤝

Карьерный рост и перспективы развития в экосистеме VK

VK Play — компания с амбициозными планами развития, что создаёт уникальные возможности для карьерного роста её сотрудников. Рассмотрим, какие карьерные траектории доступны специалистам и как планировать своё развитие в экосистеме VK. 📈

В VK Play существует две основные карьерные лестницы:

Экспертная (Individual Contributor) : для тех, кто хочет углублять профессиональные навыки и становиться техническими экспертами без управленческих обязанностей

: для тех, кто хочет углублять профессиональные навыки и становиться техническими экспертами без управленческих обязанностей Управленческая: для специалистов, стремящихся развивать лидерские качества и руководить командами

Каждая траектория имеет свои уровни и требования к компетенциям. Важно, что компания поддерживает как вертикальный (повышение уровня), так и горизонтальный (смена направления) карьерный рост.

Система грейдов в VK Play прозрачна и включает несколько уровней:

Уровень Экспертная траектория Управленческая траектория Junior Junior Specialist – Middle Specialist – Senior Senior Specialist Team Lead Lead Lead Specialist Head of Unit Principal Principal Specialist Head of Department Director Technical Director Director

Повышение происходит на основе регулярных перформанс-ревью (обычно каждые 6 месяцев), где оцениваются результаты работы, развитие навыков и соответствие ценностям компании. В VK Play практикуется культура постоянной обратной связи, поэтому вы всегда будете знать, над какими компетенциями стоит работать для дальнейшего роста. 🔄

Компания активно инвестирует в развитие сотрудников. Каждый специалист получает:

Персональный бюджет на обучение (курсы, конференции, книги)

Доступ к внутренней библиотеке образовательных материалов

Возможность участия в менторских программах

Регулярные воркшопы и мастер-классы от внутренних и внешних экспертов

Участие в хакатонах и инновационных проектах

Особое внимание стоит обратить на возможность ротации между проектами и направлениями внутри экосистемы VK. Например, начав карьеру в VK Play, вы потенциально можете перейти в другие проекты экосистемы: ВКонтакте, Одноклассники, Юла, Самокат и другие. Это даёт уникальную возможность получить разносторонний опыт в рамках одной компании. 🔄

Важный аспект развития — возможность запустить собственный проект внутри компании. VK Play периодически проводит внутренние конкурсы идей, где сотрудники могут презентовать свои концепции игр или сервисов. Лучшие проекты получают ресурсы для реализации, а их авторы — возможность возглавить новое направление. Это отличный шанс для карьерного рывка.

Для молодых специалистов существуют специальные программы развития:

VK Play Academy : интенсивная программа обучения для стажеров и джуниоров с менторством от опытных сотрудников

: интенсивная программа обучения для стажеров и джуниоров с менторством от опытных сотрудников VK Play HiPo : программа для высокопотенциальных сотрудников с фокусом на развитие лидерских качеств

: программа для высокопотенциальных сотрудников с фокусом на развитие лидерских качеств VK Play Women in Games: инициатива по поддержке и развитию женщин в игровой индустрии

Отдельно стоит отметить международные перспективы. Хотя VK Play фокусируется на российском рынке, компания расширяет присутствие в странах СНГ и Азии, что открывает возможности для релокации и участия в международных проектах. 🌍